10 najlepszych gier z serii „God of War”, w które warto zagrać w 2026 roku

To miejsce, w którym odkryjesz najlepszą grę z serii „God of War”, opartą na latach krwi, bitew i legendarnej fabuły. Przedarłem się przez każdą walkę, pokonałem każdego bossa i chłonąłem każdą epicką chwilę, gdy Kratos torował sobie drogę przez świat grecki i mitologię nordycką.

Jesteś nowicjuszem czy wieloletnim fanem, który chce porównać stare i nowe gry z serii „God of War”? Ta lista jest właśnie dla Ciebie. Każda gra ma swój własny styl, fabułę i ekscytujące momenty walki, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Przygotuj się na ponowne przeżycie najbardziej legendarnych przygód Kratosa w 2026 roku.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „God of War”

Ponowne przejście wszystkich gier z serii „God of War” przypomniało mi, jak wiele kultowych momentów zawiera ta seria. Mimo to, po ponownym przeżyciu podróży Kratosa, trzy tytuły naprawdę wyróżniły się jako najlepsze z najlepszych.

1 God of War 2018 Gra ta całkowicie zrewolucjonizowała serię, łącząc emocjonującą walkę z głęboko poruszającą historią relacji między ojcem a synem. Świat mitologii nordyckiej wydaje się żywy, każde starcie jest pełne napięcia, a grafika zapiera dech w piersiach. Jest to idealny punkt wyjścia dla nowych graczy, a jednocześnie oferuje wieloletnim fanom świeże spojrzenie na serię. Buy now 2 God of War Ragnarök 2022 Ragnarök, epicka kontynuacja rebootowej wersji z 2018 roku, poszerza świat mitologii nordyckiej o bogatszy system walki, nowe krainy i głębszą fabułę. Każda walka ma znaczenie. Więź między ojcem a synem pogłębia się, a gra zgrabnie zamyka sagę. Wprowadza również nowe, ekscytujące zwroty akcji. Buy now 3 God of War II 2007 Ta klasyczna gra, która wciąż budzi emocje, oferuje jedne z najbardziej intensywnych walk z bossami w całej serii. Fabuła skupia się na dążeniu Kratosa do zemsty, a wszystko to rozgrywa się na tle bogatej i ekscytującej scenerii. Szybka rozgrywka sprawia, że od początku do końca gracz siedzi jak na szpilkach. Buy now

Te trzy tytuły są nie tylko dobre – to właśnie one sprawiają, że seria jest tak wspaniała. Każda z nich wnosi coś nowego, czy to emocjonującą fabułę, dynamiczne walki, czy mitologiczną głębię.

Choć te propozycje są świetne, nie zapominaj o innych grach, które uzupełniają tę serię. Czytaj dalej, aby zapoznać się z pełną listą i dowiedzieć się, dlaczego każda gra z serii „God of War” powinna znaleźć się w Twojej kolekcji.

10 najlepszych gier z serii „God of War”, które rozpalają gniew

Seria „God of War” ewoluowała od brutalnej gry typu hack-and-slash do jednej z największych sag w historii gier. W tych 10 grach z serii „God of War” doświadczysz kinowej narracji, mitologicznej głębi oraz jednych z najlepszych systemów walki, jakie kiedykolwiek zaprojektowano. Każda z nich wnosi coś wyjątkowego – czy to epickie walki z bossami, wzruszające chwile między ojcem a synem, czy też środowiska, które aż proszą się o odkrycie.

Które z nich są Twoimi ulubionymi?

1. „God of War” (2018) [Najlepsza przygoda w mitologii nordyckiej oparta na fabule]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5 (wersja ulepszona), Windows (PC) Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Interactive Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Walka toporem z perspektywy za ramieniem, wzruszająca podróż ojca i syna, fabuła osadzona w mitologii nordyckiej Ocena na Metacritic 94

W grze „God of War” odczułem zdecydowaną zmianę, gdy Kratos porzuca swoją krwawą przeszłość jako grecki bóg i wraz ze swoim młodym synem, Atreusem, przemierza bogaty i niebezpieczny świat mitologii nordyckiej. Całkowicie pochłonęły mnie kinowe bitwy, sprytne rozwiązywanie zagadek oraz eksploracja zapierających dech w piersiach lokacji – od ośnieżonych gór po starożytne, mroczne lasy.

