Wszystkie gry z serii „The Walking Dead” w porządku chronologicznym: przewodnik po serii z 2026 roku

Próba ułożenia gier z serii „The Walking Dead”” w odpowiedniej kolejności może przypominać rozplątywanie plątaniny łańcuchów na zombie. Przez lata mieliśmy do czynienia z poruszającymi historiami od Telltale, nieoczekiwanymi spin-offami na urządzenia mobilne, a nawet koszmarami w VR – łatwo więc stracić orientację, co pojawiło się jako pierwsze. I tu z pomocą przychodzi ten przewodnik. Zamiast zmagać się z tym samodzielnie, ułożyłem wszystkie tytuły w dokładnej kolejności ich premier.

Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić historię Clementine od samego początku, czy po prostu interesują Cię mniej znane tytuły, oto twój przewodnik po apokalipsie.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „The Walking Dead” w porządku chronologicznym

Przy tak dużej liczbie tytułów z serii „The Walking Dead” trudno jest zorientować się, które z nich naprawdę są warte poświęcenia czasu. Oto moje 5 najlepszych propozycji, z których każdy fan powinien skorzystać, zanim zagłębi się w pełną kolejność wydania.

1 The Walking Dead: Season One 2012 Nie ma tu żadnych niespodzianek. Debiutancki sezon studia Telltale na nowo zdefiniował potencjał gier fabularnych. Jest emocjonujący, niezapomniany i pozostaje klejnotem w koronie całej serii. Jeśli masz zagrać tylko w jedną grę z serii „The Walking Dead”, niech to będzie właśnie ta. Buy now 2 The Walking Dead: Season Two 2013 W centrum uwagi pojawia się Clementine, a fabuła staje się coraz mroczniejsza i wywiera coraz większe wrażenie. Ta kontynuacja nie tylko dorównuje sezonowi pierwszemu – udowadnia też, że seria nie była tylko jednorazowym sukcesem. Buy now 3 The Walking Dead: The Final Season 2018 Potężne zwieńczenie podróży Clementine. Dzięki lepszej oprawie graficznej, lepszemu tempu akcji i satysfakcjonującemu emocjonalnemu zakończeniu gra pięknie spaja całą sagę. Fani uważają ją za jedno z najlepszych zakończeń w historii gier. Buy now

Te pięć tytułów to, moim zdaniem, najlepsze punkty wyjścia do serii. Oczywiście stanowią one tylko część większej historii. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę gier z serii „The Walking Dead” w kolejności, dzięki czemu nie przegapisz ani jednej części serii.

20 gier z serii „The Walking Dead” w porządku chronologicznym – pełna lista serii

Od arcydzieł opartych na fabule po nieoczekiwane spin-offy – seria TWD przez lata dostarczała niesamowitą różnorodność wrażeń z gry. Poniżej znajdziesz gry z serii „The Walking Dead” w porządku chronologicznym – wszystkie tytuły ułożone zgodnie z datą premiery. W ile z nich grałeś, a ile wciąż czeka na przegranie?

1. The Walking Dead: Sezon pierwszy [Najlepsza emocjonująca fabuła w grze o zombie]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Telltale Games Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Ocena na Metacritic 82 (PC)

Pierwszy sezon to oczywisty wybór w tej kategorii, ponieważ żadna inna zapadająca w pamięć gra o zombie nie oddaje emocjonalnej narracji tak dobrze jak ta. Gracze wciąż, ponad dziesięć lat później, mówią o więzi między Lee i Clementine – i mają ku temu dobry powód. Gra sprawia, że każdy wybór wydaje się mieć ogromne znaczenie, jakby mógł zmienić wszystko, a właśnie ten emocjonalny ładunek sprawił, że Telltale stało się znane.

Oczywiście nie jest ona bez wad. Fani często wspominają o sztywnych animacjach i sporadycznych problemach technicznych, a hasło „twoje wybory mają znaczenie” jest rzeczywiście nieco przesadzone, ponieważ główne zwroty akcji w fabule pozostają w większości niezmienne. Jednak szczerze mówiąc, waga tych decyzji wciąż uderza tam, gdzie trzeba.

Sama rozgrywka jest prosta – to głównie wybory dialogowe, kilka zagadek i kilka scen typu quick-time. Może się to wydawać ograniczone, ale w rzeczywistości idealnie pasuje do tego rodzaju historii. Nie chodzi tu o nieustanne wycinanie zombie, ale o to, by poczuć, jak to jest przetrwać dzięki zaufaniu, poświęceniu i podejmowaniu niemożliwych decyzji. Grafika inspirowana komiksami również nadal się broni. Nadaje całej grze ponadczasowy wygląd, który nawiązuje do oryginalnych powieści graficznych.

To, co sprawia, że Sezon Pierwszy jest wyjątkowy, to fakt, jak bardzo pozostaje w pamięci. Nie jest to gra, w którą po prostu się gra i o której szybko się zapomina. Skłania do refleksji nad podjętymi wyborami i ludźmi, których próbowałeś chronić.

Nasza ocena: To właśnie tutaj rozpoczyna się podróż Clementine i pozostaje ona emocjonalnym filarem całej serii. „The Walking Dead”: Sezon pierwszy”, arcydzieło interaktywnej narracji, jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto chce zagłębić się w tę serię.

2. The Walking Dead: 400 Days [Najlepsza krótka opowieść]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Telltale Games Średni czas rozgrywki 2–3 godziny Ocena na Metacritic 78 (PC)

To DLC zasługuje na swoje miejsce w zestawieniu, ponieważ żadna inna pozycja nie prezentuje krótkiej formy narracji tak dobrze jak „400 Days”. Zamiast jednego głównego bohatera, gracz przechodzi między pięcioma różnymi ocalałymi, z których każdy ma własną perspektywę na pierwsze 400 dni epidemii. Przypomina to zbiór mini-odcinków, połączonych subtelnymi wątkami, które ostatecznie prowadzą do drugiego sezonu.

Gracze chwalą spójność i precyzję scenariusza, w którym w krótkim czasie zmieściły się jedne z najbardziej intensywnych dylematów moralnych. Z drugiej strony największym zarzutem jest to, że dodatek wydaje się zbyt krótki, a niektóre postacie nie zyskują takiej głębi, na jaką zasługują. Wielu fanów odłożyło grę z pragnieniem, by dowiedzieć się więcej o niektórych wątkach fabularnych.

