18 najlepszych gier postapokaliptycznych na przygody po 2026 roku

Trudno jest dokładnie określić, co sprawia, że gra postapokaliptyczna jest najlepsza. Każdy z tych tytułów oferuje zupełnie inne wrażenia, w zależności od tego, co twórcy uznają za wydarzenie kończące świat, co sprawia, że ich zawartość jest bardzo zróżnicowana.

Przy tak ogromnym wyborze gier często zdarza się, że gracz nie może się zdecydować. Aby pomóc Ci wybrać, do jakiego postapokaliptycznego świata chcesz się teraz udać, przygotowałem listę 18 świetnych tytułów, z których każdy przedstawia inne spojrzenie na koniec świata.

Nasze najlepsze propozycje gier postapokaliptycznych

Wybór najlepszych gier postapokaliptycznych nie był łatwy, ale był o wiele łatwiejszy niż przetrwanie nuklearnej zimy, mając do dyspozycji jedynie łom i zardzewiałą puszkę fasoli. Każda gra z tej listy jest świetna, ale mamy też kilka tytułów, które szczególnie się wyróżniają:

1 The Last of Us Part II 2020 Gra o kontrowersyjnej fabule, która doskonale ilustruje złożoność ludzkiej moralności po końcu świata. Buy now 2 Fallout: New Vegas 2010 Najlepsza postapokaliptyczna gra RPG, łącząca solidną rozgrywkę z nieograniczoną swobodą kształtowania Mojave zgodnie z własnymi upodobaniami. Buy now 3 Metro Exodus 2019 Ta gra science fiction doskonale oddaje ponurość apokaliptycznego świata. Buy now

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18 najlepszych gier postapokaliptycznych, które przygotują cię na to, co nadchodzi

Gatunek postapokaliptyczny charakteryzuje się kilkoma kluczowymi aspektami: niedoborem zasobów, elementami przetrwania, pełnymi napięcia walkami, opowiadaniem historii poprzez otoczenie oraz, czasami, wyborami wpływającymi na fabułę. To bardzo szeroki zakres, więc znajdziemy tu różnego rodzaju gry… i prawdopodobnie znajdziesz coś dla siebie.

Mając to na uwadze, przejdźmy do listy.

1. The Last of Us Part II [Postapokaliptyczny świat opanowany przez zombie]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~30 godzin

Pierwsza pozycja na tej liście to szeroko komentowana (i budząca kontrowersje) gra The Last of Us: Część 2, w skrócie TLOU2. Niezależnie od tego, czy grałeś już w tę grę, oglądałeś serial, czy po prostu przeglądałeś informacje w sieci, prawdopodobnie znasz już zarys fabuły tej gry.

Dlaczego to wybraliśmy Powiedzmy to wprost: nie jestem w 100% fanem tej historii. Jednak to właśnie fakt, że gra idzie pod prąd i wywraca do góry nogami typowy dla tego gatunku motyw przetrwania w świecie pełnym akcji, sprawia, że warto zagrać w TLOU2.

TLOU2 opowiada historię dwóch ocalałych (Ellie i Abby) w zrujnowanych Stanach Zjednoczonych. Każda z tych postaci musi podążać własną ścieżką, starając się uniknąć śmierci z rąk potwornych zarażonych. Poruszanie się po pustkowiach to niełatwa sprawa, a przetrwanie wymaga nauki, kiedy walczyć, a kiedy uciekać.

TLOU2 wyróżnia się przede wszystkim głębią narracji, a konkretnie pełną zwrotów akcji i wywołującą niepokój opowieścią o zemście i odkupieniu. Rozgrywka jest oczywiście całkiem niezła, ale to właśnie emocjonalna siła TLOU2 sprawia, że gra ta wyróżnia się na tle innych i wywołała prawdziwą sensację.

Nasza ocena: The Last of Us Part II łączy oszałamiającą oprawę wizualną i solidną rozgrywkę z pełną zwrotów akcji fabułą, tworząc doświadczenie, którego szybko nie zapomnisz.

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Co mówią gracze?

B_u_l_b ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pewnie znasz już tę historię, ale i tak warto ją przejść.

2. Fallout: New Vegas [Ogromna gra RPG osadzona w świecie po katastrofie nuklearnej]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Średni czas gry ~30 godzin



Kolejną pozycją jest kolejny tytan sceny postapokaliptycznej, Fallout: New Vegas. Ta słynna strzelanka FPS pojawiła się tuż po sukcesie Fallout 3. Aby zapewnić jej bezproblemową realizację, projekt powierzono Obsidian Entertainment – studiu złożonemu z byłych pracowników Black Isle, którzy stworzyli dwie pierwsze części Fallouta.

Tym razem wcielisz się w rolę kuriera Mojave Express. To, co miało być prostym zleceniem, kończy się tym, że zostajesz postrzelony w głowę i pozostawiony na pewną śmierć w płytkim grobie. Nie umierasz jednak i budzisz się w sennym miasteczku Goodsprings, gotowy do dostarczenia przesyłki. Całkowicie niezawodna usługa pocztowa – właśnie po tym widać, że to nie jest prawdziwe życie.

Dlaczego to wybraliśmy To najlepsze z obu światów: New Vegas łączy humor i styl starszych tytułów z serii Fallout z nowym silnikiem i trójwymiarowym środowiskiem, zapewniającym płynną rozgrywkę. Efekt końcowy? Niezwykle wciągająca gra.

