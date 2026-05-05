11 najlepszych gier z serii „Ratchet & Clank” w 2026 roku – pełna wrażeń podróż przez serię

Najlepsza gra z serii „Ratchet i Clank” potrafi zamienić każdy dzień w międzygalaktyczną przygodę. Pełna szalonych broni i niesamowitych planet – możesz grać w kolejności chronologicznej lub wrócić do poprzednich części, by ponownie się nimi cieszyć. Każda część wnosi coś nowego – czasem jest to przezabawna fabuła, innym razem zapierająca dech w piersiach akcja.

Fani nieustannie spierają się o to, która przygoda jest najlepsza, ale ja wykonałem tę pracę za was. Zebrałem najlepsze gry z serii i uszeregowałem je pod względem rozgrywki, fabuły i czystej zabawy.

Przygotujcie się na epickie bitwy, eksplorację pełnych wyobraźni światów i odkrycie, dlaczego Ratchet i Clank pozostają jedną z najbardziej uwielbianych par w świecie gier.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Ratchet i Clank

Najlepsze gry z serii „Ratchet i Clank” wyróżniają się połączeniem niesamowitej zabawy z pomysłowym projektem i sercem. Spośród wszystkich tytułów kilka zdecydowanie zasługuje na miano absolutnych hitów, w które trzeba zagrać.

Kiedy po raz pierwszy zagrałem w te najlepsze tytuły, zaintrygowało mnie, jak szalone bronie, sprytne gadżety i cięty humor łączyły się w niesamowitą przygodę w dziwnych światach.

Każda z nich na swój sposób przyczyniła się do rozwoju serii, pozostawiając ślad, który do dziś wydaje się świeży. Zacznijmy od trzech gier, które naprawdę definiują serię „Ratchet i Clank””.

Ratchet i Clank: Bez bielizny (2003) – Klasyczna rozgrywka, szalone bronie i nieustanna akcja. Ta gra wyznaczyła standardy dla całej serii i do dziś nie straciła na atrakcyjności. Ratchet i Clank (2016) – Nowa wersja oryginału, opowiadająca historię początków Ratcheta i Clanka z wykorzystaniem wspaniałej grafiki i nowoczesnych rozwiązań rozgrywkowych. To zarówno nostalgiczna podróż, jak i idealny punkt wyjścia dla nowych graczy. Ratchet i Clank: Rift Apart (2021) – Oszałamiająca grafika i błyskawiczne przeskakiwanie między wymiarami sprawiają, że jest to oszałamiająca, pełna emocji przygoda. Broń jest niesamowita, walka przebiega płynnie, a każdy świat jest pełen szczegółów.

Każda z tych gier miała inne mocne strony. Jedna wykorzystywała możliwości sprzętu do granic możliwości. Inna opowiadała najbardziej wciągającą historię. Trzecia wyznaczyła standardy, które sprawdzają się do dziś. Razem pokazują ewolucję serii Ratchet i Clank lepiej niż jakikolwiek zwiastun.

A dla fanów spragnionych więcej – to dopiero początek naszego pełnego rankingu, który wkrótce opublikujemy.

11 najlepszych gier z serii „Ratchet i Clank”

Ratchet i Clank rozwijali się z każdą generacją. Każda nowa odsłona wnosiła świeże pomysły i większe ambicje. Niektóre zmieniły sposób rozgrywki, inne pogłębiły fabułę.

Ale która z nich wyróżnia się jako najlepsza gra z serii „Ratchet i Clank”? W ile z nich grałeś?

1. Ratchet i Clank: Bez bielizny [Epicka kosmiczna przygoda]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3 (kolekcja HD), PlayStation Vita Rok wydania 2003 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry ~12–15 godzin Unikalne cechy Rozwój broni, wyścigi na hoverbike'ach, walka kosmiczna, atuty w stylu RPG Ocena na Metacritic 90

Bez bielizny podkręca wszystko w stosunku do pierwszej części. Pamiętam, jak pędziłem przez galaktykę Bogon tylko po to, by zobaczyć, jak moja broń ewoluuje w maszyny siania chaosu. Wrogowie zmuszają cię do czujności, a sekcje platformowe sprawdzają twoje wyczucie czasu.

Wyścigi na hoverbike'ach i bitwy kosmiczne urozmaicają rozgrywkę i sprawiają, że tempo pozostaje świeże. Eksperymentowanie z kombinacjami broni stało się moją ulubioną minigrą.

