Najbardziej oczekiwane gry, które ukażą się w 2026 roku: tytuły, na które warto zwrócić uwagę

Jeśli chodzi o najbardziej oczekiwane gry, które ukażą się w 2026 roku, każdy ma swoje własne priorytety. Niektórzy mogą czekać na wielkie premiery, takie jak „Grand Theft Auto VI”, inni liczą na nowe tytuły, a jeszcze inni czekają na remastery. Niezależnie od tego, rok 2026 zapowiada się jako świetny rok dla graczy.

Na pewno macie swoje własne tytuły, na które będziecie zwracać uwagę w nadchodzącym roku, ale skupianie się tylko na kilku z nich może ograniczyć wasze horyzonty. Aby pomóc wam być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie gier, przygotowałem listę 25 gier, na które warto zwrócić uwagę.

Nasze najlepsze propozycje gier, które ukażą się w 2026 roku

W przyszłym roku pojawi się wiele gier, ale właśnie te tytuły budzą szczególne oczekiwania:

1 Grand Theft Auto VI 2026 Ta kryminalna gra typu sandbox z otwartym światem była długo oczekiwana, a jej premiera została nawet przesunięta na listopad. Może w tym roku w końcu się pojawi? Buy now 2 Resident Evil: Requiem 2026 Powrót firmy Capcom do korzeni gatunku survival horror okazał się strzałem w dziesiątkę, a powrót do Raccoon City sprawia, że tytuł ten od razu się wyróżnia. Buy now 3 Pragmata 2026 Nowa gra firmy Capcom, w której wcielasz się w rolę śledczego przemierzającego opuszczoną stację księżycową w towarzystwie Androida. Buy now

Nie są to jedyne duże tytuły, na które warto zwrócić uwagę, więc czytajcie dalej.

25 najbardziej oczekiwanych gier, które ukażą się w 2026 roku

Ta lista nie jest bynajmniej kompletna; w końcu w 2026 roku ukaże się mnóstwo gier. Znajdziecie tu jednak 25 tytułów, które zdecydowanie wzbudziły spore poruszenie i należą do najbardziej rozreklamowanych.

A teraz przejdźmy do listy. Na ile z tych gier osobiście czekasz?

1. Grand Theft Auto VI [gra z otwartym światem i kryminalną fabułą na konsole nowej generacji]

Ogłoszona data premiery 19 listopada 2026 r. Potwierdzone platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca Rockstar Games

Jak można się było spodziewać, Grand Theft Auto VI przoduje w rankingu najbardziej oczekiwanych gier 2026 roku. Po ogromnym sukcesie Grand Theft Auto V nic dziwnego, że fani z niecierpliwością czekają na kolejną część.

Dlaczego to wybraliśmy Kiedy mówi się o „symulacji przestępczości w otwartym świecie”, GTA jest niemal na pewno pierwszą grą, która przychodzi na myśl, i choć VI ma przed sobą nie lada wyzwanie, mało kto zaprzeczy, że wokół tej gry narosło już ogromne zainteresowanie.

Ta odsłona epickiej serii opowiada o eskapadach przestępczej pary – Jasona Duvala i Lucii Caminos – w słonecznej Leonidzie i zapowiada się na większą, odważniejszą i bardziej bezczelną niż jakakolwiek z poprzednich części, z których każda była już intensywną grą z otwartym światem.

Co prawda gra „Grand Theft Auto VI” miała wiele komplikacji związanych z datą premiery (na pewno w 2026 roku, prawda?), ale nie osłabiło to wcale entuzjazmu fanów; jeśli już, to tylko podsyciło ogień i sprawiło, że fani z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek wiadomości. Miejmy nadzieję, że ten szum się opłaci i otrzymamy kolejną grę z serii GTA na tym samym poziomie co „Vice City”.

Nasza ocena: Chociaż osobiście przyjmuję postawę „poczekamy, zobaczymy” w kwestii Grand Theft Auto VI, jestem bardzo przekonany o zdolności Rockstar do wydania dopracowanego i, co najważniejsze, zabawnego produktu.

2. Resident Evil: Requiem [Nowa odsłona kamery z serii Resident Evil]

Ogłoszona data premiery 27 lutego 2026 r. Potwierdzone platformy PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca Capcom

Po wielkich sukcesach gier „Resident Evil 7” i „Resident Evil Village”” seria przeżywa swego rodzaju renesans, powracając do swoich korzeni w gatunku survival horroru. Nie zrozumcie mnie źle: uwielbiałem tryb kooperacji w częściach 5 i 6, ale zdecydowanie brakowało im elementów survival horroru. Na szczęście Requiem to kolejna gra utrzymana w tym duchu.

W tej nadchodzącej grze z gatunku survival horroru wcielisz się w rolę analityczki FBI, Grace Ashcroft, która powraca do Raccoon City. Tym razem jednak będziesz zmuszony przyjąć inne podejście, ponieważ Grace nie jest Jill, Chrisem ani Ethanem. Jak powiedział reżyser Koshi Nakanishi (który wyreżyserował część 7), Requiem będzie gwałtownie przechodzić między skrajnościami – napiętym horrorem a katharsis zwycięstwa.

Dlaczego to wybraliśmy Z serią „Resident Evil” trudno się pomylić. Chociaż poszczególne gry z tej serii zdecydowanie nie są sobie równe, każda z nich jest pełna przerażających niespodzianek i dynamicznej akcji, a „Resident Evil: Requiem” wniesie do tego nowego powiewu.

W „Resident Evil: Requiem” na szczególną uwagę zasługuje dodanie możliwości zmiany perspektywy. Podczas gdy w poprzednich grach gracze byli ograniczeni do perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby, „Requiem” pozwoli na płynne przełączanie się między nimi, a każda z nich zapewni zupełnie inne wrażenia, które z pewnością pozostawią ślad w pamięci graczy.

Nasza ocena: Zmiana tempa i perspektywy w „Resident Evil: Requiem”” już teraz wyróżnia tę grę na tle poprzednich części. Fani horrorów, ta pozycja zdecydowanie powinna znaleźć się na waszej liście gier do sprawdzenia.

3. Pragmata [Nowa gra science fiction od Capcom]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Capcom

Kolejna pozycja to Pragmata, która (co jest dość zaskakujące) stanowi nową serię od Capcom. Jeśli jesteś podobny do mnie, prawdopodobnie masz już dość ciągłych remake'ów, remasterów i sequeli, dlatego właśnie tytuły takie jak Pragmata tak bardzo się wyróżniają.

