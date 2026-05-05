Najlepszy ranking wszystkich wydanych gier z serii Call of Duty

Większość z was zgodzi się ze mną, gdy powiem, że seria „Call of Duty” (CoD) wyniosła strzelanki pierwszoosobowe na zupełnie nowy poziom. Klasyki takie jak „Counter-Strike”, „Half-Life” i „Medal Honoru” wytyczyły kierunek rozwoju trybu wieloosobowego, narracji oraz wykorzystania elementów historycznych.

A CoD? Połączyło to wszystko i wzbogaciło. CoD dało nam akcję i fabułę na hollywoodzkim poziomie, dynamiczny i ulepszony tryb wieloosobowy oraz realistyczną grafikę. Przez ponad dwie dekady kształtowało dzieciństwo niezliczonej rzeszy graczy i stało się serią FPS, którą każdy chciał pokonać.

Przejrzałem tę kultową serię, aby przedstawić wam NAJLEPSZE gry z serii Call of Duty. Ten ranking podkreśla, na czym polega każda z gier, od najlepszej do najgorszej. Wspominanie czasów, kiedy PRÓBOWAŁEM zagrać w Nuketown 2025 w Black Ops II podczas tworzenia tej listy, było miłą podróżą w przeszłość. I, nie będę kłamał, sprawiło to, że znów zapragnąłem zagrać.

Nie było łatwo ustalić ranking. Gracze CoD są głęboko podzieleni co do swoich ulubionych tytułów. Nie winię ich za to. Ta seria zajmuje szczególne miejsce w moich wspomnieniach, a dorastanie z nią sprawiło, że sam mam swoje zdanie na ten temat. Jednak wziąłem pod uwagę wszystkie czynniki, aby lista ta była obiektywna. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ustaliłem ten ranking.

Najlepsze tytuły: Najlepsze gry z serii Call of Duty

Jeśli chodzi o zbiorowe głosowanie, Black Ops 2 wygrało trzy razy w trzech różnych kategoriach. Aby przybliżyć temat i dać wam punkt wyjścia, oto nasza piątka najlepszych tytułów:

1 Call of Duty: Black Ops 2 2012 Zimna wojna spotyka się z wojną przyszłości. Konfiguracje „Pick 10”, rozgałęziające się ścieżki wyborów. Buy now 2 Call of Duty: Black Ops 2010 Misje pod głęboką przykrywką, teorie spiskowe, klasyczny tryb „Zombies”. Buy now 3 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Price powraca. Tryb realizmu, rozgrywka międzyplatformowa z kumplami. Buy now

Chcesz poznać pełną listę najlepszych gier z serii Call of Duty, jakie kiedykolwiek wydano? Przewiń dalej, aby zobaczyć czołowe tytuły, dowiedzieć się, co je wyróżnia, i skorzystać z najlepszych ofert.

Dlaczego seria „Call of Duty” wciąż pozostaje fenomenem w świecie gier?

Gry z serii Call of Duty to znacznie więcej niż tylko świetne strzelanki FPS – to prawdziwe zjawiska kulturowe. CoD zjednoczyło miliony ludzi na całym świecie, od zwykłych graczy, takich jak my, po profesjonalistów zajmujących się e-sportem na pełen etat.

Wyjątkowość CoD polega na tym, że jego formuła zawsze się zmienia, a jednocześnie tak naprawdę nigdy się nie zmienia. Coś w tych trzymających w napięciu kampaniach, rywalizacji w trybie wieloosobowym i nowych wątkach fabularnych zapadło nam w pamięć na całe życie.

Wciąż pamiętam tę wciągającą walkę o przebiegnięcie przez ciasne przestrzenie i unikanie granatów w Nuketown czy tę misję „No Russian” z Modern Warfare 2, która uderzyła mnie prosto w żołądek. To coś, co utkwiło mi w głowie. A tryb wieloosobowy? To po prostu chaos, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Mógłbym pewnie wygłosić wykład TED o wszystkich tych legendarnych rozgrywkach na mapach Nuketown czy Terminal. To właśnie ta nostalgia sprawia, że ja – i wszyscy inni – regularnie do tego wracamy, nawet gdy twórcy nieustannie wprowadzają nowe elementy.

CoD nie popada w samozadowolenie – zawsze szuka nowych sposobów, by się odnowić. Dzięki trybowi Zombie, Battle Royale (Warzone) i grafice wieżyczek. To właśnie ta fuzja nostalgii i innowacji sprawia, że wszyscy wciąż wracają do CoD.

Jak wyłoniliśmy najlepsze gry z serii Call of Duty

Sporządzenie rankingu najlepszych gier z serii „Call of Duty” nie było łatwym zadaniem, ale chciałem zachować obiektywizm przy ocenie tej serii. Skupiłem się na tym, co sprawia, że każda z tych gier jest niezapomniana i wyjątkowa. Pod uwagę wziąłem fabułę, rozgrywkę, tryb wieloosobowy oraz grafikę. Ponownie zagrałem w kilka ulubionych tytułów z mojej kolekcji, takich jak niektóre części serii Black Ops i Modern Warfare, aby odświeżyć sobie pamięć.

Oto czynniki, które wzięliśmy pod uwagę:

Fabuła i jakość kampanii

Wrażenia z trybu wieloosobowego i innowacyjność

Grafika i wydajność techniczna

Tryby gry i powtórna rozgrywka

Odbiór wśród fanów i uznanie krytyków

Dogłębna analiza i przyjrzenie się każdemu elementowi gry ułatwiły spojrzenie na całość każdej z nich oraz zrozumienie, dlaczego zasłużyła na swoje miejsce w rankingu.

