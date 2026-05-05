6 najlepszych gier z serii „Uncharted” z 2026 roku, które zapewniają przygodę

Fandom serii „Uncharted” jest od zawsze podzielony: zapytaj dziesięciu graczy o najlepszą grę z serii „Uncharted”, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz dziesięć różnych odpowiedzi. Ta rozbieżność opinii jest całkowicie zrozumiała. Seria nigdy nie stała w miejscu. Każda część wnosiła coś nowego, co sprawia, że wyłonienie jednej, „NAJLEPSZEJ” gry jest niemal niemożliwe.

Nathan Drake jest głównym bohaterem świata „Uncharted”, przedstawionym jako poszukiwacz skarbów ścigający mity i legendy. Z biegiem czasu ewoluuje on w znacznie bardziej złożoną postać, rozdartą między przygodą a normalnym życiem. Każda gra ukazuje inną stronę jego osobowości. W tym artykule szczegółowo prześledzimy drogę Nathana w całej serii, a na końcu przekonasz się, która przygoda z serii „Uncharted” zasługuje na miano najlepszej.

Nasze najlepsze propozycje najlepszej gry z serii „Uncharted”

Przygody Nathana Drake’a obejmują sześć głównych gier, ale seria nie zakończyła się wraz z nim. Spin-offy przeniosły serię na różne platformy i zapewniły jej ciągłość. I choć każda z nich ma swoje momenty, które zapierają dech w piersiach, niektóre przygody zdecydowanie przewyższają pozostałe. Oto te, które umieściłbym na szczycie listy:

1 Uncharted 4: A Thief’s End 2016 To właśnie w tej części seria osiągnęła prawdziwy przełom. Jest to zarówno popisy graficzne, jak i godne zakończenie sagi Nathana. Buy now 2 Uncharted: The Lost Legacy 2017 To niewielki spin-off, który jednak udowadnia, że seria „Uncharted” nie potrzebuje Drake’a, by zabłysnąć. Dzięki niewielkiej długości jest to jedna z gier z tej serii, do których najchętniej wraca się po raz kolejny. Buy now 3 Uncharted 3: Drake’s Deception 2011 Gra ta, znana z niektórych z najbardziej kultowych momentów w całej serii, wyróżnia się spektakularnością. Choć nie jest tak dopracowana jak „Uncharted 4”, to dzięki śmiałym sekwencjom i skupieniu się na postaciach pozostaje niezapomniana. Buy now

Prawdziwym skarbem w tych grach z serii „Uncharted” nie jest złoto ani starożytne relikwie, ale same, bogato dopracowane postacie. Drake, Chloe, Nadine i drugoplanowi bohaterowie stanowią ogromny krok naprzód w rozwoju postaci w grach wideo. Każda przygoda odsłania kolejną warstwę ich osobowości.

Chociaż ta trójka w głównej mierze uosabia serię „Uncharted”, każda gra ma w sobie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Przewiń dalej, a dokładnie zrozumiesz, o czym mówię.

6 najlepszych gier z serii „Uncharted”, które Cię wciągną

Oceniając gry, nie opierałem się wyłącznie na osobistych odczuciach. Skupiłem się na mechanice rozgrywki, fabule, innowacjach technologicznych oraz tym, w jakim stopniu każda z gier spełniła pokładane w niej oczekiwania. Te najlepsze gry z serii „Uncharted” mogą podważyć to, co wydaje ci się, że wiesz o przygodach Drake’a.

1. Uncharted 4: A Thief’s End [Najlepsza gra z gatunku realistycznej przygody]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Producent – Naughty Dog; Wydawca – Sony Computer Entertainment Średni czas gry 15 godzin Ocena na Metacritic 93

A Thief’s End zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich gier z tej serii. Nathan powraca, by w Uncharted 4 wyruszyć na ostatnie poszukiwanie skarbu. Łączy siły ze swoim dawno zaginionym bratem, Samem Drake'em, by odnaleźć legendarny piracki skarb Henry'ego Avery'ego.

Gra śledzi ich pełną przygód podróż dookoła świata – od szkockich zamków po zachwycające dzikie tereny Madagaskaru – podczas której muszą ścigać się z Nadine Ross i jej armią.

Ta część stanowi techniczny kamień milowy w serii. Dzięki ulepszonemu silnikowi firmy Naughty Dog gra „A Thief’s End” oferuje realistyczne twarze i oświetlenie o kinowej jakości. Na PS4 gra działa głównie z prędkością 30 klatek na sekundę, z niewielkimi spadkami podczas scen pełnych akcji. Sprawuje się również znakomicie na PS5 i komputerach PC, oferując wspaniałą oprawę wizualną, która pod względem jakości grafiki i projektowania świata dorównuje najlepszym grom FPS.