W tej science-fictionowej grze akcji i przygodowej wcielasz się w Hugh Williamsa, mężczyznę badającego pozornie opuszczoną stację księżycową. Wkrótce dochodzi do katastrofy, a bohatera ratuje Androidka o imieniu Diana. Razem będą musieli przedostać się przez stację i znaleźć sposób na powrót na Ziemię. W jednym z komentarzy na YouTube nazwano tę grę „Dad Space” i tak, to całkiem trafne określenie.

Dlaczego to wybraliśmy Nie zrozumcie mnie źle: remake'i są fajne, ale to nowe tytuły wyznaczają kierunek rozwoju branży i świetnie, że Capcom, firma z najwyższej półki, próbuje czegoś nowego.

Pragmata stara się wyróżnić na tle innych gier dzięki unikalnemu systemowi hakowania. Chociaż Hugh będzie miał do dyspozycji różnorodne narzędzia i broń, by pokonać szalejące roboty stacji, to do ich zhakowania trzeba będzie użyć Diany. W związku z tym musisz nie tylko mieć szybki refleks, ale także sprawnie i zdecydowanie rozwiązywać zagadki hakerskie w samym ogniu walki.

Nasza ocena: Jestem optymistycznie nastawiony do Pragmaty. Sądząc po zwiastunach i filmikach z rozgrywki, gra wygląda i działa bardzo dobrze, a hybrydowa walka akcji zapowiada się na świetną zabawę.

4. Fable [nowa odsłona serii]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Playground Games, Xbox Game Studios

Skoro mowa o rebootach, to w 2026 roku swój własny otrzyma również seria Fable. Po długiej i burzliwej historii, począwszy od zamknięcia Lionhead Studios i przechodzenia projektu z rąk do rąk między różnymi studiami, wygląda na to, że w końcu dojdzie do skutku.

Ponieważ ma to być reboot serii, Fable zabierze graczy w wielką przygodę w świecie przypominającym bajkę. Przynajmniej tak to wygląda na papierze; opieram się po prostu na fakcie, że nazwano to rebootem. To spore wyzwanie, zwłaszcza że oryginalna gra Fable była wyjątkowo świetną grą fantasy.

Dlaczego to wybraliśmy Szczerze mówiąc, po prostu cieszę się, że dostaniemy kolejną grę z serii Fable. Myślałem, że The Journey będzie jej końcem.

Fable wyróżnia się na tle innych gier tego typu swoim suchym humorem, wyborami mającymi realne konsekwencje oraz lekceważącym podejściem do własnego gatunku. Często takie elementy giną w tłumaczeniu podczas tworzenia remake’ów, więc mam wielką nadzieję, że ten restart zdoła uchwycić ten charakterystyczny klimat.

Nasza ocena: Więcej „Fable” to dobra wiadomość i jestem ostrożnym optymistą, że ten restart zdoła uchwycić magię oryginału.

5. Marvel’s Wolverine [Gra dla dorosłych z uwielbianą postacią]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PlayStation 5 Twórca/twórcy Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment

Wolverine od dawna znany jest jako najlepszy w tym, co robi, a w tym konkretnym przypadku jest to występowanie w grach o superbohaterach przeznaczonych dla dorosłych, takich jak nadchodząca gra „Wolverine z Marvela””.

Ta surowa gra RPG akcji pozwala wcielić się w Logana w żółtym kombinezonie – postać, której już nie trzeba nikomu przedstawiać. Chociaż na razie niewiele wiemy o fabule, to to, co już wiemy, jest niesamowicie odjazdowe i bardzo obiecujące: siekanie i rozcinanie złoczyńców w spektakularnie krwawy sposób, bieganie i skakanie po dachach oraz prawdopodobnie upijanie się w barach.

Dlaczego to wybraliśmy Nawet jeśli nie jesteś fanem gier o superbohaterach, „Wolverine z Marvela” wygląda i sprawia wrażenie, jakbyś grał w film akcji. Podobno pojawi się w niej również wiele nawiązań do serii „X-Men” oraz osobistej historii Logana, co z pewnością przypadnie do gustu fanom tej postaci.

Warto również podkreślić, że gra „Wolverine z Marvela” ma za sobą wsparcie świetnych twórców, a mianowicie studia Insomniac Entertainment, które stworzyło serię „Spider-Man od Marvela””. Oznacza to, że możesz mieć pewność, iż materiał źródłowy zostanie potraktowany z należytą starannością i szacunkiem, a „Wolverine” będzie bardzo solidnym dodatkiem do Twojej biblioteki gier.

Nasza ocena: Warunki dla gry „Wolverine z Marvela” są idealne: świetny deweloper z bogatą historią tworzenia znakomitych gier o superbohaterach, potężna, wciągająca postać oraz bardziej dojrzałe podejście do typowych opowieści o superbohaterach.

6. Saros [Rozszerzenie uniwersum Returnal]

Ogłoszona data premiery 20 marca 2026 r. Potwierdzone platformy PlayStation 5 Twórca/twórcy Housemarque, Sony Interactive Entertainment

Returnal był ogólnie całkiem niezłą grą, ale Saros, jej duchowa kontynuacja z 2026 roku, wydaje się dążyć do tego, by prześcignąć poprzedni hit studia Housemarque. Wszystko wskazuje na to, że jest to jak najbardziej możliwe.

Dlaczego to wybraliśmy Jak wspomniałem wcześniej, pojawienie się nowych sił we współczesnej branży gier to fantastyczna rzecz. Chociaż Saros nie jest do końca nowością, to wciąż jest dość świeży, a ja w pełni popieram poszukiwanie przez niego drogi do rozwoju.

Pod względem rozgrywki „Saros” jest zbliżony do „Returnal”. Jego podstawowa rozgrywka może i jest prosta, ale wzbogacają ją nie tylko kinowe sceny akcji, ale także to, jak daleko studio Housemarque potrafi posunąć się w rozwijaniu koncepcji „wrogów strzelających do gracza”. Pomaga w tym również to, że realizacja jest niesamowicie dopracowana, co prowadzi do wrażeń z gry akcji, które z pewnością zadowolą graczy.

Tym razem wcielisz się w Arjuna Devraja, stróża porządku z Soltari, poszukującego odpowiedzi na zmieniającej kształt planecie Carcosa, która wygląda na mocno inspirowaną Arrakis. Jak już wspomniano, jest to duchowy następca, więc Arjun może zdobywać potężne, trwałe ulepszenia i meta-zasoby, które – miejmy nadzieję – pozwolą ci odkryć więcej wątków fabularnych podczas kolejnej rozgrywki.

