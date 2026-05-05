10 najlepszych gier z serii „Mortal Kombat” w 2026 roku

Najlepsze gry z serii „Mortal Kombat” łączą precyzyjne sekwencje klawiszy, podstępne zagrania psychologiczne oraz tryby, które faktycznie uczą gracza, jak radzić sobie w poszczególnych pojedynkach. Gram w MK od czasów srebrnych joysticków i monitorów CRT, a nadal oceniam poszczególne tytuły pod kątem klatek, narzędzi i etapów turniejowych.

Fabuła ma znaczenie, ale ważniejsze są zestawy technik: potwierdzenia trafień, oki, wave dashy, zarządzanie paskiem mocy oraz prawdziwa głębia pojedynków . Jeśli lista postaci nie pozwala na rozgrywanie długich setów, nie trafia na tę listę.

Poniżej znajdziesz najlepsze tytuły: czystą walkę, solidne tryby treningowe i tryby, w których warto się wysilić. Wyjaśnię, dlaczego każda z tych gier wciąż dominuje i kto powinien zagrać w nią jako pierwszy. Gotowy, by wybrać swoją główną postać? Czytaj dalej.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Mortal Kombat

Gry z serii Mortal Kombat znane są przede wszystkim z tego, że na nowo zdefiniowały cały gatunek gier walki. Wprowadzają one innowacje, takie jak wariacje postaci czy bardziej przejrzyste zestawienia kombinacji, a także wciągające fabuły i niezrównaną intensywność walki, zapewniając niezapomniane wrażenia.

1 Mortal Kombat 11 2019 Gra oferuje dopracowany system walki z dynamicznymi zestawami ciosów oraz świetną fabułę, która przedstawia dawne konflikty w kontekście nowych wyzwań. Buy now 2 Mortal Kombat X 2015 Pełni rolę pomostu między starymi a nowymi grami, wprowadzając różne warianty postaci oraz więcej elementów 2,5D. Buy now 3 Mortal Kombat 9 2011 To całkowicie nowa odsłona serii, która przywróciła tradycyjną rozgrywkę z arcade'owych gier MK, z prostym trybem fabularnym i klasycznymi fatality. Buy now

Te trzy tytuły wyznaczyły standardy dla współczesnej serii MK: przejrzyste systemy, prawdziwą głębię pojedynków oraz fabuły, które faktycznie wzbogacają walkę. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od nich. Jeśli grasz w tę serię od czasów salonów gier, przewiń dalej. Omówię pozostałe tytuły i podpowiem, który z nich pasuje do Twojego stylu.

10 najlepszych gier z serii Mortal Kombat wszech czasów

Gram w MK od czasów salonów gier, więc ta lista nie wynika z nostalgii. Moje 10 najlepszych gier z serii Mortal Kombat zasłużyło na swoje miejsce dzięki precyzyjnym kombinacjom, czasowi spędzonemu na treningu, który się opłaca, oraz pojedynkom, których warto się nauczyć. Niektóre z nich na nowo zdefiniowały serię, inne ją udoskonaliły. Oto kolejność, w jakiej bym w nie grał, oraz powody, dla których każda z tych gier wciąż ma znaczenie.

1. Mortal Kombat 11 [Najlepsza współczesna gra z serii MK pod względem podstaw i rozbudowy trybu wieloosobowego]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca NetherRealm Studios Średni czas gry 8–10 godzin na fabułę główną (11–14 z dodatkiem Aftermath), 50–70+ do 100%

Pamiętam, jak po raz pierwszy uruchomiłem Mortal Kombat 11. Już samo filmowe intro mnie wciągnęło. To było jak oglądanie hitu kinowego, z tą różnicą, że to ja miałem kontrolę nad akcją.

W tej oryginalnej grze z serii „Mortal Kombat” wprowadzono system wariantów dla każdej postaci, co pozwala na bardziej spersonalizowane style gry. Spędziłem wiele godzin, eksperymentując z różnymi kombinacjami, szukając tej, która najbardziej mi odpowiadała.

Tryb fabularny to kolejna atrakcja. Jest wciągający i pełen zwrotów akcji, zwłaszcza gdy postacie spotykają swoje dawne wersje. Dzięki dubbingowi i technologii motion capture każda scena przerywnikowa przypomina film z wysokim budżetem.

