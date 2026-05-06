7 najlepszych gier strategicznych na PS5 dla mistrzów taktyki w 2026 roku

Jeśli chodzi o najlepsze gry strategiczne na PS5, wybór jest przytłaczający. Wiem, że nie jest łatwo się zdecydować. Chcę wam to nieco ułatwić. Przejrzymy razem wybór gier strategicznych, które oferują fantastyczne fabuły i wymagają od gracza wykazania się umiejętnościami strategicznego myślenia, zarządzania zasobami oraz udziału w intensywnych starciach, które mogą wciągnąć na wiele godzin.

Na tej liście znajdziesz po trochu wszystkiego. Wszystkie wymienione gry należą do gatunku gier strategicznych, ale każda z nich ma swoje unikalne elementy, które warto poznać. Usiądź więc wygodnie i zaczynajmy.

Nasze najlepsze propozycje gier strategicznych na PS5

Zanim przejdziemy do naszej obszernej listy najlepszych gier strategicznych na PS5, chciałbym najpierw skupić się na naszym wyborze trzech najlepszych tytułów.

Dzięki temu zorientujesz się, gdzie każda z gier plasuje się w naszym rankingu ekspertów oraz od czego warto zacząć, jeśli chcesz wypróbować więcej niż jedną grę.

Cywilizacja VII (2025) – kreatywna i dopracowana gra, która pozwala zbudować imperium od podstaw, dając graczowi możliwość wykazania się umiejętnościami dyplomatycznymi i wojskowymi przy jednoczesnym właściwym zarządzaniu zasobami. Cywilizacja VII to swego rodzaju nowa odsłona gier strategicznych polegających na budowaniu imperium, charakteryzująca się oszałamiającą oprawą graficzną i innowacyjną mechaniką. Age of Empires II (2020, Definitive Edition) – klasyczna gra strategiczna, będąca zremasterowaną wersją legendarnego Age of Empires II. W tej grze możesz budować i rozbudowywać swoje imperium, podążając za biegiem historii, sprawdzać swój spryt w strategicznych bitwach oraz jak najlepiej zarządzać swoimi zasobami. Frostpunk (2020, wydanie kompletne) – ponura gra strategiczna o wysoką stawkę, w której przejmujesz kontrolę nad ostatnim miastem na Ziemi podczas lodowej apokalipsy. Wszystko zależy od twoich wyborów. Twoje decyzje moralne zadecydują o losie ludzkości.

Te trzy najlepsze gry strategiczne to absolutna pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów walk taktycznych, którzy uwielbiają podejmowanie trudnych decyzji i dreszczyk emocji związany z przechytrzeniem wroga. Czytaj dalej, aby poznać więcej szczegółów na temat każdej z nich oraz kilku innych tytułów z tego samego gatunku.

7 najlepszych gier strategicznych na PS5 dla miłośników taktyki

Lubisz dobre gry strategiczne? Ta lista 7 najlepszych gier strategicznych na PS5 zawiera szczegółowe omówienie każdego tytułu, w tym informacje o ich mocnych stronach, tym, co je wyróżnia, oraz inne ważne szczegóły. Zaczynamy?

1. Cywilizacja VII [Najlepsza gra do budowania epickich imperiów]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Rok premiery 2025 Producent Firaxis Games Średni czas gry ponad 50 godzin Dla kogo Fanów rozbudowanych, turowych gier strategicznych i budowania imperium Unikalne cechy Poprowadź cywilizację od epoki kamienia łupanego do ery informacji, korzystając z zaawansowanej dyplomacji, budowania miast i taktyk wojskowych

Cywilizacja VII to absolutnie legendarna gra, która oferuje głębokie i wciągające doświadczenie, które uwielbiają miłośnicy strategii. W tej grze odpowiadasz za nadzorowanie cywilizacji i prowadzisz ją od epoki kamienia łupanego aż do ery informacji. Zarządzasz zasobami, wykazujesz się umiejętnościami dyplomatycznymi podczas negocjowania umów oraz dowodzisz armią, dążąc do rozszerzenia swojego imperium.

Każdy wybór, którego dokonujesz w grze, wydaje się punktem zwrotnym, który kształtuje przyszłość twojego imperium. Odpowiadasz za projekty budowy miast, badania technologiczne i strategie wojskowe. Jako władca musisz znaleźć idealną równowagę między potrzebami swojej cywilizacji a długoterminowymi, ogólnymi celami, aby pokonać wrogów i rozszerzyć swoje imperium.

