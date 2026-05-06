Najlepsza gra z serii „Disgaea” na rok 2026: 7 najlepszych gier RPG dla fanów

Wybór najlepszej gry z serii „Disgaea” może wydawać się trudny, jeśli nie wiesz, jak do tego podejść. Czasami masz ochotę zagrać w ekscytujące, pełne przygód gry, które dostarczają wystarczająco dużo wrażeń, by trzymać cię w napięciu.

W tym artykule zebrałem najlepsze gry RPG z serii „Disgaea”, które oferują najbardziej strategiczne i odświeżające wrażenia z rozgrywki. Gry te charakteryzują się dramatycznymi fabułami i postaciami, które zmuszają do myślenia na każdym etapie.

Niesamowita rozgrywka i fabuły oparte na strategii sprawiają, że gry te są idealne dla miłośników gier taktycznych, którzy chcą pokonywać kolejne poziomy.

Nasze 3 najlepsze propozycje gier z serii Disgaea

W trakcie moich poszukiwań starannie wybrałem dla Ciebie trzy najlepsze gry z uniwersum Disgaea. Te tytuły charakteryzują się największą wartością powtórkową i najbardziej wciągającą rozgrywką. Nie wierz mi na słowo – wypróbuj je sam. Doświadczenia, jakie zyskasz po zagraniu w te najlepsze gry z serii Disgaea, sprawią, że będziesz chciał więcej.

1 Disgaea 5: Alliance of Vengeance 2015 Gra ta udoskonala wszystko, co wiesz o tej serii, oferując ogromną listę postaci, rozbudowaną mechanikę rozgrywki oraz wciągającą fabułę, które zapewniają fascynującą rozgrywkę. Buy now 2 Disgaea 7: Vows of the Virtueless 2023 Zmodernizowana i przystępna gra Disgaea 7 łączy w sobie dynamiczną walkę, uproszczony system postępów oraz intuicyjną mechanikę, stanowiąc idealny punkt wyjścia dla nowych graczy, nie tracąc przy tym na atrakcyjności dla weteranów serii. Buy now 3 Disgaea 2: Cursed Memories 2006 Znana z poruszającej fabuły i zapadających w pamięć postaci, ta część serii łączy w sobie humor, ulepszone interfejsy oraz wyważony poziom trudności, co sprawia, że ponowne rozgrywanie tej gry jest prawdziwą przyjemnością. Buy now

To są moje trzy najlepsze propozycje, ale wiecie co? To tylko wisienka na torcie. Może przeczytacie dalej i dowiecie się więcej o najlepszych grach z tej serii?

7 najlepszych gier z serii Disgaea na rok 2025: taktyczne rozrywki warte poświęcenia czasu

Dzięki różnorodnym fabułom – od przezabawnych bitew po zawiłe taktyczne starcia – seria „Disgaea” oferuje jedne z najbardziej wciągających strategicznych gier RPG, jakie kiedykolwiek powstały. Każda gra z tej listy to chaos, unikalna mechanika, urocze postacie i niekończąca się powtarzalność.

Niezależnie od tego, czy lubisz rozbudowaną personalizację, poruszające historie, czy po prostu szaloną zabawę, ta lista zawiera najlepsze tytuły z serii. W ile z tych gier z serii „Disgaea” grałeś?

1. Disgaea 5: Alliance of Vengeance [Najlepsza gra z serii Disgaea pod względem rozbudowanej walki i personalizacji postaci]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platforma Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Nippon Ichi Software / Nippon Średni czas gry / Unikalne cechy 50–100+ godzin Unikalne cechy: setki postaci do rekrutacji, system nieograniczonego awansowania na kolejne poziomy oraz strategiczne projekty map. Dla kogo Graczy, którzy uwielbiają złożone strategiczne gry RPG. Mocne strony Mechanika walki jest łatwa do opanowania. Dodatkowym atutem są możliwości personalizacji i swoboda eksperymentowania z postaciami.

