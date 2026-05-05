15 najlepszych gier FPS na PS5 w 2026 roku – strzelanki dla każdego gracza

Najlepsze gry FPS na PlayStation 5 zapewniają trzymającą w napięciu akcję, precyzyjne strzelaniny i oszałamiającą grafikę, która wykorzystuje możliwości konsoli do granic możliwości. Wolisz taktyczne operacje wojskowe, rozległe otwarte światy czy przesadzone, fantastyczne strzelaniny? Możesz być pewien, że biblioteka gier na PlayStation 5 ma coś dla każdego gracza.

Od wielkich serii po pomysłowe hity niezależne – gry te oferują ekscytujące strzelaniny we wszystkich podgatunkach strzelanek pierwszoosobowych, a każda z nich w pełni wykorzystuje szybkość PS5, funkcje haptyczne kontrolera DualSense oraz możliwości 4K. Spodziewaj się wszystkiego – od szalonych strzelanin na zalanych neonami ulicach miast po pełne napięcia starcia w wyblakłych od słońca placówkach – takich chwil, które pozostają w pamięci na długo po zakończeniu rozgrywki.

Nasze najlepsze propozycje gier FPS na PS5

Jeśli chcesz od razu przejść do najlepszych z najlepszych, oto trzy tytuły, które wyróżniają się rozgrywką, możliwością wielokrotnego grania i ogólnym efektem „wow”.

1 Call of Duty: Modern Warfare III 2023 To najbardziej kinowa i porywająca odsłona serii Call of Duty, oferująca spójną kampanię fabularną oraz arsenał broni, który sprawia, że każde naciśnięcie spustu daje poczucie potęgi. Tryb wieloosobowy jest rozbudowany i dopracowany, co sprawia, że gra jest pozycją obowiązkową dla fanów konkurencyjnych strzelanek FPS. Buy now 2 Metro Exodus 2019 Ta strzelanka typu survival łączy pełne napięcia strzelaniny z klimatyczną eksploracją, zabierając gracza w podróż przez niesamowite krajobrazy Rosji. Połączenie elementów skradania się, zbieractwa i misji fabularnych zapewnia poczucie zanurzenia się w świecie gry, z którym niewiele innych tytułów FPS może się równać. Buy now 3 Battlefield 2042 2021 Dzięki bitwom dla 128 graczy i dynamicznej pogodzie, która może zmienić przebieg walki, Battlefield 2042 zapewnia niezrównane poczucie skali. To czysta adrenalina dla graczy, którzy czerpią radość z pracy zespołowej i nieprzewidywalnych potyczek. Buy now

W dalszej części omówimy wszystkie 15 gier, podając ich specyfikacje, najważniejsze cechy oraz bezpośrednie linki, dzięki którym możesz je natychmiast pobrać.

15 najlepszych gier FPS na PS5 dla każdego fana strzelanek

1. Call of Duty: Modern Warfare III [Najlepsza gra z wielką wojskową akcją]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2023 Twórcy Sledgehammer Games, Infinity Ward (twórcy); Activision (wydawca) Średni czas gry 8 godzin (kampania)

Trzecia odsłona zrestartowanej serii Modern Warfare opiera się na poprzedniej części, kładąc większy nacisk na różnorodność i swobodę gracza. Kampania przeplata ściśle zaprogramowane sekwencje z nowymi misjami typu „Open Combat”, które pozwalają wybierać między działaniem w ukryciu a pełną ofensywą.

Stawka pozostaje wysoka, ponieważ kapitan Price i Task Force 141 ścigają Władimira Makarowa – złoczyńcę, który zmusza drużynę do udziału w pełnych napięcia scenach akcji i walkach na otwartym terenie. To wyjątkowy rozdział w długiej historii serii, który plasuje się obok innych świetnych gier z serii Call of Duty.

Dlaczego to wybraliśmy To obecnie najbardziej kompletny pakiet strzelanek na PS5, łączący przebojową kampanię, rywalizacyjny tryb wieloosobowy oraz tryb „Zombies” w otwartym świecie w jedną dopracowaną, bogatą w zawartość grę.