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To, co wyróżnia Cywilizacja VII na tle innych gier, to jej ogromna powtarzalność. Nigdy nie masz dość! Możesz przełączać się między cywilizacjami, z których każda ma swoje unikalne cechy i warunki, a każda zapewnia zupełnie nowe wrażenia. Skoro już poruszamy temat gier z serii Civilization, oto moje rekomendacje najlepszych gier z tej serii, które warto wypróbować.

Cywilizacja VII to pozycja obowiązkowa dla fanów strategii turowych, ponieważ stanowi idealne połączenie złożoności i przystępności. W Cywilizacja VII nie tylko przeżywasz historię na nowo. Tworzysz własną alternatywną historię, w której twoje decyzje zmieniają bieg wydarzeń na świecie.

Nasza ocena: Firaxis Games doprowadziło formułę strategii turowych do perfekcji w Cywilizacja VII – grze, w której każda decyzja ma wpływ na kolejne stulecia i pozwala stworzyć własną wersję historii.

2. Age of Empires II [Najlepsza historyczna gra RTS]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2020 (edycja Definitive) Twórca Relic Entertainment Średni czas rozgrywki 40–50 godzin Najlepsze dla Fanów historycznych gier RTS, budowania miast i walki taktycznej Unikalne cechy Prowadź historyczne cywilizacje przez różne epoki, wielkie bitwy i rozbudowaną mechanikę strategiczną

Age of Empires II – jak znakomita gra strategiczna czasu rzeczywistego (RTS), która pozwala przejąć kontrolę nad jedną z wielu historycznych cywilizacji dostępnych w grze. Ta edycja, zatytułowana Edycja ostateczna (2020), jest znakomitym remake'iem klasycznego Age of Empires II, które zapoczątkowało rewolucję w gatunku gier RTS.

Główne cele gry obejmują budowanie miast, zarządzanie zasobami, negocjacje z innymi imperiami, zawieranie sojuszy i wreszcie prowadzenie strategicznych bitew. Jeśli lubisz historyczne gry RTS, takie jak Age of Empires II, zapoznaj się z naszym zestawieniem najlepszych gier na PS5, aby odkryć jeszcze bardziej wciągające tytuły.

Twoim zadaniem jest nadzorowanie rozwoju gospodarczego swojej cywilizacji, operacji wojskowych i postępu technologicznego, a wszystko to przy jednoczesnym angażowaniu swojej cywilizacji w wojny z innymi podmiotami. Dodaj do tego nowatorskie kampanie i ulepszoną grafikę, a otrzymasz grę, która jest niesamowicie wciągająca i zapada w pamięć.

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To, co wyróżnia tę grę, to jej wierność historyczna oraz fakt, że udaje jej się zachować równowagę między historią a innowacją, zapewniając graczom świeże wrażenia z rozgrywki. Kluczową rolę w grze „Age of Empires II”” odgrywa dowodzenie potężnymi, rywalizującymi ze sobą frakcjami, gdzie walczysz o rozszerzenie swojego imperium i szukasz sposobów, by przechytrzyć wrogów.

Dla fanów gier strategicznych czasu rzeczywistego (RTS) Age of Empires II zapewnia wyjątkowe wrażenia pełne taktycznej rozgrywki, historycznego zanurzenia się w świecie gry oraz strategicznych starć. Gra stanowi idealne połączenie kampanii dla jednego gracza z bitwami wieloosobowymi.

Nasza ocena: Gra „Age of Empires II” firmy Relic Entertainment pozostaje złotym standardem historycznych gier strategicznych czasu rzeczywistego, łącząc autentyczność z wciągającą rozgrywką taktyczną, która przetrwała próbę czasu.

3. Frostpunk [Najlepsza gra typu survival i budowania miasta]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2021 Twórca 11 bit studios Średni czas gry 15–30 godzin Dla kogo Fanów gier strategicznych typu survival, budowania miast i podejmowania decyzji o charakterze moralnym Unikalne cechy Zbuduj i zarządzaj ostatnim miastem w zamarzniętym świecie, podejmuj trudne decyzje moralne, zarządzaj zasobami

W tej wymagającej grze z otwartym światem ludzkość została zniszczona przez nową epokę lodowcową. Jako władca ostatniego istniejącego miasta masz do wykonania szereg zadań: zarządzanie zasobami, budowanie infrastruktury oraz podejmowanie kluczowych decyzji, które będą miały wpływ na dobrobyt wszystkich twoich poddanych.