Wzruszająca fabuła gry od razu mnie wciągnęła, a nowoczesny system walki sprawił, że każda potyczka była strategicznym wyzwaniem, a nie tylko bezmyślnym wciskaniem przycisków. Znajomi, z którymi rozmawiałem, również chwalili niesamowitą oprawę wizualną i dogłębny rozwój postaci, co razem sprawia, że ta odsłona wyróżnia się jako jedno z najlepszych doświadczeń z serii „God of War”, w jakie kiedykolwiek grałem.

Dla fanów bogatych narracji „God of War” (2018) to prawdziwa kinowa podróż, łącząca świeży system walki z bardziej przemyślaną fabułą, która na nowo definiuje Kratosa jako ojca, a nie tylko wojownika.

Dlaczego to wybraliśmy „God of War” oferuje świetną fabułę, intensywną akcję i rozwój postaci. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, zacznij właśnie od tej gry.

Ocena końcowa: Fani uwielbiają „God of War” za wciągającą fabułę, wciągające światy i innowacyjną walkę, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa zarówno dla nowicjuszy, jak i długoletnich graczy.

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2. God of War: Ragnarök [Najlepsze zakończenie nordyckiej epopei]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Interactive Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Wiele grywalnych postaci, rozbudowane światy, bardziej rozbudowany system rozwoju postaci w stylu RPG, funkcje ułatwień dostępu Ocena Metacritic 94

God of War: Ragnarök to wybuchowe zakończenie sagi, w którym Kratos i Atreus zmierzą się z przepowiednią, nordyckimi bogami i samym przeznaczeniem. Ta gra rozszerza swój świat na wszystkie dziewięć światów, oferując mnóstwo eksploracji, kinowych zagadek i emocjonujących walk. Każda bitwa jest intensywna i ma znaczenie, a emocjonalna więź między ojcem a synem sprawia, że gracze nie mogą się od niej oderwać.

Ta gra jest oszałamiająca. Łączy kinowe ujęcia z realistycznymi modelami postaci i niesamowitymi lokacjami. Fani na Reddicie często podkreślają, jak Ragnarök udoskonala system walki z God of War (2018), dodając nową broń, rodzaje przeciwników oraz imponujące sceny, które pozostają w pamięci na długo.

„Ragnarök” stanowi ostateczne zwieńczenie sagi nordyckiej, udoskonalając system walki i narrację poprzedniej części oraz rozbudowując świat i postacie na ogromną skalę. To świetny wybór dla każdego, kto lubi najlepsze gry RPG z bogatą fabułą i dogłębnym rozwojem postaci.

Dlaczego to wybraliśmy Ragnarök doskonali formułę ustanowioną w 2018 roku, oferując większą głębię walki, rozleglejsze obszary do eksploracji oraz emocjonujące zakończenie, na które fani tak długo czekali.

Ocena końcowa: Jeśli podobała Ci się gra „God of War” ( 2018 ), „Ragnarök” to arcydzieło, w które po prostu musisz zagrać. To nie tylko gra – to idealne zwieńczenie nordyckiej podróży Kratosa.

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3. God of War II [Najlepsza bezlitosna zemsta w mitologii greckiej]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3 (kolekcja HD) Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Rozbudowany system walki, szerszy zakres mitologii, zakończenie pozostawiające widza w niepewności Ocena Metacritic 93

W grze „God of War II” seria naprawdę wkroczyła na wyższy poziom. Akcja rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu pierwszej części – Kratos popada w niełaskę i staje w obliczu zdrady ze strony samych bogów. Od walki z Kolosem z Rodos na początku gry po eksplorację podziemi – fabuła od samego początku dostarcza emocjonującej akcji o wysoką stawkę.

Rozgrywka wyróżnia się dopracowaną mechaniką walki. Znajdziemy tu nowe kombinacje ciosów, broń i przeciwników, którzy sprawdzają nasze wyczucie czasu i umiejętności. Zagadki są bardziej skomplikowane, a imponujące sceny nadają grze kinowy charakter. Pod względem wizualnym gra wycisnęła z PlayStation 2 maksimum możliwości, oferując rozległe środowiska i płynniejsze animacje, które w 2007 roku wyróżniały się na tle innych tytułów. To spektakularne widowisko, które sprawia, że gracz czuje się, jakby dźwigał na barkach ciężar całego świata, a każda bitwa jest przedstawiona w oszałamiającej, kinowej oprawie.

