20 najlepszych gier na Nintendo DS, które w 2026 roku uderzyły jak niebieska muszla

Najlepsze gry na Nintendo DS zdefiniowały całe pokolenie. Niosły je w swoich malutkich kartridżach niczym bohaterowie stworzeni z pikseli. Od przełamujących granice gatunków gier RPG, przez szaleństwo związane z ekranem dotykowym, aż po kultową magię Nintendo – biblioteka gier na Nintendo była pełna prawdziwych hitów .

Niezależnie od tego, czy odkurzasz swoją starą konsolę przenośną, czy uruchamiasz emulator, oto najlepsze gry na DS wszech czasów. Po długich rozgrywkach upewniłem się, że przedstawiam wyłącznie prawdziwe perełki, w które po prostu trzeba zagrać.

Gotowi, by zanurzyć się w grach, które sprawiły, że rysiki stały się modne, a podwójne ekrany – przyszłością? Stwórzmy ranking, powspominajmy i przeżyjmy na nowo dni chwały najlepszych gier na Nintendo DS.

Nasze najlepsze propozycje gier na Nintendo DS

Ograniczenie tej listy do zaledwie pięciu pozycji nie było łatwym zadaniem. Czułem się, jakbym próbował wybrać mojego ulubionego pokemona startowego, podczas gdy zegar tyka. Oto najlepsze gry na Nintendo DS, które na stałe zagościły na mojej karcie pamięci. Są pomysłowe, można w nie grać w nieskończoność i do dziś nie tracą na wartości, pozostając absolutnymi mistrzami.

Mario Kart DS (2005) – Najlepsza gra na DS, która wykracza poza samą nostalgię. To mistrzowska lekcja precyzyjnego sterowania, projektowania torów i czystego chaosu. Nie wspominając już o tym, że była to również początkowa odsłona Mario Kart online. Niezależnie od tego, czy driftujesz po Delfino Square, czy wściekle rezygnujesz z gry z powodu błyskawicy na ostatnim okrążeniu, ta gra wciąż dostarcza emocji. Advance Wars: Dual Strike (2005) – Najlepsza gra na DS, jeśli lubisz genialną taktykę. Dual Strike pozwala uwolnić drzemiącego w tobie geniusza bitewnego. Manewruj jednostkami na lądzie, morzu i w powietrzu – wszystko to znajdziesz w tej grze. Przypomina Fire Emblem z czołgami i mniejszą liczbą załamań nerwowych. Ghost Trick: Detektyw-duch (2011) – Ta gra przenosi życie pozagrobowe do świata akcji. Stworzona przez twórcę serii Ace Attorney wciągnęła mnie pomysłową mechaniką łamigłówek i niezwykle oryginalną fabułą. Dosłownie rozwiązujesz sprawę własnego morderstwa, a jest to tak fajne, jak się wydaje.

Te pięć tytułów znalazło się w zestawieniu ze względu na trwały wpływ, innowacyjność, jakość rozgrywki oraz to, jak dobrze się sprawdzają do dziś. Szukałem gier, które w sprytny sposób wykorzystywały możliwości sprzętu DS lub po prostu doskonale realizowały zamierzone cele. Na mojej pełnej liście poniżej znajdziesz o wiele więcej świetnych gier na DS.

20 najlepszych gier na Nintendo DS, które uczyniły tę konsolę legendą

Zarówno szalone wyścigi, jak i łamigłówki wymagające głębokiego myślenia udowodniły, że kartridże na Nintendo DS potrafią zapewnić niesamowite wrażenia. Zagrałem we wszystkie te tytuły na mojej konsoli Nintendo DS Lite i uważam je za najbardziej kultowe, pomysłowe i naprawdę zabawne przygody, jakie oferowała ta konsola – wiele z nich nadal nie straciło na atrakcyjności.

Oto moja ostateczna lista najlepszych gier na Nintendo DS. W ile z nich faktycznie grałeś?

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1. Mario Kart DS [Najlepsza gra na DS, która wykracza poza nostalgię]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wyścigi gokartowe, gra zręcznościowa, wieloosobowa zabawa Platformy Nintendo DS Rok wydania 2005 Twórca Nintendo Wydawca Nintendo Średni czas gry 15–30+ godzin (w trybie wieloosobowym gra nie ma końca) Najlepsze dla Fanów wyścigów z rywalizacją Unikalne cechy Tryb wieloosobowy online, tryb misji, mechanika „snakingu”

Gra „Mario Kart DS” przeniosła chaos wyścigów gokartowych do świata konsol przenośnych i uczyniła go jeszcze lepszym. Dzięki niezwykle responsywnemu sterowaniu, dopracowanej mechanice driftu oraz bogatemu zestawowi klasycznych i oryginalnych torów ta odsłona gry wciąga w ten uzależniający cykl „jeszcze tylko jeden wyścig”. Jest to również pierwsza gra z serii Mario Kart z trybem wieloosobowym online, co w tamtym czasie było wielką nowością (a dziś nadal zapewnia świetną zabawę podczas lokalnej rozgrywki bezprzewodowej).

Gra działa płynnie na DS, oferując przejrzystą grafikę 3D i kolorowe sprite’y, które wciąż emanują osobowością. Tryb misji to ulubiony przez fanów element, wprowadzający mini-wyzwania i walki z bossami, które znacznie wykraczają poza typowe Grand Prix.

Weterani wciąż dyskutują nad sztuką „snakingu” – techniką, która nagradza wprawnych graczy ciągłymi przyspieszeniami, pokazując, jak głęboka jest ta gra wyścigowa pod powierzchnią. To bez wątpienia jedna z najlepszych gier wyścigowych na DS.

Porada od profesjonalisty Wcześnie opanuj drift i naucz się „snakingu” na prostych odcinkach. Łączenie w ten sposób mini-turbo pozwoli ci utrzymać przewagę nad resztą stawki, zwłaszcza w wyścigach klasy 150cc. Po prostu bądź gotowy na rozczarowanie związane z niebieską muszlą, gdy prowadzisz.

Nasza ocena: „Mario Kart DS” nigdy nie straciło na atrakcyjności. Tory, chaos, precyzyjne sterowanie – wszystko to nadal tu jest i nadal tak samo wciąga. To wyścigi na konsoli przenośnej w najlepszym wydaniu i jedna z najlepszych gier na Nintendo DS, w którą możesz zagrać w dowolnym momencie i świetnie się bawić.