1. Call of Duty: Black Ops 2

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Zimna wojna, niedaleka przyszłość – rok 2025

Opis gry: Black Ops 2 to opowieść o zemście, technologii i chaosie przyszłych wojen.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Ciesz się fabułą opartą na wyborach i rozgałęzionymi ścieżkami w kampanii.

i rozgałęzionymi ścieżkami w kampanii. System „Pick 10” wprowadzony w trybie wieloosobowym zrewolucjonizował sposób, w jaki gracze mogą konfigurować swój ekwipunek.

Ocena na Metacritic: 83/100 od krytyków.

Odbiór wśród graczy: Chociaż gracze CoD chętnie obrażają się nawzajem z powodu swoich preferencji, to jednak w kilku ankietach internetowych wspólnie wybrali Black Ops 2 jako numer jeden.

Black Ops 2 jest faworytem nie bez powodu. Kampania była nowatorska – każdy wybór miał znaczenie, a tryb wieloosobowy był niezwykle wciągający. Wszyscy uwielbiali klasyczne mapy trybu Zombies, takie jak TranZit i Buried.

Mocne strony: Nuketown 2025. Grałem na tej mapie w większości fatalnie, ale właśnie to sprawiało, że była fajna.

Wyniki sprzedaży i wpływ na branżę: Sprzedano ponad 29 milionów egzemplarzy, a gra wywarła ogromny wpływ na późniejsze tytuły dzięki fabule opartej na wyborach gracza.

Idealna dla: fanów wciągających kampanii i zabawnych rozgrywek wieloosobowych.

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2. Call of Duty: Black Ops

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Zimna wojna, lata 60.

Opis gry: W tej grze wyruszasz na tajne misje, które okazują się niezwykle zawiłe.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Misje oparte na wyborach i niesamowita fabuła pełna spisków.

i niesamowita fabuła pełna spisków. Tryb „Zombies” zapewnia niekończące się godziny chaosu w trybie kooperacji.

Ocena na Metacritic: 87/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Gracze oszaleli na punkcie zwrotów akcji w kampanii i nostalgicznej podróży do świata broni z czasów zimnej wojny. Gra została doceniona za głębię fabuły i klasyczny tryb „Zombies”.

Mocne strony: Nieprzewidywalna fabuła i tryb „Zombies”! Grałem w tę grę na Wii.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy. Black Ops to prawdziwy gigant wśród gier, który sprawił, że cała seria stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna.



Idealna dla: Fanów thrillerów szpiegowskich.

3. Call of Duty: Modern Warfare

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Współczesność, fikcyjny kraj na Bliskim Wschodzie

Opis gry: Kapitan Price powraca. Przygotuj się na surowe i intensywne misje.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb gry „Realizm” po prostu podkręcił wszystko do maksimum. Żadnego interfejsu, tylko ty i surowa walka.

po prostu podkręcił wszystko do maksimum. Żadnego interfejsu, tylko ty i surowa walka. Rozgrywka międzyplatformowa. Wreszcie możesz tworzyć drużyny i grać ze znajomymi na PC, Xboxie lub PlayStation.

Ocena na Metacritic: 80/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Ludzie byli podekscytowani powrotem Price’a. Rozgrywka została bardzo wysoko oceniona.

Mocne strony: Jednym z najlepszych momentów dla mnie było skradanie się podczas tej nocnej misji z goglami noktowizyjnymi. Oczyszczanie pomieszczeń wydawało się tak realistyczne, że aż się spociłem.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Gra osiągnęła niesamowity sukces sprzedażowy — 600 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni. Infinity Ward naprawdę postawiło wszystko na jedną kartę, aby seria znów wydawała się nowa.

Idealne dla: fanów realizmu i klasycznej akcji.

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4. Call of Duty 4: Modern Warfare

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 Współczesność, Bliski Wschód i Europa Wschodnia

Opis gry: Wracamy do akcji z kapitanem Price'em i Soapem. Twoja misja? Powstrzymać globalne zagrożenia, pokonać terrorystów i przetrwać.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Kultowe misje, takie jak „Całkowicie zamaskowany””

takie jak „Całkowicie zamaskowany”” Seria zabójstw i atuty na zawsze zmieniły tryb wieloosobowy.

Ocena na Metacritic: 94/100 od krytyków.

Odbiór graczy: Gracze byli zachwyceni przełomową kampanią. Trudno ich winić, bo to było w 2007 roku. Większość graczy uważa, że ta gra na nowo zdefiniowała cały gatunek FPS.

Mocne strony: Wzywanie nalotów po osiągnięciu serii zabójstw nigdy mi się nie znudziło. Dreszczyk emocji związany ze snajperką w misji „Całkowicie zamaskowany””, podczas której kapitan Price szeptał mi instrukcje, wywoływał wtedy zupełnie inne wrażenia.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Moment, który zdefiniował gatunek, wyniósł serię CoD do rangi supergwiazdy. Sprzedano 17 milionów egzemplarzy.

Idealna dla: miłośników strzelanek FPS, którzy pragną odrobiny nostalgii połączonej z dynamiczną rozgrywką.

5. Call of Duty: Modern Warfare II

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Zimna wojna, niedaleka przyszłość – rok 2025

Opis gry: Ghost i Soap ponownie łączą siły, by stawić czoła narastającemu globalnemu zagrożeniu. Ta nowa odsłona serii Modern Warfare sprawi, że nie będziesz mógł oderwać się od ekranu.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Misje kooperacyjne, w których to Ty decydujesz, jak zrealizować każdy cel.

jak zrealizować każdy cel. Ulepszona sztuczna inteligencja, dzięki której każda potyczka jest trudniejsza, bardziej realistyczna i pełna nowych wrażeń.