Nasza ocena: „Saros” zapowiada się na poważnego konkurenta w gatunku strzelanek akcji, a fakt, że jest duchowym następcą, oznacza, że możesz się nim cieszyć, nawet jeśli nie grałeś w „Returnal”.

7. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection [Kolejna opowieść z serii spin-off]

Ogłoszona data premiery 13 marca 2026 r. Potwierdzone platformy PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Capcom

Będę szczery: nie sądziłem, że gra „Monster Hunter Stories” odniesie sukces. Jednak odniosła go i to tak wielki, że teraz czekamy na trzecią część serii, która ma się ukazać na początku przyszłego roku.

Dlaczego to wybraliśmy Podobnie jak w przypadku remake’ów i rebootów, cieszę się, że Capcom nie boi się eksperymentować z tytułem, który ma już ugruntowaną pozycję.

W przeciwieństwie do głównych gier z serii „Monster Hunter”, w których zabijasz rzadkie i egzotyczne zwierzęta, a następnie przerabiasz je na czapki, gry poboczne to skupione na fabule gry JRPG, w których jeździsz na potworach. Jeśli brzmi to na lżejszą i łagodniejszą rozrywkę – tak właśnie jest, a barwne światy, emocjonalne więzi z potworami oraz taktyczne, turowane bitwy zapewniają doświadczenie wyraźnie odmienne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ta część wykorzystuje te atuty, zapoznaj się z recenzją gry „Monster Hunter Stories 3”

W tej grze będziesz świadkiem spustoszenia spowodowanego przez „Crystal Encroachment” (Zoh Shia?), katastrofę dotykającą rywalizujące ze sobą królestwa Azurii i Vermeil. Ponieważ jest to tradycyjna gra JRPG, z pewnością będziesz w stanie przewidzieć, w jakim kierunku potoczy się fabuła, ale prawdopodobnie nie umniejszy to wartości narracji, grafiki i ogólnego klimatu stworzonego przez Capcom.

Nasza ocena: „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection” to kolejna ewolucja i tak już znakomitej serii spin-offów Capcomu, która z pewnością zachwyci zarówno fanów serii „Monster Hunter”, jak i miłośników gier JRPG.

8. Forza Horizon 6 [Wyścigi nowej generacji]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5 (data premiery zostanie podana później), Xbox Series X/S Twórca/twórcy Playground Games, Xbox Game Studios

Jeśli chodzi o najlepsze gry wyścigowe, od razu przychodzi na myśl seria Forza. Nietrudno zrozumieć dlaczego – gra zachwyca oszałamiającą grafiką i dopracowaną fizyką jazdy. Nie było więc zapewne żadnym zaskoczeniem ogłoszenie Forza Horizon 6, choć potwierdzenie tej informacji zajęło trochę czasu.

Tym razem będziesz ścigać się w Japonii i jej okolicach, a w grze potwierdzono już takie lokalizacje jak góra Fuji, Hokkaido i Tokio. Chociaż nie są to wierne odtworzenia prawdziwych miejsc w skali 1:1, zostały one dokładnie zbadane przez zespół „Forza Horizon” i dopracowane tak, aby zapewnić autentyczny japoński klimat i wygląd.

Dlaczego to wybraliśmy Dzięki stylizowanej fizyce, realistycznym samochodom i dynamicznej pogodzie trudno nie polecić żadnej z gier z serii Forza Horizon, a część szósta będzie prawdopodobnie jeszcze lepsza pod każdym względem.

Jeśli chodzi o wyścigi, „Forza Horizon” nie ma sobie równych. Oczywiście fizyka nie jest tu najdokładniejsza, ale nie da się zaprzeczyć, że jazda zarówno fikcyjnymi, jak i prawdziwymi samochodami po przepięknych krajobrazach jest niesamowitą frajdą, nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem gier wyścigowych.

Nasza ocena: „Forza Horizon 6” oferuje tę samą świetną rozgrywkę, co poprzednie części serii „Forza”, a jednocześnie stanowi krok naprzód zarówno pod względem grafiki, jak i mechaniki gry.

9. Final Fantasy VII Remake Intergrade [W końcu pojawi się na Switchu i Xboxie]

Ogłoszona data premiery 22 stycznia 2026 r. Potwierdzone platformy PC, PlayStation 4/5 (już dostępne), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S (wkrótce) Twórca/twórcy Square Enix

No dobrze, technicznie rzecz biorąc nie jest to nowa gra, ale nie da się nie docenić ogromnej ulgi, jaką odczuło wiele osób, gdy w końcu potwierdzono, że „Final Fantasy VII: Remake Intergrade” pojawi się na Switchu 2 oraz konsolach z serii X/S. Zajęło to wprawdzie pół dekady, ale przynajmniej w końcu jest.

„Final Fantasy VII: Remake Intergrade” to nowa wersja oryginalnej gry „Final Fantasy VII””. Tak, to historia Clouda Strife’a w świecie Midgaru. Nie jest to jednak zwykła adaptacja, ponieważ dzięki ulepszonemu silnikowi, lepszej grafice, udoskonalonej walce i znakomitej narracji w Remake Intergrade – mimo że historia z FF7 została już opowiedziana – warto do niej wrócić w 100%.

Dlaczego to wybraliśmy Final Fantasy VII Remake Intergrade to fantastyczna gra z gatunku JRPG, w którą w 100% warto zagrać, nawet jeśli dawno temu grałeś już w oryginał. Naprawdę nie mogę wystarczająco polecić tej gry.

Na koniec warto zauważyć, że pełny remake Final Fantasy VII składa się z trzech części. Remake Intergrade to pierwsza część trylogii, Rebirth to druga, a trzecia jeszcze nie została wydana. Na szczęście „Rebirth” jest już dostępne na Switch 2 oraz konsolach Series X/S, więc jeśli obawiasz się, że coś cię ominie, możesz spać spokojnie.

Nasza ocena: „Final Fantasy VII: Remake Intergrade” to prawdziwy majstersztyk wśród gier JRPG, a jeśli do tej pory nie mogliście w nią zagrać z powodu ograniczeń konsoli, wasze oczekiwanie dobiegło końca.

