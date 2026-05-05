12 najlepszych gier z serii Street Fighter w 2026 roku: najlepsze tytuły z każdej epoki

Wybór najlepszej gry z serii „Street Fighter”” to niełatwe zadanie. Seria liczy ponad 20 różnych tytułów, w tym główne części, zaktualizowane wersje, gry poboczne, crossoverowe oraz kompilacje. Przy tak wielu opcjach zawężenie wyboru do odpowiedniej gry może wydawać się prawdziwą bitwą.

Ale ułatwię ci to zadanie. W tym artykule zebrałem wszystkie najlepsze gry z serii Street Fighter. Lista obejmuje zarówno nowoczesne tytuły, jak i klasyki, które do dziś nie straciły na aktualności, dzięki czemu masz do wyboru szeroki wachlarz opcji.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Street Fighter

Pięć wymienionych tutaj gier to najlepsze tytuły w całej serii i te, od których powinieneś zacząć, jeśli chcesz zapoznać się z serią.

Super Street Fighter II Turbo (1994) – Ponadczasowy klasyk, który do dziś pojawia się na turniejach gier walki, takich jak EVO. To ogólnie najlepsza gra z serii Street Fighter, a wielu uważa ją za najczystszy wyraz ducha tej serii. Street Fighter 6 (2023) – Najnowszy tytuł i najlepsza współczesna gra z serii Street Fighter, która ma coś do zaoferowania każdemu, dzięki aktywnej rozgrywce wieloosobowej online i bogatej zawartości dla jednego gracza. Street Fighter V: Edycja Mistrzowska (2020) – Doskonała gra z serii Street Fighter, oferująca kompleksowy pakiet, który obejmuje kinowy tryb fabularny oraz jedną z największych list postaci w całej serii. To najlepszy sposób na poznanie Street Fighter V. Street Fighter III: 3rd Strike (1999) – Oszałamiająca wizualnie gra z serii Street Fighter. Łączy piękną animację 2D z satysfakcjonującą, techniczną rozgrywką oraz świetną obsadą wojowników. Ultra Street Fighter IV (2014) – Doceniona przez krytyków gra z serii Street Fighter, która plasuje się również wśród najlepszych gier wszech czasów. To najlepsze doświadczenie z Street Fighter IV, uzupełnione o nową zawartość i ulepszenia w stosunku do oryginalnej wersji.

Te pięć tytułów to co prawda najpopularniejsze pozycje, ale lista świetnych gier z serii „Street Fighter”” jest znacznie dłuższa. Zostańcie z nami, a przekonacie się, ile jeszcze tytułów podtrzymywało ducha walki przez kolejne dziesięciolecia.

12 najlepszych gier z serii Street Fighter: w którą warto zagrać jako pierwszą?

Seria Street Fighter to jedna z najlepszych w swoim gatunku, z długą historią kultowych postaci i niezapomnianych momentów. Oto zestawienie najlepszych tytułów, które pomoże Ci wybrać najlepszą grę z serii Street Fighter.

1. Super Street Fighter II Turbo [Najlepsza gra z serii Street Fighter]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, Amiga, Amiga CD32, DOS, 3DO, Dreamcast, Game Boy Advance, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Capcom Ocena Metacritic brak Godne uwagi cechy Superkombinacje, ukryty boss Akuma, regulowana prędkość trybu Turbo

Super Street Fighter II Turbo to najlepsza wersja oryginalnej gry Street Fighter II. Posiada regulowane ustawienia prędkości oraz dopracowaną mechanikę, co wyróżnia ją spośród wszystkich innych wersji. Co najważniejsze, gra wprowadziła superkombinacje oraz ukrytego bossa Akumę, który obecnie jest jedną z najpopularniejszych postaci w historii serii Street Fighter.

Superkombinacje pozwalają gromadzić pasek energii podczas walk i wykonywać potężne kombinacje, które zadają ogromne obrażenia. Ta funkcja nagradza konsekwencję i agresywność oraz daje szansę na zadanie decydującego ciosu lub odwrócenie losów bitwy, jeśli zostanie wykorzystana w odpowiednim momencie.

