11 najlepszych gier RPG na konsolę Xbox, w które warto zagrać w 2026 roku

Jeśli szukasz najlepszych gier RPG na Xboxa, czeka cię niezła przygoda. Ten gatunek obfituje w szalone historie, rozbudowane systemy tworzenia postaci i wybory, które naprawdę mają znaczenie. Znajdziesz tu wszystko – od ogromnych otwartych światów po zacięte, turowe potyczki – a Xbox oferuje jedne z najlepszych tytułów w tej kategorii.

I tak, bez względu na to, czy chcesz zbierać łupy, wcielić się w rolę kosmicznego pirata, czy po prostu zagubić się w szalonym świecie fantasy – mamy coś dla Ciebie. Oto gry RPG, które są warte Twojego czasu, miejsc na zapisy i prawdopodobnie nawet Twojego harmonogramu snu. Przejdźmy więc do najlepszych z najlepszych.

Nasze najlepsze propozycje gier RPG na Xbox

Przechodząc do sedna, stworzyłem listę najlepszych gier RPG na Xbox, aby pokazać najlepsze tytuły spośród najnowszych gier, które gracze uwielbiają. Zobaczmy nasze najlepsze propozycje:

1 Starfield 2023 Pierwszy od dziesięcioleci nowy świat stworzony przez Bethesdę pozwala zagubić się na wiele godzin, wędrując po obcych planetach, dostosowując statki kosmiczne i nie tylko. Dzięki doskonałym opcjom tworzenia postaci i rozbudowanym systemom gra pochłania czas niczym odkurzacz. Buy now 2 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Ta gra jest inna niż wszystkie. Mroczna fantastyka? Jak najbardziej. Każde zadanie ma w sobie moc, a wybory naprawdę mają znaczenie. Świat jest ogromny i brutalnie realistyczny. Doskonały scenariusz, intensywna walka i mnóstwo treści do odkrycia – idealna pozycja, jeśli szukasz RPG, które nie przebiera w środkach. Buy now 3 Diablo IV 2023 To gra o szybkiej akcji, bogatych konfiguracjach postaci i wciągającym grindowaniu w końcowej fazie rozgrywki. Wiesz już, czego możesz się spodziewać: ogromnych lochów, mrocznej atmosfery fantasy i setek godzin polowania na łupy. Walka jest dopracowana, klasy postaci są zróżnicowane, a zdobywanie łupów ma sens. Ponadto gra jest dostępna w ramach Game Pass i można ją uznać za jedną z najlepszych gier walki w historii. Buy now

Jeśli lubisz głębokie historie, fajne konfiguracje postaci i światy, w których możesz się całkowicie zatracić, te gry na pewno Cię nie zawiodą. Chwyć więc za kontroler, wybierz swoją kolejną przygodę i przygotuj się na spędzenie w niej wielu godzin.

11 gier RPG na Xbox dla każdego gracza

Od eksploracji kosmosu po mroczną fantazję i taktyczne bitwy turowe – ta lista obejmuje obecnie najbardziej ekscytujące i wciągające tytuły dostępne na Xboxie. Każda z tych gier oferuje unikalny świat i styl rozgrywki, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych.

Czy wypróbowałeś już niektóre z najlepszych gier RPG na Xbox?

1. Starfield [Najlepsza gra RPG na Xbox, w której możesz odkrywać gwiazdy i kształtować swoją kosmiczną spuściznę]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok wydania 2023 Producent Bethesda Game Studios Najlepsze dla Eksplorację otwartego świata w kosmosie, personalizację statków i całkowite oderwanie się od głównego wątku

Starfield to jedna z najbardziej ambitnych i najlepszych gier RPG dostępnych obecnie na konsoli Xbox. Pierwszy od 25 lat nowy wszechświat stworzony przez B ethesdę przenosi cię do galaktyki pełnej planet, frakcji, łupów, możliwości budowy statków i niekończących się rozrywek. Szczerze mówiąc, to prawdziwy styl życia gracza RPG.

Od chwili, gdy zostaniesz wypuszczony do Ustalonych Układów, główna misja staje się raczej tylko sugestią. W jednej chwili zmierzasz na misję, a w następnej po kolana brodzisz wśród obcej fauny, tropiąc minerały. Albo dopracowujesz układ silników swojego statku, jakby to była twoja pierwsza gra będąca połączeniem Minecrafta i NASA.

