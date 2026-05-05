7 najlepszych gier niezależnych na PS5: wyjątkowe tytuły, których nie możesz przegapić!

Przeszukiwanie sklepu PlayStation w poszukiwaniu najlepszych gier niezależnych na PS5 może być frustrujące, ale na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce! Dzisiaj zabiorę cię w głęboką podróż po rozległej kolekcji gier niezależnych na PlayStation, aby zaprezentować najlepsze z najlepszych – czołówkę świata gier niezależnych na tej platformie.

Od ulubieńców sceny indie po mniej znane, ale niesamowicie dobrze zaprojektowane tytuły – te niezależnie tworzone gry potrafią zaskoczyć nas w nieoczekiwany i niesamowity sposób , i właśnie dlatego warto je sprawdzić. Omówimy ich rozgrywkę i to, co czyni je tak wyjątkowymi, abyście mogli znaleźć świetne gry do swojej kolekcji.

Zacznijmy więc od razu!

Nasze najlepsze propozycje gier niezależnych na PS5

Oto krótki przegląd kilku naszych najlepszych propozycji spośród najlepszych gier niezależnych na PS5, które znalazły się na liście:

Hades – Wędruj po piekle, próbując uciec z Podziemia i przed swoim nikczemnym… ojcem? Hades to fenomenalna gra typu roguelike, w której możesz korzystać z mocy starożytnych greckich bogów, próbując uciec z piekła i odkryć tajemnicę swoich rodzinnych więzi. Outer Wilds – Lubisz kosmiczne przygody? Outer Wilds przenosi cię do świata, w którym utknąłeś w pętli czasowej, odkrywając dziwne i cudowne planety, by rozwikłać tajemnicę tej pętli, zanim spalisz się na popiół w niekończącej się supernowej! Stray – Wciel się w rolę uroczego rudego kota, który przemierza dystopijne, Cyberpunkowe miasto w drodze do ponownego spotkania ze swoimi równie uroczymi futrzastymi towarzyszami! Urocza przygoda z wyjątkowej perspektywy, jakiej jeszcze nigdy nie widzieliśmy!

To zaledwie niewielki przegląd najlepszych gier niezależnych na PlayStation – przed nami jeszcze mnóstwo innych do odkrycia, a każda z nich zapewni ci poczucie zachwytu i unikalną mechanikę rozgrywki, których po prostu nie oferują tytuły AAA.

Zapoznaj się z pełną listą i recenzjami najlepszych gier niezależnych na PS5 poniżej, aby dowiedzieć się więcej!

7 najlepszych gier niezależnych na PS5: alternatywa dla każdego gracza

Scena gier niezależnych jest ogromna, więc lista obejmuje szeroki wachlarz gatunków do wyboru. Niezależnie od tego, czy wolisz spokojną rozgrywkę, uwielbiasz wymagający parkour 2D, czy szukasz akcji, która przyspiesza tętno – każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie:

1. Hades

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2021 Twórca Supergiant Games Gatunek Roguelike typu dungeon crawler Średni czas rozgrywki 45 godzin

Jeśli mówimy o najlepszych grach niezależnych na PlayStation, trudno nie wspomnieć o jednej z najpopularniejszych gier na tej platformie – Hades. Jest to gra typu gra typu roguelike z eksploracją lochów, w której wcielasz się w rolę Zagreusa, syna władcy Podziemia, Hadesa.

Zag przechodzi właśnie fazę buntu i pragnie uciec z Podziemia, by ponownie połączyć się ze swoją prawdziwą matką po tym, jak przez całe życie był okłamywany.

Pragnąc zostawić za sobą Podziemia i wyruszyć w poszukiwaniu dosłownie „zielonych pastwisk”, Zag mierzy się z demonami zamieszkującymi Podziemia, walcząc z potężnymi przeciwnikami strzegącymi poszczególnych królestw, którzy giną, by odrodzić się w kąpieli krwi.