Dlaczego to wybraliśmy Super Street Fighter II Turbo pozostaje klasyką na scenie gier walki i jest jednym z najważniejszych tytułów, które pomogły zdefiniować cały gatunek.

Kolejną wielką innowacją była możliwość wykonywania „tech throwów”, pozwalających graczom po raz pierwszy w serii uwolnić się z uchwytu przeciwnika. Ta subtelna zmiana dodała do gry nowy wymiar obrony, sprawiając, że pojedynki stały się bardziej taktyczne i mniej jednostronne po udanym rzucie.

Nasza ocena: To najlepsza gra z serii Street Fighter dla początkujących oraz fanów gier walki, którzy chcą doświadczyć Street Fighter w jego najczystszej postaci.

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2. Street Fighter 6 [Najlepsza współczesna gra z serii Street Fighter]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S, automaty do gier, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Capcom Ocena Metacritic 92 Najważniejsze cechy System Drive, tryb World Tour, klasyczne i nowoczesne schematy sterowania

Street Fighter 6 to najnowsza część głównej serii, która kontynuuje znany styl 2,5D, oferując jednocześnie nowe mechaniki i funkcje. Zawiera zarówno klasyczne, jak i nowoczesne sterowanie, dzięki czemu jest bardziej przystępna dla wszystkich.

Najbardziej godnym uwagi dodatkiem jest nowy system Drive. Reprezentowany przez pasek Drive Gauge znajdujący się poniżej paska zdrowia postaci, pozwala on na korzystanie z różnych umiejętności, takich jak Overdrive, który jest podobny do ruchów specjalnych EX z poprzednich części. Otwiera to drzwi do większej kreatywności i nieprzewidywalności podczas walk.

Dlaczego to wybraliśmy Street Fighter 6 to najlepsza gra z serii Street Fighter współczesnej ery, a ponieważ jest to najnowsza główna odsłona serii, wciąż otrzymuje aktualizacje i oferuje bardzo aktywny tryb wieloosobowy online.

Z gry można czerpać radość na różne sposoby. Najwięcej frajdy zapewnia międzyplatformowa rozgrywka online przeciwko innym graczom. Jeśli jednak wolisz tryb dla jednego gracza, możesz wypróbować tryb World Tour, który przypomina RPG akcji, w którym tworzysz własnego wojownika i eksplorujesz trójwymiarowe środowiska.

Nasza ocena: Ta gra to pozycja obowiązkowa i jedna z najlepszych gier walki na PC oraz konsole obecnej generacji. Oferuje imponujące połączenie nowoczesnych funkcji, rozbudowanej mechaniki i wspaniałej grafiki, a także świetną zawartość dla jednego gracza.

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3. Street Fighter V: Edycja Mistrzowska [Drugie miejsce w kategorii „Najlepsza współczesna gra z serii Street Fighter”]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, PS4, PC Rok wydania 2020 Twórcy Capcom, Dimps, Taito Ocena na Metacritic 82 Najważniejsze cechy Rozbudowane umiejętności V-Skills, pełny tryb fabularny, ogromna lista postaci

Street Fighter V: Edycja Mistrzowska wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier walki ostatniej generacji. Stanowi ulepszenie poprzednich wersji Street Fighter V dzięki większej ilości treści i aktualizacjom balansu.

Najbardziej zauważalną zmianą w rozgrywce jest wyposażenie wszystkich postaci w drugą umiejętność V-Skill – mechanikę wprowadzoną w oryginalnej wersji gry. Dzięki dwóm unikalnym umiejętnościom V-Skill masz więcej możliwości dostosowania swojego stylu walki do różnych pojedynków.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki dopracowanej rozgrywce i dodatkowej zawartości gra Street Fighter V: Edycja Mistrzowska dopełniła powrót serii Street Fighter V i ugruntowała jej pozycję jako jednej z najlepszych w serii.

Oprócz lokacji i większości kostiumów wydanych w sezonach 1–4, ta wersja zawiera nowe postacie, dzięki czemu liczba bohaterów wzrosła do 40. Jeśli dodatkowo kupisz przepustkę Premium do sezonu 5, łączna liczba wzrośnie do 46, co będzie największą liczbą postaci w historii serii do tej pory.