Seria Fallout zdobyła uznanie krytyków jako gra RPG, a New Vegas nie jest tu wyjątkiem. Dzięki niezwykle rozbudowanym elementom RPG , w których każda ważna decyzja wpływa na przebieg fabuły, oraz swobodzie działania, cała pustynia Mojave staje się twoim placem zabaw. Jaką spuściznę po sobie pozostawisz?

Nasza ocena: Dzięki rozbudowanym mechanikom RPG, złożonym dylematom moralnym i niezrównanej swobodzie trudno nie pokochać gry „Fallout: New Vegas””.

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Co mówią gracze?

CimaNET ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bethesda, proszę, zróbcie w końcu remaster tej gry.

3. Metro Exodus [Przygoda w pustkowiach na terenie całego kraju]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy 4A Games, Deep Silver Średni czas rozgrywki ~20 godzin

Kolejna pozycja to „Metro Exodus” – gra oparta na książce („Metro 2035” autorstwa Dmitrija Glukhovskiego) i jeden z najbardziej znanych tytułów przedstawiających ponurą i realistyczną wizję świata po apokalipsie.

W tej grze science fiction główny bohater, Artyom, w końcu opuszcza ciasne tunele Moskwy i wyrusza na pustkowie (w końcu gra nosi tytuł „Exodus”). Jeśli chodzi o rozgrywkę, oznacza to przejście od linearnej rozgrywki do świata bardziej otwartego, który zachęca do odkrywania terenu poza ruinami.

Dlaczego to wybraliśmy Metro Exodus w mistrzowski sposób przekłada powieść Glukhovsky’ego na niezwykle wciągającą i klimatyczną grę. To samo można powiedzieć o pozostałych częściach serii Metro, więc koniecznie sprawdźcie je również.

Jeśli jednak myślisz, że opuszczenie mrocznego metra sprawi, że przetrwanie stanie się łatwiejsze, to jesteś w błędzie. Pustkowie jest równie niebezpieczne, a charakterystyczna dla serii atmosfera napięcia, grozy i walki o przetrwanie jest wszechobecna, a przemyślany projekt poziomów sprawia, że nigdy nie można się naprawdę zrelaksować.

Nasza ocena: „Metro Exodus” przedstawia obraz ludzkiej walki o przetrwanie i determinacji w ponurym świecie i jest zdecydowanie pozycją obowiązkową ze względu na swój hardkorowy, postapokaliptyczny klimat.

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Co mówią gracze?

TheViper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Prawdopodobnie najbardziej wciągająca gra postapokaliptyczna, w jaką grałem.

4. Horizon Zero Dawn [Postapokaliptyczne poszukiwanie prawdy]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5 Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment Średni czas gry ~25 godzin

Archeologia zawsze była fascynującą dziedziną, przynajmniej dla mnie. Widok starych ruin, narzędzi i szczątków naprawdę sprawia, że zatrzymujemy się i zastanawiamy, jak musiało wyglądać życie w tamtych czasach. Jednak równie intrygujące jest odwrócenie tej sytuacji (a przynajmniej w odniesieniu do społeczeństwa wystarczająco bliskiego nam), i właśnie na tym opiera się fabuła gry Horizon Zero Dawn.

W tej grze wcielisz się w rolę Aloy, łowczyni, która zdobywa urządzenie zwane Focusem. Dzięki temu urządzeniu jej zmysły zostają wyostrzone i jest w stanie dostrzec znacznie więcej ze „starego świata”, który ludzkość pozostawiła za sobą. To zapoczątkowuje jej przygodę mającą na celu odkrycie własnych korzeni, a ostatecznie – odkrycie tajemnic świata, który został w tyle.

Dlaczego to wybraliśmy Horizon Zero Dawn to gra, która ma w sobie po trochu wszystkiego: wciągającą fabułę, która zachęca do zgłębiania jej tajników, pełną akcji rozgrywkę oraz niesamowitą oprawę graficzną.

Choć może to brzmieć nieco przytłaczająco, w rzeczywistości tak nie jest. Możesz dowolnie zgłębiać lub ignorować stary świat, a tę fascynującą fabułę przeplatają proste, ale satysfakcjonujące walki. Co więcej, grafika zapiera dech w piersiach, a technoprymitywna estetyka gry naprawdę pomaga uwierzyć, że żyjesz w cieniu niegdyś wielkiej cywilizacji.

Nasza ocena: Dzięki połączeniu mocnej fabuły, oszałamiającej grafiki, charakterystycznej estetyki i odmiennego podejścia do „przeszłości”, Horizon Zero Dawn to przygoda, która z pewnością przypadnie graczom do gustu.

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Co mówią gracze?

STRATOSFEAR ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ciekawa fabuła, dobra rozgrywka, ładna grafika. Nie ma tu zbyt wiele powodów do narzekań.

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Rockstar Games

Tak, wiem, że nie jest to stricte gra postapokaliptyczna, ale wysłuchajcie mnie. Red Dead Redemption, mimo że nie dzieje się w niej żadna katastrofa kończąca świat, pokazuje nam upadek epoki Dzikiego Zachodu. Oznacza to, że społeczeństwo przechodziło ogromną zmianę porządku, podobną do tej, która miałaby miejsce w scenariuszu apokalipsy.