Brakowało mi jednak surowej intensywności wcześniejszych tytułów, takich jak „Mortal Kombat X”. Ta odsłona wydawała się bardziej dopracowana i wyrafinowana, co było świetne, ale tęskniłem za tym surowym charakterem.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat 11 wyniósł serię na wyższy poziom dzięki rozbudowanym opcjom personalizacji, kinowej narracji i dopracowanej mechanice walki. Wyznaczył nowy standard dla gier walki i pozostaje jednym z najlepszych wyborów ze względu na równowagę między przystępnością a głębią rozgrywki.

Mimo to Mortal Kombat 11 wyróżnia się jako jedna z najbardziej kompletnych i dopracowanych części serii. Rozgrywka jest dopracowana, grafika oszałamiająca, a zawartość obfita. To pozycja obowiązkowa zarówno dla nowicjuszy, jak i wieloletnich fanów.

Nasza ocena: Mortal Kombat 11 idealnie łączy efektowną zabawę z poważnymi wymaganiami umiejętnościowymi. Gra jest dopracowana, pełna treści i sprawia wrażenie najbardziej kompletnej części serii MK do tej pory. To prawdziwy strzał w dziesiątkę zarówno dla graczy okazjonalnych, jak i zagorzałych fanów.

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2. Mortal Kombat X [Najlepsza gra pod względem agresywnej presji i różnorodności postaci]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca NetherRealm Studios Średni czas gry 4–6 godzin na fabułę główną, 40–60 godzin z trybami Towers, Krypt i dodatkami do odblokowania

Mortal Kombat X (2015) wydawał się odważnym krokiem naprzód dla tej serii. Wprowadza nową generację postaci, takich jak Cassie Cage i Takeda, zachowując jednocześnie klasycznych wojowników, których pokochaliśmy. System różnicowania postaci jest wyjątkową cechą, ponieważ oferuje trzy odrębne zestawy ruchów dla każdego wojownika. Ta dodatkowa głębia i możliwość wielokrotnego grania pozwalają mi eksperymentować z różnymi stylami gry, co bardzo mi się podoba.

Tryb fabularny obejmuje okres 25 lat i wplata nowe postacie w istniejącą fabułę. Jest wciągający i nadaje walkom emocjonalnego ciężaru. Grafika robi wrażenie dzięki szczegółowym modelom postaci i dynamicznym środowiskom, które sprawiają, że każda walka wygląda jak scena z filmu.

Zauważyłem jednak pewne problemy z balansem, szczególnie w przypadku niektórych postaci, takich jak Cassie Cage i Erron Black. Te momenty były frustrujące, ale nie przyćmiły ogólnej przyjemności z gry.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat X wyróżnia się innowacyjnymi wariantami postaci, wciągającym trybem fabularnym oraz wprowadzeniem nowych bohaterów, którzy ożywili serię. Gra z powodzeniem połączyła stare z nowym i udało jej się zaoferować graczom zarówno nostalgię, jak i świeże wrażenia.

Ogólnie rzecz biorąc, „Mortal Kombat X” to fascynujące połączenie klasycznych elementów i nowych rozwiązań. Gra tchnęła nowe życie w serię i sprawiła, że chciałem do niej wracać.

Nasza ocena: Mortal Kombat X podkręca tempo akcji dzięki szybkiej, agresywnej walce i ogromnej dawce charakteru. Różnorodność postaci zapewnia świeżość rozgrywki, a połączenie klasycznych i nowych wojowników sprawia, że jest to jedna z najbardziej ekscytujących części serii.

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3. Mortal Kombat 9 [Najlepszy czysty restart dla miłośników precyzyjnych walk stóp i klasycznego klimatu MK]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórca NetherRealm Studios Średni czas gry 6–8 godzin na fabułę główną, 30–50+ godzin z wieżami wyzwań, rankingiem i odblokowaniami w Krypt

Mortal Kombat 9 (2011) oznaczał powrót do korzeni serii i zapewnił surowe oraz intensywne wrażenia z walki. System walki 2,5D w połączeniu z nowoczesną grafiką nadaje serii świeżości, a jednocześnie budzi nostalgię. Tryb fabularny jest dość prosty i opiera się na retrospekcjach przedstawiających wczesną rywalizację między Earthrealm a Outworld, co czyni tę grę jedną z najlepszych gier przygodowych na rynku.