Ocena na Metacritic: 75/100 według krytyków.

Reakcja graczy: Wszyscy byli zachwyceni powrotem Ghosta, a fabuła stanowiła udane połączenie nostalgii i akcji.

Mocne strony: Ponowne spotkanie Ghosta i Soapa było jak spotkanie ze starymi przyjaciółmi.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Gra wygenerowała ponad MILIARD przychodów. Przyciągnęła zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy, przypominając wszystkim, dlaczego CoD wciąż jest królem gatunku FPS.

Idealne dla: wieloletnich fanów gotowych na nowoczesne wariacje na temat starych klasyków.

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6. Call of Duty: Modern Warfare 2

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 Współczesność, globalne ogniska konfliktów

Opis gry: Soap, Price i reszta ekipy powracają. Nieustanne emocje – od lotnisk po strzelaniny na zaśnieżonych terenach.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb Spec Ops pozwala wygrywać misje razem z przyjaciółmi.

pozwala wygrywać misje razem z przyjaciółmi. Rozbudowane serie zabójstw zapewniają lepszą personalizację wyposażenia. To idealne rozwiązanie, aby udoskonalić strategię i nadać wszystkim bitwom osobisty charakter

Ocena na Metacritic: 86/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Gracze uwielbiali przypływ adrenaliny wynikający z intensywnej rozgrywki wieloosobowej.

Mocne strony: Wezwanie samolotu AC-130, by zasiał chaos, podczas gdy kumple cię dopingowali. Absolutnie szalone! Tryb Spec Ops był moim ulubionym. Spędziłem niezliczone godziny z przyjaciółmi, próbując dopracować nasze przejścia do perfekcji.

Sprzedaż i wpływ na branżę: 22,7 mln sprzedanych egzemplarzy. Gra stała się punktem odniesienia dla internetowych strzelanek FPS, podobnie jak inne czołowe tytuły z serii „Modern Warfare”.

Idealna dla: fanów niezwykle wciągających kampanii i szalonej rozgrywki wieloosobowej.

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7. Call of Duty: World at War

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii II wojna światowa, Pacyfik i Europa

Opis gry: Ta pozycja pozwoli ci zanurzyć się w brutalności II wojny światowej.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Kultowe wprowadzenie trybu „Zombie ”! Wszyscy się w nim zakochaliśmy, prawda?

”! Wszyscy się w nim zakochaliśmy, prawda? Kampania z czasów II wojny światowej była intensywna i surowa.

Ocena na Metacritic: 84/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Wielu osobom spodobała się kampania osadzona w real iach II wojny światowej oraz tryb „Zombies”, ale spora część graczy uznała, że mechanika trybu wieloosobowego była dość kiepska, podobnie jak ścieżka dźwiękowa.

Mocne strony: Tryb „Zombie” od razu wciągał. Pamiętam ten przypływ adrenaliny, kiedy zabijałem okna, krzycząc do znajomych, żeby złapali lepszą broń. Podobało mi się też strzelanie z miotacza ognia w kampanii.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Sprzedano ponad 15 milionów egzemplarzy.

Idealna dla: Tych, którzy mają ochotę na nieumarłych i szalony chaos.

8. Call of Duty: Black Ops 3

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Wojna przyszłości, rok 2065

Opis gry: Połączenie serii CoD z gatunkiem science fiction. Black Ops III pozwoli ci zanurzyć się w przyszłości.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb kooperacji dla czterech graczy – to jest to.

– to jest to. Wprowadzono możliwość biegania po ścianach i korzystania z plecaka odrzutowego.

Ocena na Metacritic: 81/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Opinie na temat fabuły science fiction były podzielone, ale wszyscy pokochali tryb „Zombies” w tej odsłonie, a tryb wieloosobowy uznano za przyjemny. Kampanię w większości oceniono jako „przeciętną”.

Mocne strony: Biegałem po ścianach, latałem z plecakiem odrzutowym i likwidowałem wrogów w najbardziej szalone sposoby. A tryb „Zombies”? Nadal jest to jeden z najfajniejszych trybów do grania. To właśnie tam nauczyłem się, żeby nigdy nie ufać przyjacielowi, gdy zostaje ostatni zombie.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Ta część sprzedała się w ponad 26 milionach egzemplarzy. Black Ops III i Advanced Warfare w pewnym sensie wytyczyły dla CoD własną niszę na scenie science fiction.

Idealne dla: Oczywiście dla fanów „Matrixa” i „Blade Runnera”.

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9. Call of Duty: Ghosts

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Niedaleka przyszłość, globalne ogniska konfliktów

Opis gry: Wejdź w świat wojny w niedalekiej przyszłości z nowymi postaciami, intensywnymi globalnymi konfliktami i misją dosłownie z innej planety.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Dynamiczne mapy. Tryb wieloosobowy stał się bardziej nieprzewidywalny dzięki zmieniającym się środowiskom.

Tryb wieloosobowy stał się bardziej nieprzewidywalny dzięki zmieniającym się środowiskom. Tryb oddziału! Zarządzaj własnym oddziałem i walcz wraz z nim.

Ocena na Metacritic: 78/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Mieszana — gra budzi skrajne emocje: albo się ją uwielbia, albo nienawidzi. Przejrzałem opinie i prawie nie znalazłem graczy, którzy byliby wobec niej neutralni.

