20 najlepszych gier na PS5 dla jednego gracza, w które koniecznie musisz zagrać

Najlepsze gry na PS5 dla jednego gracza mają w sobie coś, czego tytuły wieloosobowe nie są w stanie w pełni dorównać. Gra w pojedynkę oznacza, że fabuła należy wyłącznie do CIEBIE. A odkrywanie świata we własnym tempie daje poczucie wolności.

Możesz naprawdę wczuć się w losy bohaterów bez rozpraszających interakcji z innymi graczami czy znajomymi w trybie wieloosobowym.

Na PS5 biblioteka gier jednoosobowych obejmuje wszystkie gatunki, jakie tylko przyjdą Ci do głowy, a ten przewodnik przedstawia najlepsze tytuły, które najlepiej sprawdzają się w trybie solo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które przygody warto rozpocząć już dziś.

Nasze propozycje gier na PS5 dla jednego gracza

Spędziłem mnóstwo czasu z grami jednoosobowymi na PS5. Trzy z nich naprawdę wyróżniają się i nie można ich przegapić. Chociaż każda z nich ma inne podejście do projektowania trybu dla jednego gracza, wszystkie oferują coś, co sprawia, że warto mieć tę konsolę.

1 Horizon Forbidden West 2022 Absolutnie oszałamiająca przygoda dla jednego gracza, która rozwija fabułę poprzedniej części, oferując mnóstwo akcji. Buy now 2 Ghost of Tsushima 2022 Niezapomniana przygoda samurajska, pełna epickich bitew. Buy now 3 Horizon Zero Dawn 2017 Pierwsza gra, która ożywiła świat Aloy i położyła podwaliny pod jedną z najbardziej wyjątkowych serii gier w historii. Buy now

Tytuły te reprezentują rodzaj wrażeń z gry, do których będziesz porównywać inne gry przez wiele kolejnych lat. Każda rozgrywka przynosi niespodzianki i właśnie to sprawia, że są one tak niesamowite.

20 najlepszych gier na PS5 dla graczy, którzy wolą grać w pojedynkę

Trzy powyższe gry to prawdziwe hity, które poleciłbym w pierwszej kolejności. Jednak biblioteka gier jednoosobowych na PS5 nie kończy się na nich. Poniższa lista zawiera 20 najlepszych gier na PS5, w które możesz zagrać samodzielnie już teraz. Ile z nich wypróbowałeś? Przewiń w dół, aby się dowiedzieć.

1. Horizon: Forbidden West [Epicka przygoda w otwartym świecie, w którym natura wyznacza przyszłość]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Producent – Guerrilla Games; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 29 godzin Oceny na Metacritic 88

Horizon: Forbidden West to kontynuacja pierwszej części gry, Horizon Zero Dawn. Głównym motywem gry jest przetrwanie w postapokaliptycznym świecie, w którym ziemię opanowały mechaniczne stworzenia.

Aloy (główna bohaterka) wyrusza w podróż, by odkryć prawdę stojącą za tajemniczą plagą, która grozi unicestwieniem wszelkiego życia. Po drodze spotyka wrogie plemiona, które traktują ją z podejrzliwością i nieufnością.

Musi nawiązywać sojusze ze społecznościami rozsianymi po całym Zakazanym Zachodzie, jednocześnie walcząc z maszynami, które stały się coraz bardziej agresywne i niebezpieczne.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj przypływy waleczności przeciwko dużym maszynom, aby wykorzystać ich słabości związane z żywiołami.

System walki stanowi rozwinięcie podstaw zapoczątkowanych w pierwszej części serii. Wcielając się w rolę Aloy, będziesz skanować maszyny, aby znaleźć ich słabe punkty przed atakiem. Tym razem broń jest bardziej zróżnicowana. Aloy może teraz również przejmować kontrolę nad latającymi maszynami i wykorzystywać je jako wierzchowce.

Eksploracja podwodna nadaje tej przygodzie nowy wymiar. Pływając wśród zalanych ruin, odkryjesz sekrety ukryte pod powierzchnią wody. Sprawdź inne najlepsze gry z otwartym światem na PS5, jeśli szukasz podobnych przygód.

Największą zaletą „Forbidden West”” jest doskonała równowaga między fabułą a swobodą eksploracji. Możesz kontynuować główną fabułę lub spędzić godziny na wykonywaniu zadań pobocznych. Zadania poboczne często wplatają się w główną narrację, a nie sprawiają wrażenia wypełniaczy.

Nasza ocena: Polowanie na maszyny za pomocą łuku w grze „Horizon: Forbidden West” nadal dostarcza niesamowitych wrażeń. Rozbudowane drzewko umiejętności oferuje więcej sposobów podejścia do walki.

2. Duch Tsusimy [Opowieść samuraja o honorze, skradaniu się i zachwycających krajobrazach]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Producent – Sucker Punch Productions; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~62 godziny Oceny na Metacritic 87

Gra „Duch Tsusimy”” od razu wciągnęła mnie w swój świat. Kampania dla jednego gracza opowiada o Jinie Sakai, jednym z ostatnich ocalałych samurajów na wyspie Tsushima. Jest rok 1274, a Imperium Mongolskie najechało Japonię.

Wuj Jina, lord Shimura, trzyma się kodeksu honorowego samurajów, nawet gdy ich siły się rozpadają. Jin musi wybrać między szanowaniem tradycji a zmianą swojego życia, by ocalić swój lud.

Jin uczy się taktyk skradania się i stosowania trucizn, co według standardów samurajskich jest uważane za niehonorowe. Staje się „Duchem” – legendą , o której szepczą wrogowie.

Rada od profesjonalisty Jeśli idealnie wyczujesz moment na parowanie, natychmiast przełamiesz gardę przeciwnika. Poćwicz ten rytm na podstawowych przeciwnikach, zanim zmierzysz się z trudniejszymi samurajami.

Fabuła gry stawia pytanie, co jesteś gotów poświęcić dla zwycięstwa. Każdy wybór, którego dokonuje Jin, oddala go coraz bardziej od wojownika, na którego został wyszkolony. Ale zbliża go do bohatera, którego potrzebuje jego wyspa.

Pod względem wizualnym gra zapiera dech w piersiach. Atmosfera jest niezrównana. Zobaczysz pola kwiatów falujące na wietrze. Nad horyzontem przetaczają się burze, a złote liście wirują w powietrzu w trakcie rozgrywających się bitew. To epicka saga o samurajach, która sprawia, że za każdym razem, gdy grasz, czujesz się częścią LEGENDY.