Rozgrywka opiera się na znanej formule Telltale: wybory dialogowe, sekwencje quick-time i lekka eksploracja. To, co czyni ją wyjątkową, to szybkość, z jaką wciąga cię w świat każdej z postaci. Nawet w 20-minutowym rozdziale odczuwasz napięcie związane z walką o przetrwanie i wagę każdej decyzji. Powraca styl graficzny inspirowany komiksami, który zachowuje ten surowy, ale stylizowany klimat, dzięki któremu seria się wyróżnia.

Osobiście uważam, że „400 Days” jest niedoceniane. Nie jest tak rozbudowane jak pełny sezon, ale różnorodność perspektyw sprawia, że jest fascynujące. Można naprawdę poczuć, jak różni ludzie radzą sobie, gdy świat się kończy, a ta różnorodność znacznie wzbogaca ten świat.

To DLC jest również często polecane na listach najlepszych gier horrorowych ze względu na to, jak skutecznie buduje napięcie i atmosferę w tak zwięzłym czasie rozgrywki.

Nasza opinia: Idealna propozycja dla graczy, którzy pragną więcej treści z serii „The Walking Dead”, ale nie chcą angażować się w cały sezon. „400 Days” to poruszająca opowieść zawarta w krótszej, ale wciąż wywołującej silne emocje grze.

3. The Walking Dead: Sezon drugi [Najlepszy rozwój postaci w serii]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Telltale Games Średni czas rozgrywki 12–14 godzin Ocena na Metacritic 80 (PC)

Sezon drugi wyróżnia się tym, że pozwala graczowi wcielić się bezpośrednio w Clementine, a niewiele gier tak mocno oddaje rozwój postaci jak ta. Obserwowanie, jak wychodzi z cienia Lee i próbuje przetrwać na własną rękę, sprawia, że każda decyzja wydaje się ważniejsza i bardziej osobista. Gracze często mówią, że ten sezon wywiera większy wpływ emocjonalny, ponieważ nie chronisz już Clementine — stajesz się nią.

Zalety są oczywiste. Fabuła jest mroczniejsza i bardziej brutalna, a momenty o wysokiej stawce zmuszają gracza do podejmowania niemożliwych decyzji. Emocjonalny ciężar wcielenia się w dziecko w rozpadającym się świecie to coś, czego niewiele gier w ogóle próbowało osiągnąć. Z drugiej strony niektórzy fani uważają, że postacie drugoplanowe są mniej zapadające w pamięć niż w pierwszym sezonie, a fabuła nie zawsze osiąga ten sam poziom. Niektórzy twierdzą nawet, że iluzja wyboru wydaje się tu mniej przekonująca.

Rozgrywka opiera się na znanej formule Telltale: opcje dialogowe, sekwencje quick-time oraz krótkie fragmenty eksploracji. Styl graficzny pozostaje wierny komiksowej estetyce, co nadaje światu surowy, stylizowany charakter, który zapewnia silne poczucie zanurzenia się w świecie gry. Szczegółowe otoczenie i subtelne animacje postaci najlepiej docenić na wysokiej jakości ekranie, dlatego wielu graczy łączy tę grę z najlepszym monitorem gamingowym, aby w pełni cieszyć się wrażeniami wizualnymi.

Ten sezon jest wyjątkowy, ponieważ to właśnie w nim seria udowodniła, że nie była tylko jednorazowym sukcesem. Być może nie ma w sobie tej samej magii, co oryginał, ale popycha historię Clementine do przodu w sposób, który pozostaje w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera.

Nasza ocena: Sezon drugi podnosi poprzeczkę w serii „The Walking Dead” dzięki dojrzałym motywom, trudnym decyzjom i silnemu emocjonalnemu rdzeniu. Gracze, którzy pokochali pierwszy sezon, w pełni zaangażują się w podróż Clementine i nawiedzający świat, po którym się porusza.

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Nasz wynik 5.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Rzeczywistość terminalowa Średni czas gry 6–8 godzin Ocena Metacritic 32 (PC)

Wybór gry „Instynkt przetrwania” jako najbardziej rozczarowującego spin-offu ma sens, ponieważ choć pomysł wcielenia się w ulubionego przez fanów Daryla Dixona brzmiał ekscytująco, ostateczny produkt nie spełnił oczekiwań. Na papierze obiecywała zbieractwo, zarządzanie zasobami i surową rozgrywkę opartą na skradaniu się. W praktyce gra borykała się z powtarzalnymi misjami, niezręczną mechaniką i grafiką, która wydawała się przestarzała nawet jak na tamte czasy.

Jedyną mocną stroną gry jest atmosfera. Wcielenie się w Daryla dodaje pewnej surowej autentyczności, a są momenty, w których zabójstwa z ukrycia lub ograniczona amunicja wywołują prawdziwe napięcie. Fani docenili możliwość poznania wczesnej historii Daryla u boku Merle’a, a elementy survivalowe – zbieranie paliwa, jedzenia i amunicji – wzmacniają to nieustanne poczucie desperacji, dlatego gra jest często wymieniana wśród godnych uwagi tytułów survivalowych.

Trudno jednak zignorować wady. Walka wydaje się niezgrabna, zachowanie zombie sterowanych przez AI jest często przewidywalne, a projekt poziomów jest linearny, a nie oferuje otwartej rozgrywki, na którą liczyło wielu graczy. Krytycy często zwracali uwagę, że gra nie dorównuje emocjonalnej głębi serii Telltale ani dopracowaniu innych tytułów z gatunku survival-action. Osobiście uważam, że choć kilka pełnych napięcia starć miało potencjał, to grze jako całości brakowało dopracowania i różnorodności, by utrzymać zainteresowanie gracza.

Nasza ocena: „Instynkt przetrwania” warto sprawdzić tylko wtedy, gdy jesteś zagorzałym fanem serialu „The Walking Dead” i interesuje cię historia Daryla. W grze pojawiają się przebłyski napięcia i kilka przyjemnych momentów skradania się, ale powtarzalna rozgrywka i niedociągnięcia techniczne sprawiają, że jest to jedna z najsłabszych gier z tej serii.

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5. The Escapists: The Walking Dead [Najlepsza kreatywna gra łącząca światy]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Team17, Mouldy Toof Studios Średni czas rozgrywki 10–12 godzin Ocena na Metacritic 65 (PC)

Ta gra zasługuje na nominację w kategorii „Najbardziej kreatywna gra łącząca różne serie”, ponieważ łączy mechanikę gier typu sandbox z elementami łamigłówek znanych z The Escapists i zaskakująco dobrze wplata je w świat The Walking Dead. Zamiast przedzierać się przez hordy zombie, twoim zadaniem jest planowanie skomplikowanych ucieczek z więzienia, dbając jednocześnie o przetrwanie swojej grupy. To nietypowe, ale trafne urozmaicenie serii.