W grze „Red Dead Redemption”” wcielasz się w postać Johna Marstona, byłego bandyty próbującego zarabiać na życie uczciwie. Wiesz jednak, co się mówi o karmie, i Marston zostaje zmuszony przez rząd do zawarcia umowy: albo wytropi resztę swojego dawnego gangu, albo zostanie na zawsze oddzielony od swojej rodziny.

Dlaczego to wybraliśmy Bezprawie, brutalność i samotność w Red Dead Redemption idealnie wpisują się w klimat tego gatunku. Poza tym to w zasadzie kowbojska wersja GTA, ze wszystką wolnością i chaosem, jakie się z tym wiążą.

I tak jak dla Johna jest to koniec pewnej epoki, tak samo jest to schyłek Dzikiego Zachodu. Gdziekolwiek się udajesz, towarzyszy ci uczucie ponurej pustki, powolnego upadku i ogólnej melancholii. Jednak w tej ponurości tkwią zalążki zmieniającego się świata, a to od ciebie zależy, czy John zasłuży na odkupienie na tej umierającej pograniczu, czy też zginie wraz ze starym światem.

Nasza opinia: „Red Dead Redemption”” to gra, w której płynnie łączą się eksploracja otwartego świata, wciągająca fabuła i podniosła atmosfera, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa.

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Co mówią gracze?

Bethanor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Historia, która rozwija się powoli, ale naprawdę porusza do głębi.

6. The Walking Dead: Kompletna seria Telltale [Dramatyczna, fabularna gra o apokalipsie zombie]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Telltale Games, Skybound Games

Kiedy w 2018 roku studio Telltale zakończyło działalność, wielu graczy martwiło się o przyszłość jego projektów. Na szczęście firma Skybound Games wkroczyła do akcji, aby godnie pożegnać serię, wydając edycję Seria „Telltale Definitive”.

Choć jest to gra z serii „The Walking Dead”, może cię zaskoczyć fakt, że nie jest to mroczna gra horrorowa, a raczej niezwykle poruszająca produkcja skupiona na fabule.

W tej serii wcielisz się w Lee Everetta, skazanego przestępcę, którego życie wywraca się do góry nogami wraz z nadejściem apokalipsy. Co dzieje się później, pozostaje tajemnicą (a wiąże się to z poważnymi spoilerami), ale zawsze pamiętaj, że ten nowy świat to bardzo surowe miejsce do życia.

Dlaczego to wybraliśmy Intensywne podejście „The Walking Dead” do opowiadania historii oraz silne emocjonalne napięcie sprawiają, że jest to gra jak żadna inna, która zawsze sprawia, że z niecierpliwością czekasz na kolejną stronę opowieści.

Zamiast skupiać się na walce czy łamigłówkach, The Walking Dead stawia na opowiadanie historii i niezwykle solidny rozwój postaci, dzięki czemu bardzo łatwo jest się mocno zaangażować w losy bohaterów. Co więcej, stylizowana oprawa graficzna i decyzje podejmowane pod presją czasu pomagają podsycić napięcie, wciągając cię coraz głębiej w bogatą fabułę gry.

Nasza ocena: „The Walking Dead: Kompletna seria Telltale” w pełni zasługuje na miano jednej z największych gier tego gatunku.

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Co mówią gracze?

p0mel0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To o wiele więcej niż zwykła gra wideo. Trzeba to po prostu samemu przeżyć.

7. Fallout 4 [Bardziej dopracowana gra z serii Fallout]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Bethesda Średni czas gry ~40 godzin

Po sukcesie Fallout 3 i Fallout: New Vegas pojawił się Fallout 4. Chociaż gra nosi nazwę serii, wielu twierdzi, że jej mocną stroną nie jest mechanika RPG, z czym się zgadzam.

Wcielisz się w rolę Jedynego Ocalałego, mieszkańca Sanctuary Hills, który będzie musiał uciec przed pierwszymi bombami Wielkiej Wojny. Choć wydaje się, że znalazłeś schronienie w swoim schronie, okazuje się, że jego specyfiką (grałeś przecież w Fallout 3 i New Vegas, prawda?) są eksperymenty z hibernacją kriogeniczną.

Aha, i w trakcie twojej hibernacji ktoś wkracza do schronu, zabija twojego współmałżonka i porywa twoje dziecko – więc będzie wesoło.

Dlaczego to wybraliśmy Atutem Fallouta 4 jest jego mechanika i projekt. Strzelaniny są bardziej dopracowane i precyzyjne, otwarty świat wydaje się mniej pusty, a wszystko po prostu sprawia lepsze wrażenie w porównaniu ze starszymi tytułami.

Ze względu na bardziej ograniczone opcje dialogowe i „sztywne” kierowanie postacią, strona RPG w Fallout 4 jest postrzegana jako wada, zwłaszcza w porównaniu z innymi grami z tej serii. Jednak mimo to nadal jest to świetna gra postapokaliptyczna , z jeszcze lepszym otwartym światem, mnóstwem opcji personalizacji postaci i konfiguracji oraz możliwością odbudowy Wspólnoty.



Nasza ocena: Pomimo swoich niedociągnięć Fallout 4 to dobra gra typu „RPG-lite”, idealna zarówno dla nowicjuszy w serii, jak i dla tych, którzy szukają wrażeń z looter-shooterów.