Nasza ocena: Walka Jina między honorem a przetrwaniem w Duch Tsusimy buduje autentyczne napięcie przez całą grę. Walka sprawia, że już od pierwszego pojedynku czujesz się jak mistrz szermierki.

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3. Horizon Zero Dawn [Gdzie maszyny spotykają się z pierwotną walką o przetrwanie]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Producent – Guerrilla Games; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 22½ godziny Oceny na Metacritic 89

Horizon Zero Dawn to gra, która po raz pierwszy wprowadziła nas do świata Aloy. Aloy jest wyrzutkiem i dorasta, nie wiedząc, dlaczego została wygnana ani kim była jej matka.

Świat wokół niej jest zdominowany przez mechaniczne stworzenia polujące na ludzi. Starożytne ruiny wskazują na cywilizację, która upadła wieki temu, ale nikt nie pamięta, co się wydarzyło. Aloy pragnie poznać prawdę o swojej przeszłości i tajemniczym upadku świata.

Otoczenie jest niesamowite. Starożytne maszyny przemierzają ziemię niczym drapieżniki, a plemienne osady walczą o przetrwanie. Aloy czuje się mała na tle potężnych maszyn i starożytnych tajemnic.

Porada od profesjonalisty Zanim zaczniesz, użyj urządzenia Focus, aby zeskanować maszyny. Znajomość lokalizacji elementów i słabych punktów pozwala oszczędzać strzały i skraca czas walki.

To właśnie równowaga między naturą a technologią sprawia, że ten świat jest niezapomniany. Focus Aloy (lekki gadżet) pozwala jej obserwować trasy patrolowania wrogów. Walka z łukiem daje satysfakcję, gdy strzały trafiają w cel. Pułapki mogą odwrócić losy trudnych starć.

Polowanie na maszyny wymaga strategii. Wszystkie stworzenia mają słabe punkty, które można wykorzystać przeciwko nim. Wytwarzanie amunicji z zebranych surowców pozwala zachować gotowość bojową.

Postapokaliptyczne otoczenie łączy prymitywne plemiona z ruinami zaawansowanych technologicznie budowli. Gęsto zalesione obszary skrywają opuszczone budynki, które ludzie pozostawili za sobą. Pokryte śniegiem góry stanowią punkty obserwacyjne, z których roztacza się widok na okolicę.

Konstrukcje maszyn w nowatorski sposób łączą cechy zwierząt z elementami mechanicznymi.

Ta jedna z najlepszych gier RPG na PS5 oferuje doskonałą mechanikę akcji RPG, w której walka łukiem i strzałami toczy się przeciwko gigantycznym mechanicznym bestiom. Fabuła trzyma w napięciu aż do ostatecznego ujawnienia tajemnicy.

Nasza ocena: Nawet po latach pierwsza przygoda Aloy w grze „Horizon Zero Dawn”” wciąż wydaje się wyjątkowa i warta ponownego przeżycia.

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4. God of War Ragnarök [Mityczny finał godny legend]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Producent – Santa Monica Studio; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 26½ godziny Oceny na Metacritic 94

Gra „God of War: Ragnarök” poruszyła mnie bardziej, niż się spodziewałem. To coś więcej niż tylko kontynuacja. Fabuła skupia się na ojcostwie i przerwaniu cyklu przemocy.

Kratos, jako ojciec, pragnie chronić swojego syna, Atreusa, przed spełnieniem się przepowiedni i przed popełnieniem tych samych krwawych błędów, które sam popełnił. Więź między ojcem a synem, wystawiona na próbę przez przepowiednię i wojnę w dziewięciu światach, została przedstawiona z surowością, jakiej rzadko doświadczam w grach.

System walki rozwija podstawy ustanowione w zremasterowanej wersji z 2018 roku. Topór Lewiatana i Ostrza Chaosu powracają z nowymi mocami. Atreus staje się coraz lepszy w walce. W niektórych fragmentach można przełączać się między postaciami.

Porada od profesjonalisty Ulepszaj tarcze przed bronią. W większości walk z bossami blokowanie i parowanie są bardziej przydatne niż samo zadawanie obrażeń.

Grafika w grze jest niesamowita. Zauważysz, że każda kraina ma swój niepowtarzalny wygląd. Kuźnie krasnoludów w Svartalfheim rozświetla stopiony metal, a dżungle Vanaheim pełne są niebezpiecznych zwierząt.

Na PS5 każdy szczegół lśni – od szronu pokrywającego topór Kratosa po mimikę twarzy Atreusa. Dzięki kinowej oprawie łatwo zapomnieć, że trzymasz w rękach kontroler DualSense.

Ogólnie rzecz biorąc, ta epicka przygoda fabularna stanowi potężne zwieńczenie sagi nordyckiej. Obserwowanie, jak Atreus dorasta, podczas gdy Kratos uczy się odpuszczać, sprawia, że ich podróż wydaje się głęboko ludzka, pomimo mitycznej scenerii.

Nasza ocena: Walki z bossami w „God of War: Ragnarök” należą do najlepszych w całej serii. Ten finał oddaje hołd obu bohaterom i pozostawia im przestrzeń do rozwoju.

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5. Kingdom Come: Deliverance II [Realizm i średniowieczna narracja w najlepszym wydaniu]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Producent – Warhorse Studios; Wydawca – Deep Silver Średni czas gry 54 godziny Oceny na Metacritic 88

Głównym bohaterem gry „Kingdom Come: Deliverance II”” jest Henryk, syn kowala. Stracił wszystko, co posiadał, gdy wojska Zygmunta Luksemburskiego spaliły jego dom. W wyniku tego ataku zginęli jego rodzice, a on sam musiał walczyć o przetrwanie.

Zaczynał jako chłopiec bez żadnego prawdziwego wyszkolenia bojowego. Z czasem staje się mężczyzną zahartowanym przez stratę. Wkrótce zostaje wciągnięty w bitwy i intrygi polityczne wykraczające poza jego pozycję społeczną.

Ta kontynuacja opowiada o jego dalszych losach, kładąc nacisk na historyczną autentyczność oraz życie zwykłego człowieka w niezwykłych okolicznościach. Henryk nie jest wybrańcem obdarzonym magicznymi mocami. W społeczeństwie rządzonym przez szlachtę jest młodym mężczyzną, który dopiero uczy się posługiwać mieczem.

Rada od profesjonalisty Regularnie ćwicz szermierkę z kapitanem Bernardem. Powtarzanie jest jedynym skutecznym sposobem na rozwinięcie pamięci mięśniowej niezbędnej do opanowania złożonego systemu walki.

