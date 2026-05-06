Najlepsza gra z serii „Age of Empires”: 12 najlepszych edycji i dodatków w rankingu ekspertów

Jaka jest najlepsza gra z serii „Age of Empires””? Choć to kwestia subiektywna, wydaje mi się, że dzięki poniższej liście udało mi się znaleźć odpowiedź. Dla tych, którzy nie wiedzą, „Age of Empires”” to gra, w której można przeżyć historię. Jest to seria gier strategicznych czasu rzeczywistego, w których gracz prowadzi cywilizację od skromnych początków aż do momentu, gdy staje się ona imperium. Będziesz zbierać surowce, budować gospodarkę, tworzyć armie i przechodzić przez różne „epoki”.

Wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy to Sid Meier i Bruce Shelley, jako główni projektanci, stworzyli tę niesamowitą serię.

Od tamtej pory każda gra z serii AoE stopniowo rozwijała tę serię. Obecnie seria Age of Empires jest dostępna na większości głównych platform, w tym na komputerach PC, urządzeniach mobilnych i nowoczesnych konsolach.

Jeśli interesują Cię gry strategiczne lub po prostu kochasz historię i mitologię, AoE oferuje satysfakcjonującą głębię rozgrywki i niekończącą się zabawę.

Nasze najlepsze propozycje najlepszych gier z serii Age of Empires

Ponownie, trudno jednoznacznie wskazać najlepszą grę z serii Age of Empires, biorąc pod uwagę, że jest to kwestia subiektywna. Jeśli jednak chcesz poznać moją opinię, AoE zawsze było wyjątkowe i wciągające. Dzięki temu każda z gier z tej serii wyróżnia się na swój sposób. Jednak niektóre tytuły przyciągnęły naszą uwagę najbardziej:

1 Age of Empires II: Definitive Edition 2019 Uważana za arcydzieło gatunku RTS, oryginalna wersja AoE II była świetna. Jednak zremasterowana wersja naprawiła wszystkie dawne problemy i udoskonaliła wszystko, co kochamy w grach RTS. Buy now 2 Age of Empires III: Definitive Edition 2020 Trudno przebić imponujący i wyjątkowy system walki w tej grze, a także doskonały system miasta macierzystego. Buy now 3 Age of Empires IV 2021 Jako jedna z najlepszych współczesnych gier RTS o charakterze rywalizacyjnym, AoE IV przenosi nas do epoki średniowiecza, oferując nowoczesną grafikę i hybrydową mechanikę rozgrywki. Buy now

Najlepsza gra z serii Age of Empires: 12 tytułów ocenionych przez ekspertów – od klasyków po współczesne

Każda gra z serii „Age of Empires”” jest wyjątkowa, ponieważ zespół deweloperów daje graczom szansę na odtworzenie historii własnymi rękami… dosłownie. Jednak to, jak fani oceniają te gry dzisiaj, będzie się znacznie różnić.

Warto również zauważyć, że często mamy do czynienia z grą podstawową, a następnie z dodatkiem, który sprawia, że rozszerzenie to praktycznie nowa gra. Dlatego uznałem, że warto traktować dodatki jako osobne gry, ponieważ wnoszą one tak wiele do tytułu podstawowego.

Za każdym razem, gdy wspominam o tytule w „edycji definitywnej”, obejmuje on zarówno grę podstawową, jak i dołączone do niej dodatki. Należy o tym pamiętać podczas dalszej lektury.

1 . Age of Empires II: Edycja Definitywna [Najlepsze arcydzieło gatunku RTS]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy PC z systemem Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Rok wydania 2019 Twórcy Twórcy: „Krawędź świata” i „Zapomniane imperia” Wydawca: Xbox Game Studios Średni czas rozgrywki/Unikalne cechy Średni czas gry: od 35 do 45 godzin Unikalne cechy: zremasterowana ścieżka dźwiękowa, dynamiczne powiększanie, ulepszone wyznaczanie tras przez jednostki, grafika w rozdzielczości 4K Dla kogo Miłośników czystych gier RTS i historii Mocne strony Możliwość gry międzyplatformowej na takich platformach jak PC i Xbox

Age of Empires II: Edycja Definitywna to bogata wersja remasterowana gry Age of Empires II wraz z jej dodatkami. Oprócz ogromnej poprawy grafiki, gra oferuje zmodernizowany interfejs, sztuczną inteligencję oraz szereg udogodnień, dzięki czemu ta klasyczna gra RTS znów wydaje się nowością.

Obsługa rozdzielczości 4K zapewnia większą ostrość każdej kafelki i jednostki, a zremasterowana ścieżka dźwiękowa dodaje jej mocy i wyrazistości. Gra „Age of Empires” II: Edycja Definitywna”, wydana po raz pierwszy w 2019 roku na komputery z systemem Windows i konsolę Xbox One, pojawiła się na konsolach Xbox Series X/S w 2023 roku, a na PS5 w maju 2025 roku.

Zakres zawartości powiększał się wraz z każdą premierą: ostateczne wersje oryginalnych kampanii oraz nowe dodatki, takie jak „Lords of the West”, „Dawn of the Dukes”, „Dynasties of India”, „Return to Rome” i „The Mountain Royals”, a w 2025 roku dołączyło do nich „Three Kingdoms”. Łącznie pakiet obejmuje obecnie 40 kampanii cywilizacyjnych.

