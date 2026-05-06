12 najlepszych gier o mitologii greckiej w 2026 roku – epickie tytuły inspirowane bogami

Jeśli kiedykolwiek fascynowały Cię opowieści o greckich bogach, bohaterach i potworach, to z pewnością ucieszy Cię rosnąca oferta gier opartych na mitologii greckiej, które ożywiają te historie. Gry te są pełne epickich fabuł, mitycznego uroku, tragedii i humoru, a jednocześnie oferują ekscytujące walki i wciągające światy, jakie ma do zaoferowania współczesna branża gier.

Jesteś okazjonalnym graczem, zagorzałym fanem gier RPG czy miłośnikiem strategii? Dobra wiadomość – te tytuły mają wszystko, czego potrzebujesz, a wszystko to w oprawie mitologii greckiej. W niektórych przypadkach będziesz przeżywać historie starsze niż pisana historia.

Na tej liście omówię najlepsze gry inspirowane mitologią grecką, zwracając uwagę na ich rozgrywkę, oprawę graficzną oraz powody, dla których warto w nie zagrać już dziś.

Nasze najlepsze propozycje gier opartych na mitologii greckiej

Wszystkie 12 gier z tej listy to naprawdę fantastyczne tytuły, w które koniecznie trzeba zagrać. Jednak kilka z nich wyróżnia się rozgrywką na najwyższym poziomie, wyjątkową oprawą graficzną oraz wiernym odzwierciedleniem mitologicznych opowieści.

1 God of War 2018 Epicka saga Kratosa nie ma sobie równych pod względem intensywności i głębi fabuły, łącząc emocjonujące walki z pięknie oddanym światem starożytnej Grecji i Olimpu. Buy now 2 Hades 2020 To arcydzieło gatunku roguelike autorstwa Supergiant Games przenosi graczy do podziemi, oferując dynamiczną walkę, bogate dialogi oraz panteon pełen barwnych postaci. Buy now 3 Immortals Fenyx Rising 2020 Ta barwna gra przygodowa z otwartym światem, stworzona przez Ubisoft, łączy w sobie humor, łamigłówki oraz spotkania z bogami, takimi jak Atena i Hermes, dzięki czemu mitologia grecka staje się przystępna i wciągająca. Buy now

Gry te stanowią najlepsze współczesne interpretacje mitologii greckiej, a każda z nich wnosi do klasycznych legend swój własny, niepowtarzalny akcent. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę gier opartych na mitologii greckiej, które obiecują wiele godzin eksploracji, walki i magii opowiadanych historii.

12 najlepszych gier o mitologii greckiej, które ożywiają legendy

Mitologia grecka stanowi inspirację dla niektórych z najbardziej ekscytujących gier, łącząc epickie opowieści z wciągającą rozgrywką. Będziesz walczyć z bogami, odkrywać legendarne krainy i rozwikływać starożytne tajemnice.

Czy grałeś już w te gry lub słyszałeś o nich wcześniej? Cóż, dobra wiadomość jest taka, że przedstawię ci wszystkie informacje i świetne oferty, których być może szukasz.

1. God of War [Wzlot i upadek ducha Sparty w walce z bogami Olimpu]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / RPG Platformy PC, PS5, PS4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki Dla fanów intensywnej akcji i fabuł opartych na mitologii Najlepsze dla Głębię emocjonalną, epickie walki z bossami, zapierające dech w piersiach lokacje

God of War zanurza cię w brutalnym świecie Kratosa, wojownika, którego gniew skierowany przeciwko bogom Olimpu na nowo kształtuje historię mitologii greckiej. Fabuła gry jest głęboko ludzka – więź Kratosa z jego synem, Atreusem, dodaje emocjonalnych warstw rzadko spotykanych w grach akcji.

Jednym z najodważniejszych wyborów twórców jest to, że cała fabuła rozgrywa się bez ani jednego cięcia kamery, dzięki czemu historia wydaje się jeszcze bardziej intymna i bezpośrednia.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier łączy surową walkę i opowiadanie mitów tak płynnie, dając graczom poczucie zarówno legendy, jak i osobistej podróży.

