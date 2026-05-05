7 najlepszych gier studia Telltale, które sprawdzą twoje zasady moralne, cierpliwość i refleks

Najlepsze gry studia Telltale sprawiły, że „interaktywne opowiadanie historii” stało się popularne – dzięki rozgałęzionym ścieżkom fabularnym, trudnym decyzjom i wystarczającej dawce moralnego dylematu, by gracz nie mógł usiedzieć w miejscu. Niektóre historie poruszają do głębi, inne wydają się niezgrabne, ale te dobrze dobrane to prawdziwe klasyki.

Spędziłem nad grami Telltale więcej godzin, niż chciałbym przyznać. Zmagając się z wyborami, powtarzałem rozdziały tylko po to, by zobaczyć tę jedną dodatkową scenę, i znosiłem problemy z tempem rozgrywki, żebyście wy nie musieli tego robić.

Przewiń w dół, aby zapoznać się z moimi najlepszymi propozycjami, krótkimi opisami każdej z nich oraz uzasadnieniem, dlaczego zasługują one na miejsce na mojej liście.

Moje najlepsze propozycje gier Telltale

Najlepsze gry Telltale wrzucają cię w sam środek chaosu, zmuszają do podejmowania bolesnych decyzji i sprawiają, że każda chwila ma znaczenie. Będziesz zamierać w bezruchu, wpadać w panikę, a czasami śmiać się z tego, jak bardzo sytuacja może się pogorszyć. Te trzy tytuły wywierają większe wrażenie niż pozostałe.

1 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 2019 Biegniesz opuszczonymi ulicami, a zombie depczą ci po piętach, a ty w ciągu kilku sekund musisz podejmować niemożliwe decyzje. Historia Clementine wciąga cię bez reszty. Każda sekwencja QTE sprawia, że dłonie zaczynają ci się pocić, a wybory dialogowe uderzają jak ciosy, których nie przewidziałeś. W ostatnim odcinku czujesz, jak żołądek skręca ci się w supeł. Buy now 2 Batman: The Telltale Series 2016 Gotham nie czeka, aż sam to rozgryziesz. Musisz balansować między sekretami Bruce’a, unikać wrogów i starać się podejmować moralnie słuszne decyzje w mieście pełnym zła. Praca detektywistyczna jest pomysłowa i pełna napięcia, walka jest dynamiczna, a każda rozmowa może wywrócić twój świat do góry nogami. Buy now 3 The Walking Dead: Season 2 2013 Clementine dorosła, ale stawka jest teraz jeszcze wyższa. Musisz działać szybko, a jeden błąd może zrujnować komuś życie. Każdy wybór wydaje się mieć ogromne znaczenie, a ty zdasz sobie sprawę, jak okrutny potrafi być ten świat. Buy now

Te trzy gry pokazują dokładnie, dlaczego Telltale działa. Historie wciągają, wybory bolą, a na QTE już nigdy nie spojrzysz tak samo.

7 najlepszych gier Telltale: historie, które zapadają w pamięć, wybory, które bolą

Oto mój zestaw najlepszych gier Telltale, które naprawdę wywołują emocje. Niektóre przenoszą cię na pełne napięcia ulice pełne zombie, inne wrzucają cię w chaotyczną rzeczywistość Gotham, a kilka zmusza do wyborów, które będą cię prześladować jeszcze długo po odłożeniu kontrolera. Każda z nich oferuje wysoką stawkę i jeszcze większy dramat

1. The Walking Dead: Kompletna seria Telltale [Najlepsza gra Telltale ogółem]

Historia Clementine wciąga już od pierwszej sceny i nie pozwala się oderwać. Każda rozmowa to pułapka, a każdy wybór może zaboleć bardziej niż ugryzienie zombie. Zremasterowana grafika sprawia, że opuszczone ulice i rozpadające się schronienia wydają się żywe – jakby niebezpieczeństwo czaiło się za każdym rogiem.

To brutalna i chaotyczna gra. Jeden zły ruch może zrujnować przyjaźń, doprowadzić do czyjejś śmierci lub prześladować cię przez wiele godzin. Będziesz przeszukiwać miasta, spotykać zdesperowanych nieznajomych i próbować chronić tych, na których ci zależy, podczas gdy świat pochłania wszystkich pozostałych. Zombie? To tylko przystawki. Tu chodzi o przetrwanie, zaufanie i ponoszenie konsekwencji każdego podjętego wyboru. Gry takie jak The Walking Dead wywierają zupełnie inne wrażenie w klimacie Telltale.