Dlaczego to wybraliśmy To oryginalna gra na sterydach, oferująca prawdziwe wrażenie tego, jak to jest być królem dążącym do dominacji nad światem. Tym razem w edycji HD.

W swej istocie AoE pozostaje grą równoważącą ekonomię i agresję. Gracz gromadzi zasoby, przechodzi przez cztery epoki i buduje imperium gotowe do podbojów lub osiągnięć kulturowych. Nowsze funkcje, takie jak „Empire Wars”, usprawniają wczesne sekwencje budowania, a inteligentniejsza, uczciwa sztuczna inteligencja poprawia rozgrywkę w trybie solo.

Wieloplatformowy tryb wieloosobowy między Steamem a Xboxem zapewnia szybkie kolejki i ożywioną metagrę, udowadniając, że Age of Empires II: Edycja Definitywna nadal jest złotym standardem.

Nasza ocena: To gra stworzona zarówno dla wieloletnich fanów serii, jak i nowych graczy. Jeśli kochasz historię i lubisz grać w świetne gry RTS, „Age of Empires” II: Edycja Definitywna” to pozycja obowiązkowa i najlepsza gra z serii „Age of Empires””, jaką można dziś kupić.

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2. Age of Empires III: Edycja Definitywna [Najlepszy, unikalny system walki i miasta macierzystego]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Komputer z systemem Windows Rok wydania 2020 Twórcy Twórcy: Tantalus Media i Forgotten Empires – wydawca : Xbox Game Studios Średni czas gry/Unikalne cechy Średni czas rozgrywki: od 40 do 82 godzin Unikalne cechy: ulepszona grafika w rozdzielczości 4K, ulepszona sztuczna inteligencja, niesamowita, wyróżniająca się walka, jakiej nie ma w żadnej innej grze RTS Najlepsze dla Wymagających graczy komputerowych i miłośników historii Mocne strony Poprawienie błędów historycznych z przeszłości, takich jak narracja dotycząca rdzennej ludności i jej kultury

Gra „Age of Empires” III: Edycja Definitywna” stanowi udoskonaloną wersję jednej z najbardziej ambitnych i budzących kontrowersje części serii. Po raz pierwszy wydana w 2005 roku, przeniosła serię „Age of Empires”” do wczesnej epoki nowożytnej, skupiając się na odkrywactwach, kolonizacji i budowaniu imperiów w okresie od XV do XIX wieku. Wersja Definitive Edition z 2020 roku ulepsza tę podstawę dzięki grafice w rozdzielczości 4K, zbalansowanym systemom i zremasterowanej ścieżce dźwiękowej, a jednocześnie przedstawia motywy historyczne z większym uwzględnieniem aspektów kulturowych.

Ta wersja zawiera oryginalne kampanie i dodatki, a dzięki aktualizacjom dodaje nowe cywilizacje, w tym Szwedów, Inków, Meksykanów i Włochów. Frakcje wyróżniają się bardziej dzięki przerobionym technologiom, unikalnym jednostkom oraz powracającej mechanice miasta macierzystego, która zapewnia ciągły postęp w kolejnych rozgrywkach.

Wersja polska oferuje ulepszoną sztuczną inteligencję, płynniejsze wyznaczanie tras, ulepszony interfejs użytkownika oraz lepszą równowagę między ekonomią a rozgrywką militarną. Elementy fabularne zostały zmodernizowane, aby zapewnić bardziej pełne szacunku przedstawienie postaci.

Dlaczego to wybraliśmy To ten sam tytuł co oryginał, ale całkowicie zremasterowany, aby zapewnić graczom wszystko, co kochają w AoE.

Chociaż „Age of Empires III” jest mniej kultowe niż jego średniowieczny odpowiednik, „Definitive Edition” przekonująco podkreśla jego znaczenie. Szybsze tempo, globalna skala oraz połączenie klasycznych taktyk RTS z głębią zarządzania imperium sprawiają, że gra jest dynamiczna i odważna. Sporadyczne błędy i niedociągnięcia w balansie nadal występują, ale są one nieistotne w porównaniu z ambicją i kunsztem, jakie widać w tej grze. Age of Empires III: Edycja Definitywna nie tylko ożywiło, ale wręcz zrehabilitowało tę niezrozumianą kontynuację.

Nasza ocena: Ta gra udowodniła, że potrafi naprawić stare, mniej przemyślane problemy z przeszłości, a jednocześnie zaktualizować dosłownie wszystko, by dostosować się do współczesnego świata. Chociaż wolałbym, żeby była dostępna na większej liczbie platform, to jest to jedyna poważna wada, jaką w niej dostrzegam.

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3. Age of Empires IV [Najlepsza współczesna strategiczna gra RTS o charakterze rywalizacyjnym]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy PC z systemem Windows, Xbox One, Xbox Series X/S i PS5 Rok wydania 2021 Twórcy Twórcy: Relic Entertainment i World’s Edge Wydawca: Xbox Game Studios Średni czas gry / Unikalne cechy Średni czas gry: od 30 do 80 godzin Unikalne cechy: kinowa narracja, ulepszenia sztucznej inteligencji w stosunku do poprzednich tytułów, wspaniała grafika w rozdzielczości 4K Najlepsze dla Początkujących graczy w gatunku RTS oraz doświadczonych graczy w serię AoE Mocne strony Połączenie nowości z elementami znanymi, które przyciąga nowicjuszy, a jednocześnie zadowala weteranów

Gra „Age of Empires IV” oznacza długo oczekiwany powrót jednej z najbardziej legendarnych serii gier strategicznych. Jest to również duchowy następca Age of Empires II, który unowocześnia podstawowe cechy serii. Akcja rozgrywa się w epoce średniowiecza, a gra łączy nowy silnik i kinową oprawę z w pełni udźwiękowioną kampanią, która łączy rozgrywkę z narracją w stylu dokumentalnym – jest to doświadczenie edukacyjne, rozrywkowe i wierne taktycznej precyzji, której fani oczekują od serii AoE.

