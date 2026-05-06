18 gier podobnych do „AFK Arena”, w które musisz zagrać w 2026 roku

Najlepsze gry podobne do AFK Arena szanują jeden kluczowy zasób: twój czas . Te RPG typu idle rozumieją, że nie zawsze możesz siedzieć przyklejony do ekranu, i dostosowują się do tego. Skupiają się na automatycznej walce i strategicznej głębi. Nadal to ty podejmujesz kluczowe decyzje. Zbierasz jednak bohaterów z systemów gacha i ulepszasz ich wyposażenie.

Następnie obserwujesz, jak dominują w walce. Satysfakcję daje stworzenie idealnej, działającej samodzielnie maszyny. Codzienne zadania zajmują minuty, a nie godziny. Od czasu sukcesu AFK na rynku pojawiły się mocne alternatywy. Ta lista zawiera 18 tytułów, które znakomicie wykorzystują mechanikę gier typu idle, dodając jednocześnie własne innowacje.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do AFK Arena

Jeśli zastanawiasz się, które RPG typu idle naprawdę dorównują urokowi AFK Arena, te propozycje oszczędzą ci przewijania listy. Większość naśladowców skopiowała system losowania bohaterów i automatyczne bitwy, ale nie uchwyciła radości płynącej z prawdziwego postępu w grze. Te tytuły jednak dobrze zrozumiały zadanie:

Idle Heroes (2016) – Bohaterowie z różnych frakcji walczą za ciebie, a postępy są zapisywane nawet wtedy, gdy nie jesteś online. Summoners War: Sky Arena (2014) – Przywołuj potwory i podbijaj lochy, wspinając się w rankingach PvP. Raid: Shadow Legends (2018) – Oszałamiająca grafika i szczegółowe modele bohaterów sprawiają, że bitwy przypominają sceny z filmów.

W przypadku każdej z nich ma się wrażenie, że jej twórcy usiedli, przyjrzeli się grze „AFK Arena” i zapytali: „No dobrze, jak możemy to ulepszyć?”. Efektem jest zestaw gier, które na nowo definiują ten gatunek. Przewiń w dół, aby zapoznać się z pełną listą i znaleźć tytuł najlepiej pasujący do Twojego stylu gry.

18 najlepszych gier podobnych do AFK Arena, w które naprawdę warto zagrać

Poniższe 18 tytułów od lat utrzymuje aktywną społeczność graczy dzięki regularnym aktualizacjom i zaangażowaniu społeczności. Nagradzają one Twój wysiłek i szanują Twój harmonogram – graj zaledwie kilka minut dziennie, a i tak poczujesz satysfakcję z postępów w sile i fabule.

1. Idle Heroes [Najlepsza alternatywa dla AFK w gatunku idle RPG]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórcy/wydawcy – DHGAMES, EGAME Średni czas gry Różny Mocne strony Świetny system ulepszania bohaterów

Idle Heroes to jedna z tych gier, podobnie jak AFK Arena, które nieustannie przyciągają gracza. To RPG typu idle, które nie czeka, aż zaczniesz grać. Działa samodzielnie.

W kolekcji znajduje się ponad 200 bohaterów. Synergie między frakcjami nadają głębi tworzeniu drużyn. Możesz łączyć wojowników z Lasu, Cienia, Twierdzy i innych krain.

Systemy awansu pozwalają ulepszać bohaterów do rangi bogów. Tryby takie jak „Brave Trial” i „Aspen Dungeon” sprawdzają, jak daleko mogą zajść twoi bohaterowie.

Porada od profesjonalisty Zachowaj Kule Proroka na specjalne wydarzenia, zamiast wykorzystywać je od razu. Nagrody z wydarzeń zapewniają znacznie lepszy zwrot w postaci bohaterów niż standardowe przywołania.

To, co najbardziej podoba mi się w Idle Heroes, to szybkość, z jaką można coś załatwić. Gra docenia twój wysiłek – codzienne zadania zajmują około 10 minut. System gacha wydaje się hojny w porównaniu z konkurencją, a wydarzenia społecznościowe sprawiają, że meta pozostaje świeża.

Styl graficzny łączy w sobie elementy wschodniej i zachodniej sztuki fantasy. Bohaterowie to zarówno opancerzeni rycerze, jak i świecące feniksy. Każdy z nich wygląda inaczej w walce, a ich ataki rozbłyskują na ekranie jasnymi błyskami.

Walka automatyczna przebiega szybko – umiejętności uruchamiają się w szybkiej sekwencji, a bitwy kończą się, zanim zdążysz to zauważyć. Miło jest popatrzeć na to przez kilka minut, a potem odejść, podczas gdy gra nadal zbiera dla ciebie zasoby.

Nasza ocena: Idle Heroes udowadnia, jak dobrze klasyczna rozgrywka typu idle znosi upływ czasu. Łatwo jest zagrać w nią każdego dnia, a jednocześnie oferuje ona długotrwałą głębię rozgrywki.

2. Summoners War: Sky Arena [Najlepsza klasyczna gra RPG typu gacha]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, PC Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Com2uS Średni czas gry ~280 godzin Mocne strony Szerokie możliwości dostosowywania run

Summoners War: Sky Arena przekształca stary pomysł zbierania potworów w pełną przygodę RPG. Fabuła opowiada o starciu między Plemieniem Nieba a Rycerzami Smoków. Tworzysz armię stworzeń, takich jak Lushen, Veromos i Verdehile, aby stawić im czoła.

Walki toczą się w systemie turowym w lochu Cairos. Za pomocą zwojów możesz przywołać ponad 1500 potworów. Każdy z nich należy do jednego z żywiołów: ognia, wody, wiatru, światła lub ciemności.