Tryb wieloosobowy przywraca 16 ulubionych przez fanów map z gry „Modern Warfare 2” z 2009 roku, zaktualizowanych teraz pod kątem współczesnej mechaniki i grafiki. Tempo rozgrywki jest szybsze dzięki ulepszonemu pokonywaniu przeszkód, szybszym poślizgom i dopracowanym wzorcom odrzutu.

Nowe tryby gry, wraz z systemem części zamiennych, zapewniają ciągłą różnorodność w dostosowywaniu broni jeszcze długo po premierze. Tryb „Zombies” przechodzi do formatu rozległego, otwartego świata, w którym oddziały walczą z falami nieumarłych, wykonując zlecenia, zdobywając wyposażenie i przemierzając strefy zagrożenia, które stają się coraz bardziej niebezpieczne w miarę zagłębiania się w nie. To nowa generacja walki z zombie w stylu Call of Duty: Black Ops.

Nasza ocena: „Modern Warfare III” to najlepsza strzelanka FPS na PS5, jeśli szukasz kompletnego pakietu z pełną akcji kampanią, rozbudowanym trybem wieloosobowym oraz trybem kooperacyjnym wymagającym koordynacji.

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2. Metro Exodus [Najlepsza gra zapewniająca zanurzenie w postapokaliptycznym świecie]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa, survival horror Platformy PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2019 (wersja oryginalna) / 2021 (wersja ulepszona) Twórca/twórcy 4A Games (twórca); Deep Silver (wydawca) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Metro Exodus łączy w sobie powolny survival horror z intensywną walką w stylu FPS, pozwalając graczowi wcielić się w postać Artyoma, który przemierza zrujnowaną Rosję. Historia powstania Artyoma jest bardzo głęboka. Poziomy przeplatają się między zwartymi sekwencjami fabularnymi a rozległymi, otwartymi obszarami do eksploracji, dając ci swobodę zbierania zasobów, tworzenia przedmiotów i dostosowywania wyposażenia do czekających cię zagrożeń.

Wersja PS5 – wersja ulepszona jeszcze bardziej pogłębia atmosferę dzięki oświetleniu opartemu na ray tracingu, globalnemu oświetleniu oraz funkcji haptycznej kontrolera DualSense, która pozwala poczuć każdy strzał i każdy cios. Zmieniające się pory roku i systemy pogodowe sprawiają, że każda lokacja wydaje się żywa, a w wielu przypadkach – ledwo się utrzymująca. Wyjątkową cechą jest dubbing, który dodatkowo potęguje wrażenie zanurzenia się w świecie gry.

Dlaczego to wybraliśmy Równowaga między survival horrorem, skradanką i swobodną eksploracją tworzy wciągającą przygodę, w której liczy się każdy nabój i każda wymiana filtra, co czyni tę grę idealną dla fanów fabularnych strzelanek FPS na pojedynczego gracza.

Metro Exodus nagradza cierpliwość, zarządzanie zasobami i celne strzały. Napięcie związane z ograniczoną amunicją, zgrzyt filtra maski przeciwgazowej, który się wyczerpuje, oraz wybór między skradaniem się a otwartą strzelaniną sprawiają, że każde spotkanie jest nieprzewidywalne. To klimatyczna przygoda, w której każdy strzał i każda decyzja mają realne znaczenie. Jeśli szukasz więcej gier, które sprawdzą twoją wytrzymałość, podobnie jak inne wyzwania przedstawione w najlepszych grach survivalowych na PS5.

Nasza ocena: Fani strzelanek FPS, którzy chcą odpocząć od czystej akcji typu „biegnij i strzelaj”, uznają Metro Exodus za bogatą, klimatyczną podróż, w której każdy strzał i każda decyzja mają prawdziwą wagę.

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3. Battlefield 2042 [Najlepsza gra, jeśli chodzi o chaos na wielką skalę i wojnę przyszłości]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy DICE (twórca); Electronic Arts (wydawca) Średni czas gry brak danych (gra skupia się na trybie wieloosobowym)

Battlefield 2042 podkręca chaos dzięki rozgrywkom dla 128 graczy na rozległych mapach, które wydają się żywe i niebezpieczne. Dynamiczne zjawiska pogodowe, takie jak tornada i burze piaskowe, mogą całkowicie zmienić przebieg walki, a zniszczalne otoczenie pozwala przekształcać osłony lub burzyć budynki, by wypłoszyć wrogów.