Nasza ocena: Jeśli szukasz nowoczesnej gry, ale nie chcesz jeszcze sięgać po najnowszą część serii, ta zaktualizowana wersja jest najlepszą grą z serii Street Fighter na PS4 i PC. Jej dopracowana równowaga i pełen zestaw zawartości sprawiają, że jest to najbardziej kompletne wydawnictwo z serii SF.

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Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, Dreamcast, PS2, Xbox, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Rok wydania 1999 Twórca/twórcy Capcom, Iron Galaxy Studios Ocena na Metacritic 86 Najważniejsze cechy Obrona i parowanie, system „Sąd”

Street Fighter III: 3rd Strike to ostatnia, zaktualizowana wersja gry Street Fighter III. Rozszerzyła ona listę postaci o powracającą, ulubioną przez fanów Chun-Li, a także o cztery dodatkowe postacie, którymi można grać. Obecnie gra jest częścią kolekcji Kolekcja z okazji 30. rocznicy powstania gry „Street Fighter””, co ułatwia powrót do niej na nowoczesnych platformach.

Wśród najlepszych gier z serii Street Fighter, ocenianych wyłącznie pod kątem grafiki, ta pozycja plasuje się w czołówce. Wyróżnia się piękną animacją 2D, która nadaje jej charakterystyczny wygląd i odróżnia od innych gier walki, takich jak równie ceniona seria Mortal Kombat.

Dlaczego to wybraliśmy Chwalona za system parowania i niezwykle płynną animację, gra Street Fighter III: 3rd Strike jest postrzegana jako techniczne arcydzieło w dziedzinie projektowania gier walki 2D.

Najważniejszym dodatkiem w tej odsłonie jest „Guard Parry”. Pozwala on na parowanie podczas ogłuszenia w obronie i, jeśli zostanie wykonany w odpowiednim momencie, stawia gracza w lepszej pozycji do kontrataku. W tej części wprowadzono również system „Judgment”, który ocenia wyniki gracza po wygranej walce.

Nasza opinia: Jeśli lubisz stylistykę 2D i szukasz gry z dopracowaną mechaniką, w której liczy się wyczucie czasu i precyzja, to ta pozycja jest właśnie dla Ciebie.

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5. Ultra Street Fighter IV [Najlepsze wrażenia z gry w Street Fighter IV]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, PS3, Xbox 360, PC, PS4 Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Dimps, Capcom Ocena Metacritic 84 Najważniejsze cechy Podwójna kombinacja Ultra, Czerwony atak skupienia

Ultra Street Fighter IV to ostateczna wersja gry Street Fighter IV. Wprowadzono w niej zmiany w balansie oraz ulepszono istniejącą mechanikę, dzięki czemu rozgrywka stała się jedną z najlepszych w gatunku gier walki.

Gra zawiera pięciu nowych wojowników, dzięki czemu ich łączna liczba wzrosła do 44, co plasuje ją wśród największych składów w serii Street Fighter. Sześć dodatkowych lokacji zwiększa różnorodność zawartości, a nowe tryby Elimination i Online Training dopełniają całość.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Ultra Street Fighter IV” dopracowała formułę dzięki zarówno dużym, jak i drobnym zmianom, dzięki czemu jedna z najlepszych gier z serii „Street Fighter”” stała się jeszcze lepsza.

Nowe mechaniki wzbogacają ataki Ultra Combo i Focus wprowadzone w oryginalnej wersji. Ultra Combo Double pozwala wybrać oba Ultra Combo swojej postaci w zamian za zmniejszoną siłę. Czerwone Focus Attacks pozwalają na absorpcję wielu trafień.

Nasza ocena: Ta wersja to najlepszy sposób na poznanie Street Fighter IV. Oferuje doskonałą równowagę między nostalgią a innowacją, z nowymi funkcjami, ulepszoną mechaniką, powracającymi postaciami i dodatkową zawartością.