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, PS4, PS5 (dzięki kompatybilności wstecznej), Xbox One, Xbox Series X/S (dzięki kompatybilności wstecznej) Rok wydania 2019 Twórca/wydawca Telltale Games/Skybound Games Średni czas rozgrywki ponad 50 godzin Rozgrywka Fabuła oparta na wyborach, z pełnymi napięcia sekwencjami QTE i rozgałęzionymi wątkami. Każda decyzja ma znaczenie, a eksploracja i interakcje na czas utrzymują gracza w napięciu. Fabuła Obejmuje całą podróż Clementine we wszystkich sezonach. Każda postać, decyzja i strata pozostają w pamięci. Tempo jest idealne, a apokalipsa wydaje się prawdziwa. Ścieżka dźwiękowa Subtelna, przejmująca i pełna emocji. Muzyka potęguje napięcie w kluczowych momentach i podkreśla smutek, nie dominując jednak nad fabułą. Grafika i atmosfera Wyraźniejsza, zremasterowana grafika, płynniejsze animacje i kinowe ujęcia. Ulice, schroniska i obszary opanowane przez zombie sprawiają wrażenie prawdziwych i groźnych. Zalety Kompletna fabuła, poruszająca emocjonalnie, dopracowana wersja remasterowana, pełna napięcia rozgrywka Wady Ograniczona różnorodność walki, niektóre sekwencje QTE wydają się powtarzalne podczas ponownego grania To, co lubię najbardziej Podejmowanie decyzji w ułamku sekundy, która może kogoś zniszczyć lub uratować, a potem obserwowanie, jak wpływa to na dalszy przebieg fabuły – za każdym razem serce mi wali

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2. Batman – Seria Telltale [Najlepsza gra z mrocznymi, pokręconymi wyborami]

Zacząłem grać, myśląc, że po prostu wcielę się w Batmana. Już po kilku minutach muszę lawirować między kłamstwami, tajemnicami i krwią na rękach. Jedno niewłaściwe słowo może wywołać reakcję łańcuchową, która będzie ci towarzyszyć przez resztę gry. Badanie miejsc zbrodni wymaga czujności, a walki sprawiają, że serce wali jak młot. Nic nie jest bezpieczne, nic nie jest proste. Tak właśnie zaczyna się każda świetna interaktywna gra fabularna.

Sytuacja szybko się komplikuje. Sojusze się rozpadają, życia legną w gruzach, a miasto reaguje na każdą twoją decyzję. Konsekwencje bywają zarówno przerażające, jak i mrocznie zabawne. Bycie Batmanem w tej grze nie polega na okładaniu złoczyńców, ale na przetrwaniu w mieście, które chce cię złamać.

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2016 Twórca/wydawca Telltale Games/Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 10–12 godzin Rozgrywka Fabuła oparta na wyborach gracza, z ważnymi scenami QTE i rozgałęzionymi dialogami. Śledztwo i decyzje moralne sprawiają, że każda scena jest pełna napięcia, a sekwencje walki są krótkie, ale dynamiczne. Fabuła Opowiada o Bruce'u Wayne'ie i Batmanie zmagających się z korupcją w Gotham. Każdy wybór ma znaczenie – od osobistych tajemnic po konsekwencje dla całego miasta. Zwroty akcji i zdrady bohaterów sprawiają, że każdy odcinek to prawdziwa jazda pełna emocji. Ścieżka dźwiękowa Mroczna, nastrojowa i kinowa. Muzyka potęguje napięcie, podkreśla dramatyczne ujawnienia i sprawia, że Gotham wydaje się niebezpieczne i pełne życia. Grafika i atmosfera Stylizowana grafika inspirowana komiksami z kinowymi ujęciami. Gotham wydaje się przytłaczające, chaotyczne i nieprzewidywalne, co idealnie pasuje do tonu opowieści. Zalety Sprytna praca detektywistyczna, trzymająca w napięciu fabuła, znaczące wybory, dynamiczne tempo poszczególnych odcinków Wady Krótsza niż inne gry Telltale, ograniczona walka To, co najbardziej mi się podoba Podejmowanie decyzji, która wydaje się nieistotna, by potem obserwować, jak wywołuje lawinę wydarzeń w całym mieście i ratuje kogoś w zupełnie nieoczekiwany sposób

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3. The Walking Dead: Sezon 2 [Najlepsza gra pod względem przejmujących konsekwencji]

Clementine dorosła, a świat stał się bardziej bezlitosny. Każdy krok przez opuszczone miasteczka wydaje się niebezpieczny, rozmowy mogą się źle skończyć, a jedna zła decyzja może zrujnować życie kogoś, na kim ci zależy. Sekwencje QTE są pełne napięcia, a fabuła nieustannie rzuca cię w niemożliwe do rozwiązania sytuacje.