System run dodaje głębi rozgrywce podczas zdobywania zasobów w Giants Keep, Dragons Lair i Necropolis. Walki na arenie toczą się w ramach World Arena Championship, a bitwy oblężnicze stawiają gildie naprzeciw siebie.

Rada od profesjonalisty Przed rozpoczęciem wspinania się w rankingach areny warto przejść loch w grze Farm Giants, aby ulepszyć runy. W rywalizacji o zwycięstwo większe znaczenie mają wysokiej jakości runy niż rzadkość potworów.

Grafika wykorzystuje stylizowaną grafikę 3D. Potwory obejmują szeroki zakres – od malutkich śluzowców po ogromne smoki. Umiejętności rozświetlają ekran podczas starć w „Dimensional Rift”. Pola bitew zmieniają się od wulkanicznych szczytów po świecące kryształowe jaskinie.

Z biegiem lat gra „Summoners War” stała się popularnym tytułem e-sportowym. Globalne turnieje odbywają się pod szyldem „Summoners War: World Arena””. Codzienne misje pozwalają ci przechodzić przez „Próbę Wzniesienia”, a system energii ogranicza czas, przez jaki możesz farmić potwory w lochu Giants B12.

Optymalizacja run i meta PvP zapewnią ci rozrywkę na długie lata. Lista potworów obejmuje rzadkich bohaterów o naturalnym poziomie 5, takich jak Seara i Perna, a mechanika ewolucji pozwala podnieść poziom twoich najsilniejszych wojowników do sześciu gwiazdek.

Nasza ocena: Najbardziej rozbudowana personalizacja run oraz aktywna scena e-sportowa sprawiają, że Summoners War: Sky Arena jest złotym standardem w tym gatunku.

3. Raid: Shadow Legends [Najlepsza gra typu idle battler o wysokiej jakości wykonania]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Plarium Games Średni czas gry ~17 godzin Mocne strony Oszałamiająca grafika postaci

Raid: Shadow Legends sprawia wrażenie, jakby została stworzona dla graczy, którzy w grach RPG pragną dramatyzmu i dbałości o szczegóły. Fabuła rozgrywa się w ogarniętym wojną świecie Telerii. Prowadzisz tu starożytnych bohaterów, by pokonali mroczną siłę.

Każdy bohater wygląda, jakby został wyjęty prosto z filmu fantasy. Rozgrywka dzieli się na misje kampanii w zamku Kaerok i na Martwych Ziemiach. W lochach, takich jak Smocza Kryjówka i Pajęcza Norka, można zdobyć artefakty. Walki z bossami klanowymi sprawdzają siłę twojej drużyny w starciu z Władcą Demonów.

Wieża Zagłady liczy 120 pięter, a na każdym z nich czekają bossowie, tacy jak Mroźny Pająk i Wieczny Smok. Walki na arenie toczą się na poziomach od brązowego do złotego.

Porada od profesjonalisty Aby regularnie otrzymywać nagrody za postępy, wykonuj codzienne zadania. Zadania te zapewniają zasoby, które znacznie przyspieszają rozwój bohaterów.

W grze „Raid: Shadow Legends” opłaca się planować. W ramach „Wojen frakcji” lista postaci została podzielona na 13 krypt. Wydarzenia typu „Fusion” pozwalają łączyć rzadkich bohaterów w postacie legendarne, takie jak Rhazin Scarhide. Codzienne logowanie zapewnia stałe nagrody, w tym rzadkie „Święte Odłamki”.

Grafika gry Raid wyróżnia się na tle innych mobilnych gier RPG. Bohaterowie tacy jak Coldheart i Scyl of the Drakes prezentują szczegółowe zbroje i płynne animacje. Zarówno walka automatyczna, jak i ręczna wyglądają świetnie w lokacjach takich jak Ice Golem’s Peak.

Nasza ocena: Raid: Shadow Legends oferuje grafikę na poziomie konsolowym oraz ogromną listę bohaterów, tworząc imponujące doświadczenie na urządzeniach mobilnych.

4. Hero Wars [Najlepsza przeglądarkowa alternatywa dla AFK Arena]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, przeglądarka internetowa Rok premiery 2016 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Nexters Średni czas gry ~8 godzin Mocne strony Prosta, ale strategiczna rozgrywka

Hero Wars to jedna z najbardziej przystępnych gier podobnych do AFK Arena. Królestwo Dominion stoi w obliczu inwazji mrocznych sił, a Twoim zadaniem jest zebranie drużyny bohaterów, by pokonać wrogów. W skład Twojej drużyny wchodzą wojownicy, magowie i strzelcy.

Główną postacią jest ten, kogo wybierzesz na przywódcę swojej formacji. Każda postać walczy na swój własny sposób, a odkrywanie, jak ich umiejętności się ze sobą łączą, staje się prawdziwym wabikiem. Misje kampanii rozwijają fabułę.

Tryb Wieży wystawia twoją drużynę na próbę, zwiększając stopniowo poziom trudności. Walki na arenie skupiają się na trybie PvP. Wielka Arena dodaje drugi poziom rywalizacji. Wojny gildii stawiają klany przeciwko sobie. Rajdy na bossów wymagają pracy zespołowej, by je ukończyć.

Porada od profesjonalisty Skoncentruj się na pięciu głównych bohaterach. Ulepszanie kilku silnych postaci pozwoli ci osiągnąć więcej niż rozpraszanie zasobów na zbyt wiele postaci.

Możesz przełączać się między przeglądarką a wersją mobilną bez utraty postępów. Rozwój zależy od glifów, artefaktów i ulepszeń Tytanów. Skórki, takie jak „Beach Party Celeste”, nadają bohaterom nowy wygląd.

Ta gra RPG nadaje się do swobodnych sesji w portalu Outland. Tryb automatycznej walki obsługuje większość etapów kampanii, a aby przyspieszyć postępy, możesz przełączyć się na 3-krotną prędkość. Wydarzenia takie jak „Clash of Worlds” sprawiają, że rozgrywka pozostaje świeża.