Walka z wykorzystaniem różnych rodzajów sił zbrojnych to stały element serii: na polu bitwy spotykają się czołgi, helikoptery, samoloty odrzutowe i piechota, a każda z tych frakcji potęguje wrażenie ogromnej skali. To popis akcji online na wielką skalę, który śmiało może konkurować z innymi potentatami wśród najlepszych gier wieloosobowych.

Dlaczego to wybraliśmy Gra oferuje największe bitwy FPS na PS5, z meczami dla 128 graczy, dynamiczną pogodą oraz elastycznością walki pieszo, w pojazdach lub w ramach niestandardowych scenariuszy w trybie Portal.

System „Specjalistów” wprowadza unikalne postacie wyposażone w charakterystyczne gadżety, co pozwala dostosować swoją rolę – niezależnie od tego, czy ratujesz sojuszników pod ostrzałem, czy niszczysz pancerz wroga. System „Plus” umożliwia dostosowywanie broni w trakcie walki – jest to funkcja uwielbiana przez fanów ze względu na swoją elastyczność.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest tryb „Portal” – otwarta przestrzeń, w której klasyczne mapy i broń z serii „Battlefield” łączą się z nowoczesną mechaniką, zachęcając do kreatywności i tworzenia przez społeczność scenariuszy, które mogą być tak chaotyczne lub tak taktyczne, jak tylko chcesz.

Nasza ocena: Jeśli lubisz nieprzewidywalne, wielkoskalowe bitwy, w których praca zespołowa i umiejętność dostosowania się są najważniejsze, „Battlefield 2042” zapewnia największe i najbardziej intensywne wrażenia z gry FPS na PS5.

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4. Deathloop [Najlepsza gra z akcją opartą na manipulowaniu czasem i łamaniu umysłu]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Arkane Lyon (twórca); Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Gra Deathloop opiera się na 24-godzinnej pętli czasowej, w której każdy wybór i każdy ruch zmienia przebieg dnia. Wcielasz się w postać Colta, którego zadaniem jest wyeliminowanie przed północą ośmiu Wizjonerów rozsianych po całej wyspie Blackreef.

Jeśli zginiesz lub poniesiesz porażkę, pętla resetuje się, przenosząc cię z powrotem na początek, ale z wiedzą zdobytą podczas poprzednich przejść. Świat gry charakteryzuje się charakterystyczną dla Arkane dbałością o szczegóły, łączącą otwartą konstrukcję poziomów z mechaniką immersyjnej symulacji.

Skradanie się, parkour i kreatywne zabójstwa współistnieją z potyczkami zbrojnymi, które wydają się realistyczne i improwizowane. Kierownictwo artystyczne opiera się na retrofuturystycznym stylu lat 60., z odważną paletą kolorów i stylizowaną architekturą, które sprawiają, że każda dzielnica jest wyjątkowa. To naprawdę genialna gra wieloosobowa.

Porada od profesjonalisty Planuj zabójstwa tak, aby pokrywały się w tym samym przedziale czasowym. Takie podejście pozwoli ci wyeliminować wielu Wizjonerów w jednej pętli, oszczędzając przejścia na późniejsze eksperymenty.

Jeśli szukasz naprawdę wyjątkowego wyzwania, zagraj online i wkrocz do gry innego gracza jako Julianna. Ten wieloosobowy zwrot akcji zamienia starannie zaplanowaną pętlę w pełną napięcia walkę w stylu „kot i mysz”, a nieprzewidywalność zmusi cię do błyskawicznego dostosowywania się do sytuacji. To właśnie ten rodzaj dynamicznej rozgrywki pod ogromną presją, który charakteryzuje wiele najlepszych gier akcji na PS5.

Nasza ocena: Dla fanów strzelanek FPS, którzy cenią sobie przemyślany projekt poziomów, nieprzewidywalne spotkania i grę, która nagradza eksperymentowanie, „Deathloop” oferuje stylowe i satysfakcjonujące urozmaicenie tego gatunku.

