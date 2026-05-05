10 najlepszych gier NASCAR w 2026 roku: Na miejsca, gotowi, start!

Jeśli od dawna nie możesz się doczekać, by znaleźć najlepszą grę NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), która pozwoli Ci zasiąść za kierownicą i sprawi, że Twoje serce zabije szybciej niż podczas restartu z zieloną flagą, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Od kultowych torów owalnych po trzymające w napięciu krótkie trasy – czeka na ciebie przygoda z NASCAR, która pozwoli ci walczyć o chwałę z własnego salonu aż po kolejny wyścig w Daytona czy Talladega.

Ale bądźmy szczerzy – niektóre gry po prostu nie oddają w pełni emocji wyścigów NASCAR w 2026 roku. Dlatego przygotowałem ten przewodnik po najlepszych grach NASCAR, abyś nie utknął z grą, która nie spełnia oczekiwań, podczas gdy mógłbyś stylowo pędzić po torze na komputerze lub konsoli.

Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim fanem NASCAR, czy nowicjuszem, którego pociąga dreszczyk emocji związany z wyścigami z dużą prędkością, te gry mają wystarczającą moc, by zapewnić ci rozrywkę na wiele godzin.

Nasze najlepsze propozycje gier wideo z serii NASCAR

Przygotujcie się na rozkręcenie silników, bo szczerze mówiąc, zanurzamy się z głową w ekscytujący świat gier NASCAR! Te tytuły wyróżniają się nie tylko szybkimi emocjami i autentyczną atmosferą wyścigów, ale także tym, jak przenoszą emocje z toru prosto na wasz ekran.

Oto nasze najlepsze propozycje:

1 NASCAR Heat 5 2020 Najnowsza odsłona serii NASCAR Heat, oferująca intensywną akcję wyścigów samochodów seryjnych z zaktualizowaną listą kierowców i zespołów. Buy now 2 NASCAR Heat 4 2019 Solidna gra wyścigowa z dynamicznymi porami roku, realistycznym prowadzeniem i rozbudowanymi opcjami personalizacji dla fanów NASCAR. Buy now 3 NASCAR 21: Ignition 2021 Tytuł z serii NASCAR nowej generacji, charakteryzujący się oszałamiającą grafiką i wciągającym trybem kariery, choć jego premiera nie przebiegła bez problemów. Buy now

A to dopiero zielona flaga, przyjaciele! Czytaj dalej, aby poznać pełną listę najlepszych gier wideo NASCAR, w których w mgnieniu oka będziesz ścigać się z innymi kierowcami, doskonalić swoje pit stopy i dążyć do okrążenia zwycięstwa.

10 najlepszych gier wyścigowych NASCAR dla każdego fana

Od dynamicznych warunków pogodowych, które nie pozwolą Ci się nudzić, po dopracowaną fizykę i możliwość dostosowania właściwości samochodu, dzięki czemu możesz wyrazić swój styl jazdy – każda z tych gier dostarcza ogromną dawkę adrenaliny i czystej radości, której inne gry nie są w stanie dorównać.

Zapnij pasy, bo zanurzamy się w świecie gier wideo NASCAR, stworzonych z myślą o prędkości i pełnych emocji. Jeśli jesteś gotowy, czas spalić trochę gumy.

1. NASCAR Heat 5

Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2020 Producent 704Games, Gry o sportach motorowych Unikalne cechy Ulepszony tryb kariery, nowy tryb testowy oraz oficjalni kierowcy, zespoły i tory NASCAR.

NASCAR Heat 5 to ekscytująca gra wyścigowa, która pozwala graczowi zasiąść za kierownicą i poczuć emocje prawdziwych wyścigów NASCAR. Gra udoskonala to, co sprawdziło się w Heat 4, oferując płynniejsze sterowanie oraz ulepszoną sztuczną inteligencję, która jest wymagająca, ale sprawiedliwa. Największym atutem jest tryb kariery, w którym gracz może budować swoją legendę dzięki sprytnemu zarządzaniu i trzymającym w napięciu wyścigom.

Pod względem wizualnym gra prezentuje się solidnie: samochody wyglądają świetnie, tory sprawiają wrażenie żywych, a poczucie prędkości jest zawsze obecne. Chociaż nie jest to najbardziej efektowna gra pod względem grafiki, doskonale oddaje atmosferę wyścigów NASCAR. Sterowanie jest precyzyjne i responsywne, dzięki czemu każde okrążenie staje się sprawdzianem umiejętności i wyczucia czasu – zwłaszcza gdy walczysz o ostatnie miejsce na podium, unikając jednocześnie kolizji na torze!