Aby wesprzeć swoje próby ucieczki, Zag zwraca się do swoich dawno zaginionych krewnych – innych bogów z greckiego panteonu, takich jak Zeus, Posejdon, Atena, Ares i wielu innych znanych bogów z mitologii greckiej.

Te moce, zwane „Boons”, są główną bronią, której używa do walki z strażnikami i bossami swojego ojca, zapewniając różne zdolności, takie jak tarcze, ataki obszarowe, zwiększone obrażenia krytyczne i inne moce w zależności od boga, od którego otrzymujesz „Boons”.

Mechanika rozgrywki jest wciągająca – losowo generowane pomieszczenia i niewielkie zmiany w wyglądzie bossów, a także zdobywanie mocy i umiejętności z każdą udaną próbą. Jednak to właśnie fabuła sprawia, że „Hades” jest powszechnie uznawany za jedną z najlepszych gier typu roguelike ostatnich lat.

W miarę postępów w grze, powtarzających się prób ucieczki i śmierci, w końcu zaprzyjaźnisz się z mieszkańcami Podziemia.

Za każdym razem, gdy ich spotkasz, dowiesz się czegoś nowego, odblokujesz nowe interakcje lub pomożesz im w wykonaniu zadania, budując w ten sposób więzi, które wydają się znaczące, a ciągła narracja to świetny akcent, dzięki któremu gra wydaje się bardziej „kompletna”, niż można by się spodziewać.

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2. Outer Wilds

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2019 Twórca Mobius Digital Gatunek Przygodowa gra eksploracyjna z perspektywy pierwszej osoby Średni czas rozgrywki 20–25 godzin

Outer Wilds to wyjątkowe podejście do gatunku gier o eksploracji kosmosu, które przenosi cię w oszałamiającą przygodę jako najnowszego rekruta programu kosmicznego „Outer Wilds Ventures”. Jednak, jak to bywa w życiu, nie jesteś zwykłym rekrutem – twoim zadaniem jest eksploracja tajemniczego i niebezpiecznego układu słonecznego.

Po wyruszeniu w podróż po Układzie Słonecznym okazuje się, że utknąłeś wśród gwiazd w niekończącej się pętli czasowej. Każda pętla trwa 22 minuty, aż Słońce w centrum Układu Słonecznego wybuchnie jako supernowa.

Wtedy zostajesz ponownie wrzucony w swoją przygodę, by przeżyć wszystko od nowa.

Wyzwaniem jest jednak to, że podczas eksploracji światów w Układzie Słonecznym będziesz znajdować coraz więcej obcych ruin i dowodów, które pomogą ci zrozumieć pętlę czasową i, miejmy nadzieję, ją zakończyć.

Światy w grze są niesamowicie hipnotyzujące – od burzliwych egzoplanet z tornadami, przez morskie światy, po skaliste piekielne krajobrazy, które zmuszają cię do walki o przetrwanie, zarządzania poziomem tlenu i upiekania jednego czy dwóch pianek marshmallow!

Gra wykorzystuje perspektywę pierwszej osoby, podobnie jak twoje ulubione strzelanki FPS, co sprawia, że sterowanie statkiem jest o wiele bardziej wciągające. Szczerze mówiąc, nie mogę zbytnio zagłębiać się w fabułę ani mechanikę gry, ponieważ zepsułoby to wrażenia z rozgrywki.

Wkroczenie w tę przygodę na ślepo, odkrywanie tajemnicy, przetrwanie i rozgryzanie mechaniki każdego świata to część wyzwania. Jeśli kochasz tajemnice i kosmiczne przygody, jest to jedna z najbardziej imponujących gier dla jednego gracza na tej platformie.

Zespół deweloperów jest niewielki, a mimo to udało im się oddać wyjątkowy klimat wyprawy w kosmos – zagubionego i samotnego – oraz rozwikłania kosmicznej tajemnicy, która jest prawdziwym, unikalnym skarbem, jaki można znaleźć wyłącznie na scenie indie.