Nasza ocena: „Hero Wars” jest łatwa do opanowania i można w nią grać zarówno w przeglądarce, jak i na telefonie. Świetna propozycja dla graczy okazjonalnych, którzy cenią sobie stopniowy postęp.

5. Bierni bohaterowie Zapomnianych Krain [Najlepsza gra RPG typu idle o tematyce D&D]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Producent/wydawca – Codename Entertainment Średni czas gry ~44½ godziny Mocne strony Ciekawa mieszanka postaci z D&D

Ta oficjalnie licencjonowana gra z serii Dungeons & Dragons, Bierni bohaterowie Zapomnianych Krain, opiera się na bogatej fabule klasycznej gry planszowej. Tworzysz grupę rozpoznawalnych bohaterów, w tym Drizzta Do’Urdena i Minsca, i prowadzisz ich przez liczne misje.

Główny nacisk kładziony jest tutaj na strategię ustawiania postaci w 10 slotach. Musisz zdecydować, który bohater powinien stać w danym miejscu, a następnie umieścić go w odpowiednim slocie.

Każdy z nich wnosi własne umiejętności i wzmocnienia, więc odpowiedni układ ma większe znaczenie niż szybki refleks.

Rada od profesjonalisty Rozmieszczaj bohaterów strategicznie, aby zmaksymalizować premie formacji. Rozmieszczenie postaci ma większy wpływ na zadawane obrażenia niż indywidualne poziomy bohaterów.

Każdy bohater ma sześć slotów na wyposażenie. Możesz zresetować postępy, aby zebrać punkty łaski, które zwiększają przyszłe zyski ze złota. Warianty modyfikują standardowe misje, natomiast wydarzenia nawiązują do fabuły D&D i treści crossoverowych.

Grafika wykorzystuje dwuwymiarowe postacie z animowanymi efektami. Tła przedstawiają klasyczne lokacje z D&D, takie jak Waterdeep i Baldur’s Gate, a projekty przeciwników czerpią z „Monster Manual”. Ogólnie rzecz biorąc, estetyka pozostaje wierna korzeniom gry planszowej.

Nasza ocena: Genialna gra wideo D&D dla fanów, którzy chcą doświadczyć świata Dungeons & Dragons w formie cyfrowej, nie tracąc przy tym magii strategii i fabuły.

6. Epic Seven [Najlepsza gra RPG typu gacha w stylu anime]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, PC Rok wydania 2018 Twórcy Twórcy – Super Creative Inc, Super Creative Co. Ltd.; Wydawcy – Smilegate, Smilegate Holdings, Inc Średni czas gry 21½ godziny Mocne strony Wspaniała grafika w stylu anime

Jeśli szukasz jednej z najlepszych gier typu gacha, która oferuje również fabułę na najwyższym poziomie, Epic Seven zasługuje na Twoją uwagę. Fabuła opowiada o Rasie i jego sojusznikach, którzy bronią swojej krainy przed zniszczeniem. Scenariusz sprawia, że postacie są realistyczne, a przerywniki filmowe sprawiają, że łatwo jest przejąć się ich losami.

Jako jedna z najlepszych turowych gier RPG oferuje ekscytujące bitwy, w których liczy się sprytne planowanie i synergia. Możesz wybierać spośród ogromnej listy bohaterów, tworząc czteroosobowe drużyny. Każda postać należy do określonej klasy i ma powiązanie z konkretnym żywiołem.

Użycie umiejętności ostatecznych uruchamia kinowe animacje. Tryb przygodowy napędza główną fabułę. Wątki poboczne skupiają się na rozwoju postaci. Polowania pozwalają zdobywać konkretne zestawy wyposażenia. Areny PvP ustalają rankingi graczy online, a wojny gildii stawiają sojusze naprzeciw siebie w strategicznych bitwach.

Porada od profesjonalisty Zamiast od razu pozbywać się zduplikowanych bohaterów, zachowaj ich, aby uzyskać premie za odciski. Te wzmocnienia statystyk kumulują się i zapewniają trwałe korzyści.

Istnieje również wiele sposobów na dostosowanie wyposażenia. Przywołania w świetle księżyca zapewniają rzadkie warianty bohaterów, a wydarzenia nieustannie się zmieniają dzięki postaciom z kolaboracji. Systemy energii ograniczają liczbę codziennych sesji gry. Dostępne są również głosy postaci w wielu językach.

Nasza ocena: Epic Seven wyróżnia się grafiką w stylu anime, rozbudowanym systemem zdobywania bohaterów w trybie „Hunt” oraz rywalizacyjnymi bitwami na Arenie.

7. Mythic Heroes [Najlepsza gra RPG typu idle oparta na mitologii]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Twórcy/wydawca – IGG.com Średni czas gry Różny Mocne strony Dobra równowaga w rozwoju postaci w trybie idle

Mythic Heroes ożywia starożytne legendy dzięki połączeniu mitologii i fantastyki. Aby walczyć z siłami zła zagrażającymi światu, zbierasz bohaterów i bogów z różnych kultur. Fabuła jest epicka, ale łatwa do zrozumienia, a każdy odkryty bohater wnosi nowy element do misji.

Postępy w trybie idle przebiegają automatycznie. Gromadzisz zasoby w trybie offline, a po powrocie możesz je wykorzystać do ulepszeń. Misje kampanii rozwijają fabułę. Próby są sprawdzianem dla składu twojej drużyny. Tryb Arcane Dominator zapewnia cotygodniowe wyzwania.

Porada od profesjonalisty Dołącz do aktywnej gildii na początku gry, aby otrzymywać codzienne nagrody za pokonanie bossów. Gra w gildii zapewnia zasoby niedostępne w trybie solo.