Jedną z najlepszych nowości w grze „Heat 5” jest tryb testowy, który daje graczowi możliwość dostrojenia samochodu i eksperymentowania w poszukiwaniu idealnej konfiguracji. Znajduje się w nim nawet kabina lakiernicza, pozwalająca dostosować wygląd samochodu do własnego stylu. Dzięki oficjalnym składom zespołów i prawdziwym torom z serii NASCAR Cup Series jest to jak dotąd najbardziej kompletna odsłona serii.

Oczywiście nie jest to rewolucyjna gra, ale „NASCAR Heat 5” udoskonala i dopracowuje wszystko, co pojawiło się w poprzednich częściach. Dla każdego, kto kocha NASCAR lub po prostu chce poczuć dreszczyk emocji związany z jazdą z dużą prędkością, ta gra jest strzałem w dziesiątkę.

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2. NASCAR Heat 4

Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Producent 704Games Unikalne cechy Ulepszona grafika, rozbudowany tryb kariery, dynamiczne mapy torów oraz konkurencyjna sztuczna inteligencja.

NASCAR Heat 4 to znaczący krok naprzód w serii, zapewniający jeszcze bardziej ekscytujące wrażenia z wyścigów NASCAR. Od samego początku widać wyraźnie, że grafika jest ostrzejsza, a ulepszone oświetlenie i bardziej wyraziste detale torów ożywiają wyścigi.

Główną atrakcją tej wciągającej gry sportowej jest rozwój kariery, który zapewnia głębię i wyzwania w miarę jak gracz pnie się w górę, zdobywając sponsorów, mierząc się z rywalami i dbając o to, by samochód był w doskonałym stanie. Sterowanie jest niezwykle płynne, zapewniając doskonałą równowagę między symulacją a akcją w stylu arcade, co sprawi, że będziesz wracać do gry, by rozegrać „jeszcze tylko jeden wyścig”.

Sztuczna inteligencja jest sprytna i waleczna, zapewniając graczowi uczciwą rywalizację na każdym zakręcie. Nie jest idealna – grafika nie powala na kolana – ale dla fanów wyścigów samochodów seryjnych „Heat 4” to ekscytująca przygoda. Jeśli szukasz gry o NASCAR, która jest zabawna i rozbudowana, ale nie przytłaczająca, „Heat 4” to doskonały wybór.

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3. NASCAR 21: Ignition

Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Producent Gry o sportach motorowych Unikalne cechy Oszałamiająca grafika oparta na silniku Unreal Engine, wciągająca kariera oraz oficjalna zawartość z serii NASCAR Cup Series.

NASCAR 21: Ignition stara się zostać nowym królem nie tylko wśród najlepszych gier wieloosobowych na Xbox, ale także wśród gier wyścigowych z samochodami seryjnymi – i w większości przypadków udaje mu się to osiągnąć. Jako pierwsza gra wykorzystująca silnik Unreal Engine, zachwyca naprawdę imponującą grafiką – samochody lśnią w słońcu, a tory sprawiają wrażenie realistycznych i tętniących życiem. To prawdziwa uczta dla oczu, a poczucie prędkości jest ekscytujące.

Awansowanie w karierze jest satysfakcjonujące i przenosi cię do serii NASCAR Cup Series z prawdziwymi zespołami i prawdziwymi torami. Sztuczna inteligencja jest wymagająca i agresywna, co sprawia, że musisz być czujny od początku do końca. Poczujesz presję każdego wyścigu, walcząc o flagę w szachownicę.

Największym atutem gry „Ignition” jest prowadzenie samochodów. Samochody sprawiają wrażenie masywnych i realistycznych, a opanowanie ich wymaga prawdziwych umiejętności. Jest to spore wyzwanie, ale daje ogromną satysfakcję, gdy już się w to wciągnie.

Są też pewne niedociągnięcia – mogą pojawiać się błędy i usterki, a niektóre funkcje sprawiają wrażenie niedopracowanych. Jednak gdy wszystko działa jak należy, gra dostarcza mnóstwo frajdy. NASCAR 21: Ignition to ambitny krok naprzód dla serii, oferujący fanom NASCAR świeży i ekscytujący sposób na zaspokojenie swojej pasji do wyścigów.