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5. Back 4 Blood [Najlepsza gra dla miłośników szalonej współpracy w walce z nieumarłymi]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa, survival horror Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Turtle Rock Studios (twórca); Warner Bros. Games (wydawca) Średni czas gry 10–15 godzin (kampania)

Back 4 Blood rzuca cię w sam środek misji kooperacyjnych dla czterech graczy, w których praca zespołowa decyduje o tym, czy przetrwasz atak hordy, czy zostaniesz zmieciony z powierzchni ziemi. Gra została stworzona przez zespół odpowiedzialny za Left 4 Dead i Left 4 Dead 2 i nosi w sobie to samo DNA: szalone strzelaniny, nieprzewidywalne pojawianie się wrogów oraz momenty, w których cała drużyna krzyczy przez czat głosowy.

Najbardziej wyróżniającym się elementem gry jest mechanika budowania talii. Przed każdą misją wybierasz karty, które zapewniają wzmocnienia, modyfikują broń lub zmieniają prędkość ruchu. W połączeniu z AI „Reżysera”, która dostosowuje się do twoich wyników, żadne dwa przejścia nie są takie same. To dopracowana i satysfakcjonująca wersja strzelanki z hordami zombie, która śmiało może stanąć w jednym rzędzie z innymi tytułami z listy najlepszych gier o zombie na PS5.

Dlaczego to wybraliśmy System kart i adaptacyjna sztuczna inteligencja sprawiają, że każda misja jest nowym wyzwaniem. Gra została stworzona z myślą o graczach, którzy lubią reagować na zmieniające się zagrożenia, współpracując ze zgraną drużyną.

Ta gra nie bez powodu jest współczesnym klasykiem gatunku kooperacyjnego. Jej unikalny system kart w połączeniu z dynamicznym reżyserem AI sprawia, że zawsze czeka na ciebie nowe wyzwanie. Jest idealna dla graczy, którzy uwielbiają współpracować pod presją.

Nasza ocena: Fanom strzelanek FPS, którzy szukają czystego wyzwania kooperacyjnego z nieprzewidywalnymi falami przeciwników, wielowarstwową strategią i mnóstwem historii typu „o mało co zginęliśmy”, z łatwością polecę Back 4 Blood.

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6. Resident Evil Village [Najlepsza gra z przerażającymi walkami i wampirami]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Survival horror, strzelanka pierwszoosobowa Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Capcom (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 10 godzin

Gra „Resident Evil Village”, rozgrywana w całości z perspektywy Ethana Wintersa, łączy w sobie pełen napięcia survival horror z momentami intensywnej walki. Pokryta śniegiem wioska w Europie Wschodniej stanowi równie duże zagrożenie, co jej mieszkańcy – od dzikich likantropów po potężną, niezapomnianą Lady Dimitrescu.

Dlaczego to wybraliśmy Gra łączy strzelankę z perspektywy pierwszej osoby z klimatycznym horrorem, oferując graczom na PS5 pełną napięcia kampanię, która równoważy eksplorację, łamigłówki i walkę pod ogromną presją.

Eksploracja i rozwiązywanie zagadek są wplecione w tempo rozgrywki, zmuszając graczy do poszukiwania zasobów przy jednoczesnym gospodarowaniu skąpą amunicją podczas wymiany ognia. Silnik RE Engine zapewnia niezwykle szczegółowe otoczenie, nastrojowe oświetlenie oraz projekty postaci, które podnoszą poziom realizmu, nie rezygnując przy tym z elementów groteski.

Obsługa VR na PS VR2 pogłębia immersję, a opcjonalny tryb trzeciej osoby oraz dodatek „Cienie Róży” oferują alternatywne perspektywy.

Nasza ocena: Fani strzelanek FPS poszukujący horroru łączącego atmosferyczne napięcie z pełnymi adrenaliny walkami uznają Resident Evil Village za grę zarówno przerażającą, jak i dającą ogromną satysfakcję.