Kontynuacja, która wykorzystała wszystko z oryginału i uczyniła to większym i lepszym, oferując dopracowaną walkę, łamigłówki oraz nową kinową kamerę, która wyznaczyła nowy standard dla gatunku. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha najlepsze gry typu hack-and-slash.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy „God of War II”, ponieważ gra ta pokazała, jak sequel może poszerzyć zakres rozgrywki, udoskonalić mechanikę i jednocześnie zachować surową intensywność, która sprawiła, że pierwsza część stała się hitem.

Ocena końcowa: „God of War II” pozostaje wyjątkową pozycją w serii, cenioną za połączenie brutalnej akcji i wymagających zagadek, które pozostawiają graczom niezapomniane wrażenia.

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4. God of War III [Najlepszy spektakl zabijania bogów]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4 (wersja zremasterowana) Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Cechy charakterystyczne Oszałamiająca grafika, spektakularne walki, kinowe sceny akcji Ocena na Metacritic 92

„God of War III” to pełen akcji wielki finał greckiej sagi, w którym Kratos wyrusza na Olimp, by dokonać zemsty. Gracze zmierzą się z intensywnymi walkami, epickimi starciami z bossami i skomplikowanymi zagadkami. Będą eksplorować oszałamiające, brutalne lokacje, które w pełni wykorzystują możliwości konsoli PlayStation. Kinowy styl gry sprawia, że każda bitwa przypomina spektakl rodem z mitologii greckiej, a chaos i zniszczenie czają się na każdym kroku.

Jako dramatyczny ostatni rozdział trylogii, gra nie tylko prezentuje epickie walki z bossami, ale także ożywia je z ogromną energią. Kratos mierzy się z bogami Olimpu w ekscytujących starciach. Walki te są intensywne i przypominają dynamiczne pojedynki znane z najlepszych gier walki.

Ten dynamiczny wielki finał greckiej trylogii zawiera najbardziej brutalne i przesadzone walki z bossami, w których Kratos mierzy się z bogami Olimpu w zapierających dech w piersiach widowiskach.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie kinowej narracji z intensywną, przesadzoną akcją wyznacza złoty standard dla całej serii.

Ocena końcowa: Fani pokochają „God of War III” za niezrównaną epicką skalę, intensywną walkę i dramatyczne zakończenie historii. To pozycja obowiązkowa dla każdego , kto śledzi oryginalną sagę Kratosa.

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5. God of War (2005) [Oryginalna wersja, która na nowo zdefiniowała gatunek gier akcji]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, PlayStation 3 (kolekcja HD) Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Cechy charakterystyczne Wprowadzenie postaci Kratosa, kinowa narracja oraz epickie walki z bossami Ocena Metacritic 94

Oryginalna gra „God of War” uderzyła jak Thunderbolt w 2005 roku, natychmiast zmieniając sposób tworzenia gier akcji. To właśnie tutaj po raz pierwszy spotykamy Kratosa, spartańskiego wojownika kierowanego pragnieniem zemsty. Od samego początku gracz zostaje wrzucony w sam środek bitew z potężnymi mitologicznymi bestiami i mściwymi bogami w sercu starożytnej Grecji. Gra wprowadziła płynną, opartą na kombinacjach walkę za pomocą Ostrzy Chaosu, łącząc eksplorację, rozwiązywanie zagadek i kinową narrację w sposób, który w tamtym czasie wydawał się przełomowy.

Jej sekwencje typu quick-time stały się kultowe, pozwalając graczom pokonywać potężnych bossów w spektakularnych, filmowych scenach. Styl wizualny – szkarłatne niebo, zrujnowane świątynie i oświetlone ogniem pola bitew – stworzył surowy klimat. Doskonale pasował on do tragicznego upadku Kratosa, który pogrążył się w gniewie prowadzącym do zabijania bogów.