10. Subnautica 2 [Przetrwanie w głębinach morza]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Unknown Worlds Entertainment, Krafton

Subnautica to prawdziwy gigant wśród gier, a jeśli jeszcze nie wypróbowałeś tej niesamowitej gry science fiction, naprawdę wiele tracisz. Podstawowa rozgrywka i założenie Subnautyki są proste: rozbijasz się na planecie oceanicznej i, uzbrojony jedynie w fabrykatora, musisz nauczyć się przetrwać w swoim nowym domu.

Oczywiście Subnautica 2 rozbudowuje wszystko, co oferowała pierwsza część. Najważniejsze jest jednak to, że Subnautica 2 obsługuje tryb wieloosobowy dla maksymalnie 4 graczy. Nie oznacza to jednak, że towarzystwo sprawi, że oceany staną się mniej przerażające – nadal będziesz musiał zanurzać się w mroczne głębiny w poszukiwaniu niezbędnych materiałów. Przynajmniej teraz ktoś może pełnić rolę przynęty, jak sądzę.

Dlaczego to wybraliśmy Subnautica to imponująca pozycja w gatunku gier survivalowych, dzięki oryginalnej koncepcji i, szczerze mówiąc, przerażającej eksploracji, a Subnautica 2 zapowiada się na jeszcze bardziej dopracowaną wersję niż pierwsza część.

Chociaż Subnautica 2 jest bardzo wyczekiwana, muszę zaznaczyć, że deweloperzy borykają się z wieloma problemami – od odejść pracowników po spory sądowe. Nie słyszeliśmy jeszcze nic na temat tego, jak może to wpłynąć na faktyczną datę premiery, ale mam wielką nadzieję, że gra ukaże się na czas i nie ucierpi z powodu wewnętrznych konfliktów.

Nasza ocena: Wygląda na to, że „Subnautica 2” przewyższy swoją poprzedniczkę pod względem zakresu i dosłownej głębokości, a osoby poszukujące nowego podejścia do gatunku survivalowego powinny mieć tę grę na oku.

11. Gwiezdne Wojny: Kompania Zero [Taktyka drużynowa w świecie Gwiezdnych Wojen]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Bit Reactor, Electronic Arts

Jeśli znasz serię „Gwiezdnych wojen”, z pewnością słyszałeś o Wojnach Klonów. I choć mamy mnóstwo świetnych gier TPS i RPG poświęconych tej tematyce, dopiero w tym roku otrzymaliśmy to, czego wielu z nas pragnęło: w końcu doczekaliśmy się XCOM w uniwersum „Gwiezdnych wojen” w postaci gry Gwiezdne Wojny: Kompania Zero.

Dlaczego to wybraliśmy „Zero Company” nie tylko opiera się na mocnej fabule, ale połączenie wojny galaktycznej, uwielbianej serii i idealnie dopasowanego gatunku sprawia, że gra ma solidne podstawy.

Akcja „Zero Company” rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z filmów „Atak klonów” i „Zemsta Sithów”. Wcielisz się w postać Hawksa, w pełni konfigurowalnego byłego oficera Republiki, który poprowadzi tytułową Kompanię Zero do walki z nieznanym wrogiem zagrażającym istnieniu całej galaktyki.

Twoja grupa bojowników będzie składać się z bogato zarysowanych postaci, od najemników po byłych żołnierzy (prawdopodobnie), z których każda jest również konfigurowalna i posiada własną historię oraz motywacje. Ostatecznie jednak los wszechświata spoczywa w rękach Hawksa, a wszelkie podejmowane przez niego decyzje będą miały daleko idące konsekwencje.

Nasza opinia: Nasze skromne nadzieje na taktyczną grę z serii „Gwiezdne Wojny” spełniły się w grze „Gwiezdne wojny: Kompania Zero”” – ta pozycja zdecydowanie trafia na moją listę gier do śledzenia.

12. Onimusha: Way of the Sword [Długo oczekiwane wznowienie]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Capcom

Wygląda na to, że cały ten rok będzie pełen niespodzianek: nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek usłyszę nazwę „Onimusha”, a jednak otrzymamy nową grę z tej serii – „Onimusha: Droga miecza”, pełną napięcia, a jednocześnie płynną grę akcji z elementami przygody, której akcja toczy się w mroczniejszej wersji Kioto z okresu Edo.

Wcielając się w postać Miyamoto Musashiego, będziesz musiał przemierzać krainę i pokonywać hordy szermierzy, demonów oraz innych nadprzyrodzonych przeciwników. Nie daj się zwieść: to nie jest dynamiczna gra typu hack-and-slash, ale przemyślana gra polegająca na walce mieczem, z mnóstwem parowań, przełamywania pozycji i ciosów śmiertelnych. Nie jest to jednak gra w stylu Souls, więc nie martw się.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli jest coś, co naprawdę zapadło mi w pamięć po obejrzeniu zapowiedzi i zwiastunów rozgrywki „Droga miecza””, to właśnie walka. Walki w „Droga miecza” wyglądają niezwykle płynnie i stylowo, a choć z pewnością dają pole do wykazania się umiejętnościami, nie wydają się tak wymagające jak w „Sekiro”.

Poza tym Musashi jest uzbrojony w magiczną rękawicę-przeciętnie-odkurzacz, która pochłania dusze pokonanych wrogów, a każda z nich służy jako pewien rodzaj waluty. Żółte dusze leczą, czerwone można wydać na ulepszenia, a niebieskie działają jak amunicja do niektórych broni.

Nasza ocena: To, co wiemy do tej pory o grze „Onimusha: Droga miecza”, przedstawia ją jako niezwykle płynną grę RPG akcji, która zachwyca pod względem oprawy wizualnej.

13. 007: First Light [Gra o Jamesie Bondzie od twórców Hitmana]

Ogłoszona data premiery 27 marca 2026 r. Potwierdzone platformy PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy IO Interactive

James Bond nie zawsze był eleganckim, seksownym super szpiegiem. Jak każdy prawdziwy profesjonalista, musiał się uczyć i rozwijać od czasów, gdy był jeszcze stażystą – i właśnie o tym opowiada gra „007: Pierwsze światło””.

W tej oryginalnej historii wcielisz się w Jamesa Bonda, który nie jest jeszcze agentem 007. Jeszcze nie. Aby zdobyć licencję na zabijanie, będzie musiał ścigać zbuntowanego agenta po całym świecie, a przy okazji będziesz mógł robić fajne szpiegowskie rzeczy, takie jak skradanie się i wykorzystywanie gadżetów, by uzyskać przewagę, strzelać do złoczyńców i jeździć sportowymi samochodami. Miejmy nadzieję, że przynajmniej to ostatnie.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „007: Pierwsze światło”” na szczególną uwagę zasługują jej twórcy, firma IO Interactive. Dla porównania – to ci sami ludzie, którzy stworzyli serię „Hitman”, więc jestem dość pewien, że ta gra odniesie sukces.