W systemach RPG tej gry realizm ma pierwszeństwo przed wygodą. Miecze wymagają konserwacji i bez odpowiedniej pielęgnacji tracą ostrość. Na twoje wyniki wpływa głód. W walce potrzebne są prawdziwe umiejętności, a nie tylko przewaga w statystykach. Podoba ci się ta gra? Sprawdź inne najlepsze gry podobne do „Kingdom Come: Deliverance””.

Głębia rozgrywki RPG jest ogromna. Wybory dialogowe kształtują interakcje. Reputacja i umiejętności również wpływają na to, jak traktują cię inni.

Nasza ocena: W przeciwieństwie do większości gier fantasy, „Kingdom Come: Deliverance II”” wydaje się bardziej realistyczna i jest zarówno wymagająca, jak i satysfakcjonująca.

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6. Baldur's Gate [Doskonała gra RPG oparta na wyborach]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, macOS, Xbox Series X/S, Linux Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Twórca/wydawca – Larian Studios Średni czas gry 44 godziny Oceny na Metacritic 96

Baldur's Gate 3 zapewnia swobodę, o której nie sądziłem, że jest możliwa w grze wideo. Każda decyzja, od dialogów po walkę, zmienia przebieg fabuły. Wydaje się, że to świat dostosowuje się do twoich wyborów, a nie na odwrót.

Gra rozpoczyna się od twojego porwania przez mind flayerów (potwory). Wszczepiają ci do mózgu kijankę, która w ciągu zaledwie kilku dni może zmienić cię w mind flayera.

Rozbijasz się i spotykasz inne zarażone ofiary. Razem szukacie lekarstwa.

Rada od profesjonalisty Przed każdym ważnym wyborem dialogowym warto wykonać szybkie zapisanie. Wyniki rozmów mają ogromny wpływ na dostępność zadań i relacje z towarzyszami.

Rozgrywka łączy turową walkę z głęboką rozgrywką RPG. Możesz wcielić się w bohatera, złoczyńcę lub postać pośrednią. W zależności od twoich wyborów fabuła może potoczyć się w wielu różnych kierunkach. Rozgałęzione ścieżki fabularne i nieograniczone możliwości tworzenia postaci sprawiają, że gra ta jest jedną z najbardziej wartych ponownego przejścia gier dostępnych obecnie na rynku.

Każda bitwa przypomina partię szachów. Eksperymentowałem z zaklęciami i różnymi strategiami, co okazało się skuteczne. Gra błyszczy w trybie kooperacji, ale tryb dla jednego gracza jest równie dobry, co czyni ją najlepszą spośród czołowych gier jednoosobowych.

Pod względem wizualnym środowiska są zróżnicowane – od przeklętych bagien po rozświetlone miasta. Postacie wyglądają na żywe, a ich twarze wyrażają emocje, które potęgują dramatyzm. Złożona fabuła i bogate postacie sprawiają, że każda rozgrywka jest wyjątkowa. Jedna rozgrywka nie wystarczy, by zobaczyć wszystko.

Nasza ocena: Twoje wybory zmieniają przebieg wydarzeń w „Baldur's Gate” w sposób, jaki większość gier RPG tylko udaje, że oferuje.

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7. Death Stranding 2: On the Beach [Surrealistyczna odyseja Kojimy trwa]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma PS5 Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Producent – Kojima Productions; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 35 godzin Oceny na Metacritic 89

Death Stranding 2 jest dziwna w sposób, który na długo pozostaje w pamięci. Fabuła skupia się na zrozumieniu naszego stosunku do śmiertelności i izolacji. Rozgrywka polega na składaniu w całość fragmentów zniszczonego świata poprzez dostarczanie przesyłek.

Głównym bohaterem jest Sam Porter Bridges. Pracuje jako kurier i posiada specjalne zdolności, które pozwalają mu wyczuwać BT (upiorne stworzenia z krainy pomiędzy życiem a śmiercią) oraz przetrwać spotkania z nimi.

W pierwszej części gry ponownie połączył odizolowane amerykańskie miasta. W drugiej części Sam staje w obliczu nowych zagrożeń płynących z Plaży, podczas gdy zjawisko Death Stranding staje się coraz bardziej niestabilne. Niniejsza recenzja gry „Death Stranding 2” przygląda się bliżej temu, jak te nasilające się zagrożenia kształtują zarówno fabułę, jak i podstawową pętlę rozgrywki.

Rada od profesjonalisty Buduj drogi i konstrukcje w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Twoje budowle pomagają graczom, a oni w zamian pomagają tobie.

Poruszanie się stanowi podstawę rozgrywki. Przemierzając niebezpieczny teren, będziesz musiał zrównoważyć ciężar swojego ładunku. Budowanie dróg i obiektów ułatwia przyszłe podróże.

Różne pojazdy radzą sobie z trudnym terenem na różne sposoby. W grze występują walki, ale często mądrzejszym rozwiązaniem jest skradanie się. A zarządzanie wyposażeniem staje się drugą naturą już po kilku pierwszych godzinach.

Postapokaliptyczny świat wydaje się niesamowicie pusty. Krajobraz usiany jest zrujnowanymi miastami, a w oddali wyłaniają się góry. To artystyczna i medytacyjna podróż autorstwa Hideo Kojimy. Wizja Kojimy pozostaje cudownie dziwna i zaskakująco emocjonalna. Tak wyjątkowe doświadczenie w naturalny sposób zasłużyło na miejsce na pełnej liście nominowanych do nagrody Best Player’s Voice podczas Game Awards 2025.

Nasza ocena: Chociaż „Death Stranding 2: Na plaży” jest momentami dziwne i powolne, nic innego nie przypomina tej gry.

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8. Elden Ring [Mistrzostwo w świecie otwartym wykute w próbach]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Producent – FromSoftware; Wydawcy – Bandai Namco Entertainment, JP: FromSoftware Średni czas gry 60 godzin Oceny na Metacritic 92

Z ponad 30 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie Elden Ring jest jedną z najlepiej sprzedających się gier na PS5. Jego otwarty świat jest ogromny, a za każdym zakątkiem czai się niebezpieczeństwo lub czeka odkrycie.

W grze wcielasz się w postać Tarnisheda, wygnańca, który dawno temu utracił łaskę Erdtree (ogromnego złotego drzewa, będącego źródłem mocy i życia w tym świecie).