Tytuł, od którego wszystko się zaczęło, zapoczątkował nową erę kinowych, pełnych ekstremalnej akcji gier dzięki płynnej walce, unikalnym sekwencjom quick-time oraz wciągającej, tragicznej historii spartańskiego wojownika pragnącego zemsty.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „God of War” (2005) zasługuje na uznanie za zapoczątkowanie serii. Wyznaczyła nowe standardy w grach akcji dzięki intensywnej walce i kinowemu klimatowi.

Ocena końcowa: „God of War” (2005) wykracza poza rolę punktu wyjścia serii – jest wzorem dla najlepszych gier typu hack-and-slash, które pojawiły się później. Dla tych, którzy pragną tytułów pełnych akcji z mocną fabułą, to właśnie tutaj wszystko się zaczęło.

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6. God of War: Ghost of Sparta [Najlepsze rozszerzenie fabularne na PSP]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Portable, PlayStation 3 (kolekcja HD) Rok wydania 2010 Twórcy Ready at Dawn, SCE Santa Monica Studio (twórcy) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Średni czas gry / Dla kogo / Unikalne cechy Przenośna gra akcji inspirowana mitologią, silny nacisk na fabułę, dopracowana walka Ocena Metacritic 86

Gra „God of War: Duch Sparty” udowodniła, że gry na urządzenia przenośne mogą zapewnić akcję na poziomie konsolowym. Gra zagłębia się w przeszłość Kratosa, badając jego relacje z bratem Deimosem, podczas gdy on sam kontynuuje swoją brutalną drogę do sławy jako pogromca bogów. Fabuła jest pełna osobistych motywów i wypełnia luki w mitologii Kratosa, nad którymi fani od dawna się zastanawiali.

Gracze mogą cieszyć się tą samą płynną walką, z której słynie seria, teraz dostosowaną do PSP z niezwykłą precyzją. Nowe bronie, takie jak „„Herby Sparty”, urozmaicają rozgrywkę, a grafika wykorzystuje możliwości PSP do granic możliwości. Mroczne świątynie, wzburzone morza i rozświetlone ogniem bitwy sprawiają, że jest to jedna z najbardziej oszałamiających wizualnie gier na konsole przenośne, jakie kiedykolwiek stworzono.

Krótko mówiąc, „God of War: Duch Sparty” to nie tylko zwykła adaptacja – to odważna prezentacja możliwości konsol przenośnych, łącząca bogatą, opartą na postaciach fabułę z akcją na miarę hitu kinowego, która sprawia, że gracze pragną więcej.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „God of War: Duch Sparty” udowodniła, że Kratos może zdominować rynek gier na urządzenia przenośne, łącząc emocjonującą fabułę z epicką akcją.

Ocena końcowa: Fani uwielbiają „Duch Sparty”, ponieważ gra sprawia wrażenie, jakby główna seria „God of War” zmieściła się w kieszeni, a jej grafika i system walki nadal robią wrażenie.

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7. God of War: Chains of Olympus [Najlepsza przenośna przygoda o tematyce mitologicznej]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Portable, PlayStation 3 (kolekcja HD) Rok wydania 2008 Twórcy Ready at Dawn, Santa Monica Studio (twórcy) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Wprowadzono nową mechanikę walki, wciągające wrażenia z gry na konsoli przenośnej, kinowe przerywniki filmowe Ocena Metacritic 91

Gra „God of War: Chains of Olympus” była pierwszą produkcją, w której gniew Kratosa pojawił się na konsoli przenośnej, i od razu wyznaczyła wysoki standard. Fabuła tej prequelowej opowieści skupia się na służbie Kratosa dla bogów przed wydarzeniami z głównej trylogii, łącząc epickie bitwy z momentami o głębokim ładunku emocjonalnym.

Gracze walczą w greckich świątyniach, palą miasta i eksplorują mityczne krainy. Wykorzystują Ostrza Chaosu, by pokonywać wrogów w szybkich, intensywnych walkach. Mimo że gra ukazała się na PSP, oferowała grafikę na poziomie konsolowym i płynną rozgrywkę, udowadniając, że urządzenia przenośne mogą zapewnić kinową akcję dorównującą systemom stacjonarnym.

Jako pierwsza gra z serii „God of War” na konsolę przenośną, mistrzowsko dostosowuje charakterystyczną dla serii brutalną walkę i kinowy styl do możliwości PSP, wprowadzając nową historię prequelową. Łącząc bogatą, opartą na postaciach fabułę z wciągającym systemem postępów, gra urzekła graczy, a jej intensywne bitwy dostarczają emocji każdemu, kto poszukuje najlepszych gier typu hack-and-slash.