Walka w grze jest ciężka i emocjonująca, a każde uderzenie niesie ze sobą napięcie bohatera stawiającego czoła niemożliwym do pokonania przeciwnościom. Gra oferuje system selektywnego aktywowania furii, który jest wyborem, a nie odruchem – momentem, w którym Kratos traci kontrolę, zarówno pod względem mechaniki, jak i fabuły. To opowiadanie historii poprzez rozgrywkę.

Pod względem wizualnym gra ma kinowy charakter, łącząc potężne, mityczne krajobrazy z intymnymi momentami w zacienionych lasach i na ośnieżonych szczytach. Stworzenia – cyklopi, hydry i sami bogowie – to nie tylko wrogowie, ale także przedłużenie mitu – żywe, potężne i naprawdę ekscytujące w starciu.

Nasza ocena: Fani akcji i bogatej fabuły z pewnością zatracą się w wielkości Olimpu i sadze o Kratosie.

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2. Hades [Ucieknij z podziemi i przeciwstaw się bogu śmierci]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike / RPG akcji Platformy PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Supergiant Games Średni czas rozgrywki 20–50 godzin Najlepsze dla Płynną walkę, wielowarstwową fabułę, barwną grafikę

W grze Hades wcielasz się w Zagreusa, buntowniczego syna Hadesa, walczącego o ucieczkę z Podziemi. Każda próba (przejście) przynosi nowe moce, niespodzianki i interakcje z bogami Olimpu – od błogosławieństw Afrodyty po fale wywołane przez Posejdona.

Za każdym razem, gdy wkraczasz do Podziemia, miejsce to wydaje się ożywione, pełne przekomarzania się, urazów i historii, które rozwijają się w miarę postępów w grze. Ton jest genialny – sarkastyczny, dowcipny i głęboko emocjonalny zarazem. Dzięki prawie 20 000 wierszy udźwiękowionych dialogów rzadko zdarza się, byś usłyszał tę samą kwestię dwa razy.

Dlaczego to wybraliśmy Hades na nowo interpretuje mitologię grecką z dowcipem, stylem i nieustanną energią, sprawiając, że każda próba ucieczki staje się nową historią.

System walki to coś więcej niż tylko gra oparta na umiejętnościach – jest ekspresyjny: szybki, precyzyjny i dający satysfakcję – sprawia, że każde starcie przypomina taniec.

Supergiant wziął mitologię grecką i przekształcił ją w żywy, tętniący życiem świat, w którym porażka wydaje się postępem – to idealna pętla roguelike’owa!

Nasza opinia: Dla tych, którzy uwielbiają wyzwania w stylu roguelike z fabularnym akcentem, gra „Hades” jest po prostu nie do odparcia.

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3. Nieśmiertelni: Fenyx Rising [Podróż bohatera pobłogosławiona przez bogów]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Otwarty świat / Akcja-przygoda Platformy PC, PS5, PS4, Xbox, Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Ubisoft Quebec Średni czas rozgrywki 35–50 godzin Najlepsze dla Graczy okazjonalnych i fanów lekkich przygód opartych na mitologii

Gra „Nieśmiertelni: Fenyx Rising” zamienia mitologię grecką w zabawną, barwną przygodę. Wcielasz się w rolę Fenyxa, bohatera, którego zadaniem jest ocalenie bogów przed złowrogą klątwą. Świat gry jest zapierający dech w piersiach, pełen unoszących się w powietrzu wysp, spektakularnych widoków i sprytnie ukrytych zagadek.

Dlaczego to wybraliśmy Wizja Ubisoftu ożywia mitologię, dodając do niej radość, humor i elementy odkrywania, co sprawia, że jest to wyjątkowa gra z otwartym światem.