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Co mówią gracze?

oooh-yeeeee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To ważny mecz, ale naprawdę żałuję, że zmuszono cię do przyjęcia tej roli.

8. 7 Days to Die [gra typu tower defense z zombie oparta na voxelach]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2013 (wczesny dostęp), 2025 Twórca/twórcy The Fun Pimps Średni czas gry Zmienny

Trudno uwierzyć, że gram w 7 Days to Die już od prawie dekady. Nic na to nie poradzę – choć gra daleka jest od doskonałości, oferuje niepowtarzalne połączenie survival horroru, survival craftu w otwartym świecie, rozgrywki typu sandbox oraz tower defense.

Podobnie jak w wielu grach o przetrwaniu wśród zombie, trafiasz do bezlitosnego świata pełnego żywych trupów. Ponieważ z ludzkiego społeczeństwa praktycznie nic nie pozostało, musisz zbierać niezbędne rzeczy (jedzenie, wodę, lekarstwa, broń) w otwartym świecie, aby po prostu przeżyć. Ponadto musisz się bronić, najlepiej zakładając stałą bazę, w razie potrzeby razem z przyjaciółmi.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepiej opisać „7 Days to Die” jako bardziej dorosłą wersję „Minecrafta”. Dzięki systemowi fizyki opartemu na wokselach, licznym lochom, mnóstwu umiejętności oraz bogactwu modów w wersji na PC bardzo łatwo jest zatracić się w tej grze.

Będziesz też potrzebować stałej bazy, bo co 7 dni, od zmroku do świtu, będziesz atakowany przez niekończącą się hordę zombie, które wszystkie rzucą się prosto na ciebie i przedrą się przez ściany, kolce i cokolwiek innego, by tylko włożyć twój mózg do swoich ust. Mam nadzieję, że twoje mury wytrzymają, i pamiętaj, że musisz przetrwać tylko do świtu.

Nasza ocena: Hybrydowa rozgrywka w grze „7 Days to Die” zaspokaja wyjątkową potrzebę, a jej charakter typu „sandbox” pozwala ci stworzyć własną historię przetrwania.

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Co mówią gracze?

IAmNotAsleep ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nie jest idealne, ale i tak zapewnia dobrą rozrywkę.

9. Wasteland 3 [turowa postapokaliptyczna gra RPG]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy inXile Entertainment, Deep Silver Średni czas rozgrywki ~40 godzin



To dość zabawne, że gra „Wasteland” z 1998 roku była ogromną inspiracją dla dwóch pierwszych części serii „Fallout”, a mimo to nigdy tak naprawdę nie zyskała popularności w mediach głównego nurtu. Niemniej jednak seria „Wasteland”, a zwłaszcza najnowsza część, „Wasteland 3”, to bardzo solidne tytuły, które zasługują na więcej uwagi.

W „Wasteland 3” niegdyś dumni Rangersi przeżywają ciężkie czasy w następstwie wydarzeń z poprzednich gier. Na szczęście na końcu tunelu widać światełko nadziei: watażka znany jako Patriarcha oferuje Rangersom tak bardzo potrzebne im zapasy… pod warunkiem, że będą dla niego pracować jako najemni ochroniarze.

Dlaczego to wybraliśmy Taktyczna, turowa walka w „Wasteland 3” jest bardzo dopracowana, a bogactwo konfiguracji postaci, umiejętności, broni i modyfikacji z pewnością zachwyci zarówno nowicjuszy, jak i weteranów. Podobnie jak w przypadku „Fallouta”, „Wasteland” emanuje osobowością.

Nawet jeśli nigdy nie grałeś w żadną z poprzednich części, bardzo łatwo jest utożsamić się z Rangersami, którzy będą walczyć o to, co słuszne, nawet po końcu świata. Co więcej, usłyszysz tu poruszające interpretacje hymnów, amerykańskich pieśni i innych utworów, które naprawdę potęgują apokaliptyczny klimat. Brr.

Nasza ocena: Wciągająca i oryginalna, a jednocześnie dopracowana pod względem mechaniki i głęboko taktyczna – Wasteland 3 to tytuł, którego nie można przegapić.

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Co mówią gracze?

BirkinsDottir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Po tym meczu poszedłem do doliny, żeby się pomodlić.

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5 Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Guerilla Games, Sony Interactive Entertainment Średni czas gry ~30 godzin

Jako bezpośrednia kontynuacja gry „Horizon Zero Dawn””, trudno jest opisać tę część bez ujawniania zbyt wielu szczegółów fabuły. Możecie jednak być pewni, że ta gra was nie zawiedzie.

Zakazany Zachód rozpoczyna się powrotem Aloy, która teraz dysponuje wiedzą o starym świecie i jego wpływie na jej rzeczywistość. Gdy sytuacja gwałtownie się pogarsza, Aloy musi wyruszyć na Zakazany Zachód – dziką krainę pełną wrogich plemion i nowych mechanicznych potworów, które musi pokonać.

Dlaczego to wybraliśmy Podobnie jak w przypadku Zero Dawn, Zakazany Zachód to po prostu świetna gra pod każdym względem. Chociaż uważam, że scenariusz tej części jest nieco słabszy niż w poprzedniej, to dzięki temu ulepszenia rozgrywki w Zakazany Zachód mają więcej okazji, by zabłysnąć.