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4. NASCAR ‘15 Victory

Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2015 Producent Eutechnyx Unikalne cechy Zaktualizowana lista kierowców z 2015 roku, klasyczne wrażenia z wyścigów NASCAR oraz dopracowana dynamika jazdy.

NASCAR ’15 Victory może wydawać się obecnie nieco przestarzałe, ale nadal stanowi solidny wybór dla fanów pragnących ponownie przeżyć klasyczne wyścigi NASCAR. Jako ostatnia gra z serii NASCAR firmy Eutechnyx oferuje wszystkich kierowców, samochody i tory sezonu 2015, a także prosty, ale satysfakcjonujący tryb kariery. Możesz od razu wskoczyć do gry i poczuć dreszczyk emocji, pędząc po torze swoim ulubionym samochodem wyścigowym!

Pod względem graficznym gra nie powali cię na kolana, ale dzięki przyzwoitemu poziomowi szczegółowości torów i jasnej kolorystyce oddaje klimat prawdziwych torów NASCAR. Sterowanie jest łatwe do opanowania, co sprawia, że jest to świetny punkt wyjścia dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z grami NASCAR. Sztuczna inteligencja przeciwników bywa nieco zbyt ostrożna, więc spodziewaj się wyścigu, w którym bardziej chodzi o doskonalenie własnych okrążeń niż o walkę z agresywnymi rywalami.

Mimo to w grze „NASCAR ’15 Victory” jest coś ponadczasowego – jest prosta, zapewnia dobrą zabawę i stanowi miłą podróż sentymentalną dla fanów serii. Jeśli masz ochotę na oldschoolowe wrażenia z NASCAR bez zbędnych dodatków, warto w nią zagrać.

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5. NASCAR Heat 2

Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Producent 704Games Unikalne cechy Trzy serie NASCAR, tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie oraz sztuczna inteligencja dostosowana do poszczególnych torów.

To właśnie w grze NASCAR Heat 2 współczesna seria Heat nabrała prawdziwego rozmachu. Znajdziesz w niej klasyczną energię wyścigów samochodów seryjnych, wszystkie ulubione tory NASCAR oraz wciągającą ścieżkę kariery, która sprawia, że chcesz do niej wracać. Po raz pierwszy w tej grze pojawiają się serie NASCAR Xfinity i Camping World Truck, co dodaje Twoim wyścigowym weekendom dodatkowej głębi i emocji.

Grafika jest solidna i choć nie wywoła osłupienia, to dobrze oddaje szybkość i ducha wyścigów NASCAR. Mechanika jazdy została tu dopracowana, a podczas pokonywania każdego zakrętu odczuwa się prawdziwe poczucie masy pojazdu i kontroli. Prowadzenie jest precyzyjne i responsywne, co idealnie sprawdza się podczas zaciętych walk na ostatnich okrążeniach.

Jedna z największych zalet? Tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie i online – idealny do rzucania wyzwań znajomym i udowodnienia, że jesteś najlepszy na torze. Jasne, nie jest to najbardziej efektowna gra na rynku, ale „NASCAR Heat 2” doskonale łączy w sobie zabawę i rywalizację. Jeśli szukasz wszechstronnej gry o NASCAR, w którą łatwo się wciągnąć i od której trudno się oderwać, to ta pozycja jest strzałem w dziesiątkę.

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6. NASCAR 14

Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2014 Producent Eutechnyx Unikalne cechy Dynamiczna sztuczna inteligencja, autentyczna atmosfera NASCAR i szczegółowy tryb kariery.

NASCAR 14 może i jest już nieco starszą grą, ale wciąż ma w sobie moc, która zachwyci fanów wyścigów samochodów seryjnych. Dzięki prawdziwym kierowcom, zespołom i torom NASCAR gra przenosi emocje związane z serią Sprint Cup prosto na ekran Twojego urządzenia. Rozwój kariery jest prosty, ale wciągający – pozwala piąć się w górę i poczuć się jak prawdziwy zawodowiec NASCAR.

Pod względem grafiki gra wypada przyzwoicie jak na swoje czasy – solidne modele samochodów, autentyczne detale torów i ogólnie wciągająca atmosfera wyścigów NASCAR. Największą atrakcją są same wyścigi: są szybkie, zabawne i sprawiają wrażenie autentycznych, zwłaszcza gdy walczysz w zatłoczonym polu.