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7. RoboCop: Miasto zbuntowanych [Najlepsza gra dla miłośników oldschoolowej brutalności i nostalgii]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Teyon (twórca); Nacon (wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin

RoboCop: Miasto zbuntowanych łączy intensywną, przemyślaną strzelaninę z elementami pracy policyjnej i powolnym śledztwem. Spędzisz czas na tropieniu wskazówek, wykonywaniu zadań pobocznych i rozstrzeliwaniu wrogów z pistoletu Auto-9 w walkach, które są bezkompromisowo brutalne.

Dlaczego to wybraliśmy Przemyślane ruchy, intensywna strzelanina i autentyczna sceneria lat 80. oddają istotę RoboCopa, oferując skupioną strzelankę, która jest wierna filmom.

Ruchy postaci są celowo ociężałe, co odzwierciedla mechaniczną budowę RoboCopa. Otoczenie gry jest przesiąknięte dystopijnym klimatem lat 80., z oświetlonymi neonami ulicami i brudnymi strefami przemysłowymi, które wydają się wyjęte prosto z filmów. Powrót Petera Wellera jako głosu i wizerunku RoboCopa dodaje grze autentyczności.

Nasza ocena: Jeśli szukasz strzelanki FPS, która przypomina kapsułę czasu z złotej ery filmów akcji, „RoboCop: Miasto zbuntowanych” na pewno cię nie zawiedzie. Gra jest brutalna, wierna pierwowzorowi i ma tempo, które zadowoli graczy lubujących się w przemyślanej, wymagającej walce.

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8. Crysis Remastered Trilogy [Najlepsza gra z futurystyczną akcją typu stealth i zniszczeniami]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórcy Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (twórcy); Electronic Arts, Crytek (wydawcy) Średni czas rozgrywki 20–30 godzin

Trylogia Crysis Remastered oferuje trzy kampanie, w których nanoskafander jest najlepszym narzędziem taktycznym. Ukryj się, by przemknąć się obok patroli, przełącz się w tryb pancerza, by wytrzymać ostrzał, lub zwiększ prędkość, by oskrzydlić wrogów, zanim zdążą zareagować.

Poziomy zostały zaprojektowane jako otwarte światy typu „sandbox”, co pozwala na realizację celów z wielu perspektyw – snajperując z grzbietu wzgórza, skradając się wśród roślinności lub przeprowadzając głośną akcję z użyciem materiałów wybuchowych. Na PS5 zremasterowane wersje oferują ostrzejsze tekstury, ulepszone oświetlenie i stabilną wydajność, a tryb 60 klatek na sekundę zapewnia płynne celowanie i poruszanie się.

Porada od profesjonalisty W trakcie walki przełączaj się między zdolnościami nanokombinezonu, aby przeciwdziałać różnym zagrożeniom: użyj niewidzialności, by uciec, pancerza, by pochłonąć obrażenia, oraz prędkości, by szybko zmienić pozycję.

Świat każdej części serii ewoluuje zarówno pod względem wizualnym, jak i mechanicznym – od tropikalnych wysp w pierwszej części Crysis, przez walkę w miejskiej dżungli w Crysis 2, aż po porośnięte roślinnością ruiny w Crysis 3. Dostępne style rozgrywki nadają tej serii wyjątkowy charakter.

Nasza ocena: Dla fanów strzelanek FPS, którzy pragną swobody działania w połączeniu z fantazją o supermocach, ta trylogia jest trudna do przebicia. Wszechstronność nanokombinezonu sprawia, że walka nie nudzi się, a ulepszona grafika nadaje serii nowoczesny charakter na PS5.

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9. Dying Light 2: Stay Human [Najlepsza gra z gatunku akcji-horroru z elementami parkour]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Survival horror, RPG akcji, strzelanka pierwszoosobowa Platformy PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Techland (twórca); Warner Bros. Interactive Entertainment (wydawca) Średni czas gry 20–25 godzin (fabuła główna), ponad 80 godzin (treści poboczne)

W grze Dying Light 2: Stay Human trafisz do Villedor – ogromnego, rozpadającego się miasta, gdzie dachy są bezpieczną przystanią, a ulice pełne są niebezpieczeństw. System parkour stanowi sedno rozgrywki, pozwalając ci biegać po ścianach, przeskakiwać przeszkody i przemieszczać się po dachach, aby uniknąć hord zarażonych lub zaskoczyć rywali.