Dodanie trybów „Challenge Tower” i „Test Your Luck” zapewnia dodatkowe warstwy rozgrywki, które zapewniają graczom rozrywkę wykraczającą poza główną fabułę. Brutalne fatality i ruchy typu „X-ray” w grze podkreślają charakterystyczną dla serii przesadną przemoc, co przemawia do wieloletnich fanów.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat 9 wyróżnia się powrotem do klasycznej rozgrywki 2D, wciągającym trybem fabularnym oraz wprowadzeniem nowych funkcji, które zwiększyły powtórną grywalność. Gra z powodzeniem połączyła nostalgię z innowacyjnością, co czyni ją wyjątkowym tytułem w serii Mortal Kombat.

Ogólnie rzecz biorąc, Mortal Kombat 9 z powodzeniem ożywił serię i oferuje zarówno nowym, jak i powracającym graczom wciągające i ekscytujące wrażenia z gry walki.

Nasza ocena: Mortal Kombat 9 przywraca serię do jej korzeni dzięki zgranej, precyzyjnej walce i klasycznej intensywności MK. Jest brutalna, nostalgiczna, a jednocześnie nadal wydaje się świeża, co czyni ją pozycją obowiązkową dla fanów strategicznych potyczek na nogach i przesadnej akcji.

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4. Mortal Kombat 1 [Najlepszy restart nowej ery z filmową fabułą i gościnnymi występami]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca NetherRealm Studios Średni czas gry 6–8 godzin na fabułę główną, 40–60+ godzin z trybami Invasions, Towers i dodatkowymi elementami do odblokowania

Mortal Kombat 1 do godna uwagi gra kooperacyjna, która oferuje znaczną poprawę grafiki – lepszą niż w MK11. Ponadto Mortal Kombat 1 (2023) wniósł świeże spojrzenie na serię, choć nie obyło się bez pewnych wyzwań. Ulepszenia wizualne gry były od razu zauważalne. Modele postaci i otoczenie są wyraźne, a całość prezentuje się dopracowanie. Jednak zmiana atmosfery z mrocznych odcieni poprzednich tytułów na jaśniejszą estetykę wydaje się odejściem od surowych korzeni serii.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, wprowadzenie systemu Kameo dodaje warstwę strategii, pozwalając graczom wzywać postacie pomocnicze podczas walk. Chociaż jest to interesujący dodatek, nie rekompensuje on w pełni wolniejszego tempa walki i mniej intuicyjnego systemu kombinacji w porównaniu z poprzednikami, takimi jak Mortal Kombat 11.

Tryb „Invasions” ma na celu zapewnienie dodatkowej zawartości, ale brakuje mu głębi. Gracze wyrażają frustrację z powodu powtarzalności wyzwań i ograniczonych nagród, co prowadzi do poczucia monotonnej grindowania bez znaczącej satysfakcji.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat 1 wyróżnia się innowacyjnym systemem Kameo, który nadaje głębi strategiom walki. Ulepszenia graficzne oraz nowa odsłona fabuły zapewniają świeże spojrzenie na tę klasyczną serię. Choć gra może nie przypadnąć do gustu wszystkim graczom, oferuje wyjątkowe wrażenia, które warto odkryć.

Pomimo tych niedociągnięć Mortal Kombat 1 budzi nadzieję. Dzięki przyszłym aktualizacjom i dodatkom DLC, które naprawią problemy związane z fabułą i rozgrywką, gra może przekształcić się w bardziej wciągające doświadczenie. Dla fanów serii warto ją wypróbować, ale zaleca się umiarkowane oczekiwania.

Śledzenie najnowszych trendów pokazuje, jak bardzo ten gatunek ewoluuje z każdym cyklem. Entuzjaści ciekawi przyszłego krajobrazu sceny turniejowej mogą zapoznać się z pełną listą nominowanych do nagrody „Najlepsza gra walki” podczas Game Awards 2025, aby sprawdzić, które nadchodzące tytuły zamierzają rzucić wyzwanie standardom wyznaczonym przez gry obecnej generacji.

Nasza ocena: „Mortal Kombat 1” wygląda niesamowicie i wnosi powiew świeżości do serii dzięki systemowi Kameo oraz nowej fabule, ale wolniejsza walka i tryby wymagające żmudnego grindowania sprawiają, że gra nie jest tak dopracowana jak „MK11”. To zabawne, nowe podejście, ale nie należy oczekiwać takiej samej intensywności jak w poprzednich częściach.