W momencie premiery Age of Empires IV oferowało osiem odrębnych cywilizacji, z których każda opiera się na mechanice zapewniającej prawdziwie odmienne style rozgrywki, a nie tylko niewielkie wariacje:

Anglicy: umocniona obrona i posługiwanie się długim łukiem

umocniona obrona i posługiwanie się długim łukiem Mongołowie: mobilność i ekspansja koczownicza

mobilność i ekspansja koczownicza Dynastia Abbasydów: dynamiczny rozwój technologiczny dzięki Domowi Mądrości

Starzenie się oparte na punktach orientacyjnych, szczegółowe środowiska oraz ulepszenia zwiększające komfort gry sprawiają, że rozgrywki są wciągające i zróżnicowane pod względem strategicznym. Od momentu premiery dodatki i aktualizacje wzbogaciły grę o takie cywilizacje, jak Osmanie, Malijczycy, Bizantyjczycy i Japończycy, zapewniając świeżość zarówno w rozgrywce rywalizacyjnej, jak i rekreacyjnej.

Dlaczego to wybraliśmy Moim zdaniem jako gracza, AoE IV w najlepszy możliwy sposób urzeczywistnia wszystko, co kocham w grach RTS. Oferuje strategiczną głębię, której każdy fan RTS tak bardzo pragnie.

Moim zdaniem AoE IV to najbardziej kinowa i przystępna część serii. Dynamiczna rozgrywka, dopracowana grafika i przemyślane wprowadzenie do gry sprawiają, że jest to idealny pomost dla nowicjuszy i weteranów. Problemy z balansem i mniejsza lista frakcji w dniu premiery zostały złagodzone dzięki stałemu wsparciu po premierze, a rozwijająca się scena e-sportowa zapowiada świetlaną przyszłość. AoE IV wyróżnia się obecnie jako jedna z najlepszych gier RTS swojej epoki.

Nasza ocena: Bardzo podoba mi się, że twórcy starali się stworzyć grę, która przemówi do ciekawskich nowicjuszy, a jednocześnie ma coś do zaoferowania weteranom. Szczerze mówiąc, mógłbym grać w tryb potyczek każdego dnia, ponieważ przebieg rozgrywki może się różnić niemal za każdym razem.

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4. Age of Empires (1997) [Najlepsza klasyczna gra RTS – fundament]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Komputery PC z systemem Windows i Macintosh Rok wydania 1997 Twórca/twórcy Twórcy: Ensemble Studios Wydawca: Microsoft Średni czas gry/Cechy charakterystyczne Średni czas gry: od 22 do 44 godzin; Unikalne cechy: oryginalna rozgrywka, szczytowe osiągnięcie gatunku RTS w tamtych czasach Dla kogo Miłośników klasycznego AoE Mocne strony Stare gry komputerowe oferują coś tak prostego, i właśnie to otrzymujesz w tej grze. Prostota połączona z dobrą zabawą

Jako pierwsza gra z tej serii, „Age of Empires” (1997) położyła podwaliny pod jedną z najbardziej wpływowych serii gier strategicznych czasu rzeczywistego. Bycie pierwszą grą wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ później trzeba będzie naprawiać popełnione błędy. Jednak gra szybko się wyróżniła i stała się jedną z najlepszych gier strategicznych swojej epoki.

Jednak bez tej gry seria AoE nie byłaby tym, czym jest dzisiaj. AoE (1997) łączy w sobie głębię budowania miast z wojskową dynamiką. Udało jej się uchwycić zarówno cierpliwość związaną z zarządzaniem imperium, jak i dreszczyk emocji związany z podbojami i dominacją nad światem.

Akcja gry toczy się w starożytnym świecie (od epoki kamienia łupanego do epoki żelaza) i pozwala graczom kierować cywilizacjami, takimi jak Egipcjanie, Grecy i Babilończycy, w początkach historii: gromadząc zasoby, budując cuda świata i prowadząc wojny na zmieniających się mapach. Co najważniejsze, wprowadziła ona system postępu poprzez „epoki”, odblokowujący nowe technologie i jednostki.

Stało się to znakiem rozpoznawczym, który do dziś definiuje serię Age of Empires.

Projekt zapewniał równowagę między ekonomią a walką, nagradzając kreatywność niezależnie od tego, czy gracz skupiał się na handlu, eksploracji, czy też na całkowitej dominacji. Mocne strony każdej cywilizacji skłaniały do stosowania różnych strategii. Chociaż pod względem audiowizualnym gra jest skromna według współczesnych standardów, Age of Empires (1997) była niezwykle ambitna i wciągająca pod koniec lat 90.

Dlaczego to wybraliśmy Zawsze była to dobra gra, a teraz ludzie zaczynają to dostrzegać… w końcu.

Dodatek „Powstanie Rzymu”” (1998) udoskonalił formułę gry dzięki nowym cywilizacjom, ulepszonej sztucznej inteligencji i rozbudowanym kampaniom, jeszcze bardziej wzbogacając „Age of Empires”” bez utraty jego przystępnej podstawy.

