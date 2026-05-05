10 najlepszych gier z serii „Sniper Elite”, w które każdy strzelec powinien zagrać w 2026 roku

Wybór najlepszej gry z serii „Sniper Elite” nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Firma Rebellion wydała na przestrzeni lat kilka części tej serii, a opinie fanów są podzielone — niektórzy preferują starsze tytuły ze względu na ich trudniejszy, bardziej wymagający charakter, podczas gdy inni uważają, że nowsze części doprowadziły do perfekcji rozgrywkę snajperską w otwartym świecie.

Od czego więc zacząć w 2026 roku? Właśnie po to powstał ten przewodnik. Zebrałem w nim wszystkie najlepsze gry z serii „Sniper Elite”, opisując, co wyróżnia każdą z nich, dla kogo są idealne i gdzie widać już ich wiek.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Sniper Elite”

Jeśli zastanawiasz się, które tytuły wyróżniają się jako absolutnie najlepsze, oto trzy, które polecam ponad pozostałe. Każda z nich na swój własny, unikalny sposób oddaje charakterystyczną formułę serii „Sniper Elite”, łącząc skradanie się, mistrzostwo w strzelaniu z daleka oraz tę wspaniałą, dającą ogromną satysfakcję funkcję X-Ray Kill Cam.

1 Sniper Elite 4 2017 Jeśli zapytasz wieloletnich fanów, która część najlepiej definiuje tę serię, większość wskaże właśnie „Sniper Elite 4”. Misje rozgrywające się na włoskiej wsi są rozległe, zachwycające i oferują mnóstwo możliwości realizacji każdego zadania. Czy będziesz skradać się ścieżkami wzdłuż klifów, zastawiać skomplikowane pułapki, czy też staniesz się prawdziwym snajperem strzelającym z odległości pół mili? Gra daje ci swobodę grania na swój sposób i właśnie dlatego nawet po latach wciąż wydaje się świeża. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 Najnowsza odsłona opiera się bezpośrednio na tym, co sprawiło, że „Sniper Elite 4” był tak dobry, ale dopracowuje szczegóły. Mapy są jeszcze większe, ruchy płynniejsze, a nowy system inwazji sprawia, że musisz być w ciągłej gotowości, ponieważ inni gracze mogą na ciebie polować w trakcie misji. Dla fanów trybu kooperacyjnego jest to najbardziej płynna i dopracowana rozgrywka wieloosobowa, jaką seria ta dotychczas oferowała. Buy now 3 Sniper Elite III 2014 Karl Fairburne wyrusza na pustynie Afryki Północnej, aby sabotować nazistowski program budowy superbroni. Tym, co wyróżnia tę część serii, jest otwarta struktura poziomów, dzięki której gracz nie jest zmuszony podążać jedną ścieżką, ale może eksperymentować z wieloma trasami, taktykami i kreatywnymi sposobami eliminacji przeciwników. Buy now

Te trzy tytuły to moje osobiste faworyty. Jednak pełna lista rankingowa kryje niespodzianki, których być może się nie spodziewasz.

10 najlepszych gier z serii „Sniper Elite”

Seria „Sniper Elite” istnieje już od dwóch dekad, zapewniając graczom jedne z najbardziej satysfakcjonujących wrażeń z gier typu stealth-shooter. Ale które tytuły naprawdę wyróżniają się dziś na tle pozostałych? Poniżej przedstawiam ranking dziesięciu najlepszych gier z serii „Sniper Elite”, w które można zagrać w 2026 roku, opisując ich mocne strony, unikalne cechy oraz powody, dla których wciąż są warte uwagi.

W ile z nich grałeś i która z nich Twoim zdaniem jest najlepszą grą z serii „Sniper Elite”?