Jakby tego było mało, te fragmenty z gry „007: Pierwsze światło”, które już znamy, są zarówno przepiękne, jak i kinowe, i naprawdę oddają klimat wielkiej produkcji w stylu filmów o Jamesie Bondzie. Gra miała też sporo czasu na dojrzewanie (produkcja rozpoczęła się po pełnym wydaniu trylogii „Hitman”), więc mam nadzieję, że IO udało się w pełni uchwycić klimat filmu szpiegowskiego.

Nasza ocena: „007: Pierwsze światło” to gra szpiegowska, o której nie wiedziałem, że jej pragnę, a jej swobodne podejście do gatunku z pewnością zachwyci zarówno tych, którzy grają po cichu, jak i tych, którzy wolą akcję z hukiem.

14. Lords of the Fallen 2 [Brutalna gra w stylu Dark Souls]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórcy Hexworks, CI Games

Tak, czeka nas kolejna część „Lords of the Fallen””. Tym razem gra ma w tytule numer, bo „Lords of the Fallen 2” jest kontynuacją gry „Lords of the Fallen”” z 2023 roku. W końcu dodali numer do jednej ze swoich gier – szkoda, że nie zrobili tego wcześniej.

Na razie niewiele wiemy o fabule, poza tym, że powraca Lampbearer (a może to nowa postać?) i że jest bardzo wściekły. Jednak „Lords of the Fallen 2” będzie kontynuować tradycję wspaniałych, krwawych i brutalnych bitew, z rozbudowanym systemem walki, potężną bronią i oczywiście wymagającymi walkami z bossami. W końcu to gra w stylu Souls.

Dlaczego to wybraliśmy Choć uwielbiam serię Dark Souls i Elden Ring, potrzebujemy więcej deweloperów, którzy dołączą do rywalizacji, by pomóc w rozwoju tego gatunku. Lords of the Fallen (wszystkie części) to nowe i odświeżające podejście do gatunku, a ta kontynuacja, miejmy nadzieję, pomoże serii się wyróżnić.



Lords of the Fallen 2, podobnie jak reszta serii, jest bezkompromisowo ponura, mroczna i bardzo surowa. Nie żeby to była wada, uwaga: gotycka estetyka i oddanie klimatowi naprawdę pomagają przekonać gracza, że akcja toczy się w popapranym świecie, a jedynym partnerem, na którego możesz liczyć, jest twoja ręka trzymająca miecz.

Nasza ocena: Lords of the Fallen 2 oferuje inne podejście do gatunku gier typu „soulslike” dzięki swojej bardziej otwarcie mrocznej estetyce i spektakularnej walce akcji.

15. Super Meat Boy 3D [Niezwykle trudna gra platformowa]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca/twórcy Team Meat, Sluggerfly

Chociaż wielu fanów Edmunda McMillena (w tym ja) z niecierpliwością czeka na premierę Mewgenics, nie zapominajmy, że w przyszłym roku ukaże się również Super Meat Boy 3D – zabawna, ale niezwykle trudna gra platformowa. I tak jak wszystko, czego dotknie Ed (choć nie pracował nad tą grą), „Super Meat Boy 3D”” będzie zwariowana, krwawa i zapewni mnóstwo zabawy.

„Super Meat Boy 3D”” to w zasadzie bezpośrednie przeniesienie oryginalnej gry do świata 3D. Po raz kolejny wcielisz się w rolę Super Meat Boya, który wyrusza na misję ratowania swojej dziewczyny, Bandage Girl, z rąk diabolicznego Dr. Fetusa. Tak, dobrze słyszałeś.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż ta gra nie jest dla każdego, miłośnicy niezwykle trudnych platformówek wymagających precyzji z pewnością polubią Super Meat Boy 3D. Przejście do trójwymiarowości bez wątpienia dostarczy również mnóstwo podstępnych i krwawych niespodzianek dla weteranów tego gatunku.



Jako platformówka, rozgrywka w Super Meat Boy 3D jest pozornie prosta: trzeba dostać się z punktu A do punktu B. Nie wspomina się jednak o ogromnej liczbie pił łańcuchowych, rozdrabniaczy, wrogów i innych zagrożeń, które rozerwą naszego bohatera na kawałki, jeśli tylko ich dotknie. Gra opiera się na szybkich restartach i intensywnej akcji, i mogę potwierdzić, że choć jest trudna, to jednocześnie bardzo przystępna.

Nasza ocena: Ci, którzy szukają trudnych, ale satysfakcjonujących platformówek, powinni zwrócić uwagę na „Super Meat Boy 3D””.

16. The Sinking City 2 [horror przetrwania w stylu Lovecrafta]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórca Frogwares

A teraz coś zupełnie innego. W ostatnich latach odczuwalny był dotkliwy brak dużych gier inspirowanych twórczością Lovecrafta; poza „Outlast: The Bunker” nie przychodzi mi do głowy żadna popularna pozycja z tej serii. Na szczęście „The Sinking City 2” nadrabia tę lukę i będzie pełnym napięcia survival horrorem oraz kontynuacją pierwszej części.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, Frogwares opisuje The Sinking City 2 jako grę będące połączeniem survival horroru, elementów śledztwa i silnych wpływów twórczości Lovecrafta. Będziesz eksplorować zalane ulice Arkham, przemierzając opuszczone domy i niszczejące budynki, jednocześnie mierząc się z okropnościami, których ludzki umysł nie jest w stanie pojąć.

Dlaczego to wybraliśmy „The Sinking City 2” łączy w sobie wiele wspaniałych elementów: gatunki rozgrywki idealnie dopasowane do tematyki, fantastyczną oprawę graficzną oraz półotwarty świat, w którym można się naprawdę zagłębić.



Na podstawie tego, co mamy obecnie, mogę śmiało powiedzieć, że największym atutem The Sinking City 2 jest jego oprawa wizualna. Arkham oddaje atmosferę miasta, w którym niegdyś tętniło życie, a gracza nieustannie towarzyszy uczucie, że „coś jest nie tak, ale nie potrafię tego dokładnie określić” – co, moim zdaniem, stanowi istotę twórczości Lovecrafta.

