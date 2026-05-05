12 gier z serii „Halo” w porządku chronologicznym: historia ewolucji walki

Dla fanów, którzy chcą grać w gry z serii „Halo” w kolejności, seria ta oferuje ponad dwie dekady legendarnych bitew science fiction i ewoluującej rozgrywki. Od początków studia Bungie po obecne dzieła studia 343, seria „Halo” pomogła zdefiniować gatunek strzelanek i wyznaczyła nowe standardy dla trybu wieloosobowego na konsolach.

Każda część opiera się na poprzedniej, jednocześnie przenosząc historię Master Chiefa i walki ludzkości o przetrwanie na coraz bardziej odważne terytoria. Ten przewodnik przedstawia wszystkie 12 gier z serii Halo w kolejności premiery i wskazuje jasną ścieżkę przez serię, niezależnie od tego, czy wolisz grać w gry z serii Halo w porządku chronologicznym, czy według daty premiery.

Gry z serii Halo w porządku: 5 najlepszych

Niektóre gry z serii „Halo” stanowiły punkty zwrotne dla całej serii:

1 Halo: Combat Evolved 2001 To właśnie od tej gry wszystko się zaczęło. Szybka rozgrywka, kultowe mapy i kampania, która zaprezentowała światu postać Master Chiefa. Halo: Combat Evolved wyznaczyło złoty standard dla strzelanek na konsole. Buy now 2 Halo 2 2004 Ta kontynuacja na nowo zdefiniowała rozgrywkę online. Tryb wieloosobowy online sprawił, że Halo stało się fenomenem społecznym, a kinowa narracja i nowe perspektywy rozgrywki podniosły poprzeczkę dla całej serii. Buy now 3 Halo 3 2007 Halo 3 to hit, który oferuje bitwy na wielką skalę oraz dramatyczne zakończenie oryginalnej trylogii studia Bungie. Jest to gra, która na długo zapadła w pamięć fanów i stanowi doskonały przykład tego, jak należy zakończyć trylogię. Buy now

12 gier z serii „Halo” w porządku chronologicznym: kompletny przewodnik po serii

Seria „Halo” rozrosła się do rozmiarów wszechświata pełnego epickich bitew, gier pobocznych i kontynuacji, obejmującego ponad 20 lat wojen Spartan. Każda kolejna odsłona wnosiła coś nowego – czy to skokowy postęp w trybie wieloosobowym, odważny zwrot fabularny, czy świeże podejście do sprawdzonej formuły. Czytaj dalej, aby zapoznać się z wszystkimi 12 grami z serii Halo w kolejności premier i dowiedzieć się, gdzie plasują się Twoje ulubione tytuły.

1. Halo: Combat Evolved [Najbardziej wpływowa klasyka gatunku FPS]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox, Windows, Mac Rok wydania 2001 Twórca/twórcy Bungie, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 9–10 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo: Combat Evolved zmieniło wszystko, gdy pojawiło się na rynku ponad dwie dekady temu, w 2001 roku. Ta strzelanka science fiction zapoznała miliony graczy z postacią Master Chiefa i nowymi mechanikami rozgrywki. System osłon i integracja pojazdów to tylko niektóre z funkcji, które do dziś wykorzystuje wiele gier FPS.

W grze Halo: Combat Evolved wcielasz się w postać Master Chiefa, genetycznie ulepszonego superżołnierza walczącego z obcymi siłami Przymierza. Kampania łączy rozległe lokacje z inteligentną sztuczną inteligencją, dzięki czemu starcia wydają się niezwykle realistyczne. To niezapomniana przygoda, ale to właśnie w trybie wieloosobowym spędziłem większość czasu. Miliony graczy mają miłe wspomnienia z rozgrywek w trybie „Capture the Flag”, które trwały do białego rana.

Dlaczego to wybraliśmy Halo: Combat Evolved na nowo zdefiniowało strzelanki konsolowe i zapoczątkowało jedną z najbardziej lubianych serii gier. Położyło podwaliny pod każdą kolejną grę z serii Halo, pokazując jednocześnie, że strzelanki konsolowe mogą być równie nowatorskie i niezapomniane jak ich odpowiedniki na PC.