1. Sniper Elite 4 [Najlepsza gra typu sandbox z otwartym światem o snajperach]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 25–40 godzin Ocena na Metacritic 77

Jeśli zapytasz większość fanów, która gra z serii Sniper Elite jest najlepsza, najprawdopodobniej usłyszysz, że to Sniper Elite 4. Ta odsłona doprowadziła formułę serii do perfekcji dzięki rozległym, otwartym mapom osadzonym w skąpanych w słońcu włoskich wioskach, gęstych lasach, a nawet kolosalnych nazistowskich megakonstrukcjach. Każdy poziom przypomina osobną piaskownicę, w której sam decydujesz, czy skradać się obok patroli, sabotować wrogie maszyny, czy też przygotować strzał z odległości pół mili, mając po swojej stronie jedynie cierpliwość i obliczenia dotyczące wiatru.

Sama kampania jest ogromna i oferuje niezliczone cele, stanowiska snajperskie oraz misje poboczne do odkrycia. Oprócz kampanii dla jednego gracza dostępny jest w pełni rozbudowany tryb współpracy online (tak, całą fabułę możesz przejść z kumplem), dzięki czemu „Sniper Elite 4” zasługuje również na miejsce wśród najlepszych gier kooperacyjnych. Posiada też rywalizacyjne tryby wieloosobowe, które podtrzymują adrenalinę związaną z celnym strzelaniem.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z punktami obserwacyjnymi. Nie strzelaj zawsze z oczywistych wzniesień; poruszanie się wąskimi uliczkami lub wspinanie się na półki skalne może zapewnić ci lepsze ujęcia i bezpieczniejszą drogę ucieczki.

Powraca też legendarna kamera X-Ray Kill Cam, która jest teraz bardziej brutalna i filmowa niż kiedykolwiek. Teraz pokazuje nawet ataki wręcz i zabójstwa za pomocą pułapek wybuchowych. Dodaj do tego rozbudowaną personalizację broni, płynne opcje poruszania się, takie jak wspinaczka i ataki z półek skalnych, oraz ulepszenia nowej generacji z grafiką 4K przy 60 klatkach na sekundę, a otrzymasz najbardziej dopracowaną wersję tej gry.

Ocena końcowa: „Sniper Elite 4” to idealna równowaga między skradaniem się, swobodą i satysfakcją. Jeśli chcesz wybrać tylko jedną grę z tej serii na początek, niech to będzie właśnie ta, zwłaszcza jeśli odkrywanie gier z otwartym światem i taktycznymi wyborami to dla Ciebie świetna zabawa.

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Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Stary, naprawdę uwielbiam wracać do tej gry. Rozgrywka jest po prostu niesamowita, mapy są naprawdę świetnie zaprojektowane, możliwość biegania w kucki zapewnia wciągające wrażenia i świetną zabawę, a możliwości snajperskie są rewelacyjne.

2. Sniper Elite 5 [Najbardziej zaawansowane wrażenia z trybu Kill-Cam]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 30–45 godzin Ocena na Metacritic 77

Sniper Elite 5 udoskonala podstawowe elementy serii Sniper Elite i wprowadza kilka nowych rozwiązań, umacniając swoją pozycję wśród najlepszych gier snajperskich dostępnych obecnie na rynku. W tej odsłonie akcja przenosi cię do Francji w 1944 roku, gdzie Karl Fairburne współpracuje z francuskim Ruchem Oporu, aby rozszyfrować przerażający nazistowski projekt znany jako Operacja Kraken. Sceneria jest nie tylko wciągająca, ale także oparta na faktach historycznych, a mapy, stworzone przy użyciu fotogrametrii, odtwarzają rzeczywiste lokalizacje z oszałamiającą szczegółowością.

Rozgrywka pozostaje połączeniem skradania się, precyzji i totalnej walki taktycznej, ale została jeszcze bardziej dopracowana. Ulepszony system poruszania się oznacza, że Karl może teraz poruszać się wzdłuż krawędzi, zjeżdżać po zboczach i korzystać z lin, aby znaleźć pomysłowe stanowiska snajperskie. Ta swoboda pięknie łączy się z zaawansowaną fizyką strzelania w grze, w której każdy strzał uwzględnia grawitację, wiatr, a nawet tętno samego Karla.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj nowy system inwazji na swoją korzyść – zastawiaj pułapki, często zmieniaj pozycję i spraw, by wrogi snajperzy polowali na ciebie na twoich warunkach.