Gracze wcielają się w Ricka i inne znane postacie, takie jak Michonne, Glenn i Carl, z których każda pomaga w przeprowadzaniu strategicznych ucieczek z miejsc opanowanych przez zombie. Połączenie tworzenia narzędzi, zarządzania zasobami i skradania się wśród zombie zapewnia pełną napięcia, ale satysfakcjonującą rozgrywkę. Szczególnie podobało mi się to, że gracz jest zmuszony myśleć kilka ruchów naprzód – wytrych lub łopata mogą zadecydować o tym, czy uda ci się odzyskać wolność, czy staniesz się pożywieniem dla zombie.

Z pozytywnych aspektów fani chwalili sprytne wplecenie fabuły komiksu w rozgrywkę opartą na ucieczkach. Gra jest wymagająca, strategiczna i wyróżnia się na tle innych tytułów z serii „The Walking Dead””.

Jeśli lubisz planowanie i metodyczną strategię, gra ta ma w sobie nawet coś z najlepszych taktycznych gier RPG dzięki naciskowi na mądre wykorzystanie zasobów i długoterminowe podejmowanie decyzji. Grafika inspirowana stylem retro jest urocza i zaskakująco skutecznie buduje atmosferę, choć przyznaję, że nie każdemu przypadnie do gustu.

Słabym punktem gry jest powtarzalność. Misje mogą czasami wydawać się żmudne, a skoki trudności mogą frustrować graczy nieprzyzwyczajonych do precyzyjnego planowania każdego ruchu. Walka jest również dość prosta, co pasuje do nastawienia gry na przetrwanie, ale może rozczarować tych, którzy oczekują więcej akcji. Osobiście uznałem to za odświeżające podejście do apokalipsy – wolniejsze i bardziej metodyczne – ale rozumiem, dlaczego niektórzy gracze zniechęcili się do pętli prób i błędów.

Nasza ocena: Powiedziałbym, że ta gra to odświeżające urozmaicenie uniwersum „The Walking Dead”. Jest strategiczna, wymagająca i zaskakująco przyjemna, gdy koordynuje się ucieczki, unikając hord zombie.

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6. The Walking Dead: No Man’s Land [Najlepsza gra strategiczna na urządzenia mobilne]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, iOS, Android Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Next Games Średni czas gry 15–20 godzin Ocena na Metacritic 74 (iOS)

Uznałem No Man’s Land za najlepszą mobilną gr ę strategiczną, bo to jedna z niewielu gier z serii The Walking Dead, która naprawdę świetnie sprawdza się w gatunku strategicznym na telefonach. Większość mobilnych spin-offów wydaje się być tylko rozwodnionymi produktami stworzonymi dla zysku, ale ta gra zaskoczyła mnie tym, jak bardzo jest taktyczna i wciągająca.

Twoim zadaniem jest zbudowanie obozu ocalałych, rekrutacja bojowników i wysyłanie ich na misje, które łączą strategię turową z ciągłą presją apokalipsy. To, co naprawdę mnie przekonało, to to, jak rozpoznawalny wydaje się ten świat. Spotkanie z Darylem lub Michonne natychmiast przypomniało mi serial, a misje często odzwierciedlają lokalizacje, które fani natychmiast rozpoznają. To zgrabne połączenie nawiązania do serialu i mechaniki gry.

Gracze chwalą to, że walka wymaga przemyślenia ustawienia, ataków z krycia i wyczucia czasu. Wysłanie niewłaściwego ocalałego do walki może oznaczać katastrofę, więc ulepszanie drużyny i tworzenie lepszej broni naprawdę ma znaczenie. Zauważyłem, że wciągnęła mnie pętla polegająca na szkoleniu ocalałych, wzmacnianiu ich i sprawdzaniu ich w trudniejszych misjach.

Oczywiście są też pewne wady. Podobnie jak wiele gier mobilnych, „Ziemia niczyja” opiera się na grindowaniu i limitach czasowych. W końcu natrafisz na momenty, w których albo będziesz w kółko powtarzać misje, albo zostaniesz popchnięty do wydania prawdziwych pieniędzy, aby przyspieszyć postępy. Osobiście uważam, że najlepiej grać w tę grę w krótszych sesjach – świetnie nadaje się na przejazdy autobusem lub czekanie w kolejce, ale niekoniecznie na maratonowe sesje grania.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem „The Walking Dead” i lubisz gry strategiczne, warto pobrać „No Man’s Land”. Gra ma wystarczającą głębię, by zmusić cię do myślenia, wystarczająco dużo nawiązań dla fanów, by wywołać uśmiech, oraz wystarczającą wygodę mobilną, by z łatwością wpasować się w twój dzień. Po prostu przygotuj się na trochę grindowania po drodze.

7. The Walking Dead: Droga do przetrwania [Najbardziej ambitna (ale niedoskonała) gra mobilna]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2015 Twórca/twórcy IUGO Mobile Entertainment / Scopely Średni czas gry 10–20 godzin (fabuła + tryb PvP) Ocena na Metacritic 73

Spośród wszystkich gier mobilnych z serii The Walking Dead to właśnie Droga do przetrwania najdalej posunęło się w próbie zaoferowania graczom „pełnego pakietu”. Nie tylko walczyłeś z zombie, ale także zarządzałeś bazą, zbierałeś zapasy, szkoliłeś ocalałych i podejmowałeś decyzje, które kształtowały fabułę. Walka turowa dodawała prawdziwego napięcia, a unikalne umiejętności każdego ocalałego decydowały o zwycięstwie lub porażce w starciu. Grafika w stylu komiksowym nawiązywała do oryginalnych powieści graficznych w sposób, który sprawiał wrażenie autentycznego.

Dla wielu graczy ta ambicja była zarówno największą zaletą gry, jak i jej największą wadą. Im głębiej się w nią zagłębiałeś, tym bardziej agresywna stawała się monetyzacja. Odblokowanie potężnych ocalałych zazwyczaj wiązało się z rzuceniem się na system gacha, a rywalizacja PvP często sprawiała wrażenie, jakby bardziej nagradzała wydawanie pieniędzy niż umiejętności. Społeczność uwielbiała postacie i zwroty akcji w fabule, ale grind oparty na modelu „pay-to-win” pozostawił gorzki posmak.

Serwery zostały oficjalnie zamknięte w 2024 roku, co oznacza, że nie można już w nią zagrać, nawet gdyby się chciało. Patrząc z perspektywy czasu, „Droga do przetrwania” wydaje się pod pewnymi względami grą wyprzedzającą swoje czasy, oferującą złożone decyzje taktyczne i zarządzanie bazą, co nadal plasuje ją wśród godnych uwagi gier strategicznych.