Późniejsze części przewyższały ją pod względem złożoności i dopracowania. Niemniej jednak oryginalna gra „Age of Empires”” pozostaje kamieniem milowym: zbieranie surowców, postęp technologiczny i przechodzenie w kolejne epoki to mechaniki, których była pionierką.

Nasza ocena: Oryginalna gra „Age of Empires”” oznacza narodziny serii, która zdefiniowała gatunek, łącząc historyczną autentyczność z strategiczną głębią. Ta konkretna gra stanowi dziś zarówno kapsułę czasu, jak i wzór do naśladowania. To wizjonerski początek „imperium”, które miało kształtować gry strategiczne przez kolejne pokolenia.

5. Age of Empires II: The Conquerors [Najlepsze oryginalne rozszerzenie]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Komputery PC z systemem Windows, Apple Macintosh Rok wydania 2000 Twórca/twórcy Twórca: Ensemble Studios Wydawca: Microsoft Średni czas gry/Unikalne cechy Średni czas gry: około 40 godzin . Unikalne cechy: ulepszenia siły militarnej, nowe technologie i cywilizacje Dla kogo Miłośników oryginalnej wersji oraz fanów historii Mocne strony To tylko wzbogaca oryginalną grę i zapewnia jej większą głębię

Wydane w 2000 roku jako oficjalne rozszerzenie do Age of Empires II, „The Conquerors” poprawiło ogólną jakość gry samym faktem, że stało się jej częścią. Ensemble Studios pogłębiło balans, przyspieszyło tempo rozgrywki i dodało zawartość, która ugruntowała pozycję Age of Empires II jako wzorca w swoim gatunku.

Pięć nowych cywilizacji (Aztekowie, Majowie, Hiszpanie, Hunowie, Koreańczycy) wniosło świeże elementy strategiczne – od potęgi piechoty opartej na gospodarce po roje kawalerii i oblężenia w późnej fazie gry. Jednocześnie cztery kampanie historyczne dostarczyły niezapomnianych scen z udziałem Attyli Huna, El Cida i Montezumy. Rozszerzony zestaw map, od tundry po dżungle Mezoameryki, zwiększył różnorodność taktyczną i wzmocnił globalny zasięg tego dodatku.

Ulepszenia poprawiające komfort gry dyskretnie zmieniły codzienną rozgrywkę. Wozy handlowe poruszają się mądrzej, farmy mogą być automatycznie ponownie obsiewane, a nowe technologie (w tym „Herezja” i „Linie krwi”) dodają wielowarstwowe możliwości kontrataku zarówno w ofensywie, jak i w obronie. Subtelne poprawki jednostek i technologii jeszcze bardziej dopracowały klasyczny rytm gry typu „kamień, papier, nożyce”, który definiuje serię Age of Empires.

Dlaczego to wybraliśmy To dodatek, który w czasach, gdy firmy wyciskają z klientów pieniądze, faktycznie był wart swojej ceny.

To, co sprawia, że „The Conquerors” przetrwało próbę czasu, to precyzja. Każda zmiana służy przejrzystości, konkurencyjności i dostępności, podnosząc poziom zarówno zwykłych potyczek, jak i rozgrywki na wysokim poziomie, nie naruszając przy tym tego, co sprawia, że „Age of Empires II” jest tak dobrą grą.

Nasza ocena: Dodatek „The Conquerors” wyznaczył złoty standard tego, jak dodatek powinien rozwijać swoją poprzedniczkę. Poszerzył zakres gry, zachowując jednocześnie doskonałą spójność mechaniki. Kilkadziesiąt lat później inne studia mogłyby się z tego uczyć.

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Komputery z systemem Windows, Apple OS X Rok wydania 2002 (oryginalna wersja) i 2014 (wersja rozszerzona) Twórcy Twórcy: Ensemble Studios w Westlake Interactive Wydawcy: Microsoft Game Studios i MacSoft (OS X) Średni czas gry / Unikalne cechy Średni czas gry: od 29 do 80 godzin Unikalne cechy: zaktualizowana grafika, ulepszone, zróżnicowane style gry Dla kogo Miłośników historii, którzy lubią odrobinę mitologii Mocne strony Wszystko zostało odświeżone, z niesamowitą oprawą wizualną połączoną z ulepszonymi wrażeniami z gry w każdej cywilizacji

Gra „Wiek mitologii” zadebiutowała w 2002 roku jako odważne odejście od historycznego charakteru serii „Age of Empires””, zamieniając czystą historię na mityczny starożytny świat, w którym boiska bitewne kształtują bogowie, potwory i bohaterowie. „Wiek mitologii: Edycja rozszerzona”” zachowuje klasyczną koncepcję, dodając jednocześnie ostrzejszy obraz, obsługę trybu panoramicznego, nowoczesny tryb wieloosobowy oraz aktualizacje techniczne, które zadowolą zarówno weteranów, jak i nowicjuszy. Co więcej, dodanie elementów mitologicznych tylko zwiększyło intrygę tej gry.

Jej nieprzemijająca magia polega na połączeniu mitologii i strategii. Gracze dowodzą cywilizacjami inspirowanymi panteonami greckim, egipskim i nordyckim. Później, dzięki dodatkom „The Titans” i „Tale of the Dragon”, dołączają do nas Atlantydzi i Chińczycy. Boskie moce i mityczne jednostki – od burz z piorunami po minotaury i lodowych gigantów – wprowadzają kreatywną nieprzewidywalność, której nie mogą dorównać historyczne odpowiedniki tej gry.