Walka opiera się głównie na starciach wręcz, ale po zmroku zagrożenie rośnie. W nocy pojawiają się najbardziej agresywne zarażone, zmuszając graczy do pełnych napięcia sprintów do bezpiecznych stref i nagradzając tych, którzy podejmą ryzyko.

Dlaczego to wybraliśmy System parkouru zamienia przestrzenie pionowe w atuty taktyczne, dając graczom swobodę walki, ucieczki lub organizowania zasadzek z dachów w tętniącym życiem otwartym świecie.

Decyzje graczy wpływają na kontrolę frakcji, stan miasta, a nawet na to, które trasy przemieszczania się są dostępne. To niesamowita strzelanka z hordami zombie i świetnym trybem współpracy online. Jest to jedna z najlepszych gier z otwartym światem, która zapewnia również wspaniałe wrażenia z przetrwania.

Ta gra oferuje wyjątkowe połączenie dynamicznej walki z perspektywy pierwszej osoby oraz płynnych ruchów parkour. To pionowa strzelanka FPS, w której otoczenie stanowi zarówno broń, jak i najważniejsze narzędzie niezbędne do przetrwania.

Nasza ocena: Dla graczy lubiących strzelanki FPS, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko strzelanin w korytarzach, „Dying Light 2” oferuje swobodę poruszania się w pionie, dynamiczną walkę wręcz oraz walkę o przetrwanie o wysoką stawkę, w której dachy budynków naprawdę są twoją jedyną szansą na przeżycie.

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10. Nieśmiertelni z Aveum [Najlepsza gra fantasy akcji z rzucaniem zaklęć]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PS5, Xbox Series X/S, Windows Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Ascendant Studios (twórca); Electronic Arts (wydawca) Średni czas rozgrywki 12–15 godzin

W grze „Nieśmiertelni z Aveum” kule zastąpiono magią, a cała mechanika walki opiera się na trzech różnych kolorach zaklęć – niebieskim symbolizującym precyzję, czerwonym oznaczającym potężne ataki z bliskiej odległości oraz zielonym, odpowiadającym za szybkie serie ataków.

Każda z nich działa jak klasyczny archetyp broni z gier FPS, ale oferuje elastyczność w zakresie dostosowywania zaklęć, ulepszania sigili oraz kombinacji umiejętności, które można łączyć w łańcuchy przeciwko różnym typom przeciwników. Poruszanie się i celowanie pozostają szybkie, więc zmiana rodzajów zaklęć w trakcie walki staje się czymś naturalnym.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki przyporządkowaniu klasycznych ról strzelanek do kolorów zaklęć gra wprowadza różnorodność do walki, nie tracąc przy tym responsywności i tempa oczekiwanych od strzelanek FPS.

Poza walką poziomy łączą liniowy postęp z bocznymi ścieżkami prowadzącymi do zagadek, zadań pobocznych i elementów fabuły, dając graczom powody do powrotu w przeszłość z nowymi umiejętnościami. To zabawne, jak ta gra fantasy może sprawiać wrażenie nowoczesnej strzelanki.

Nasza ocena: Dla fanów strzelanek FPS, którzy chcą zamienić broń palną na magię, „Nieśmiertelni z Aveum” oferuje dopracowane połączenie refleksu strzeleckiego i spektakularnej fantastyki.