Mocne strony: Bardzo spodobały mi się dynamiczne mapy. Nie ma nic lepszego niż zalanie terenu, by zniweczyć strategię przeciwnika. Tryb drużynowy również wniósł świeży powiew, dając mi poczucie pełnej kontroli nad całą ekipą, co było naprawdę niesamowite.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Sprzedano około 21 milionów egzemplarzy.

Idealna dla: tych, którzy chcieliby spróbować czegoś nieco innego niż klasyczne CoD. Nie czekajcie zbyt długo.

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10. Call of Duty: WWII

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X II wojna światowa, Europa

Opis gry: To powrót do przeszłości. Znajdziesz się w okopach II wojny światowej, począwszy od Normandii.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb „Wojna” wprowadził naprawdę świeże cele w trybie wieloosobowym.

wprowadził naprawdę świeże cele w trybie wieloosobowym. Rozgrywka oparta na realistycznym podejściu do działań w terenie sprawia, że gracz czuje się, jakby naprawdę tam był.

Ocena na Metacritic: 79/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Wszyscy byli podekscytowani tym surowym klimatem w starym stylu. W końcu coś innego po tych wszystkich futurystycznych sceneriach.

Mocne strony: Szczerze mówiąc, tryb „War” był tym, co naprawdę się liczyło. Razem z moją drużyną mieliśmy taką chwilę, kiedy przedarliśmy się przez linie wroga i zrobiło się naprawdę nerwowo.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Sprzedano ponad 19 milionów egzemplarzy. Nie odnotowano znaczącego wpływu na branżę, ale są to naprawdę OGROMNE liczby (jak zwykle).

Idealne dla: fanów gry „World at War”.

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11. Call of Duty: Black Ops Cold War

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Lata 80., okres zimnej wojny

Opis gry: Black Ops przenosi się w czasy zimnej wojny. Szpiedzy, podwójni agenci i gry psychologiczne na każdym kroku. Gra charakteryzuje się klasyczną dla serii Black Ops atmosferą paranoi i nieustannie trzyma gracza w niepewności.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Różne zakończenia w zależności od twoich decyzji.

w zależności od twoich decyzji. Zintegrowana z trybem Warzone, co było naprawdę niesamowite.

Ocena na Metacritic: 76/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Trochę mieszanych opinii, ale ogólnie ludzie byli zachwyceni klimatem zimnej wojny. Nostalgia uderza z pełną mocą.

Mocne strony: Te różne zakończenia sprawiały, że wracałem do gry raz po raz.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Ta gra okazała się hitem, co nie jest zaskoczeniem, zwłaszcza że Warzone przyciągnęło nowych graczy. Sprzedano 30 milionów egzemplarzy.

Idealne dla: Lubisz historie szpiegowskie? Szukasz solidnych opcji w kampanii?

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12. Call of Duty: Black Ops 6

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Lata 90., okres po zakończeniu zimnej wojny

Opis gry: Nowość, ale naprawdę świetna. Wciel się w rolę zbuntowanych agentów CIA, Troya i Woodsa, i ścigaj grupę paramilitarną Pantheon.

Najważniejsze cechy i innowacje:

System Omni Movement pozwala na sprint z maksymalną prędkością. Uwielbiamy mobilność gracza i dynamikę walki.

pozwala na sprint z maksymalną prędkością. Uwielbiamy mobilność gracza i dynamikę walki. Ulepszone tryby wieloosobowe oferują wiele rodzajów misji, które zapewniają świetną zabawę.

Ocena na Metacritic: 83/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Szczerze mówiąc, opinie były mieszane. Niektórzy byli zachwyceni atmosferą szpiegowską, podczas gdy inni chcieli powrotu do klasycznego klimatu serii „Black Ops”.

Mocne strony: Jak dotąd wciągnęły mnie zwroty akcji.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Gra sprzedała się w 500 milionach egzemplarzy na całym świecie i stała się największym hitem w serii CoD.

Idealna dla: fanów akcji z udziałem CIA.

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13. Call of Duty: Modern Warfare 3

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii II wojna światowa, front europejski, Normandia

Opis gry: Dołącz do Price'a i Soapa i wytrop Makarowa, aby powstrzymać III wojnę światową.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb przetrwania Spec Ops. Niekończący się chaos

Niekończący się chaos Mnóstwo epickich, kinowych momentów, które zamknęły trylogię „Warfare”.

Ocena na Metacritic: 88/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Fani w końcu znaleźli satysfakcję, widząc, jak Price i Soap zmierzyli się z Makarowem.

Mocne strony: Po prostu uwielbiam tryb Survival. Nie mogłem zapomnieć, jak to było grać z przyjaciółmi i krzyczeć jeden przez drugiego, bo atakowała mnie lawina wrogów.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Na całym świecie sprzedano około 30 milionów egzemplarzy.

Idealne dla: Fanów intensywnej akcji w trybie wieloosobowym oraz tych, którzy chcą zobaczyć, jak potoczą się losy Soapa i Price’a.

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14. Call of Duty: Infinite Warfare

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One Przyszłość, wojna kosmiczna

Opis gry: CoD wyrusza w kosmos. Przełącz się i przygotuj na odrobinę funk w Układzie Słonecznym.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Walka w stanie nieważkości. Żyjemy pełnią życia jako kosmonauci.

Żyjemy pełnią życia jako kosmonauci. Bitwy kosmiczne były nowością.

Ocena na Metacritic: 77/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Bardzo skrajna. Ta sama stara historia: niektórzy z was pokochali ten nowy zwrot akcji w stylu sci-fi. Inni go znienawidzili.