Możliwości personalizacji są większe niż kiedykolwiek. Dzięki stanowiskom warsztatowym rozmieszczonym w różnych miejscach misji możesz dostosować karabiny, pistolety i broń dodatkową dokładnie do swojego stylu, łącznie z rodzajem amunicji. Powraca też legendarna kamera „X-Ray Kill Cam”, teraz jeszcze bardziej makabryczna niż kiedykolwiek.

Ocena końcowa: „Sniper Elite 5” to najbardziej dopracowana i imponująca pod względem technicznym gra z całej serii, oferująca graczom idealne połączenie swobody, napięcia i precyzji. Z łatwością plasuje się wśród najlepszych gier typu stealth.

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3. Sniper Elite III [Największa swoboda taktyczna na otwartych poziomach]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 20–25 godzin Ocena na Metacritic 73

Gra „Sniper Elite III”” przenosi gracza do surowych, a jednocześnie egzotycznych krajobrazów Afryki Północnej w czasie II wojny światowej, gdzie toczy się zacięta walka z niemieckim Korpusem Afrykańskim. Wcielając się w postać Karla Fairburne'a, musisz sabotować tajny program nazistowskiej superbroni – projekt, który, jeśli nie zostanie powstrzymany, może złamać opór aliantów i doprowadzić do impasu w konflikcie. Kampania prowadzi cię przez kręte kaniony, bujne oazy i starożytne miasta na pustyni, nadając każdej misji niepowtarzalną atmosferę, która wymaga cierpliwości, planowania i precyzji.

To, co wyróżnia tę część, to rozległa, otwarta struktura poziomów – nowość w serii. Misje zawierają wiele tras, cele dodatkowe i możliwości poboczne, dzięki czemu żadne dwa przejścia nie są takie same. Możesz bezszelestnie śledzić wrogów, odwracać ich uwagę, zastawiać pułapki wybuchowe lub wykorzystać nową mechanikę „Relocate”, by po oddaniu strzału ponownie zniknąć w cieniu. System balistyczny zmusza cię do uwzględnienia grawitacji, wiatru, a nawet tętna, dzięki czemu każdy strzał z dużej odległości daje ogromną satysfakcję.

Porada od profesjonalisty Po każdym zabiciu skorzystaj z mechaniki „Relocate” – zmień pozycję, zanim wrogowie otoczą twoje ostatnie znane miejsce.

Twoja ulubiona kamera „X-Ray Kill Cam” powróciła w bardziej szczegółowej wersji niż kiedykolwiek, teraz z widokiem warstw mięśni, układu krążenia, a nawet niszczenia pojazdów, pozwalając ci rozbierać czołgi i samochody pancerne kawałek po kawałku. Tryb wieloosobowy wzbogacił się o pięć trybów rywalizacji, a tryb kooperacji umożliwił rozgrywkę całej kampanii lub misje przetrwania oparte na pracy zespołowej.

Ocena końcowa: Dla graczy ceniących swobodę działania i kreatywność taktyczną gra „Sniper Elite III”” stanowi punkt zwrotny w serii.

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4. Sniper Elite V2 Remastered [Najlepsza klasyczna gra snajperska]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Ocena na Metacritic 73

Sniper Elite V2 Remastered przenosi cię do serca Berlina w czasie II wojny światowej, w okresie desperackiej ostatniej walki Niemców. Po raz kolejny wcielasz się w rolę elitarnego snajpera Karla Fairburne'a, którego zadaniem jest zapobieżenie przejęciu nazistowskiej technologii rakiet V2 przez Sowietów. Aby odnieść sukces, musisz pomóc kluczowym naukowcom w ucieczce do aliantów i wyeliminować każdego, kto stanie ci na drodze.

W przeciwieństwie do późniejszych gier z serii w stylu „sandbox”, V2 Remastered opiera się w dużej mierze na linearnej kampanii fabularnej. Każda misja przenosi cię do starannie zaprojektowanych obszarów walk miejskich, gdzie twoimi najlepszymi broniami są skradanie się, cierpliwość i precyzyjne strzały z dużej odległości. Od infiltracji twierdz wroga po zakłócanie misji propagandowych – gracze biorą udział w pełnych napięcia akcjach infiltracyjnych, umacniają stanowiska snajperskie i starannie wyczuwają moment oddania strzału pod ogromną presją. Ulepszona grafika z niezwykłą szczegółowością oddaje zniszczony wojną Berlin, a kultowa w tej serii kamera „X-Ray Kill Cam” sprawia, że każde trafienie wygląda naprawdę brutalnie.