Porada od profesjonalisty Przed strzelaninami stosuj skradanie się. Wysoka trawa i półki skalne pozwalają ci po cichu eliminować wrogów. Wyeliminowanie kilku z nich w ten sposób ułatwi późniejsze strzelaniny.

Walczysz z przeciwnikami z perspektywy trzeciej osoby, poruszając się po terenie o zróżnicowanej rzeźbie. Zagadki środowiskowe zapewniają urozmaicenie, a mechanika haka pozwala na strategiczne huśtanie się lub zmianę pozycji podczas walk.

Zespół dźwiękowy udał się na pustynię i nagrał odgłos bata, który posłużył jako dźwięk haka w tej grze – i to słychać. Dźwięki otoczenia dopełniają wrażenia z rozgrywki. Usłyszysz nadciągające burze na Madagaskarze lub odległą strzelaninę w szkockiej dolinie.

Tryby wieloosobowe obsługują do 10 graczy i gra się w nie całkiem fajnie. Ale szczerze mówiąc, bardziej skłaniam się ku niesamowitej i zabawnej kampanii dla jednego gracza, która trwa około 15 godzin. Tryb New Game+ oraz bonusy do odblokowania zwiększają wartość powtórnego przejścia dla tych, którzy chcą ponownie zanurzyć się w świecie gry.

Niewiele gier akcji i przygodowych wywiera tak duże wrażenie jak „A Thief’s End”. To zarówno pożegnanie z Nathanem, jak i pokaz mistrzostwa studia Naughty Dog. Efektem jest gra, która nawet po latach nadal wydaje się niezbędna.

Ocena końcowa:

„Uncharted 4: Koniec złodzieja” to oszałamiające pożegnanie Nathana Drake’a, łączące kinową narrację, dopracowaną rozgrywkę i niezapomnianą przygodę w jedno doświadczenie, którego nie można przegapić.

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2. Uncharted: The Lost Legacy [Najlepsza gra dla tych, którzy szukają śmiałych przygód poza światem Drake’a]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Twórca – Naughty Dog; Wydawca – Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki 7 godzin Ocena na Metacritic 84

Ten spin-off serii Uncharted opowiada o Chloe Frazer, która wraz z byłą antagonistką Nadine Ross wyrusza na poszukiwanie Kła Ganesha w indyjskich Górach Zachodnich. Obie postacie, które wcześniej pełniły role drugoplanowe, teraz przewodzą fabule. Jako wieloletni fan serii „Uncharted” podchodziłem nieco sceptycznie do gry bez Nathana Drake’a. Jednak „Zagubione dziedzictwo” całkowicie mnie przekonało.

Gra opiera się w dużej mierze na tych samych zasobach i technologii, co „Uncharted 4”. Zachowuje znaną mechanikę walki z perspektywy trzeciej osoby oraz mechanikę wspinaczki. Obszary półotwartego świata zachęcają do szczegółowej eksploracji, oferując zarówno otwarte, jak i zablokowane trasy. Gracze mogą fotografować zabytki, aby zdobywać dodatkowe punkty, oraz odkrywać ukryte skarby, korzystając z wskazówek zawartych w otoczeniu.

Porada od profesjonalisty W otwartym obszarze Ghatów Zachodnich najpierw poszukaj aparatu fotograficznego, a dopiero potem innych przedmiotów do zebrania. Ujawnia on możliwości robienia zdjęć, które często prowadzą do ukrytych skarbów, a także dostarcza kontekstu do eksploracji.

Dla wszystkich, którzy szukają większego wyzwania lub taktycznej rozgrywki, „Uncharted: „Zagubione dziedzictwo” plasuje się wśród najlepszych gier typu stealth w tej serii. Walka wręcz w tej grze jest płynniejsza, a łamigłówki wydają się bardziej przemyślane. Czasami miałem nawet wrażenie, że rozgrywka przyćmiewa poprzednie tytuły. Chloe Frazer – po części poszukiwaczka skarbów, po części miejska archeolog – poruszała się z drapieżną gracją, która sprawiała, że Nathan wydawał się w porównaniu z nią niemal zwyczajny (a nigdy nie sądziłem, że to przyznam).

Walka jest równie satysfakcjonująca, oferując wiele sposobów podejścia do każdej potyczki. Sterowanie jest niezwykle precyzyjne – z zachwytem obserwowałem pełne napięcia sekwencje pościgów. To właśnie szczytowe osiągnięcie serii „Uncharted”.