Gra „Halo: Combat Evolved” położyła podwaliny, dzięki którym seria „Halo” stała się powszechnie znana. Kampania przedstawia kluczowe elementy uniwersum „H alo”, a sekcje z pojazdami doskonale urozmaicają akcję toczącą się pieszo. Gra zyskała na wartości dzięki serii „Master Chief Collection” i stanowi najlepszy punkt wyjścia dla każdego, kto chce poznać gry z serii „Halo” w kolejności chronologicznej.

Ocena końcowa: Ponadczasowy klasyk, który zrewolucjonizował strzelanki konsolowe dzięki genialnej sztucznej inteligencji, kultowej broni i płynnej rozgrywce z wykorzystaniem pojazdów. Idealna pozycja zarówno dla nowicjuszy, którzy chcą poznać korzenie serii Halo, jak i weteranów poszukujących odrobiny nostalgii. Epickie kampanie i chaos trybu wieloosobowego w grze „Halo: Kolekcja Master Chiefa”” sprawiają, że jest to godny dodatek do zestawienia najlepszych gier podobnych do „Doom”.

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guslord31 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To naprawdę niesamowite, że mogę grać w „Halo Combat Evolved” na dużym telewizorze w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę. To radość, której po prostu nie mogę traktować jako coś oczywistego.

2. Halo 3 [Najlepszy przełom w trybie wieloosobowym]

Nasz wynik

9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox, Windows Rok wydania 2004 Twórca/twórcy Bungie, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (fabularnej) 8–9 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo: Combat Evolved wyznaczyło standardy dla wszystkich kolejnych gier z serii, a Halo 2 zdołało je jeszcze podnieść. Jest to pierwsza gra z serii Halo, która pozwala graczom posługiwać się dwiema broniami jednocześnie, a Xbox Live przeniósł tryb wieloosobowy na zupełnie nowy, intensywny poziom.

Historia Master Chiefa toczy się dalej w sequelu, w którym akcja przeplata się między Chiefem a Arbiterem. Fabuła jest fantastyczna, choć niektórzy gracze nie byli zachwyceni możliwością wcielenia się w postać Arbitera. Była to znacząca zmiana, ale ważna, która dodała fabule większej głębi. Tryb wieloosobowy również otrzymał ogromną aktualizację, obejmującą obsługę Xbox Live, klany oraz zaawansowane systemy dobierania graczy.

Dlaczego to wybraliśmy Halo 2 zrewolucjonizowało rozgrywkę wieloosobową na konsolach i poszerzyło uniwersum Halo o elementy intrygi politycznej. Funkcje online wyznaczyły standardy dla współczesnych strzelanek i odegrały kluczową rolę w wprowadzeniu e-sportu na konsole.

Halo 2 udowodniło, że sequele mogą ulepszać to, co już doskonałe, a jednocześnie podejmować twórcze ryzyko. Konstrukcja oparta na dwóch bohaterach była wyjątkowa, a dzięki Xbox Live Halo stało się grą, w którą wszyscy grali online. Rywalizacja w trybie wieloosobowym znalazła swoje miejsce w domach na całym świecie, co dodatkowo umacnia jej pozycję wśród legendarnych gier wieloosobowych.

Ocena końcowa: Przełomowa kontynuacja, która doprowadziła do perfekcji konsolowy tryb wieloosobowy online dzięki Xbox Live, akcji z użyciem dwóch broni oraz fabule z dwoma bohaterami, co nadaje fabule dodatkową głębię. Idealna dla fanów rywalizacji i kinowej narracji science fiction.

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Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360 Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Bungie, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (fabularnej) 8–10 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Zanim w 2007 roku ukazała się gra „Halo 3”, seria „Halo” stała się już światowym fenomenem. Fani mieli niezwykle wysokie oczekiwania po poprzedniej części i nie zawiedli się zakończeniem tej epickiej trylogii science fiction.

Kampania w Halo 3 obejmuje niezapomniane lokacje i potężne bitwy, a także nową broń z arsenału Kosmicznego Dowództwa ONZ. Tarcze bąbelkowe były świetną zabawą, a fabuła idealnie wpisuje się w dwie pierwsze części serii. Kolejnym mile widzianym dodatkiem były większe mapy oraz tryb Forge. Tryb Forge wzbogacił rozgrywkę wieloosobową o nowe narzędzia kreatywne, które pozwalały z łatwością edytować mapy, a także o funkcje takie jak tryb Theater Mode.