2. Advance Wars: Dual Strike [Najlepsza gra na DS, w której liczy się genialna taktyka]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra turowa, strategia, symulacja wojenna Platformy Nintendo DS, Wii U Rok wydania 2005 Producent Systemy inteligentne Wydawca Nintendo Średni czas gry 25–80+ godzin Najlepsze dla fanów gier taktycznych, miłośników strategii turowych, perfekcjonistów Unikalne cechy Bitwy na dwóch ekranach, moce dowódców w trybie tag team, ogromna różnorodność jednostek

Advance Wars: Dual Strike czerpie z dynamicznej, turowanej walki znanej z gier na GBA i wzbogaca ją o sprytne rozwiązania charakterystyczne dla DS. Dowodzisz piechotą, czołgami, jednostkami powietrznymi i siłami morskimi na kolorowych mapach opartych na siatce. Najważniejsze jest znalezienie równowagi między kontrolą zasobów a przewidywaniem ruchów wroga. System „Dual Strike” pozwala na współpracę dwóch dowódców, łącząc ich moce w celu uzyskania niszczycielskiego efektu.

Gra faktycznie wykorzystuje oba ekrany DS. Niektóre misje obejmują równoczesne bitwy toczące się na obu ekranach, co zmusza cię do podziału uwagi. Wciąż pamiętam jedną misję, w której moje siły powietrzne ledwo utrzymywały pozycję w powietrzu, podczas gdy moje jednostki lądowe walczyły o każde miasto na ziemi. Zarządzanie obydwoma frontami wydawało się chaotyczne, ale dawało też niesamowitą satysfakcję, gdy wszystko się układało.

Styl graficzny jest przejrzysty i uroczy, a jasna grafika pikselowa kryje w sobie zaskakująco rozbudowaną mechanikę rozgrywki. Każda postać (CO) ma swoje mocne i słabe strony, co sprawia, że skład drużyny jest równie ważny jak twoje posunięcia na polu bitwy.

Rada od profesjonalisty Nie wykorzystuj od razu mocy dowódców. Zachowaj je na moment, kiedy będziesz mógł połączyć je w jednej turze. Ta zmiana sytuacji może zadecydować o zwycięstwie.

Nasza ocena: To przykład wykorzystania potencjału dwóch ekranów konsoli DS w najmądrzejszy z możliwych sposobów. Advance Wars: Dual Strike to gra głęboka, wciągająca i idealny wybór dla tych, którzy uwielbiają myśleć trzy ruchy do przodu.

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3. Ghost Trick: Detektyw-duch [Najlepsza gra na DS, która przenosi świat pozagrobowy do akcji]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna, przygodowa, kryminalna Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo DS, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2010 Producent Capcom Wydawca Capcom Średni czas rozgrywki 12–18 godzin Najlepsze dla Fanów tajemnic, łamigłówek i gier fabularnych Unikalne cechy Łamigłówki oparte na opętaniu, mechanika „ducha” działająca w czasie rzeczywistym, stylowa animacja

Gra „Ghost Trick: Detektyw-duch” zaczyna się od niespodziewanego zwrotu akcji: jesteś martwy. Cóż… niedawno zmarłeś. Wcielasz się w postać Sissela, ducha posiadającego zdolność opętania i manipulowania przedmiotami w celu zmiany przebiegu wydarzeń. Twój cel? Rozwiązać sprawę własnego morderstwa i uratować grupę ludzi przed ich własnymi morderstwami – a wszystko to przed wschodem słońca.

Łamigłówki to czysta magia DS – po części kwestia wyczucia czasu, po części kreatywności, a po części pytania „jak to w ogóle ma zadziałać?”. Bardzo spodobał mi się również styl animacji w tej grze, który nadal wygląda niesamowicie. Ta ogromna kreatywność zapewniła jej miejsce na mojej liście najlepszych gier logicznych.

Obsada jest w równym stopniu wzruszająca, co absurdalna, a fabuła zaskoczy cię zwrotami akcji, które naprawdę mają sens. Wciąż uśmiecham się na myśl o poziomie, w którym uratowałem komuś życie za pomocą lodówki, blendera i kuli wyburzeniowej.

Rada od profesjonalisty Zanim wykonasz pierwszy ruch, sprawdź wszystkie obiekty, z którymi możesz wejść w interakcję. Jeśli przeoczysz choćby jeden przedmiot, możesz zniweczyć cały plan ratunkowy.

Nasza ocena: „Ghost Trick” to gra pełna humoru, stylu i łamigłówek, które naprawdę zmuszają do myślenia. To jedna z tych rzadkich gier, które chce się zacząć od nowa, żeby przeżyć to wszystko jeszcze raz. Ja tak robię.

4. Mario i Luigi: W środku Bowsera [Najlepsza gra na DS, w której Bowser staje się twoim partnerem]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG, turowa komedia, przygoda Platformy Nintendo DS Rok wydania 2009 Twórca AlphaDream Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG, komedii i Bowsera Unikalne cechy Wciel się w rolę Bowsera, mechanika rozgrywki wewnątrz i na zewnątrz, przezabawne dialogi

To naprawdę nieoczekiwany zwrot akcji w porównaniu z typową grą z serii Mario najwyższej klasy. Wcielasz się w rolę Bowsera. Tak, tego zrzędliwego, zionącego ogniem Koopy, którego tak bardzo kochamy nienawidzić. Tupiesz po okolicy, miażdżąc wrogów, podczas gdy twoi bracia przemierzają wnętrze Bowsera, rozwiązując zagadki i pomagając mu. Przełączanie się między wielkim Bowserem a malutkimi braćmi sprawia, że rozgrywka jest świeża i o wiele bardziej zabawna, niż można by się spodziewać.

Scenariusz plasuje się gdzieś pomiędzy zabawnym a niezwykle pomysłowym. Przezabawne wybuchy gniewu Bowsera i wybryki braci sprawiły, że zakochałem się w tej niesamowitej grze RPG. Jedna z misji rozbawiła mnie do łez, gdy wskaźnik gniewu Bowsera osiągnął maksimum po tym, jak Mario i Luigi wykonali szaloną kombinację ataków.

Walka wymaga precyzyjnego wyczucia czasu i szybkiego refleksu. Samo spamowanie atakami tu nie wystarczy. Musisz nauczyć się rozpoznawać schematy zachowań przeciwników i perfekcyjnie wykonywać ataki z rozbiegu, zwłaszcza po to, by przebić tarcze i szybko zadawać obrażenia.

Porada od profesjonalisty Zawsze obserwuj poziom zdrowia Bowsera i oszczędzaj swoje potężne ataki z rozbiegu na przeciwników chronionych tarczami. Idealne wyczucie czasu przy ich wykonaniu może całkowicie odwrócić losy bitwy.

Nasza ocena: „Bowser’s Inside Story” to sprytna, chaotyczna i pełna humoru gra. Łączy walkę z nieustanną dawką osobowości, co bardzo mi się podoba. Rozgrywka oparta na przemieszczaniu się między wnętrzem a zewnętrzem była jak powiew świeżego powietrza i na każdym kroku stanowi wyzwanie dla twojego wyczucia czasu.