Walka jest płynna, co pozwala łączyć umiejętności w łańcuchy podczas starć z cyklopami, harpiami i tytanami. System trzech rodzajów broni – miecz, topór, łuk – zapewnia wspaniałą płynność akcji i kreatywność. Możesz odrzucić wroga uderzeniem topora, skoczyć za nim, zadać cios mieczem w powietrzu, a następnie wykończyć go płonącą strzałą.

To, co wyróżnia tę grę, to humor i urok – interakcje z bogami, takimi jak Atena czy Hermes, są pełne życia, często zuchwałe, dzięki czemu mity stają się przystępne nawet dla nowicjuszy. Eksploracja jest satysfakcjonująca – od odkrywania ukrytych świątyń po rozwiązywanie opartych na fizyce zagadek, które stanowią wyzwanie zarówno dla sprytu, jak i refleksu.

Nasza ocena: Dla każdego, kto pragnie przygody, śmiechu i epickich mitów, „Nieśmiertelni: Fenyx Rising” to radosna ucieczka od rzeczywistości.

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4. Assassin’s Creed Odyssey [Zderzenie śmiertelników i mitów w starożytnej Grecji]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG z otwartym światem Platformy PC, PS5, PS4, Xbox Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Ubisoft Quebec Średni czas gry 60–100+ godzin Najlepsze dla Miłośników przygód z fabułą i entuzjastów mitologii

W grze Assassin’s Creed Odyssey granica między historią a mitem zaciera się, gdy przemierzasz starożytną Grecję. Wciel się w Alexiosa lub Kassandrę i wyrusz w podróż, która prowadzi przez tętniące życiem miasta-państwa, skąpane w słońcu wyspy i legendarne krajobrazy.

Mityczne stworzenia, takie jak Meduza i Minotaur, pojawiają się naturalnie obok postaci historycznych, dzięki czemu każde spotkanie nabiera epickiego charakteru. Bitwy morskie pozwalają ci dowodzić własną triremą, a wybory dialogowe kształtują sojusze i wynik wydarzeń.

Dlaczego to wybraliśmy Ta rozległa gra RPG oddaje zarówno bogactwo greckiej historii, jak i emocje związane z mitami, oferując graczom w pełni zrealizowany starożytny świat do odkrycia.

Genialnie dopracowany otwarty świat zachęca do eksploracji – od ukrytych świątyń po kapliczki na szczytach gór, z których każda nawiązuje do opowieści z eposów Homera. Gra łączy swobodę z głębią, pozwalając graczom tworzyć własną legendę w świecie przepełnionym bogami i bohaterami.

Nasza ocena: Dla odkrywców i miłośników mitologii gra „Odyssey” oferuje setki godzin epickich przygód w tętniącym życiem, mitycznym świecie.

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5. Wiek mitologii [Wykorzystaj moc bogów w walce]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego Platformy PC Rok wydania 2002 (wersja rozszerzona z 2014 r.) Twórca/twórcy Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Średni czas gry 30–50 godzin; boskie moce, mityczne jednostki Najlepsze dla Fanów strategii i mitologii

Wiek mitologii to jedna z najlepszych gier symulacyjnych, ale z pewnym akcentem. Gracz przejmuje kontrolę nad cywilizacjami obdarzonymi łaską greckich bogów, dowodząc armiami śmiertelników, bohaterów i mitologicznych stworzeń. Błyskawice Zeusa, potopy Posejdona i mroczne moce Hadesa to nie tylko efektowne dodatki – zmieniają one bieg bitwy, nadając rozgrywce dramatyczną głębię strategiczną.

Izometryczne mapy w grze łączą klasyczne krajobrazy z mitycznymi budowlami, świątyniami i cudami świata. Kampanie rozgrywają się niczym miniaturowe eposy, w których armie ludzi walczą z cyklopami, hydrami i tytanami.

Dlaczego to wybraliśmy To ponadczasowa klasyka gatunku strategicznego, w której mitologia grecka stanowi inspirację dla każdego taktycznego wyboru, dając graczom dreszczyk emocji związany z dowodzeniem zarówno ludźmi, jak i bogami.