Osadzona w uniwersum Disgaea, gdzie Władcy prowadzą wojny w niezliczonych światach podziemia, gra Disgaea 5: Alliance of Vengeance opowiada historię Killii, głównego bohatera i mściwego wojownika zdeterminowanego, by pokonać bezlitosnego demonicznego cesarza Void Darka.

Gra oferuje dynamiczne, taktyczne bitwy rozgrywane na planszy o niezwykłej głębi. Gracze mogą wystawić jednocześnie do 10 postaci, łączyć niszczycielskie kombinacje ciosów oraz eksperymentować z nieograniczonymi możliwościami tworzenia drużyn dzięki charakterystycznemu dla tej serii systemowi tworzenia postaci.

Dlaczego to wybraliśmy Gracze mogą rozwijać silniejsze jednostki, co ułatwia walkę dzięki wczesnemu stworzeniu niewielkiej drużyny potężnych postaci.

W „Disgaea 5” ulepszono system walki, umożliwiając postaciom odblokowywanie unikalnych umiejętności związanych z bronią w zależności od poziomu opanowania. Gra wyróżnia się również żywą grafiką, płynnymi animacjami i spektakularnymi efektami ataków.

Nasza ocena: Dzięki dopracowanej walce i niekończącej się wartości powtórkowej Disgaea 5: Alliance of Vengeance pozostaje jedną z najlepszych turowych gier strategicznych na współczesnych platformach.

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2. Disgaea 7: Przysięgi bez cnoty [Najlepsza współczesna gra z serii Disgaea dla nowych graczy]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platforma PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 i 5, Microsoft Windows Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Twórcy: Nippon Ichi Software / Wydawcy: Nippon Ichi Software Średni czas gry / Unikalne cechy 50 – 200+ godzin; tryb piekielny, powiększanie postaci, reinkarnacja przedmiotów i system misji. Dla kogo nowych graczy poszukujących zrównoważonej, nowoczesnej taktycznej gry RPG o dużej głębi. Mocne strony Dynamiczna walka, dopracowane systemy oraz zabawne połączenie humoru i strategii.

Akcja Disgaea 7: Przysięgi bez cnoty rozgrywa się w Hinomoto Netherworld Cluster, krainie niegdyś dumnej ze swojego kodeksu samurajskiego, i śledzi losy Piriliki, nadmiernie entuzjastycznej otaku, oraz Fuji, cynicznego wojownika, który gardzi bushido. Razem dążą do obalenia skorumpowanego władcy Demmodore'a Openera, który pogrążył królestwo w chaosie.

Rozgrywka w Disgaea 7: Przysięgi bez cnoty zachowuje klasyczny styl taktycznej gry RPG opartej na siatce, który charakteryzuje tę serię, ale z niewielką modernizacją i żywą oprawą graficzną. Gracze wysyłają na pole bitwy do 10 postaci, w tym kluczowe postacie fabularne i własnych rekrutów.

Dlaczego to wybraliśmy „Disgaea 7: Przysięgi bez cnoty” oferuje jedną z najbardziej satysfakcjonujących mechanik rozgrywki.

Tryb „Hell Mode” zapewnia postaciom chwilowe przypływy mocy, natomiast funkcja „Jumbification” pozwala im urosnąć do rozmiarów gigantów i wykonywać ataki obejmujące całą mapę. Funkcja „Item Reincarnation” umożliwia zresetowanie potężnych przedmiotów i przekształcenie ich w jeszcze silniejszy ekwipunek, co daje nieograniczone możliwości eksperymentowania.

Nasza ocena: „Disgaea 7: Przysięgi bez cnoty” to idealny punkt wyjścia dla nowicjuszy, który lepiej niż większość najnowszych gier łączy w sobie humor, emocje i strategię.