Porada od profesjonalisty Trzymaj się jednej broni podczas przechodzenia poziomu, aby szybko ją ulepszyć. Zanim dotrzesz do bossów, twoja ulubiona broń stanie się prawdziwym potworem.

Każda misja kryje w sobie niespodzianki, sprytne sztuczki i momenty, które wywołują śmiech. Fabuła jest na tyle wciągająca, by gracz się zaangażował, ale nigdy nie spowalnia akcji. Szybka i pełna uroku – łatwo zrozumieć, dlaczego ta gra dla jednego gracza wyznaczyła standardy dla całej serii.

Ocena końcowa: „Bez bielizny” to pierwsza przygoda Ratcheta, która zdefiniowała serię. Udoskonaliła system walki, wprowadziła system ulepszania broni oraz dodała pomysłowe misje poboczne, dzięki którym każda chwila była ekscytująca. Połączenie humoru wciąż działa, co sprawia, że gra ta stała się punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych gier z serii „Ratchet i Clank””.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Ratchet i Clank (2016) [Klasyczna przygoda w nowej odsłonie]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry 10–12 godzin Unikalne cechy Oszałamiająca grafika, nowa wersja historii powstania, nowa broń, płynna mechanika gry Ocena na Metacritic 85

Ratchet & Clank (2016) uderza jak piorun. Światy mienią się kolorami, a każda planeta wydaje się żywa. Ta ekscytująca strzelanka z perspektywy trzeciej osoby sprawiła, że zachwycałem się szczegółowością grafiki, jednocześnie niszcząc wrogów za pomocą niesamowitej nowej broni.

Historia początków została doskonale przerobiona, stanowiąc nowoczesną wersję oryginalnej gry. Udoskonala ona klasyczną formułę serii „Clank”, jednocześnie przenosząc walki w tryb pełnego ataku frontalnego. Walka przebiega płynnie, a różnorodność broni sprawia, że każda bitwa jest nieprzewidywalna.

Porada od profesjonalisty Użyj broni Pixelizer, aby zamienić wrogów w wersje 8-bitowe, co dodaje zabawny akcent do walki i sprawia, że bitwy stają się bardziej rozrywkowe.

Gra budzi nostalgię, ale została zmodernizowana we wszystkich właściwych aspektach. Każda misja przypomina mini-przygodę i nieustannie myślałem: „Tak właśnie powinno wyglądać wznowienie serii”. Mini-bossowie i misje poboczne w najlepszy sposób urozmaicają tempo rozgrywki. Śmiałem się i denerwowałem, ale gra mnie wciągnęła.

Ocena końcowa: „Ratchet & Clank” (2016) na nowo definiuje klasykę, oferując wspaniałą grafikę, wciągającą mechanikę i świeże spojrzenie na historię początków bohaterów. To pozycja obowiązkowa zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów serii.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Ratchet i Clank: Rift Apart [Oszałamiająca gra nowej generacji]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas rozgrywki ~15 godzin Unikalne cechy Mechanika zmiany wymiarów, grafika nowej generacji, wyrazista animacja, wciągające przejścia między światami Ocena na Metacritic 88

Ratchet & Clank: Rift Apart to kultowa gra na PS5. Potęga tej konsoli jest tu w pełni widoczna. Światy lśnią żywą szczegółowością, a przejścia między wymiarami są płynne.

Wartościowy dodatek w postaci Rivet jako grywalnej postaci nadaje rozgrywce głębi i różnorodności. Walka jest płynna, a do dyspozycji gracza jest ogromny arsenał broni, która jest zarówno przyjemna w użyciu, jak i skuteczna.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z Rift Tether, aby szybko i skutecznie poruszać się w sytuacjach bojowych. W trudnych sytuacjach może to całkowicie zmienić przebieg rozgrywki.

Nowy system riftów pozwala na dynamiczne i szybkie sekwencje akcji. Fabuła jest wciągająca, a emocjonujące momenty pozostają w pamięci.

W grze „Rift Apart” mechanika przemieszczania się między wymiarami zajmuje centralne miejsce, płynnie łącząc poruszanie się przez portale z dynamicznymi walkami. Tempo gry nigdy nie zwalnia, nieustannie dostarczając niespodzianek, a jednocześnie sprawiając, że walka i eksploracja są ekscytujące.