5. Hotel Dusk: Room 215 [Najlepsza gra na DS, która sprawia wrażenie, jakbyś trzymał w rękach powieść kryminalną]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gry przygodowe typu „wskaż i kliknij” / powieści wizualne Platformy Nintendo DS Rok wydania 2007 Twórca Cing Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki 10–20 godzin Najlepsze dla Fanów gier przygodowych typu „wskaż i kliknij” oraz rozbudowanych fabuł Unikalne cechy Zagadki rozwiązywane za pomocą rysika, styl graficzny w klimacie noir oraz wciągająca fabuła

Ta gra sprawia wrażenie, jakbyś trzymał w rękach powieść detektywistyczną, w której możesz szturchać, grzebać i mieszać w fabule. Wcielasz się w Kyle’a Hyde’a, byłego policjanta, który popadł w niełaskę i próbuje rozwikłać dziwne wydarzenia w podejrzanym hotelu. Gra wykorzystuje ekran dotykowy konsoli DS do prowadzenia śledztwa. Wskazuj, stukaj i przeciągaj, aby rozwiązywać zagadki i odkrywać sekrety.

Styl graficzny ma surowy, noirowy klimat przypominający szkicownik. Jest surowa, nastrojowa i stanowi idealną oprawę dla zagadki, która daje w kość. Fabuła zaczyna się powoli, ale wciąga cię głęboko w świat dziwnych gości i podejrzanych tajemnic. Pamiętam, jak siedziałem tam godzinami, układając w całość wskazówki z przypadkowych rozmów i notatek. Chodzi o to, by dostrzegać najdrobniejsze szczegóły.

Rada od profesjonalisty Nie pomijaj rozmów pobocznych ani nie ignoruj dziwnych szczegółów. Wszędzie kryją się drobne wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Nasza opinia: „Hotel Dusk” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią zmagać się z wymagającymi, powoli rozwijającymi się zagadkami. Wyróżnia ją wyjątkowa oprawa graficzna i pomysłowe łamigłówki. To jedna z niewielu gier na DS, która naprawdę sprawia wrażenie interaktywnej powieści wartej poświęcenia czasu.

6. Seria „Profesor Layton” [Najlepsza gra na DS, która ćwiczy umysł i serce]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna, przygodowa Platformy Nintendo DS Rok wydania 2007 (pierwsza część) Twórca Level-5 Wydawca Level-5, Nintendo Średni czas rozgrywki 15–25 godzin na tytuł Najlepsze dla Fanów łamigłówek, dobrych historii i tajemnic Unikalne cechy Łamigłówki dające do myślenia, urocza fabuła, ręcznie rysowana grafika

„Profesor Layton” to niesamowita gra dla jednego gracza, która z wielkim stylem łączy w sobie elementy przygodówki i łamigłówek. Ręcznie rysowana grafika i ekscentryczne postacie błyskawicznie wciągają gracza. Odkrywasz dziwne miasteczka, rozmawiasz z osobliwymi mieszkańcami i zmagasz się z łamigłówkami, które wahają się od „łatwych i logicznych” po „jak, do diabła, mam to w ogóle zacząć?”.

Historie zaczynają się od drobnych wydarzeń, takich jak zaginiony przedmiot czy dziwna plotka, a potem przeradzają się w coraz większe tajemnice. Każda rozwiązana zagadka dostarcza wskazówek i posuwa fabułę do przodu. Nigdy jednak nie sprawiają wrażenia wypełniaczy, ponieważ mamy tu również interesującą historię i płynną rozgrywkę.

Zasadniczo Layton oferuje unikalny rytm – eksploracja, zagadka, fabuła, i tak w kółko. Łatwe zagadki rozwiążesz bez trudu. Inne zmuszają cię do zatrzymania się, wyrywania włosów z głowy, a nawet odłożenia gry na chwilę. Ale na tym polega urok. Dzięki temu rozwiązanie kolejnej zagadki daje poczucie prawdziwego zwycięstwa.

Porada od profesjonalisty Używaj notatnika lub notatek w grze. Zapisuj wskazówki lub szkicuj łamigłówki, aby zachować orientację i nie zwariować.

Nasza ocena: Layton stanowi wyzwanie dla umysłu i urzeka do szaleństwa. To rzadka seria, która jest inteligentna, ale nie zadufana w sobie. Jest idealna, jeśli lubisz dobre, wymagające zagadki.

7. Castlevania: Dawn of Sorrow [Najlepsza gra na DS, w której walczy się z Draculą z klasą]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja, metroidvania, platformówka Platformy Nintendo DS Rok wydania 2005 Twórca Konami Wydawca Konami Średni czas rozgrywki 15–30 godzin Najlepsze dla Fanów gier akcji, metroidvanii i gotyckiego horroru Unikalne cechy System pochłaniania dusz, zaklęcia na ekranie dotykowym, rozbudowany system rozwoju

Soma Cruz powraca z szybką, płynną walką w tej wyjątkowej grze typu metroidvania. Kradzież dusz wrogów dodaje element strategii i pozwala łączyć moce, dostosowując styl gry do własnych preferencji. Zaklęcia uruchamiane na ekranie dotykowym naturalnie wpisują się w rozgrywkę, nie spowalniając jej.

Eksploracja jest solidna, a mapa pełna sekretów i przemyślanych poziomów. Walki z bossami wymagają wyczucia czasu i umiejętności (nie ma tu miejsca na bezmyślne wciskanie przycisków). Odblokowywanie nowych dusz i testowanie kombinacji trzymało mnie w napięciu przez wiele godzin. Sposób, w jaki gra łączy klasyczną akcję w stylu Castlevanii z pomysłowymi nowymi mechanikami, jest idealnie wyważony – nigdy nie przytłacza, a zawsze daje satysfakcję.

Każda zdobyta moc może zmienić twoje podejście do gry. W jednej chwili przyjmujesz ciosy dzięki duszy tarczy, a w następnej niszczysz wrogów z daleka za pomocą magii. To rodzaj systemu, który wzbudza ciekawość i zachęca do ciągłego eksperymentowania.

Rada od profesjonalisty Wypróbuj różne kombinacje dusz, aby odkryć potężne synergie. Niektóre konfiguracje znacznie ułatwiają trudne walki.

Nasza ocena: System kradzieży dusz w grze „Dawn of Sorrow” wnosi prawdziwy element strategiczny do klasycznej walki w serii „Castlevania”, a projekt poziomów sprawia, że nieustannie poszukujesz sekretów. Jeśli szukasz gry na DS, która nagradza umiejętności i ciekawość, ta pozycja jest warta każdej poświęconej jej minuty.