Rada od profesjonalisty Skorzystaj z ustawień autentyczności. Zwiększenie realizmu balistycznego nie tylko sprawia, że każdy strzał daje większą satysfakcję, ale także uczy cię znaczenia wiatru, odległości i wyczucia czasu w sposób, jakiego nie oferuje wiele innych strzelanek.

Remaster zawiera wszystkie oryginalne dodatki DLC, od dodatkowych misji kampanii po słynne zadanie „Zabij Führera”. Ponadto wprowadza nowe grywalne postacie z serii „Zombie Army” studia Rebellion, kinowy tryb fotograficzny oraz w pełni ulepszoną grafikę z obsługą rozdzielczości 4K.

Rozbudowano również tryb wieloosobowy, umożliwiając rywalizację nawet 16 graczom w trybach takich jak Deathmatch, Dogtag Harvest i Distance King, co czyni tę grę idealną dla każdego, kto chce poznać korzenie tej serii w nowoczesnym wydaniu.

Ocena końcowa: Jeśli lubisz strzelanie z daleka i precyzyjnie skonstruowaną kampanię, Sniper Elite V2 Remastered jest jedną z najlepszych gier zapewniających emocje związane z walką na dalekie odległości.

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5. Sniper Elite: Resistance [Najlepsza gra snajperska skupiona na fabule]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 25–35 godzin Ocena na Metacritic 75

Sniper Elite: Resistance przenosi serię w samo serce okupowanej Francji podczas II wojny światowej, gdzie wcielasz się w rolę francuskiego bojownika ruchu oporu, którego zadaniem jest sabotowanie nazistowskich operacji. W odróżnieniu od kampanii o otwartej fabule znanych z innych gier z serii Sniper Elite, ta gra stawia na ściśle ukierunkowaną rozgrywkę opartą na narracji. Misje skupiają się na skradaniu się, infiltracji i ryzykownych akcjach sabotażowych, zanurzając cię w historii, w której liczy się każdy strzał i każdy ruch.

Gracze spędzają większość czasu na rozpoznaniu pozycji wroga, celowaniu precyzyjnych strzałów i wykorzystywaniu otoczenia, by przechytrzyć patrole. W misjach takich jak „Striking Range” Twoim zadaniem będzie zapobieżenie katastrofalnemu wystrzeleniu rakiety V1 oraz uratowanie schwytanych sojuszników. Pod względem wizualnym gra stawia na realistyczną estetykę, przedstawiając francuskie miasteczka z brukowanymi uliczkami, fortece górujące nad wybrzeżem oraz zniszczone przez czas wiejskie krajobrazy.

Porada od profesjonalisty Połącz sabotaż ze snajperką – unieruchom maszyny lub alarmy przed pociągnięciem za spust, aby Twoja ucieczka przebiegła znacznie płynniej.

Nowa broń, taka jak karabin SVT-40, pistolet automatyczny Mars oraz karabin D.L. zaprojektowany z myślą o skradaniu się, daje graczom nowe możliwości taktyczne zarówno w stylu skradania się, jak i w stylu „strzelaj na oślep”. Dodatki DLC, takie jak nowe skórki, karabiny z okleinami oraz dodatkowe mapy do trybu wieloosobowego, zwiększają powtarzalność rozgrywki.

Ocena końcowa: „Sniper Elite: Resistance” to idealna propozycja dla wszystkich, którzy pragną bardziej kameralnej, fabularnej kampanii osadzonej w cieniu okupowanej Francji. Gra łączy pełne napięcia misje sabotażowe z kinowymi sceneriami i nowym wyposażeniem zarówno do rozgrywki solo, jak i wieloosobowej. Uważana jest za jedną z najlepszych gier wieloosobowych dostępnych obecnie na rynku.