Łatwo jest zagubić się w taktycznych niuansach, zarządzając zasobami, wybierając moment, w którym należy wezwać boskie moce, oraz planując ataki na wielu frontach. Połączenie mitologii i genialnej mechaniki RTS sprawia, że każde zwycięstwo wydaje się małą legendą napisaną własnoręcznie.

Nasza ocena: Dla miłośników strategii „Wiek mitologii” oferuje niekończące się mityczne bitwy i boskie momenty taktyczne.

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6. Titan Quest – Edycja rocznicowa [Krucjata śmiertelnika przeciwko tytanom]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG typu hack-and-slash Platformy PC, PS4, Xbox, Switch Rok wydania 2006 (edycja rocznicowa 2016) Twórca/twórcy Iron Lore Entertainment, THQ Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla fanów gier typu hack-and-slash oraz miłośników mitologii

W grze Titan Quest gracze wcielają się w bohaterów przemierzających świat, w którym toczą się walki między bogami a potworami. Od legowiska Meduzy po szczyty Olimpu – każdy region obfituje w mitycznych przeciwników i ruiny pełne skarbów.

Walka w tej grze typu hack-and-slash jest znakomita – szybka i dająca ogromną satysfakcję. Połączenie broni, magii i drzewek umiejętności pozwala na tworzenie unikalnych konfiguracji postaci. Środowiska gry – starożytne miasta, lasy i pustynie – pozwalają zanurzyć się w żywym, mitologicznym krajobrazie.

Zmierz się z tytanami, cyklopami i legendarnymi bestiami, z których każda wymaga strategii i zwinności. System łupów zachęca do eksperymentowania, nagradzając graczy, którzy wybierają różne klasy i umiejętności.

Dlaczego to wybraliśmy To gra RPG w stylu Diablo, nasycona mitologią grecką, pozwalająca graczom przeżywać epickie przygody w pięknie zrealizowanym starożytnym świecie.

Nasza opinia: Miłośnikom gier typu hack-and-slash oraz fanom mitologii „Titan Quest” zapewnia niezliczone godziny walki z legendarnymi przeciwnikami w ramach mitycznej przygody.

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7. Powstanie Argonautów [Epicka wyprawa Jazona po Złote Runo]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Liquid Entertainment, Codemasters Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Najlepsze dla Fanów kinowej narracji i greckich eposów

W grze „„Powstanie Argonautów” gracze wcielają się w postać Jazona, który przewodzi Argonautom w wyprawie po Złote Runo. Gra łączy kinową narrację z walką w czasie rzeczywistym oraz dopracowaną mechaniką RPG akcji, pozwalając graczom dowodzić drużyną mitycznych bohaterów, takich jak Herkules i Atalanta.

Dlaczego to wybraliśmy To heroiczna podróż w każdym tego słowa znaczeniu, łącząca w sobie mit, koleżeństwo i kinowy klimat.

Mityczne bestie, takie jak harpie, hydry i Minotaur, zapewniają niezapomniane spotkania, a wybory dialogowe wpływają na twoje relacje z towarzyszami i bogami. Środowiska gry obejmują zarówno skąpane w słońcu wyspy, jak i mroczne, budzące grozę świątynie, oddając epicki rozmach mitologii greckiej.

Dzięki naciskowi na fabułę opartą na postaciach gra przypomina bardziej interaktyczną epopeję niż tradycyjną grę RPG.

Nasza ocena: Dla graczy spragnionych epickiej wyprawy pełnej legendarnych spotkań „„Powstanie Argonautów” oferuje jedną z najlepszych mitycznych przygód.

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8. „Stray Gods”: musical fabularny [Greckie bóstwa ukryte we współczesnym świecie]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG z fabułą / Musical Platformy PC, Switch, PS4, Xbox Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Summerfall Studios Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Dla Miłośników fabuły i muzyki oraz fanów mitologii

Stray Gods to gra jedyna w swoim rodzaju: muzyczna gra RPG osadzona we współczesnym świecie, w którym greccy bogowie ukrywają się wśród ludzi. Gracze prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa wśród boskich istot, dokonując wyborów poprzez interaktywne numery muzyczne, które łączą fabułę z rozgrywką.