Dla fanów gier typu AFK systemy te wydają się znajome. Awansowanie bohaterów jest uproszczone. Nie musisz od podstaw „grindować” poszczególnych jednostek. Zamiast tego korzystasz z systemów rezonansu, aby wzmocnić cały swój skład. Boskie artefakty zapewniają pasywne bonusy. Atuty frakcji mają znaczenie przy tworzeniu drużyny. Wydarzenia zmieniają się cyklicznie, a przywołania są ograniczone.

Oprawa graficzna nawiązuje do stylu high fantasy. Projekt każdego bohatera wydaje się inspirowany starożytnymi mitami, ale zmodernizowany z wyczuciem stylu. Animacje umiejętności są efektowne, ale nie przesadzone. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i intuicyjny.

Nasza ocena: „Mityczni bohaterowie” to dopracowana pozycja w panteonie najlepszych gier typu idle, łącząca w sobie mitologię, piękno i płynny postęp w grze. Gra charakteryzuje się bardzo spokojnym tempem i pięknymi projektami bohaterów.

8. Mobile Legends: Adventure [Najlepsza mobilna gra RPG typu idle będąca spin-offem]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Twórca – Moonton; Wydawcy – Moonton, Elex Technology Średni czas gry ~204 godziny Mocne strony Znani bohaterowie, płynna rozgrywka

Ta mobilna gra, będąca spin-offem Mobile Legends: Bang Bang, wydaje się zaskakująco świeża, przenosząc znane postacie z głównej serii do zupełnie nowego świata.

Akcja skupia się na wolniejszej, wymagającej większego przemyślenia grze RPG typu idle. Postępy w grze opierają się na mechanice automatycznych bitew. Główna kampania opiera się na rozgałęzionej fabule, w której gracz przechodzi kolejne etapy jeden po drugim.

Tryb „Niekończąca się wieża” motywuje cię do wspinania się coraz wyżej po każdym zwycięstwie, natomiast tryb „Labirynt” przypomina labirynt pełen możliwości wyboru. Możesz zmierzyć się z bossami gildii, by zdobyć rzadkie łupy, oraz wspinać się w rankingach po cotygodniowych resetach Areny, aby zdobywać nagrody za pozycję w rankingu.

Porada od profesjonalisty Nie pomijaj codziennych przejść Labiryntu. Można w nich zdobyć epickie odłamki wojowników, które pomogą ci szybciej odblokować i ulepszyć kluczowe postacie.

Grafika pozostaje wierna oryginalnemu stylowi Mobile Legends. Każda postać ma kolorowy wygląd i wyraziste kontury, dzięki czemu łatwo je rozpoznać. Efekty umiejętności są dynamiczne i efektowne. Menu są uproszczone z myślą o rozgrywce na urządzeniach mobilnych.

Synergia drużynowa dodaje grze kolejną warstwę głębi. Dobieranie postaci z tej samej frakcji zapewnia twojemu składowi premie do statystyk, a ulepszanie ich poprzez kolejne poziomy i przebudzenia buduje długoterminową siłę. Frakcje Porządku i Chaosu pozostają w ciągłej rywalizacji, która kształtuje wiele wydarzeń.

Nasza ocena: „Mobile Legends: Adventure” przenosi rozgrywkę typu MOBA do świata gier typu idle, a rozgrywka jest zarówno przystępna, jak i satysfakcjonująca.

9. Dragon Blaze [Najlepsza gra RPG typu idle z fabułą]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – GAMEVIL Średni czas gry ~57 godzin Mocne strony Wciągająca fabuła fantasy

Dragon Blaze to coś więcej niż tylko gra typu idle – czerpie garściami z najlepszych gier MMORPG, oferując bitwy na wielką skalę, wojny gildii oraz fabułę, która rozwija się niczym epicka opowieść fantasy. Boden rozpada się pod naporem zagrożeń ze strony bogów i demonów. Wcielasz się w wybraną postać , która może dowodzić potężnymi sojusznikami.

Każdy rozdział niesie ze sobą zwrot akcji, czasem tragiczny, czasem heroiczny. Walka toczy się w trybie automatycznym, ale za składem drużyny kryje się prawdziwa strategia. Przywołujesz sojuszników, by stanęli u boku głównego bohatera, i łączysz ich w zespoły, aby uzyskać synergię.

Dobry skład drużyny ma większe znaczenie niż sama siła. Areny PvP sprawdzają, jak daleko może zajść twoja konfiguracja postaci, a wojny gildii przypominają skoordynowany chaos, gdy wszyscy są online.

Rada od profesjonalisty Oszczędzaj rubiny na specjalne wydarzenia z przywołaniami, w których współczynnik sukcesu jest wyższy. Standardowe losowania z banerów rzadko uzasadniają koszt tej waluty premium.

Pod względem wizualnym Dragon Blaze stawia na szczegółową grafikę 2D pełną wyrazistych ilustracji postaci i kinowych efektów umiejętności. Ataki eksplodują jaskrawymi kolorami, rozświetlając ekran niczym w klasycznych japońskich grach RPG. Scenki przerywnikowe wykorzystują kadry w stylu komiksów animowanych, co nadaje im wyjątkowego uroku.

Dragon Blaze istnieje już od dłuższego czasu, ale wciąż dodaje nowe rozdziały i postacie. Funkcja automatycznej rozgrywki działa idealnie, jeśli jesteś zajęty, ale nadal chcesz robić stałe postępy. Gra pozostaje satysfakcjonująca, nie wymagając poświęcania każdej sekundy dnia.

Nasza ocena: Dragon Blaze wyróżnia się swoją długotrwałą głębią. Zmieniająca się fabuła i system bóstw sprawiają, że wciąż do niej wracam.