Ocena końcowa: „Rift Apart” to doskonały przykład tego, co może osiągnąć gra jednoosobowa ery PS5. To ekscytująca przygoda, która przesuwa granice serii, pozostając jednocześnie wierną jej korzeniom.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE RATCHET & CLANK: RIFT APART GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Ratchet i Clank: Rozbuduj swój arsenał [Pełna akcji kontynuacja]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita Rok wydania 2004 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry 10–12 godzin Unikalne cechy Tryb wieloosobowy online, walka z wykorzystaniem funkcji „Lock-Strafe”, wyzwania Qwarka Ocena na Metacritic 91

Rozbuduj swój arsenał to marzenie każdego miłośnika broni. Bouncer zasypuje przeciwników wybuchowymi kulami chaosu, a Quack-O-Ray zamienia wrogów w nieszkodliwe kaczki. Lava Gun spala wszystko na swojej drodze, a Suck Cannon? Dosłownie wciąga przeciwników.

Słyszałem, jak inni gracze zachwycali się „Rift Inducer 5000” – potworem zakrzywiającym wymiary, który sprawia, że walka przypomina gorączkowy sen. Zabawny tryb wieloosobowy był punktem zwrotnym, oferując intensywne bitwy i szansę na zaprezentowanie swojego arsenału.

Porada od profesjonalisty Ulepsz Qwack-O-Ray, aby zamieniać całe grupy wrogów w kaczki – idealne rozwiązanie do kontroli tłumu i dobrej zabawy.

Ta kontynuacja czerpie z uroku serii Clank, a Secret Agent Clank dodaje misje wymagające skradania się, a kapitan Qwark wraz z Q Force wprowadzają komiczny chaos.

Ocena końcowa: „Wzbogać swój arsenał” nie wynalazło koła na nowo, ale sprawiło, że kręci się ono płynniej. Niektórzy nazywają tę grę najgorszym Ratchetem ze względu na ponowne wykorzystanie planet, ale nowe uzbrojenie i tryby wieloosobowe sprawiają, że gra nadal jest ekscytująca i warta zagrania.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Ratchet: Deadlocked [Walki gladiatorów bez ograniczeń]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3 Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry 8–10 godzin Unikalne cechy Rozgrywka oparta na arenach, tryb kooperacji, modyfikacje broni Ocena na Metacritic 81

„Deadlocked” podnosi intensywność walki. To jedyna gra z serii skupiająca się wyłącznie na bitwach na arenie. Zapewnia dynamiczną akcję z różnorodnymi wyzwaniami.

Tryb kooperacji zwiększa powtarzalność rozgrywki, pozwalając połączyć siły z przyjacielem i wspólnie siać spustoszenie. System modyfikacji broni pozwala dostosować swój arsenał, dodając głębi walkom. To brutalna, ekscytująca przygoda od początku do końca.

Scorpion Flail w „Deadlocked” zadaje niszczycielskie ciosy w walce wręcz, a Hunter Mine Launcher ustawia pułapki, które unicestwiają wrogów. B6-Obliterator to jedna z moich ulubionych broni – unicestwia przeciwników jednym strzałem.

Porada od profesjonalisty Wyposaż B6-Obliterator w modyfikację „Freeze”, aby zamrozić wrogów w miejscu, zanim ich unicestwisz – idealne rozwiązanie do kontroli tłumu.

Ocena końcowa: „Deadlocked” to bezlitosna, pełna akcji odsłona serii. Jest idealna dla tych, którzy pragną intensywnej walki i wyzwań.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Ratchet & Clank Future: A Crack in Time [Kosmiczna odyseja z zakrzywieniem czasu]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry 12–15 godzin Unikalne cechy Mechanika manipulacji czasem, podwójna rozgrywka z Ratchetem i Clankiem Ocena na Metacritic 87

Gra „Pęknięcie w czasie” po prostu mnie powaliła. Od momentu, gdy postawiłem stopę na Wielkim Zegarze, byłem zahipnotyzowany. Poziomy są ogromne, a otoczenie naprawdę ożywa. Poruszanie się w butach odrzutowych to czysta adrenalina, a każdy skok i unik wydaje się idealny.

Walka jest szalona jak nigdy dotąd, a broń taka jak RYNO V sprawia, że wrogowie eksplodują w spektakularnym chaosie. Gra jako Clank stanowi sprytny zwrot akcji – rozwiązywanie zagadek związanych z czasem sprawiło, że mój mózg pracował na pełnych obrotach.

Porada od profesjonalisty Użyj RYNO V, aby szybko wyeliminować duże grupy wrogów – to przełomowe rozwiązanie w trudnych sytuacjach, a do tego niesamowicie zabawne.