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5. Mortal Kombat: Śmiertelny sojusz [Najlepsza reinterpretacja z ery 3D z trybami Krypt i Konquest]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Rok wydania 2002 Twórca Midway Games Średni czas gry 3–5 godzin na drabinkę rankingową w trybie arcade, 25–40+ godzin z misjami Konquest, odblokowywaniem Krypty i dodatkami

Mortal Kombat: Śmiertelny sojusz (2002) był dla mnie przełomowym momentem w serii. Oznaczał on znaczącą zmianę z tradycyjnego stylu walki 2D na bardziej złożony system walki 3D. Każda postać ma teraz trzy różne style walki – dwa oparte na sztukach walki i jeden oparty na broni – co pozwala na głębszą strategię i szersze możliwości kombinacji ciosów. Ta zmiana sprawia, że rozgrywka jest bardziej dynamiczna i wciągająca.

Kolejną atrakcją jest wprowadzenie trybu Konquest. Pełni on rolę zarówno samouczka, jak i trybu fabularnego, przedstawiając tło każdej postaci i jej motywacje. Ten dodatek wzbogaca narrację gry i zapewnia bardziej wciągające doświadczenie.

Nie wszystko jest jednak idealne. Gra oferuje tylko jedno Fatality na postać, co wydaje się krokiem wstecz w porównaniu z poprzednimi odsłonami. Ponadto niektóre z nowych postaci nie przemawiają do mnie tak bardzo, jak klasyki.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat: Śmiertelny sojusz wyróżnia się innowacyjnym systemem walki 3D, wprowadzającym wiele stylów walki dla każdej postaci. Dodanie trybu Konquest zapewniło bogatsze doświadczenie fabularne, co stanowiło znaczącą ewolucję w serii.

Pomimo tych niedociągnięć Deadly Alliance pozostaje wyjątkową pozycją w serii Mortal Kombat. Jego nowatorska rozgrywka i bardziej rozbudowana mechanika walki wyróżniają tę grę i położyły podwaliny pod przyszłe tytuły.

Nasza ocena: Mortal Kombat: Śmiertelny sojusz na nowo zdefiniowało serię dzięki walce 3D, różnorodnym stylom walki oraz wciągającemu trybowi Konquest. To odważny krok naprzód, który wydaje się świeży i strategiczny, nawet jeśli brakuje niektórych klasycznych elementów i Fatalities.

6. Mortal Kombat: Deception [Najlepsza gra typu sandbox ery 3D: Konquest, szachy, łamigłówki]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, Xbox, GameCube, PC Rok wydania 2004 Twórca Midway Games Średni czas gry 6–8 godzin w trybie Konquest, 40–60+ godzin z odblokowaniami w Krypt, rankingami w trybie arcade, walkami typu puzzle/szachy oraz dodatkami

Gra „Mortal Kombat: Deception” (2004) nadała serii zupełnie nowy, odważny kierunek. Nie chodziło już tylko o walki. Twórcy dodali nowe tryby, takie jak Chess Kombat i Puzzle Kombat, które są zaskakująco zabawne i wnoszą do gry świeży powiew. Jednak dla mnie prawdziwą atrakcją jest rozbudowany tryb Konquest.

Zamiast być zwykłym samouczkiem, staje się on prawdziwą przygodą. Wcielasz się w Shujinko, podróżując przez różne krainy, spotykając postacie i odkrywając ukryte sekrety. To jak mini-RPG osadzone w uniwersum Mortal Kombat.

Tryb fabularny łączy wydarzenia z poprzednich gier, skupiając się na powstaniu Onagi, Króla Smoków. Jest prosty, ale satysfakcjonujący, zwłaszcza dla wieloletnich fanów. Walka jest dynamiczna i brutalna, pozostając wierną korzeniom serii Mortal Kombat. Dodanie elementów przerywających kombinacje pozwala na bardziej strategiczną rozgrywkę, zmniejszając frustrację związaną z utknięciem w długich kombinacjach.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat: Deception wyróżnia się innowacyjnymi trybami rozgrywki i rozbudowanymi elementami fabularnymi. Tryb Konquest dodał głębi, a system przerywaczy kombinacji sprawił, że walka stała się bardziej strategiczna. Był to odważny krok naprzód dla serii, oferujący zarówno nowe doświadczenia, jak i znane emocje.