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11. Resident Evil: RE:Verse [Najlepsza gra do szaleństwa w trybie wieloosobowym]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek FPS dla wielu graczy, Deathmatch Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Capcom (twórca i wydawca) Średni czas gry brak danych (tryb wieloosobowy online)

Resident Evil: RE:Verse to próba firmy Capcom, by przenieść horrorowe korzenie serii do formatu deathmatchu online. Mecze są krótkie – trwają zaledwie 5 minut – a gracz wciela się w znane postacie, takie jak Chris Redfield czy Jill Valentine, z których każda dysponuje unikalną bronią i umiejętnościami.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj mechanikę odrodzenia potwora na swoją korzyść. Wyeliminowanie skupionych przeciwników jako broń biologiczna może przechylić szalę zwycięstwa na twoją stronę, zanim powrócisz do ludzkiej postaci.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest mechanika „Bioweapon’s Revenge” – gdy zostaniesz wyeliminowany, odradzasz się jako potwór, taki jak Nemesis lub Hunter, co pozwala ci odwrócić sytuację i pokonać swojego zabójcę. Pod względem wizualnym gra wykorzystuje shader w stylu komiksowym na tle znanych lokacji z serii Resident Evil, co nadaje jej styl odróżniający ją od głównych tytułów serii.

Nasza ocena: Fani strzelanek FPS, którzy lubią postacie i fabułę uniwersum Resident Evil, mogą docenić RE:Verse za kilka rund nowatorskiego chaosu, ale ograniczona zawartość i krótka żywotność sprawiają, że trudno polecić tę grę zamiast bardziej dopracowanych strzelanek wieloosobowych.

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12. Doom: The Dark Ages [Najlepsza gra dla miłośników średniowiecznej rzeźni i czystej, zabójczej furii]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PS5, Windows, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca/twórcy id Software (twórca); Bethesda Softworks (wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin

W grze „Doom: The Dark Ages” Slayer opuszcza korytarze rodem z filmów science fiction i trafia do mrocznego, średniowiecznego świata fantasy. Gra, będąca prequelem tytułów „DOOM” (2016) i „DOOM Eternal”, opiera się na brutalnej walce wręcz, niszczycielskiej broni oraz wielkiej wojnie z demonami.

Możesz spodziewać się posługiwania się brutalnymi narzędziami, takimi jak piła tarczowa, cep i maczuga, a wszystko to podczas rozpraszania demonów za pomocą kinowych ciosów kończących. Oprócz walki naziemnej gracze mogą wjeżdżać do bitwy na grzbietach potężnych smoków, co wprowadza chaos w pionie i sceny na wielką skalę.

Dlaczego to wybraliśmy Gra przenosi szybkość i intensywność serii DOOM do średniowiecznej scenerii, dodając broń do walki wręcz oraz wielkie bitwy konne, zachowując jednocześnie dynamikę podstawowej walki.

Silnik idTech 8 zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę, płynne animacje i responsywne prowadzenie broni, co fani strzelanek FPS z pewnością docenią, gdy walki staną się chaotyczne. Super strzelba powraca w szczytowej formie, umacniając pozycję tej gry jako godnego przedstawiciela najlepszych gier z serii DOOM.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy oczekują od strzelanek FPS nieustępliwej brutalności, pomysłowej mechaniki walki wręcz oraz świeżego, średniowiecznego akcentu w formule DOOM, The Dark Ages jest jedną z strzelanek, w które koniecznie trzeba zagrać w 2026 roku.

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13. Far Cry 6 [Najlepsza gra o chaotycznej rewolucji w tropikach]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa, otwarty świat Platformy PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2021 Twórca/twórcy Ubisoft Toronto (twórca); Ubisoft (wydawca) Średni czas rozgrywki 25–30 godzin

Podstawowa rozgrywka w Far Cry 6 łączy w sobie elementy skradanki, dynamicznej walki i kreatywności w świecie typu sandbox. Do twierdz wroga możesz zbliżać się, wykonując ciche likwidacje, szturmować je przy pomocy broni zamontowanej na pojazdach lub zastawiać pułapki, wykorzystując otoczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Tematyczne karabiny i wyposażenie wzbogacają zarówno polowania, jak i starcia bojowe, dodając zabawny akcent do strzelanin w otwartym świecie Yary, nie ograniczając przy tym wyborów gracza.

Sprzęt i misje związane z polowaniem na krokodyle nadają grze wyjątkowego charakteru, a potężna broń sprawdza się zarówno w walce z opancerzonymi żołnierzami, jak i niebezpieczną dziką fauną. Świetna jest również gra głosowa, zwłaszcza głównego złoczyńcy, Antona Castillo. W tej grze naprawdę można siać spustoszenie.