Elden Ring (mistyczna siła, która utrzymuje porządek i samą rzeczywistość) rozpadł się, a jego fragmenty przejęli półbogowie. Aby odzyskać swoje miejsce, musisz ich pokonać. Każdy półbóg, z którym się zmierzysz, reprezentuje inny aspekt zepsutej mocy.

Porada od profesjonalisty Wznieś statystykę „Wigor” do poziomu 40 przed innymi statystykami. Przeżywalność ma większe znaczenie niż zadawane obrażenia podczas poznawania schematów ataków bossów.

Możesz ominąć trudnych przeciwników i wrócić do nich później. Fabuła pozwala ci samodzielnie wybrać interpretację wydarzeń i zakończenie. Możesz przywrócić dawny porządek, poddać się chaosowi lub stworzyć coś zupełnie nowego.

System walki znany z serii „Souls” pięknie wpisuje się w eksplorację otwartego świata . Świat rozciąga się we wszystkich kierunkach. Oprawa graficzna łączy gotycki horror z fantasy, a każdy region ma swoją odrębną tożsamość wizualną. Ogólnie rzecz biorąc, gra to prawdziwa próba ognia, ale każda walka jest tego warta.

Nasza ocena: „Elden Ring” to arcydzieło łączące swobodę i wyzwania, z niespodziankami czekającymi w każdym zakątku mapy.

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9. Assassin’s Creed: Shadows [Feudalna Japonia ożywa w skradaniu się i walce na miecze]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy macOS, PS5, PC, Xbox Series X/S, iPadOS Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Producent – Ubisoft Quebec; Wydawca – Ubisoft Średni czas rozgrywki 34½ godziny Oceny na Metacritic 81

Assassin’s Creed: Shadows dało mi to, czego zawsze pragnąłem: Japonię w świecie Assassin's Creed! Świat gry tętni życiem dzięki samurajom, shinobi i feudalnej polityce.

Akcja gry toczy się w japońskiej epoce Sengoku. Gracz steruje dwojgiem bohaterów o różnych umiejętnościach: Naoe, utalentowaną shinobi, oraz Yasuke, legendarnym afrykańskim samurajem.

Mechanika rozgrywki doskonale eksponuje mocne strony każdej z postaci. Naoe doskonale radzi sobie z poruszaniem się w pionie. Potrafi ukrywać się w cieniu i korzystać z narzędzi, takich jak kunai i bomby dymne. Yasuke nie potrafi tak skutecznie skraść się, ale nadrabia to brutalnymi umiejętnościami bojowymi.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj otoczenie na swoją korzyść, grając obiema postaciami. Naoe manipuluje przeciwnikami, odwracając ich uwagę, a Yasuke przedziera się przez szeregi wroga i miażdży ich w bezpośredniej walce.

W określonych momentach fabuły możesz przełączać się między postaciami. Niektóre misje wymagają skradania się i wykorzystania umiejętności Naoe. Inne to otwarta walka, w której błyszczy wyszkolenie samurajskie Yasuke. Tryb gry dostosowuje się do wybranej przez ciebie postaci.

Pod względem wizualnym gra jest po prostu niesamowita. Japońskie krajobrazy są bardzo szczegółowe. Płatki kwiatów wiśni unoszą się na dziedzińcach świątyń, a zamki górują nad okolicznymi wioskami. Krótko mówiąc, otoczenie zmienia się wraz z porami roku.

Cykle dnia i nocy wpływają na schematy patrolowania strażników. Na PS5 wyróżniają się takie detale, jak tekstury tkanin i zderzenia mieczy, co sprawia, że gra wyróżnia się na tle innych najlepszych tytułów na PS5.

Nasza ocena: Assassin’s Creed: Shadows to świeże spojrzenie na serię, które wreszcie sprawia, że skradanie się i walka są równie ekscytujące.

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10. Demon’s Souls (remake) [Odrodzenie wymagającego arcydzieła]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5 Rok wydania 2020 Twórcy Twórcy – Japan Studio, Bluepoint Games; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 24 godziny Oceny na Metacritic 92

Demon’s Souls (remake) powraca jako fundament całego gatunku Souls. Tym razem jednak gra została całkowicie przebudowana na potrzeby PS5.

Studio Bluepoint Games wzięło oryginalną grę z 2009 roku i odświeżyło ją wizualnie, zachowując jednocześnie wysoki poziom trudności, z którego słynie. Sprawdź inne najlepsze gry w stylu Souls, jeśli szukasz podobnych wyzwań.

Historia rozpoczyna się, gdy królestwo Boletarii zostaje pogrążone w przeklętej mgle. Król Allant XII obudził Starego, pradawnego demona, który teraz pochłania dusze. Wcielasz się w rolę bezimiennego wojownika, którego celem jest położenie kresu tej pladze.

Musisz przemierzyć pięć różnych regionów, aby pokonać arcydemonów.

Rada od profesjonalisty Po pokonaniu bossów zabijaj się w Nexusie, aby zachować formę ciała w innych miejscach. Zapobiega to niezamierzonej zmianie tendencji świata.

Walka wymaga precyzji, ponieważ każdy przeciwnik może cię zabić, jeśli będziesz nieostrożny. Wybór broni wpływa na całą twoją strategię. Postacie oparte na tarczy grają inaczej niż te skupione na unikach.

Ta zaktualizowana wersja doskonale prezentuje możliwości PS5. Kamienne zamki wyglądają fotorealistycznie, a efekty świetlne tworzą atmosferę w ciemnych korytarzach.

Przeprojektowana grafika zachowuje klaustrofobiczną atmosferę oryginału. Czas ładowania po śmierci praktycznie nie istnieje. Poziom trudności wydaje się sprawiedliwy, a nie sztucznie podwyższony. Ogólnie rzecz biorąc, remake udowadnia, że projekt oryginału nadal się sprawdza po latach.

Nasza ocena: „Demon’s Souls” (remake) to przepiękny, ale bezlitosny remake, który pokazuje, gdzie zaczęła się historia współczesnych gier z serii „Souls”.

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11. Final Fantasy XVI [High fantasy spotyka się z kinową walką]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Producent – Square Enix Creative, Business Unit III; Wydawca – Square Enix Średni czas gry 38 godzin Oceny na Metacritic 87

Jako dziecko Clive Rosfield jest świadkiem morderstwa swojego brata. Wiele lat później, w świecie rozdartym przez wojnę w grze Final Fantasy XVI, postanawia się zemścić. Dominanci wykorzystują w walce potężną moc Eikonów. Clive musi opanować te umiejętności, jednocześnie odkrywając spisek zagrażający całej Valisthei.