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6. Street Fighter Alpha 3 [Różnorodne style walki]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, PlayStation, Dreamcast, Saturn, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Rok wydania 1998 Twórca/twórcy Capcom, Crawfish Interactive Ocena na Metacritic 80 Najważniejsze cechy Różnorodne style walki („izmy”), wskaźnik siły obrony

W grze Street Fighter Alpha 3 wprowadzono trzy style walki do wyboru (A-ism, X-ism, V-ism), które zastąpiły proste tryby Manual i Auto znane z poprzednich gier z serii Alpha. Każdy styl wpływa na szybkość, siłę i obronę postaci, co zapewnia graczowi większą kontrolę nad podejściem do każdej walki.

Kolejną wprowadzoną tu mechaniką jest wskaźnik siły obrony, który różni się w zależności od postaci. Każde zablokowanie ataku zużywa ten wskaźnik, a gdy się wyczerpie, postać doznaje „guard crush” i staje się podatna na ataki.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki odważnym zmianom w sprawdzonych mechanikach i większej głębi rozgrywki Street Fighter Alpha 3 wyniósł serię Alpha na nowy poziom.

Tytuł ten wyróżnia się również na tle głównych części serii jako świetna gra dla jednego gracza. Oprócz trybów Arcade i Survival zawiera on tryb World Tour, w którym gracz stacza liczne pojedynki w różnych lokalizacjach.

Nasza opinia: Gorąco polecam tę grę, jeśli szukasz najlepszych tytułów z serii „Street Fighter”, które oferują różnorodne style walki i zapewniają mnóstwo frajdy z ponownego grania w trybie dla jednego gracza.

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7. Street Fighter IV [Nowoczesne ponowne wprowadzenie do serii Street Fighter]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, PS3, Xbox 360, PC Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Dimps, Capcom Ocena Metacritic 93 Najważniejsze cechy Ultra Combo, Atak skupiony

Gra Street Fighter IV ponownie zaprezentowała serię nowemu pokoleniu graczy. Nadając serii nowoczesny styl dzięki trójwymiarowym modelom postaci i poziomom, zachowała jednocześnie tradycyjną rozgrywkę 2D.

Ataki Focus i Ultra Combo to dwie główne mechaniki wprowadzone w tej odsłonie. Ataki Focus pozwalają na absorpcję nadchodzącego ciosu i natychmiastowe przeprowadzenie kontrataku, co dodaje więcej strategii i napięcia do każdej walki.

Dlaczego to wybraliśmy Gra Street Fighter IV z powodzeniem unowocześniła serię Street Fighter, zachowując jednocześnie jej podstawowy charakter.

Ultra Combo nadają pojedynkom kinowy charakter. Te zadające ogromne obrażenia ciosy kończące, odblokowywane po otrzymaniu wystarczającej liczby trafień i napełnieniu osobnego paska Ultra Combo, pozwalają na satysfakcjonujące powroty do gry i zapewniają dramatyczny sposób na zakończenie rund.

Nasza ocena: Ta główna część serii nadal się sprawdza i warto w nią zagrać, jeśli szukasz prostszej mechaniki w porównaniu z wersją „definitive”. Zawiera mniej treści, ale i tak z pewnością zapewni ci dziesiątki godzin rozrywki.

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8. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [Szybka i wściekła walka]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, SNES, Genesis, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Capcom Ocena Metacritic 76 Najważniejsze cechy Szybka rozgrywka, alternatywne kolory postaci

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting to trzecia wersja arcade gry Street Fighter II, zapamiętana przede wszystkim ze względu na znacznie szybsze tempo rozgrywki. Ta aktualizacja pozwala na bardziej intensywne pojedynki, które wymagają szybszych reakcji i precyzyjniejszego wykonywania poleceń.

Dlaczego to wybraliśmy Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting stanowił punkt zwrotny dla serii dzięki znacznie szybszemu tempu, które wyróżniało tę grę spośród innych tytułów z tamtego okresu.

Oprócz zwiększonego tempa rozgrywki dodano tu nowe ruchy specjalne dla niektórych postaci, aby poszerzyć różnorodność składu i zapewnić graczom więcej opcji podczas pojedynków. Postacie otrzymały również alternatywne palety kolorów – to niewielki, ale przydatny element w rywalizacji wieloosobowej, który ułatwia rozróżnienie zawodników na pierwszy rzut oka.