Rozwój postaci jest bardzo rozbudowany, a atuty mają wpływ na wszystko – od perswazji po walkę w stanie nieważkości. Główna misja może poczekać, bo tu chodzi przede wszystkim o to, byś sam ukształtował swoją kosmiczną spuściznę. Łącząc turową rozgrywkę RPG, chaos w otwartym świecie i charakterystyczną dla Bethesdy głębię fabuły, Starfield oferuje ogromną swobodę w kształtowaniu gry zgodnie z własnymi upodobaniami.

Fani Fallouta, Elder Scrolls, a nawet Mass Effect poczują się tu jak w domu. Nie brakuje tu zadań, misji pobocznych, dziwnych spotkań i sprzętu, który można dostosować do własnych potrzeb, a wszystko to dopełnia wciągająca pętla rozgrywki typu „jeszcze tylko jedno skanowanie”.

Jeśli lubisz gry RPG na Xbox z otwartym światem, które pozwalają ci robić wszystko oprócz tego, co faktycznie zamierzałeś, to jest to gra dla ciebie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STARFIELD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. The Witcher 3: Dziki Gon [Najlepsza gra RPG na Xbox pod względem fabuły i budowania świata]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, Xbox One Rok wydania 2015 Producent CD Projekt RED Najlepsze dla Fani gier RPG z otwartym światem i fabułą

„The Witcher 3: Dziki Gon” wciąga cię od samego początku. Wcielasz się w Geralta z Rivii, doświadczonego pogromcę potworów na zlecenie, który poszukuje swojej zaginionej córki w świecie rozpadającym się na kawałki. Brzmi jak klasyczna przygoda, ale uwierz mi – w tej grze nic nie jest proste.

Co wyróżnia tę grę? Zadania poboczne są niesamowite. Wywierają prawdziwy wpływ na emocje, oferują zaskakujące zwroty akcji i wybory, które naprawdę mają znaczenie. W jednej chwili ścigasz duchy w spokojnej wiosce, a w następnej po kolana pogrążasz się w politycznym chaosie lub zmagasz się z przeklętymi bestiami rodem z folklorystycznych koszmarów.

Nie wspominając już o walce. Łączy ona szermierkę, alchemię i magię w sposób, który wydaje się naturalny, ale wciąż pozwala w pełni wykorzystać spryt przy tworzeniu buildów. Chcesz spamować magią ognia czy grać tankiem opartym na brutalnej sile? Twój wybór.

A świat? Jest ogromny i absurdalnie szczegółowy. Miasta tętnią życiem, lasy szepczą, burze pojawiają się znikąd, a postacie niezależne sprawiają wrażenie, jakby naprawdę miały swoje życie. Ścieżka dźwiękowa spaja to wszystko, tworząc niesamowity klimat.

Aha, i nie zapominaj o dodatkach. „Hearts of Stone” i „Blood and Wine” to w zasadzie pełnoprawne gry same w sobie. Razem to ponad 100 godzin najwyższej klasy treści RPG, która nie pozwala się nudzić.

Jeśli lubisz przygody oparte na fabule, w których twoje decyzje mają realne konsekwencje, to „The Witcher 3” jest właśnie dla ciebie. Nadal nie ma sobie równych.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Diablo IV [Najlepsza gra RPG na Xboxa z gatunku mrocznego fantasy i niekończących się poszukiwań łupów]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok premiery 2023 Producent Blizzard Entertainment Najlepsze dla Zbieranie łupów, akcję typu hack & slash, mroczne lochy fantasy

Jeśli lubisz gry RPG na Xboxa, które uderzają jak pociąg towarowy pełen łupów i wnętrzności demonów, to Diablo IV jest właśnie dla Ciebie. Jest brutalna, daje ogromną satysfakcję i bezkompromisowo oldschoolowa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Co więcej, jeśli porównamy kultowe gry z serii Diablo, ta zdecydowanie wygrywa.

Od pierwszego lochu aż po trzysty – to wciągająca pętla: walka typu hack-and-slash, łupy, ulepszenia, i tak w kółko. No i jest dostępna w ramach Xbox Game Pass, więc nie ma żadnego powodu, by jej nie pobrać.