10. Brave Nine (dawniej Brown Dust) [Najlepsza alternatywa dla taktycznej gry RPG typu idle]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Neowiz Średni czas gry ~20 godzin Mocne strony Sprytne pozycjonowanie taktyczne

Brave Nine przypomina szachy przekształcone w epicką bitwę. Zbierasz najemników, z których każdy pełni określoną rolę na polu bitwy opartym na siatce. Fabuła opowiada o młodym taktyku, który utknął w wojnie pełnej intryg politycznych i zdrad.

Teksty na początku każdego rozdziału kampanii są błyskotliwe i nadają światu gry wyjątkowy charakter. Rozgrywka ma charakter taktyczny, a nie polega wyłącznie na biernym oczekiwaniu. Każda bitwa wymaga starannego rozmieszczenia jednostek i dobrze zaplanowanych ruchów.

Podoba mi się to, że można przewidzieć wyniki jeszcze przed wykonaniem ruchów. Gra bardziej nagradza mądre wybory niż szczęście. Codzienne misje i tryby PvP ułatwiają ciągłe ulepszanie swojej drużyny.

Porada od profesjonalisty Opanuj rozmieszczenie formacji, aby przeciwdziałać składom drużyn przeciwnika. Rozmieszczenie jednostek ma większy wpływ na wynik bitwy niż same statystyki.

Dla tych, którzy lubią opracowywać strategię każdej bitwy, Brave Nine to idealna taktyczna gra RPG. Ponad 200 najemników uzupełnia składy o 5-gwiazdkowe legendy. Zwierzęta towarzyszące, takie jak maskotki, zapewniają dodatkowe statystyki. Zły Zamek ma 50 poziomów i bossów.

W grze „Mystic Island” cotygodniowe ograniczenia zmieniają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Grafika wykorzystuje rysunki postaci z anime autorstwa Lee Na-jung. Siatki bitewne nakładają się na lokacje, takie jak Pustkowia. Efekty umiejętności pojawiają się nad portretami jednostek.

Nasza ocena: „Brave Nine” oferuje dynamiczne bitwy w stylu planszowym połączone z wygodą gry typu idle. To świetna propozycja dla graczy, którzy cenią sobie precyzję i planowanie.

11. Tap Titans 2 [Najlepsza dynamiczna gra typu idle clicker]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Game Hive Corporation Średni czas gry ~25 godzin Mocne strony Wciągająca mechanika stukania

Wcielając się w rolę Mistrza Miecza, wyruszasz w ogromną przygodę obejmującą ponad 150 000 etapów w grze Tap Titans 2. Odblokowujesz postacie, które będą ci towarzyszyć w walce w Starożytnych Ruinach i zmierzą się z potężnymi Mrocznymi Władcami.

Rozgrywka to połączenie mechaniki „tap-and-idle”. Aby zaatakować, wystarczy dotknąć ekranu. Jednak po zatrudnieniu postaci atakują one samodzielnie. Istnieje również system prestiżu, który pozwala na zresetowanie stanu w zamian za nagrody.

Każdy poziom prestiżu zwielokrotnia późniejszy wzrost. Masz również możliwość dołączenia do innych graczy, aby pokonać mega-bossów podczas rajdów klanowych.

Porada od profesjonalisty Często korzystaj z prestiżu na wczesnych etapach gry, aby szybciej gromadzić punkty umiejętności. Te trwałe ulepszenia przynoszą większe korzyści niż bezpośrednie przechodzenie kolejnych etapów.

Styl graficzny jest kreskówkowy i kolorowy. Tytani są ogromni i mają zabawne projekty. Postacie mają prosty, ale charakterystyczny wygląd. Tła przewijają się w miarę postępów na kolejnych etapach.

Ta gra RPG wciąga, pozwalając ci rozwijać się krok po kroku. Liczby osiągają absurdalne poziomy. Każdy prestiż wydaje się nowym początkiem. Sesje mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. Społeczność jest aktywna i udostępnia poradniki dotyczące optymalizacji. Tap Titans 2 to czysty postęp w najczystszej postaci.

Nasza ocena: Najszybsza pętla progresji w Tap Titans 2, połączona z ciągłym resetowaniem prestiżu, zapewnia czystą, stopniową satysfakcję.

12. Shadowverse CCG [Najlepsza alternatywa dla gier RPG typu idle opartych na kartach]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android, PC, macOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Cygames Średni czas gry ~31½ godziny Mocne strony Strategiczna głębia budowania talii

Chociaż Shadowverse to gra karciana, wymaga takiego samego myślenia w czasie rzeczywistym, jak w najlepszych grach RTS. Gracz wciela się w jednego z ośmiu przywódców. Tryb fabularny pozwala lepiej poznać ich historie. Wszystkie postacie mają swoje małe momenty, dzięki którym wydają się prawdziwymi bohaterami, a nie tylko nazwiskami na kartach.

Walki toczą się na tury, a mechanika ewolucji zmienia sposób działania twoich kart w trakcie rozgrywki. Każdy przywódca posiada unikalną umiejętność, która może odwrócić losy bitwy, jeśli zostanie użyta w odpowiednim momencie.

Porada od profesjonalisty Ukończ rozdziały trybu fabularnego, aby otrzymać darmowe pakiety kart. Nagrody z kampanii pozwolą ci rozbudować kolekcję bez wydawania waluty premium.

W bitwach rankingowych zmierzysz się z graczami z całego świata, a rozgrywki na Arenie wprowadzają urozmaicenie dzięki systemowi przypominającemu draft. Kolekcja liczy ponad 1000 kart. Archetypy talii obejmują zarówno style agresywne, jak i kontrolne. Formaty rotacyjne zapewniają ciągłą świeżość metagry. Grafika jest bogata – każda karta wygląda jak obraz.