Walka odchodzi od tradycji turowych systemów na rzecz akcji w czasie rzeczywistym. Będziesz unikać ataków wrogów i kontratakować niszczycielskimi kombinacjami ciosów. Umiejętności Eikonów można łączyć i dopasowywać do różnych stylów gry. Walki z bossami – innymi Eikonami – stają się kinowymi widowiskami. Skala tych starć wydaje się bezprecedensowa w historii serii.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z różnymi kombinacjami umiejętności Eikonów. Niektóre połączenia mocy tworzą niszczycielskie synergie, które sprawiają, że trudne starcia stają się łatwe.

Każde z królestw Valisthei ma swoją odrębną kulturę i estetykę. Zniszczone wojną krajobrazy pokazują cenę konfliktu. Modele postaci w przerywnikach filmowych dorównują jakością filmom kinowym, a mroczniejszy ton odróżnia tę grę od poprzednich części serii.

Ta emocjonalnie dojrzała, czołowa gra z serii „Final Fantasy” odchodzi od tradycyjnej walki turowanej na rzecz bardziej dynamicznej rozgrywki. Oferuje szybką akcję oraz epicką, mroczniejszą fabułę skupioną na potężnych bitwach z bossami opartych na przywoływaniu stworzeń. Walki z przywołanymi stworzeniami to widowiska, których warto doświadczyć. System walki porzuca tradycję na rzecz czegoś, co wydaje się świeże i satysfakcjonujące.

Pod względem wizualnym „Final Fantasy XVI”” jest jedną z najlepiej wyglądających gier na PS5. Skala bitew, poziom szczegółowości zamków oraz projekt potworów są na najwyższym poziomie.

Nasza ocena: „Final Fantasy XVI”” to odważny, nowy kierunek dla serii, charakteryzujący się szybką walką i wyrazistymi postaciami.

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12. Stellar Blade [Połączenie akcji, piękna i tajemnicy science fiction]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Producent – Shift Up; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 56½ godziny Oceny na Metacritic 81

Gra „Stellar Blade” zaskoczyła mnie połączeniem akcji science fiction z poruszającą fabułą, która okazała się głębsza, niż się spodziewałem. Wcielając się w postać Eve, czujesz się potężny, ale otaczający ją świat nieustannie trzyma cię w napięciu. Akcja gry toczy się na Ziemi przyszłości opanowanej przez obcych stworzeń zwanych Naytiba.

Ludzkość uciekała do kolonii poza Ziemią już wiele pokoleń temu. Eve przybywa jako członkini 7. Oddziału Powietrznodesantowego wysłanego w celu odzyskania planety. Misja od razu kończy się niepowodzeniem, przez co Eve zostaje uwięziona wśród ruin.

Fabuła śledzi dochodzenie Eve dotyczące tego, co stało się z poprzednimi próbami odzyskania planety. Walka kładzie nacisk na precyzyjne wyczucie czasu i rozpoznawanie schematów.

Porada od profesjonalisty Opanuj idealne wyczucie czasu uniku, aby aktywować Blink. Ten system kontrataków zadaje znaczne obrażenia i zapewnia klatki nieśmiertelności.

Parowanie w idealnym momencie naraża wrogów na niszczycielskie kontrataki, a zestaw ruchów Eve rozszerza się w miarę postępów w grze. Walki z bossami wymagają opanowania schematów ataków.

Postapokaliptyczna sceneria łączy bujną roślinność z pozostałościami technologii. Zrujnowane miasta stanowią klimatyczne pola bitew. Wygląd przeciwników waha się od groteskowego do niesamowicie pięknego. Animacje postaci przebiegają płynnie nawet podczas intensywnych walk.

Ta gra akcji dla jednego gracza oferuje dopracowaną, stylową walkę i unikalną estetykę. Wyróżnia się płynnymi, szybkimi bitwami oraz fascynującym projektem postaci.

Nasza ocena: System walki w grze „Stellar Blade” nagradza precyzję i wyczucie czasu. Walki z bossami wymagają pełnej uwagi.

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13. Marvel: Spider-Man 2 [Najbardziej heroiczne huśtanie się na pajęczynie]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Producent – Insomniac Games; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 17 godzin Oceny na Metacritic 87

Marvel: Spider-Man 2 to jedna z najlepszych gier przygodowych na PS5, która zapewnia graczom niezapomniane wrażenia związane z byciem superbohaterem. Tym razem Spider-Man nie jest sam. W grze Marvel: Spider-Man 2 głównymi bohaterami są zarówno Peter Parker, jak i Miles Morales, którzy wspólnie walczą o ochronę Nowego Jorku.

Obaj Spider-Mani zmagają się z osobistymi problemami, podczas gdy miasto ich potrzebuje. Więź między nimi staje się kluczowa dla powstrzymania zagrożenia, z którym żaden z nich nie poradzi sobie samodzielnie. Rozgrywka jest płynna, dynamiczna i pełna różnorodności. W trakcie fabuły można przełączać się między Peterem a Milesem.

Rada od profesjonalisty Poruszaj się szybko, ale trzymaj się nisko, aby łatwiej wykrywać przestępstwa. Wykorzystuj gadżety w walce, aby połączyć styl z efektywnością.

Moce symbiota Petera zapewniają dodatkowe możliwości ataku. Miles dysponuje atakami z wykorzystaniem jadu bioelektrycznego. Poruszanie się na pajęczynie jest wydajniejsze i szybsze niż w poprzednich częściach serii.

Nowy Jork wygląda oszałamiająco dzięki zwiększonej gęstości zabudowy i szczegółowości. Queens i Brooklyn poszerzają obszar grywalny. Lokacje wewnętrzne urozmaicają strukturę otwartego świata . Miasto wydaje się bardziej żywe dzięki ruchowi pieszych i dynamicznym wydarzeniom.

Fabuła przez cały czas traktuje obie postacie na równi. Walki z bossami wystawiają ich na próbę, a sekwencje filmowe są jak żywcem wyjęte z komiksów.

Nasza ocena: Poruszanie się po Nowym Jorku jako dwaj różni Spider-Mani w grze „Marvel: Spider-Man 2” sprawia, że formuła wydaje się wciąż świeża. Fabuła traktuje obie postacie na równi.