Uwielbiałem eksperymentować z kombinacjami ciosów i gadżetami, żeby sprawdzić, ile zniszczeń uda mi się wyrządzić. Ulubionymi elementami fanów są sekcje z RYNO V i butami poduszkowymi, i całkowicie się z tym zgadzam: są tak zabawne, jak sugeruje ten szum.

Fabuła również zawiera ciekawe zwroty akcji, zamykając sagę „Future” w intrygujący sposób, nie zwalniając przy tym tempa.

Na każdym kroku czeka mnóstwo niespodzianek. Zagadki związane z czasem wprowadzają nieoczekiwane zwroty akcji, dzięki czemu rozgrywka pozostaje ekscytująca. Każda misja zawiera drobne detale, które sprawiają, że wydaje się ona żywa, a polowanie na przedmioty do zebrania nigdy się nie nudziło.

Ocena końcowa: „Pęknięcie w czasie” to mistrzowska lekcja grafiki w grach. Żywe efekty wizualne, które można podziwiać na świetnym monitorze do gier, innowacyjna rozgrywka i wciągająca fabuła sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Ratchet & Clank: Into the Nexus [Ekscytujący ostatni rozdział]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas rozgrywki 5–7 godzin Unikalne cechy Rozgrywka przecząca prawom grawitacji, nietypowa broń, poruszająca fabuła Ocena na Metacritic 76

„W głąb Nexusa” to krótka, ale pełna akcji przygoda. Mechanika pozwalająca na manipulowanie grawitacją sprawia, że rozgrywka wydaje się świeża, a wyposażenie jest po prostu niesamowite. Rozumiem, dlaczego wszyscy nieustannie mówią o Netherblades i fragmentach z manipulacją grawitacją – to po prostu świetna zabawa.

Spędziłem wiele godzin po prostu eksperymentując, łącząc ataki i sprawdzając, jak daleko mogę posunąć się w kombinacjach. Fabuła zaskakuje emocjonalnymi akcentami, zagłębiając się w przeszłość Ratcheta, a jednocześnie zachowując humor.

Poziomy są barwne i zróżnicowane, a każdy z nich pełen jest sekretów i zabawnych gadżetów. Tempo gry jest dynamiczne; nigdy nie ma nudnych momentów. Gra jest zwięzła , ale pełna zapadających w pamięć walk, sprytnych zagadek i absurdalnych wygłupów z bronią.

Porada od profesjonalisty Netherblades idealnie nadają się do likwidowania grup wrogów – rykoszetujące pociski sprawiają, że walki przypominają fajerwerki.

Into the Nexus rozwija rozgrywkę Clanka, dodając sprytne łamigłówki i zabawne mechaniki. Nawet w tej krótszej przygodzie jest to jedna z najlepszych gier dla jednego gracza, dostarczająca klasycznego dreszczyku emocji znanego z serii Ratchet i Clank.

Ocena końcowa: „W głąb Nexusa” to szybka, ekscytująca i dająca emocjonalną satysfakcję gra – obowiązkowe zakończenie sagi „Future”.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Ratchet & Clank (2002) [Klasyczna gra przygodowa na PlayStation]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2 (PS3 Classics/kolekcje), PlayStation Vita Rok wydania 2002 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry ~10–14 godzin Unikalne cechy Debiut serii, wprowadzenie charakterystycznej broni i gadżetów, klasyczne połączenie platformówki i strzelanki Ocena na Metacritic 88

To właśnie ta oryginalna gra z serii Ratchet & Clank zapoczątkowała całą serię. Pamiętam, jak ją uruchomiłem i byłem pod ogromnym wrażeniem połączenia elementów platformówki, strzelanki i szalonych gadżetów.

Każda planeta miała swój własny charakter, a humor był strzałem w dziesiątkę – beznamiętne komentarze Clanka zawsze wywoływały uśmiech na mojej twarzy.

Walka od samego początku była dopracowana, a odblokowywanie broni, takich jak RYNO i Bomb Glove, sprawiało, że nieustannie eksperymentowałem. Ta gra zapoznała wielu z nas z zwariowanym arsenałem, z którego słynie ta seria, a te wczesne ulepszenia sprawiały, że każda walka była satysfakcjonująca.

Porada od profesjonalisty Zaopatrz się w śruby już na początku; dzięki nim szybciej ulepszysz swoją ulubioną broń, a walka stanie się o wiele przyjemniejsza.