Shadowverse staw ia przede wszystkim na strategię. Tworzenie talii to połowa zabawy. Rozgrywki toczą się w szybkim tempie. Społeczność jest rywalizacyjna, ale przyjazna. Poradniki pomagają nowym graczom poznać archetypy.

Nasza ocena: Głębia rozgrywki karcianej w Shadowverse w połączeniu z formatami rotacyjnymi sprawia, że budowanie talii pozostaje interesujące dla graczy rywalizujących na wysokim poziomie.

13. Legendary: Game of Heroes [Najlepsza hybryda gry logicznej i RPG typu idle]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android, PC Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – N3TWORK Inc Średni czas gry ~40½ godzin Mocne strony Satysfakcjonujące kombinacje łamigłówek

W tej barwnej grze RPG pełnej kombinacji, opracowanej przez firmę N3TWORK Inc, stworzenia ciemności atakują krainę magii i mitów. Wcielasz się w rolę dowódcy, który zbiera znanych wojowników, by przeprowadzić kontratak. Wszyscy oni pochodzą z różnych grup, a każda z nich ma swoją własną historię. Fabuła rozwija się poprzez misje w ramach kampanii.

Legendary to połączenie gry karcianej i łamigłówki. Zadajesz obrażenia, dopasowując kafelki. Zbudowanie solidnej talii ma ogromne znaczenie, ponieważ odpowiednia kombinacja wojowników może zmienić wynik każdej bitwy . Ligowe rozgrywki PvP oceniają graczy na podstawie liczby zwycięstw, a wojny gildii motywują całe drużyny do rywalizacji.

Porada od profesjonalisty Dopasuj cztery lub więcej kafelków, aby stworzyć bonusy. Te specjalne elementy zadają obrażenia obszarowe i skuteczniej oczyszczają planszę.

Grafika jest jasna i dopracowana, pełna ręcznie rysowanych ilustracji kart, które ożywiają każdą postać. Każdy portret zawiera drobne szczegóły, a plansze logiczne pozostają kolorowe, nie sprawiając wrażenia zagraconych. Efekty umiejętności są szybkie i efektowne.

Pojedynki z bossami wprowadzają plansze z przeszkodami. Zmuszają cię do planowania kilku ruchów z wyprzedzeniem. Koordynowanie kombinacji płytek z członkami drużyny podczas wojen gildii daje satysfakcję, gdy wasze strategie idealnie się zgrywają. Aktywne gildie oferują również dodatkowe nagrody, które pomagają ci szybciej robić postępy.

Nasza ocena: „Legendary: Gra bohaterów” doskonale łączy łamigłówki z elementami RPG. Jest to idealna gra dla osób ceniących różnorodność rozgrywki.

14. Opowieść o mistrzu miecza [Najlepsza gra RPG typu hack-and-slash z trybem idle]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Super Planet Średni czas rozgrywki ~2 godziny Mocne strony Szybka, płynna walka

W Opowieść o mistrzu miecza wcielasz się w Caina, wojownika, który został zdradzony i musi ponownie stanąć na nogi, by odzyskać swoje przeznaczenie. Fabuła toczy się w szybkim tempie, pełna zemsty i potrzeby odkrycia prawdy stojącej za jego upadkiem.

Rozgrywka łączy w sobie typową rzeźnię w stylu hack-and-slash z relaksującymi mechanikami RPG typu idle. Możesz pozwolić, by automatyczna walka zajęła się rutynowymi zadaniami, albo wkroczyć do akcji i samemu wymachiwać mieczem, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Sprawdź tę listę, aby odkryć więcej gier typu hack-and-slash, które mogą Ci się spodobać.

Rada od profesjonalisty Stosuj kompletne zestawy wyposażenia. Chociaż niektóre pojedyncze przedmioty mogą wydawać się silniejsze, połączone efekty zestawów zadają większe obrażenia i zapewniają lepsze długoterminowe korzyści.

Systemy przebudzenia bohaterów odblokowują nowe umiejętności. Wyposażenie można zdobyć na etapach i należy je ulepszać. Wydarzenia zmieniają się cyklicznie, a dostępni bohaterowie są ograniczoni.

Grafika w stylu anime wygląda jasno i żywo, a postacie są narysowane w delikatnym, uroczym stylu, który kontrastuje z akcją. Umiejętności eksplodują na ekranie z efektownymi efektami, a proste tła pozwalają skupić się na postaciach.

Ścieżka dźwiękowa ma w sobie ten fantastyczny zastrzyk energii, który utrzymuje cię w nastroju do podbojów. Opowieść o mistrzu miecza to idealny wybór dla osób, które lubią gry typu AFK, ale chcą czegoś szybszego i bardziej skupionego na walce mieczem.

Nasza ocena: Opowieść o mistrzu miecza wyróżnia się szybką walką i stałymi zyskami w trybie bezczynności. Łatwo jest czerpać z niej przyjemność podczas krótkich sesji.

15. Wieczna ewolucja [Najlepsza gra RPG science fiction typu idle]

Nasz wynik 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Średni czas gry ~19½ godziny Mocne strony Fajna sceneria science fiction

Wieczna ewolucja to gra dla graczy, którzy lubią mechanikę gier typu AFK, ale szukają w nich elementów science fiction. Galaktyka stoi na krawędzi upadku, a rój Asurów grozi opanowaniem ostatnich bastionów cywilizacji. Dowodzisz Siłami Obrony Terran, w skład których wchodzą mutanci, tacy jak Valeria, oraz mechy, takie jak Titan-X9.

Fabuła opowiada o walce ludzkości o przetrwanie na skolonizowanych planetach. Walki toczą się na żywo na planszy o wymiarach 3×5, dzięki czemu akcja jest nieustanna i wciągająca. Przed rozpoczęciem walki ustalasz skład swojej drużyny. Czołgi z przodu, postacie zadające obrażenia z tyłu. Pozycjonowanie ma ogromne znaczenie. Misje kampanii prowadzą przez Sektor 7 i Pustkę.