Mocne strony: Osobiście uważałem, że kosmiczne pojedynki były epickie.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Nie sprzedawała się tak dobrze jak inne tytuły, ale zyskała oddanych fanów, którzy pokochali to odważne posunięcie, jakim było wprowadzenie motywu KOSMOSU.

Idealna dla: miłośników kosmosu.

15. Call of Duty: Advanced Warfare

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Niedaleka przyszłość, prywatna korporacja wojskowa.

Opis gry: Kolejna pozycja z gatunku science fiction. Wciel się w postać w kombinezonie egzoszkieletowym. W grze pojawia się nawet Kevin Spacey jako dyrektor generalny firmy Atlas.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Egzoszkielety. Nauka poruszania się w nich była niesamowita. Walka wydawała się świeża dzięki podwójnym skokom i szybkim przyspieszeniom.

Nauka poruszania się w nich była niesamowita. Walka wydawała się świeża dzięki podwójnym skokom i szybkim przyspieszeniom. Futurystyczna broń zapewnia zupełnie inne wrażenia.

Ocena na Metacritic: 83/100 od krytyków.

Odbiór graczy: Fabuła zebrała bardzo mieszane recenzje. A kombinezony egzoszkieletowe? Cóż, gracze uwielbiają tę mobilność. Mocne strony: Te kombinezony egzoszkieletowe były czymś wyjątkowym. Tak, zdaję sobie sprawę, że powtórzyłem to już trzy razy. Uwielbiałem przemieszczać się po mapie z użyciem dopalaczy i zaskakiwać wrogów z góry.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Nie udało mi się znaleźć konkretnych danych, ale gra sprzedawała się dobrze i zapoczątkowała nowy trend, który pomógł nam przejść do innego klimatu.

Idealne dla: Fanów CoD, którzy szukają świeżego, nowego podejścia i nie mają nic przeciwko science fiction.

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16. Call of Duty: Vanguard

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X II wojna światowa, fronty na całym świecie

Opis gry: Fabuła serii Vanguard ponownie zagłębia się w II wojnę światową, ale tym razem z wielu perspektyw.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Duża różnorodność. Fabuła jest opowiadana z perspektywy wielu postaci.

Fabuła jest opowiadana z perspektywy wielu postaci. Tryb wieloosobowy oferuje taktyczne niszczenie obiektów! Niszcz obiekty i zmieniaj przebieg bitwy.

Ocena na Metacritic: 73/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Znów bardzo zróżnicowana. Niektórzy gracze byli naprawdę podekscytowani możliwością ponownego zagrania w grę osadzoną w realiach II wojny światowej. Inni uważali, że ten motyw jest już nieco oklepany. Wielu graczy uznało, że zróżnicowane perspektywy postaci dodały grze głębi, ale nie wszystkim to się spodobało.

Mocne strony: Taktyczne niszczenie otoczenia. Uwielbiałem przebijać się przez ściany w trybie wieloosobowym. Bardzo żałowałem, że ta funkcja nie pojawiła się we wszystkich grach.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Do 2022 roku sprzedano 7,2 miliona egzemplarzy. Gra nie osiągnęła wyników swoich poprzedników, ale i tak znalazła swoją publiczność.

Idealne dla: fanów CoD WWII, którzy oczekują odmiany i bardziej rozbudowanej fabuły.

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17. Call of Duty: Warzone

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Niekończąca się gra typu battle royale

Opis gry: Warzone, battle royale z serii CoD, pozwala ci wkroczyć do Verdansk wraz ze 150 innymi graczami.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Mechanika „Gulag”. Jeśli wygrasz pojedynek 1 na 1, dostajesz drugą szansę.

Jeśli wygrasz pojedynek 1 na 1, dostajesz drugą szansę. Ciągłe aktualizacje zapewniające ciągły rozwój gry.

Ocena na Metacritic: 79/100 od krytyków.

Opinie graczy: Dość słabe. Wielu graczy narzeka na błędy.

Mocne strony: Podobał mi się Gulag, ale nie w negatywnym sensie.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Jest to gra typu free-to-play, więc nie ma danych dotyczących sprzedaży, ale mogę powiedzieć, że osiągnęła liczbę ponad 100 milionów graczy.

Idealna dla: miłośników strzelanek w stylu CoD w formule battle royale.

18. Call of Duty: Black Ops 4

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Przyszłość, międzynarodowe misje Black Ops

Opis gry: W „Black Ops 4” pominięto kampanię fabularną i od razu przechodzi się do trybu wieloosobowego, obejmującego tryb battle royale, tryb zombie oraz klasyczne tryby drużynowe.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Tryb Blackout : Pierwsza próba CoD w gatunku battle royale. To czysty chaos.

: Pierwsza próba CoD w gatunku battle royale. To czysty chaos. Zombie: Większe mapy, więcej ukrytych smaczków, więcej chaosu.

Ocena na Metacritic: 83/100 od krytyków.

Reakcja graczy: Wiem, że wielu moich znajomych uwielbiało tryb Blackout, ale kilku zagorzałych fanów kampanii fabularnej czuło się pominiętych.

Mocne strony: Pierwsze zwycięstwo w trybie Blackout było prawdziwym zastrzykiem adrenaliny. Pamiętam ostatni krąg, kiedy wszystko sprowadzało się do jednego strzału snajperskiego. Rozbudowany tryb „Zombies” był również świetną rozrywką podczas wieczorów spędzanych w trybie kooperacji.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Solidny, ale fani kampanii nie byli zachwyceni.

Idealne dla: Miłośników trybu wieloosobowego i fanów battle royale.