Gra nie była jednak pozbawiona wad. Niektóre z nowych postaci, takie jak Dairou, Darrius i Hotaru, nie przypadły mi do gustu, a grafika, choć w tamtym czasie robiła wrażenie, z czasem straciła na atrakcyjności. Są to jednak drobne niedociągnięcia w grze, która poza tym jest solidna.

Nasza ocena: „Mortal Kombat: Deception” łączy klasyczne, brutalne walki z pomysłowymi trybami, takimi jak „Chess Kombat” i „Puzzle Kombat”, a także rozbudowaną przygodą w trybie „Konquest”, która nadaje grze prawdziwą głębię. Jest to kreatywna, strategiczna gra, która wyróżnia się wśród tytułów przeznaczonych dla graczy pragnących czegoś więcej niż tylko walk.

7. Mortal Kombat II [Najlepsza klasyczna kontynuacja gry zręcznościowej z brutalnymi ciosami kończącymi]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Arcade, SNES, Genesis Rok wydania 1993 Twórca Midway Games Średni czas gry 30–60 minut na postać w trybie rankingowym, 8–12 godzin na ukończenie całej gry

Mortal Kombat II (1993) całkowicie zmienił moje postrzeganie gier. Pamiętam, jak wszedłem do salonu gier, usłyszałem znajome „Toasty!” i zobaczyłem żywe sprite'y postaci. Czułem się, jakbym wkroczył do nowego świata.

Rozgrywka jest płynniejsza i bardziej dynamiczna niż w poprzedniej części (Mortal Kombat). Postacie takie jak Liu Kang i Sub-Zero zyskały nowe ruchy, dzięki którym walki stały się bardziej dynamiczne. Dodanie ciosów „Friendships” i „Babalities” stanowi zabawny akcent w stosunku do standardowych „Fatalities”, co dodatkowo podkreśla żartobliwy charakter gry.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat II wyróżnia się ulepszoną mechaniką rozgrywki, niezapomnianymi postaciami oraz wprowadzeniem unikalnych ciosów kończących. Wyznaczyła nową poprzeczkę dla gier walki i pozostaje klasykiem tego gatunku.

Jednak poziom trudności gry stanowi nie lada wyzwanie. Sztuczna inteligencja jest wymagająca, a bossowie tacy jak Shao Kahn są bezlitośni. Pokonanie ich zajęło mi wiele prób, ale satysfakcja z ostatecznego zwycięstwa sprawiła, że było warto.

Nasza ocena: Mortal Kombat II to klasyczny klejnot gier zręcznościowych z płynną walką, niezapomnianymi postaciami i przesadnymi ciosami kończącymi, które do dziś robią wrażenie. Gra jest wymagająca, zabawna i stanowi pozycję obowiązkową dla fanów retro gier walki.

8. Mortal Kombat: Armageddon [Najlepsza gra z serii MK z ogromną obsadą]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, Xbox, PC Rok wydania 2006 Twórca Midway Games Średni czas gry 4–6 godzin w trybie Konquest, 40–60+ godzin z rankingami arcade, trybem Kreate-A-Fatality, Motor Kombat oraz odblokowaniami w Krypt

Gra „Mortal Kombat: Armageddon” (2006) była śmiałą próbą połączenia wszystkich elementów w jedną całość. W grze pojawia się ponad 60 postaci, w tym ulubieńcy fanów, a także mniej znane postacie, takie jak Mokap i Khameleon. To spełnienie marzeń każdego fana. Jednak im więcej czasu spędzałem z tą grą, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością.

Tryb „Kreate-A-Fighter” to wyjątkowa funkcja. Spędziłem wiele godzin na dostosowywaniu postaci, dopracowywaniu ich ruchów i tworzeniu historii. To prawdziwy plac zabaw dla kreatywności. Jednak tryb „Kreate-A-Fatality”, choć nowatorski, wydawał mi się nieco ubogi. Brak tradycyjnych Fatality sprawia, że gra wydaje się niekompletna. Brakowało mi kinowych ciosów kończących, które były znakiem rozpoznawczym serii.

Tryb fabularny, skupiający się na misji Tavena, ma potencjał, ale nie spełnia oczekiwań. Wydawał się pospieszny i nie zapewnił mi takiej głębi, na jaką liczyłem. Zakończenie, prowadzące do wydarzeń z gry „Armageddon”, wydawało się rozczarowujące.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat: Armageddon wyróżnia się ogromną listą postaci oraz wprowadzeniem trybu „Kreate-A-Fighter”. Chociaż miał swoje wady, pokazał chęć serii do wprowadzania innowacji i przekraczania granic.