„Diablo IV” nie redefiniuje gatunku RPG akcji, ale dopracowuje każdy jego element tak, by lśnił niczym legendarny łup. Znajdziesz tu rozbudowane opcje tworzenia postaci, dopracowaną walkę i tyle grindowania w końcowej fazie gry, że Twój harmonogram prawdopodobnie nie da rady tego ogarnąć.

Niezależnie od tego, czy grasz solo w Sanktuarium, czy przemierzasz lochy z przyjaciółmi, jest to gra RPG , która rozumie, dlaczego wciąż do niej wracamy: chaos, potęga postaci i to wspaniałe polowanie na sprzęt.

Dzięki pięciu odrębnym klasom i całkowitemu brakowi walki turowanej jest to czysta akcja i reakcja. Będziesz balansować zarządzaniem zasobami, zwiększać swoją przeżywalność i dopracowywać statystyki ekwipunku, aż mózg ci się stopi – w najlepszym tego słowa znaczeniu. I choć główna fabuła może nie powalić cię na kolana, to budowanie świata, zadania poboczne i fabuła wciąż robią ogromne wrażenie.

Jeśli jesteś wielkim fanem „„Diablo III”, „Dark Souls” lub którejkolwiek z najlepszych gier RPG o mrocznym klimacie, „Diablo IV” to prawdziwa bestia. To jedna z najlepszych gier RPG na Xboxa, która jest jednocześnie wciągającą grą typu hack-and-slash.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DIABLO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Assassin’s Creed: Shadows [Najlepsza gra RPG na Xboxa z samurajską akcją skradankową i ninja]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok premiery 2025 Producent Ubisoft Najlepsze dla Rozgrywkę z dwoma postaciami, skradanie się i walkę na miecze, bogatą japońską scenerię

Wśród najnowszych gier Ubisoft w końcu to zrobił – wypuścił grę z serii Assassin's Creed osadzoną w feudalnej Japonii i jest to wszystko , na co liczyliśmy. Assassin’s Creed: Shadows pozwala zrealizować marzenia o starciu shinobi z samurajami w jednej z najlepszych gier z serii Assassin’s Creed, oferującej najpiękniejszy i najbardziej niebezpieczny otwarty świat, jaki widzieliśmy w grach RPG na Xbox.

Będziesz przełączać się między dwiema grywalnymi postaciami: Naoe, skradającym się shinobi wyposażonym w klasyczne narzędzia ninja i stosującym ciche techniki zabijania, oraz Yasuke, samurajem przypominającym czołg , który miażdży wrogów brutalną siłą. To niesamowity kontrast, który zapewnia grze wysoką powtarzalność oraz różnorodność w walce i podejściu do misji.

Otwarty świat jest oszałamiająco piękny – od ogrodów kwitnących wiśni po deszczowe ulice Edo, a cykl dnia i nocy oraz dynamiczna pogoda sprawiają, że rozgrywka wydaje się naprawdę żywa.

Fani skradankowych gier RPG, miłośnicy walki turowanej, którzy chcą poszerzyć horyzonty, oraz każdy, kto ma obsesję na punkcie historii Japonii, pokochają tę grę. Wyobraźcie sobie połączenie „Ghost of Tsushima” z „Assassin's Creed”, ale z charakterystyczną dla gier RPG głębią, drzewkami umiejętności i mnóstwem zadań pobocznych.

Jeśli lubisz gry RPG ze względu na fabułę, przygodę lub po prostu szukasz najlepszych gier typu roguelike, „Shadows” to jedna z najlepszych gier RPG o tematyce przygodowej, jakie wkrótce pojawią się na rynku.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ASSASSIN’S CREED SHADOWS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Kingdom Come: Deliverance II [Najlepsza gra RPG na Xboxa zapewniająca wciągający realizm historyczny]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok wydania 2025 Producent Warhorse Studios Najlepsze dla Surowy realizm, kinowa narracja, średniowieczna atmosfera

Jeśli szukasz gier RPG na Xboxa bez smoków, magii i fantazyjnych bzdur, a jedynie brutalnej, historycznej rzeczywistości, to „Kingdom Come: Deliverance II” jest właśnie dla Ciebie. To nie jest typowa gra RPG, w której gracz odgrywa rolę wszechmocnego bohatera. Wcielasz się w Henryka, kowala, który stał się wojownikiem i próbuje przetrwać w XV-wiecznej Czechach. Żadnego supermocnego ekwipunku, tylko determinacja, intrygi polityczne i miecz – lepiej naucz się nim dobrze władać. Możesz grać na laptopie do gier lub na konsoli Xbox – wybór należy do Ciebie.

