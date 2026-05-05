7 najlepszych gier akcji na PS5, w które warto zagrać w 2026 roku

Kiedy mowa o najlepszych grach akcji na PS5, wkraczasz do świata, w którym w pełni ujawnia się wciągająca moc PlayStation 5. PS5 oferuje szeroki wybór najlepszych gier akcji, które w pełni wykorzystują niezrównaną moc tej konsoli. Od intensywnych walk i kinowej narracji po eksplorację rozległego otwartego świata – każdy miłośnik gier akcji znajdzie tu coś dla siebie.

Zebrałem listę najlepszych gier akcji na PS5, które reprezentują szczytowe osiągnięcia gier na konsoli Sony. Zanurzmy się w tym świecie i odkryjmy fascynujące, wciągające i spektakularne wizualnie gry akcji, które zapewnią Ci wiele godzin wciągającej rozrywki.

Nasze najlepsze propozycje gier akcji na PS5

W tej sekcji przedstawiamy trzy najlepsze gry, które naprawdę reprezentują gatunek akcji na PS5, łącząc zapierającą dech w piersiach grafikę z bogatą mechaniką rozgrywki. Gry te oferują wszystko, czego pragnie prawdziwy miłośnik gier akcji – od epickich fabuł po płynną walkę. Rzućmy się w wir akcji!

Clair Obscur: Expedition 33 (2025) to niezwykle wciągająca gra, łącząca dynamiczną walkę turową z porywającą fabułą i przepięknymi krajobrazami. God of War: Ragnarök (2022) to arcydzieło gatunku akcji, łączące brutalną walkę z głęboką, emocjonującą fabułą. W tej grze wcielasz się w Kratosa, który wyrusza w podróż przez różne krainy, by zapobiec końcowi świata. Astro Bot (2024) to urocza i nowatorska platformówka, która prezentuje możliwości PlayStation 5 dzięki kreatywnemu projektowi poziomów i radosnej, nostalgicznej rozgrywce.

Każda z tych gier stanowi szczytowe osiągnięcie gatunku gier akcji na PS5. Jeśli szukasz najlepszych gier oferujących kinową narrację, ekscytujące walki i rozległe światy, te tytuły są obowiązkowe. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najlepszych grach, które zapewnią Ci dreszczyk emocji.

7 najlepszych gier akcji na PS5, które podniosą ci poziom adrenaliny

Przygotuj się na zanurzenie się w świecie najlepszych gier akcji na PS5, które łączą intensywną, przyspieszającą tętno rozgrywkę z oszałamiającą grafiką i niezapomnianymi wrażeniami.

Te epickie gry na PS5 to śmietanka śmietanki, oferująca idealne połączenie akcji, odkryć i adrenaliny. Gra się zaczyna. Niech rozpocznie się akcja!

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox X/S, PC Rok premiery 2025 Twórca Niezależna produkcja Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Strategia, fabuła Unikalne cechy Walka turowa, decyzje oparte na fabule

Clair Obscur: Expedition 33 to wciągająca wizualnie, klimatyczna i skłaniająca do refleksji przygoda, łącząca elementy strategii taktycznej, mroczną fabułę i rozbudowaną eksplorację. Akcja rozgrywa się w niezwykle pięknym otwartym świecie, którego otoczenie jest pełne symbolicznej symboliki i sił z innego świata. Zadaniem graczy jest poprowadzenie grupy elitarnych odkrywców, znanych jako Scriveners, w niebezpieczną podróż, aby stawić czoła tajemniczej sile zagrażającej strukturze ich świata.

Gra oferuje wspaniałą oprawę graficzną, która ożywia niesamowite, klimatyczne otoczenie, w którym każdy zakątek skrywa tajemnicę i niebezpieczeństwo. Aby w pełni doświadczyć doskonałości wizualnej tej gry i innych pozycji z tej listy, polecam połączenie urządzenia z wysokiej jakości monitorem do PS5.