Sterowanie jest przystępne i łatwe do opanowania, co sprawia, że gra jest świetnym wyborem dla graczy na każdym poziomie zaawansowania. Sztuczna inteligencja bywa różna – czasem zbyt ostrożna, a czasem zaskakująco agresywna – ale dzięki temu walka o pozycję pozostaje interesująca.

NASCAR 14 jest idealny, jeśli szukasz prostej, przyjemnej rozrywki w stylu NASCAR. Być może nie jest tak dopracowany jak nowsze tytuły, ale nadal zapewnia mnóstwo frajdy fanom, którzy chcą zanurzyć się w świecie szybkich wyścigów samochodów seryjnych.

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7. NASCAR Heat 5: Edycja Ultimate

Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Producent 704Games, Gry o sportach motorowych Unikalne cechy Zawiera wszystkie dodatki DLC do gry NASCAR Heat 5, zaktualizowane składy oraz najbardziej kompletną wersję gry NASCAR Heat.

NASCAR Heat 5: Edycja Ultimate zawiera wszystko, co kochasz w grze NASCAR Heat 5, a do tego dodaje odrobinę dodatkowego blasku. Zawiera wszystkie dodatki DLC, w tym aktualizację sezonu 2020, dzięki czemu od samego startu otrzymujesz pełny pakiet. Oznacza to więcej samochodów, więcej torów i więcej sposobów na ściganie się jak profesjonalista.

Grafika prezentuje się znakomicie – autentyczne modele samochodów i żywa atmosfera na torze wciągają gracza prosto w sam środek akcji. Sterowanie jest płynne i responsywne, zapewniając idealną równowagę między zabawną rozgrywką w stylu gier zręcznościowych a wyzwaniami charakterystycznymi dla symulatorów. Jeśli pragniesz poczuć autentyczny klimat NASCAR, edycja Edycja Ultimate spełni Twoje oczekiwania.

Główną atrakcją jest tryb kariery – pnij się w górę rankingów, dostosowuj ustawienia samochodu i sprawdź, czy masz to, czego potrzeba, by zdobyć puchar. Dostępny jest również tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie oraz online, dzięki czemu możesz w starym, dobrym stylu pochwalić się przed znajomymi.

Jedyny minus? To w zasadzie „Heat 5” z kilkoma dodatkami – więc jeśli masz już podstawową wersję gry i DLC, ten tytuł może nie wydawać się koniecznością. Jednak dla nowicjuszy lub zagorzałych fanów NASCAR jest to dopracowany pakiet, gotowy do wyścigu.

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8. NASCAR: Gra 2013

Platformy PC Rok wydania 2013 Twórca Eutechnyx Unikalne cechy Autentyczne tory NASCAR, realistyczne modelowanie uszkodzeń oraz rozbudowana personalizacja samochodów.

NASCAR: Gra 2013 to prawdziwa perełka dla fanów wyścigów samochodów seryjnych. Być może nie jest to najnowsza pozycja na rynku, ale oddaje ducha serii NASCAR dzięki solidnej oprawie graficznej i zaskakująco rozbudowanym funkcjom. Od rozgrywek wieloletnich po szybkie wyścigi – gra oferuje wystarczająco dużo atrakcji, byś mógł spędzić za kierownicą wiele godzin.

Grafika jest przyzwoita – nie powala na kolana, ale wystarczająco dobra, by każdy wyścig był pełen emocji. Sterowanie jest również dość proste, dzięki czemu gra jest przystępna dla graczy, którzy chcą po prostu usiąść za kierownicą i ścigać się. Gra zachowuje świetną równowagę: jest wystarczająco realistyczna dla fanów NASCAR, ale jednocześnie wyrozumiała dla graczy okazjonalnych.

Największą atrakcją jest rozwój kariery. Możesz dostosować swój samochód, dopracować strategie i piąć się w górę rankingu, aż zostaniesz pełnoprawnym mistrzem NASCAR. Kierowcy sterowani przez sztuczną inteligencję nie pozwalają się zrelaksować, a każde okrążenie dostarcza mnóstwo emocji.

Ogólnie rzecz biorąc, „NASCAR: Gra 2013” nie jest najbardziej efektowną grą, ale to solidna i satysfakcjonująca gra wyścigowa z serii NASCAR, która nadal sprawdza się dla każdego, kto chce ponownie przeżyć emocje związane z wyścigami samochodów seryjnych.