Dlaczego to wybraliśmy Halo 3 dało fanom wszystko, czego oczekiwali od finału – epickie bitwy, solidne zakończenie fabuły oraz tryb wieloosobowy, który sprawił, że gracze wracali do tej gry przez lata. To gra, która udowodniła, że finały naprawdę mogą sprostać oczekiwaniom.

Rozgrywka społecznościowa stanowiła istotną część Halo 3 i była głównym powodem, dla którego gra cieszyła się popularnością przez wiele lat po premierze. Połączenie wspaniałych momentów kampanii i narzędzi społecznościowych sprawiło, że była to jak dotąd najlepsza gra z serii Halo. Trudno jest zadowolić wszystkich, ale Bungie doskonale spełniło wszystkie oczekiwania fanów dotyczące zakończenia trylogii.

Ocena końcowa: Epicki finał, który oferuje intensywne bitwy, kreatywne narzędzia, takie jak Forge, oraz zamknięcie fabularne. Pozycja obowiązkowa dla graczy ceniących niezapomniane kampanie i tryb wieloosobowy oparty na społeczności.

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4. Halo Wars [Najlepszy eksperyment gatunkowy]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360, Xbox One, Windows Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (fabularnej) 12 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Pierwsze trzy tytuły z serii Halo to gry FPS z gatunku science fiction, ale Halo Wars przyjęło zupełnie inne podejście. Jest to prequel osadzony kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami z Combat Evolved, skupiający się na rozgrywce typu RTS oraz początkach wojny między ludźmi a Przymierzem.

W „Halo Wars” gracze nie sterują Master Chiefem, lecz dowodzą całymi armiami żołnierzy i pojazdów UNSC. Fabuła porusza temat początków konfliktu, wprowadzając jednocześnie nowe postacie do uniwersum „Halo”. Jest to gra przystępna dzięki systemowi sterowania idealnie dopasowanemu do konsol. Mikrozarządzanie frakcją UNSC lub Przymierza nie jest wcale skomplikowane, a wręcz przeciwnie – jest dziecinnie proste.

Dlaczego to wybraliśmy Halo Wars przedstawiło konflikt z Przymierzem z nowej perspektywy, dając graczom kontrolę nad całymi armiami zamiast pojedynczego żołnierza. Połączenie uproszczonej mechaniki rozgrywki i wysokiej jakości przerywników filmowych stanowiło dla fanów serii Halo odświeżającą odmianę.

Halo Wars nie jest najbardziej złożoną grą strategiczną czasu rzeczywistego na rynku, ale w momencie premiery była wyjątkowa i nadała serii nowy kierunek. Eksperyment się powiódł, ponieważ gra pozostała wierna klimatowi serii Halo, jednocześnie dostosowując rozgrywkę RTS do konsol. W porównaniu ze złożonymi grami strategicznymi pozostaje jedną z bardziej przystępnych gier strategicznych dostępnych na Xbox.

Ocena końcowa: Odważne przejście do gatunku strategii czasu rzeczywistego, które ożywia świat Halo poprzez dowodzenie oddziałami i kinowe przerywniki filmowe. Świetna pozycja zarówno dla fanów strategii, jak i nowicjuszy w serii.

5. Halo 3: ODST [Najbardziej surowa gra, zmiana narracji]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Bungie, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 9–12 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Szósta gra z serii również odchodzi od formuły FPS, która przyniosła popularność serii Halo. W Halo 3: ODST Master Chief schodzi na dalszy plan, a gracz przejmuje kontrolę nad żołnierzami Orbital Drop Shock Troopers w ramach mniejszej, bardziej kameralnej kampanii.

Rozgrywka przebiega płynnie, ale w Halo 3: ODST musisz postawić na skradanie się . Tarcze nie wchodzą w grę, a przytłaczająca siła ognia jest wykluczona, więc musisz myśleć jak „zwykły” żołnierz. Strzelaniny w całej kampanii są nadal intensywne, ale o wiele bardziej zapadają w pamięć. Wynika to częściowo z klimatycznej scenerii New Mombasy, świetnego dubbingu oraz jazzowej ścieżki dźwiękowej. Ta nastrojowa gra rezygnuje z rozmachu na rzecz klimatu noir, który często spotyka się w niektórych wybitnych grach dla jednego gracza.