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14. Days Gone [Walka samotnego motocyklisty o przetrwanie w zrujnowanym świecie]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PC, PS5 Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent – Bend Studio; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 36½ godziny Oceny na Metacritic 78

Days Gone to surowa i bezlitosna gra. Wcielając się w postać Deacona St. Johna, trafiasz do świata opanowanego przez Freakerów, a przetrwanie nigdy nie jest łatwe.

Rozgrywka jest intensywna. Nieustannie jeździsz na motocyklu, dbając o poziom paliwa podczas przemierzania niebezpiecznego terenu. Motocykl służy ci jako linia ratunkowa i schowek. Brak paliwa na wrogim terenie wywołuje prawdziwą panikę.

Walka to połączenie skradania się, strzelaniny i walki wręcz. Skradanie się pomaga uniknąć przeważających sił wroga. Freakerzy poruszają się w hordach liczących nawet setki osobników. Walka z nimi twarzą w twarz oznacza pewną śmierć. Musisz tworzyć ładunki wybuchowe, zastawiać pułapki i wykorzystywać otoczenie, by sprowadzić wrogów w pułapkę.

Porada od profesjonalisty Zachowaj koktajle Mołotowa i materiały wybuchowe na starcia z hordami. Pojedynczy freakerzy łatwo giną w walce wręcz, ale tłumy wymagają ataków obszarowych.

Pomimo apokalipsy sceneria północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku wygląda pięknie. Gęste lasy skrywają miejsca na zasadzki. Opuszczone miasteczka opowiadają historie poprzez detale otoczenia.

Sam świat działa przeciwko tobie. Deszcz, mgła i zmieniające się oświetlenie wpływają na zachowanie wrogów. Freakerzy są bardziej aktywni w nocy, co sprawia, że podróżowanie w ciągu dnia jest bezpieczniejsze, ale nie pozbawione ryzyka.

Kluczowym elementem rozgrywki są starcia z hordami. Podczas niektórych misji z gniazd wylewają się setki freakerów. Słyszysz je, zanim je zobaczysz – fala krzyków sygnalizuje, że musisz uciekać lub się przygotować.

Nasza ocena: Gra ma jeszcze pewne niedociągnięcia, ale walki z hordami sprawiają, że „Days Gone” jest grą niezapomnianą.

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15. Hogwarts Legacy [Świat czarodziejów, w końcu do twojej dyspozycji]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Producent – Avalanche Software; Wydawca – Warner Bros. Games Średni czas rozgrywki 26½ godziny Oceny na Metacritic 84

Gra „Hogwarts Legacy” sprawiła, że poczułem się, jakbym w końcu znalazł się w świecie czarodziejów. Wcielasz się w nią w rolę ucznia piątej klasy, który przybywa do Hogwartu w latach 90. XIX wieku. Fabuła gry przedstawia magiczny świat przed wydarzeniami opisanymi w książkach o Harrym Potterze.

Posiadasz niezwykłą zdolność postrzegania i posługiwania się starożytną magią. Goblin o imieniu Ranrok stoi na czele buntu, którego celem jest odnalezienie źródeł tej starożytnej mocy. Uważa on, że czarodzieje od wieków uciskają gobliny i pragnie obalić panujący w świecie magii porządek.

Porada od profesjonalisty Ukończ Próby Merlina jak najwcześniej, aby zwiększyć liczbę miejsc w ekwipunku. Ograniczona przestrzeń staje się poważnym problemem podczas eksploracji.

Rzucanie zaklęć stanowi podstawę walki. Będziesz łączyć różne zaklęcia, aby uzyskać przewagę taktyczną. Eliksiry i rośliny zapewniają dodatkowe możliwości.

Eksploracja pozwala odkrywać sekrety zamku i okolic. Lot na miotle otwiera przed tobą szkockie Wyżyny. Dodatkowe zajęcia obejmują zarówno zbieranie magicznych bestii, jak i rozwiązywanie zagadek.

Zamek doskonale oddaje magiczną atmosferę książek. Portrety przemawiają, gdy się obok nich przechodzi. Tajne przejścia łączą odległe miejsca. Wokół rozciąga się krajobraz obejmujący wioskę Hogsmeade i Zakazany Las. Zmiany pór roku wpływają na wygląd otoczenia.

Ta fabularna gra fantasy dla jednego gracza pozwala stworzyć własnego czarodzieja i uczęszczać do kultowej szkoły magii i czarodziejstwa. Spełnianie marzeń o Hogwarcie jest tak wspaniałe, jak można by sobie tego życzyć. Nie sposób powstrzymać się od odkrywania zamku od góry do dołu.

Nasza ocena: „Hogwarts Legacy” to spełnienie marzeń fanów Harry’ego Pottera, oferujące swobodę przeżywania szkolnego życia w Hogwarcie.

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16. Cyberpunk 2077 [Chaos w neonowych barwach i niezapomniane historie]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Producent – CD Projekt Red; Wydawca – CD Projekt Średni czas gry 26 godzin Oceny na Metacritic 75

Cyberpunk 2077 to gra odważna i chaotyczna. Fabuła porusza kwestie tożsamości i przetrwania, a ja nie mogłem oderwać od niej wzroku.

Wcielasz się w postać V, najemnika próbującego wyrobić sobie markę w Night City. Napad kończy się katastrofą. V otrzymuje biochip zawierający zdigitalizowaną świadomość Johnny'ego Silverhanda, który zostaje wszczepiony do jego mózgu.

Johnny (terrorysta z grupy rockerboyów, który zginął pięćdziesiąt lat temu) powoli zastępuje osobowość V. V ma kilka tygodni na znalezienie rozwiązania, zanim zniknie całkowicie.

Rozgrywka oferuje wiele sposobów podejścia do każdej sytuacji. Możesz włamać się do systemów wrogów i obrócić ich broń przeciwko nim. To sprawia, że gra wyróżnia się wśród najlepszych tytułów typu hack-and-slash.

Rada od profesjonalisty Zainwestuj w umiejętności techniczne, aby tworzyć legendarne przedmioty. Sprzęt własnej produkcji znacznie przewyższa ten kupiony w sklepie.

Tryb skradania się pozwala ci przechodzić misje bez zabijania nikogo. Walka bezpośrednia nagradza agresywne taktyki z wykorzystaniem ostrzy modliszki i inteligentnej broni. Perspektywa pierwszej osoby sprawia, że zatłoczone targowiska wywołują uczucie klaustrofobii. Postacie niezależne (NPC) wykonują rutynowe czynności, które ożywiają miasto, pełniąc jednocześnie rolę dekoracyjną.