Ten rozległy, nieodkryty świat emanuje atmosferą tajemnicy rodem z „Gwiezdnych wojen”, w której działają międzygalaktyczne siły. Celem gry jest odkrycie tych tajemnic i stawienie czoła nieznanym zagrożeniom poprzez strategię i walkę.

Rozgrywka opiera się na unikalnym, aktywnym systemie walki turowej, w którym gracze muszą myśleć strategicznie i szybko podejmować decyzje. Gra wnosi świeży powiew do gatunku gier akcji, zapewniając płynne połączenie walki i eksploracji, jednocześnie skupiając się na rozwiązywaniu skomplikowanych zagadek i walce z przeciwnikami w sekwencjach bojowych w czasie rzeczywistym.

Clair Obscur: Expedition 33 przenosi gatunek akcji na nowy poziom dzięki fantastycznemu połączeniu mrocznej oprawy świata, strategii bitewnych i walki w czasie rzeczywistym. Nacisk kładziony jest na wizualną narrację, napiętą atmosferę i innowacyjną rozgrywkę, co tworzy fantastyczną równowagę dla graczy, którzy uwielbiają wymyślać różne strategie, podejmować decyzje na bieżąco i cieszyć się szybką rozgrywką. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po grach takich jak Clair Obscur: Expedition 33, aby znaleźć więcej tytułów, które zaspokoją Twoją żądzę wypraw.

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Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2022 Producent Santa Monica Studio Średni czas gry 20–30 godzin Najlepsze dla Kinowe walki, poruszająca fabuła Unikalne cechy Mitologiczna przygoda, płynna walka, zagadki środowiskowe

W grze „God of War: Ragnarök” gracze wyruszają w niebezpieczną podróż wraz z Kratosem i jego synem, Atreusem, przemierzając Dziewięć Światów, które znajdują się na skraju upadku. Celem jest zapobieżenie nadejściu Ragnaröku, czyli końca świata.

Podróż Atreusa wiąże się z wyzwaniami związanymi z ojcostwem, a on sam musi zmierzyć się z bogami, potworami i dawnymi wrogami. Gra łączy w sobie rozbudowaną fabułę skupioną na postaciach z intensywną walką wręcz i oszałamiającym światem. Jeśli jesteś fanem gier takich jak „Stellar Blade”, w których fabuła i walka idą w parze, z pewnością pokochasz emocjonalną głębię i pełną akcji rozgrywkę w „God of War: Ragnarök”.

Sercem rozgrywki jest brutalna, pełna mocy walka, w której Kratos posługuje się kultowymi broniami, takimi jak topór Lewiatana i Ostrza Chaosu. Włączenie Atreusa jako grywalnej postaci dodaje grze znaczącej głębi, oferując unikalną mechanikę walki i strategiczne podejście do bitew.

Fani tej intensywnej walki wręcz powinni zapoznać się z naszą listą najlepszych gier typu hack-and-slash, aby odkryć więcej tytułów o podobnej, pełnej akcji rozgrywce.

Gra „God of War: Ragnarök” oferuje wspaniałe połączenie dynamicznej, pełnej akcji walki z głęboko poruszającą fabułą skupioną na postaciach. To mieszanka cech charakterystycznych dla najlepszych gier RPG akcji.

Możesz przełączać się między postaciami Kratosa i Atreusa i cieszyć się zróżnicowaną oraz wciągającą rozgrywką, przemierzając skandynawskie krajobrazy i spotykając mitologiczne stworzenia, które w każdej chwili mogą wyskoczyć z dowolnego zakątka. Gracze będą mieli również okazję rozwiązywać skomplikowane zagadki, które sprawdzą ich umiejętności walki i radzenia sobie z problemami.