To nieustanna walka. Emocjonalne ciosy uderzają znacznie mocniej niż cokolwiek, czego doświadczyłem w pierwszym sezonie. Każda decyzja wydaje się ciężka, a gra nie wybacza błędów. Karze cię, zmusza do lepszego działania i sprawia, że nieustannie angażujesz się w walkę o przetrwanie Clementine. To przede wszystkim niesamowite doświadczenie dramatyczne, a dopiero potem solidna gra z gatunku horroru.

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2013 Twórca/wydawca Telltale Games Średni czas rozgrywki 10–12 godzin Rozgrywka Fabuła oparta na licznych wyborach, z pełnymi napięcia sekwencjami QTE i rozgałęzionymi ścieżkami decyzji. Każdy wybór ma znaczenie, eksploracja podtrzymuje napięcie, a dylematy moralne są naprawdę trudne. Fabuła Kontynuacja podróży Clementine w mroczniejszym, bardziej bezlitosnym świecie. Relacje międzyludzkie, przetrwanie i zaufanie są nieustannie wystawiane na próbę. Każda decyzja ma znaczenie, a jej konsekwencje odbijają się echem w każdym odcinku. Ścieżka dźwiękowa Nawiedzająca, emocjonalna i subtelna. Muzyka podkreśla pełne napięcia sekwencje i przejmujące momenty, potęgując emocje podczas każdego pełnego napięcia spotkania. Grafika i atmosfera Stylizowana oprawa wizualna z charakterystycznymi, kinowymi ujęciami. Opuszczone miasteczka, lasy i stacje kolejowe wydają się żywe, groźne i wciągające. Zalety Wyraźniejsze stawki, poruszająca emocjonalnie, pełna napięcia rozgrywka, znaczące wybory Wady Pewna powtarzalność sekwencji QTE To, co lubię najbardziej Możliwość obserwowania rozwoju Clementine poprzez brutalne wybory. Napięcie i smutek w tych momentach nie dają o sobie zapomnieć.

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4. Batman: The Enemy Within – seria Telltale [Najlepsza gra z pokręconym dramatem o złoczyńcach]

Witaj w pełnym napięcia, nieprzewidywalnym Gotham i jednej z najlepszych gier o Batmanie na rynku. Tutaj każdy wybór ma znaczenie, rozmowy tętnią niebezpieczeństwem, a John Doe (Joker) czai się niczym lont gotowy do wybuchu. Śledztwa kryminalne wystawiają na próbę twój spryt, a sekwencje QTE podnoszą poziom adrenaliny. Nie ma chwili wytchnienia ani bezpiecznego zakątka.

W mieście panuje chaos. Sojusze się rozpadają, tajemnice wychodzą na jaw, a decyzje odbijają się echem w każdym spotkaniu. Moralność jest bardziej zawiła niż kiedykolwiek, a stawka wydaje się niezwykle osobista. Obserwowanie, jak John Doe reaguje na twoje posunięcia, jest wciągające, niepokojące i mrocznie sprytne – każda interakcja ma (prawie zbyt) duże znaczenie.

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, macOS, PS4, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 Twórca/wydawca Telltale Games Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Rozgrywka Fabuła oparta na wyborach gracza, z rozgałęzionymi dialogami, pełna napięcia scenami QTE i dylematami moralnymi. Śledztwa sprawdzają umiejętności detektywistyczne gracza, a sekwencje walki są krótkie, ale dynamiczne. Decyzje gracza kształtują rozwój postaci i zakończenie historii. Fabuła Kontynuacja zmagań Batmana w Gotham, w której John Doe/Joker staje się kluczową, nieprzewidywalną postacią. Relacje ulegają napięciu, a sojusze ulegają zmianom. Możliwe jest zaimportowanie wyborów z pierwszego sezonu, ale grę można rozgrywać całkowicie samodzielnie. Ścieżka dźwiękowa Mroczna, nastrojowa, kinowa. Muzyka potęguje napięcie, podkreśla kluczowe momenty i nadaje Gothamowi atmosferę żywego, realnego zagrożenia. Grafika i atmosfera Stylizowana oprawa wizualna inspirowana komiksami z kinowymi ujęciami. Gotham wydaje się przytłaczające, chaotyczne i pełne życia. Mimika postaci doskonale oddaje napięcie i dramatyzm. Zalety Krótszy niż pierwszy sezon, walka jest ograniczona Wady Pewna powtarzalność sekwencji QTE To, co lubię najbardziej Obserwowanie, jak John Doe/Joker reaguje na wybory w nieprzewidywalny sposób. Drobne decyzje prowadzą do chaosu, a to zawsze dostarcza emocji.