Panuje powszechna zgoda co do tego, że „Zakazany Zachód” to w zasadzie większa wersja „Zero Dawn” – i zgadzam się z tym. Chociaż niektóre elementy zostały znacznie dopracowane, gra nie różni się aż tak bardzo od „Zero Dawn”. Nie jest to jednak wada; wręcz przeciwnie – praktycznie gwarantuje to, że jeśli podobała ci się pierwsza część, ta również przypadnie ci do gustu.

Nasza ocena: „Horizon: Zakazany Zachód” to godny następca, który ulepsza wiele mechanik pierwszej części, jednocześnie kontynuując jej fabułę.

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Co mówią gracze?

fiat.feluthis ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 W zasadzie to „Zero Dawn”, tylko w większej skali.

11. Axiom Verge [postapokaliptyczna gra typu metroidvania]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Thomas Happ Games Średni czas gry ~12 godzin

Nie, to nie tylko twoje wrażenie. Axiom Verge wygląda, sprawia wrażenie i gra się w nią jak w Metroid, więc można by pomyśleć, że to wczesna wersja gry. Ale nie, to oryginalny hołd dla dawnych gier typu Metroidvania, z dodatkiem postapokaliptycznego klimatu.

Stworzona głównie przez niezależnego dewelopera Thomasa Happ, gra Axiom Verge pozwala wcielić się w postać Trace’a, jedynego ocalałego z wypadku w laboratorium. Budząc się wśród dymu i gruzów, znajdziesz się w dziwnym, opuszczonym obcym świecie. Aha, i mam na myśli „opuszczony przez inteligentne formy życia”, bo poza tajemniczym głosem, który cię prowadzi, praktycznie wszystko próbuje cię zabić.

Dlaczego to wybraliśmy Axiom Verge czerpie większość swojej rozgrywki ze starych klasyków, to prawda, ale ma też swoje unikalne akcenty i podważa oczekiwania w sposób, którego byś się nie spodziewał.

Axiom Verge wyróżnia się połączeniem najlepszych cech obu światów. Dzięki połączeniu inspirowanej stylem retro rozgrywki z nowoczesną mechaniką oraz nieliniową eksploracją otrzymujemy hipnotyzującą, a jednocześnie pomysłową grę typu Metroidvania, idealną dla tych, którzy uważają, że ten gatunek stał się nieco przepełniony.

Nasza ocena: „Axiom Verge” łączy w sobie klasyczne elementy z nowoczesnymi akcentami, tworząc zupełnie nową grę, która jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części.

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Co mówią gracze?

W4yfarer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To coś więcej niż tylko hołd.

12. Dying Light [postapokaliptyczna gra RPG z elementami parkour]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~20 godzin

Wyobraź sobie: postapokaliptyczny świat pełen zombie połączony z parkourem. Jasne, brzmi to jak absurdalny scenariusz z filmu klasy B, ale gra „Dying Light” nie tylko sprawia, że to wszystko działa, ale przy okazji wygląda to naprawdę niesamowicie.

Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście Harran, a gracz wciela się w postać najemnika Kyle’a Crane’a, którego zadaniem jest odzyskanie pliku „Global Relief Effort” od Kadira Suleimana. Oczywiście nic nie idzie zgodnie z planem, a Kyle nie tylko odkrywa, że Harran roi się od zarażonych, ale sam również zostaje zarażony wirusem. Przynajmniej w Antizynie znajduje się tymczasowe lekarstwo… o ile uda ci się je znaleźć i zastosować.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki spektakularnym akcjom parkour „Dying Light” jest szybką, dynamiczną grą, która nieustannie zachwyca licznymi sekwencjami akcji.

Na szczęście Kyle jest zarówno utalentowanym wojownikiem, jak i biegaczem parkourowym. Oznacza to, że możesz nie tylko stawiać czoła zarażonym w brutalnych walkach wręcz i na odległość, ale także wspinać się, przeskakiwać i skakać po dachach i budynkach Harranu, zarówno w celu ucieczki, jak i planowania zasadzek. Tylko nie daj się złapać w nocy, bo właśnie wtedy pojawiają się najgroźniejsi zarażeni…

Nasza ocena: Dzięki pełnej akcji rozgrywce survivalowej i płynnemu parkour „Dying Light” zapewnia nieustanny zastrzyk adrenaliny.

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Co mówią gracze?

Feer-Mee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Proste, ale wciągające doświadczenie.

13. Rage [FPS i walka pojazdami]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy id Software, Bethesda Softworks Średni czas gry ~12 godzin



Chociaż istnieje wiele gier, których akcja toczy się na pustkowiach pełnych bandytów, takich jak S.T.A.L.K.E.R., Borderlands czy Mad Max, chciałbym zwrócić waszą uwagę na Rage – strzelankę FPS, która podkreśla, jak naprawdę ponure jest to środowisko.

W grze „Rage” wcielasz się w postać Nicholasa Raine’a, który budzi się z kriostazy i odkrywa, że jest teraz poszukiwany. Co gorsza, świat, który znał, przestał istnieć, a na jego miejsce pojawiły się pustkowia pełne wrogich mutantów i bandytów. No cóż, standardowa fabuła.