Porada od profesjonalisty Codziennie wykonuj zadania w wieży frakcji, aby zdobyć ekskluzywne kopie bohaterów. Tych nagród, charakterystycznych dla tego trybu, nie można uzyskać poprzez standardowe przywoływanie.

Grafika łączy modele 3D z estetyką science fiction. Projekty postaci obejmują zarówno stylizowane mechy, takie jak Nova-S4, jak i zmutowanych wojowników, takich jak Krag. Animacje umiejętności podczas ataków superumiejętności mają kinowy charakter. Środowiska obejmują stacje kosmiczne i obce światy, takie jak Planeta Zephyr.

To, co wyróżnia tę grę RPG, to jej świat. Większość gier typu idle stawia na magię i zamki – ta zamienia je na technologię i walkę o przetrwanie. Walka jest bardziej dynamiczna i taktyczna niż w typowych grach tego gatunku. Dostępna jest opcja automatycznej walki, ale w trudnych starciach warto grać ręcznie.

Nasza ocena: „Wieczna ewolucja” wnosi do formuły gier RPG typu idle świeży akcent science fiction. Gra wygląda świetnie, a rozgrywka jest głębsza, niż można by się spodziewać.

16. Alchemy Stars [Najlepsza alternatywa dla gier RPG typu „dopasuj płytki”]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Twórca – Tourdog Studio; Wydawca – Level Infinite Średni czas gry Różna Mocne strony Unikalna walka oparta na kafelkach

Jeśli szukasz jednej z najlepszych gier strategicznych z elementami anime, „Gwiazdy alchemii” spełni Twoje oczekiwania w pełnej krasie. Wcielając się w postać Caelestita znanego jako Nawigator, poprowadzisz ocalałych z upadłej rasy (zwanej Aurorianami) przez ten świat. Opowieść ta łączy ból i piękno w sposób, który wydaje się szczery i poruszający.

Rozgrywka opiera się na systemie kolorów na planszy o wymiarach 13×9. Łączysz kafelki, aby poruszać się i atakować wrogów. Dłuższe ścieżki zadają większe obrażenia dzięki Detonatorom. Dużą rolę odgrywa skład drużyny, a synergia jednokolorowa zapewnia doskonałe wyniki. Główna kampania obejmuje 14 rozdziałów.

Porada od profesjonalisty Twórz drużyny oparte na jednym elemencie, aby zapewnić spójne łańcuchy przekształcania płytek. Drużyny mieszane mają trudności z efektywnym utrzymywaniem kombinacji obrażeń.

Walka jest taktyczna, a jednocześnie płynna. Każdy ruch wymaga zwracania uwagi na kolory płytek i rozmieszczenie przeciwników. W walkach z bossami wzory płytek zmieniają się w trakcie starcia. Wraz ze wzrostem trudności, aby przetrwać, potrzebne będzie sprytniejsze pozycjonowanie i szybkie reakcje.

Tryby PvE i PvP dobrze równoważą postęp w grze. Codzienne etapy związane z zasobami pomagają graczom zdobywać materiały bez zmęczenia powtarzalnością. Tryb kooperacji i wydarzenia rankingowe zwiększają wartość powtórnego grania. Grafika inspirowana anime ożywa dzięki scenom Live2D.

Grafika postaci autorstwa Mephista charakteryzuje się dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Na uwagę zasługuje również muzyka. Połączenie dźwięków fortepianu i elektroniki idealnie pasuje do każdej bitwy i scenki przerywnikowej. Najlepsi aktorzy głosowi, w tym Kana Hanazawa, ożywiają każdą chwilę.

Nasza opinia: Gra „Gwiazdy alchemii” zachwyca oszałamiającą oprawą graficzną i pomysłowymi bitwami opartymi na układaniu płytek. To udane połączenie fabuły i strategii.

17. Dislyte [Najlepsza miejska gra RPG typu idle z elementami muzycznymi]

Nasza ocena 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Twórca – Lilith Games; Wydawcy – Lilith Games, FARLIGHT Średni czas gry ~33½ godziny Mocne strony Stylowy świat oparty na muzyce

W grze Dislyte współczesna Ziemia zostaje opanowana przez mityczne istoty. Wcielasz się w postać Espera obdarzonego boskimi mocami. Fabuła łączy w sobie elementy miejskiej fantastyki z pradawnymi mitami. Postacie wzorowane są na bóstwach z różnych kultur.

W trybie fabularnym, obejmującym 16 rozdziałów, toczą się turowe walki. Tworzysz drużyny składające się z pięciu Esperów o powiązaniach z żywiołami: Wiatrem, Ogniem, Piekłem, Przepływem i Blaską. Tryb fabularny rozwija fabułę.

Porada od profesjonalisty Farmuj loch Kronos, aby zdobyć relikwie prędkości. Szybkie jednostki wykonują więcej ruchów i znacznie zwiększają zadawane obrażenia.

Relikty zwiększają statystyki dzięki premiom za komplet czterech elementów, takim jak „Wind Walker”. Zbieraj dodatkowe statystyki w postaci procentowego wzmocnienia ataku (ATK%), szansy na trafienie krytyczne oraz szybkości. Systemy rezonansu wzmacniają wszystkie postacie Espers jednocześnie poprzez poziomy rezonansu. Wytrzymałość ma limit 270 punktów i jest automatycznie uzupełniana.

Styl graficzny łączy modę uliczną z boską estetyką. Projekty postaci odzwierciedlają współczesną modę, jak na przykład kurtka bomberka Chloe, którą nosi na swoich mocach Meduzy. Podczas walk rozbrzmiewa muzyka autorstwa DJ-a Absurda i innych artystów. Elektroniczne rytmy towarzyszą wspinaczce na Wieżę Przestrzenną.