Spędziłem wiele godzin, skacząc po trudnych platformach, niszcząc roboty i odkrywając ukryte sekrety. Ta kultowa gra platformowa w swojej pierwszej odsłonie zawierała tak wiele serca i kreatywności, że położyła podwaliny pod wszystko, co nastąpiło później.

Nadal uwielbiam RYNO jako najlepszą, przesadnie potężną broń; w twoich rękach to czyste szaleństwo.

Ocena końcowa: Oryginalna gra „Ratchet i Clank” (2002) pozostaje wyjątkową grą z serii Clank, cenioną za pomysłowe elementy i finałowego bossa, do którego reszta serii wciąż nawiązuje.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry ~10–12 godzin Cechy charakterystyczne Pierwsza odsłona osadzona w przyszłości, grafika w wysokiej rozdzielczości na PS3, rozbudowany arsenał broni, kinowa oprawa wizualna Ocena na Metacritic 89

„Narzędzia zniszczenia” to prawdziwy spektakl. Od samego początku pędzisz po planetach z bronią, która w twoich rękach wydaje się żywa. RYNO III? Czysta szaleństwo. Walka jest szybsza, bardziej szalona i daje większą satysfakcję niż kiedykolwiek.

Fabuła wciąga epickimi stawkami i emocjonalnymi momentami, które nadają tej przygodzie prawdziwą wagę.

Jednymi z moich ulubionych są Groovitron i Tornado Launcher – oba wprowadzają wyjątkowy rodzaj chaosu. Groovitron zmusza wrogów do tańca, pozostawiając ich całkowicie bezbronnych, podczas gdy Tornado Launcher pozwala kierować wirującymi burzami, które wciągają wrogów i zadają im obrażenia w czasie. Poruszanie się jest płynne, eksploracja przebiega bez przeszkód, a minigry idealnie urozmaicają tempo rozgrywki.

Porada od profesjonalisty W walkach z bossami używaj RYNO III – jest absurdalnie potężne i sprawia, że niszczenie potężnych przeciwników staje się prawdziwą przyjemnością.

Gra „Narzędzia zniszczenia” prezentuje charakterystyczną dla serii Clank formułę opartą na walce polegającej na pełnym, frontalnym ataku. Nawet po latach rozgrywka wciąż wciąga: szukaj ulepszeń, wypróbowuj nową broń, niszcz wszystko, co tylko wpadnie ci w oko.

Projekt poziomów sprawia wrażenie rozległego, a jednocześnie spójnego, pozwalając graczowi poczuć się jak bohater, nie przytłaczając go jednocześnie.

Ocena końcowa: „Narzędzia zniszczenia” podniósł poprzeczkę serii dzięki niesamowitej broni, dopracowanej rozgrywce i fabule, która jest na tyle wciągająca, że trzyma cię w napięciu od początku do końca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Ratchet & Clank: Size Matters [Zabawa w galaktyce na urządzenia przenośne]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Portable (PSP), PlayStation 2, później PS4, PS5 Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Gry o dużym oddziaływaniu Średni czas gry ~8–10 godzin (szacunkowo) Unikalne cechy Wersja na urządzenia przenośne, pomysłowy projekt poziomów dostosowany do urządzeń przenośnych, unikalne udoskonalenia sterowania i broń Ocena na Metacritic 85

Gra „Rozmiar ma znaczenie” ma w sobie zaskakującą moc. Ta mobilna odsłona serii udowadnia, że konsole przenośne równie dobrze radzą sobie z platformówką i przesadną walką charakterystyczną dla tej serii.

Poziomy są pomysłowo zaprojektowane, a odkrywcom oferują kreatywne łamigłówki i ukryte sekrety. Broń, taka jak Mootator czy rękawica z bombami kwasowymi, sprawia, że każda walka jest świetną zabawą, a eksperymentowanie z kombinacjami ciosów szybko stało się moim ulubionym zajęciem.

Porada od profesjonalisty Zadbaj o jak najwcześniejsze ulepszenie swojej ulubionej broni – dzięki temu późniejsze poziomy będą o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze do pokonania.

Nawet na mniejszym ekranie rozgrywka w tej grze na PSP jest dopracowana i płynna. Fabuła w „Rozmiar ma znaczenie” zapewnia satysfakcjonującą przygodę bez zbędnego przeciągania akcji. Naprawdę wciągnąłem się w grę, powracając na poziomy, by znaleźć każdą ukrytą śrubę i tajną ścieżkę.

Gra łączy niezłe żarty z nowymi, fajnymi sposobami na pokonywanie wrogów. Tornado i Gravity Bomb to prawdziwe perełki ze względu na ich absurdalny wpływ na przebieg walki.