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3. Bezpański

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok premiery 2022 Twórca Studio BlueTwelve Gatunek Przygodówka logiczna Średni czas rozgrywki 5–10 godzin

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by być kotem, robić rzeczy typowe dla kotów, w futurystycznym, Cyberpunkowym mieście skąpanym w świetle neonów? W takim razie Stray jest właśnie tym, czego szukasz, ponieważ to nie tylko świetny tytuł niezależny, ale także gra, która doskonale wykorzystuje możliwości sprzętowe PS5, dając konsoli kilka mocnych argumentów w debacie na temat PS5 kontra Xbox Series X.

W Stray nagle stajesz się uroczym pomarańczowym kotem bezdomnym. Ta fantastyczna gra z perspektywy trzeciej osoby (TPS) wciągnie cię w tętniący życiem świat i pozwoli ci podziwiać futrzastego bohatera, którego aż chce się głaskać.

Jako bezdomny kot zgubiłeś się w przytłaczającym, dystopijnym mieście robotów, a fabuła opowiada o podróży kota, który po spadnięciu ze skrzypiącej rury próbuje wrócić na powierzchnię, by wraz z rodziną innych bezdomnych kotów oddawać się kocim zajęciom! No wiesz, takim jak picie z kałuż, skakanie po dachach i tym podobne rzeczy.

W końcu spotkasz równie uroczego drona-towarzysza, B-12, który pomoże ci poruszać się jako zwierzę po otoczeniu gry – na przykład hakując urządzenia, tłumacząc i wchodząc w interakcje z innymi technologiami.

Przez większość czasu będziesz jednak wcielać się w zagubionego kota, odkrywając świat podczas jego podróży mającej na celu ucieczkę z otoczonego murami miasta, pełnej kocich wybryków, takich jak skakanie po platformach, drzemki, przewracanie przedmiotów i drapanie drzwi! Poza tym gra (jak na tytuł niezależny) wygląda oszałamiająco, oferując szczegółowe i wciągające środowiska do eksploracji, a na najlepszych telewizorach do PS5 prezentuje się po prostu świetnie!

Nie wiem jak wy, ale dla mnie „Stray” plasuje się wśród najlepszych gier na PS5 już tylko ze względu na to, jak uroczy jest ten kot! Jeśli szukacie krótkiej, uroczej i wciągającej przygody, jakiej jeszcze nie widzieliście, „Stray” to prawdziwy skarb.

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4. Inscryption

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2021 Twórca Gry Daniela Mullinsa Gatunek Gra karciana z gatunku horroru z elementami roguelike Średni czas rozgrywki 15–30 godzin

Kolejną pozycją na naszej liście najlepszych gier niezależnych na PlayStation jest doceniona przez krytyków gra horrorowa „Inscryption”. To, co zaczyna się jako gra karciana typu roguelike o tematyce horroru, czerpiąca inspirację z takich tytułów jak „Slay the Spire”, szybko zmienia się w coś „dziwnego” i przerażającego w miarę odkrywania tajemnic gry.

Rzucając karty w walce z złowrogim mistrzem gry, musisz zachować trzeźwość umysłu, ponieważ w niektórych momentach będziesz musiał wstać od stołu i przedrzeć się przez ciemną i opustoszałą chatę. Będziesz musiał rozwiązywać zagadki w stylu escape roomów, aby dowiedzieć się więcej o sekretach gry i jej meta-narracji.

W gruncie rzeczy jednak rozegrasz sporo rozdań w solidnym, prostym, a jednocześnie wymagającym systemie walki karcianej z unikalną mechaniką i ogromną różnorodnością przeciwników, których musisz rozgryźć.

Szczerze mówiąc, największym atutem gry jest jednak jej niesamowita atmosfera, w której nigdy nie wiesz, czy naprawdę dostrzegłeś oczy ukryte w ciemności, wpatrujące się w ciebie zza słabego blasku świec – a wygląda to szczególnie przerażająco na monitorach zoptymalizowanych pod kątem PS5.