Nasza ocena: Nie da się już w nią grać, ale wciąż pozostaje w pamięci. Dla niektórych była to wciągająca gra strategiczna o przetrwaniu. Dla innych – wyczerpująca finansowo harówka. Tak czy inaczej, pozostawiła po sobie ślad jako jedna z najbardziej ambitnych gier mobilnych opartych na serii „The Walking Dead”, jakie kiedykolwiek powstały.

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Telltale Games Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Ocena na Metacritic 67

Ta nominacja ma sens, bo miniserial o Michonne skupia się nie tyle na zagrożeniu ze strony zombie, co na samej bohaterce – jej żałobie, żalach i psychicznym ciężarze, który nosi. Spośród wszystkich produkcji Telltale ta wydaje się najbardziej intymna, jakby w końcu zaproszono cię za maskę jednej z najbardziej kultowych ocalałych w tej serii.

Rozgrywka opiera się na dobrze znanej formule Telltale, obejmującej rozgałęzione dialogi, sekwencje quick-time oraz wybory moralne, ale w tym przypadku całość skupia się na rozdartym wewnętrznym świecie Michonne. Estetyka komiksowa podtrzymuje atmosferę powieści graficznej, a walka, choć ograniczona, dodaje wystarczająco napięcia, by trzymać cię w napięciu. Granie na niezawodnym laptopie do gier zapewnia płynną rozgrywkę i pozwala w pełni docenić wizualną narrację.

Porada od profesjonalisty Niektóre opcje dialogowe wydają się nieistotne, ale wpływają na to, jak inne postacie będą traktować Michonne w dalszej części gry. Jeśli chcesz uzyskać najlepszy efekt emocjonalny, pozostań spójny z jej osobowością przy dokonywaniu wyborów.

Osobiście podobało mi się, jak surowa wydawała się ta historia w porównaniu z większymi sezonami Telltale. Tempo jest zgrane, emocje uderzają mocniej, a krótki czas trwania faktycznie działa na jej korzyść, pozwalając uniknąć wypełniaczy. Mimo to gracze zwracali uwagę, że niektóre wybory wydają się mniej znaczące niż w sezonie pierwszym czy drugim, a format trzech odcinków sprawił, że oczekiwali większej głębi.

Nasza ocena: Nie jest to najbardziej dopracowany ani rozbudowany tytuł Telltale, ale przedstawia on poruszający, osobisty obraz ukochanej postaci. Jeśli lubisz przygody oparte na fabule, w których emocje są na pierwszym miejscu, ta gra jest zdecydowanie warta uwagi.

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9. The Walking Dead: Nowa granica [Najlepsza fabuła skupiona na rodzinie]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Telltale Games Średni czas gry 8–10 godzin Ocena na Metacritic 69

Ta nominacja jest uzasadniona, ponieważ w „Nowa granica” uwaga przenosi się z Clementine na Javiera, byłego baseballistę, który niechętnie stał się przywódcą i próbuje utrzymać razem swoją rozbitych rodzinę. W przeciwieństwie do wcześniejszych sezonów, które skupiały się głównie na przetrwaniu, ten naprawdę zagłębia się w więzi rodzinne i cenę lojalności.

Osobiście podobało mi się, że „Nowa granica” wydaje się nieco szybsze niż sezon drugi. Akcja jest bardziej intensywna, a nowa obsada, zwłaszcza Javier i Kate, wnosi świeżość do fabuły. Mimo to wielu graczy uważało, że Clementine została zbyt mocno zepchnięta na bok, a jej historia czasami wydawała się drugoplanowa, mimo że jest emocjonalną kotwicą serii. Inni krytykowali niektóre decyzje za brak długoterminowego znaczenia, jakie miały w poprzednich grach.

Mimo tych wad nacisk na rodzinę sprawia, że „Nowa granica” wyróżnia się na tle innych. Nie chodzi tu tyle o przetrwanie apokalipsy jako samotny wilk, co o utrzymanie razem ludzi, którzy są najważniejsi, gdy wszystko się wali.

Nasza ocena: Jeśli interesuje cię świat „The Walking Dead””, warto zagrać w ten rozdział. Być może nie osiąga on takich samych emocjonalnych wyżyn jak sezon pierwszy, ale oferuje mocną, skoncentrowaną na rodzinie fabułę z dużą dawką napięcia i trudnych wyborów, które sprawiają, że nie można się od niej oderwać.

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10. Fear the Walking Dead: Dead Run [Najlepszy spin-off na urządzenia mobilne]

Nasza ocena 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Versus Evil / AMC Średni czas gry 5–7 godzin (gra rekreacyjna) Ocena na Metacritic Do ustalenia

Kiedy pojawiła się gra Fear the Walking Dead: Dead Run, wydawała się jedną z bardziej przemyślanych prób przeniesienia tej serii na urządzenia mobilne. Zamiast być kolejną grą typu endless runner, połączyła ona szybkie uniki i przesuwanie palcem z elementami survivalowymi, takimi jak zbieranie zasobów i ulepszanie ocalałych. To połączenie akcji opartej na refleksie z lekką strategią nadało grze wyjątkowy charakter i na pewien czas zapewniło jej wierną rzeszę fanów.

To, co naprawdę się tu sprawdziło, to doskonałe oddanie klimatu serialu „Fear the Walking Dead””. Surowa, ale barwna grafika w połączeniu z szalonym tempem i nagłymi zasadzkami zombie sprawiała, że każdy bieg był pełen napięcia. Gracze chwalili również system ulepszania drużyny, który pozwalał zdobywać lepszy ekwipunek i ulepszać ocalałych, dzięki czemu rozgrywka nie stawała się zbyt szybko monotonna.

Nie obyło się jednak bez wad. Podobnie jak wiele gier mobilnych z tamtego okresu, gra mocno opierała się na monetyzacji – częste monity o wydawanie pieniędzy na ulepszenia lub bonusy frustrowały wielu graczy. I pomimo sprytnych pomysłów niektórzy uważali, że mechanika gry stawała się monotonna już po kilku godzinach rozgrywki.

Niestety, gra została ostatecznie wycofana ze sprzedaży i nie jest już dostępna do pobrania, co sprawia, że jest raczej reliktem swoich czasów niż aktualną propozycją.