Chcesz zobaczyć, jak wypada na tle innych części serii? Zapoznaj się z naszą listą najlepszych gier z serii Far Cry.

Nasza opinia: Dla fanów strzelanek FPS, którzy cenią sobie swobodę eksperymentowania z walką w rozległym otwartym świecie – i pragną, by ta rewolucja miała w sobie dodatkowy pazur – pakiet „Croc Hunter Pack” wnosi zarówno charakter, jak i siłę ognia.

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14. Krainy Cudów Małej Tiny [Najlepsza strzelanka z łupami w świecie fantasy]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji, strzelanka pierwszoosobowa Platformy PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Gearbox Software (twórca); 2K (wydawca) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Krainy Cudów Małej Tiny przekształca formułę strzelanki looter-shooter z serii Borderlands w świat pełen fantastyki. Gracze wkraczają do ożywionej gry RPG typu tabletop, a sama Tiny Tina opowiada o każdym zwrocie akcji.

Tworzysz bohatera wieloklasowego, a następnie zbierasz łupy, strzelasz, walczysz na miecze i rzucasz zaklęcia w rozległych lochach i fantazyjnych krajobrazach. Arsenał łączy magię z potężną bronią palną, a każda misja jest przepełniona chaotycznym humorem Tiny. Gra wyróżnia się systemem wieloklasowości, który pozwala łączyć dwie klasy postaci, tworząc unikalne kombinacje umiejętności.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie strzelanki typu looter-shooter z możliwością dostosowywania postaci z wielu klas oraz rzucaniem zaklęć tworzy zabawny, ale głęboki system pozwalający na tworzenie unikalnych zestawów wyposażenia dla postaci.

Mapa świata oferuje losowe spotkania i sekrety pomiędzy misjami, a styl graficzny łączy technikę cel-shading znaną z serii Borderlands z barwnymi motywami fantasy. Ogromną atrakcją jest tryb współpracy online.

Nasza ocena: Gracze FPS, którzy pragną łączyć zbieranie łupów z zabawną przygodą inspirowaną D&D, uznają „Wonderlands” za grę, do której można wracać bez końca. To rzadka strzelanka, w której równie ważna jest zabawa, co zdobywanie łupów.

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15. Destiny 2: Lightfall [Najlepsza strzelanka science fiction z kosmicznymi mocami]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka pierwszoosobowa, MMO Platformy PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Bungie (twórca i wydawca) Średni czas gry 8–10 godzin (kampania)

Gra „Lightfall” przenosi cię do Neomuny – rozległego miasta inspirowanego Cyberpunkiem, rozświetlonego hologramami i jaskrawymi neonami. Walka w tym FPS-ie jest dynamiczna i pełna mocy, a podklasa „Strand” oferuje styl gry oparty na wysokiej mobilności i haku, a także niszczycielskie umiejętności kontroli tłumu.

Dlaczego to wybraliśmy Podklasa Strand rozszerza możliwości poruszania się i walki, oferując zarówno w trybie PvE, jak i PvP nowe strategie, które wyraźnie różnią się od tych znanych z poprzednich rozszerzeń.

Nadal jest to rdzeń gry typu looter-shooter, z którego słynie Destiny – seria strzałów w głowę, zmiana broni elementarnej i polowanie na egzotyczne łupy – ale opcje poruszania się oferowane przez Strand otwierają nowe taktyki w trybach PvE i PvP. Poziom trudności kampanii „Legendary” jest na tyle wysoki, że każda walka ma znaczenie, a jednocześnie można ją ukończyć w trybie solo.

Raid „Root of Nightmares” stawia na kinowe widowisko z zmieniającymi się arenami i mechanikami wymagającymi koordynacji. Tryb kooperacji online stanowi istotną część tożsamości tej gry.

Nasza ocena: Jeśli szukasz strzelanki łączącej dynamiczne strzelanie z kosmicznymi zdolnościami magicznymi i rajdami na skalę MMO, „Lightfall” to jedno z najbardziej ambitnych rozszerzeń do gier FPS, w które możesz zagrać na PS5.

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Często zadawane pytania