Dlaczego to wybraliśmy „Wiek mitologii” to gra łącząca fantasy z gatunkiem RTS, która doskonale łączy te dwa elementy.

Unikalne ścieżki rozwoju bogów i premie za kult pozwalają na tworzenie różnorodnych stylów gry, nagradzając graczy za dokonywane wybory i eksperymenty. Jednocześnie wersja Extended Edition poprawia oświetlenie i czytelność obrazu, nie tracąc przy tym ciepła charakterystycznego dla oryginału. Ostatecznie gra „Wiek mitologii: Edycja rozszerzona”” stanowi zarówno zachowanie, jak i hołd dla tej pełnej wyobraźni klasyki gatunku RTS.

Ta gra sprawiła, że seria „Age of Empires”” przestała być zwykłą serią historyczną, a stała się jedną z najciekawszych i najlepszych gier fantasy swoich czasów.

Nasza ocena: To wiele mówi, że dziesiątki lat później wciąż tak często mówimy o tej grze, że twórcy stworzyli jej zaktualizowaną wersję, a później – remaster. Połączenie strategii i opowiadania historii w tej grze jest naprawdę magiczne, pozwalając graczom stać się mitem… nie, legendą.

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7. Age of Empires: Edycja Definitywna [Najlepsze odrodzenie świata starożytnego]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy PC z systemem Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, NVIDIA GeForce Now Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Twórca: Forgotten Empires Wydawca : Xbox Game Studios Średni czas rozgrywki/Unikalne cechy Średni czas gry: około 50 godzin Unikalne cechy: dynamiczne powiększanie, ulepszenia komfortu gry, niesamowita grafika w rozdzielczości 4K Dla kogo Wieloletnich fanów serii, a także ciekawskich nowicjuszy w AoE Mocne strony To wierna reedycja oryginału, która jednocześnie wnosi coś świeżego

Age of Empires: Edycja Definitywna przywraca do życia klasyk z 1997 roku, oddając hołd grze, która położyła podwaliny pod jedną z najtrwalszych serii gier strategicznych. Wydana w 2018 roku ta zremasterowana wersja całkowicie odtwarza atmosferę starożytnego świata dzięki grafice w rozdzielczości 4K, zremasterowanemu dźwiękowi i ponownie zaaranżowanej ścieżce dźwiękowej, zachowując jednocześnie nienaruszoną podstawową mechanikę rozgrywki.

Ulepszenia wprowadzone w tej zremasterowanej wersji sprawiły, że stała się ona jedną z najlepszych gier RTS, jakie kiedykolwiek powstały. Wykorzystała wszystko, co gracze kochali w oryginalnej wersji, i podniosła poprzeczkę o 10 stopni.

Gracze nadal kierują cywilizacjami od epoki kamienia łupanego aż po epokę żelaza, równoważąc pozyskiwanie zasobów, postęp technologiczny i ekspansję terytorialną, aby wywalczyć sobie miejsce w historii.

Oprócz gruntownej zmiany grafiki, Definitive Edition wprowadza kilka subtelnych, ale znaczących ulepszeń. Interfejs został przeprojektowany pod kątem przejrzystości i łatwości obsługi, sztuczna inteligencja jednostek działa bardziej inteligentnie, a długotrwałe frustracje, takie jak wyznaczanie tras i kontrola formacji, zostały rozwiązane.

Dlaczego to wybraliśmy To właśnie ta oryginalna gra zapoczątkowała wszystko. Jak moglibyśmy jej nie pokochać?

Dodanie dodatku „Powstanie Rzymu””, nowych scenariuszy oraz ulepszeń zwiększających komfort gry (takich jak ulepszone poziomy powiększenia i nowoczesna obsługa trybu wieloosobowego) podnosi jakość rozgrywki bez uszczerbku dla uroku, który charakteryzował oryginał.

Wydaje się to raczej autentyczną rekonstrukcją niż nową interpretacją, pozwalając graczom ponownie przeżyć początki strategii czasu rzeczywistego dzięki płynniejszej i bardziej responsywnej rozgrywce.

Nasza ocena: Chociaż ta gra może wydawać się nieco przestarzała w porównaniu z późniejszymi częściami serii, stanowi wierną zachowaną pamiątkę historii gier. Twórcy przedkładają autentyczność nad nowatorskie rozwiązania, oferując zarówno powracającym graczom, jak i nowicjuszom coś, co mogą pokochać.

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8. Age of Empires Online [Najlepsza swobodna alternatywa dla podstawowej rozgrywki w AoE]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS (częściowo MMO) Platformy Komputer z systemem Windows Rok wydania 2011 Twórcy Twórcy: Robot Entertainment i Gas Powered Games Wydawca: Xbox Game Studios Średni czas gry/Unikalne cechy Średni czas gry: Nieograniczony Unikalne cechy: Środowisko online Najlepsze dla Graczy, którzy lubią grać w AoE i chcą rozszerzyć tę rozgrywkę na tryb online z innymi fanami Mocne strony Styl gry różnił się od typowych gier z serii AoE, a model free-to-play tylko zwiększał szansę, że nowi gracze sięgną po inne tytuły z serii

Age of Empires Online było najbardziej eksperymentalnym rozdziałem serii, przedstawiającym Age of Empires jako darmową grę z ciągłą aktualizacją, łączącą klasyczną mechanikę RTS z trwałym postępem. Gracze budowali stolice, wykonywali zadania i brali udział w rozgrywkach kooperacyjnych lub rywalizacyjnych w znanych lokacjach, takich jak Grecja i Egipt.