Frostpunk doprowadzi cię do granic wytrzymałości, stawiając cię w sytuacjach, w których musisz podejmować trudne decyzje moralne, na przykład czy należy egzekwować surowe prawa wobec ludności, czy też przyjąć łagodniejsze podejście i złagodzić restrykcje. Nieustannie toczy się walka między priorytetowym traktowaniem potrzeb ludności a walką z żywiołami zamarzniętej krainy.

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Gra stawia przed tobą wyzwanie stworzenia i poprowadzenia cywilizacji przez trudne czasy, oferując jednocześnie wspaniałą oprawę graficzną i niesamowitą atmosferę. Oto lista naszych propozycji najlepszych monitorów do PS5, dzięki którym będziesz mógł cieszyć się wyjątkową grafiką Frostpunk.

Fani gier strategicznych czasu rzeczywistego (RTS) docenią idealne połączenie budowania miasta z zarządzaniem zasobami i podejmowaniem decyzji o charakterze moralnym. Ta gra to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi stawiać sobie wyzwania w postaci opracowywania skomplikowanych strategii wymagających moralnej oceny sytuacji. Zapoznaj się z tym przewodnikiem po najlepszych grach strategicznych, aby znaleźć więcej podobnych tytułów.

Nasza ocena: 11 bit studios stawia graczy przed niemożliwymi wyborami w grze „Frostpunk”, gdzie przetrwanie i moralność ścierają się na zamarzniętej pustyni, która wystawia na próbę Twoje zdolności przywódcze jak żadna inna gra strategiczna.

4. Tropico 5 i 6 [Najlepsza gra strategiczna z satyrą polityczną]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Tropico 5: PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Tropico 6: PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Rok wydania Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Twórca Limbic Entertainment Średni czas gry 30–40 godzin Najlepsze dla Fanów gier o budowaniu miast, symulacji i strategii politycznej Unikalne cechy Zarządzaj państwem wyspiarskim, rządz jako „El Presidente”, przemierzaj kolejne epoki historyczne oraz dbaj o równowagę między zasobami a władzą polityczną

W grach Tropico 5 i 6 wcielasz się w rolę El Presidente, który prowadzi tropikalne państwo wyspiarskie przez różne epoki historyczne, od czasów kolonialnych po współczesność. Twoim zadaniem jest sprawowanie rządów nad krajem, zarządzanie zasobami oraz planowanie posunięć politycznych. Nie oznacza to jednak, że nie ma tu miejsca na walkę. Nieustannie musisz stawiać czoła wyzwaniom ze strony innych krajów i dokładać wszelkich starań, by nie stracić władzy.

Między tymi dwiema grami istnieje sporo różnic. Akcja Tropico 5 rozgrywa się na jednej wyspie, natomiast Tropico 6 – na archipelagu, gdzie w trakcie gry możesz przechodzić między wyspami.

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W grze „Tropico 5” rozmieszczenie budynków jest proste, natomiast w „Tropico 6” dodano system transportu publicznego. Ponadto w „Tropico 6” wprowadzono system najazdów, w ramach którego można wysyłać ludzi, by kradli cuda świata – funkcja ta nie występuje w „Tropico 5”.

Dla fanów gier strategicznych, którzy uwielbiają budowanie miast z zabawnym akcentem politycznym, Tropico 5 i 6 to najlepszy wybór. Seria Tropico prezentuje humorystyczne podejście do sprawowania władzy, skupiając się bardziej na absurdalnych aspektach bycia dyktatorem niż na planowaniu strategicznym i zarządzaniu. Jeśli jesteś fanem strategii politycznych i gier typu city-builder, koniecznie zapoznaj się z najlepszymi turowymi grami strategicznymi, aby odkryć więcej tytułów skupiających się na przemyślanym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu.

Nasza ocena: Limbic Entertainment zamienia dyktaturę w czarną komedię w grach „Tropico 5 i 6”, gdzie absurd i strategiczne zarządzanie tworzą wyjątkowo zabawne doświadczenie budowania miasta.

5. Marvel's Midnight Suns [Najlepsza taktyczna walka oparta na kartach]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, Xbox X/S, PC Rok wydania 2022 Producent Firaxis Games Średni czas rozgrywki 30–40 godzin Dla kogo Fani taktycznych gier RPG, walki turowych oraz fani Marvela Unikalne cechy System walki oparty na kartach, budowanie relacji z bohaterami Marvela, mroczna fabuła osadzona w uniwersum Marvela

Marvel: Midnight Suns to fantastyczne połączenie taktycznej gry RPG i symulacji budowania relacji, które ukazuje mroczną stronę uniwersum Marvela.