Dlaczego to wybraliśmy ODST stanowiło dla fanów serii Halo odświeżającą odmianę dzięki atmosferze, wrażliwym postaciom oraz unikalnemu spojrzeniu na to, jak wojna między ludźmi a Przymierzem wpływa na cywilów.

Tryb kampanii jest krótki, nawet jak na grę z serii „Halo”, ale tryb wieloosobowy i tryb „Firefight” przez lata utrzymywały zainteresowanie graczy. Wyróżniało się tu podejście oparte na fabule oraz sposób rozplanowania misji, a także realistyczne przedstawienie żołnierzy w grze „Halo 3: ODST”.

Ocena końcowa: nastrojowa, klimatyczna gra, która skupia się na zwykłych żołnierzach, klimatycznej narracji i dopracowanej rozgrywce opartej na skradaniu się. Idealna dla graczy pragnących realistycznej, fabularnej przygody w świecie Halo.

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Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Bungie, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki (fabularnej) 8 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo: Reach stanowi prequel stworzony przez Bungie oraz pożegnanie z serią, której są twórcami. Gra przedstawia wydarzenia poprzedzające Combat Evolved i opowiada o drużynie Spartan broniącej planety Reach.

Wcielasz się w postać Noble Six, dołączając do elitarnej drużyny zmagającej się z przeważającymi siłami Przymierza. Fabuła skupia się na pracy zespołowej i robi ogromne wrażenie. Na tym poprzestaniemy, aby nie zdradzać zbyt wiele. Sceny akcji mają kinowy charakter, a tryb wieloosobowy jest tak samo świetny jak zawsze. Umiejętności, takie jak plecaki odrzutowe i sprint, urozmaicają rozgrywkę, a grafika prezentuje oszałamiające otoczenie. Opcje personalizacji pozwalają dostosować postać Spartanina za pomocą różnych elementów zbroi i kolorów.

Dlaczego to wybraliśmy Halo Reach łączy emocjonującą fabułę z znakomitą rozgrywką, stanowiąc niezapomniane pożegnanie Bungie z serią. Równowaga między kinowymi momentami kampanii, głębią trybu wieloosobowego i możliwościami personalizacji sprawia, że jest to wyjątkowa pozycja w historii serii Halo.

Halo Reach to gra, w którą koniecznie trzeba zagrać – wywołuje emocje, ale zachowuje klasyczny klimat serii Halo. Bungie wypełniło swoją ostatnią grę z serii Halo wszystkim, co fani kochali w tej serii, od poruszającej fabuły po zacięte strzelaniny. Gra jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych w serii, co czyni ją świetnym punktem wyjścia dla nowicjuszy i idealnym pożegnaniem dla wieloletnich graczy.

Ocena końcowa: Pełen emocji, kinowy prequel z mocną fabułą skupioną na drużynie, oszałamiającą grafiką i rozbudowanymi opcjami personalizacji. Godne pożegnanie z Bungie i świetny punkt wyjścia dla nowych fanów.

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Forhaver. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra „Halo Reach” stanowiła idealne zwieńczenie współpracy studia Bungie z tą serią.

7. Halo 4 [Najlepsza odświeżona saga osobista]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy 343 Industries, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 7–8 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo 4 było pierwszą próbą 343 Industries w kontynuowaniu historii Master Chiefa po tym, jak Bungie przekazało stery. Kampania rozpoczyna się wiele lat po wydarzeniach z Halo 3 i skupia się na relacji Chiefa z Cortaną, którzy muszą stawić czoła zagrożeniom ze strony Forerunnerów.

Rozgrywka w Halo 4 wprowadziła nowe mechaniki i zestawy wyposażenia, które zapewniają większą elastyczność podczas walki. Strzelaniny są imponujące, a grafika prezentowała się znakomicie na konsoli Xbox 360. Wyglądają one jeszcze lepiej na wysokiej jakości monitorze do gier, jeśli grasz w tę pozycję w ramach Master Chief Collection. Fabuła cieszy się popularnością wśród fanów, a system punktacji w końcu pozwala graczom zdobywać punkty za działania inne niż zabójstwa.