Ta epicka gra z otwartym światem przenosi cię do ogarniętego wojną królestwa, gdzie każdy wybór kształtuje twój los. Walka jest wymagająca i bezlitosna – wymaga doskonałego wyczucia czasu i cierpliwości, a nie bezmyślnego wciskania przycisków. Chcesz grać w ukryciu? Wciel się w łotra. Wolisz dyplomację czy walkę na miecze? Trenuj, wyposażaj się i rozwijaj swoje umiejętności. Musisz nawet jeść, spać i leczyć rany.

Fani gier podobnych do „Fable”, „The Witcher 3”, „Disco Elysium” czy „Elden Ring” (bez elementów fantasy) z pewnością pokochają głęboką fabułę, złożone zadania poboczne i wciągające systemy.

No i tak, to także symulacja historyczna, która sprawia wrażenie średniowiecznego dramatu, w który można zagrać. Wygląda więc niesamowicie na konsoli Xbox Series.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Avowed [Najlepsza gra RPG na Xboxa dla odważnych, poszukujących nowych przygód fantasy]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok wydania 2025 Twórca Obsidian Entertainment Najlepsze dla Walka fantasy z perspektywy pierwszej osoby, bogata fabuła, decyzje o dużym znaczeniu

Obsidian znów robi to, co potrafi najlepiej – dostarcza potężną grę RPG pełną serca, głębi i przesiąkniętego magią chaosu. Akcja gry „Avowed” toczy się w uniwersum „Filary wieczności” i zabiera cię w podróż przez oszałamiające Żywe Ziemie, gdzie twoje wybory odbijają się echem w miastach, ruinach i śmiertelnie niebezpiecznych lasach.

Każde spotkanie wplata się w większą tajemnicę – Plagę Snów, która wypacza zarówno ludzi, jak i samą krainę. Zostajesz wysłany jako wysłannik Imperium Aedyr, by to rozgryźć, ale jak to zwykle bywa w przypadku Obsidianu, nic nigdy nie jest takie proste.

I tak, możesz od razu wybrać postać maga bojowego lub cichego łotra. Opcje personalizacji w Avowed pozwalają stworzyć styl gry, który będzie odpowiadał Twoim preferencjom. Do wyboru masz rzucanie zaklęć, walkę mieczem oraz wybór towarzyszy, którzy będą mieli wpływ na Twoją podróż. A dzięki dynamicznej pogodzie i żywemu, reagującemu na Twoje działania światu żadna rozgrywka nie będzie taka sama.

To powiew świeżości dla fanów The Outer Worlds, Dragon Quest, a nawet serii Elder Scrolls. Dodatkowo gra pojawi się w Game Pass już w dniu premiery, więc dla miłośników fantastyki na Xbox Series jest to oczywisty wybór.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AVOWED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Like a Dragon: Nieskończone bogactwo [Najlepsza gra RPG na Xbox, oferująca serdeczny chaos i turową zabawę]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok premiery 2024 Producent Ryu Ga Gotoku Studio Najlepsze dla Chaos w systemie turowym, poruszająca fabuła, niezapomniane postacie

Seria Yakuza zawsze była chaotyczną mieszanką poruszających dramatów i wspólnego śpiewania w karaoke, ale Like a Dragon: Nieskończone bogactwo przenosi ją na wyższy poziom dzięki emocjom, ciosom i zabawie. Wkroczysz do dzikiego świata Isezaki Ijincho, wcielając się w rolę Ichibana Kasugi, sympatycznego outsidera, któremu towarzyszy legendarny Kazuma Kiryu w podróży po całym świecie, sięgającej nawet Hawajów.

Walka to totalne, turowa szaleństwo, pełne dzikich ataków, specjalnych ciosów w drużynie i idealnie zgranych absurdalnych akcji. Wyobraź sobie połączenie „Final Fantasy” z uliczną bijatyką, a otrzymasz najlepsze wrażenia z gier walki.