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3. Disgaea 2: Przeklęte wspomnienia [Najlepsza gra z serii Disgaea pod względem fabuły i głębi emocjonalnej]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategiczna gra RPG Platforma PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Twórcy: Nippon Ichi Software Wydawcy: Nippon Ichi Software, NIS America. Średni czas gry / Unikalne cechy 60 – 150+ godzin Unikalne cechy: Umiejętności pasywne, ataki wieżowe, Kraina Rzezi i Mroczne Światy. Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie mocną fabułę i emocjonujący rozwój postaci w grze strategicznej. Mocne strony Dopracowane systemy i wciągająca fabuła.

Mroczna klątwa spoczywa na niegdyś spokojnym świecie Veldime, gdzie ludzie zostali przemienieni w demony pod panowaniem Overlorda Zenona. Adell, na którą klątwa nie ma wpływu, przysięga pokonać Zenona i znieść klątwę.

Rytuał przywołania, który miał sprowadzić przed niego Zenona, kończy się niepowodzeniem, a Adell spotyka zamiast tego księżniczkę Rozalin, córkę Zenona. Para wyrusza w niebezpieczną i pełną emocji podróż, odkrywając tajemnice, które wystawiają ich na próbę.

W swej istocie gra jest taktyczną grą RPG opartą na siatce, która łączy strategię i fabułę w niemal idealnej równowadze. Na każdym etapie możesz wystawić do 10 postaci, rekrutując nowych wojowników poprzez tworzenie postaci. Powracają znane mechaniki z serii Disgaea, ale Disgaea 2: Przeklęte wspomnienia rozbudowuje je o świeże, satysfakcjonujące systemy, dzięki czemu gra staje się jedną z najbardziej zapadających w pamięć w całej serii Disgaea.

Dlaczego to wybraliśmy Świat Przedmiotów i Mroczny Świat dodają głębi i zwiększają wartość powtórnego grania, oferując graczom nagrody w postaci potężnego ekwipunku.

Gra wprowadza umiejętności pasywne, ataki wieżowe oraz nowy system przestępstw. Elementy takie jak „„Kraina rzezi” i „Mroczny świat” zapewniają dodatkowe poziomy trudności i nieograniczoną możliwość ponownego grania.

Nasza ocena: Wyróżnia się najlepszą fabułą, dopracowaną rozgrywką i niezapomnianymi postaciami. „Disgaea 2: Przeklęte wspomnienia” pozostaje ulubioną grą fanów nie bez powodu.

4. Disgaea 4: Niezapomniana obietnica [Najlepsza gra z serii Disgaea pod względem humoru i satyry politycznej]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG Platforma PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Twórcy: Nippon Ichi Software Wydawcy: Nippon Ichi Software Średni czas gry / Unikalne cechy 70–100 godzin / system Cam-Pain HQ, personalizacja map, grafiki postaci w jakości HD. Dla kogo Graczy, którzy lubią satyrę polityczną, wielowarstwowy humor i skomplikowane systemy taktyczne. Mocne strony Pomysłowy humor, barwne postacie, głęboka fabuła kryjąca się za żartami.

W grze „Disgaea 4: Niezapomniana obietnica”” śledzimy losy Valvatoreza, niegdyś budzącego strach wampira, który został instruktorem Prinny i staje na czele buntu przeciwko skorumpowanemu rządowi „Corrupternment” po tym, jak stał się świadkiem moralnego upadku władz.

Gra oferuje dowcipną satyrę polityczną i rozbudowaną mechanikę. Rozgrywka opiera się na taktycznych, turowych walkach na mapach siatkowych, gdzie gracze wykorzystują postacie o unikalnych umiejętnościach i „Evilities”.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra daje graczom możliwość zarządzania i łączenia jednostek potworów, co zapewnia im przewagę taktyczną i nadaje bitwie większą głębię.

Gracze mogą układać sojuszników w wieże, łączyć potwory w gigantyczne postacie, a nawet „dyscyplinować” schwytanych wrogów, aby ich zwerbować. Grafika w jakości HD, płynne animacje oraz kolorowa oprawa wizualna inspirowana anime sprawiają, że gra jest przyjemna dla oka.