Dlaczego to wybraliśmy Halo 4 ponownie wprowadza postać Master Chiefa, oferując osobistą historię, dopracowaną rozgrywkę i ulepszoną grafikę. Połączenie kinowych scen i nowoczesnego trybu wieloosobowego stanowi mocną kontynuację sagi Halo.

Niektórzy fani nie byli zadowoleni ze zmian w formule serii i przejęcia serii przez studio 343, ale Halo 4 zdołało wprowadzić serię w nowoczesną erę, oferując jednocześnie fabułę, którą gracze pokochali. Kampania kładzie nacisk zarówno na myślenie strategiczne, jak i klasyczną strzelaninę w stylu Halo, a tryb wieloosobowy zapewnia ogromną wartość powtórkową.

Ocena końcowa: Nowy początek pod skrzydłami 343 Industries, który zgłębia więź Chiefa z Cortaną poprzez wciągającą oprawę wizualną i dopracowaną walkę. Idealna propozycja dla graczy poszukujących nowoczesnych i osobistych wrażeń z serii Halo.

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8. Halo: Spartan Assault [Najlepsza przenośna gra akcji z serii Halo]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360, Xbox One, Windows, Windows Phone, iOS Rok wydania 2013 Twórcy 343 Industries, Vanguard Games, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 4–5 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo: Spartan Assault pojawiło się w 2013 roku jako strzelanka typu twin-stick, której akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z gier Halo 3 i Halo 4. Chociaż perspektywa z góry jest inna, broń i pojazdy były znane graczom, niezależnie od tego, czy grali na komputerze, konsoli czy urządzeniu mobilnym.

Misje w Halo: Spartan Assault mają szybkie tempo. Nie ma tu 10-godzinnej kampanii do przejścia, ale ponad 20 misji z różnorodnymi celami. Każdy etap stawia przed graczami nowe wyzwania, od obrony kluczowych punktów po eliminowanie fal wrogów. Wysokie wyniki i tabele wyników motywowały graczy do ponownego przechodzenia misji i doskonalenia swojej strategii.

Dlaczego to wybraliśmy Spartan Assault udowadnia, że mniejsze, taktyczne misje mogą dostarczać fanom serii Halo równie dużo frajdy. Szybkie cele, znani przeciwnicy i precyzyjne sterowanie sprawiają, że gra jest przyjemna i przystępna.

Chociaż gra jest krótsza i prostsza niż główne tytuły z serii, „Halo: Spartan Assault” nadal doskonale wpisuje się w ten świat. Walka jest fantastyczna, a przeciwnicy łatwo rozpoznawalni. Ta skromna produkcja sprawdziła się na wielu platformach i po raz pierwszy wprowadziła serię „Halo” na urządzenia mobilne.

Ocena końcowa: Kompaktowa gra z serii „Halo” z obsługą dwóch drążków, oferująca satysfakcjonującą walkę i różnorodność misji, która sprawdza się dobrze na różnych platformach. Idealna do szybkich, łatwo dostępnych sesji z „Halo” w podróży.

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9. Halo: Spartan Strike [Najlepsza gra zręcznościowa na urządzenia mobilne]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Windows Phone, iOS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy 343 Industries, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 4–5 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza

343 Industries powróciło do sprawdzonej formuły w grze „Halo: Spartan Strike””, będącej kontynuacją ich pierwszej strzelanki typu twin-stick. Założenia tej kontynuacji pozostają w dużej mierze niezmienione, ale grafika i rozgrywka zostały znacznie ulepszone.

Spartan Strike opiera się na formule z gry Halo: Combat Evolved, ale oferuje ostrzejszy obraz i lepsze sterowanie. Gra działa płynniej, a akcja toczy się w szybkim tempie w miarę postępów w rozgrywce. Misje są bardziej zróżnicowane, co daje graczom więcej powodów do ponownego grania i dążenia do osiągnięcia lepszych wyników. Fabuła luźno nawiązuje do wydarzeń z Halo 2 – zaczyna się podczas inwazji na New Mombasę z Halo 2, a następnie przeskakuje o kilka lat do przodu, do nowego zagrożenia na Gamma Halo. Ponieważ całość ma charakter symulacji, fabuła jest dość chaotyczna i nie tworzy spójnej narracji.