Nasza opinia: Gry inspirowane twórczością Lovecrafta wyróżniają się tworzeniem niepokojących i upiornych światów, a „The Sinking City 2” zapowiada się na grę, która spełni te oczekiwania. Zdecydowanie warto mieć ją na oku, jeśli lubisz survival horrory.

17. Prince of Persia: Piaski czasu (remake) [wierna reinterpretacja]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy Brak, ale najprawdopodobniej PC, PlayStation 4/5 oraz Xbox Series X/S Twórca Ubisoft



Jeśli śledziliście postępy prac nad tym remake'iem, to zapewne doskonale znacie jego wzloty i upadki. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tematem – gra została po raz pierwszy zapowiedziana w 2020 roku, ale potem wielokrotnie odkładano jej premierę, aż w końcu ponownie potwierdzono ją w 2024 roku.

Chociaż wciąż czekamy na pełne filmy z rozgrywki, fakt, że gra jest określana jako remake, oznacza, że możemy spodziewać się, iż będzie wierna oryginałowi. Jednak termin „remake” sugeruje również, że otrzymamy wszystkie zalety nowoczesnej produkcji, takie jak lepszy silnik, ładniejsza grafika, bardziej wciągający dźwięk oraz ulepszenia zwiększające komfort gry.

Dlaczego to wybraliśmy Oryginalna gra „Książę Persji: Piaski czasu” odniosła ogromny sukces, a jeśli ten remake będzie wierną (lub niemal wierną) adaptacją, będzie jeszcze lepszy niż pierwsza część.



Na koniec chciałbym zaznaczyć, że choć remake „Książę Persji: Piaski czasu”” ukaże się wkrótce, w 2025 roku nadal warto zagrać w oryginał. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji doświadczyć tego arcydzieła w jego najczystszej postaci, może to być wasza ostatnia szansa.

Nasza ocena: Biorąc pod uwagę, jak dobra była oryginalna wersja, remake „Książę Persji: Piaski czasu” powinien okazać się jedną z największych premier gier akcji i przygodowych w 2026 roku.

18. LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza [Zabawna, a jednocześnie heroiczna przygoda LEGO]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórcy Traveller’s Tales, Warner Bros. Games



Nie dajcie się zwieść tytułowi LEGO – choć gra „Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza”” jest pełna zabawy, to wciąż jest to heroiczna przygoda, która oddaje hołd dziedzictwu Batmana. Jak powiedział prezes DC Comics, Jim Lee, ta gra to „list miłosny do Batmana”.

Ta nadchodząca gra opowiada nowy rozdział w historii zamaskowanego mściciela, który stara się chronić Gotham City. Będziesz mógł wcielić się nie tylko w Batmana, ale także wybrać jedną z 7 innych grywalnych postaci, z których każda posiada własne specjalne umiejętności i wyposażenie, niezbędne do pokonania licznych wyzwań, jakie napotkasz.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza” idealnie balansuje na granicy uroku i uroczej grafiki, oferując jednocześnie pełną akcji walkę. W którą, nawiasem mówiąc, można grać również w trybie lokalnego trybu wieloosobowego.



Żadna gra o Batmanie nie byłaby kompletna bez bogatej obsady, więc LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza nie tylko przywraca znane postacie, takie jak Joker, Pingwin, Catwoman i Bane, ale także wzoruje je na aktorach, którzy wcielili się w te role w filmach. Zgadza się – otrzymujemy prawnie odrębnych Danny’ego DeVito i Toma Hardy’ego.

Nasza opinia: Gra „LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza” to zabawne, pełne figlarności, a jednocześnie wierne przedstawienie kultowego bohatera, które z pewnością spodoba się zarówno nowym graczom, jak i wieloletnim fanom.

19. Morze Pozostałości [darmowa gra RPG o piratach]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Android, iOS Twórcy Joker Studio, NetEase Games

Gra mobilna na tej liście? Czemu nie? Morze Pozostałości od Joker Studio jest z pewnością interesująca dzięki fabule opartej na pirackiej grze RPG, postaciom przypominającym marionetki oraz ogromnej ambicji. Poważnie, wygląda na to, że ta gra jest gotowa zmierzyć się z takimi tytułami jak Sea of Thieves.

W „Morzu pozostałości” wcielasz się w rolę marynarza cierpiącego na amnezję, któremu towarzyszy tajemnicza dziewczyna. Razem będziecie eksplorować rozległy, żywy świat, spotykać mnóstwo postaci, podejmować decyzje zmieniające bieg wydarzeń, ulepszać swój statek i oczywiście walczyć z potworami oraz piratami o łupy.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie przyciągającej wzrok grafiki oraz ogromnego, dynamicznego, otwartego świata w pirackiej grze RPG sprawia, że „Morze pozostałości” wyróżnia się spośród innych tytułów, które ukażą się w 2026 roku.

Co zaskakujące, „Morze pozostałości” wyróżnia się na tej liście tym, że jest grą typu free-to-play. Chociaż zazwyczaj wiąże się to z pewnymi zastrzeżeniami (system gacha, mechaniki z ograniczeniami dostępu itp.), nie mamy jeszcze żadnych potwierdzeń dotyczących żadnego z tych elementów. Przynajmniej wypróbowanie „Morze Pozostałości”” nic cię nie będzie kosztować.

Nasza ocena: Morze Pozostałości łączy świetną grafikę z solidnymi elementami rozgrywki oraz wersją mobilną, co zapewni jej spektakularny debiut w 2026 roku.

20. Slay the Spire 2 [Jeszcze więcej perfekcji w budowaniu talii]

Ogłoszona data premiery marzec 2026 r. Potwierdzone platformy PC Twórca Mega Crit

Bez wątpienia Slay the Spire to jedna z najlepszych gier typu roguelike z budowaniem talii. Co prawda nie była pierwszą, ale jest tak dopracowana i niemal idealna pod każdym względem, że stanowi doskonały przykład tego gatunku. Jak więc to przebić? Oczywiście, dzięki Slay the Spire 2.

Slay the Spire 2 ma tę samą podstawową rozgrywkę co oryginał: wybierasz klasę, budujesz talię, walczysz z potworami i próbujesz pokonać ostatecznego bossa Wieży. Jednak Slay the Spire 2 będzie opierać się na wszystkim, co sprawiło, że Slay the Spire było tak świetne.