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Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5 Rok wydania 2020 Twórca Japan Studio Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Najlepsze dla rodzinne gry akcji, fanów platformówek Unikalne cechy Integracja z kontrolerem DualSense, urocza platformówka 3D, zabawne projekty postaci

Astro Bot to pełna fantazji i kreatywności platformówka 3D, w której wcielasz się w rolę Astro – małego i uroczego robota. Twoim celem jest przemierzanie bogato szczegółowych i onirycznych światów pełnych nietypowych przeszkód i ekscytujących wyzwań.

Chociaż gra „Astro Bot” nie jest tak intensywna jak niektóre inne tytuły z tej listy, zapewnia urzekającą, pełną wyobraźni przygodę platformową w 3D. Nieustannie pojawia się na listach i w rankingach najlepszych gier akcji i przygodowych.

Dzięki kontrolerowi PS5 DualSense każda akcja – czy to skok, sprint, czy walka z przeciwnikami – jest wyjątkowo wciągająca. Kontroler ten zapewnia haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty, co sprawia, że rozgrywka jest jeszcze bardziej wciągająca i interaktywna. Biorąc pod uwagę wszystkie te wyjątkowe cechy, szkoda byłoby nie cieszyć się tą grą w najlepszej możliwej konfiguracji. Zapoznaj się z tym przewodnikiem po najlepszych telewizorach do PS5, aby w pełni wykorzystać potencjał tych wyjątkowych gier.

Gra ma zachwycającą oprawę graficzną, z żywym otoczeniem i skomplikowanymi łamigłówkami, co sprawia, że rozgrywka jest jeszcze przyjemniejsza. Oferuje idealną równowagę między rozrywką a wyzwaniami.

Astro Bot to idealny wybór dla graczy poszukujących zabawnej, pełnej akcji platformówki bez przytłaczającej intensywności gier skupiających się wyłącznie na walce. Inspirujący projekt poziomów oraz nowatorskie wykorzystanie funkcji PS5 zapewniają odświeżające wrażenia, co czyni tę grę idealnym wyborem dla miłośników akcji poszukujących czegoś wymagającego i rozrywkowego. To przyjemna przygoda, która sprawi, że będziesz się uśmiechać od ucha do ucha.

Jeśli szukasz więcej gier platformowych, zapoznaj się z naszą listą najlepszych gier platformowych.

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Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U, Nintendo 3DS, Android, iOS Rok wydania 2023 Producent Insomniac Games Średni czas rozgrywki 20–25 godzin Najlepsze dla Eksplorację otwartego świata, walkę superbohaterów Unikalne cechy Rozgrywka z dwoma postaciami Spider-Mana, płynne przemieszczanie się po mieście, dynamiczna mechanika walki

Równie godna uwagi jak trzy pierwsze części, gra „Spider-Man 2 od Marvela” kontynuuje dziedzictwo pierwszej części i ożywia kultowe doświadczenie superbohatera w nieograniczonym świecie. Akcja rozgrywa się w mrocznych czasach nowojorskiego półświatka, a gracze mogą przełączać się między Peterem Parkerem a Milesem Moralesem – każda z postaci posiada unikalne umiejętności i styl walki.

Gra łączy intensywną akcję, która zawsze charakteryzuje najlepsze gry walki, z fabułą skupioną na postaciach. Możesz huśtać się nad panoramą miasta, angażować się w wymagające walki, a nawet rozwiązywać skomplikowane zagadki.

Walka w grze „Marvel Spider-Man 2” jest dokładnie taka, jakiej można by się spodziewać po grze o Spider-Manie – charakteryzuje się akrobatycznymi i płynnymi ruchami oraz dynamicznym poruszaniem się po otoczeniu. Poruszając się po rozległym, skomplikowanym otwartym świecie, zmierzysz się z klasycznymi przeciwnikami i nowymi złoczyńcami w niezwykle dramatycznych starciach, które utrzymują wysokie napięcie i zapewniają ekscytującą rozgrywkę. Jeśli szukasz jeszcze bardziej porywającej akcji lub wciągających światów, najlepsze gry na PS5 oferują szeroki wybór tytułów do odkrycia.