Dlaczego to wybraliśmy Spartan Strike poprawiło wrażenia z mobilnej gry Halo dzięki bardziej dopracowanym misjom i ulepszonej rozgrywce. To kolejny tytuł z serii Halo, który pokazuje, jak dobrze ta seria sprawdza się poza gatunkiem FPS.

Halo: Spartan Strike to wciąż niewielka gra zaprojektowana z myślą o krótkich sesjach trwających około 10 minut. Wybór broni został poszerzony o nowe opcje, z których korzysta się z przyjemnością, a sztuczna inteligencja przeciwników wydaje się bardziej responsywna podczas wymiany ognia. To kolejna gra zaprojektowana z myślą o urządzeniach mobilnych, ale świetnie sprawdza się również na wysokiej jakości laptopie do gier.

Ocena końcowa: Bardziej dopracowana i usprawniona strzelanka mobilna z płynnym sterowaniem, zróżnicowanymi misjami i luźnym nawiązaniem do fabuły serii Halo. Świetna na krótkie sesje rozgrywki nastawione na osiąganie jak najlepszych wyników.

10. Halo 5: Strażnicy [Najlepsza ewolucja trybu wieloosobowego]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy 343 Industries, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 8–9 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

W grze „Halo 5: Strażnicy” podjęto próbę rozszerzenia sagi o Master Chiefie poprzez skupienie się na dwóch drużynach Spartan, dowodzonych przez Master Chiefa i Spartana Locke’a. Podwójna narracja miała na celu poszerzenie zakresu fabuły, choć wielu fanów nie było zachwyconych tym, że Chief został zepchnięty na dalszy plan.

Kampania spotkała się z umiarkowanym przyjęciem, ale rozgrywka strzelecka, wraz z nowymi umiejętnościami Spartan, takimi jak uderzenie w ziemię, wniosła do walki świeży powiew. Tryb Forge również ewoluował, oferując graczom nowe możliwości twórcze. Tryb wieloosobowy powrócił do rozgrywki w stylu areny i porzucił system wyposażenia, który dzielił fanów w Halo 4. Tryb kooperacyjny dla czterech graczy stał się kluczowym elementem kampanii w Halo 5, co czyni tę grę jedną z najważniejszych pozycji w gatunku gier kooperacyjnych.

Dlaczego to wybraliśmy Halo 5: Strażnicy zasłużyło na swoje miejsce dzięki trybowi wieloosobowemu, który charakteryzował się szybką rozgrywką i dużą rywalizacją. Tryby takie jak Warzone i Arena zapewniły graczom dużą różnorodność, dzięki czemu mecze były ekscytujące. Chociaż kampania pozostawiła wielu graczy z niedosytem, to właśnie rozgrywka online zapewniła grze sukces.

Halo 5 nie spełniło oczekiwań związanych z kampanią, ale zapewniło jedne z najlepszych wrażeń z trybu wieloosobowego w całej serii. Wsparcie po premierze pokazało również zaangażowanie studia 343 w utrzymanie gry przy życiu długo po jej wydaniu.

Ocena końcowa: Kampania o niejednoznacznej fabule, zrównoważona przez wciągające tryby wieloosobowe i efektowne nowe umiejętności, takie jak „ground pound”. Najlepiej nadaje się dla graczy, którzy cenią sobie płynną walkę i długotrwałe zaangażowanie w tryb wieloosobowy.

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-HoleInTheWall-. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Liczba nowych funkcji, nowych przeciwników i nowych postaci, nie wspominając już o naprawdę dobrze wyważonej rozgrywce, składa się na wspaniałe wrażenia z gry.

11. Halo Wars 2 [Najlepsza dopracowana gra RTS na konsole]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy 343 Industries, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 8–10 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

Halo Wars 2 ponownie przenosi walkę do świata strategii taktycznej, oferując kolejną grę z gatunku strategii czasu rzeczywistego. Akcja rozpoczyna się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z pierwszej części, a gracz przejmuje kontrolę nad załogą statku Spirit of Fire w walce przeciwko Banished.