Była to bez wątpienia ambitna próba unowocześnienia serii Age of Empires na miarę ery cyfrowej.

Jasna, stylizowana grafika wyróżniała Age of Empires Online spośród jego bardziej realistycznych odpowiedników. Kreskówkowa oprawa graficzna sprawiała, że gra była przystępna, a systemy nawiązujące do gier RPG (takie jak awansowanie na kolejne poziomy, łupy i personalizacja wyposażenia) dodawały jej głębi. Każda cywilizacja wyróżniała się unikalnymi jednostkami, technologiami i architekturą, a późniejsze dodatki wprowadziły Celtów, Persów i Wikingów.

Dlaczego to wybraliśmy Stworzenie darmowej gry online na początku lat 2010. było odważnym posunięciem, ale udało się to z pewnym sukcesem.

Pomimo kreatywnego projektu i solidnej mechaniki rozgrywki, Age of Empires Online borykało się z wymogiem stałego połączenia z internetem oraz początkowo agresywnym modelem monetyzacji. Owszem, AoE znacznie wyprzedzało inne serie gier, które zaczęły wprowadzać między innymi mikrotransakcje do swoich tytułów. Tyle że, powtórzę, ta gra nadal była darmowa.

Te przeszkody przyćmiły jej mocne strony. Szczerze mówiąc, gra pozostaje fascynującym dowodem słuszności koncepcji. To odważna próba przeniesienia Age of Empires w trwałą, napędzaną przez społeczność przyszłość bez rezygnacji z jej strategicznego DNA. Poszukiwanie nowych sposobów na wspólną zabawę graczy nigdy nie jest złym pomysłem.

Nasza ocena: Pomimo burzliwej premiery i ostatecznego zamknięcia w 2014 roku, Age of Empires Online zyskało od tamtej pory pewne uznanie z perspektywy czasu. Jego pośmiertne odrodzenie dzięki serwerom tworzonym przez społeczność, takim jak Project Celeste, pozwoliło fanom na nowo odkryć jej urok i głębię.

9. Age of Empires III: Azjatyckie dynastie [Najlepsze rozszerzenie poświęcone cywilizacjom wschodnim]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Windows PC i Mac OS X Rok wydania 2007 Twórcy Twórcy: Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft i Robot Entertainment Wydawcy: Microsoft Game Studios i MacSoft Średni czas gry/Cechy charakterystyczne Średni czas gry: od 10 do 27 godzin Unikalne cechy: wyraźne różnice między cywilizacjami Dla kogo Miłośników historii i wieloletnich fanów serii Age of Empires Mocne strony Imponująca wierność historyczna nowych cywilizacji, połączona z doskonałymi rozwiązaniami w grze, które sprawiają, że każda z nich się wyróżnia

Age of Empires III: Azjatyckie dynastie (drugi dodatek do AoE III) poszerzył horyzonty gry poza dotychczasowe skupienie na Europie i rdzennych Amerykanach. Dodano trzy nowe cywilizacje: Chiny, Indie i Japonię. Każda z nich posiadała odrębną mechanikę, architekturę i filozofię, co pogłębiło strategię i poszerzyło globalną perspektywę serii.

Japonia: Święte świątynie generują zasoby w trybie pasywnym, co sprzyja defensywnej grze skoncentrowanej na świątyniach.

Święte świątynie generują zasoby w trybie pasywnym, co sprzyja defensywnej grze skoncentrowanej na świątyniach. Chiny: Armie sztandarowe szkolą mieszane jednostki w ustalonych partiach, co jest wydajne, ale mniej elastyczne.

Armie sztandarowe szkolą mieszane jednostki w ustalonych partiach, co jest wydajne, ale mniej elastyczne. Indie: Mieszkańcy wsi wspierani przez święte słonie łączą stabilność gospodarczą z potęgą militarną.

Systemy te płynnie wpisują się w charakterystyczny dla Age of Empires III model miasta macierzystego, tworząc dynamiczne strategie, które nagradzają zdolność adaptacji i tożsamość kulturową. Trzy odrębne kampanie fabularne zgłębiają bogate historie (od zjednoczenia Japonii po powstanie indyjskie), dodając historyczną głębię obok nowych mechanik.

Dlaczego to wybraliśmy Dodanie azjatyckich narodów do i tak już świetnej gry sprawiło, że AoE III osiągnęło szczyt doskonałości!

Pod względem wizualnym i mechanicznym dodatek „The Asian Dynasties” ożywia Age of Empires III. Nowe mapy i szlaki handlowe, imponujące świątynie i pałace oraz barwne krajobrazy zwiększają powtarzalność rozgrywki, jednocześnie prezentując regionalne dzieła sztuki. Efektem jest pewny siebie, o globalnym zasięgu dodatek, który sprawia, że AoE III wydaje się większe, bardziej zróżnicowane i strategicznie bardziej wyraziste, nie tracąc przy tym swojego rdzenia jako gry RTS.

Nasza ocena: Dodatek „Asian Dynasties” nie tylko dopełnił globalną wizję trylogii. Pokazał on naprawdę, że gra „Age of Empires III” mogła wyjść poza narrację kolonialną, oddając hołd pomysłowości i strategicznej biegłości cywilizacji często pomijanych w zachodniej historii.