Nasza ocena: Dzięki humorowi, obsadzie postaci i taktycznej rozgrywce „Disgaea 4: Niezapomniana obietnica”” jest jedną z najbardziej zapadających w pamięć gier z tej serii.

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5. Disgaea 6: Bunt przeciwko przeznaczeniu [Najlepsza gra z serii Disgaea pod względem dostępności i systemów automatycznej walki]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry SRPG Platforma PlayStation 4 (tylko w Japonii), Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Producent: Nippon Ichi Software Wydawca: Nippon Ichi Software Średni czas gry / Unikalne cechy 60–100 godzin. Unikalne cechy: Super Reinkarnacja, system automatycznej walki Demonic Intelligence, grafika 3D. Dla kogo Fanów gier SRPG z intensywnym grindowaniem. Mocne strony Uproszczony system rozwoju postaci dla początkujących, w pełni trójwymiarowe pola bitew, szalone poziomy trudności, limity obrażeń oraz dramatyczne momenty.

„Disgaea 6: Bunt przeciwko przeznaczeniu” opowiada o Zedzie, zdeterminowanym zombie, którego misją jest pokonanie Boga Zniszczenia zagrażającego wielu światom podziemnym. Za każdym razem, gdy Zed ginie, odradza się silniejszy dzięki systemowi Super Reinkarnacji, który pozwala mu mierzyć się z coraz potężniejszymi przeciwnikami, jednocześnie rekrutując sojuszników z nowych miejsc, które odwiedza.

Rozgrywka pozostaje jedną z najlepszych turowych taktycznych gier RPG na planszach opartych na siatce. Gracze mogą wystawić do 10 postaci, w tym bohaterów związanych z fabułą oraz ogólnie rekrutowane jednostki, aby wykonywać złożone kombinacje, ataki zespołowe i strategiczne pozycjonowanie.

Dlaczego to wybraliśmy Pozwala funkcji „Demonic Intelligence” na wczesną automatyzację słabszych postaci, co pozwala graczowi skupić się na Zedzie i kluczowych sojusznikach w celu zadawania maksymalnych obrażeń.

W porównaniu z poprzednimi częściami seria ta wykorzystuje system automatycznej walki oparty na „Demonic Intelligence”, który pozwala graczom zaprogramować akcje z wyprzedzeniem lub skopiować zachowania sztucznej inteligencji (dzięki czemu grindowanie staje się mniej uciążliwe). Gra oferuje w pełni trójwymiarową grafikę, zapewniając świeże spojrzenie przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla serii chaosu i humoru.

Nasza ocena: „Disgaea 6: Bunt przeciwko przeznaczeniu” jest idealna dla graczy, którzy chcą doświadczyć charakterystycznego dla serii „Disgaea” grindowania bez uciążliwego mikrozarządzania.

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6. Disgaea D2: A Brighter Darkness [Najlepsza gra z serii Disgaea dla weteranów serii]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry SRPG Platforma PlayStation 3, PlayStation 4 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Nippom Ichi Software Średni czas gry / Unikalne cechy 70 – 150+ godzin Najlepsze dla Weteranów serii i miłośników strategicznych gier RPG Mocne strony Głęboka rozgrywka, nostalgiczna fabuła.

Jako bezpośrednia kontynuacja gry „Hour of Darkness”, „Disgaea D2: A Brighter Darkness” ponownie przenosi graczy do Podziemia wraz z Laharlem, Etną i Flonne. Laharl został Władcą Podziemia, ale z trudem zdobywa szacunek, ponieważ powstają nowe frakcje, pojawiają się nowe zagrożenia, a anioł Sicily twierdzi, że jest jego siostrą.

Dlaczego to wybraliśmy Gracze mają swobodę eksperymentowania z postaciami i mechanikami bez utraty postępów w grze.

Gra oferuje opartą na siatce walkę w stylu SRPG z maksymalnie 10 postaciami na etapie. Podstawowe mechaniki, takie jak kombinacje ciosów, ataki zespołowe, Dark Assembly i Item World, pozostały niezmienione, a do tego dodano nowe funkcje. Gra wykorzystuje dopracowane sprite'y w jakości HD oraz szczegółowe otoczenie, aby połączyć nostalgię z nowoczesnym wykończeniem.