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19. Call of Duty 2

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 II wojna światowa, fronty europejskie i północnoafrykańskie

Opis gry: C all of Duty 2 przenosi gracza w sam środek chaosu II wojny światowej. Szturmuj pola bitew w Europie i Afryce Północnej.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Regenerujące się zdrowie . Koniec z apteczkami – wystarczy poczekać, aż się odnowi.

. Koniec z apteczkami – wystarczy poczekać, aż się odnowi. Ogromne bitwy z postaciami niezależnymi! Bitwy są pełne życia — wszędzie toczy się nieustanna akcja.

Ocena Metacritic: 89/100 od krytyków.

Reakcja społeczności: Wszyscy oszaleli na punkcie inwazji na Pointe du Hoc. To było jak film, którym sam sterowałeś.

Mocne strony: Przechodzenie misji D-Day w Pointe du Hoc wydawało się bardzo realistyczne. Dlatego ciągle wracałem do tej misji. Wybuchy, okrzyki. Całkiem szalone jak na starszą grę.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Ogromny sukces — jedna z najlepszych gier wydanych wraz z premierą konsoli Xbox 360.

Idealna dla: fanów intensywnych, rozbudowanych gier osadzonych w realiach II wojny światowej.

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20. Call of Duty

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,4/10 2003 PC II wojna światowa, front europejski

Opis gry: Pierwsza część serii CoD, od której wszystko się zaczęło. Walcz na froncie europejskim podczas II wojny światowej.

Najważniejsze cechy i innowacje:

Zmiana sojuszników . Graj z perspektywy Amerykanów, Brytyjczyków i Sowietów.

. Graj z perspektywy Amerykanów, Brytyjczyków i Sowietów. Rozgrywka w oddziale! Mniej samotnego wilka, więcej pracy zespołowej.

Ocena na Metacritic: 91/100 według krytyków.

Reakcja społeczności: To właśnie ta gra zapoczątkowała naszą obsesję na punkcie strzelanek FPS. Doskonale oddaje atmosferę intensywnej walki w oddziale, której trudno zapomnieć.

Mocne strony: Przełączanie się między różnymi siłami alianckimi było naprawdę świeżym doświadczeniem.

Sprzedaż i wpływ na branżę: 4,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. To właśnie ta gra zapoczątkowała całą serię. Oczywiście wywarła ogromny wpływ na przyszłe gry FPS.



Idealna dla: graczy, którzy chcą poznać początki tej legendarnej serii.

21. Call of Duty 3

Nasza ocena Rok wydania Platformy Miejsce akcji i okres historyczny ⭐ 7,3/10 2003 PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii II wojna światowa, front europejski

Opis gry: Call of Duty 3 przenosi gracza prosto do kampanii w Normandii.

Najważniejsze cechy i innowacje:

W trybie „Set-Piece Moments” wszędzie czekały na ciebie wielkie, zaprogramowane bitwy. Było to zrealizowane w hollywoodzkim stylu i sprawiało, że czułeś się jak w filmie akcji. Jak na tamte czasy to było niesamowite przeżycie.

wszędzie czekały na ciebie wielkie, zaprogramowane bitwy. Było to zrealizowane w hollywoodzkim stylu i sprawiało, że czułeś się jak w filmie akcji. Jak na tamte czasy to było niesamowite przeżycie. Walki pojazdami w trybie wieloosobowym. W końcu można było jeździć jeepami i siać spustoszenie wraz z przyjaciółmi.

Ocena na Metacritic: 82/100 od krytyków.

Reakcja społeczności: Gracze docenili wielkie sceny akcji, ale zgodzili się, że gra nie dorównała skokowi jakości, jaki zrobiło „CoD 2”.

Mocne strony: W trybie wieloosobowym najbardziej kręciły mnie jeepy. Ściganie się z przyjaciółmi i próby uniknięcia zderzenia z wrogiem stanowiły połowę zabawy.

Sprzedaż i wpływ na branżę: Nie był to przełom, ale sprzedaż była solidna.



Idealne dla: Fanów II wojny światowej i wielkich bitew z wykorzystaniem pojazdów.

Porównanie epok gier z serii Call of Duty

Kiedy przyglądam się ewolucji serii CoD, zadziwiające jest, jak wiele pomysłów twórcy wprowadzili w życie i jak bardzo różniły się od siebie poszczególne ery. Mimo to udało im się zachować ten charakterystyczny klimat CoD, w którym zakochali się fani. To właśnie ta mieszanka intensywności, czystej adrenaliny i świetnej fabuły sprawiła, że każda gra była wyjątkowa dla graczy na całym świecie, a także dla mnie.

Okres II wojny światowej

Czysty chaos, bez zaawansowanego sprzętu . Pamiętacie grę „World at War”? Szturmowanie okopów z ledwie wystarczającą ilością amunicji, odczuwanie każdego wybuchu? Tak, właśnie to.

. Pamiętacie grę „World at War”? Szturmowanie okopów z ledwie wystarczającą ilością amunicji, odczuwanie każdego wybuchu? Tak, właśnie to. Bitwy miały osobisty charakter. Wydawało się, że każda misja ma znaczenie.

Wojna współczesna

Ta era była jak z hollywoodzkiego filmu. Wysoka stawka, serie zabójstw i strzelaniny na zupełnie nowym poziomie sprawiały, że czułeś się albo jak szef, albo jak zwykły szeregowiec.

sprawiały, że czułeś się albo jak szef, albo jak zwykły szeregowiec. Wykorzystanie precyzyjnego nalotu po udanej serii zabójstw było przeżyciem NAJWYŻSZEJ KLASY. A o AC-130 nawet nie chcę zaczynać.