10. Age of Empires II: The Age of Kings (1999) [Najlepsza średniowieczna gra RTS z klasyków]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy PC z systemem Windows, Mac OS, PS2 Rok wydania 1999 Twórca/twórcy Twórca: Ensemble Studios Wydawca: Microsoft i Konami Średni czas rozgrywki/Unikalne cechy Średni czas gry: 41–75 godzin Unikalne cechy: Nowatorskie jak na tamte czasy mechaniki, takie jak jednostki garnizonowe i budowa zamków Najlepsze dla graczy lubiących gry retro, którzy uwielbiają serię AoE Mocne strony Chociaż nie jest tak dobra jak jej zremasterowana wersja, oryginalna gra wyróżnia się imponującym wykonaniem w czasach, gdy takie poświęcenie ze strony studia deweloperskiego było rzadkością

Gra „Age of Empires II: The Age of Kings” (1999) na nowo zdefiniowała gatunek strategii czasu rzeczywistego. Przenosząc akcję z czasów starożytnych do epoki średniowiecza, pozwala graczom kierować cywilizacjami przez wieki wojen, dyplomacji i postępu technologicznego. Dzięki lepszej grafice, bogatszym systemom i historycznemu tłu szybko stała się jedną z najlepszych gier o tematyce średniowiecznej swojej epoki. Jednocześnie nadal doskonale wpisuje się w gatunek RTS.

Age of Empires II osiąga rzadką równowagę między przystępnością a głębią rozgrywki. Szesnaście cywilizacji (Brytyjczycy, Bizantyjczycy, Mongołowie, Japończycy i inne) posiada charakterystyczne bonusy, unikalne jednostki oraz style architektoniczne, które zachęcają do eksperymentowania i różnorodnych stylów gry.

Dlaczego to wybraliśmy Było to pierwsze prawdziwe rozszerzenie do AoE II i twórcom udało się strzelić w dziesiątkę. Zespół wprowadził w tym rozszerzeniu rozwiązania, które są w użyciu do dziś!

Gracze przechodzą przez cztery epoki:

Mroczna

Feudalna

Zamkowa

Imperialna

Na każdym etapie gracze będą odblokowywać nowe technologie, opcje militarne i ulepszenia gospodarcze. W misjach w grze występują Joanna d’Arc, Saladin i Czyngis-chan. Każda z nich łączy fabularną narrację z mistrzostwem taktycznym, dzięki czemu bitwy mają charakter kinowy, a jednocześnie są osadzone w realiach historycznych. Nowe mechaniki, takie jak obsadzanie garnizonów, budowa zamków i bardziej rygorystyczne zarządzanie zasobami, zwiększają precyzję rozgrywki bez zbędnego komplikowania jej.

Nasza ocena: Age of Empires II (1999) stanowi złoty standard w swoim gatunku, ponieważ osiągnęła ponadczasową równowagę i przejrzystość. Starannie wyważone tempo rozgrywki, elegancka oprawa graficzna oraz różnorodność skutecznych strategii stworzyły ekosystem rywalizacji, który kwitnie od dziesięcioleci.

11. Wiek mitologii: The Titans [Najlepsze rozszerzenie o tematyce mitologicznej]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy Komputer z systemem Windows Rok wydania 2003 Twórca/twórcy Twórca: Ensemble Studios Wydawca: Microsoft Game Studios Średni czas gry/Unikalne cechy Średni czas gry: od 9 do 20 godzin Unikalne cechy: oryginalne wykorzystanie Atlantydów i boskich mocy Dla kogo Fani mitologii Mocne strony Zmiana w sposobie wykorzystania Atlantydów w porównaniu z innymi cywilizacjami. Poza tym, kto mógłby nie lubić boskich mocy?

Wydane jako dodatek do Wiek mitologii, rozszerzenie The Titans wyniosło mityczną grę RTS studia Ensemble na nowy poziom. Wprowadziło cywilizację Atlantydów, nową kampanię, świeże moce boskie oraz najodważniejszy element serii: kolosalne jednostki tytanów. Te niszczące miasta potwory potrafią odwrócić losy meczu w ciągu kilku minut.

Wprowadzenie tytanów było zarówno kontynuacją, jak i eskalacją, zamieniając i tak już epicką grę w coś jeszcze bardziej imponującego i szalonego.

Atlantyccy subtelnie zmienili tempo rozgrywki i ekonomię. Ich obywatele nie dostarczają zasobów do punktów zbiórki, co usprawnia rozwój i zachęca do elastycznej ekspansji. Wyrocznie oraz zmieniony system łask dodają elementy zwiadu i strategiczne niuanse, podczas gdy główni bogowie – Kronos, Oranos i Gaja – zapewniają charakterystyczne jednostki mitologiczne oraz zdolności kształtujące pole bitwy.

Dlaczego to wybraliśmy Jak sprawić, by gra RTS w klimacie fantasy stała się jeszcze bardziej epicka? Wprowadź tytanów! Fani mitologii z pewnością pokochają oglądanie ich w akcji.

Przywołanie Tytana – często kosztowny rytuał wykonywany w późnej fazie gry – stało się charakterystycznym momentem tego dodatku. Zobaczysz potężnego potomka bogów, który potrafi zburzyć fortyfikacje, rozproszyć armie i na nowo zdefiniować warunki zwycięstwa. Dodatek łączy codzienny świat makro z efektami obszarowymi z niesamowitymi, mitycznymi korzyściami. Pomaga to pokazać, jak imponująca może być gra Wiek mitologii w pełnym rozkwicie.