Ocena końcowa: „Rozmiar ma znaczenie” udowadnia, że wersja na konsolę przenośną nie oznacza bynajmniej okrojonej rozgrywki. Jako gra na PSP w pełni oddaje ducha serii „Ratchet i Clank” w przenośnej formie, co czyni ją wyjątkową pozycją w serii.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Ratchet & Clank: W poszukiwaniu skarbu [Kompaktowa piracka przygoda]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Insomniac Games Średni czas gry ~3–5 godzin Cechy charakterystyczne Krótka, skoncentrowana przygoda, nacisk na elementy platformowe i łamigłówki, fabuła powiązana z sagą „Future” Ocena na Metacritic 76

W poszukiwaniu skarbu to krótka, ale pełna uroku gra. Poziomy rozgrywające się na statku są niesamowite, oferując graczom połączenie eksploracji i rozwiązywania zagadek z lekkimi walkami, które zapewniają płynne tempo rozgrywki.

Bardzo podobało mi się eksperymentowanie z bronią, taką jak „Widowmaker” i „Bomb Glove” – każda walka wymagała strategicznego podejścia, a jednocześnie dostarczała ekscytujących wrażeń.

Sekwencje z hakiem są zdecydowanie wyróżniającą się cechą – dodają napięcia, wymagają umiejętności i zapewniają różnorodność platformówkowej zabawy.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj hak, by łączyć ruchy między platformami – to prawdziwy ratunek w trudnych miejscach i sprawia, że walka staje się dynamiczna.

Fabuła jest bardziej zwarta i skoncentrowana, skupiając się na misji Ratcheta polegającej na uratowaniu Clanka, a jednocześnie oferuje zapadające w pamięć dialogi i momenty, które naprawdę trafiają w sedno. Nawet w tej skromniejszej odsłonie świat wygląda na pełen życia, a każda misja kryje w sobie drobne niespodzianki, które utrzymują gracza w napięciu.

Ocena końcowa: „W poszukiwaniu skarbu” może i jest krótkie, ale oferuje pomysłową rozgrywkę, zabawne bronie oraz solidne zwroty akcji, które sprawiają, że jest to niezapomniana przygoda w tej serii.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „Ratchet i Clank”?

Dla wielu graczy „Ratchet & Clank: Bez bielizny” wyróżnia się jako najlepsza część serii, łącząc przezabawne dialogi, dynamiczne walki i satysfakcjonujący postęp w jednej epickiej kosmicznej przygodzie.

Jakiego rodzaju grą jest „Ratchet i Clank”?

„Ratchet i Clank” to platformówka akcji, w której duży nacisk kładzie się na szalone bronie i zwariowane gadżety. W jednej chwili będziesz niszczyć roboty, a w następnej skakać po platformach. Będziesz też rozwiązywać zagadki i odkrywać obce światy. Gra łączy humor, dynamiczną walkę i kreatywność w jedną wciągającą całość.

Ile jest gier z serii „Ratchet i Clank”?

Na platformach PlayStation dostępnych jest 11 głównych tytułów z serii „Ratchet i Clank”, a do tego gry poboczne i remake’i. Od oryginalnej gry z 2002 roku po „Rift Apart” na PS5 seria zachowała swoją tożsamość, nieustannie eksperymentując z rozgrywką i bronią. To jedna z najdłużej działających i najbardziej lubianych serii na PlayStation.

Która gra z serii „Ratchet i Clank” sprzedała się najlepiej?

Najlepiej sprzedającą się grą jest „Ratchet & Clank” (2016), która osiągnęła sprzedaż na poziomie około 7 milionów egzemplarzy. Dzięki powiązaniu z filmem oraz popularności PlayStation 4 gra ta ponownie zaprezentowała serię nowemu pokoleniu graczy. Płynna rozgrywka, świetna grafika i klasyczny humor sprawiły, że stała się ona jednym z największych komercyjnych hitów serii.

Która gra z serii Ratchet i Clank jest najdłuższa?

Tytuł najdłuższej gry z serii „Ratchet i Clank” należy do „Pęknięcie w czasie””. Główna fabuła zajmuje około 15–20 godzin, a dzięki licznym zadaniom pobocznym gra oferuje głębsze i bardziej otwarte doświadczenie niż większość innych części serii. Eksploracja, przedmioty do zebrania i łamigłówki związane z czasem przyjemnie wydłużają tę przygodę.