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Darth Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna zabawa zarówno w trybie jednoosobowym, jak i online… Mechanika gry i grafika są świetne, a najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania tempa rozgrywki – mogę grać wolniej lub szybciej, w zależności od nastroju.

6. Sniper Elite VR [Najbardziej wciągający symulator snajperski]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation VR, SteamVR, Oculus Quest Rok wydania 2021 Twórcy Rebellion, Just Add Water i Coatsink Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Ocena na Metacritic 68

Gra „Sniper Elite VR” przenosi charakterystyczną dla tej serii rozgrywkę opartą na snajperce i skradaniu się do w pełni wciągającego świata wirtualnej rzeczywistości. Akcja rozgrywa się w południowych Włoszech w 1943 roku, gdzie wcielasz się w rolę włoskiego bojownika ruchu oporu walczącego z siłami faszystowskimi o odzyskanie ojczyzny. Technologia VR przenosi akcję bezpośrednio w twoje ręce, sprawiając, że każdy strzał, przeładowanie i ruch w ukryciu wydaje się osobisty i namacalny, co wyróżnia tę grę spośród współczesnych strzelanek pierwszoosobowych.

Gra skupia się na zupełnie nowej, samodzielnej kampanii zawierającej 18 misji, do których można wracać wielokrotnie. Gracze angażują się w działania taktyczne, takie jak skradanie się obok patroli, zastawianie pułapek oraz oddawanie strzałów w głowę z dużej odległości przy użyciu autentycznej broni z czasów II wojny światowej. Mechanika VR pozwala fizycznie unieść karabin, spojrzeć przez lunetę i ustabilizować celownik, aby uzyskać maksymalną precyzję. W połączeniu z charakterystyczną dla serii Sniper Elite funkcją X-Ray Kill Cam, która została przebudowana pod kątem VR, daje to ekscytujące poczucie siły uderzenia, gdy kula trafia w cel.

Rada od profesjonalisty Nie spiesz się przy celowaniu. Fizyczne ustabilizowanie celownika obiema rękami ma ogromne znaczenie. Strzelanie snajperskie w VR jest najbardziej wciągające, gdy grasz powoli i precyzyjnie.

Ocena końcowa: Jeśli szukasz najlepszych gier VR, „Sniper Elite VR” z łatwością zasługuje na swoje miejsce dzięki realistycznej mechanice i wciągającej kampanii. To najlepszy sposób na poznanie serii dla fanów pragnących pełnego zanurzenia się w świecie gry, dzięki czemu każda misja staje się trzymającym w napięciu sprawdzianem precyzji i skradania się.

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7. Sniper Elite (2005) [Oryginalna klasyka gier taktycznych o snajperach]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS2, Xbox Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Rebellion i MC2 France Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Ocena na Metacritic 77

Gra, od której wszystko się zaczęło – „Sniper Elite 2005” – zapoznała graczy z taktyczną, metodyczną rozgrywką snajperską, która z czasem stała się znakiem rozpoznawczym serii. Akcja rozgrywa się w Berlinie pod koniec II wojny światowej, a gracz wciela się w rolę amerykańskiego snajpera z OSS przebranego za niemieckiego żołnierza. Rozgrywka opiera się na starannym planowaniu, skradaniu się, wytrzymałości w stylu trybu przetrwania oraz sztuce oddania idealnego strzału. Gra wyróżniała się realistycznym systemem balistycznym, uwzględniającym grawitację, wiatr, postawę, oddech i tętno, co wymagało od graczy opanowania cierpliwości i precyzji.

Porada od profesjonalisty Cierpliwość się opłaca – poczekaj na odgłosy otoczenia, takie jak samoloty lub ostrzał artyleryjski, które zamaskują twoje strzały i pozwolą ci pozostać w ukryciu.