W tej niesamowitej grze Marvela wcielasz się w rolę Huntera, ale nadal możesz połączyć siły ze wszystkimi kultowymi bohaterami, takimi jak Iron Man, Kapitan Ameryka i Spider-Man – przy czym Peter Parker jest jedną z kluczowych postaci – i wspólnie walczyć z różnymi siłami zagrażającymi światu.

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Jest to gra, która wymaga strategicznego myślenia przed wykonaniem każdego ruchu. Jest to turowa gra walki z kartami przedstawiającymi twoje umiejętności. Każdy gracz ma swój własny zestaw kart i musi dobrze się zastanowić, zanim wybierze, której karty użyje. Gra „Marvel: Midnight Suns” wykorzystuje również kontroler DualSense, czerpiąc korzyści z jego funkcji, takich jak haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty, co zapewnia fantastyczne wrażenia z rozgrywki.

Gra „Marvel: Midnight Suns” to idealny wybór dla wszystkich miłośników gier RPG, które łączą strategiczną walkę z rozwojem postaci i pełnymi emocji fabułami. Chociaż gra skupia się na trybie dla jednego gracza, można również czerpać radość z trybu kooperacyjnego i połączyć siły z przyjaciółmi w taktycznych starciach. To pozycja obowiązkowa dla fanów uniwersum Marvela i gier strategicznych, którzy szukają tego samego klimatu w grach wideo.

Nasza ocena: Firaxis Games połączyło w grze „Marvel: Midnight Suns” akcję superbohaterską z głęboką strategią taktyczną, udowadniając, że walka oparta na kartach może być równie wciągająca jak tradycyjne systemy turowane.

6. Crusader Kings III [Najlepszy symulator dynastii]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox X/S, PC Rok wydania 2022 Producent Paradox Interactive Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla Fanów gier strategicznych, intryg politycznych i zarządzania dynastią Unikalne cechy Rozgrywka skupiona na postaciach, zarządzanie dynastią, dramaty polityczne i osobiste

Crusader Kings III to znakomita gra RPG z gatunku wielkiej strategii, w której wcielasz się w władcę starożytnej dynastii i prowadzisz swoją rodzinę przez kolejne pokolenia pełne intryg politycznych, wojen i rodzinnych dramatów. Nie jest to zwykła gra strategiczna. W Crusader Kings III, oprócz strategicznego myślenia niezbędnego do rządzenia krajem, musisz również zmagać się z osobistymi dramatami, które są bezpośrednio powiązane z walkami o władzę w rodzinie. Gra oferuje kompatybilność wsteczną, więc niezależnie od tego, czy rządzisz na PS4, czy korzystasz z ulepszonych funkcji na PS5, rozgrywka pozostaje fascynująca.

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Znajdziesz się w sytuacjach, w których będziesz musiał podejmować trudne decyzje, takie jak zawieranie sojuszy, aranżowanie małżeństw, wywoływanie wojen itp. W trakcie rozgrywki zdajesz sobie sprawę, że każdy twój ruch może doprowadzić albo do zwycięstwa i wzrostu potęgi, albo do druzgocącej porażki.

Crusader Kings III to pozycja obowiązkowa dla fanów gier strategicznych, którzy pragną rozgrywki charakteryzującej się głęboką fabułą w połączeniu ze złożoną dynamiką polityczną i osobistą. Nie chodzi tu tylko o budowanie imperium i sprawowanie władzy. Chodzi o stworzenie czegoś, co przetrwa dla przyszłych pokoleń. Jako bonus, oto kilka dodatkowych opcji do odkrycia w naszym przewodniku po grach wielkiej strategii.

Nasza ocena: Firma Paradox Interactive stworzyła w Crusader Kings III arcydzieło poświęcone budowaniu dziedzictwa, w którym osobiste dramaty i intrygi polityczne mają równie duże znaczenie, co podboje wojskowe na przestrzeni pokoleń.

7. Kolekcja XCOM 2 [Najlepsza taktyczna walka turowa]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, Xbox One, PC Rok wydania 2020 (kolekcja) Twórca Firaxis Games Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla Fanów walki taktycznej, strategii turowych i wojen science fiction Unikalne cechy Mechanika „permadeath”, personalizacja oddziałów, zarządzanie bazą oraz misje generowane proceduralnie

Kolekcja XCOM 2 rzuca cię w sam środek desperackiej walki o przetrwanie ludzkości w obliczu obcej okupacji. Jako dowódca ruchu oporu zarządzasz mobilną kwaterą główną, rekrutujesz i szkolisz żołnierzy, prowadzisz badania nad technologią obcych oraz kierujesz taktycznymi misjami oddziałowymi, w których każda decyzja może oznaczać życie lub śmierć.