The Lost Legacy udowadnia, że wspaniali bohaterowie wykraczają poza ramy pojedynczego głównego bohatera. To, co mogło być ryzykownym eksperymentem, stało się jednym z największych osiągnięć serii i jedną z najciekawszych fabuł.

Ocena końcowa:

Gra „Zagubione dziedzictwo” udowadnia, że seria „Uncharted” nie potrzebuje Nathana Drake’a, by zabłysnąć. Dzięki dopracowanej rozgrywce, zapierającym dech w piersiach scenom akcji oraz Chloe i Nadine w rolach głównych jest to jedna z najodważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących przygód w całej serii.

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3. Uncharted 3: Drake's Deception [Najlepsza gra dla miłośników nieustannej akcji]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Producent – Naughty Dog; Wydawca – Sony Computer Entertainment Średni czas rozgrywki 9 godzin Ocena na Metacritic 92

Zdrada. Dziedzictwo. Obsesja. To wątki fabularne trzeciej części serii Uncharted, zatytułowanej „Oszustwo Drake’a””. W swojej trzeciej przygodzie Drake podąża śladami legendy o Ubarze przez arabską pus t ynię. Kieruje się wskazówkami pozostawionymi przez sir Francisa Drake'a (odkrywcę, od którego pochodzi jego imię) oraz T.E. Lawrence'a (tak, tego samego Lawrence'a z Arabii).

Gra przedstawia historię pochodzenia Nathana poprzez sekwencje retrospekcji, jednocześnie stawiając go w konfrontacji z tajnym stowarzyszeniem kierowanym przez przebiegłą Katherine Marlowe. Katherine Marlowe nie interesuje się złotem ani relikwiami. Chce zdemaskować tożsamość Nathana i ujawnić, że jest oszustem – nikim, kto tylko przebiera się w cudzą legendę. Każda wskazówka zbliża go do zwątpienia, zamieniając poszukiwanie skarbów w walkę o własne poczucie tożsamości.

Porada od profesjonalisty Naucz się kontrataków w walce wręcz, obserwując animacje przeciwników. Dobrze wyczuj moment, by natychmiast ich powalić i oszczędzić amunicję.

Jako jedna z najbardziej zapadających w pamięć gier dla jednego gracza swojej generacji, „Uncharted 3: Oszustwo Drake’a” płynnie przechodzi od chaosu do charakteru postaci, od spektakularnych scen do fabuły, nie tracąc przy tym ani na chwilę tempa. W każdej chwili coś się dzieje. W jednej chwili walczysz o życie w płonącej wieży, a w następnej zostajesz wrzucony w przeszłość Drake’a, gdzie stawia on pierwsze kroki w życiu poszukiwacza skarbów.

Nie da się przecenić osiągnięć technicznych tej gry. Naughty Dog wycisnęło z sprzętu PlayStation 3 każdą kroplę mocy. Nawet po latach te pustynne krajobrazy i płonące rezydencje wciąż zapierają dech w piersiach. To nie tylko jedna z najlepszych gier na PlayStation 3, ale jedna z najlepszych gier akcji-przygodowych, jakie kiedykolwiek powstały.

Ocena końcowa:

„Oszustwo Drake’a” łączy spektakularne sceny, charyzmatyczne postacie i techniczną doskonałość w jedną niezapomnianą przygodę. To przełomowa pozycja w serii i klasyk gatunku akcji i przygody, w który po prostu trzeba zagrać.

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4. Uncharted 2: Wśród złodziei [Najlepsza gra pod względem scenek filmowych]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Producent – Naughty Dog; Wydawca: Sony Computer Entertainment Średni czas gry 10½ godziny Ocena na Metacritic 96

W tej części Nathan Drake łączy siły ze swoją dawną partnerką Chloe Frazer i jej współpracownikiem Harrym Flynnem, by ukraść mongolską lampę olejną. Ta lampa to nie tylko bibelot. To pierwsza wskazówka prowadząca do zaginionej floty Marco Polo i legendarnego miasta Shambhala. Czas ucieka, a Zoran Lazarević, niebezpieczny zbrodniarz wojenny, na każdym kroku grozi zniweczeniem ich misji.

Ta pełna przygód podróż po całym świecie prowadzi od tureckich muzeów aż po Himalaje. Walczysz z wrogami, korzystając z osłon, i wspinasz się po konstrukcjach, by posuwać się naprzód. Zagadki środowiskowe stanowią wyzwania, które sprawdzają twoją spostrzegawczość i logiczne myślenie. Jako jedna z najlepszych gier platformowych, tytuł ten stawia wspinaczkę i poruszanie się po terenie na pierwszym planie rozgrywki.