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9. NASCAR Heat Evolution

Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Producent Monster Games Unikalne cechy Dynamiczna sztuczna inteligencja, wyzwania dostosowane do poszczególnych torów oraz stopniowo rosnący poziom trudności zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy.

NASCAR Heat Evolution była pierwszą grą z serii NASCAR Heat, która trafiła na nowoczesne konsole i choć ma jeszcze pewne niedociągnięcia, stanowi świetny punkt wyjścia dla nowicjuszy w świecie NASCAR. Gra zawiera wszystkich oficjalnych kierowców i tory z sezonu 2016, co pozwala łatwo zacząć przygodę z tą serią.

Pod względem graficznym gra prezentuje się przyzwoicie, ale w porównaniu z nowszymi tytułami wyraźnie widać jej wiek. Tory są jednak dobrze odwzorowane, a w tej bezpretensjonalnej oprawie kryje się pewien urok. Sterowanie jest łatwe do opanowania – idealne, by nowi fani mogli wczuć się w klimat wyścigów NASCAR.

Rozwój kariery jest dość prosty, ale daje szansę na wspinanie się w hierarchii od mało znanego kierowcy do gwiazdy serii Cup. Sztuczna inteligencja nie jest zbyt agresywna, więc gra skupia się bardziej na dopracowywaniu linii jazdy i opanowaniu trasy niż na intensywnej walce koło w koło.

„NASCAR Heat Evolution” może nie jest grą o największej głębi, ale stanowi solidny punkt wyjścia, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z NASCAR lub po prostu szukasz relaksującej rozrywki. To NASCAR w najczystszej postaci, gotowy do akcji.

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10. NASCAR Heat 3

Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Producent 704Games Unikalne cechy Nowa seria Xtreme Dirt Tour, turnieje online oraz rozbudowany tryb kariery z większą liczbą opcji wyścigowych.

NASCAR Heat 3 stanowił duży krok naprzód w stosunku do Evolution i Heat 2, oferując fanom bardziej kompletny pakiet, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdziesz tu wszystkie znane nazwiska i prawdziwe tory, jakich można się spodziewać, a także serię wyścigów na torach gruntowych, zapewniającą błotnistą zabawę.

Pod względem wizualnym gra prezentuje się solidnie – samochody wyglądają dobrze, tory sprawiają wrażenie realistycznych, a podczas pędzenia po torze odczuwa się przyjemne poczucie prędkości. Sztuczna inteligencja została tu znacznie ulepszona, stawiając przed graczem prawdziwe przeszkody w walce o flagę w szachownicę.

Tryb kariery to obszar, w którym „Heat 3” naprawdę się wyróżnia. Możesz piąć się w górę przez różne serie, budując swój zespół i doskonaląc umiejętności. Tryb wieloosobowy online oraz tryb podzielonego ekranu jeszcze bardziej zwiększają wartość powtórnego grania dla tych, którzy chcą ścigać się ramię w ramię ze znajomymi.

Nie obyło się bez pewnych dziwactw – niektórzy mogą uznać prowadzenie za nieco zbyt „pływające” – ale jest to dobrze dopracowana gra z serii NASCAR, w którą łatwo się wciągnąć. Jeśli szukasz gry z serii NASCAR, która jest przystępna, bogata w funkcje i po prostu daje frajdę, „Heat 3” to świetny wybór.

Jeśli lubisz realistyczne wrażenia z jazdy, prawdopodobnie spodobają ci się również inne gry symulacyjne z najwyższej półki.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra NASCAR?

Wybór najlepszej gry NASCAR zależy od tego, czego szukasz! NASCAR Heat 5 jest ulubioną grą fanów ze względu na tryb kariery i autentyczność, podczas gdy NASCAR 21: Ignition zachwyca oszałamiającą grafiką i realistyczną jazdą dla zagorzałych fanów NASCAR.

Kiedy ukaże się nowa gra NASCAR?

Premiera nowej gry z serii NASCAR nie została jeszcze potwierdzona, ale fani mają nadzieję na nowe informacje w 2026 roku. Śledźcie oficjalne komunikaty, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat kolejnej części serii!

Czy w grze Forza jest NASCAR?

Tak, w grze „Forza Motorsport 6” dostępny był dodatek poświęcony serii NASCAR, zawierający prawdziwych kierowców, samochody i tory z tej serii, co pozwalało graczom ścigać się w autentycznych wyścigach NASCAR w niesamowicie wciągającym świecie gry.