W gruncie rzeczy jest to klasyczna gra RPG, ale osadzona w jednym z najbardziej tętniących życiem światów, jakie znajdziesz na konsoli Xbox Series. A dzięki pełnej obsłudze Game Pass nowi fani mogą z łatwością dołączyć do zabawy. To właśnie sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier dla jednego gracza.

Niezależnie od tego, czy budujesz więzi z drużyną, zgłębiasz warstwy spisku, czy po prostu śpiewasz na całego w karaoke pomiędzy walkami, to jest szczytowa energia Yakuzy – odważna, emocjonująca i niezapomniana.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE LIKE A DRAGON: INFINITE WEALTH GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Dragon Age: Inkwizycja [Najlepsza gra RPG na Xbox, w której dowodzisz własną wojną fantasy]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2014 Producent BioWare Najlepsze dla Taktyczną walkę, decyzje podejmowane przez drużynę oraz eksplorację rozległego świata fantasy

Dragon Age: Inkwizycja to wielki powrót BioWare po porażce, jaką była gra Dragon Age 2. I tak, w większości im się to udało. Gracz staje na czele Inkwizycji, próbując zamknąć rozdzierające niebo szczeliny demoniczne, jednocześnie zmagając się z polityką, ważnymi wyborami i ogromnym chaosem.

Świat jest ogromny, znacznie większy niż w poprzednich częściach serii. Każda strefa oferuje własne obszary do odkrycia: góry, miasteczka, bagna i jaskinie. Nie jest to świat w pełni otwarty jak w Skyrim, ale to już ogromny krok naprzód. Walka łączy taktykę z akcją, a skompletowanie drużyny (magowie, łotrzykowie, tanki) naprawdę ma znaczenie.

Na początku jest trochę za dużo zadań typu „zbierz 10 niedźwiedzi skór”, ale im dalej się zagłębiasz, tym robi się ciekawiej. Pojawiają się zadania towarzyszy, polityczne intrygi i wielkie momenty. Wydaje się, że BioWare próbuje przywrócić atmosferę z serii „Mass Effect”, ale w świecie mieczy i magii.

Jeśli lubisz fantasy RPG lub czekasz na kolejną część „Dragon Age”, ta gra wciąż się broni. Zwłaszcza jeśli grasz w ramach Game Pass lub na konsoli Xbox Series, gdzie działa teraz znacznie płynniej. Doświadczenie z gry możesz dodatkowo wzbogacić, podłączając ją do monitora gamingowego.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Cyberpunk 2077 [Najlepsza gra RPG na Xboxa oferująca futurystyczny chaos i swobodę narracji]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2020 Producent CD Projekt Red Najlepsze dla Indywidualne konfiguracje postaci, rozgałęzione wątki fabularne, futurystyczna sceneria

„Cyberpunk 2077” to jak dotąd największa gra studia CD Projekt Red i, no cóż, premiera nie poszła gładko, ale jak wygląda gra dzisiaj? Ogromna poprawa. Jeśli lubisz rozbudowane gry RPG, szaloną technologię science fiction i swobodę wyboru, Night City spełni Twoje oczekiwania. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier RPG akcji.

Wcielasz się w postać V, najemnika poszukującego chipa, który może zapewnić ci nieśmiertelność. Nie jest to jednak typowa podróż bohatera. Jest brudna, hałaśliwa i pełna moralnych szarych stref. Sam decydujesz, jak chcesz grać: skradając się, strzelając na oślep albo hakując wszystko, co tylko wpadnie ci w oko. Walka toczy się szybko, co sprawia, że jest to jedna z najciekawszych gier FPS.

Samo Night City to prawdziwa wizualna potęga. Możesz jeździć, eksplorować, wspinać się lub zanurzać się w zadaniach w zaułkach sześciu unikalnych dzielnic. Świat jest mniejszy niż w „The Witcher 3: Dziki Gon”, ale o wiele bardziej zagęszczony. Więcej warstw, więcej chaosu, więcej neonów.