Rada od profesjonalisty Często strzelaj na oślep zza osłony. Asystent celowania działa bardzo dobrze, a jest to bezpieczniejsze niż narażanie się na ostrzał, próbując wycelować każdy strzał.

Pod względem technologicznym gra wyprzedzała swoją epokę. Rozwój postaci osiąga nowy poziom dzięki zaawansowanym technikom motion capture. Pogoda w Himalajach jest niemalże osobną postacią. Wokół ciebie szaleją burze śnieżne. Oblodzone półki skalne sprawiają, że każdy krok jest ryzykowny, a porywiste wiatry wpływają na sposób wspinaczki i strzelania.

Krzywa trudności wydaje się sprawiedliwa. Tryb normalny pozwala cieszyć się fabułą, a jednocześnie stanowi wyzwanie. Tryb wieloosobowy dodaje głębi dzięki wspólnym poszukiwaniom skarbów i rywalizacji.

Wreszcie dźwięki otoczenia nadają tej przygodzie prawdziwą głębię. Słyszałem chrzęst śniegu pod stopami i echo strzałów rozbrzmiewające echem w górach. Wszystko to sprawia, że „Wśród złodziei” nadal pozostaje jedną z najlepszych gier w gatunku akcji i przygody.

Ocena końcowa:

„Wśród złodziei” to szczytowe osiągnięcie serii „Uncharted” – kinowa, śmiała i dająca niekończącą się frajdę. Od ekscytujących scen akcji po niezapomnianą atmosferę pozostaje jedną z najlepszych gier akcji-przygodowych, jakie kiedykolwiek powstały.

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5. Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei [Najlepsza dla wysokiej klasy sprzętu do gier]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok premiery 2022 Twórcy Twórcy – Naughty Dog, Iron Galaxy; Wydawcy – PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, PlayStation Publishing LLC Średni czas gry 20½ godziny Ocena na Metacritic 87

Ta definitywna kolekcja łączy w sobie gra „Uncharted 4: Koniec złodzieja” oraz „Zagubione dziedzictwo” wraz ze znaczącymi ulepszeniami technicznymi dla platform PlayStation 5 i PC. Gracze mogą cieszyć się obiema kampaniami dzięki skróconym czasom ładowania i poprawionej jakości tekstur.

Kolekcja skupia się wyłącznie na rozgrywce solo i nie zawiera żadnych elementów trybu wieloosobowego z żadnej z oryginalnych wersji. Gra obsługuje rozdzielczość 4K i działa płynnie na najlepszych monitorach gamingowych, zapewniając doskonałą jakość obrazu. Integracja kontrolera DualSense sprawia, że zanurzenie się w świecie gry jest niezwykle realistyczne.

Porada od profesjonalisty Użyj trybu wydajności (60 klatek na sekundę), aby zapewnić płynniejszą akcję podczas walk, a podczas eksploracji lub skupiania się na momentach fabularnych przełącz się na tryb wierności, aby uzyskać większą szczegółowość grafiki.

Czas ładowania uległ znacznemu skróceniu, co jest szczególnie zauważalne podczas przejść między rozdziałami. Dzięki ponad 20 godzinom łącznej zawartości ta kolekcja stanowi doskonałą propozycję zarówno dla nowych graczy, jak i powracających fanów, którzy pragną jak najlepszych wrażeń z obu przygód.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, o których warto wiedzieć z wyprzedzeniem, jeśli planujesz wypróbować tę grę. Niektóre fragmenty platformowe mogą wydawać się nieco niezgrabne, a niektóre łamigłówki nie zostały zaktualizowane zgodnie z nowoczesnymi standardami. Są to drobne problemy, ale zauważalne dla doświadczonych graczy.

Ocena końcowa

: Kolekcja „Legacy of Thieves” to najlepszy sposób na przeżycie dwóch najwspanialszych przygód z serii „Uncharted”. Dzięki płynniejszej rozgrywce, ostrzejszej grafice i immersji zapewnianej przez kontroler DualSense jest to pozycja obowiązkowa dla nowicjuszy i godna uwagi aktualizacja dla weteranów.