Futurystyczna sceneria

Cała ta technologia, plecaki odrzutowe, bieganie po ścianach, drony i egzoszkielety sprawiały, że czułem się jak strażnik porządku. Pomyślcie o CoD: Advanced Warfare.

sprawiały, że czułem się jak strażnik porządku. Pomyślcie Chociaż ta era spotkała się z mieszanymi opiniami, osobiście uważałem, że była to świeża odsłona serii i świetnie się przy niej bawiłem. Nie spodziewałem się, że twórcy popadną w samozadowolenie i będą tkwili w jednej erze przez dziesięciolecia. Próba spojrzenia na serię z innej perspektywy była całkowicie uzasadniona.

Innowacje w trybie wieloosobowym w serii Call of Duty

Tryb wieloosobowy w CoD był miejscem, gdzie nawiązywały się przyjaźnie i rodziło się poczucie wspólnoty, albo też wszystko to ulegało całkowitemu zniszczeniu (przynajmniej na jakiś czas). Bądźmy szczerzy. Mi też się to zdarzyło kilka razy. Każda kolejna część serii wnosiła coś nowego do trybu wieloosobowego, co sprawiało, że byliśmy uzależnieni od gry – niezależnie od tego, czy nas to denerwowało, czy nie. Przypomnijmy sobie kilka z nich:

Seria zabójstw i atuty

W „Modern Warfare” zachwycały nas serie zabójstw . Były one dla nas szczytem osiągnięć, a większość z nas czuła się jak bóg, gdy udało nam się je osiągnąć. Nic więc dziwnego, że znalazły się one na liście kluczowych innowacji ostatnich lat.

. Były one dla nas szczytem osiągnięć, a większość z nas czuła się jak bóg, gdy udało nam się je osiągnąć. Nic więc dziwnego, że znalazły się one na liście kluczowych innowacji ostatnich lat. Atuty były dla mnie prawdziwym przełomem. Dzięki nim każdy zestaw wyposażenia wydawał się spersonalizowany. Wciąż pamiętam, jak wybierałem między „Siła zatrzymania” i „sztuczka ręczna””.

Personalizacja – system „Pick 10” (Black Ops 2)

Bardzo mi się to podobało. Możliwość pozbycia się rzeczy, których nie potrzebowałem, była bardzo potrzebną funkcją.

Battle Royale – Warzone

Pamiętam ten szum. Nie chodziło już tylko o stosunek zabójstw do śmierci. To była po prostu walka o przetrwanie najsilniejszych. Prawdopodobnie jedna z moich ulubionych gier w trybie wieloosobowym. Nic nie mogło się równać z przypływem dopaminy po oddaniu decydującego strzału, który zapewnił zwycięstwo, podczas gdy 149 innych graczy odpadło wcześniej.

I nadal loguję się, by ponownie przeżyć niektóre z tych chwil.

Najlepsze kampanie w Call of Duty

Nie wszystkie części miały dobre kampanie, ale niektóre z nich były EPICKIE.

Modern Warfare (2007)

Ta kampania ustawiła poprzeczkę wysoko dla kolejnych części i jest głównym powodem, dla którego CoD wspięło się na szczyt. Rozgrywka w misjach takich jak „Całkowicie zamaskowany”” wydawała się tak realistyczna, ponieważ liczył się każdy najmniejszy ruch. Czułem się, jakbym naprawdę znalazł się w wojskowym thrillerze, czołgając się na brzuchu i próbując uniknąć wykrycia. Musiałem wykazać się cierpliwością, strategicznym myśleniem i precyzją. Stawka wydawała się cholernie realna.

Modern Warfare 2 (2009)

W jednej kampanii znalazły się trzy niezapomniane, szalone misje: „Whiskey Hotel”, „The Gulag” i „No Russian”. Pierwsze dwie sprawiały, że czułeś się częścią czegoś większego dzięki misjom o wysokiej stawce w Białym Domu i szturmowi na rosyjskie więzienie.

Trzecia misja: „No Russian” wstrząsnęła społecznością graczy. Pokazała brutalną korupcję i upadek moralności w obliczu zniszczenia. Celem tej misji było wprowadzenie gracza w samo serce kręgu najbliższych współpracowników antagonisty i pokazanie, jak daleko posunąłby się on (Makarow), by osiągnąć swoje cele. Wykorzystuje cię do przeprowadzenia masowego ataku, a następnie wrabia w niego Amerykanów, aby wywołać totalną wojnę między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Nadchodzące premiery i plotki dotyczące serii Call of Duty

Przeglądając plotki o CoD w sieci, natrafiłem na kilka całkiem interesujących informacji:

Współpraca w Black Ops 6 : Niektóre przecieki sugerują, że w Black Ops 6 mogą pojawić się nawiązania do innych popularnych serii, takich jak „Doom”, „Halo” i „Gears of War”. Spodziewajcie się skórek i broni z tych serii.

: Niektóre przecieki sugerują, że w Black Ops 6 mogą pojawić się nawiązania do innych popularnych serii, takich jak „Doom”, „Halo” i „Gears of War”. Spodziewajcie się skórek i broni z tych serii. Wyciekły informacje o przyszłych tytułach : Niektóre poważne przecieki rzekomo wskazują na plany dotyczące gier z serii CoD na lata 2025 i 2026. Najwyraźniej trwają już wczesne testy Warzone 3.