Dlaczego to wybraliśmy Nacisk, jaki w „Rage” kładzie się na walkę, bardzo dobrze służy tej grze. Nie jest to co prawda „Pacific Drive”, ale wielu graczy, którzy w nią zagrali, zgadza się, że wybuchowe bitwy w „Rage” są jej największym atutem.

Aby przetrwać w Rage, musisz przełączać się między pełną napięcia rozgrywką FPS a dynamiczną walką pojazdami – obie te formy są bardzo przyjemne. Rage daje ci swobodę podejścia do gry w dowolny sposób, więc niezależnie od tego, czy wolisz powolną i skradankową rozgrywkę pieszo, czy szybką i hałaśliwą jazdę samochodem – świat stoi przed tobą otworem.

Nasza opinia: „Rage” to prosta gra z dawnych czasów, której rozgrywka nadal się sprawdza. Jeśli szukasz czegoś prostego i przyjemnego, co pozwoli ci miło spędzić czas, to ta gra będzie dobrym wyborem.

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Co mówią gracze?

Zanzibart_The_Unforgiven ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Prosta gra, która świetnie pomaga się odprężyć.

14. Outer Wilds [gra polegająca na eksploracji ruin i rozwiązywaniu zagadek]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mobius Digital, Annapurna Interactive Średni czas gry ~25 godzin



Kolejna pozycja to gra „Outer Wilds” od Annapurna Interactive. Tak, ta gra należy do tego gatunku.

W tej grze wcielasz się w rolę świeżo upieczonego astronauty z firmy Outer Wilds Ventures, a Twoim zadaniem jest zgłębianie wiedzy o Układzie Słonecznym. Będziesz przemieszczać się z planety na planetę, zbierając wskazówki dotyczące tajemniczej cywilizacji Nomai, która rozkwitła na długo przed pojawieniem się twojej. Potem Słońce wybucha, wszyscy giną, a ty z jakiegoś powodu budzisz się z powrotem w Timber Hearth.

Dlaczego to wybraliśmy Outer Wilds oferuje już świetną rozgrywkę opartą na łamigłówkach, ale prawdziwą gwiazdą jest tu element roguelike. Masz zaledwie 22 minuty, by zebrać jak najwięcej informacji na następną rozgrywkę, więc presja jest ogromna.

Nie oznacza to jednak, że cokolwiek z tego umniejsza podstawową rozgrywkę. Każda wyprawa odkrywa kolejne tajemnice Nomai, a poczucie zachwytu, jakie czerpiesz zarówno z rozwiązywania zawiłych zagadek, jak i odkrywania nowych obszarów, jest niesamowite. A dzięki nieliniowej strukturze gry Outer Wilds to skrzynka z zagadkami, z którą możesz zmierzyć się na swój własny sposób.

Nasza ocena: „Outer Wilds” łączy w sobie najlepsze cechy gier typu roguelike i gier logicznych, a jednocześnie oferuje cudowną atmosferę, która zachęca do zanurzenia się w jej świecie.

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Co mówią gracze?

Jungler_Rumbler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zagadki, które dają w kość, i świetna atmosfera. Nie zaglądaj do żadnych poradników – później mi za to podziękujesz.

15. State of Decay 2: Edycja Juggernaut [Gra o przetrwaniu w świecie zombie tworzona przez społeczność]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Undead Labs, Xbox Game Studios Średni czas gry ~50 godzin



Podczas gdy praktycznie każda inna gra z tej listy skupia się na przetrwaniu pojedynczej postaci, State of Decay 2 odwraca ten schemat i zamienia go w opowieść o społeczności.

Na pierwszy rzut oka State of Decay 2 to standardowa gra survivalowa. Będziesz musiał zbudować bazę, polować na zasoby, zabijać nieumarłych i nie tylko. Jednak jako przywódca swojej nowo powstałej społeczności masz również za zadanie położyć fundamenty pod społeczeństwo, a może nawet wnieść promyk nadziei do umierającego świata.

Dlaczego to wybraliśmy Nacisk, jaki „State of Decay 2” kładzie na pracę zespołową, a nie na archetyp samotnego, twardego ocalałego, sprawia, że gra wyróżnia się na tle innych tytułów tego gatunku.

Jednak właśnie dlatego, że jesteś przywódcą, to na tobie spoczywa ciężar podejmowania trudnych decyzji. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się ocalić daną lokację, czy ją zignorować, zaryzykować wszystko, by uratować ocalałych, czy też nawiązać relacje z innymi frakcjami. Wszystko to oznacza, że twoje własne preferencje i działania będą miały konsekwencje nie tylko dla ciebie, ale także dla twojej grupy.

Nasza ocena: Wciągająca zmiana punktu widzenia w „State of Decay 2” sprawia, że rozgrywka nie traci na świeżości. Jeśli kiedykolwiek chciałeś wcielić się w Ricka Grimesa, to jest to gra dla ciebie.

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Co mówią gracze?

Devolace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Może się to wydawać nieco monotonne, ale ogólnie rzecz biorąc, nadal jestem zadowolony z tej gry.

16. Subnautica [Przetrwanie i eksploracja pod wodą]

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Unknown Worlds Entertainment Średni czas rozgrywki ~35 godzin

No

dobrze, „Subnautica” nie jest co prawda grą postapokaliptyczną. Ale podobnie jak „Red Dead Redemption”” wywołuje silne poczucie samotności i zachwytu obcym światem, co oznacza, że w pewnym sensie wpisuje się w ten klimat.