Pomimo swoich wad Armageddon ma wiele do zaoferowania. Obszerna lista postaci, kreatywne tryby i elementy budzące nostalgię sprawiają, że jest to niezapomniane doświadczenie. Nie jest idealna, ale stanowi świadectwo ambicji serii.

Nasza ocena: Mortal Kombat: Armageddon to marzenie każdego fana – ponad 60 postaci i kreatywny tryb „Kreate-A-Fighter”. Gra jest ambitna i zapewnia świetną zabawę, nawet jeśli fabuła oraz brak tradycyjnych „Fatalities” sprawiają, że nie wydaje się w pełni dopracowana.

9. Mortal Kombat kontra DC Universe [Najlepsza gra łącząca światy z dwoma kampaniami i przejściami między poziomami]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, PSP, Xbox 360 Rok wydania 2008 Twórca Midway Games Średni czas gry 6–8 godzin na fabułę główną (obie kampanie), 12–15+ godzin z rankingami arcade, wyzwaniami kombo i odblokowaniami

Do gry „Mortal Kombat kontra DC Universe” (2008) podchodziłem z mieszanymi uczuciami. Pomysł zmierzenia brutalnych wojowników z Mortal Kombat z kultowymi bohaterami DC bardzo mnie zaintrygował, ale zastanawiałem się, jak to wszystko się połączy. Efektem jest gra, która – choć ambitna – sprawia wrażenie, jakby nie potrafiła w pełni poświęcić się żadnej ze stron.

Nowe mechaniki walki, takie jak „Freefall Kombat” i „Klose Kombat”, wnoszą pewną świeżość. Freefall Kombat pozwala postaciom walczyć w powietrzu podczas upadku, co wygląda imponująco, ale często zakłóca płynność walki. Klose Kombat przenosi graczy do walki wręcz, oferując bardziej intymne wrażenia z walki. Chociaż tryby te są interesujące, czasami wydają się bardziej sztuczkami niż integralnymi elementami rozgrywki.

Tryb fabularny, mający na celu połączenie światów Mortal Kombat i DC, ma potencjał. Wprowadza on postać Dark Kahna, będącego połączeniem Shao Kahna i Darkseida, który sieje chaos w obu światach. Jednak narracja często wydaje się chaotyczna, a tempo akcji jest nierówne. Niektóre wątki fabularne postaci są niedopracowane, co sprawia, że brakuje mi większej głębi i spójności.

Znacząca zmiana polega na złagodzeniu przemocy. Charakterystyczne dla serii „Mortal Kombat” „Fatalities” zostały zastąpione w przypadku postaci z DC „Heroic Brutalities”, które – choć pasują do ich heroicznych wizerunków – nie mają takiej siły oddziaływania jak tradycyjne ciosy kończące. Ta zmiana sprawia, że gra wydaje się mniej intensywna w porównaniu z poprzednimi częściami.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat kontra DC Universe wyróżnia się ambitnym crossoverem, wprowadzającym unikalną mechanikę walki oraz fabułę łączącą dwa kultowe uniwersa. Chociaż gra borykała się z pewnymi problemami w realizacji, pozostaje godną uwagi próbą połączenia odmiennych światów.

Pomimo tych problemów Mortal Kombat kontra DC Universe oferuje wyjątkowy crossover, który mogą docenić fani obu serii. Nie jest to tak płynne połączenie, na jakie liczyłem, ale zapewnia inne spojrzenie na znane postacie.

Nasza ocena: Mortal Kombat kontra DC Universe to zabawna i ambitna gra crossoverowa z unikalną mechaniką i podwójną kampanią, ale stonowana przemoc i nierówna fabuła nieco ją osłabiają. To interesujące urozmaicenie serii, warte wypróbowania dla fanów obu uniwersów.

10. Mortal Kombat 4 [Najlepsza wczesna gra 3D z rzucaniem bronią i tempem rodem z gier zręcznościowych]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, PSP, Xbox 360 Rok wydania 2008 Twórca Midway Games Średni czas gry 30–60 minut na postać w trybie arcade ladder, 6–10 godzin na przejście większości postaci

Mortal Kombat 4 był odważnym krokiem dla serii, wkraczającym w świat 3D. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem tę grę w salonie gier – to było prawdziwe widowisko. Postacie były teraz renderowane w 3D, a areny miały głębię. Wydawało się, że dla Mortal Kombat nadeszła nowa era.