Dlaczego to wybraliśmy To wyjątkowe spojrzenie na mitologię, w którym opowiadanie historii, muzyka i rozgrywka oparta na wyborach łączą się w niezapomnianą przygodę fabularną.

Walka schodzi tu na dalszy plan – chodzi tu o rozmowy, relacje i sprytne rozwiązywanie problemów. Każdy wybór wpływa na reakcje bogów, kształtując fabułę i twoje relacje z nimi. Styl graficzny jest kolorowy i dynamiczny, doskonale uzupełniając dowcipny, często humorystyczny ton dialogów.

Łącząc muzykę, fabułę i mitologię, Stray Gods przekształca starożytne opowieści w świeże, współczesne doświadczenie.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy cenią sobie wciągające historie, błyskotliwe dialogi i muzyczny klimat, Stray Gods to niezapomniany współczesny mit.

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9. Apotheon [Rzuć wyzwanie Olimpowi w ręcznie malowanym świecie mitów]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Platformówka Platformy PC, PS4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Alientrap Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Graczy ceniących grafikę, miłośników mitologii

Apotheon to wizualny hołd dla starożytnej greckiej ceramiki, oferujący akcję typu side-scrolling w efektownej czarno-złotej kolorystyce. Wcielasz się w Nikandreosa, bohatera przeciwstawiającego się bogom Olimpu.

Walka jest precyzyjna i wymagająca – zmierzysz się z łucznikami, centaurami i mitycznymi bossami, a wszystko to zaprojektowano tak, by gracz poczuł się jak na malowidle z greckiej wazy. Elementy platformowe są pomysłowe i satysfakcjonujące, łącząc eksplorację z pełnymi napięcia sekwencjami akcji.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie mitycznej fabuły i ręcznie wykonanej grafiki sprawia, że jest to jedyna w swoim rodzaju, niezapomniana przygoda.

Mitologia odgrywa kluczową rolę – każdy przeciwnik i każde otoczenie podkreślają motywy legendarne, dając graczowi wrażenie, jakby przemierzał żywą epopeję. Wyjątkowa estetyka i przemyślana rozgrywka sprawiają, że „Apotheon” wyróżnia się jako stylizowana gra oparta na mitologii.

Nasza ocena: Dla graczy ceniących artystyczną oprawę i autentyczność mitologii greckiej Apotheon to pozycja obowiązkowa.

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10. Smite [Walka o dominację wśród bogów]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Platformówka

Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Hi-Rez Studios Średni czas gry Nieograniczony Najlepsze dla Graczy rywalizujących, miłośników mitologii

Smite wywraca do góry nogami formułę gier MOBA, pozwalając graczom wcielić się w samych bogów – od Zeusa i Ateny po Hadesa i Aresa. W odróżnieniu od innych gier MOBA i najlepszych tytułów wieloosobowych, perspektywa trzeciej osoby pozwala graczom zanurzyć się w mitycznych polach bitew, gdzie umiejętności przypominają boskie moce spadające na wrogów.

Kluczowa jest strategia – o zwycięstwie decydują koordynacja drużyny, wyczucie czasu i kontrola nad mapą.

Dlaczego to wybraliśmy To najlepsza gra typu „god game” o charakterze rywalizacyjnym, w której gracze czują się jak aktywni uczestnicy mitologicznych wojen.

Gra jest stale aktualizowana o nowych bogów, skórki i wydarzenia, dzięki czemu mitologia pozostaje świeża i wciągająca. Niezależnie od tego, czy wspinasz się po drabinie rankingowej, czy po prostu cieszysz się swobodnymi rozgrywkami, każda bitwa przypomina starcie legend. Smite udaje się zachować rywalizacyjny charakter, nie tracąc przy tym elementów zabawy i fantastyki charakterystycznych dla mitów greckich.

Nasza ocena: Dla miłośników trybu wieloosobowego, pragnących najlepszej strategicznej akcji i boskich bitew, Smite to ekscytujący wybór.