Nasza ocena: „Dead Run” wyróżniało się tym, że wniósło do gatunku gier typu runner elementy inspirowane serialem „The Walking Dead””, oferując prawdziwe napięcie i odrobinę strategii, ale agresywna monetyzacja i ostateczne wycofanie z oferty skróciły jej żywotność. Jeśli przegapiliście ją wtedy, nie możecie już oficjalnie jej zdobyć, ale pozostaje ona zabawnym eksperymentem typu „co by było, gdyby” w dziedzinie mobilnych gier survivalowych.

Nasza ocena 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Telltale Games / Skybound Games Średni czas gry 10–12 godzin Ocena na Metacritic 77

Jeśli towarzyszyłeś Clementine od samego pierwszego sezonu, rozgrywka w „Ostatni sezon” sprawia wrażenie zamknięcia rozdziału w twoim własnym życiu gracza. Wcielenie się w rolę Clem, która wychowuje AJ-a, to nie tylko unikanie zombie czy targowanie się o jedzenie. Chodzi o kształtowanie dziecka w zniszczonym świecie i, szczerze mówiąc, poruszyło mnie to bardziej, niż się spodziewałem. Każda decyzja miała znaczenie nie tylko dla przetrwania, ale także dla przyszłości, którą budujesz dla AJ-a.

Styl graficzny zawsze był jednym z znaków rozpoznawczych Telltale, ale tutaj naprawdę błyszczy. Wygląd inspirowany komiksami jest ostrzejszy, oświetlenie bardziej kinowe, a otoczenie – od zacienionych lasów po niesamowicie cichą szkołę – zanurza cię zarówno w pięknie, jak i rozpaczy. Pamiętam, że kilka razy wstrzymywałem grę, żeby po prostu rozkoszować się tą atmosferą.

Oczywiście nie jest idealnie. Niektórzy gracze zwracają uwagę, że system moralności AJ nie zawsze konsekwentnie odzwierciedla twoje wybory, a tempo w środkowych odcinkach może wydawać się nierówne. Jednak dla mnie te momenty nigdy nie przeważyły nad emocjonalną satysfakcją. Kiedy pojawiły się napisy końcowe, poczułem mieszankę smutku, ulgi i wdzięczności, że podróż Clementine znalazła zakończenie, na jakie zasługiwała.

Nasza ocena: Jeśli śledziłeś losy Clementine od samego początku, „Ostatni sezon” stanowi zakończenie historii, której byłeś częścią od lat. Jest surowa, emocjonalna i niezapomniana. A kiedy się skończyła, zdałem sobie sprawę, że żegnam się z fragmentem mojej własnej historii związanej z grami.

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12. The Walking Dead: Our World [Apokalipsa na twoim podwórku]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Next Games Średni czas gry Gra ciągła / oparta na sesjach Ocena na Metacritic Do ustalenia

A co, gdyby apokalipsa zombie dotarła aż do Twojej dzielnicy? Gra „The Walking Dead: Our World” wykorzystuje ten pomysł, wykorzystując technologię AR do przekształcenia Twojego otoczenia w pola bitew pełne zombie. W jednej chwili idziesz po zakupy spożywcze, a w następnej strzelasz do zombie przed lokalną kawiarnią lub szukasz zapasów w parku. To niesamowite, ale ekscytujące uczucie, jakby napięcie z serialu przeniknęło do Twojego codziennego życia.

Rozgrywka jest przyjemnie prosta, ale szybko wciąga. Strzelanie do zombie w walce wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną daje satysfakcję, zwłaszcza gdy udaje ci się oddać idealne strzały w ruchu. Ratowanie ocalałych nadaje grze cel wykraczający poza samo zbieranie zabójstw, a ulepszanie broni i bohaterów, takich jak Rick, Michonne i Daryl, sprawia, że gra pozostaje świeża w miarę postępów.

Gracze często chwalą to, jak zbieranie kultowych postaci dodaje atmosferę „spełnienia marzeń fanów”, choć niektórzy zauważają też, że grindowanie w celu uzyskania ulepszeń może po pewnym czasie wydawać się nieco monotonne.

Pod względem wizualnym gra zachowuje dobrą równowagę. Nakładki AR są dopracowane i przejrzyste, a modele postaci zachowują wystarczająco surowy wygląd, by przypominać, że to właśnie „The Walking Dead”, a nie zwykła strzelanka. Być może nie osiąga kinowych wyżyn tytułów Telltale opartych na fabule, ale lepiej niż jakakolwiek inna gra z serii „The Walking Dead”” spełnia obietnicę „graj gdziekolwiek”.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek chciałeś poczuć, jakby apokalipsa dotknęła twoje własne miasto, ta gra zdecydowanie spełni twoje oczekiwania. Nie jest idealna, a system ulepszeń może się nieco dłużyć, ale jako niewielka przygoda survivalowa, którą możesz nosić w kieszeni, stanowi zabawny i pomysłowy wkład do serii.

13. Overkill’s The Walking Dead [Przerwana wizja trybu kooperacyjnego]

Nasza ocena 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Overkill Software Średni czas gry 20–30 godzin (kampania + misje kooperacyjne) Ocena na Metacritic 51 (PC)

Gra „The Walking Dead” firmy Overkill miała na celu przedstawienie serii w nowym świetle jako surowej strzelanki kooperacyjnej z perspektywy pierwszej osoby i w najlepszych momentach zapewniała prawdziwe napięcie. Gracz łączył siły z trzema innymi ocalałymi, z których każdy miał własną klasę i ulepszalne umiejętności, i rzucał się w wir misji wymagających planowania, skradania się i komunikacji. Nie chodziło tylko o wykańczanie zombie; jeden z członków drużyny mógł zapewniać ogień osłonowy, podczas gdy inny szukał zapasów, a ta ciągła potrzeba koordynacji nadawała grze nutkę realizmu.

Atmosfera była jedną z jej największych zalet. Mroczne, przytłaczające otoczenie w połączeniu z realistycznymi efektami walki pozwalało poczuć brutalność walki o przetrwanie. Gdy wszystko działało jak należy, misje napełniała napięta energia, która przypominała mi grę „Left 4 Dead”, ale z większym naciskiem na zarządzanie zasobami i budowanie obozów.

Niektórzy gracze naprawdę doceniali to, jak gra nagradzała pracę zespołową i karała styl gry „samotnego wilka”, ale inni uważali ją za niezgrabną i nierówną, pełną błędów i problemów z balansem, które osłabiały emocje.

Niestety, ta obietnica nie przetrwała. Gra borykała się z burzliwą premierą, słabymi recenzjami i malejącą liczbą graczy. W 2019 roku została wycofana ze sprzedaży, a dziś jest oficjalnie zamknięta. Mimo to dla wszystkich zainteresowanych strzelankami z perspektywy pierwszej osoby i kooperacyjną rozgrywką pozostaje ona godną uwagi pozycją na listach najlepszych gier FPS.