„Dislyte” emanuje stylem. Już sama ścieżka dźwiękowa wyróżnia tę grę, łącząc hip-hop, EDM i soul – coś, co rzadko spotyka się w grach RPG.

Nasza ocena: Odważna, rytmiczna i olśniewająca – Dislyte w pełni zasługuje na swoje miejsce wśród najlepszych gier typu auto battler dla graczy, którzy pragną mitologii, muzyki i dynamiki w jednym eleganckim pakiecie.

18. Soul Hunters [Najlepsza gra RPG typu idle z kolekcją bohaterów]

Nasza ocena 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Twórcy/wydawcy – Lilith Games Średni czas rozgrywki ~1 godzina Mocne strony Duża różnorodność bohaterów

Soul Hunters to jedna z klasyków, które ukształtowały gatunek RPG oparty na kolekcjonowaniu bohaterów. Opowiada o grupie wojowników połączonych losem, walczących o ocalenie swojego królestwa przed zepsuciem. Fabuła jest pełna przygód i nostalgii, jakby stara powieść fantasy ożyła na ekranie telefonu.

Mechanika automatycznej walki napędza rozgrywkę w trybie kampanii obejmującym ponad 600 etapów. Gracz zbiera bohaterów z frakcji Ciszy, Światła, Znaków, Życia i Chaosu. Ulepszanie bohaterów obejmuje poziomy, wyposażenie oraz Przebudzenie do 7 gwiazdek.

Walki na arenie są klasyfikowane w „Crucible of Fire”. W rajdach gildie zmierzą się z bossami w postaci Księciów Demonów. „Hall of Legends” wystawia drużyny na próbę z ograniczeniami frakcyjnymi. „Sky Tower” to 100 pięter do zdobycia z nagrodami za reset.

Rada od profesjonalisty Dołączaj do codziennych rajdów, aby mieć gwarancję zdobycia fragmentów elitarnych bohaterów. Ten tryb zapewnia najbardziej niezawodną drogę do zdobycia konkretnych postaci.

Przechodzisz etapy, aby zdobywać wyposażenie na sześć slotów. Zaklęcia zapewniają procentowe premie. Codzienne zadania odświeżają się w zakładce „Zadania”. Wydarzenia obejmują na przemian Próby Bohaterów i ograniczone przywołania.

Grafika wykorzystuje stylizowane modele 3D o wyolbrzymionych proporcjach. Projekty postaci sięgają od rycerza Urestaga po nekromantkę Jasmine. Ta gra RPG była pionierem systemów automatycznych bitew już w 2015 roku. Nadal otrzymuje aktualizacje w postaci nowych postaci i wydarzeń.

Nasza ocena: „Soul Hunters” pozostaje prostą grą, ale nie jest nudna. Nowi gracze uznają ją za łatwe wprowadzenie do tego gatunku.

Moja ogólna ocena: Najlepsze gry RPG na początek

Z mojego doświadczenia wynika, że poniższe trzy tytuły wyróżniają się jako najlepszy punkt wyjścia dla każdego, komu spodobała się gra „AFK Arena”. Łączą one strategię i urok w sposób, który wydaje się znajomy, a jednocześnie świeży. Ponadto są idealne zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów gier RPG typu idle.

Dla graczy, którzy lubią rozbudowany system rozwoju → Idle Heroes. Łatwa rozgrywka na początku, satysfakcjonująca po opanowaniu. Cykl ulepszania bohaterów sprawia, że gra idealnie nadaje się na krótkie sesje.

Łatwa rozgrywka na początku, satysfakcjonująca po opanowaniu. Cykl ulepszania bohaterów sprawia, że gra idealnie nadaje się na krótkie sesje. Dla graczy okazjonalnych → Summoners War: Sky Arena. Łączy rozgrywkę typu idle z szczegółowym rozwijaniem postaci. System run i wydarzenia sprawiają, że codzienna rozgrywka jest satysfakcjonująca.

Łączy rozgrywkę typu idle z szczegółowym rozwijaniem postaci. System run i wydarzenia sprawiają, że codzienna rozgrywka jest satysfakcjonująca. Dla fanów fabuły → Raid: Shadow Legends. Oszałamiająca grafika i kinowa narracja sprawiają, że każda bitwa ma wielki rozmach.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do AFK Arena?

Najlepszą grą podobną do AFK Arena jest Idle Heroes. Oferuje ona podobne wrażenia dzięki podobnej mechanice gry typu idle i systemowi frakcji, a Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona hojnymi łupami.

Jakim rodzajem gry jest AFK Arena?

AFK Arena to gra RPG typu idle z mechaniką automatycznej walki. Zbierasz bohaterów, tworzysz drużyny i walczysz z przeciwnikami. Postępy są osiągane automatycznie, nawet gdy nie grasz.

Ile czasu zajmuje ukończenie gry AFK Arena?

Gra AFK Arena nie ma prawdziwego zakończenia. Treści kampanii są regularnie aktualizowane, a system postępów został zaprojektowany tak, by zapewnić rozrywkę na lata dzięki codziennej rozgrywce i długoterminowemu rozwojowi postaci.

Czy można grać w AFK Arena na komputerze?

Tak, w AFK Arena można grać na komputerze PC za pomocą emulatorów, takich jak BlueStacks lub LDPlayer. Gra działa płynnie, oferuje lepszą grafikę i wygodniejsze sterowanie. Gra działa również w przeglądarkach obsługujących strumieniowanie gier mobilnych.

Czym jest „Peaks of Time” w AFK Arena?

„Peaks of Time” w AFK Arena to specjalna mapa typu przygodowo-logicznego, na której musisz odnaleźć ukryte skrzynie ze skarbami. Po pierwszym ukończeniu mapy otrzymujesz w nagrodę unikalne przedmioty i zasoby.