: Niektóre poważne przecieki rzekomo wskazują na plany dotyczące gier z serii CoD na lata 2025 i 2026. Najwyraźniej trwają już wczesne testy Warzone 3. Akcja osadzona w czasach wojny w Zatoce Perskiej : Niektóre doniesienia wskazują, że akcja kolejnej części CoD może rozgrywać się w czasie wojny w Zatoce Perskiej, co oznaczałoby powrót do rozgrywki osadzonej w realiach historycznych.

: Niektóre doniesienia wskazują, że akcja kolejnej części CoD może rozgrywać się w czasie wojny w Zatoce Perskiej, co oznaczałoby powrót do rozgrywki osadzonej w realiach historycznych. Aktualizacje map w Warzone : Trwają prace nad nową mapą o nazwie Avalop. Jej premiera przewidziana jest na 2025 rok, a mapa ma łączyć tereny górskie z obszarami miejskimi.

: Trwają prace nad nową mapą o nazwie Avalop. Jej premiera przewidziana jest na 2025 rok, a mapa ma łączyć tereny górskie z obszarami miejskimi. Powrót Verdansk: Popularna mapa Verdansk z MW ma powrócić wiosną 2025 roku. Przywróci ona klasyczny klimat trybu Battle Royale.

Będziemy Was na bieżąco informować o nowych wiadomościach, więc po prostu bądźcie z nami.

Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej gry z serii Call of Duty

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz grać, czy kontynuujesz przygodę, wybór odpowiedniej gry zależy po prostu od tego, na co masz ochotę. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Miłośnicy kampanii : Jeśli zależy Ci przede wszystkim na fabule, możesz zacząć od sprawdzonych klasyków, takich jak „Modern Warfare” (2007) . Jeśli lubisz niespodziewane zwroty akcji, zacznij od „Black Ops” (2010) – czeka Cię sporo zaskakujących momentów.

: Jeśli zależy Ci przede wszystkim na fabule, możesz zacząć od sprawdzonych klasyków, takich jak . Jeśli lubisz niespodziewane zwroty akcji, zacznij od – czeka Cię sporo zaskakujących momentów. Fani trybu wieloosobowego: Jeśli lubisz dominować nad innymi graczami, wypróbuj „Modern Warfare” (2019) – znajdziesz tam epickie mapy i wystarczająco dużo trybów, by grać do rana (ale proszę, nie rób tego).

Jeśli lubisz dominować nad innymi graczami, wypróbuj – znajdziesz tam epickie mapy i wystarczająco dużo trybów, by grać do rana (ale proszę, nie rób tego). Przyszłość: Jeśli kochacie science fiction, zacznijcie od „Infinite Warfare” albo „Advanced Warfare”.

Muszę wyrazić uznanie dla „Modern Warfare” (2019). To świetny punkt wyjścia, ponieważ jest wystarczająco nowoczesna dla dzisiejszych graczy i was, pokolenia alfa, ale wciąż ma ten klasyczny klimat CoD, który wszyscy kochają i który sprawia, że gra jest tym, czym jest. Przyjazna dla weteranów. Zadaj sobie pytanie, czy wolisz kampanię, czy tryb wieloosobowy, a potem daj się wciągnąć.

Jak znaleźć najlepsze oferty na gry z serii Call of Duty?

Kupowanie gier to prawdziwy cios dla portfela. Ale nie musi tak być. Kupuj mądrze, a nie na oślep. Zdobądź gry z serii CoD bez wydawania oszczędności na emeryturę. Mam dla ciebie rozwiązanie.

Wyprzedaże sezonowe : Pierwsza zasada? Poczekaj na wielkie wyprzedaże. Czarny piątek, letnie wyprzedaże itp. Nie spiesz się i kupuj w odpowiednim momencie. Ceny mogą spaść.

: Pierwsza zasada? Poczekaj na wielkie wyprzedaże. Czarny piątek, letnie wyprzedaże itp. Nie spiesz się i kupuj w odpowiednim momencie. Ceny mogą spaść. Śledź sklepy z kluczami i pakiety: zapisz się do newslettera, aby otrzymywać natychmiastowe aktualizacje, i wypatruj pakietów, dzięki którym możesz kupić wszystko za bezcen. Kody promocyjne też są przydatne.

Granie nie musi kosztować fortuny. Tak jak w grze – poczekaj na odpowiedni moment i odwiedź odpowiednie sklepy. Na Eneba możesz też znaleźć mnóstwo dodatków do CoD, takich jak punkty, skórki i kompletne zestawy w świetnych cenach.

Często zadawane pytania

Czy muszę grać w gry z serii Call of Duty po kolei?

Nie. Każda gra ma inną fabułę. Niektóre kontynuacje nawiązują do postaci z poprzednich części, ale nadal możesz zacząć od dowolnej gry.

Która gra z serii Call of Duty ma najlepszy tryb wieloosobowy?

Trudno wskazać najlepszą, ale chyba „Modern Warfare” (2019). Oferuje tryb cross-play, dynamiczną akcję i wyważoną rozgrywkę.

Czy są dostępne darmowe gry z serii Call of Duty?

CoD Warzone jest darmowe. To gra typu battle royale, w którą można zagrać w dowolnym momencie. Bez żadnych opłat.

Która gra z serii Call of Duty jest obecnie najpopularniejsza?

„Black Ops 6” robi teraz furorę, odkąd ukazała się w październiku 2024 roku. Wypróbuj ją.

Czy mogę grać w gry z serii Call of Duty na różnych platformach?

Tak. Od czasu MW 2019 większość gier z serii CoD obsługuje rozgrywkę międzyplatformową. Jeśli chcesz, zbierz drużynę.