Dla fanów akcji gra „Spider-Man 2 od Marvela” to spełnienie marzeń. Ta wspaniała gra zapewnia płynną rozgrywkę dzięki realistycznemu, rozległemu otwartemu światu oraz pełnym akcji przygodom, które wyznaczają wysokie standardy. Nieustannie toczysz walki z przeciwnikami, wykonując manewry w stylu superbohaterów, a od czasu do czasu odkrywasz nawet ukryte i tajemnicze zakątki miasta.

Ta gra sprawi równie dużo radości zarówno wieloletnim fanom Spider-Mana, jak i osobom, które dopiero zaczynają przygodę z tą serią i nie znają zbyt dobrze jej historii.

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Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok wydania 2021 Producent Insomniac Games Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Miłośników gier platformowych oraz fanów gier akcji i przygodowych Unikalne cechy Mechanika przeskakiwania między wymiarami, innowacyjna broń, dynamiczna walka

Ratchet i Clank: Rift Apart to oszałamiająca wizualnie, pełna akcji gra platformowa, która wnosi coś nowego do świata gier akcji. Ta wspaniała gra wprowadza mechanikę przemieszczania się między wymiarami. Gracze wcielają się w Ratcheta, Clanka i Rivet, przemierzając różne światy i galaktyki, walcząc z dziwacznymi przeciwnikami, a jednocześnie rozwiązując skomplikowane zagadki. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje połączenie internetowe lub poprawić wydajność podczas gry, VPN dla PS5 może być cennym dodatkiem do Twojego zestawu.

Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę platformową oraz znakomitą kolekcję broni, co gwarantuje ekscytującą przygodę, która trzyma graczy w napięciu. Głównym zamysłem jest eksploracja misternie zaprojektowanych wymiarów, z których każdy posiada swój barwny świat, przeciwników i wyzwania.

Gracze mogą przełączać się między postaciami Ratcheta i Rivet, z których każda posiada specjalne umiejętności oraz arsenał niebezpiecznej broni do wykorzystania przeciwko wrogom. Możliwość przemieszczania się między różnymi wymiarami daje szansę na doświadczenie ekscytujących przejść między różnymi środowiskami i sprawia, że walka staje się jeszcze bardziej interesująca.

„Ratchet & Clank: Rift Apart” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników mocnych wrażeń, którzy cenią sobie intensywną akcję z kreatywnym akcentem. Płynne przechodzenie między wymiarami w połączeniu z oszałamiającą grafiką i światami dopracowanymi w najdrobniejszych szczegółach sprawiają, że gra ta wyróżnia się wśród najlepszych tytułów na PS5. Ta i inne wymagające gry mogą w pełni zabłysnąć, gdy gra się na odpowiednim sprzęcie. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych laptopów do gier, aby znaleźć inspirację w tej kwestii.

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Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Rok wydania 2022 Producent Infinity Ward Średni czas rozgrywki 10–15 godzin (tryb dla jednego gracza) Najlepsze dla Realistyczne walki wojskowe, rozgrywka wieloosobowa Unikalne cechy Kampania o kinowej jakości, rywalizacja w trybie wieloosobowym, tryb „Operacje specjalne”

Gra „Call of Duty: Modern Warfare II” oferuje intensywną, dynamiczną akcję w stylu wojskowym, która sprawia, że podczas każdej misji i każdej wymiany ognia gracz siedzi jak na szpilkach. Gracze wcielają się w rolę elitarnych żołnierzy, biorących udział w ryzykownych operacjach w różnych miejscach na całym świecie. Fabuła charakteryzuje się wciągającą narracją i intensywnymi walkami, które sprawiają, że gracz siedzi jak na szpilkach.