Nasza ocena: Jeśli szukasz klasycznej gry z serii Street Fighter o szybkim tempie rozgrywki, ta pozycja jest jedną z najlepszych opcji. Świetnie nadaje się do ćwiczenia wyczucia czasu i szybkości reakcji, co pomoże ci osiągnąć lepsze wyniki w nowszych tytułach z tej serii.

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9. Street Fighter II: Wojownik Świata [Gra, od której wszystko się zaczęło]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, SNES, Amiga, Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, PC, CPS Changer, Game Boy, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 1991 Twórca/twórcy Capcom Ocena na Metacritic brak Najważniejsze cechy Rozbudowana lista postaci, ruchy specjalne, sterowanie za pomocą sześciu przycisków

Street Fighter II: Wojownik Świata zapoczątkował boom na gry walki w latach 90. i położył podwaliny pod cały gatunek. Gdyby mowa była o rankingu wszystkich gier z serii Street Fighte r pod względem ich znaczenia, ta pozycja znalazłaby się na samym szczycie.

Rozszerzyła ona listę postaci z zaledwie Ryu i Kena do ośmiu unikalnych wojowników, z których każdy posiadał odrębny styl walki. Wprowadziła również elementy rozgrywki, które później stały się podstawowymi elementami serii, takie jak sterowanie za pomocą sześciu przycisków, ruchy specjalne oraz ataki polegające na chwytaniu i rzucaniu przeciwnika.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż gra jest już nieco przestarzała, Street Fighter II: Wojownik Świata pozostaje przełomowym tytułem, który ukształtował ten gatunek i wywarł wpływ na kolejną generację gier walki.

Nasza opinia: Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z tą serią, polecam zagrać w tę grę, aby poznać kawałek historii gier. Ma ona znacznie prostszą mechanikę, ale możesz nauczyć się kilku podstawowych umiejętności, które nadal przydadzą się w nowszych tytułach.

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10. Street Fighter V [Najlepsza gra z serii Street Fighter pod względem trybu fabularnego]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS4, PC, Arcade Rok wydania 2016 Twórcy Capcom, Dimps, Taito Ocena na Metacritic 77 Najważniejsze cechy System V, tryb fabularny z filmowymi wstawkami

Gra „Street Fighter V” opiera się na tej samej formule co „Street Fighter IV””, łącząc trójwymiarowe postacie i areny z tradycyjną rozgrywką 2D.

Oprócz znanego systemu EX, wprowadzona w tej części mechanika V-System oferuje nowe techniki, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na twoją stronę. V-Skills i V-Triggers to specjalne ataki i umiejętności unikalne dla każdej postaci, natomiast V-Reversals pozwalają na kontratak w sytuacji presji.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż oryginalna wersja Street Fighter V ma nieco ubogą zawartość, nadal oferuje doskonałą rozgrywkę i stanowi solidny punkt wyjścia dla nowicjuszy, a jej nowoczesne funkcje sprawiają, że jest bardziej przystępna.

Gra wyróżnia się również tym, że zawiera kinowy tryb fabularny dostępny jako bezpłatna aktualizacja. Chociaż sama fabuła nie dorównuje popularnym filmom opartym na grach wideo, to i tak miło jest ją mieć.

Nasza ocena: Jeśli uda ci się kupić tę grę w wyjątkowo niskiej cenie, ta podstawowa wersja jest warta zakupu. Przynajmniej możesz cieszyć się trybem fabularnym, a jeśli spodoba ci się rozgrywka, zawsze możesz przejść na wersję Street Fighter V: Edycja Mistrzowska.

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11. Street Fighter II: Edycja Mistrzowska [Przedstawiamy Grand Masters]

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, TurboGrafx-16, Genesis, X68000, Master System, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Rok wydania 1992 Twórca/twórcy Capcom Ocena na Metacritic brak Najważniejsze cechy Rozszerzona lista postaci, mecze lustrzane

Street Fighter II: Edycja Mistrzowska to pierwsza aktualizacja gry Street Fighter II, która zapoczątkowała tradycję wydawania zaktualizowanych wersji w tej serii. Rozszerzyła ona listę postaci i zapewniła graczom bardziej konkurencyjne wrażenia z rozgrywki.