Brutalny system „permadeath” w tej grze oznacza, że utrata żołnierza to nie tylko chwilowa przeszkoda. Tracisz postać, w której rozwój zainwestowałeś wiele godzin, wraz z jej unikalnymi umiejętnościami i historią. Tworzy to prawdziwe napięcie podczas każdej misji, zmuszając cię do myślenia kilka ruchów naprzód i starannego rozważania ryzyka.

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Poza walką musisz pogodzić zarządzanie zasobami z globalną strategią. Budujesz obiekty, nawiązujesz sojusze z komórkami ruchu oporu i ścigasz się z zegarem odliczającym czas do realizacji planów obcych. Zestaw zawiera całą zawartość DLC z gry podstawowej oraz rozszerzenia „War of the Chosen”, które dodaje jeszcze więcej głębi dzięki nowym klasom żołnierzy i dodatkowym warstwom strategicznym.

Dla fanów, którzy cenią sobie taktyczną głębię w połączeniu ze strategicznym zarządzaniem bazą, „Kolekcja XCOM 2” stanowi jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w tym gatunku. Napięcie związane z permadeath w połączeniu z rozbudowanymi opcjami personalizacji sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier RPG w historii.

Nasza ocena: Firaxis Games stworzyło szczytowe osiągnięcie w dziedzinie strategii taktycznej w postaci Kolekcja XCOM 2, gdzie ryzyko „permadeath” i personalizacja oddziałów tworzą niezapomniane historie triumfu i rozczarowania.

Moja ogólna ocena najlepszych gier strategicznych na PS5

Biblioteka gier strategicznych na PS5 zaspokaja potrzeby graczy o bardzo różnych stylach gry, więc idealny punkt wyjścia zależy wyłącznie od tego, jakie wyzwania strategiczne najbardziej Cię ekscytują. Każda gra z tej listy wyróżnia się w swojej niszy, ale te trzy są szczególnie atrakcyjne dla określonych typów graczy:

Dla nowicjuszy w gatunku gier strategicznych poszukujących przystępnej głębi → Cywilizacja VII . Firaxis doprowadziło do perfekcji równowagę między złożonością a przystępnością, dzięki czemu możesz kształtować cywilizacje na przestrzeni tysiącleci bez przytłaczających samouczków czy niezrozumiałych mechanizmów.

→ . Firaxis doprowadziło do perfekcji równowagę między złożonością a przystępnością, dzięki czemu możesz kształtować cywilizacje na przestrzeni tysiącleci bez przytłaczających samouczków czy niezrozumiałych mechanizmów. Dla entuzjastów walki taktycznej, którzy uwielbiają podejmowanie decyzji o wysokiej stawce → Kolekcja XCOM 2 . Każda misja staje się trzymającą w napięciu partią szachów, w której konsekwencje w postaci trwałej śmierci zmuszają cię do myślenia trzy ruchy naprzód, co tworzy niezapomniane, wyłaniające się z gry historie triumfu i tragedii.

→ . Każda misja staje się trzymającą w napięciu partią szachów, w której konsekwencje w postaci trwałej śmierci zmuszają cię do myślenia trzy ruchy naprzód, co tworzy niezapomniane, wyłaniające się z gry historie triumfu i tragedii. Dla graczy, którzy wolą strategię z przymrużeniem oka → Tropico 5 i 6. Limbic Entertainment zamieniło dyktaturę w satyryczną zabawę, w której zarządzanie wyspiarskim państwem przypomina mniej prowadzenie arkuszy kalkulacyjnych, a bardziej występowanie w własnej komedii politycznej.

Każda z tych gier reprezentuje inny aspekt gier strategicznych, od turowego budowania imperium po zarządzanie przetrwaniem w czasie rzeczywistym. Piękno katalogu gier strategicznych na PS5 polega na tym, że możesz przechodzić od budowania starożytnych cywilizacji, przez dowodzenie zdesperowanymi bojownikami ruchu oporu przeciwko obcym, aż po rządzenie tropikalnymi rajami – a wszystko to bez opuszczania tego gatunku.

Często zadawane pytania