Dlaczego to wybraliśmy Kontynuacja jednej z absolutnie najlepszych gier typu roguelike z budowaniem talii oznacza, że musi ona przewyższyć oryginał pod każdym względem. Z pewnością nie jest to łatwe, ale Mega Crit ma w tym pewne doświadczenie.

Wszystko to oznacza, że Slay the Spire 2 jest zasadniczo tą samą grą, ale jeszcze większą i lepszą. Dzięki jeszcze większej liczbie wyborów taktycznych, rozgałęzionym strategiom, bardziej podstępnym potworom i prawdopodobnie jeszcze bardziej kłopotliwym bossom, Slay the Spire 2 będzie walczyć o pierwsze miejsce swojego poprzednika.

Nasza ocena: Jeśli komukolwiek uda się dwukrotnie stworzyć idealną formułę gry typu roguelike z budowaniem talii, to z pewnością będzie to Mega Crit, a „Slay the Spire 2” z pewnością stanie się ogromnym hitem wśród miłośników tego gatunku.

21. Squadron 42 [gra będąca spin-offem Star Citizen]

Ogłoszona data premiery marzec 2026 r. Potwierdzone platformy PC Twórca Cloud Imperium Games, Foundry 42 Ltd.



Zanim zaczniemy, powinienem was ostrzec, że Squadron 42 to jednoosobowa gra będąca spin-offem uniwersum Star Citizen. Tak, tego Star Citizena. Uznajcie to za ostrzeżenie, choć wciąż mam nadzieję, że gra w końcu się ukaże i przerosnie wszelkie oczekiwania.

Mimo to Squadron 42 zasługuje na cały ten szum wokół siebie. Żadna inna gra akcji z statkami kosmicznymi nie dorównuje temu, jak wyrazista i dynamiczna jest rozgrywka w Squadron 42, a wszystko wygląda i sprawia wrażenie epickiego filmu science fiction. Nie zdziwiłbym się, gdyby w ciągu najbliższych kilku lat Squadron 42 stało się punktem odniesienia dla wszystkich innych gier akcji.

Dlaczego to wybraliśmy Nie ma co do tego wątpliwości: „Squadron 42” to najprawdopodobniej ta gra o statkach kosmicznych, na którą wszyscy czekaliście. Wszystko w niej przewyższa oczekiwania i mam nadzieję, że dzięki premierze tej gry twórcy w końcu odniosą sukces.

Oprócz kinowej grafiki Squadron 42 może się również pochwalić hollywoodzkiej klasy technologią przechwytywania ruchu oraz obsadą aktorską, w której znajdują się takie nazwiska jak Gary Oldman, Mark Hamill, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies i Henry Cavill, a także wielu innych.

Nasza opinia: Wygląda na to, że burzliwa produkcja „Squadron 42” wkrótce przyniesie korzyści, biorąc pod uwagę, jak wyjątkowa jest ta gra. Nie wierzcie mi jednak na słowo: obejrzyjcie zwiastun na YouTube i przekonajcie się sami. Obiecuję, że to jak oglądanie filmu.

22. Thick as Thieves [PvPvE – skradanka z ekstrakcją]

Ogłoszona data premiery marzec 2026 r. Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórcy Otherside Entertainment, Megabit Publishing

Nie wiem jak wy, ale

ja mam już trochę dość gatunku battle royale. Biegać, strzelać do innych graczy, walczyć o to, by zostać ostatnim na polu bitwy. Fajna zabawa, jasne, ale mi to dość szybko się znudziło. Dlatego właśnie gra „Jak dwa palce u nogi” od razu przykuła moją uwagę: w tej wersji battle royale chodzi o potajemne zgarnianie łupów i ucieczkę, zanim ktoś cię zauważy.

Ta stylowa gra kooperacyjna o napadach rezygnuje (miejmy nadzieję) z typowej rozgrywki typu „biegaj i strzelaj” na rzecz skradanego planowania, brawurowych akcji i pełnych adrenaliny eskapad; to coś w rodzaju złożonej gry logicznej, w którą trzeba grać na bieżąco ze względu na jej wieloosobowy charakter.

Dlaczego to wybraliśmy „Grupa złodziei” przedstawia bardzo nowatorskie podejście do niszowego gatunku (takie, które, jak sądzę, nie miało dotąd precedensu) i jestem bardzo ciekawy, czy odniesie sukces.

Co więcej, nad Grupa złodziei pracują weterani branży, a przede wszystkim Warren Spector, który pracował przy grach Thief i Deus Ex. Chociaż nie jest to bynajmniej gwarancja sukcesu, to fakt, że doświadczeni twórcy zajmują się nowym pomysłem, jest obiecującym znakiem.

Nasza opinia: Przekształcenie przez „Jak dwa palce u nogi” gry, która zazwyczaj jest przeznaczona dla jednego gracza, w tytuł wieloosobowy to bardzo ambitne przedsięwzięcie, a miłośnicy rozgrywki typu stealth z pewnością będą chcieli śledzić losy tej gry.

23. Titan Quest II [mitologiczna gra ARPG typu hack-and-slash]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórcy Grimlore Games, THQ Nordic

Nigdy nie spodziewałem się, że „Titan Quest” doczeka się kontynuacji. Po rozwiązaniu studia Iron Lore Entertainment i stworzeniu znakomitej gry „Grim Dawn” seria „Titan Quest” wydawała się skazana na zapomnienie, aż do momentu, gdy pojawiła się niespodziewana zapowiedź, obiecująca nie tylko jej wskrzeszenie, ale także powrót w jeszcze większym i lepszym wydaniu niż kiedykolwiek wcześniej.

W tej grze ARPG wcielisz się w śmiertelnego wojownika ściganego przez Nemesis, boginię zemsty. Jej potężna ręka wyryje krwawy ślad w twoim życiu, więc musisz chwycić za broń, wzmocnić się i znaleźć sojuszników gotowych przeciwstawić się samemu losowi. Aha, i zbieraj epickie łupy, bo najwyraźniej starożytna Grecja również obfitowała w skrzynie ze skarbami.

Dlaczego to wybraliśmy Titan Quest II to gra, która we wszystkim radzi sobie świetnie. Chociaż nie wnosi nic nowego, jeśli chodzi o mechanikę gier ARPG, to to, co oferuje, jest solidne, a krzywa trudności wydaje się idealnie wyważona na każdym etapie.

Świetnie się bawiłem, grając we wczesną wersję Titan Quest II; choć nie wnosi ona nic nowego do mechaniki gier ARPG (chociaż system podwójnych klas i sama walka są bardzo dobrze zrealizowane), Titan Quest II ma mnóstwo charakteru i oferuje spójną krzywą trudności, która zawsze wydaje się idealnie dopasowana.