Creative Assembly udoskonaliło formułę konsolowych gier RTS, znaną z wymagających gier strategicznych czasu rzeczywistego, wprowadzając do Halo Wars 2 ulepszone sterowanie jednostkami i zarządzanie bazą. Misje kampanii obejmują zarówno tradycyjne budowanie baz, jak i scenariusze skoncentrowane na konkretnych celach. Rozgrywka jest dynamiczna i toczy się w szybkim tempie, choć wielu fanów uważało, że budowanie bazy mogłoby być lepsze. Fabuła poszerza również świat Halo, wprowadzając kilka nowych, zapadających w pamięć postaci.

Dlaczego to wybraliśmy Halo Wars 2 pokazuje, że strategie czasu rzeczywistego mogą odnieść sukces na konsolach, jeśli są odpowiednio zaprojektowane. Creative Assembly dopracowało sterowanie i dodało różnorodność misji, która zapewnia dynamiczne tempo rozgrywki, jednocześnie poszerzając uniwersum Halo.

Halo Wars 2 udowadnia, że gry strategiczne mogą odnosić sukcesy na konsolach, jeśli są odpowiednio zaprojektowane. Chociaż pojawiają się pewne niedociągnięcia, sterowanie jest intuicyjne. Gra świetnie łączy przystępność z głębią rozgrywki.

Ostateczna ocena: dopracowana gra RTS charakteryzująca się precyzyjniejszym sterowaniem, zróżnicowaną strukturą misji oraz rozbudowanym uniwersum Halo. Solidny wybór dla graczy, którzy lubią gry strategiczne, a jednocześnie przystępne na konsolach.

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12. Halo Infinite [Najlepszy powrót ostatnich lat]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox One, Xbox Series X/S, Windows Rok wydania 2021 Twórca/twórcy 343 Industries, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki (kampania) 10–12 godzin Tryby Tryb dla jednego gracza, tryb wieloosobowy

W grze „Halo Infinite” Master Chief ponownie staje w centrum uwagi dzięki kampanii, która wydaje się znajoma, ale otwiera nowe horyzonty. Rozległe strefy Zeta Halo łączą klasyczne strzelaniny w korytarzach z swobodną eksploracją, co pozwala graczom poczuć wolność charakterystyczną dla świata otwartego.

W grze „Halo Infinite” w pełni widać charakterystyczne dla serii strzelaniny i spektakularne sceny, ale dla wielu graczy prawdziwą gwiazdą okazał się Grappleshot. Zmienia on sposób rozgrywki, a otwarta natura gry zachęca do eksperymentowania. Każda strzelanina wydaje się nieprzewidywalna i uważam, że ogólnie gra jest znacznie płynniejsza niż Guardians. To prawdopodobnie najlepszy wybór dla graczy, którzy po raz pierwszy chcą spróbować swoich sił w trybie wieloosobowym Halo.

Dlaczego to wybraliśmy Halo Infinite z powodzeniem przywróciło serię do jej podstawowych wartości, jednocześnie odświeżając kluczowe systemy, udowadniając, że klasyczna rozgrywka Halo nadal może współistnieć z nowoczesnymi, legendarnymi strzelankami FPS.

Fabuła nie zawsze robi tak duże wrażenie jak akcja w „Halo Infinite”, ale pokazuje, że seria potrafi się dostosować, nie tracąc przy tym tego, co czyni ją wyjątkową. Gra przywraca napięcie i rozmach oryginalnych części, oferując jednocześnie graczom nowe narzędzia i znacznie większą swobodę.

Ocena końcowa: Potężny powrót do formy, łączący swobodną eksplorację z klasyczną strzelaniną, wzbogacony o Grappleshot i płynną rozgrywkę. Idealna brama dla nowicjuszy, pozwalająca doświadczyć współczesnego „Halo” we właściwy sposób.

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McQuiznos. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bardzo podoba mi się element otwartego świata – sama eksploracja świata i układanie w całość tego, co się wydarzyło, gdy natrafia się na martwego żołnierza piechoty morskiej, sprawia ogromną frajdę.

Wyjaśnienie osi czasu gier z serii Halo: kolejność premier a kolejność fabularna

Najlepsza kolejność grania w gry z serii Halo sprowadza się do wyboru między kolejnością wydania a kolejnością chronologiczną. Grając we wszystkie gry z serii Halo po kolei, można wybrać jedną z dwóch wyraźnych ścieżek, z których każda oferuje inne spojrzenie na serię.