To fantastyczny zwrot w stosunku do często jednowymiarowej rozgrywki w innych grach karcianych, z udaną, przerażającą atmosferą, co czyni ją jedną z najbardziej wyjątkowych gier horrorowych na PS5.

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5. Celeste

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2018 Producent Gry naprawdę w porządku Gatunek Platforma 2D Średni czas rozgrywki 15–25 godzin

Jeśli wolisz brutalne, wymagające platformówki, to prawdopodobnie najpopularniejszą i naj trudniejszą grą tego typu na scenie niezależnej jest Celeste. W tej grze wcielasz się w rolę Madeline, która wyrusza na wyprawę, by zdobyć górę Celeste.

Madeline szuka odpowiedzi, która pozwoli jej uporać się z wewnętrznym zamętem i demonami, pędząc na szczyt góry Celeste. Po drodze zmaga się z niepokojem i głęboko zakorzenionymi lękami, ale z determinacją kontynuuje wspinaczkę, mając nadzieję, że dotarcie na szczyt złagodzi jej wewnętrzne zahamowania.

Po drodze spotyka całą rzeszę ekscentrycznych postaci, które służą jej radą lub pozwalają jej się wygadać. Jednak sednem gry jest intensywna, ale niezwykle satysfakcjonująca rozgrywka platformowa, oferująca ponad 700 wyzwań i sekretów do odkrycia.

Uroczy styl pixel art w połączeniu ze stylizowanymi środowiskami sprawia, że wyzwanie jest jeszcze lepsze, ale to prawie jak walka z górą, więc spodziewaj się, że zginiesz kilka razy z powodu źle wyczutego skoku lub wpadnięcia na paskudne kolce.

Osobiście wydawało mi się, że poziom trudności był dość podobny do gry „Super Meat Boy” – jeśli w nią graliście, to wiecie, że to niezwykle bezkompromisowa i brutalna platformówka. Jednak precyzyjne sterowanie, które jest „proste” w obsłudze, ale trudne do opanowania, sprawia, że „Celeste” jest tak uwielbianą platformówką wśród zagorzałych fanów.

Na koniec, jako bonus, jeśli chcecie grać w nią w podróży, „Celeste” będzie idealna nie tylko na PS5, ale również na waszego ukochanego laptopa do gier. Grafika w stylu 2D z pikselową grafiką oznacza, że gra nie jest zbyt wymagająca, a rozgrywka platformowa sprawia, że idealnie nadaje się do grania bez użycia myszki.

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6. Blasphemous 2

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2023 Producent The Game Kitchen Gatunek Gra akcji 2D w stylu Metroidvania z grafiką pikselową Średni czas rozgrywki 25–30 godzin

Dla fanów bezlitosnej walki wymagającej starannego planowania i refleksu, takich jak Elden Ring i inne gry z gatunku Soulslike, ale w przepięknej grafice 2D w stylu pixel art, Blasphemous 2 to doskonała gra RPG akcji.

„Blasphemous 2” to kontynuacja i znacznie ulepszona wersja oryginalnej gry „Blasphemous”, zawierająca nowe mechaniki, broń i narzędzia, które pomogą ci pokonać groteskowych i potwornych przeciwników.

Wcielasz się w postać Pokutnika, przygotowując się do sprawdzenia swojej odwagi i zmierzenia się z tytanicznymi potworami, gigantycznymi wężami oraz ogromnym dzieckiem z zasłoniętymi oczami. Można śmiało powiedzieć, że Blasphemous 2 oferuje niezwykle charakterystycznych i przyciągających wzrok bossów oraz przeciwników, którzy w znacznym stopniu wzbogacają ogólną atmosferę, jaką można spotkać wyłącznie w tego typu grach niezależnych.