Fani preferujący bardziej niezawodne wrażenia prawdopodobnie znajdą większą długoterminową satysfakcję w tytułach z naszej listy najlepszych gier komputerowych dla jednego gracza, które oferują podobną atmosferę bez frustracji związanej z wyłączaniem serwerów.

Nasza ocena: W grze „Overkill’s The Walking Dead” nie da się już grać, ale zasługuje ona na uznanie za to, co próbowała osiągnąć. Chociaż ostatecznie nie udało jej się osiągnąć zamierzonego celu, wniosła do serii unikalną wizję opartą na grze zespołowej, której żadna inna gra z serii „The Walking Dead” nie podjęła się w takiej skali.

Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Telltale Games / Skybound Games Średni czas gry ponad 50 godzin (wszystkie sezony i DLC) Ocena na Metacritic 82 (PC)

Jeśli istnieje jedna kolekcja, która naprawdę oddaje znaczenie serii „The Walking Dead” w świecie gier, to właśnie ta. Seria „Telltale Definitive Series” łączy wszystkie cztery sezony, dodatek „400 Days” oraz grę „The Walking Dead: Michonne” w jeden pakiet, pozwalając graczom przeżyć historię Clementine od początku do końca. Nominowałbym ją do tytu łu „Najlepszego kompletnego doświadczenia narracyjnego”, ponieważ przedstawia pełną historię Clementine – od jej początków jako bezbronnego dziecka w pierwszym sezonie aż po rolę zatwardziałej przywódczyni w sezonie finałowym.

W tej zremasterowanej wersji wprowadzono styl graficzny „Graphic Black”, który wyostrza cel-shading, nadając mu wygląd jakby wyjęty prosto z kadru komiksu. Jest nastrojowy, kinowy i sprawia, że ponowne granie w starsze odcinki znów wydaje się świeże. Oprócz tego otrzymujesz również dodatki, takie jak komentarze twórców, odtwarzacz muzyki oraz materiały zza kulis, w które wieloletni fani uwielbiali się zagłębiać.

Przejście całej serii od początku do końca naprawdę podkreśla spójność narracji Telltale, a sprytne łamigłówki i wyzwania związane z podejmowaniem decyzji sprawiają, że gra jest nie tylko wciągającą opowieścią, ale także jedną z najbardziej angażujących gier logicznych, w jakie można zagrać. Emocjonalne uniesienia, takie jak poruszające zakończenie pierwszego sezonu, wywierają równie silne wrażenie nawet po latach, a spokojniejsze momenty związane z postaciami wciąż zachwycają.

Nasza opinia: Jeśli zależy ci na fabule w grach, ta seria jest pozycją obowiązkową. Jest emocjonująca, przejmująca i głęboko ludzka – to rodzaj przygody, która pozostaje w pamięci jeszcze długo po odłożeniu kontrolera.

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15. The Walking Dead: Święci i grzesznicy [Najlepsza gra survivalowa w VR]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC (VR), PSVR, Meta Quest Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Skydance Interactive Średni czas gry 15–20 godzin (fabuła główna, misje poboczne wydłużają czas gry) Ocena na Metacritic 81 (PC VR)

Gdybym miał przyznać tej grze tytuł, bez wahania nazwałbym ją „Najlepszym doświadczeniem survivalowym w VR”. The Walking Dead: Święci i grzesznicy nie tylko pozwala ci obserwować apokalipsę, ale wrzuca cię w sam jej środek – do zalanych ruin Nowego Orleanu. Każda decyzja ma ogromne znaczenie. Czy zaryzykujesz przeszukanie ciemnego, pełnego zombie domu w poszukiwaniu jedzenia, czy też pójdziesz na bezpieczną opcję i stracisz szansę na zdobycie sprzętu, którego możesz później desperacko potrzebować? Czy pomożesz błagającemu o ratunek ocalałemu, czy też odwrócisz się od niego, wiedząc, że może on później nie odwdzięczyć się za tę przysługę?

To właśnie w walce gra naprawdę błyszczy. Zamach kijem, wbicie noża w czaszkę zombie czy oddanie chwiejnego strzału w rzeczywistości wirtualnej daje poczucie fizyczności, które jest jednocześnie ekscytujące i przerażające. Grałem w wiele gier survivalowych, ale ta naprawdę sprawiła, że poczułem napięcie, jakiego niewiele innych gier mi dostarczyło. Zarządzanie zasobami i ulepszanie bazy nadają jej realistyczny wymiar strategiczny, niemal zbliżając się do koncepcji gier survivalowych typu sandbox, choć tutaj wszystko to jest opakowane w intensywność VR.

Najbardziej podobało mi się to, jak żywy wydawał się ten świat. Zmoczone deszczem ulice, opuszczone kościoły i zalane dzielnice to nie tylko tło – tworzą one nastrój, sprawiając, że każda wyprawa w poszukiwaniu zapasów wydaje się być osobną historią. Wielu graczy chwaliło tę immersję, twierdząc, że była to pierwsza gra VR, która naprawdę sprawiła, że poczuli się, jakby przeżywali apokalipsę.

Z drugiej strony niektórzy zwracali uwagę, że sterowanie bywało czasami nieco niezgrabne, a nie wszystkim spodobał się system wytrzymałości, który sprawiał, że walka stawała się wyczerpująca, jeśli nie zachowywało się ostrożności. Mimo to większość zgadza się, że jest to jedna z najbardziej niezapomnianych gier VR na rynku.

Co więcej, progresja przypominająca gry RPG – podnoszenie poziomu umiejętności, tworzenie broni i decydowanie o tym, jak grać swoją postacią – stawia tę grę na równi z najlepszymi grami RPG akcji. Nie chodzi tu tylko o wymachiwanie bronią; chodzi o kształtowanie własnej historii przetrwania.

Nasza ocena: Dla mnie Święci i grzesznicy to gra, która najlepiej oddaje surową, desperacką walkę o przetrwanie w uniwersum The Walking Dead. Jest brutalna, emocjonująca i zaskakująco wciągająca. Jeśli posiadasz zestaw VR, to właśnie ta gra sprawia, że wszystko jest tego warte.

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16. The Walking Dead: Onslaught [Najlepsza adaptacja spin-offu w VR]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC (VR), PSVR Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Survios Średni czas rozgrywki 7–10 godzin Ocena na Metacritic 61

W przeciwieństwie do Święci i grzesznicy, która zanurza gracza w oryginalnej opowieści o przetrwaniu, Onslaught idzie inną drogą, pozwalając wcielić się bezpośrednio w postać Ricka, Daryla, Michonne i innych legend serialu. To największa zaleta tej gry – w strzelaniu z kuszy Daryla czy siekaniu zombie jako Michonne tkwi pewien dreszczyk emocji, który natychmiast przyciąga fanów serialu do gry.