W grze można teraz grać czterema Wielkimi Mistrzami (Balrog, Vega, Sagat i M. Bison). Są oni słabsi od swoich wersji sterowanych przez komputer, ale nadal potężniejsi od wszystkich postaci z podstawowej listy.

Dlaczego to wybraliśmy Jako pierwsza duża aktualizacja oryginalnej gry, Street Fighter II: Edycja Mistrzowska udowodniła, że gra może ewoluować, i jeszcze bardziej ugruntowała pozycję Street Fighter II jako czołowej gry walki tamtych czasów.

W tej grze wprowadzono również tryb „lustrzanych pojedynków”. Gracze mogą teraz używać tej samej postaci w walce, a odróżniają ich alternatywne palety kolorów. Ta zmiana sprawiła, że pojedynki stały się bardziej emocjonujące i wyznaczyła standardy dla przyszłych gier walki.

Nasza ocena: Ta zaktualizowana wersja to duży krok we właściwym kierunku i daje jeszcze więcej powodów, by powrócić do legendarnego Street Fighter II, oferując nową zawartość i zmiany w rozgrywce, które zapewniają świeżość wrażeń.

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12. Street Fighter X Tekken [Połączenie dwóch gigantów]

Nasza ocena 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, PC Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Capcom, Dimps Ocena na Metacritic 84 Najważniejsze cechy System klejnotów, tryb Pandora, walka drużynowa

Gra „Street Fighter” X „Tekken” łączy dwie legendarne serie. Łączy rozgrywkę 2D i listę postaci z serii „Street Fighter”” z listą postaci z serii „Tekken”, tworząc ambitną i odważną mieszankę.

Gra skupia się na walkach drużynowych. Możesz wybrać dwóch zawodników i swobodnie przełączać się między nimi, nawet w trakcie kombinacji ciosów, co zapewnia nieprzerwaną akcję i pozwala na stosowanie unikalnych strategii.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż opinie fanów na ten temat są podzielone, Street Fighter X Tekken oferuje nowy sposób na rozgrywkę z udziałem dwóch popularnych serii jednocześnie i stanowi niezapomniany eksperyment w dziedzinie crossoverowych gier walki.

Warto zwrócić uwagę na wprowadzone tu mechaniki, takie jak system klejnotów i tryb Pandory. Pierwsza z nich pozwala dostosować postać za pomocą ulepszeń, natomiast druga umożliwia poświęcenie jednego z wojowników, aby zapewnić drugiemu krótkotrwały zastrzyk zwiększonej siły.

Nasza ocena: Jeśli jesteś wielkim fanem obu serii i szukasz czegoś innego niż główne gry z serii Street Fighter, ta gra crossoverowa jest właśnie dla ciebie.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Street Fighter?

Najlepsza jest gra „Super Street Fighter II Turbo””. Nawet kilkadziesiąt lat po premierze nadal cieszy się ona dużym uznaniem w społeczności graczy gier walki dzięki doskonałej mechanice rozgrywki.

Jakim rodzajem gry jest „Street Fighter””?

Street Fighter to seria gier walki stworzona przez Capcom. W porównaniu z innymi popularnymi seriami gier walki, takimi jak Guilty Gear i Tekken, charakteryzuje się wolniejszym tempem, krótszymi kombinacjami ciosów i bardziej metodyczną mechaniką walki.

Ile jest gier z serii Street Fighter?

Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli uwzględnić wszystkie główne tytuły, zaktualizowane wersje, gry poboczne, crossoverowe i kompilacje, lista z łatwością przekracza 20 gier. Jeśli uwzględnić tylko te, które powszechnie uznaje się za główne tytuły numerowane, to jak dotąd jest ich sześć.

Jaka była pierwsza gra z serii Street Fighter?

Pierwsza gra z serii nosiła po prostu tytuł „Street Fighter”” i została pierwotnie wydana w 1987 roku na automaty do gier.

Jaka jest najnowsza wersja Street Fighter?

Wydana w 2023 roku gra „Street Fighter 6” jest najnowszym głównym tytułem z serii. Minęło zaledwie kilka lat od jej premiery, ale już teraz ma ona duże szanse na miano najlepszej współczesnej odsłony serii.