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6. Uncharted: Drake's Fortune [Najlepsza gra do zrozumienia fabuły serii Uncharted]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3 Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Producent – Naughty Dog; Wydawca – Sony Computer Entertainment Średni czas gry 8 godzin Ocena na Metacritic 88

Po raz pierwszy spotykamy Nathana Drake’a w grze „Uncharted: Skarb Drake’a””, gdy wyrusza on w podróż w poszukiwaniu skarbu El Dorado, należącego do jego przodka, sir Francisa Drake’a. Dołącza do niego dziennikarka Elena Fisher oraz jego mentor Victor Sullivan. To początek podróży po całym świecie, podczas której ta trójka natrafia na tajemnice znacznie mroczniejsze, niż się spodziewali.

Akcja gry toczy się na przemian w bujnych dżunglach i mrocznych jaskiniach. Rozgrywka i wrażenia wizualne są lepsze, jeśli masz dobry laptop lub komputer do gier. Środowiska w grze zyskują dzięki ostrzejszym kolorom i większej szczegółowości. Gracze biorą udział w strzelaninach z perspektywy trzeciej osoby, wykorzystując osłony. Możliwości skradania się są ograniczone. A wyczerpanie amunicji podczas długotrwałych walk może okazać się śmiertelne.

Porada od profesjonalisty Zawsze noś ze sobą karabin lub AK-47 do walk na daleki dystans. Gra zawiera wiele sekcji snajperskich i otwartych pól bitewnych, gdzie pistolety okazują się nieskuteczne przeciwko odległym wrogom.

Jednak ta część serii na kilka sposobów ujawnia techniczne ograniczenia wczesnej konsoli PlayStation 3. Liczba klatek na sekundę czasami spada. Animacje postaci i mimika twarzy są zauważalnie sztywniejsze w porównaniu z innymi grami z serii.

Niektóre sekcje platformowe mogą być szczególnie frustrujące, a niedokładne wykrywanie skoków prowadzi do powtarzających się upadków, w przeciwieństwie do późniejszych gier. Jednak te słabości nie przyćmiewają zalet. Wreszcie połączenie eksploracji i prostych zagadek, w połączeniu z wczesnym urokiem Drake’a, sprawia, że gra jest przyjemna dla nowych graczy.

Ostateczna ocena

Gra „Drake’s Fortune” może już nieco się zestarzała, ale nadal stanowi urocze wprowadzenie do świata Nathana Drake’a. Dzięki klasycznym emocjom związanym z poszukiwaniem skarbów, pełnym napięcia strzelaninom i zapowiedzi tego, czym seria miała się stać, nadal warto ją przeżyć.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „Uncharted”?

Najlepszą grą z serii „Uncharted” jest „Uncharted 4: Koniec złodzieja””. Jej fabuła jest głębsza niż w poprzednich częściach, a podróż Nathana osiąga satysfakcjonujące zakończenie. Rozgrywka jest dopracowana, a emocjonalne aspekty pozostawiają silne wrażenie.

Ile jest gier z serii „Uncharted”?

W całej serii „Uncharted” jest sześć głównych gier. Jeśli wliczyć gry poboczne, liczba ta wzrasta do ośmiu. Każda z nich oferuje świetną rozgrywkę i mnóstwo przygód, w które można się zagłębić.

Od której gry z serii „Uncharted” warto zacząć?

Zacznij od „Uncharted: Skarb Drake’a””. Jest to pierwsza gra z serii, która przedstawia Nathana i kładzie podwaliny pod to, co nastąpi później. Rozpoczęcie od tej gry pozwoli ci poznać całą fabułę w odpowiedniej kolejności.

Czy powinienem zagrać w „Uncharted 1”, „2” i „3” przed „4”?

Tak. Przejście oryginalnej trylogii dostarcza ważnych informacji, dzięki którym gra „Uncharted 4: Koniec złodzieja” nabiera większego znaczenia. Poznasz historię Nathana i zobaczysz, jak jego losy rozwijają się na przestrzeni całej serii.

Która gra z serii „Uncharted” jest najłatwiejsza?

Za najłatwiejszą uważa się „Uncharted: Skarb Drake’a””. Walka jest prosta, a zagadki nie są zbyt skomplikowane. Gra jest też krótsza niż późniejsze części, więc nowi gracze mogą ją ukończyć szybciej.

Która gra z serii „Uncharted” jest najdłuższa?

Najdłuższą grą z serii jest „Uncharted 4: Koniec złodzieja””. Samo przejście głównej fabuły zajmuje około 15 godzin. Eksploracja opcjonalnych obszarów lub poszukiwanie skarbów może wydłużyć całkowity czas rozgrywki do ponad 20 godzin. Ta dodatkowa zawartość sprawia, że jest to najdłuższa przygoda w całej serii.