11. Gniew bogów [Przeżyj próby greckiego bohatera]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna / Przygodowa Platformy PC Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Arcade Moon Średni czas gry 8–12 godzin Dla kogo Miłośników łamigłówek, pasjonatów mitologii

Gniew bogów to retro przygoda oparta na łamigłówkach, prowadząca przez świat mitologii greckiej, w której gracze rozwiązują skomplikowane zadania, odkrywając jednocześnie opowieści o bohaterach i bogach. Każda łamigłówka jest powiązana z samą mitologią – strategiczne poruszanie się po labiryntach, rozszyfrowywanie wzorów i unikanie pułapek odzwierciedla próby, przed którymi stają legendarne postacie.

Dlaczego to wybraliśmy To kultowy klasyk, który nagradza cierpliwość i docenianie autentycznej mitologicznej narracji.

Świat gry jest klimatyczny i nawiązuje do klasycznej greckiej estetyki dzięki minimalistycznej, ale efektownej grafice. Nie chodzi tu o akcję; chodzi o myślenie jak bohater, zrozumienie mitologicznej logiki i odczucie wagi wyzwań rzucanych przez bogów.

Nasza ocena: Dla fanów łamigłówek inspirowanych mitami i retro przygód „Gniew bogów”” zapewnia sprytną, nostalgiczną rozgrywkę.

12. Okhlos [Poprowadź bunt przeciwko porządkowi olimpijskiemu]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja / Roguelike Platformy PC, Switch, PS4 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Maszyna zasilana kawą Średni czas rozgrywki 10–20 godzin Najlepsze dla Fanów humoru, chaotycznych bitew i satyry na mitologię grecką

Okhlos wywraca mitologię do góry nogami, pozwalając graczom poprowadzić rozgniewany tłum filozofów i obywateli przeciwko samym bogom. To chaotyczne, pełne humoru i bezkompromisowo pomysłowe podejście do gatunku gier wojennych – centaury, cyklopi i boskie istoty to przeszkody na drodze twojego burzliwego marszu.

Dlaczego to wybraliśmy To rzadko spotykane komediowe podejście do mitologii, genialnie łączące strategię, chaos i satyrę.

Walka skupia się na liczbach, pozycjonowaniu i improwizacji, tworząc doświadczenie, które jest zarówno strategiczne, jak i przezabawnie nieprzewidywalne. Gra stanowi satyrę na mitologię grecką, zachowując jednocześnie jej legendarny charakter, co pozwala graczom spojrzeć na znane opowieści z zupełnie nowej perspektywy.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy lubią humor, akcję i mitologiczną rebelię, „Okhlos” to chaotyczna rozrywka.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier o mitologii greckiej

Jeśli szukasz najlepszego punktu wyjścia do gier o mitologii greckiej, zastanów się, jaki styl preferujesz:

Dla początkujących graczy zainteresowanych grami akcji i przygodowymi → „Nieśmiertelni: Fenyx Rising” ”. Żywy, przystępny świat pełen zagadek i spotkań z bogami.



”. Żywy, przystępny świat pełen zagadek i spotkań z bogami. Dla fanów gier RPG → Hades . Głęboka, ewoluująca rozgrywka z bogatą fabułą i dynamiczną walką.



. Głęboka, ewoluująca rozgrywka z bogatą fabułą i dynamiczną walką. Dla miłośników akcji opartej na fabule → God of War . Emocjonująca walka i kinowa narracja sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla entuzjastów mitologii.



. Emocjonująca walka i kinowa narracja sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla entuzjastów mitologii. Dla graczy, którzy lubią osiągać 100% postępu w grze → Assassin’s Creed Odyssey. Ogromne obszary do eksploracji, zadania poboczne i spotkania z postaciami mitologicznymi nagradzają poświęcenie.



Niezależnie od tego, czy szukasz strategii, łamigłówek, czy chaotycznej akcji, gry oparte na mitologii greckiej oferują różnorodny i nieustannie wciągający świat mitycznych przygód.

Często zadawane pytania