Pod względem wizualnym gra oddaje atmosferę ogarniętego wojną Berlina, wraz z zrujnowanymi ulicami, rozpadającymi się budynkami i napiętym klimatem zimnej wojny. Wielu graczy pamięta, jak Karl czuł się niczym prawdziwy zimowy wojownik przemierzający zamarznięte ruiny, gdzie każdy strzał mógł zmienić bieg wydarzeń. Gra oferowała tryb wieloosobowy w sieci LAN, pozwalający nawet ośmiu graczom sprawdzić swoje umiejętności w trybach takich jak Deathmatch, Team Deathmatch i Assassinations, co uczyniło ją pionierem rywalizacji snajperskiej.

Ocena końcowa: „Sniper Elite” (2005) położył podwaliny pod całą serię. Zapewnia pełną napięcia, taktyczną rozgrywkę snajperską, która jak żadna inna gra tamtych czasów nagradza cierpliwość, precyzję i sprytne zagrania.

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8. Sniper Elite V2 [Klasyczne snajperowanie z czasów II wojny światowej w nowej odsłonie]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Rozwój wydarzeń związanych z rebelią Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Ocena na Metacritic 67

Akcja gry „Sniper Elite V2” rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i przenosi cię prosto do ruin Berlina, gdzie stawka nie mogłaby być wyższa. Wcielasz się w rolę elitarnego amerykańskiego snajpera Karla Fairburne’a, zrzuconego na spadochronie za liniami wroga z misją, która może zmienić bieg historii: musisz zapobiec przejęciu nazistowskiego programu rakietowego V2 przez Sowietów. Wojna może się kończyć, ale nowa – zimna wojna – dopiero się zaczyna, a każda kula ma znaczenie.

Porada od profesjonalisty Nie spiesz się z realizacją celów; poruszaj się powoli i metodycznie, wykorzystując bogatą w osłony mapę Berlina.

To, co wyróżnia Sniper Elite V2, to połączenie skradania się, planowania i autentycznej mechaniki snajperskiej. System balistyki uwzględnia wiatr, grawitację, a nawet tętno, zmuszając cię do zastanowienia się przed każdym pociągnięciem za spust. Kultowa już funkcja X-Ray Kill Cam kradnie show, szczegółowo pokazując, jak kule przebijają kości i narządy.

Ocena końcowa: „Sniper Elite V2” to gra, w której seria naprawdę osiągnęła pełnię swojego potencjału – jest taktyczna, pełna emocji i daje brutalną satysfakcję.

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9. Zombie Army 4: Dead War [Najlepsza strzelanka kooperacyjna z zombie]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas rozgrywki 12–20 godzin Ocena na Metacritic 72

Jest rok 1946 i właśnie wtedy, gdy Europa myślała, że jest już bezpieczna, hordy nieumarłego Führera powracają, a są głodniejsze niż kiedykolwiek. I tu wkraczacie wy wraz ze swoją drużyną. „Zombie Army 4” to przesadzona strzelanka kooperacyjna stworzona z myślą o czystej zabawie. Niezależnie od tego , czy skradacie się po wypełnionych zwłokami kanałach w Wenecji, czy próbujecie przetrwać w prawdziwym zoo pełnym zombie, gra nigdy nie traktuje siebie zbyt poważnie.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj pułapki i materiały wybuchowe, by powstrzymać hordy, zanim przytłoczą cię w ciasnych przestrzeniach.

Chociaż gra zachowuje DNA serii „Sniper Elite”, takie jak balistyka, ujęcia zabójstw w trybie rentgenowskim i satysfakcjonujące strzały z dużej odległości, to podkręca wszystko dzięki pułapkom, atakom wręcz i szalonym nadprzyrodzonym zdolnościom. Poziomy są ogromne i chaotyczne, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej rozrywkowych strzelanek kooperacyjnych na rynku.

Ocena końcowa: „Zombie Army 4: Dead War” to bezkompromisowa zabawa. To idealne połączenie precyzji snajperskiej i szaleństwa związanego z zabijaniem zombie.

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Opinia użytkownika:



Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dobra grafika, fajna ścieżka dźwiękowa, potężna broń, a do tego niezła rozgrywka dla jednego gracza, ale największym atutem jest świetna rozgrywka i możliwość gry online w czteroosobowym trybie. Moim zdaniem to jedna z najlepszych gier tego typu.