8. New Super Mario Bros. [Najlepsza gra na DS, która na nowo odkrywa radość ze skakania]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, akcja Platformy Nintendo DS Rok wydania 2006 Producent Nintendo Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów wymagających platformówek i przemyślanych poziomów Unikalne cechy Klasyczna rozgrywka 2D w stylu Mario z nowoczesnymi udoskonaleniami, nowymi bonusami i trybem wieloosobowym

Gra „New Super Mario Bros.” wykorzystuje znaną nam wszystkim mechanikę skoków i podkręca ją do maksimum. Poziomy są pełne sekretów i wymagających skoków, które sprawiają, że musisz być cały czas w gotowości. Dodatki nigdy nie wydają się sztucznie wplecione – zmieniają sposób gry i sprawiają, że rozgrywka pozostaje interesująca.

Podczas moich testów gra działała niezwykle płynnie. Sterowanie jest precyzyjne i responsywne, a nieudany skok często wydaje się raczej wyzwaniem niż karą. Dodatkowo tryb wieloosobowy gwarantuje przezabawny chaos, jeśli grasz ze znajomymi, którzy naprawdę wiedzą, jak wykorzystać wszystkie możliwości gry.

Porada od profesjonalisty Naucz się łączyć skoki z obrotem, aby uzyskać większy zasięg i zadawać większe obrażenia w kombinacjach. To ogromna różnica, gdy próbujesz szybko przebić się przez poziomy.

Nasza ocena: To nie jest tylko nostalgiczna gra z serii Mario na autopilocie. To szybka, przemyślana platformówka, która nawet po tylu latach wciąż zaskakuje i zachwyca.

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9. Animal Crossing: Dziki świat [Najlepsza gra na DS, która sprawia wrażenie życia w kieszonkowej wiosce]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia, gra społecznościowa Platformy Nintendo DS, Wii U Rok wydania 2005 Twórca Nintendo Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki ponad 50 godzin Najlepsze dla Fanów spokojnych gier z otwartym zakończeniem i symulacji społecznych Unikalne cechy Zegar działający w czasie rzeczywistym, tryb wieloosobowy online, nieograniczone możliwości personalizacji

Animal Crossing: Dziki świat zamienia Twoją konsolę DS w małą wioskę, w której jesteś burmistrzem, architektem i najlepszym przyjacielem grupy ekscentrycznych zwierząt. Zegar działający w czasie rzeczywistym sprawia, że świat gry zmienia się wraz z porą dnia, porą roku i specjalnymi wydarzeniami. Zawsze jest coś nowego do odkrycia.

Rozgrywka jest bezstresowa, ale wciągająca. Łów ryby, zbieraj owady, dostosowuj swój dom, nawiązuj przyjaźnie i powoli kształtuj miasteczko po swojemu. Tryb wieloosobowy pozwala odwiedzać miasteczka znajomych, wymieniać się przedmiotami lub po prostu spędzać z nimi czas.

Nieraz straciłem tu poczucie czasu. To idealna gra, po którą warto sięgnąć, gdy masz ochotę na coś relaksującego, ale jednocześnie satysfakcjonującego. Bez pośpiechu, bez stresu związanego z rankingami – po prostu twoje małe wirtualne życie w jednej z najlepszych gier symulacyjnych na rynku.

„Wild World” położyło podwaliny pod to, co ostatecznie rozkwitło w postaci wspaniałej gry „Animal Crossing: New Horizons”, którą wszyscy znają i kochają dzisiaj. A wkrótce będzie jeszcze lepiej: 15 stycznia 2026 roku ukaże się „Animal Crossing: New Horizons – Edycja na Nintendo Switch 2” z ulepszoną rozdzielczością, sterowaniem Joy-Con 2 przypominającym mysz, rozbudowaną rozgrywką online i innymi dodatkami dostępnymi wyłącznie na Switchu 2.

Ponadto bezpłatna aktualizacja pojawi się zarówno w wersji na Switch 2, jak i na Switch – znajdziecie w niej hotel wypoczynkowy, ulepszenia amiibo, przedmioty z kolaboracji i wiele więcej. Zaznaczcie tę datę w kalendarzu, mieszkańcy wyspy!

Porada od profesjonalisty Potrząśnij każdym drzewem owocowym, które zobaczysz, nawet jeśli nie jest to lokalny owoc. Owoce spoza regionu sprzedają się za więcej dzwonków, a możesz je ponownie zasadzić, aby stworzyć własny, przynoszący zyski sad.

Nasza ocena: „Wild World” zapewnia powolną, ale wciągającą zabawę, która z czasem coraz bardziej wciąga. To gra, w której budujesz swój własny świat we własnym tempie, a nowe wydarzenia i ekscentryczni sąsiedzi sprawiają, że rozgrywka pozostaje interesująca. Jeśli szukasz relaksującej rozrywki, która nagradza cierpliwość, to jest to idealny wybór na DS.

10. Metroid Prime: Łowcy [Najlepsza gra na DS, która mierzy w gwiazdy za pomocą rysika]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, gra przygodowa Platformy Nintendo DS, Wii U Rok wydania 2006 Twórca Nintendo Wydawca Nintendo Średni czas gry 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów strzelanek science fiction i gier eksploracyjnych Unikalne cechy Celowanie za pomocą ekranu dotykowego, klimatyczne otoczenie, tryb wieloosobowy

Metroid Prime: Łowcy była prawdopodobnie najlepszą grą FPS tamtych czasów (na konsole przenośne). Trochę czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do celowania za pomocą ekranu dotykowego, ale kiedy już wszystko zaskoczyło, czułem, że sterowanie jest precyzyjne i naturalne. Kampania dla jednego gracza oferuje solidną eksplorację i strzelaniny w nastrojowych sceneriach science fiction.

Wcielasz się w Samus, która podąża za dziwnym sygnałem i zmierza się z rywalizującymi łowcami oraz przerażającymi obcymi. Poziomy zmuszają cię do zastanowienia się, zanim zaczniesz strzelać. Walki z bossami? Zapomnij o bezmyślnym wciskaniu przycisków. Musisz dobrze wyczuć moment, bo inaczej zostaniesz zmieciony z powierzchni ziemi.

Była to również jedna z najlepszych gier wieloosobowych, kiedy Nintendo WFC jeszcze funkcjonowało. Musiałem jednak ograniczyć się do trybu dla jednego gracza. Eksploracja, strzelanie i poszukiwanie sekretów wciągnęły mnie na znacznie dłużej, niż się spodziewałem. Zagadki i ukryte ulepszenia nadają kampanii prawdziwą głębię (żadna strzelanka na konsolę przenośną nie wydawała się tak solidna).

Rada od profesjonalisty Często korzystaj ze skanera, aby odkrywać ukryte sekrety i zyskać przewagę nad przeciwnikami.