To, co sprawia, że Call of Duty: Modern Warfare II jest tak wciągające, to realistyczna strzelanina i autentyczne przedstawienie współczesnej wojny. Każdy oddany strzał wydaje się potężny, a każda broń wygląda bardziej realistycznie niż poprzednia. Gra wyróżnia się autentyczną symulacją walki z satysfakcjonującą mechaniką i pięknie zaprojektowanymi mapami, które zawsze są obecne w najlepszych grach TPS.

Możesz rzucić się na pierwszą linię kampanii lub zmierzyć się z innymi graczami z całego świata, doświadczając przyprawiających o dreszczyk emocji wrażeń na każdym kroku. Dla fanów Gwiezdnych Wojen, którzy lubią kinowe sceny walk, ta wojskowa strzelanka oferuje podobne wrażenia dzięki intensywnym strzelaninom i wciągającej fabule.

Miłośnicy akcji, których pociągają bezlitosne walki, ostra grafika i różnorodność rozgrywki, mogą w zasadzie zagrać we wszystkie gry z serii Call of Duty po kolei, ale to właśnie Call of Duty: Modern Warfare II zapewnia wszechstronną dawkę emocji. To świetna gra, w której każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy wolisz dynamiczne strzelaniny, strategiczną rozgrywkę, czy misje kooperacyjne. To prawdziwy zastrzyk adrenaliny dla każdego fana gier akcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ta gra wpisuje się w szerszą serię, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

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Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok wydania 2021 Twórca Housemarque Średni czas gry 10–15 godzin Dla kogo Miłośników science fiction, fanów gier typu roguelike Unikalne cechy Rozgrywka w stylu roguelike, proceduralne generowanie świata, fabuła jako siła napędowa rozgrywki

Returnal to intensywna strzelanka science fiction w stylu roguelike, w której wcielasz się w Selene, badaczkę kosmosu uwięzioną w pętli czasowej na nieustannie zmieniającej się obcej planecie.

Twoim celem jest przetrwanie wystarczająco długo, by odkryć więcej tajemnic planety i uciec. Za każdym razem, gdy twoja postać ginie, wracasz do początku, a otaczający cię świat powraca do stanu początkowego. Jeśli lubisz strzelanki science fiction takie jak Returnal, gorąco polecam odkrycie świata strzelanek pierwszoosobowych w najlepszych dostępnych grach FPS.

Ten rodzaj rozgrywki, połączony z intensywną walką z potwornymi przeciwnikami, tworzy atmosferę wysokiej stawki, w której każda decyzja ma znaczenie w tej wyjątkowej grze typu roguelike. Będziesz musiał dostosowywać się do nowych środowisk, eksplorować i poszukiwać potężnej broni, a także wyciągać wnioski z każdej nieudanej próby, aby przetrwać jak najdłużej.

„Returnal” nie jest grą dla osób o słabych nerwach. To bezlitosna przygoda, która wymaga skupienia, doskonałego refleksu i wytrwałości. Dynamiczne otoczenie i wrogie stworzenia nie pozwalają na chwilę wytchnienia, a ciągły strach przed koniecznością rozpoczęcia gry od początku dodaje napięcia każdej potyczce. Dzięki ostry grafice i płynnej mechanice walki jest to ekscytująca przygoda, która wciągnie cię bez reszty.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra akcji na PS5?

Jedną z najlepszych gier akcji na PS5 jest Clair Obscur: Expedition 33. Chociaż łączy ona elementy turowych gier RPG z mechaniką akcji w czasie rzeczywistym, jej szybka i reaktywna walka – obejmująca parowanie, uniki i kombinacje w odpowiednim momencie – zapewnia głęboko satysfakcjonujące i strategiczne wrażenia z gry.

Czy na PS5 są jakieś gry akcji dostępne na wielu platformach?

Tak, „Call of Duty: Modern Warfare II” to jedna z najlepszych gier w kategorii międzyplatformowej. Jest dostępna na PS5 i umożliwia rozgrywkę wieloosobową na różnych konsolach.