W Subnautice wcielasz się w rolę jedynego ocalałego z katastrofy statku kosmicznego na oceanicznej planecie 4546B. Na szczęście twoja kapsuła ratunkowa była wyposażona w fabrykatora i to właśnie za pomocą tego narzędzia musisz gotować, wytwarzać przedmioty, budować oraz dostosowywać się do swojego nowego podwodnego domu.

Dlaczego to wybraliśmy Subnautica nie tylko zawiera elementy survivalu i rzemiosła typowe dla gier tego gatunku, ale także wzbogaca je o własną mieszankę horroru, tworząc w ten sposób naprawdę fantastyczne doświadczenie.

Subnautica kładzie nacisk na opowiadanie historii poprzez otoczenie i eksplorację, a liczne wspaniałe widoki, które napotkasz w obcym oceanie, z pewnością zapierają dech w piersiach. Pamiętaj jednak, że jest to również wrogi świat i aby posuwać się naprzód, będziesz musiał zanurkować do ciemnych rowów i jaskiń oceanu.

Nasza ocena: Chociaż nie jest to stricte gra postapokaliptyczna, nawiedzające i wciągające podwodne środowisko Subnautiki przywodzi na myśl opustoszały świat.

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Co mówią gracze?

Skin.of.Pardo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 10/10 – zdecydowanie polecam. Nawet jeśli przez większość czasu po prostu zwiedzasz, zawsze znajdziesz coś ciekawego.

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Massive Entertainment, Ubisoft Średni czas gry ~30 godzin



Nie każda gra o tematyce postapokaliptycznej musi opowiadać o żywych trupach. Czasami może być bardziej przyziemna i przerażająco zbliżona do prawdziwego życia, jak pokazuje nam The Division 2.

Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Waszyngtonie, w następstwie katastrofy spowodowanej przez „Zieloną Truciznę”. Wcielisz się w rolę agenta Strategicznej Dywizji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, próbującego odbudować miasto. Aby to osiągnąć, będziesz musiał wykonywać różne misje na zlecenie różnych osad. W praktyce oznacza to mnóstwo taktycznej walki i akcji w stylu looter shooter, co osobiście bardzo mi się podobało.

Dlaczego to wybraliśmy Oczywiście, The Division 2 nie jest niczym nadzwyczajnym ani nowatorskim, ale dzięki znakomitemu dopracowaniu mechaniki rozgrywki (szczególnie strzelania) gra zawsze dostarcza satysfakcji.

Żadna strzelanka typu looter shooter nie jest kompletna bez trybu wieloosobowego, i tak właśnie jest w przypadku gry „The Division 2””. Chociaż gra w trybie solo jest całkowicie realna, akcja nabiera prawdziwego tempa, gdy dołączysz do innych graczy. Niezależnie od tego, czy zmierzasz się z trudniejszymi wyzwaniami, czy po prostu odpowiadasz na prośby o wsparcie, z pewnością będziesz się świetnie bawić.

Nasza ocena: Dzięki dynamicznej i płynnej rozgrywce akcji Tom Clancy’s The Division 2 to strzelanka typu looter shooter, w którą łatwo się wciągnąć.

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Co mówią gracze?

Ifoid_7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dynamiczna strzelanina, tętniący życiem świat, mnóstwo łupów. Gdyby tylko nie było w tej grze tak wielu elementów związanych z monetyzacją.

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Koalicja, Microsoft Game Studios Średni czas gry ~8 godzin



Zakończmy tę listę z przytupem grą „Gears of War” – tytułem tak dobrym, że musiano go dwukrotnie zremasterować. A konkretnie będziemy mówić o edycji Ultimate, którą wszyscy uznają za ostateczną wersję gry… przynajmniej do czasu, aż w wersji Reloaded naprawią błędy i przywrócą brakujące funkcje.

W tej serii wcielisz się w Marcusa Fenixa, zaprawionego w bojach weterana, który stara się ocalić planetę Sera przed inwazją Locustów. Oznacza to, że dołączysz do wojny, prowadząc taktyczną walkę z wykorzystaniem osłon, jednocześnie krwawo wykańczając Locustów – najlepiej przy akompaniamencie licznych eksplozji w tle. Jeśli brzmi to męsko i hardkorowo, to w 100% tak właśnie jest.

Dlaczego to wybraliśmy Niezwykłe podejście do walki w „Gears of War” nadaje grze bardzo charakterystyczną tożsamość i klimat, a jednocześnie sprawia, że rozgrywka jest niesamowicie zabawna.

I choć wiele gier tego gatunku skłania się ku perspektywie „posuwania się naprzód”, Gears of War uosabia ponurą determinację ludzkości i upartą wolę przetrwania w rozpadającym się świecie. Jak pokazują nam Marcus i ekipa (tak, jest tryb wieloosobowy), to, że świat się kończy, nie oznacza, że musimy poddać się bez walki.

Nasza ocena: Gears of War było i nadal jest znakomitą grą – to tytuł, którego nie można przegapić.

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Co mówią gracze?

Raptor Imago ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Wciąż ta sama świetna gra.