I tak, gra jest już dostępna w Game Pass, w pełni zoptymalizowana pod kątem konsoli Xbox Series. Jeśli lubisz gry takie jak „New Vegas”, „The Outer Worlds”” lub cokolwiek, co oferuje solidną personalizację postaci i wysoką wartość powtórnego grania, nie przegap tej pozycji.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CYBERPUNK 2077 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Clair Obscur: Expedition 33 [Najlepsza gra RPG na Xboxa ze śnieżną grafiką i rozbudowaną walką]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, komputer PC Rok premiery 2025 Producent Sandfall Interactive Najlepsze dla Artystyczne budowanie świata, hybrydową walkę, emocjonującą fabułę

Clair Obscur: Expedition 33 przenosi cię do świata, w którym los jest dosłownie namalowany, a twoje imię jest następne na liście. Każdego roku Malarka wyznacza swoje ofiary i jeśli nie przerwiesz tego cyklu, czeka cię koniec. To mroczna fabuła, a klimat gry całkowicie różni się od większości turowych gier RPG, co czyni ją jedną z najlepszych gier niezależnych.

Stworzona przez Sandfall Interactive gra łączy strategię turową z akcją w czasie rzeczywistym – myśl o blokowaniu, unikaniu i trafianiu w cele w odpowiednim momencie. Każda walka przypomina połączenie łamigłówki i spektaklu.

A świat? Po prostu oszałamiający. To jak wkroczenie do surrealistycznego obrazu, inspirowanego klasyczną sztuką francuską, ale z tym dziwnym, stylowym akcentem.

Jeśli lubisz gry RPG, które oferują coś innego, warto zwrócić na tę uwagę. Znajdziesz tu rozbudowany system tworzenia drużyny, emocjonujące wybory oraz przerażającą, poetycką opowieść o ucieczce przed własną śmiercią. Nie przypomina to niczego, co obecnie jest dostępne na rynku, i to właśnie jest w tym najlepsze.

Gra pojawi się na konsolach z serii Xbox Series, a jeśli trafi do Game Pass, to tym lepiej. Tak czy inaczej, jest to jedno z najświeższych podejść do tego gatunku spośród najlepszych gier RPG, jakie widzieliśmy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Fallout 4 [Najlepsza gra RPG na Xbox poświęcona przetrwaniu w świecie po katastrofie nuklearnej i wolności]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2015 Producent Bethesda Game Studios Najlepsze dla Survival, eksplorację, rozbudowany system rzemiosła, swobodę gracza

Fallout 4, jedna z najlepszych gier survivalowych, rozgrywa się w świecie całkowicie zniszczonym przez wojnę nuklearną. Po 200 latach wychodzisz z schronu , a wszystko wokół legło w gruzach; to od ciebie zależy, jak przetrwać w tym chaosie, który po niej pozostał.

Możesz grać tak, jak tylko chcesz. Wykręcać się z kłopotów słowami, wkraczać z bronią w ręku, skradać się lub po prostu skupić się na budowaniu własnej małej osady. Gra zapewnia ogromną swobodę. System S.P.E.C.I.A.L. pozwala dostosować umiejętności i atuty postaci do twojego stylu gry.

Jest tu mnóstwo rzeczy do zrobienia. Natkniesz się na frakcje, zadania poboczne, ukryte obszary i szalone, losowe spotkania. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę grę, jest system rzemiosła – możesz tworzyć broń, wyposażenie i całe bazy z przedmiotów, które zbierzesz.

Mimo że gra ukazała się już jakiś czas temu, nadal świetnie radzi sobie w gronie najlepszych gier wieloosobowych, zwłaszcza na konsoli Xbox Series. A jeśli masz subskrypcję Game Pass, możesz zacząć grać w dowolnym momencie. Jeśli lubisz otwarte światy i robienie rzeczy po swojemu, Fallout 4 nadal jest jedną z najlepszych gier tego typu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FALLOUT 4 GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra RPG na Xboxa?

Jeśli zastanawiasz się, która gra RPG zajmuje czołowe miejsce w bibliotece Xboxa, nie szukaj dalej niż Starfield — jest to prawdopodobnie najlepsza gra RPG na Xboxa do tej pory.

Czy na Xboxie są gry RPG z funkcją cross-platform?

Tak, na konsoli Xbox dostępne są gry RPG z obsługą rozgrywki międzyplatformowej. Gry takie jak „Cyberpunk 2077” nie oferują tej funkcji, ale tytuły takie jak „Elden Ring” i „Divinity: Original Sin 2” udostępniają ją w ramach określonych trybów lub systemów. Aby mieć pewność, zawsze warto sprawdzić szczegóły dotyczące obsługi danej gry.