Dodanie broni to jedna z największych atrakcji. Każda postać ma unikalną broń, a możliwość podniesienia i użycia broni przeciwnika dodaje grze dodatkowy wymiar strategiczny. Ekscytujące jest obserwowanie, jak te nowe mechaniki zmieniają przebieg walki.

Jednak przejście na trójwymiarowość nie obyło się bez wyzwań. Sterowanie wydaje się sztywne i brakuje płynności znanej z poprzednich gier 2D. Niektóre animacje postaci są niezgrabne, a fatality, choć nadal brutalne, nie wywierają takiego samego wrażenia jak wcześniej. Gra boryka się również z problemami technicznymi i niezręcznymi ujęciami kamery, co negatywnie wpływa na ogólne wrażenia z rozgrywki.

Pomimo tych problemów Mortal Kombat 4 wprowadza nowe postacie, takie jak Fujin, Jarek i Shinnok, poszerzając fabułę serii. Tryb fabularny, choć nie jest tak rozbudowany, jak niektórzy fani mieli nadzieję, stanowi tło dla walk. Dodanie drużynowych walk dla dwóch graczy oraz trybów turniejowych zapewnia różnorodność i zachęca do ponownego grania.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat 4 wyróżnia się ambitnym przejściem do grafiki 3D, wprowadzając nowe mechaniki rozgrywki i poszerzając świat serii. Chociaż napotkał pewne trudności w realizacji, pozostaje znaczącą pozycją w serii Mortal Kombat.

Z perspektywy czasu Mortal Kombat 4 był kamieniem milowym. Położył podwaliny pod przyszłe gry z serii Mortal Kombat w 3D, nawet jeśli nie do końca osiągnął zamierzony cel. Dla mnie był to niezapomniany rozdział w serii, ukazujący wyzwania i emocje związane z przejściem do nowego wymiaru.

Nasza ocena: Mortal Kombat 4 wykonał odważny skok w stronę grafiki 3D, wprowadzając rzuty bronią i nowe postacie, co wniosło świeże strategie do akcji zręcznościowej. Gra ma pewne niedociągnięcia, ale stanowi ważny i zapadający w pamięć krok w ewolucji serii.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii „Mortal Kombat”

Oceniam gry z serii MK na podstawie tego, czego uczą i jak szerokie są oferowane możliwości. Te pięć tytułów pozwala doskonalić różne umiejętności, od pracy w laboratorium po czystą grę zręcznościową.

Dla purystów gier zręcznościowych > Mortal Kombat II . Precyzyjne polecenia, brutalne ciosy kończące, przejrzysta analiza, która szybko doskonali podstawy.

> . Precyzyjne polecenia, brutalne ciosy kończące, przejrzysta analiza, która szybko doskonali podstawy. Dla maniaków analizy > Mortal Kombat 11 . Narzędzia pozwalające na precyzyjne dopasowanie klatek, dogłębna analiza pojedynków oraz systemy, w których czas poświęcony na trening się opłaca.

> . Narzędzia pozwalające na precyzyjne dopasowanie klatek, dogłębna analiza pojedynków oraz systemy, w których czas poświęcony na trening się opłaca. Dla miłośników szybkiej gry > Mortal Kombat X . Dynamika ataku, przerażająca ofensywa i różnorodne warianty, które pozwalają graczom wywierającym presję osiągnąć sukces.

> . Dynamika ataku, przerażająca ofensywa i różnorodne warianty, które pozwalają graczom wywierającym presję osiągnąć sukces. Dla graczy powracających do gry > Mortal Kombat 1 . Nowoczesne dopracowanie, mocna fabuła i postacie gościnne, które uczą podejmowania decyzji w stylu drużynowym.

> . Nowoczesne dopracowanie, mocna fabuła i postacie gościnne, które uczą podejmowania decyzji w stylu drużynowym. Dla tradycjonalistów klasycznego 2D > Mortal Kombat 9. Zacięte walki na odległość, wyraźne tempo i reset osi czasu, który nadal świetnie się sprawdza.

Zacznij od grupy, która najbardziej do ciebie pasuje, a potem wypróbuj pozostałe. Poprawisz swoją umiejętność odczytywania przeciwnika, dopracujesz wykonanie i znajdziesz główną postać, nad którą warto się skupić.

Często zadawane pytania