Rozgrywka opiera się w dużej mierze na walce w VR w stylu zręcznościowym. Wyprawy po zapasy i budowa bazy w Aleksandrii nadają fabule pewną strukturę, ale sednem tej gry jest akcja – brutalna, dynamiczna i przesadzona. Wymachiwanie bronią białą lub wystrzeliwanie amunicji w hordy zombie jest niezaprzeczalnie zabawne w krótkich seriach, nawet jeśli mechanika czasami wydaje się powtarzalna. Odbudowa Aleksandrii dodaje kolejną warstwę immersji, oferując fanom fantazję o przywróceniu jednej z najbardziej kultowych bezpiecznych przystani serialu.

Słabym punktem gry „Onslaught” jest dopracowanie. Grafika jest zadowalająca, ale brakuje jej realizmu i atmosfery znanej z „Święci i grzesznicy”, a wydajność może spadać podczas bardziej chaotycznych sekwencji. Opinie graczy często podkreślają tę nierównowagę: fani chwalą możliwość wcielenia się w ulubione postacie i czerpania radości z emocjonujących walk, a dla tych, którzy uwielbiają grać w zespole z przyjaciółmi, gra ta jest uważana za jedną z lepszych gier kooperacyjnych w serii VR „The Walking Dead””.

Nasza ocena: „Onslaught” nie zastąpi „Święci i grzesznicy” jako najlepszego doświadczenia VR z serii „The Walking Dead”, ale jeśli szukasz szybkiej, satysfakcjonującej walki i radości z wcielania się w bohaterów serialu, warto po nią sięgnąć. Czasami po prostu przebijanie się przez hordy jako Daryl to wystarczający powód.

17. The Walking Dead: Survivors [Najlepsza mobilna gra strategiczna typu survival]

Nasza ocena 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Elex / Galaxy Play Technology Średni czas gry W trakcie (postęp w grze MMO) Ocena na Metacritic Do ustalenia

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby prowadzenie własnej społeczności ocalałych w apokalipsie zombie, gra „The Walking Dead: Survivors” praktycznie wręcza ci klucze do tego świata. Zamiast śledzić historię jednej postaci, jak w grach VR, tutaj kierujesz losami wszystkich: budujesz bazę, szkolisz ocalałych i starasz się utrzymać swoich ludzi przy życiu, odpierając ataki zarówno zombie, jak i innych graczy.

To, co mi się w tym najbardziej podoba, to fakt, jak duże znaczenie ma strategia. Każdy wybór – gdzie ulepszyć, kogo wysłać na wyprawy, jakie sojusze zawrzeć – może całkowicie zmienić losy twojej osady. Zdarzały mi się sytuacje, w których nagły atak zombie wprawiał mnie w panikę, a obserwowanie, jak moje starannie zbudowane umocnienia wytrzymują atak, dawało mi prawdziwą satysfakcję. Grafika inspirowana komiksem nadaje grze wyjątkowy, kolorowy i przystępny wygląd, ale jednocześnie zachowuje mroczny, pełen napięcia klimat serialu.

Inni gracze wydają się naprawdę cieszyć połączeniem walki o przetrwanie i rywalizacji PvP. Niektórzy wspominali, że grindowanie może być nieco długotrwałe, zwłaszcza podczas budowania sojuszy lub zdobywania kolejnych poziomów, ale poczucie postępu i obserwowanie rozwoju swojej społeczności sprawia, że gra wciąga. Osobiście codziennie zaglądałem do gry, żeby sprawdzić, jak radzą sobie moi ocaleni, a planowanie kolejnego ważnego posunięcia stało się niemal nawykiem.

Nasza ocena: Jeśli lubisz przechytrzać innych, jednocześnie dbając o przetrwanie swojej osady, „Survivors” jest zaskakująco zabawną i satysfakcjonującą grą. Dla fanów rywalizacyjnych gier strategicznych na urządzenia mobilne, którzy jednocześnie kochają serial „The Walking Dead”, ta pozycja jest zdecydowanie warta uwagi.

18. The Walking Dead: All-Stars [Najlepsza mobilna gra RPG z kolekcją bohaterów]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Com2uS Holdings Średni czas gry W trakcie (postęp w grze RPG) Ocena na Metacritic Do ustalenia

Jeśli kiedykolwiek lubiłeś tworzyć drużynę bohaterów i patrzeć, jak dają wycisk zombie, gra „The Walking Dead: All-Stars” idealnie zaspokoi tę potrzebę. W przeciwieństwie do innych gier mobilnych z serii „The Walking Dead”, ta skupia się na zbieraniu bohaterów i rozwoju postaci w stylu RPG. Rekrutujesz zarówno ulubionych przez fanów ocalałych, jak i oryginalne postacie, a następnie strategicznie tworzysz drużyny, by stawić czoła falom zombie i rywalom.

Bardzo podobało mi się, jak gra czerpie z grafiki inspirowanej komiksem. Portrety postaci dosłownie wyskakują z ekranu, a animacje bitewne są efektowne, ale nie przesadnie skomplikowane. Chociaż walka jest częściowo zautomatyzowana, wybór kombinacji bohaterów, podnoszenie ich poziomów i zarządzanie zasobami zapewniają wystarczającą głębię, by gra pozostała wciągająca.

Gracze, z którymi rozmawiałem, uwielbiają aspekt kolekcjonowania bohaterów. Niektórzy wspominają o sporadycznej frustracji związanej z czekaniem na pewne ulepszenia, ale większość zgadza się, że dreszczyk emocji związany z obserwowaniem, jak ich ulubione postacie rozwijają się i dominują w bitwach, przeważa nad momentami spowolnienia. Osobiście zacząłem eksperymentować z różnymi składami drużyn, wypróbowując bohaterów, których nie spodziewałem się polubić, i, co zaskakujące, to właśnie sprawiło, że wracałem do gry.

Nasza opinia: Dla wszystkich miłośników strategii, kolekcjonowania bohaterów oraz surowego, ale barwnego świata serialu „The Walking Dead” – gra „All-Stars” to strzał w dziesiątkę. Jest satysfakcjonująca, przystępna i na tyle rozbudowana, że zarówno zwykli gracze, jak i zapaleni fani będą do niej wracać.