Johnny i V początkowo są wrogo nastawieni do siebie, ale dzielenie jednego ciała wymusza wzajemne zrozumienie. Wybory dialogowe wpływają na to, jak się ze sobą komunikują i które zakończenie odblokujesz. Fabuła stawia pytanie, co ma znaczenie, gdy śmierć jest nieunikniona, a tożsamość staje się kwestią do negocjacji.

Nasza ocena: Po aktualizacjach „Cyberpunk 2077” w końcu stał się grą RPG, jaką miał być – pełną życia i możliwości wyboru.

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17. Black Myth: Wukong [Mit, magia i sztuki walki na nowo zdefiniowane]

Nasz wynik 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Producent/wydawca – Game Science Średni czas rozgrywki 38 godzin Oceny na Metacritic 76

Black Myth: Wukong czerpie inspirację z „Podróży na Zachód”, jednego z największych klasyków literatury chińskiej. Wcielasz się w rolę Wybrańca, podążając śladami Sun Wukonga (Króla Małp). Ta legendarna małpa przeszła wiele prób i osiągnęła oświecenie wieki temu.

Teraz demony i niebiańskie istoty sprawdzają, czy jesteś godny, by przejąć jego dziedzictwo.

Walka opiera się na technikach posługiwania się kijem i przemianach. Odblokujesz różne pozycje, które zmieniają twój zestaw ruchów. Ataki wręcz uzupełniają zdolności magiczne.

Porada od profesjonalisty Skup się na umiejętnościach przemiany przed innymi umiejętnościami. Moce zmiany kształtu zapewniają ogromną przewagę w starciach z wymagającymi bossami.

Walki z bossami przyciągają uwagę. Wymagają one poznania schematów działania przeciwników i wykorzystania ich słabości. Poziom trudności może gwałtownie wzrosnąć podczas ważnych starć, a uniki i pozycjonowanie mają większe znaczenie niż statystyki. Sprawdź więcej najlepszych gier RPG akcji, aby przeżyć podobne epickie przygody.

Oprawa wizualna czerpie garściami z chińskiej sztuki i mitologii. Świątynie wtulają się w zamglone góry. Lasy skrywają nadprzyrodzone zagrożenia. Wśród bossów znajdziemy zarówno potężne bestie, jak i zepsutych nieśmiertelnych. Kierownictwo artystyczne sprawia, że gra ta wyróżnia się na tle zachodniej estetyki fantasy.

W swej istocie gra łączy akcję i mitologię, tworząc niezapomnianą przygodę. Przedstawia ona nową wersję „Podróży na Zachód” widzianą oczami nowego bohatera, który udowadnia, że zasługuje na miejsce wśród legend.

Nasza ocena: Byłem pod ogromnym wrażeniem oszałamiającej grafiki „Black Myth: Wukong”, a wymagająca walka sprawiła, że nie mogłem się od niej oderwać.

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18. Ghost of Yōtei [Nawiedzająca podróż samuraja przez zimową ciszę]

Nasza ocena 6.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5 Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Producent – Sucker Punch Productions; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 35½ godzin Oceny na Metacritic 87

Ta gra przenosi formułę samurajskiej gry z otwartym światem w mroczniejsze rejony. Akcja rozgrywa się w cieniu góry Yōtei na Hokkaido i przedstawia krainę naznaczoną wojną oraz siłami nadprzyrodzonymi.

W odróżnieniu od innych gier o samurajach, tytuły takie jak „Ghost of Yōtei” w znacznym stopniu czerpią z motywów survival horroru. Łączą one japoński folklor z realistycznymi elementami historycznymi.

Wcielasz się w rolę wędrownego ronina nawiedzanego przez wizje. Wizje te zacierają granicę między rzeczywistością a światem duchów. Skłaniają cię do odkrycia, czy demony są prawdziwe, czy też są wytworem ludzkiego okrucieństwa. Fabuła rozwija się poprzez rozgałęziające się ścieżki, a twoje wybory kształtują twój los i otaczający cię świat.

Porada od profesjonalisty Dostosuj swój styl gry do unikalnych umiejętności nowego bohatera. Techniki Atsu znacznie różnią się od stylu walki Jina Sakai.

Walka opiera się na fundamentach z oryginalnej gry. Pojedynki na miecze nadal stanowią centralny element starć, a możliwości skradania się rozszerzają się dzięki nowym narzędziom.

Ośnieżone dzikie tereny Hokkaido tworzą atmosferę odmienną od tej panującej na Tsushimie. Góry górują nad zamarzniętymi jeziorami, a podczas eksploracji widoczność ogranicza zamieć śnieżna. Surowa uroda zimowych krajobrazów kontrastuje z brutalnością twojej misji.

Ta historyczna przygoda dla jednego gracza przenosi uznaną walkę i eksplorację w nową erę feudalnej Japonii. Przedstawia nowego bohatera, którego historia opiera się na zemście. Wszystko, co sprawiało, że pierwsza część była wyjątkowa, powraca wraz z nowymi elementami.

Nasza ocena: „Ghost of Yōtei” to godny następca „Tsushimy”, oferujący zapierającą dech w piersiach grafikę i wciągającą walkę.

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19. Powstanie roninów [Wolność i sztuka walki mieczem w zmieniającej się Japonii]

Nasza ocena 6.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Producent – Team Ninja; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 67½ godziny Oceny na Metacritic 76

W grze „Powstanie roninów” wcielasz się w rolę wędrownego wojownika w burzliwym okresie japońskiej historii. Fabuła opiera się na lojalności, buncie i walce o przetrwanie, a ja poczułem się jakbym znalazł się w samym środku burzy dziejów.

Jesteś rozdarty między rywalizującymi frakcjami, z których każda domaga się twojej lojalności, ukrywając jednocześnie własne ambicje. Twoje wybory decydują o tym, kto odniesie sukces, a kto poniesie porażkę.

Gra nie podaje ci prostych odpowiedzi. Każdy sojusz wiąże się z poświęceniem, a moralny ciężar decyzji pozostaje z tobą długo po zakończeniu bitew. W jednej chwili walczysz u boku rewolucjonistów, a w następnej zastanawiasz się, czy ich wizja jest lepsza od tej szogunatu.

Porada od profesjonalisty Zrównoważ swój wskaźnik karmy, aby uzyskać optymalne zakończenia fabuły. Skrajne nastawienie w którąkolwiek stronę blokuje dostęp do niektórych ścieżek zadań.

Walka łączy tradycyjną sztukę walki mieczem z bronią palną. W trakcie walki możesz przełączać się między rodzajami broni. Łączenie mieczy i broni palnej w walce sprawdza się lepiej, niż można by się spodziewać.