Nasza ocena: „Hunters” oferuje więcej emocji, niż można by się spodziewać po grze na DS. Sterowanie jest precyzyjne, strzelanie działa bez zarzutu, a kampania dla jednego gracza naprawdę wciąga. Jeśli lubisz strzelanki science fiction na konsolę przenośną, ta gra jest warta twojej uwagi.

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11. Chrono Trigger [Najlepsza gra na DS, w której możesz zmienić bieg losu]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, przygodowa Platformy SNES, Nintendo DS Rok wydania 1995 (SNES), 2008 (wersja na DS) Twórca Square Enix Wydawca Square Enix Średni czas rozgrywki 40–50 godzin Najlepsze dla Fani klasycznych gier RPG, opowieści o podróżach w czasie i epickich przygód Unikalne cechy Wiele zakończeń, dynamiczny system walki, niezapomniana ścieżka dźwiękowa

„Chrono Trigger” to gra RPG, o której kiedyś wszyscy mówili. A wersja na DS pomogła podtrzymać ten entuzjazm. Podróżujesz w czasie (od epoki dinozaurów po zaawansowaną technologicznie przyszłość), próbując naprawić zniszczony świat wraz z grupą postaci, które wydają się naprawdę prawdziwe. Fabuła zawiera zwroty akcji, dramatyzm i wystarczająco dużo humoru, byś nie przestawał się uśmiechać.

Walka nie jest typową, nudną rozgrywką turową. Aktywny system walki sprawia, że liczy się wyczucie czasu i kombinacje ciosów. Dodatkowo, jeśli odpowiednio zgrasz swoją drużynę, możesz odblokować niesamowicie potężne ruchy, które z łatwością pokonują bossów. Wersja na DS dodaje kilka udoskonaleń, nie psując przy tym oryginału (na przykład bestiariusz).

Całkowicie mnie to wciągnęło. Każdy skok w czasie wciągał mnie coraz głębiej. Poszukiwanie ukrytych zakończeń trzymało mnie w napięciu długo po etapie „jeszcze tylko jedna bitwa”. Jeśli kochasz gry RPG z głową, sercem i stylem, ta pozycja to oczywisty wybór. Z drugiej strony, jeśli szukasz świetnej gry RPG akcji, Chrono Trigger nie jest dla ciebie.

Rada od profesjonalisty Mieszaj i dopasowuj skład swojej drużyny. Niektóre kombinacje odblokowują potrójne ataki techniczne, które błyskawicznie niszczą bossów.

Nasza ocena: Chrono Trigger to mistrzowska lekcja opowiadania historii, rozgrywki i powtarzalności. Wersja na DS zapewnia płynną rozgrywkę i mobilność. Jeśli szukasz gry, która dostarcza satysfakcji bez względu na to, ile razy do niej wrócisz, to jest to prawdziwy hit.

12. Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time/Darkness [Najlepsza gra na DS, w której możesz wcielić się w bohatera-Pokémona]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike typu dungeon crawler Platformy Nintendo DS Rok wydania 2007 Producent Spike Chunsoft Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Najlepsze dla fanów Pokémonów, którzy szukają czegoś więcej niż tylko walk Unikalne cechy Generowane proceduralnie lochy, budowanie drużyny, zaskakująco emocjonująca fabuła

Budzisz się jako Pokémon bez pamięci i z tajemnicą do rozwiązania. Lochy to turowe bitwy taktyczne, w których liczy się każdy ruch. Tworzenie drużyny nie powinno polegać na wybieraniu ulubionych postaci. Ruchy i role mają znaczenie, ponieważ niektóre kombinacje miażdżą wrogów, podczas gdy inne kończą się totalną porażką.

Fabuła porusza bardziej, niż można by się spodziewać po spin-offie serii Pokémon. Czekają na ciebie chwile prawdziwej przyjaźni, straty i poświęcenia. Późniejsze lochy podnoszą poprzeczkę, a ty będziesz musiał przemyśleć swoje podejście, zamiast po prostu przedzierać się przez nie na siłę. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, iż seria Pokémon dostarczy jedną z najlepszych gier typu dungeon crawler na DS.

Spędziłem wiele godzin, koordynując działania drużyn i zapamiętując ruchy przeciwników. Nieprzewidywalność w każdym lochu sprawi, że będziesz musiał być cały czas czujny, a sprytna gra zostanie nagrodzona.

Rada od profesjonalisty Wybieraj pokemony, które wzajemnie uzupełniają swoje słabe strony. Skupianie się wyłącznie na ulubionych postaciach nie zaprowadzi cię daleko.

Nasza ocena: Ta gra to solidna produkcja typu dungeon crawler z zaskakująco mocną fabułą. Jest trudna, satysfakcjonująca i obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukają pokemonów z prawdziwym charakterem.

13. Elite Beat Agents [Najlepsza gra na DS, w której tańczysz w obliczu niebezpieczeństwa]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Rytmiczna, muzyczna Platformy Nintendo DS Rok wydania 2006 Twórca iNis Wydawca Nintendo Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów rytmicznych wyzwań z dziwnym poczuciem humoru Unikalne cechy Rozgrywka oparta na stukaniu i przesuwaniu rysikiem, niecodzienne misje, zabójcza pop-rockowa ścieżka dźwiękowa

W grze „Elite Beat Agents” rysik pracuje na pełnych obrotach – trzeba precyzyjnie trafiać w rytm i przesuwać palcem po ekranie. Moim zdaniem jest to zdecydowanie najlepsza gra rytmiczna na konsolę DS. Misje są dziwaczne w najlepszym tego słowa znaczeniu – na przykład pomagasz mamie przygotować się do występu tanecznego albo ratujesz świat za pomocą gitary powietrznej. Jedna z misji doprowadziła mnie do szału z powodu szalenie szybkich stuknięć, ale pokonanie jej było jak wygrana w wojnie kciuków z profesjonalistą.

Muzyka jest dość zróżnicowana – niektóre utwory utkwiły mi w głowie, inne wydawały się tylko wypełniaczami, ale zwariowane przerywniki filmowe i momenty z udziałem postaci sprawiały, że gra była zabawna. Nie spodziewałem się, że fragmenty fabuły między piosenkami będą tak dziwnie urocze i zabawne.

Rada od profesjonalisty Nie spiesz się w trudnych fragmentach; zbyt szybkie stukanie bardziej wytrąca cię z rytmu niż powolne, ale równomierne tempo.

Nasza ocena: „Elite Beat Agents” sprawdza twoje wyczucie czasu i precyzję w sposób, jakiego niewiele gier na DS oferuje. Dziwaczne misje i niecodzienny humor sprawiają, że trudne fragmenty nie wydają się żmudną harówką, a raczej zabawnym sprawdzianem umiejętności.

14. Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies [Najlepsza gra na DS, która przenosi epickie przygody do Twojej kieszeni]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG Platformy Nintendo DS Rok wydania 2009 Twórca Level-5 Wydawca Square Enix Średni czas gry 60–80 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG, którzy cenią sobie rozbudowaną fabułę połączoną z klasyczną mechaniką Unikalne cechy Postacie z możliwością dostosowania, rozbudowany system zadań, doskonała fabuła

Dragon Quest IX oferuje wszystko, czego można oczekiwać od klasycznej gry RPG – turowe bitwy, rozległy świat oraz fabułę, która wykracza poza schemat „ratowania świata”. Podwójny ekran konsoli DS doskonale sprawdza się w wyświetlaniu menu i map, co ułatwia nawigację bez zakłócania płynności rozgrywki. Personalizacja postaci jest dopracowana, a do wyboru jest mnóstwo klas i umiejętności dopasowanych do Twojego stylu gry.

Muszę przyznać, że utknąłem w niektórych lochach. Zagadki nie zawsze są oczywiste. Na przykład ta podchwytliwa zagadka z przełącznikami w lochu wulkanu Gollund, gdzie trzeba zapalić pochodnie w określonej kolejności, unikając jednocześnie strumieni lawy. Zajęło mi sporo czasu, zanim to rozgryzłem. Bossowie potrafią zadawać potężne ciosy, jeśli nie jesteś przygotowany, zwłaszcza w walce ze Smokiem Cieni, która wymaga precyzyjnej strategii i dobrze zbalansowanej drużyny.

System zadań jest ogromny – zawiera misje poboczne, które czasem się dłużą, ale jednocześnie stawiają przed graczem sprytne wyzwania. Tryb współpracy online był w tamtych czasach miłym dodatkiem. Jeśli lubisz klasyczne gry RPG z solidną rozgrywką i wielką przygodą, ta pozycja to pewny wybór. Grindowanie może być naprawdę uciążliwe, ale możliwości personalizacji i fabuła sprawiają, że nie tracisz zainteresowania.

Porada od profesjonalisty Skup się na wczesnym odblokowaniu i opanowaniu klas Kupca i Złodzieja. Razem zapewniają one znaczną przewagę zarówno w zdobywaniu zasobów, jak i przetrwaniu.

Nasza ocena: Dragon Quest IX oferuje solidną rozgrywkę RPG z ogromnym światem i przemyślanymi konfiguracjami postaci. Grindowanie bywa męczące, a niektóre łamigłówki mogą irytować, ale rozgrywka i fabuła sprawiają, że nie chcesz się poddać. Jeśli szukasz prawdziwej gry RPG na DS, ta pozycja na pewno cię nie zawiedzie.

15. Scribblenauts / Super Scribblenauts [Najlepsza gra na DS, w której wyobraźnia pozwala rozwiązać wszystko]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna, sandbox Platformy Nintendo DS Rok wydania 2009 / 2010 Twórca 5th Cell Wydawca Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Najlepsze dla Fani kreatywności i nietypowych sposobów rozwiązywania problemów Unikalne cechy Wywabianie obiektów za pomocą słów, łamigłówki o otwartym zakończeniu, bogate słownictwo

Scribblenauts wciąga prostym, ale genialnym pomysłem: wpisz niemal dowolne słowo, a obiekt się pojawi. Potrzebujesz drabiny? Wpisz to. Chcesz latającego jednorożca? Daj się ponieść fantazji.

W grze „Super Scribblenauts” dodano przymiotniki, dzięki którym możesz zmienić tego jednorożca w „gigantycznego, przyjaznego latającego jednorożca” i obserwować, jak rozwija się chaos (lub pojawiają się rozwiązania). Podstawowa mechanika pozwala rozwiązywać zagadki w dowolny sposób, a rzadko kiedy istnieje tylko jedna odpowiedź.

W jednej z zagadek utknąłem, dopóki nie spróbowałem przywołać „słonia-balonu”, by przeleciał nad murem. Zupełnie nieoczekiwane rozwiązanie, ale zadziałało. Takie momenty sprawiają, że gra nie wydaje się łamigłówką, a raczej placem zabaw dla twoich dziwacznych pomysłów.

Porada od profesjonalisty Nie przywołuj tylko standardowych przedmiotów. Eksperymentuj z przymiotnikami, aby modyfikować obiekty. Dzięki temu bezużyteczny przedmiot może stać się idealnym kluczem do zagadki. „Przyjazny latający smok” może otworzyć drzwi, których „zwykły smok” nie jest w stanie otworzyć.

Nasza ocena: Magia tej gry tkwi w rozwiązywaniu zagadek w stylu „piaskownicy”. Jeśli lubisz gry, które pozwalają łamać zasady i wykazać się kreatywnością, „Scribblenauts” na pewno ci się spodoba. Tylko nie oczekuj klasycznych zagadek. Ta gra rządzi się własnymi, nieco dziwacznymi zasadami.

16. Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift [Najlepsza gra na DS, która nagradza taktyczną cierpliwość]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna, typu „sandbox” Platformy Nintendo DS Rok wydania 2009 / 2010 Twórca 5th Cell Wydawca Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Najlepsze dla Fani kreatywności i nietypowych sposobów rozwiązywania problemów Unikalne cechy Przywoływanie obiektów za pomocą słów, łamigłówki o otwartym zakończeniu, bogate słownictwo

Final Fantasy Tactics A2 pozostaje wierna klasycznym korzeniom taktycznych gier RPG, ale znacznie zwiększa swobodę działania. System klas pozwala łączyć różne klasy, tworząc niesamowite kombinacje. W bitwach liczy się przede wszystkim pozycjonowanie i wyczucie czasu – jeden zły ruch i po wszystkim. Dzięki podwójnym ekranom menu i pole bitwy są przejrzyste, co pozwala zachować płynność rozgrywki.

Fabuła nie jest zbyt głęboka, ale postacie i świat gry mają wystarczająco dużo uroku, by utrzymać zainteresowanie. Oto prawdziwe wyzwanie, z którym się zmierzyłem: podczas zadania pobocznego „Kamień bez imienia” musisz zmierzyć się z Demon Wall – bossem, który nakłada debuffy i używa umiejętności „Repel”, by zepchnąć twoje jednostki poza mapę. Ucieczka przed nim bez wystarczającej liczby „Ribbons” lub zabezpieczeń przed osłabieniami jest niezwykle trudna. Zmusiło mnie to do przemyślenia wyposażenia i skupienia się na sprzęcie ochronnym, a nie tylko na ataku.

Każda misja popychała mnie do przodu. Niektóre zawierały pułapki, inne były długie, ale żadna nie wydawała się bezsensowna. Nawet te trudniejsze zmuszały mnie do zatrzymania się, opracowania strategii i powrotu z lepszym planem. FFT A2 nie zdobędzie tytułu najlepszej gry z serii Final Fantasy, ale było to zaskakująco odświeżające doświadczenie.