19. The Walking Dead: Święci i grzesznicy – Rozdział 2: Retribution [Najlepsza gra survival horror w VR]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC (VR), PS VR2, Meta Quest 2, PICO 4 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Skydance Interactive Średni czas gry 15–25 godzin Ocena na Metacritic 72 (PC VR)

Jeśli pierwsza część Święci i grzesznicy sprawiła, że kurczowo ściskałeś kontrolery VR, to Chapter 2: Retribution sprawi, że praktycznie zaczniesz się pocić. Powracając do Nowego Orleanu opanowanego przez walkerów, ta kontynuacja podnosi poprzeczkę, oferując cięższe bronie, większą swobodę oraz wybory, które naprawdę wydają się mieć znaczenie.

Od zbierania zapasów po tworzenie prowizorycznego ekwipunku – każda decyzja może wpłynąć na przebieg twojej historii o przetrwaniu. Walka jest dla mnie czymś wyjątkowym – machanie siekierą czy popychanie walkera w VR sprawia wrażenie surowego, ciężkiego, a czasem aż nieprzyjemnie realistycznego. W połączeniu z rozgałęzionymi wątkami fabularnymi często zdarzało mi się zatrzymywać i zastanawiać: „Czy naprawdę chcę podjąć to ryzyko?”. To poziom immersji, który sprawia, że stawka wydaje się osobista, a nie jest to po prostu kolejna gra.

Inni gracze, z którymi rozmawiałem, zachwycają się atmosferą. Nowy Orlean wydaje się żywy i niebezpieczny, a napięcie narasta nieustannie, niezależnie od tego, czy skradasz się po zalanych ulicach, czy stajesz twarzą w twarz z hordą w ciasnych pomieszczeniach. Niektórzy twierdzą nawet, że to najlepszy survival horror w VR, w jaki grali, ponieważ płynnie łączy strategię, fizyczność i fabułę. Osobiście wracałem do gry, by zobaczyć, jak rozegrają się moje wybory, a różnorodność możliwych zakończeń sprawiła, że nie mogłem się od niej oderwać.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry VR, która sprawi, że dłonie zaczną ci się pocić, to właśnie to. „Święci i grzesznicy: Rozdział 2” nie tylko daje ci zombie do zabicia, ale wrzuca cię w świat pełen desperacji i pyta, jak daleko jesteś gotów się posunąć, by przetrwać.

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20. The Walking Dead: Destinies [Najlepsze interaktywne doświadczenie narracyjne]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Flux Games Średni czas rozgrywki 12–18 godzin Ocena na Metacritic 29 (PS5)

Jeśli kiedykolwiek siedziałeś na kanapie, krzycząc na serial „The Walking Dead”” i marząc, by móc kierować Rickiem lub podjąć inną decyzję, gra „Destinies” daje ci taką możliwość. Od momentu przebudzenia się w szpitalu jako Rick Grimes gra pozwala ci odkrywać scenariusze typu „co by było, gdyby”, które mogą radykalnie zmienić to, kto przeżyje i kto będzie przywódcą. Chcesz, żeby to Shane, a nie Rick, przejął dowodzenie? Możesz to sprawić, a efekt domina, jaki wywiera to na grupę, sprawia, że każda decyzja ma ogromne znaczenie.

Rozgrywka łączy walkę z perspektywy trzeciej osoby, zbieranie zasobów i podejmowanie decyzji o charakterze moralnym. Sama walka jest dość prosta – pozwala na przełączanie się między bronią palną a bronią białą oraz na ostrożne zarządzanie amunicją, ale prawdziwą atrakcją jest kształtowanie fabuły.

Bardzo podobało mi się testowanie różnych wyborów, aby zobaczyć, jak zmienia się dynamika grupy i które momenty można całkowicie przepisać. Inni gracze podzielają ten entuzjazm, zauważając, że nawet drobne decyzje mogą wywołać lawinę intensywnych konsekwencji, które sprawiają, że gracz jest zaangażowany w każdą scenę.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek krzyczałeś na ekran podczas oglądania serialu, myśląc : „Ja bym to zrobił inaczej”, to jest twoja szansa, by to udowodnić. Destinies może i nie rewolucjonizuje gatunku survivalowego, ale spełnia marzenie o przekształceniu jednej z najsłynniejszych telewizyjnych opowieści o zombie.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „The Walking Dead”?

Za najlepszą grę z serii „The Walking Dead” często uważa się tytuł „The Walking Dead”: Sezon pierwszy” firmy Telltale. Emocjonująca fabuła, rozwój postaci oraz powiązania z komiksami „The Walking Dead” sprawiają, że jest to wyjątkowe doświadczenie w świecie gier wideo. Wielu fanów nadal ocenia ją wyżej niż późniejsze sezony i grę opartą na miniserialu.

Która gra jest pierwszą grą z serii „The Walking Dead”?

Pierwszą grą z serii „The Walking Dead” jest „The Walking Dead”: Sezon pierwszy”, wydana w 2012 roku. Ta gra przygodowa zapoznała graczy z postaciami Clementine i Lee, wyznaczając emocjonalną podróż, którą rozwinęły kolejne tytuły. Jej sukces wpłynął na drugi sezon oraz wszystkie poprzednie tytuły z tej serii.

Która gra z serii „The Walking Dead” jest najłatwiejsza?

Najłatwiejszą grą z serii „The Walking Dead” jest wersja na PC pierwszego sezonu, dzięki prostym sterowaniom i jasnym wskazówkom. W przeciwieństwie do późniejszych części, takich jak trzeci sezon czy ostatnia gra, skupia się ona na wyborach fabularnych zamiast na skomplikowanej mechanice, co sprawia, że jest bardzo przyjazna dla początkujących.

W którą grę z serii „The Walking Dead” powinienem zagrać jako pierwszą?

Powinieneś zacząć od pierwszego sezonu, ponieważ przedstawia on głównych bohaterów i fabułę. Granie w kolejności pozwala śledzić rozwój Clementine w poprzednich sezonach, drugim sezonie, trzecim sezonie i w końcu w ostatniej części serii, nie pomijając kluczowych momentów rozwoju postaci ani niewyjaśnionych szczegółów dotyczących połączonego świata.

Ile sezonów ma gra „The Walking Dead” w porządku chronologicznym?

W serii gier „The Walking Dead” występują cztery główne sezony: pierwszy sezon, drugi sezon, trzeci sezon („Nowa granica””) oraz ostatnia część gry („Ostatni sezon””). Oprócz nich dostępna jest również miniseria („Michonne”), która nawiązuje do niewyjaśnionego, powiązanego świata komiksów „The Walking Dead””.