10. Sniper Elite: Armia nazistowskich zombie [Najlepsza gra z gatunku supernatural]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Rebellion Średni czas gry 10–15 godzin Ocena na Metacritic 62

W grze Sniper Elite: Armia nazistowskich zombie wojna przybiera przerażający, nadprzyrodzony obrót. Akcja rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej, kiedy to Hitler, w ramach ostatniej desperackiej próby podbicia Europy, wypuścił hordę nazistowskich zombie. Gracze ponownie wcielają się w postać Karla Fairburne’a, mierząc się nie tylko z uzbrojonymi przeciwnikami, ale także z niekończącą się armią zombie, okultystycznymi dowódcami i groteskowymi potworami.

Rozgrywka opiera się na strategicznym snajperowaniu pod ogromną presją. Musisz starannie planować strzały, uwzględniać wiatr i grawitację oraz korzystać z kultowej kamery X-Ray Kill Cam, która pozwala z makabryczną szczegółowością obserwować, jak rozbijasz kości i rozrywasz gnijące płuca. Estetyka wizualna jest ponura, mroczna i przesiąknięta horrorem. Zrujnowane ulice Berlina, płonące niebo i groteskowi przeciwnicy sprawiają, że każde spotkanie przypomina koszmar.

Rada od profesjonalisty Nawet pod presją staraj się celować w głowę, ponieważ strzały w ciało marnują cenną amunicję w walce z niekończącą się hordą zombie.

Gra doczekała się później ulepszonej wersji w ramach serii „Zombie Army Trilogy”, dzięki czemu stała się jeszcze bardziej dostępna dla fanów strzelanek horrorowych. I właśnie dlatego pozostaje ona jedną z najlepszych strzelanek z perspektywy trzeciej osoby.

Ocena końcowa: „Sniper Elite: Armia nazistowskich zombie” przekształciło realistyczną strzelankę wojenną w przerażającą grę o przetrwaniu dzięki odważnemu, krwawemu spin-offowi, który udowodnił, że snajperka może być równie ekscytująca w walce z nieumarłymi, jak i z żołnierzami.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „Sniper Elite”?

Większość graczy uważa, że „Sniper Elite 4” zapewnia niesamowitą zabawę dzięki rozległym mapom, dopracowanej mechanice snajperskiej i wysokiej wartości powtórkowej. Wielu fanów wskazuje ją również jako najbardziej przystępną pozycję dla nowicjuszy, co czyni ją idealnym punktem wyjścia do zapoznania się z serią.

Jakim gatunkiem gry jest „Sniper Elite”?

Jest to taktyczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, skupiająca się na skradaniu się, strzelaniu z dużej odległości oraz realistycznej balistyce. Połączenie powolnego, metodycznego planowania i spektakularnych efektów sprawia, że gra wyróżnia się na tle standardowych strzelanek typu „run-and-gun”.

Co sprawia, że „Sniper Elite” jest wyjątkowa?

Charakterystyczna funkcja X-Ray Kill Cam, realistyczne strzelanie z karabinu snajperskiego oraz nacisk na grę w ukryciu sprawiają, że gra wyróżnia się na tle innych strzelanek. To połączenie kinowej atmosfery i taktycznej głębi sprawia, że gracze chętnie do niej wracają.

Jaka jest kolejność gier z serii „Sniper Elite”?

Główna seria wygląda następująco: „Sniper Elite 2005”, „V2”, „3”, „4” i „ 5 ”, a także gry poboczne, takie jak „Nazi Zombie Army”.

Czy Sniper Elite 4 i 5 są ze sobą powiązane?

Tak, „Sniper Elite 5” stanowi kontynuację „Sniper Elite 4” i opowiada o misjach Karla Fairburne’a podczas II wojny światowej. Chociaż nie musisz grać w te gry po kolei, zrobienie tego sprawia, że fabuła jest bardziej wciągająca.

Czy pojawi się nowa gra z serii „Sniper Elite”?

Firma Rebellion nie ogłosiła oficjalnie Sniper Elite 6, ale biorąc pod uwagę sukces serii, kolejna odsłona jest bardzo prawdopodobna.