Pod względem struktury gra jest zasadniczo metroidvanią, łączącą platformówkę z przewijaniem w bok z intensywnymi walkami. Znajdziesz tu mnóstwo zadań oraz wspaniały otwarty świat pełen sekretów, które nagradzają powrót do poprzednich lokacji.

Trudno jednoznacznie określić, co sprawia, że „Blasphemous 2” jest tak świetny, ale jeśli jesteś fanem 2D-akcji w wysoce stylizowanym świecie z doskonałą grafiką pikselową, trudno tę grę przegapić. A jeśli spodoba ci się ta gra, gorąco polecam zapoznać się z oryginalnym „Blasphemous”, ponieważ fabuła jest kontynuowana w sequelu!

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7. Darkest Dungeon II

Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, konsole Xbox Rok wydania 2023 Twórca Red Hook Studios Gatunek Strategia turowa typu roguelike Średni czas rozgrywki 65–90 godzin

Ostatnią z serii najlepszych gier niezależnych na PlayStation jest nikt inny jak Darkest Dungeon II. To wyjątkowa propozycja, jedna z najtrudniejszych gier strategicznych na PS5 w stylu turowego roguelike'a, osadzona w ponurej, mrocznej atmosferze horroru eldrithego i charakteryzująca się niesamowitą gotycką estetyką.

„Darkest Dungeon II” stanowi znaczną ewolucję w stosunku do oryginału, przekształcając się w pełnoprawną grę typu roguelike, skupioną na twojej żmudnej wyprawie w kierunku Góry.

Góra jest siedliskiem wszelkiego zła i ciemności, a gracz rekrutuje najemników, by stawiali czoła zarówno potworom, jak i zbuntowanym ludziom. Przed rozpoczęciem rozgrywki gracz tworzy swoją drużynę z zróżnicowanej grupy najemników, żołnierzy i łotrów.

Do wyboru jest mnóstwo postaci, z których każda ma swój preferowany styl gry, pozycjonowanie i umiejętności. Na przykład wojownik, który potrafi przyjmować na siebie ciosy, bandyta wyposażony w niezawodny sztylet i pistolet do likwidowania wrogów, czy kapłan, który leczy rannych.

W Darkest Dungeon II, podobnie jak we wszystkich najlepszych grach strategicznych, pozycjonowanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje o tym, jakie umiejętności są dostępne dla twoich postaci. Gra posiada również unikalny system „stresu” i relacji, który determinuje przebieg twojej rozgrywki.

W miarę przemierzania kraju twoi bohaterowie będą musieli stawić czoła niewyobrażalnym okropnościom i podejmować trudne decyzje, które decydują o tym, czy będą się dogadywać z pozostałymi członkami drużyny, a także będą zyskiwać pozytywne i negatywne cechy, które wpływają na przebieg rozgrywki.

Jeden zły ruch i zapłacisz za to wysoką cenę, co oznacza, że gdy natkniesz się na bezlitosnych wrogów stojących ci na drodze, będziesz często ginąć. Jedyne, co możesz zrobić, to iść naprzód, wykorzystując „Świece” zdobyte w poprzednich rozgrywkach, aby uzupełnić zapasy i wytworzyć nowe przedmioty, zdobyć potężne nowe umiejętności oraz ulepszyć postacie.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra niezależna na PS5?

Najlepszą grą niezależną na PS5 jest „Hades” ze względu na doskonałe połączenie wymagającej i zróżnicowanej mechaniki walki, uroczej fabuły i narracji oraz ogólnego stylu, jeśli chodzi o projekty postaci, stylistykę graficzną i otoczenie.

Czy na PS5 są jakieś gry niezależne dostępne na wielu platformach?

Tak, na PS5 są gry niezależne dostępne na wielu platformach, ale jest ich niewiele. Do godnych uwagi gier niezależnych na PlayStation, które oferują tryb wieloosobowy z innymi platformami/konsolami , należą „Among Us”, „Rust” i „No Man’s Sky” (chociaż ta ostatnia znajduje się w pewnej szarej strefie ze względu na promocję Sony).