Nasza ocena: Pod względem wizualnym i mechanicznym dodatek „The Titans” rozbudował już i tak solidne podstawy dzięki ulepszonej animacji, dopracowanemu projektowi jednostek oraz kontynuacji historii potomków Arkantosa, którzy sami musieli stawić czoła „gniewowi tytanów”.

12. Age of Empires IV: Powstanie sułtanów [Najlepsze rozszerzenie nowej generacji]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS Platformy PC z systemem Windows, Xbox One, Xbox Series X/S i PS5 Rok premiery 2023 Twórcy Twórcy: Relic Entertainment i World’s Edge Wydawca: Xbox Game Studios Średni czas gry/Unikalne cechy Średni czas gry: od 28 do 100 godzin Unikalne cechy: nowa misja na Bliskim Wschodzie, ulepszenia w zakresie działań wojennych na morzu, nowe cywilizacje Najlepsze dla Miłośników gier RTS, fanów historii oraz wieloletnich fanów serii AoE Mocne strony Piękno tej gry wciąż mnie zachwyca, a twórcy jeszcze bardziej je podkreślają dzięki wciągającej rozgrywce i dubbingowi, który co prawda nie był nam „potrzebny”, ale ogólnie znacznie poprawił wrażenia z gry

Age of Empires IV: Powstanie sułtanów to pierwsze duże rozszerzenie do AoE IV, ożywiające kampanię osadzoną na Bliskim Wschodzie, poświęconą dynastii Ajjubidów i walce Saladyna o Ziemie Święte. Oczywiście Saladin był sułtanem Egiptu, jednego z największych królestw afrykańskich w historii. To rozszerzenie łączy misje o kinowej oprawie z dokumentalnym tonem serii i przystępną strategią.

Poszerza również różnorodność strategiczną o dwie nowe cywilizacje: Japończyków i Bizantyjczyków. Każda z nich wnosi odmienne systemy gospodarcze i wojskowe. Na przykład:

Japończycy: oferują dyscyplinę i zdolność adaptacji dzięki produkcji opartej na dojo oraz elitarnym samurajom.

oferują dyscyplinę i zdolność adaptacji dzięki produkcji opartej na dojo oraz elitarnym samurajom. Bizantyjczycy: oferują mistrzostwo inżynieryjne, solidną obronę oraz pierwsze w serii wydobywanie kamienia.

Osiem nowych map, dodatkowe biomy oraz ukierunkowane zmiany w balansie i poprawiające komfort gry poszerzają zarówno tryb dla jednego gracza, jak i tryb wieloosobowy. Treść sprawia wrażenie spójnej i przemyślanej, udoskonalając tempo rozgrywki bez utraty historycznego charakteru gry. Świetne udźwiękowienie i projekt misji sprawiają, że fabuła pozostaje wciągająca, a nowe frakcje wprowadzają świeże taktyki do rozgrywki rywalizacyjnej.

Dlaczego to wybraliśmy AoE IV już teraz jest fantastyczne, ale dodanie dwóch niesamowitych dynastii – japońskiej i bizantyjskiej – sprawiło, że gra stała się jeszcze lepsza.

Krótko mówiąc, dodatek „The Sultans Ascend” udowadnia, że seria może ewoluować w przemyślany sposób, pozostając wierną swojej istocie.

Nasza ocena: Age of Empires IV: Powstanie sułtanów to zarówno hołd, jak i krok naprzód. Jest to dodatek, który pogłębia średniowieczny świat i podkreśla rosnące dziedzictwo AoE IV jako współczesnego oblicza jednej z najbardziej szanowanych serii gier strategicznych.

Moja ogólna ocena

Gry z serii „Age of Empires”” należą do najlepszych gier wideo, jakie kiedykolwiek powstały. Zespół twórców AoE w zasadzie wyznaczył standardy gatunku RTS, co widać w samych grach. Wybór najlepszego punktu wyjścia zależy w dużej mierze zarówno od tego, jak dobrze znasz gry RTS, jak i samą serię „Age of Empires””:

Dla nowicjuszy → Age of Empires IV : Jako moja osobista pierwsza gra z tej serii, bardzo mi wszystko ułatwiła i sprawiła, że zakochałem się w serii AoE.

Jako moja osobista pierwsza gra z tej serii, bardzo mi wszystko ułatwiła i sprawiła, że zakochałem się w serii AoE. Dla wieloletnich fanów gier RTS → Age of Empires II: Edycja Definitywna : Twórcy wzięli ten znany klasyk i zremasterowali go dla nowego pokolenia, naprawiając błędy i ulepszając najlepsze elementy AoE.

Twórcy wzięli ten znany klasyk i zremasterowali go dla nowego pokolenia, naprawiając błędy i ulepszając najlepsze elementy AoE. Dla graczy korzystających wyłącznie z komputerów PC → Age of Empires III: Edycja Definitywna: Jest to jedyna gra z serii AoE przeznaczona wyłącznie na komputery z systemem Windows i jednocześnie jedna z najlepszych w całej serii.

Co dziwne, może to być sytuacja rodem z mangi. Czasami rozpoczęcie od tego, co zazwyczaj uważamy za koniec, jest w rzeczywistości najlepszym początkiem. Age of Empires II: Edycja Definitywna to moja ulubiona gra z serii Age of Empires.

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