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5. Minecraft: Story Mode – seria firmy Telltale Games [Najlepsza gra Telltale dla fanów Minecrafta]

Zazwyczaj nie spodziewasz się dramatycznej fabuły w grach takich jak Minecraft. Ale wiesz co? Jesse i ekipa wrzucają cię prosto w chaos, a wybory, których musisz dokonywać , mają większy wpływ na ten blokowy świat , niż byś się spodziewał. Rozmowy wywołują śmiech, niezręczne napięcie lub natychmiastowe kłopoty. Sekwencje QTE zmuszają cię do czujności, a każda decyzja ma wpływ na przebieg historii.

Fabuła zawiera zaskakująco mocne momenty. Czarne charaktery knują, sojusznicy zdradzają lub ratują, a twoje posunięcia kształtują przyjaźnie i wynik wydarzeń. Humor miesza się z wysoką stawką, a świat reaguje na twoje wybory w sprytny i często przezabawny sposób.

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, Wii U, urządzenia mobilne Rok wydania 2015 Twórca/wydawca Telltale Games/Mojang Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Rozgrywka Rozgałęzione dialogi, fabuła oparta na wyborach oraz proste sekwencje QTE. Eksploracja, rzemiosło i rozwiązywanie problemów budują napięcie. Decyzje kształtują relacje między postaciami i przebieg wydarzeń. Fabuła Wcielasz się w rolę Jesse, która przewodzi grupie przyjaciół w misji ratowania ich świata po rozpadzie starożytnego zakonu bohaterów. Grupa walczy z potworami, zmaga się z nieoczekiwanymi zdradami i rozwiązuje zagadki, aby przetrwać. Ścieżka dźwiękowa Optymistyczna, fantazyjna, figlarna. Muzyka potęguje napięcie, podkreśla komizm i idealnie pasuje do tego kanciastego świata. Grafika i atmosfera Kanciasty styl przypominający Minecraft z kinowymi ujęciami. Wioski, jaskinie i przygody wydają się żywe, a otoczenie dynamicznie reaguje na twoje działania. Zalety Zabawna obsada, sprytny humor, zaskakujące stawki, przystępna dla wszystkich grup wiekowych Wady Prostsze wybory moralne, walka pozostaje na podstawowym poziomie To, co lubię najbardziej Obserwowanie, jak pojedyncza decyzja prowadzi do zabawnych lub heroicznych sytuacji, zmieniając interakcje i wyniki w satysfakcjonujący chaos.

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6. Opowieści z pogranicza [Najlepsza gra pod względem humoru, chaosu i szalonych wyborów]

Gracz wciela się na przemian w Rhysa, aspirującego korporacyjnego karierowicza, oraz Fionę, oszustkę z charakterem, przemierzając galaktykę pełną przezabawnych i okrutnych przygód. Dialogi są błyskotliwe, sekwencje QTE przyspieszają tętno, a każda misja wciąga cię coraz głębiej w szalone intrygi.

Gra to prawdziwa burza zdrad, napadów i przesadzonych strzelanin. To mieszanka Łowców Skarbów, psychopatów i korporacyjnych zbirów. Które oszustwa się powiodą, a kto zostanie wplątany w ten chaos? Wszystko zależy od ciebie.

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, fabularna Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 Twórca/wydawca Telltale Games/Gearbox Software Średni czas rozgrywki 10–12 godzin Rozgrywka Fabuła oparta na wyborach, z rozgałęzionymi dialogami, sekwencjami QTE i łamigłówkami. Przełączanie się między postaciami zmienia perspektywę, a twoje działania decydują o tym, które plany się powiodą i kto przeżyje starcia. Fabuła Rhys i Fiona łączą siły, by ścigać legendarny Skarbiec i zarobić na galaktycznym chaosie. Oszukują, skradają się i strzelają, by przedrzeć się przez intrygi Hyperiona, jednocześnie mierząc się z psychopatami i dawnymi rywalami. Twoje wybory decydują o tym, które oszustwa się powiodą, którzy sojusznicy przeżyją i jak potoczą się zdrady. Fabuła łączy absurdalną komedię z napięciem związanym z wysoką stawką, sprawiając, że gracz śmieje się, a jednocześnie poci się nad podejmowanymi decyzjami. Ścieżka dźwiękowa Pełna energii, ekscentryczna i kinowa. Muzyka doskonale podkreśla dramatyczne ujawnienia, komediowe momenty i sekwencje akcji. Grafika i atmosfera Stylizowana grafika w stylu Borderlands z inspirowanym komiksami cel-shadingiem. Otoczenie sprawia wrażenie chaotycznego, tętniącego życiem i niebezpiecznego, doskonale oddając energię serii. Zalety Ostry humor, świetnie nakreślone postacie, chaotyczne misje, zapadające w pamięć zwroty akcji Wady Walka jest ograniczona, tempo akcji spada w dłuższych fragmentach dialogowych To, co podobało mi się najbardziej Przeprowadzenie oszustwa, które spektakularnie się nie udaje, a potem obserwowanie, jak świat reaguje w sposób, którego się nie spodziewałem.