Ewolucja gier postapokaliptycznych na przestrzeni lat

Odkąd pierwsi ludzie zaczęli myśleć o przyszłości, każdy z nas miał własne wyobrażenia o tym, jak powinien nastąpić koniec świata. Jeśli chodzi o gry, powszechnie uważa się, że punktem zwrotnym była wydana w 1978 roku gra „Gamma World”, która sama w sobie była pochodną „Dungeons & Dragons””.



Dopiero w 1988 roku twórcy gier zdali sobie sprawę, że koniec świata może stanowić doskonałą scenerię dla gry, i tak narodziła się gra „Wasteland”. Ta z kolei wywarła ogromny wpływ na studio Black Isle i doprowadziła do powstania dwóch pierwszych gier z serii „Fallout”.

Lata 2000 zmusiły ten gatunek do szybkiego dojrzewania dzięki wielu wstrząsającym światem wydarzeniom, które miały miejsce w tamtych latach. Wydarzenia te uświadomiły nam, jak kruchy może być nasz świat (i jak szybko sytuacja może wymknąć się spod kontroli), co zaowocowało powstaniem gier poruszających takie tematy, jak wojna nuklearna w Fallout 3 oraz pandemie i upadek społeczeństwa w Left 4 Dead.

Dzięki postępowi technologicznemu gry tego gatunku mogą obecnie łączyć w sobie najlepsze cechy wielu światów. Udoskonalenia procesorów pozwalają na jednoczesne uruchamianie kilku systemów w grze, co zapewnia bardziej wciągające doświadczenie, a lepsza grafika pozwala nam lepiej wyobrazić sobie, jak mógłby wyglądać scenariusz apokalipsy.

Jak postapokaliptyczne scenerie kształtują mechanikę rozgrywki

Gatunek postapokaliptyczny zawsze skupiał się na przetrwaniu ludzkości, więc nie jest zaskoczeniem, że twórcy opierają się na tym założeniu podczas tworzenia swoich gier.

Kluczowym elementem tej postapokaliptycznej gry jest zarządzanie zasobami. Niezależnie od tego, czy chodzi o jedzenie, wodę, zmęczenie czy amunicję – apokalipsa charakteryzuje się niedoborem zasobów i koniecznością ich starannego racjonowania, aby albo ukończyć grę, albo po prostu przetrwać jeszcze jeden dzień.

Ten brak zasobów idzie w parze z eksploracją. W końcu, jeśli ciągle brakuje ci zasobów, musisz też nieustannie być w ruchu. Oznaczało to, że twórcy musieli zwrócić uwagę zarówno na budowanie świata, oprawę wizualną, jak i atmosferę. Każda osada, którą odwiedzasz, każda ruina, którą przeszukujesz, i każdy punkt orientacyjny, obok którego przechodzisz, musi odzwierciedlać ponurość apokalipsy.

Ostatnią, ale zdecydowanie nie mniej ważną kwestią jest wrażenie z walki. Ten nowy świat jest niezmiennie wrogi, a niezależnie od tego, czy musisz walczyć z zdesperowanymi ludźmi, wędrującymi bandytami, czy potworami, każda brutalna bitwa przypomni ci, że nie jest to już świat, który kiedyś znałeś.

Moja ogólna ocena najlepszych gier postapokaliptycznych

Nawet przy tej liście obejmującej zaledwie 18 gier wybór nadal jest trudny. W końcu każdy szuka czegoś innego – czy to opowieści o zemście, symulatora przetrwania, czy też hardkorowej, maksymalnie apokaliptycznej atmosfery, w której śmierć dzieli cię od jednego błędu.

Przeanalizujmy więc tę kwestię jeszcze dokładniej.

Najlepszy punkt wyjścia dla dzisiejszych gier postapokaliptycznych?

Dla fanów złożonych fabuł → The Last of Us Part II

Pełna zwrotów akcji opowieść o zemście i przebaczeniu, osadzona w realiach apokalipsy zombie.



Pełna zwrotów akcji opowieść o zemście i przebaczeniu, osadzona w realiach apokalipsy zombie. Dla fanów opowieści o grupach ocalałych → The Walking Dead: Kompletna seria Telltale

Idealna propozycja dla tych, którzy chcą się wciągnąć w historię grupy ocalałych przemierzających Ziemię po apokalipsie zombie.



propozycja dla tych, którzy chcą się wciągnąć w historię grupy ocalałych przemierzających Ziemię po apokalipsie zombie. Dla fanów RPG akcji → Fallout: New Vegas

Ta stara, ale wciąż świetna gra RPG łączy w sobie najlepsze elementy rozwoju postaci, świetną rozgrywkę i absolutną swobodę, zapewniając niezrównane wrażenia z przygody na pustkowiach.



stara, ale wciąż świetna gra RPG łączy w sobie najlepsze elementy rozwoju postaci, świetną rozgrywkę i absolutną swobodę, zapewniając niezrównane wrażenia z przygody na pustkowiach. Dla miłośników eksploracji i odkryć → Outer Wilds

Odkryj tajemnice swoich przodków podczas tej kosmicznej wyprawy dla jednego gracza.



Odkryj tajemnice swoich przodków podczas tej kosmicznej wyprawy dla jednego gracza. Gry typu sandbox → 7 Days to Die

Walcz z niekończącą się hordą żywych trupów na spustoszonej Ziemi, budując, tworząc przedmioty i rozwijając swoją postać.

Najczęściej zadawane pytania