Nasza ocena: „Titan Quest II” wnosi do typowej oferty gier ARPG wspaniały mitologiczny akcent, a wszystko – od interfejsu użytkownika po udźwiękowienie – pomaga zanurzyć się w epickiej przygodzie bohatera.

24. Yoshi and the Mysterious Book [Prosta, ale wciągająca gra platformowa]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy Nintendo Switch 2 Twórca Nintendo



Jak wspomniano wcześniej, Super Meat Boy 3D zapowiada się świetnie, ale będzie to intensywna rozgrywka. Z kolei gra Nintendo „Yoshi i tajemnicza książka”” oferuje bardziej relaksującą przygodę platformową, która z pewnością zaspokoi tę potrzebę.

W tej uroczej platformowej przygodzie główną rolę odgrywa Yoshi, który próbuje pomóc Panu E odzyskać informacje zapisane w jego wnętrzu. Ponieważ cała akcja rozgrywa się na kartach książki Pana E, gra „Yoshi i tajemnicza książka” będzie charakteryzować się uroczą, ręcznie rysowaną grafiką.

Dlaczego to wybraliśmy Można o nich mówić, co się chce, ale nie da się zaprzeczyć, jak imponujące osiągnięcia ma Nintendo w gatunku gier platformowych.

Aby przedostać się przez strony pana E., Yoshi będzie musiał nie tylko biegać, skakać, zjadać przedmioty i umieszczać je w jajkach, ale także wykorzystywać zdolności stworzeń występujących w każdym rozdziale, by posuwać się naprzód. Kto wie, może uda ci się znaleźć kreatywne rozwiązania trudnych zagadek.

Nasza ocena: „Yoshi i tajemnicza książka” zapowiada się na kolejną godną uwagi pozycję w stale powiększającej się bibliotece fantastycznych platformówek Nintendo.

25. Bestia reinkarnacji [Druga gra klasy AAA od Game Freak]

Ogłoszona data premiery 2026 Potwierdzone platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Twórcy Game Freak, Fikcje

Po latach tworzenia wyłącznie gier z serii Pokémon, Game Freak w końcu wydaje grę klasy AAA pod tytułem Bestia reinkarnacji. Co ciekawe, gra pojawi się na większości nowoczesnych konsol (w tym w ramach Xbox Game Pass), ale co warte odnotowania, nie będzie dostępna na Switchu ani Switchu 2.

Akcja „Bestia reinkarnacji” rozgrywa się w postapokaliptycznej Japonii w odległej przyszłości. Wcielając się w rolę Emmy the Sealer, będziesz przemierzać ruiny cywilizacji wraz ze swoim psim towarzyszem Koo w poszukiwaniu okropnej bestii, która niszczy świat. Nie zabraknie też walk – czeka cię mnóstwo pojedynków na miecze z robotami, potworami i ogromnymi, zmutowanymi zwierzętami.

Dlaczego to wybraliśmy To bardzo odświeżające, że Game Freak poszedł w innym kierunku niż Pokémon. Chociaż to właśnie jest główną zaletą gry „Bestia reinkarnacji”, jest ona również oszałamiająca wizualnie i piękna stylistycznie.

Żadna gra akcji nie jest kompletna bez gadżetów (lub ich odpowiedników), a Emma ma swój własny zestaw sztuczek. Wygląda na to, że ona również została zarażona tym, co niszczy świat, i potrafi wykorzystać te zdolności nie tylko do poruszania się, ale także do uzyskania przewagi w walce. Prawdopodobnie będziesz tego potrzebować.

Nasza ocena: Dzięki intrygującej fabule i pięknej oprawie graficznej „Bestia reinkarnacji” może okazać się tym wielkim hitem klasy AAA, którego Game Freak potrzebuje, by udowodnić, że nie utknęło w martwym punkcie z serią Pokémon.

Moja ogólna ocena najbardziej oczekiwanych gier 2026 roku

Teraz, gdy już wiesz, jakie są najbardziej oczekiwane gry 2026 roku, prawdopodobnie wiesz już, na które z nich warto zwrócić uwagę. Jeśli jednak dopiero zaczynasz przygodę z tą sceną, wybór może nie być tak oczywisty. W takim razie przeanalizujmy to jeszcze dokładniej.

Najlepszy punkt wyjścia dla nadchodzących gier w 2026 roku?

Dla fanów gier z otwartym światem → Grand Theft Auto VI. Kryminalne gry typu sandbox od Rockstar zawsze oferują ogromne, tętniące życiem światy, a GTA 6 niemal na pewno przeniesie ten format na zupełnie nowy poziom.



gier Kryminalne gry typu sandbox od Rockstar zawsze oferują ogromne, tętniące życiem światy, a GTA 6 niemal na pewno przeniesie ten format na zupełnie nowy poziom. Dla miłośników surowych opowieści → Marvel’s Wolverine. Ta gra akcji jest surowa i bezkompromisowa, tak jak sama postać, a dotychczasowe osiągnięcia studia Insomniac gwarantują, że projekt jest w bardzo dobrych rękach.



Ta gra akcji jest surowa i bezkompromisowa, tak jak sama postać, a dotychczasowe osiągnięcia studia Insomniac gwarantują, że projekt jest w bardzo dobrych rękach. Dla nowych serii → Pragmata, Saros, Bestia reinkarnacji. Wszystkie te nowe lub rozwijające się serie to kroki we właściwym kierunku i, przy odrobinie czasu i szczęścia, staną się filarami działalności ich twórców.



Wszystkie te nowe lub rozwijające się serie to kroki we właściwym kierunku i, przy odrobinie czasu i szczęścia, staną się filarami działalności ich twórców. W kategorii platformówek → „Super Meat Boy 3D””, „Yoshi i tajemnicza książka” ”. Każda z tych platformówek ma swój własny urok, ale łączy je dopracowana, precyzyjna pod względem mechaniki akcja platformowa.



”. Każda z tych platformówek ma swój własny urok, ale łączy je dopracowana, precyzyjna pod względem mechaniki akcja platformowa. W kategorii horrorów → Resident Evil: Requiem, The Sinking City 2. Dawno już minęła era samych „jumpscare’ów”, a te nadchodzące thrillery oferują niesamowicie przerażające otoczenie, które z pewnością wywoła u was gęsią skórkę.

Często zadawane pytania