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7. The Expanse: Seria Telltale [Najlepsza mroczna gra science fiction studia Telltale]

Gra od samego początku rzuca cię w wir napięcia w stanie nieważkości. Każda decyzja zmienia sojusze, wywołuje konflikty lub wpędza cię w kłopoty z załogą. Dialogi są ostre, sekwencje QTE pełne napięcia, a wybory naprawdę bolą. Czujesz się, jakbyś dowodził statkiem ratowniczym na skraju Pasa.

Jest brutalna, inteligentna i zaskakująco osobista. Musisz lawirować między relacjami w załodze, wymagającymi misjami i moralnymi dylematami, podczas gdy fabuła wymyka się spod kontroli. Scenariusz jest świetny, tempo trzyma w napięciu, a konsekwencje sprawiają, że przed każdym ruchem zastanawiasz się dwa razy.

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Przygodowa, oparta na fabule Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/wydawca Telltale Games/Deck Nine Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Rozgrywka Perspektywa trzeciej osoby z interakcjami typu „wskaż i kliknij”. Wybory dialogowe wpływają na relacje między postaciami i przebieg fabuły. Ruch w stanie nieważkości oraz łamigłówki środowiskowe urozmaicają rozgrywkę. Fabuła Wcielasz się w postać Caminy Drummer, która dowodzi ekipą ratowniczą podczas misji o wysokim stopniu ryzyka. W miarę jak tajemnice wychodzą na jaw, stajesz przed wyborami, które wystawiają na próbę twoje zdolności przywódcze i moralność. Fabuła porusza tematy lojalności, przetrwania oraz surowej rzeczywistości życia w kosmosie Ścieżka dźwiękowa Klimatyczna i pełna napięcia, doskonale uzupełniająca science-fictionową scenerię gry. Muzyka potęguje napięcie i emocje w kluczowych momentach. Grafika i atmosfera Szczegółowe otoczenie z realistyczną fizyką kosmiczną. Sekwencje w stanie nieważkości są wciągające, choć niektóre animacje wydają się nieco sztywne. Zalety Dobrze rozwinięte postacie, wciągająca fabuła, wierna klimatowi serialu Wady Problemy z tempem rozgrywki, sporadyczna niezgrabność mechaniki, niektóre niedopracowane elementy rozgrywki Moja ulubiona rzecz Sekwencje w stanie nieważkości – bez dwóch zdań!

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Często zadawane pytania

Która gra Telltale jest uważana za najlepszą?

„The Walking Dead: Kompletna seria Telltale” to najlepsza gra studia Telltale. Jest to kompletna saga o Clementine, charakteryzująca się lepszą grafiką i emocjonalną siłą, dzięki której seria stała się kultowa. Niewiele gier dorównuje jej połączeniu trudnych wyborów, napiętego tempa akcji i niezapomnianych postaci.

Czy warto zagrać w „The Walking Dead” od Telltale?

Zdecydowanie tak. To jedna z najsilniejszych serii opartych na wyborach gracza, zwłaszcza w wersji Wydanie ostateczne. Fabuła porusza do głębi, postacie wydają się prawdziwe, a ulepszona grafika sprawia, że ponowne przejście gry jest oczywistym wyborem.

Jaka była najbardziej udana gra studia Telltale?

„The Walking Dead” pozostaje największym hitem Telltale. Wyznaczyła ona standardy dla gier opartych na narracji, sprzedała się w milionach egzemplarzy i sprawiła, że studio stało się powszechnie znane.

Czy Telltale Games nadal działa?

Tak, ale działa pod tą samą nazwą nowy zespół. Skupia się on na przywracaniu starych hitów oraz nowych projektów, takich jak „The Expanse: Seria Telltale””.