Sceneria odzwierciedla Japonię uwięzioną między dwoma światami. Tradycyjna architektura sąsiaduje z zachodnimi budynkami. Pola bitew pokazują zderzenie starych i nowych metod walki. Dbałość o szczegóły historyczne osadza akcję w konkretnym momencie przemian.

Eksploracja przynosi własne nagrody. Miasta tętnią politycznymi niepokojami, wioski noszą blizny wojny, a otwarte tereny wiejskie wydają się tętnić możliwościami i niebezpieczeństwami. Zadania poboczne ujawniają osobiste historie zwykłych ludzi, którzy próbują przetrwać w chaotycznych czasach.

Nasza ocena: Nie jest bezbłędna, ale „Powstanie roninów” to solidna przygoda w otwartym świecie z satysfakcjonującymi walkami na miecze.

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20. Clair Obscur: Expedition 33 [Zapierająca dech w piersiach mieszanka sztuki i innowacji w gatunku RPG]

Nasz wynik 6.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC, Xbox Series X/S, GeForce Now Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Producent – Sandfall Interactive; Wydawca – Kepler Interactive Średni czas rozgrywki 28½ godziny Oceny na Metacritic 93

W grze „Clair Obscur: Expedition 33” Malarka budzi się co roku, by namalować liczbę. Gdy kończy, umiera każdy, kto osiągnął ten wiek. W tym roku namalowała 33. Ekspedycja musi dotrzeć do jej pomnika i przerwać klątwę, zanim skończy się czas.

Fabuła czerpie inspirację z francuskiej Belle Époque i charakteryzuje się głęboką emocjonalnością. Motywy działania każdej postaci są głęboko zakorzenione, a ta głębia przejawia się w każdej wymianie zdań.

Porada od profesjonalisty Przyjrzyj się, w jaki sposób przeciwnik atakuje podczas walki turowej. System walki Active Time Battle nagradza ostrożne wyczucie czasu i uważną obserwację.

Walka stanowi połączenie decyzji podejmowanych w systemie turowym z działaniami w czasie rzeczywistym.

Musisz odpowiednio wyczuć moment naciśnięcia przycisków, aby zwiększyć zadawane obrażenia lub zmniejszyć otrzymywane ataki. Pozycjonowanie ma znaczenie w przypadku ataków obszarowych. Skład drużyny wpływa na dostępne strategie. Walki z bossami wymagają zarówno planowania taktycznego, jak i umiejętności wykonawczych. Wszystko to sprawia, że walki są wciągające.

Grafika zapiera dech w piersiach. Surrealistyczny styl sprawia, że każda klatka wygląda jak obraz. Architektura i projekty postaci charakteryzują się estetyką secesyjną.

Świat gry łączy inspiracje historyczne z elementami fantasy. To jedna z najbardziej oryginalnych gier RPG, jakie widziałem na PS5.

Nasza ocena: Innowacyjna i kreatywna gra „Clair Obscur: Expedition 33” należy do najlepszych gier RPG nowej generacji.

Moja ogólna ocena

Jak najlepiej spędzić godziny na PS5 w trybie solo? To zależy od tego, jakiej przygody szukasz, ale te gry dla jednego gracza zapewniają niezapomniane wrażenia:

Dla miłośników eksploracji otwartych światów → Horizon: Forbidden West . Każdy widok wydaje się tętnić życiem, a mechaniczne bestie nie dają graczowi chwili wytchnienia. Spędziłem całe godziny po prostu wędrując, odkrywając nowe obszary i testując system walki.

. Każdy widok wydaje się tętnić życiem, a mechaniczne bestie nie dają graczowi chwili wytchnienia. Spędziłem całe godziny po prostu wędrując, odkrywając nowe obszary i testując system walki. Dla fanów samurajów, którzy cenią fabułę → Duch Tsusimy . Walka Jina między honorem a przetrwaniem wciąga cię w kinowy świat. Walka na miecze, wybory, napięcie – to wszystko sprawia, że przeżywasz każdą chwilę.

. Walka Jina między honorem a przetrwaniem wciąga cię w kinowy świat. Walka na miecze, wybory, napięcie – to wszystko sprawia, że przeżywasz każdą chwilę. Dla entuzjastów survivalu → Horizon Zero Dawn. Maszyny przemierzają oszałamiający postapokaliptyczny świat, a każde spotkanie wystawia na próbę twoją strategię. Połączenie eksploracji i walki sprawia, że łatwo stracić poczucie czasu.

Każda z tych gier pokazuje, w czym PS5 przoduje w trybie dla jednego gracza – od rozległych otwartych światów po dopracowane systemy walki i niezapomniane historie.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra na PS5 dla jednego gracza?

Najlepszą grą dla jednego gracza na PS5 jest „Horyzont zakazany” West”. Ta gra oferuje idealne postapokaliptyczne otoczenie, a przetrwanie zależy od tego, jak dobrze opracujesz swoje strategie. Walka w „Horizon: Forbidden West” również nie ma sobie równych.

Jakie są dobre gry na PS5 z trybem fabularnym dla jednego gracza?

Dobre gry na PS5 z trybem fabularnym dla jednego gracza to „Horizon: Forbidden West” i „Duch Tsusimy””. Obie gry przenoszą gracza do rozległych, otwartych światów pełnych szczegółów. Co więcej, misje w obu tytułach zapewnią ci rozrywkę na długi czas.

Która gra RPG na PS5 dla jednego gracza ma najlepszy system walki?

Grą RPG na PS5 dla jednego gracza z najlepszym systemem walki jest „Elden Ring”. Różnorodność broni i taktyk w grze sprawia, że system walki zapewnia niekończącą się zabawę i daje ogromną satysfakcję.

Jakie są dobre strzelanki dla jednego gracza na PS5?

Najlepszymi strzelankami dla jednego gracza na PS5 są „Cyberpunk 2077” i „Death Stranding 2: Na plaży””. Obie oferują różnorodną broń i wspaniałe wrażenia z strzelania dla fanów tego gatunku.

Jakie są dobre gry survivalowe dla jednego gracza na PS5?

Najlepszymi grami survivalowymi dla jednego gracza na PS5 są Days Gone i Horizon Zero Dawn. Te dwie gry survivalowe pokazują różne oblicza tego gatunku. Jedna zapewnia swobodę poruszania się po rozległych krajobrazach, druga uwięzia cię w świecie, z którego nie ma ucieczki.