Rada od profesjonalisty Wybierz sobie na początku kilka ulubionych kombinacji klas i opanuj je do perfekcji. Próba robienia wszystkiego naraz rozprasza cię i prowadzi do porażek.

Nasza ocena: FFT A2 oferuje hardkorowe bitwy taktyczne o wystarczającej głębi, byś mógł nieustannie żonglować strategiami. Jeśli szukasz gry na DS, która szanuje twój umysł i nagradza sprytne konfiguracje postaci, ta pozycja zdecydowanie się wyróżnia.

17. Valkyrie Profile: Covenant of the Plume [Najlepsza gra na DS, która wystawia na próbę twoją wolę zwycięstwa za wszelką cenę]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platformy Nintendo DS Rok wydania 2008 Twórca tri-Ace Wydawca Square Enix Średni czas gry 40–60 godzin Najlepsze dla Fanów mrocznych historii, skomplikowanych systemów i mechaniki poświęcenia Unikalne cechy Mechanika „Destiny Plume”, system limitu grzechów, wielokierunkowe rozgałęzienia zakończeń

Wcielasz się w Wylfreda, mężczyznę, który obwinia Walkirię Lenneth za śmierć swojego ojca. Zawierasz umowę z Hel i zdobywasz „Destiny Plume”, co pozwala ci zwiększyć swoją moc kosztem życia członka drużyny. Ten wybór kształtuje twoją ścieżkę fabularną i umiejętności. Gra oferuje brutalną taktykę na mapach siatkowych, a układ na dwóch ekranach pozwala utrzymać menu z dala od pola bitwy.

Właśnie wtedy wszystko stało się dla mnie naprawdę poważne: na początku musiałem osiągnąć 200% wskaźnika grzechu w lochu, aby uniknąć pokonania przez wroga w dalszej części gry. Zmusiło mnie to do całkowitego zniszczenia każdej jednostki, wykorzystywania efektów powalania oraz precyzyjnego łączenia ataków w łańcuchy. Ten system limitu grzechu zmienia sposób przydzielania posiłków i poziom trudności w późniejszych rozdziałach, sprawiając, że każda bitwa wymaga strategicznego myślenia.

Gracze zazwyczaj nazywają tę grę „jedną z najbardziej wyjątkowych gier SRPG” i chwalą sposób, w jaki wątki fabularne zmuszają do podejmowania wyborów bez moralnego wyjścia. Nic dziwnego, że „Valkyrie Profile” cieszy się tak kultowym statusem.

Porada od profesjonalisty Mądrze wykorzystuj umiejętności związane z pióropuszem, takie jak „Przebudzenie Vali”. Tymczasowo podwajają one statystyki Wylfreda i przyciągają aggro, zamieniając bossów w łatwe cele.

Nasza ocena: Ta gra jest trudna, ponura i nagradza myślenie z wyprzedzeniem o trzy kroki. Jeśli szukasz gry taktycznej, która bywa surowa, ale jednocześnie nagradza sprytne poświęcenie i oferuje rozbudowane systemy, to jest to twój czarny koń na DS.

18. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy [Najlepsza gra na DS, która zamienia sale sądowe w pola bitew]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Powieść wizualna, przygoda sądowa Platformy Nintendo DS, Nintendo Switch, 3DS, PS4, Xbox One, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 Producent Capcom Wydawca Capcom Średni czas rozgrywki 15–25 godzin na grę Najlepsze dla Fanów ciętego dowcipu, tajemnic i dziwnych spraw Unikalne cechy Interakcja z dowodami za pomocą rysika, szalone wątki fabularne, finałowe momenty z okrzykiem „PRZECIW!”

Zestaw „Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy” zawiera pierwsze trzy gry w jednym dopracowanym pakiecie i zapewnia graczom miejsce w pierwszym rzędzie, skąd można obserwować najbardziej spektakularne procesy sądowe, jakie kiedykolwiek pojawiły się w grafice pikselowej. Będziesz badać miejsca zbrodni, przesłuchiwać świadków, wyłapywać sprzeczności i wykrzykiwać „ZASTRZEGAM!”, niczym gwiazda sądowej sceny.

W zremasterowanej wersji grafika została odświeżona bez utraty uroku oryginalnych sprite’ów z DS, a scenariusz nadal trafia w sedno każdym dowcipem i zwrotem akcji. Każda sprawa to mieszanka łamigłówek logicznych, błyskotliwych dialogów i momentów, w których poczujesz się najmądrzejszą osobą na świecie… tuż przed uświadomieniem sobie, że całkowicie przeoczyłeś oczywistą wskazówkę.

Gra jest liniowa, to prawda, ale o to właśnie chodzi. Zabawa polega na podążaniu za szaloną, pełną zwrotów akcji fabułą. Jeśli nigdy nie grałeś w Ace Attorney, to jest to najlepszy punkt wyjścia. To również świetna gra na Nintendo Switch, jeśli szukasz czegoś nowocześniejszego do grania.

Rada od profesjonalisty Rób notatki. Serio. Niektóre sprzeczności opierają się na szczegółach, które zauważyłeś wiele godzin temu, a nic nie daje większej satysfakcji niż przyłapanie kłamcy na jego własnych słowach.

Nasza ocena: Trzy gry pełne dramatycznych wydarzeń sądowych i komediowych perełek. Gra jest sprytna, zabawna i wciąż nie ma sobie równych w gatunku „symulatorów prawniczych” – zakładając, że krzyczenie na świadków uznasz za prawdziwe prawo.

19. Nintendogs [Najlepsza gra na DS, dzięki której zwierzaki są bardziej realistyczne niż kiedykolwiek]

Nasz wynik 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja wirtualnego zwierzaka Platformy Nintendo DS Rok wydania 2005 Twórca Nintendo Wydawca Nintendo Średni czas gry 10–30 godzin (dla zapalonych graczy może to być znacznie dłużej) Najlepsze dla Miłośników psów oraz spokojnej, uroczej rozgrywki Unikalne cechy Interakcje za pomocą ekranu dotykowego i mikrofonu, wiele ras, zawody, codzienne obowiązki związane z opieką

„Nintendogs” to nie gra, którą się „przechodzi”. To raczej kieszonkowy szczeniak, za którym się opiekujesz. Wybierasz rasę, nadajesz psu imię, a potem karmisz go, pielęgnujesz i uczysz sztuczek. Mikrofon i ekran dotykowy konsoli DS sprawiają, że gra jest zaskakująco interaktywna jak na swoje czasy. Wołanie psa po imieniu wydaje się magiczne… dopóki nie zacznie cię ignorować, jakbyś mówił w języku marsjańskim.