Dlaczego to wybraliśmy Gra ta zapisała się w pamięci jako tytuł, który sprawił, że konsole przenośne zaczęto postrzegać jak pełnoprawne konsole stacjonarne, udowadniając, że formuła serii może odnieść sukces wszędzie, nie tracąc przy tym na atrakcyjności.

Ocena końcowa: „Chains of Olympus” jest chwalona za dopracowaną walkę, emocjonującą fabułę prequelu oraz przenośną, a jednocześnie epicką skalę, która do dziś robi wrażenie.

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8. God of War: Ascension [Najlepszy prequel pod względem początków i fabuły]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Computer Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Wprowadzono tryb wieloosobowy, ulepszono mechanikę walki oraz rozbudowano fabułę Ocena Metacritic 80

Gra „God of War: Ascension” przenosi graczy do początków historii Kratosa, na długo przed jego buntem przeciwko Olimpowi. Jest to prequel, który ukazuje bardziej wrażliwą stronę Spartanina, zachowując jednocześnie brutalną walkę i kinowy styl charakterystyczne dla serii.

Główna kampania oferuje płynną walkę, rozbudowane łamigłówki i epickie sceny, a wszystko to w mroczniejszym klimacie. Jednak tym, co wyróżnia tę grę, jest tryb wieloosobowy – śmiałe eksperymentalne rozwiązanie w tej serii. Gracze mogą tworzyć wojowników sprzymierzonych z bogami, takimi jak Zeus czy Ares, a następnie toczyć bitwy na arenach inspirowanych mitologią.

Jedyna gra z serii „God of War”, która oferuje pełnoprawny tryb wieloosobowy, pozwalający graczom tworzyć własnych wojowników i walczyć razem lub przeciwko sobie. Niemniej jednak jej kampania przypomniała fanom, dlaczego Kratos najlepiej sprawdza się w fabularnych grach dla jednego gracza – podobnie jak w niektórych z najlepszych gier jednoosobowych.

Rada od profesjonalisty Nie pomijaj kampanii. Jest to krótsza, ale odkrywająca charakter postaci historia, która nadaje Kratosowi głębi przed jego wzniesieniem się do rangi boga.

Ocena końcowa: Chociaż nie jest to najsilniejsza gra wideo, „Ascension” warto ponownie zagrać ze względu na unikalny eksperyment w trybie wieloosobowym oraz kampanię, która rzuca światło na ludzką stronę Kratosa.

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9. God of War: Zdrada [Najlepsza mityczna gra 2D na urządzenia mobilne – Betrayal]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Telefony komórkowe z systemem Java Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Javaground (twórca) / Sony Online Entertainment (wydawca) Unikalne cechy 2D gra akcji z przewijaniem bocznym, przenośna fabuła, nawiązująca do kanonu głównej serii Ocena Metacritic brak

God of War: Zdrada było śmiałym eksperymentem. To jedyna gra z serii w formacie 2D z przewijaniem bocznym, wydana wyłącznie na wczesne modele telefonów komórkowych. Pomimo ograniczeń sprzętowych gra w zaskakująco płynny sposób oddała charakterystyczną dla serii walkę, rozwiązywanie zagadek oraz kinowy styl graficzny.

Fabuła rozgrywa się po wydarzeniach z „God of War II”, poszerzając mit Kratosa nawet na ograniczonym sprzęcie wczesnych urządzeń mobilnych. Gracze walczyli z mitologicznymi przeciwnikami, pokonywali mini-bossów i przemierzali poziomy pełne pułapek – wszystko to w nowej odsłonie w formacie side-scrollingu. Jak na grę mobilną tamtych czasów wyróżniała się ona autentyczną jakością na poziomie konsolowym.

Ta wyjątkowa gra 2D z przewijaniem bocznym przeniosła klasyczną walkę i styl graficzny serii „God of War” na telefony komórkowe. Udowodniła, że nawet uproszczone adaptacje mogą zapewnić bogatą fabułę i dynamiczną akcję, podobnie jak niektóre z najlepszych gier RPG.