Nasza ocena: „Disgaea D2: A Brighter Darkness” to dobra gra dla fanów najlepszych taktycznych gier RPG, łącząca humor z niemal nieograniczonymi możliwościami personalizacji postaci.

7. Disgaea: Hour Of Darkness [Najlepsza klasyczna gra z serii Disgaea, pozwalająca poznać początki serii]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry SRPG Platforma PlayStation 2 Rok wydania 2003 Twórca/twórcy Twórcy: Nippon Ichi Software Wydawcy: Nippon Ichi Software Średni czas gry / Unikalne cechy 60 – 120+ godzin / Unikalne cechy: świat przedmiotów, Dark Assemble, efekty Geo Dla kogo Fanów taktycznych gier RPG Mocne strony Głębia strategiczna i nieprzemijający urok

Jako pierwsza gra i pierwsza część serii, „Hour of Darkness” wyznacza ton wszystkim kolejnym częściom. Kiedy Król Demonów Krichevskoy umiera w tajemniczych okolicznościach, Netherworld pogrąża się w chaosie. Główny bohater, książę Laharl, budzi się z dwuletniego snu, zaalarmowany przez swoją wasalkę Etnę, i wyrusza, by odzyskać należący mu tron, jednocześnie pokonując rywalizujące frakcje.

Dlaczego to wybraliśmy Elementy rozgrywki, takie jak mechanika „Podnoszenia i Rzucania”, dają graczom swobodę twórczą w przygotowywaniu ataków i wykorzystywaniu przewagi pozycyjnej.

Kluczowe systemy to „Combos” i „Team Attacks” zwiększające zadawane obrażenia, „Lift and Throw” służące do manipulacji polem bitwy, „Geo Effects” zmieniające premie terenowe oraz „Dark Assembly” służące do odblokowywania umiejętności i premii. Świat przedmiotów („Item World”) pozwala graczom na ulepszanie wyposażenia, a kolorowa grafika 2D oraz ekscentryczne projekty postaci nadają ton tożsamości serii.

Nasza ocena: Jako oryginalna gra, od której wszystko się zaczęło, „Hour of Darkness” to ponadczasowa gra SRPG, która definiuje serię „Disgaea”.

Moja ogólna ocena

W którą grę z serii Disgaea warto zagrać jako następną?

Dla nowicjuszy → „Disgaea 5: Alliance of Vengeance ”.

Nowoczesna, przystępna gra, która łączy w sobie humor, strategię i fabułę, idealna do zapoznania się z serią.

→ ”. Nowoczesna, przystępna gra, która łączy w sobie humor, strategię i fabułę, idealna do zapoznania się z serią. Dla miłośników fabuły → „Disgaea 4: Niezapomniana obietnica” ”.

Przenikliwa, satyryczna opowieść o polityce i odkupieniu, pełna dowcipu i z obsadą, której nie sposób nie pokochać.

→ ”. Przenikliwa, satyryczna opowieść o polityce i odkupieniu, pełna dowcipu i z obsadą, której nie sposób nie pokochać. Dla fanów klasyki → „Disgaea: Godzina ciemności” ”.

Początek szaleństwa: urocza, chaotyczna i wciąż jedna z najbardziej lubianych taktycznych gier RPG swojej epoki.

→ ”. Początek szaleństwa: urocza, chaotyczna i wciąż jedna z najbardziej lubianych taktycznych gier RPG swojej epoki. Dla purystów strategii → Disgaea 6: Bunt przeciwko przeznaczeniu.

Marzenie miłośników liczb z nieograniczonym potencjałem rozwoju i głęboką mechaniką, która nagradza długotrwałe opanowanie gry, podobnie jak w innych tytułach z gatunku strategicznych gier RPG.

Najczęściej zadawane pytania