Zabawa polega na małych rutynowych czynnościach – rzucaniu piłek, konkursach posłuszeństwa czy szukaniu prezentów podczas spacerów. Żadnej fabuły, żadnej presji, tylko przytulna uroczość. Gra wpadła w ten cykl „codziennego sprawdzania”, zanim stało się to trendem w grach mobilnych.

Po odblokowaniu wszystkich elementów i wyszkoleniu psa gra może stać się monotonna, ale krótkie, urocze sesje z cyfrowym zwierzakiem wciąż mają swój urok. To jedna z niewielu gier, które uruchamiałem na moim najwyższej klasy laptopie do gier, tylko po to, by nie musieć nosić ze sobą testowej konsoli DS.

Rada od profesjonalisty Wcześnie naucz swojego szczeniaka sztuczek i bierz udział w zawodach, aby odblokować rzadkie rasy i fajne akcesoria. Ćwicz polecenia głosowe. Twój pies słucha lepiej, niż byś się spodziewał.

Nasza opinia: „Nintendogs” to relaksująca, lekka zabawa, w której chodzi bardziej o spędzanie czasu niż o osiąganie wysokich wyników. Jeśli chcesz odpocząć bez presji i poprawić sobie nastrój albo po prostu kochasz szczeniaki, nadal warto uruchomić konsolę DS.

20. Final Fantasy IV [Najlepsza gra na DS, która tchnęła nowe życie w gatunek fantasy]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, strategia turowa Platformy Nintendo DS (pierwotnie SNES) + wiele portów Rok wydania 2007 (remake na DS) Twórca Square Enix Wydawca Square Enix Średni czas rozgrywki 30–40 godzin Najlepsze dla Fanów gier RPG z fabułą oraz klasycznej walki turowej Unikalne cechy Ulepszona grafika i udźwiękowienie na DS, system walki w czasie rzeczywistym, rozbudowany rozwój postaci

„Final Fantasy IV” na DS to prawdziwa gratka dla każdego, kto uwielbia oldschoolowe japońskie gry RPG z poważną fabułą. Wcielasz się w Cecila, ponurego, mrocznego rycerza, który przechodzi w tryb pełnego bohatera. Walki odbywają się w systemie System walki „Active Time Battle”, więc są turowe, ale wymagają ciągłej czujności. Walki z bossami również zmuszają do myślenia i planowania.

Fabuła jest pełna zwrotów akcji, wzruszających momentów i tego klasycznego, charakterystycznego dla Square Enix dramatyzmu. Utknąłem w kilku walkach, zwłaszcza gdy gra zmusiła mnie do zmiany składu drużyny i taktyki. Ktoś ma ochotę zmierzyć się z Four Fiends? W remake'u na DS są o wiele trudniejsi.

Zadania poboczne zapewniają miłą odmianę, a wersja na DS oferuje udane udźwiękowienie oraz ulepszoną grafikę, która nie psuje atmosfery nostalgii. Gra wygląda też całkiem nieźle, jeśli połączysz emulator z porządnym monitorem do gier.

Rada od profesjonalisty Nie skupiaj się wyłącznie na rozwijaniu jednej postaci. Kluczem do sukcesu jest zróżnicowanie składu drużyny i odpowiednie wyczucie czasu przy używaniu umiejętności. Spróbuj rzucać wzmocnienia i osłabienia na wczesnym etapie – dzięki temu trudne walki staną się łatwiejszymi potyczkami.

Nasza ocena: „Final Fantasy IV” na DS wciąż robi wrażenie. Ma przemyślane systemy walki, poruszającą fabułę i wystarczająco dużo uroku, by cię wciągnąć. Jeśli szukasz RPG z charakterem i sercem, ten tytuł to oczywisty wybór.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier na Nintendo DS

Nintendo DS to nie była tylko konsola przenośna – to było prawdziwe zjawisko. Dwa ekrany, sterowanie dotykowe i szaleństwo z rysikiem zamieniały każdą podróż do pracy, przerwę w szkole i nocną sesję grania w czystą magię. Od gier wyścigowych i RPG po łamigłówki i symulatory opieki nad zwierzętami – DS udowodnił, że do dobrej zabawy nie potrzeba grafiki 4K – wystarczy kreatywność, serce i mała kartridż pełna wspomnień.

Dla miłośników wyścigów i poszukiwaczy mocnych wrażeń → Mario Kart DS – [Najlepsza gra na DS, która wykracza poza nostalgię]. Nadal niekwestionowany mistrz dla każdego, kto uwielbia ciasne tory, perfekcyjne poślizgi i słodki ból spowodowany niebieską muszlą.

– [Najlepsza gra na DS, która wykracza poza nostalgię]. Nadal niekwestionowany mistrz dla każdego, kto uwielbia ciasne tory, perfekcyjne poślizgi i słodki ból spowodowany niebieską muszlą. Dla mistrzów strategii → Advance Wars: Dual Strike – [Najlepsza gra na DS wymagająca genialnych taktyk]. Głęboka, sprytna walka umysłów, w której każda tura sprawiała wrażenie, jakby zwycięstwo lub porażka wisiały na włosku.

– [Najlepsza gra na DS wymagająca genialnych taktyk]. Głęboka, sprytna walka umysłów, w której każda tura sprawiała wrażenie, jakby zwycięstwo lub porażka wisiały na włosku. Dla miłośników tajemnic → Ghost Trick: Detektyw-duch – [Najlepsza gra na DS, która przenosi życie pozagrobowe do świata akcji]. Trudne łamigłówki, zabójcza fabuła i zwrot akcji, który będzie cię prześladował (w pozytywnym sensie).

– [Najlepsza gra na DS, która przenosi życie pozagrobowe do świata akcji]. Trudne łamigłówki, zabójcza fabuła i zwrot akcji, który będzie cię prześladował (w pozytywnym sensie). Dla fanów RPG z fabułą → Mario i Luigi: W środku Bowsera – [Najlepsza gra na DS, w której Bowser staje się twoim partnerem]. Przezabawna, wzruszająca podróż, w której nawet złoczyńcy przechodzą przemianę, za którą warto kibicować.

– [Najlepsza gra na DS, w której Bowser staje się twoim partnerem]. Przezabawna, wzruszająca podróż, w której nawet złoczyńcy przechodzą przemianę, za którą warto kibicować. Dla miłośników spokojnych przygód → Animal Crossing: Dziki świat – [Najlepsza gra na DS, w której czujesz się jak w kieszonkowej wiosce]. Bez presji, bez pośpiechu – tylko ty, twoi ekscentryczni sąsiedzi i świat pełen uroku.

Niezależnie od stylu gry, DS miał coś dla każdego. To była innowacja w kieszeni – odważna, dziwaczna i dająca niekończącą się radość z ponownego grania. Odkurz swoją konsolę przenośną, naładuj rysik i ponownie przeżyj gry, które przekonały nas, że dwa ekrany są lepsze niż jeden.

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Często zadawane pytania