Dlaczego to wybraliśmy „Betrayal” to nie tylko ciekawostka – pokazuje, jak silna jest tożsamość serii, nawet w zupełnie innym gatunku.

Ocena końcowa: Choć „Betrayal” nie jest pozycją obowiązkową dla każdego fana, to stanowi fascynującą kapsułę czasu w świecie gier mobilnych, w której wciąż tli się gniew Kratosa.

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10. God of War: A Call From the Wilds [Najlepsza historia uzupełniająca dla nowicjuszy]

Nasza ocena 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Facebook Messenger Rok wydania 1 lutego 2018 r. Twórca/twórcy Santa Monica Studio (twórca) / Sony Interactive Entertainment (wydawca) Unikalne cechy Interaktywna narracja tekstowa odblokowuje grafiki koncepcyjne Ocena na Metacritic brak

Gra „God of War: Wezwanie z dziczy” była jedną z najbardziej niezwykłych pozycji w serii – tekstową grą przygodową wydaną na Facebook Messengerze. Zamiast walki polegającej na chaotycznym wciskaniu przycisków gracze wpisywali polecenia, by poprowadzić Atreusa, syna Kratosa, przez jego pierwszą wyprawę w dzicz.

Gra skupiała się na eksploracji, podejmowaniu decyzji i zanurzeniu się w fabule, dając fanom możliwość głębszego poznania postaci Atreusa przed wydarzeniami z gry „God of War” (2018). Dzięki ręcznie rysowanym ilustracjom i klimatycznym efektom dźwiękowym gra dostarczyła zaskakująco wciągającą historię w formacie, którego większość graczy nie spodziewała się po tej serii.

Dla fanów, którzy cenią sobie wciągającą narrację, stanowiła ona miłą odmianę w porównaniu z intensywnością najlepszych gier walki.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż brakowało w niej akcji charakterystycznej dla głównych części serii, podkreślała ona elastyczność serii i głębię opowiadanej historii, udowadniając, że „God of War: Wezwanie z dziczy” to coś więcej niż tylko walka.

Ocena końcowa: „Wezwanie z dziczy” to ukryty klejnot – krótka, eksperymentalna, ale bogata w fabularne tło. Była to właśnie taka historia poboczna, która sprawiła, że ten świat wydawał się jeszcze większy.

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Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „God of War”?

Wielu fanów uważa „God of War” (2018) za najlepszą grę z serii dzięki wciągającej fabule, dopracowanej walce i zapierającej dech w piersiach grafice. Połączenie mitologii, eksploracji i emocjonalnej głębi sprawia, że jest to wyjątkowa gra zarówno dla nowych graczy, jak i wieloletnich fanów.

Jaki styl ma gra „God of War”?

„God of War” łączy w sobie akcję, walkę typu hack-and-slash oraz kinową narrację. Gracze biorą udział w dynamicznych bitwach, eksplorują barwne lokacje, rozwiązują zagadki i śledzą fabułę pełną akcji i silnych emocji. Fani najlepszych gier typu hack-and-slash poczują się tu jak w domu.

Jaka jest ogólna fabuła gry „God of War”?

Seria opowiada o Kratosie, spartańskim wojowniku, który walczy z bogami, potworami i własną przeszłością. Od mitologii greckiej po nordycką – gry poruszają tematy zemsty, rodziny i odkupienia. Każda część opiera się na ewolucji Kratosa, a „God of War” ( 2018 ) pokazuje jego rozwój jako ojca i bohatera.

Czy mogę zagrać w „God of War 1” na PS5?

Tak. W grę „God of War” (2005) można zagrać na PS5 dzięki zremasterowanym kolekcjom lub funkcji kompatybilności wstecznej. Grafika może być nieco przestarzała, ale walka typu hack-and-slash oraz epicka fabuła nadal dostarczają fanom wiele radości. Z pewnością spodoba im się odkrywanie korzeni tej serii.

Czy „God of War: Ragnarök” to trudna gra?

Tak, „God of War: Ragnarök” oferuje regulowane poziomy trudności. Walka może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w starciu z silnymi przeciwnikami i bossami. Gra jest przyjazna dla nowych graczy, ale oferuje również satysfakcjonujące nagrody dla weteranów. Opanowanie broni, run i taktyk jest kluczem do pokonania trudniejszych przeciwników.