Granie w gry z serii Halo w kolejności wydania oznacza podążanie tą samą ścieżką, którą fani pokonali w momencie premiery pierwszej części. Zaczynasz od „Combat Evolved”, czyli historii początków serii „Halo”, a następnie przechodzisz przez kolejne części, z dodatkami takimi jak „ODST” i „Reach” pojawiającymi się w kolejności zgodnej z ich miejscem w historii. Ta opcja podkreśla ewolucję serii „Halo” i zapewnia płynniejszą rozgrywkę, ponieważ funkcje rozwijają się naturalnie, zamiast przeskakiwać między epokami.

Decyzja o graniu w gry z serii „Halo” w porządku chronologicznym zmienia tę ścieżkę. Zaczynasz od Halo Wars i Reach przed oryginalną trylogią, a następnie przechodzisz do Halo 4, Guardians i Infinite. Ta trasa kładzie nacisk na fabułę i pozwala śledzić wojnę między ludźmi a Przymierzem w miarę jej rozwoju. Kompromisem jest bardziej nierówna rozgrywka, ponieważ gry poboczne różnią się od strzelanek z głównej serii.

Obie kolejności mają swoje zalety. Jeśli zależy ci na historii serii, wybierz kolejność premierową. Jeśli chcesz najpierw poznać fabułę, kolejność chronologiczna od razu wciągnie cię w wojnę o przetrwanie ludzkości.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Halo?

Halo 3 to najlepsza ze wszystkich gier z serii Halo, a jej kampania stanowiła epickie zakończenie oryginalnej trylogii. Tryb wieloosobowy przez lata wyznaczał standardy strzelanek online, a funkcje takie jak tryby Forge i Theater dodały grze kreatywności.

Jaka była pierwsza gra z serii Halo?

Pierwszą grą z serii Halo była „Halo: Combat Evolved”, która zapoczątkowała serię w 2001 roku. To właśnie ona przedstawiła szerokiej publiczności postacie Master Chiefa, Cortany oraz Przymierza. Wyznaczyła również nowy standard dla strzelanek konsolowych, łącząc solidną rozgrywkę strzelecką z trybem wieloosobowym na podzielonym ekranie.

Jaka jest najłatwiejsza gra z serii Halo?

Najłatwiejszą grą z serii Halo jest „Halo 4”. Kampania charakteryzuje się bardziej wyrozumiałą sztuczną inteligencją oraz płynniejszym sterowaniem, co zmniejsza poziom trudności w porównaniu z wcześniejszymi grami. Nowe zdolności pancerza i ulepszona broń sprawiają, że gra jest przystępna dla początkujących graczy.

Ile jest gier z serii Halo?

Istnieje 12 głównych gier z serii Halo, licząc podstawowe strzelanki oraz godne uwagi gry poboczne, takie jak „Halo Wars” i „Halo 3: ODST”. Istnieje również oparta na rzeczywistości wirtualnej gra „Halo Recruit” oraz gra na monety „Halo: Fireteam Raven”.

Która gra z serii Halo jest najlepsza dla początkujących?

Najlepszą grą z serii „Halo” dla początkujących jest „Halo: Kolekcja Master Chiefa””. Ten pakiet zawiera cztery pierwsze główne gry oraz tytuły „ODST” i „Reach”. Starsze tytuły otrzymały aktualizacje poprawiające grafikę, co sprawia, że pakiet ten jest idealny dla osób, które chcą poznać fabułę „Halo” od samego początku, ciesząc się jednocześnie udoskonaloną mechaniką rozgrywki i grafiką.

Czy mogę grać w „Halo Infinite” bez grania z innymi?

Tak, w „Halo Infinite” można grać bez udziału innych graczy. Gra zawiera pełną kampanię dla jednego gracza, która opowiada o walce Master Chiefa z Banished, zapewniając kompletne doświadczenie fabularne graczom preferującym eksplorację i walkę we własnym tempie.

Kiedy ukaże się kolejna gra z serii Halo?

Na razie nie ma żadnych informacji na temat kolejnej gry z serii Halo. Halo Infinite wciąż otrzymuje aktualizacje, ale seria weszła w okres przejściowy. Niedawno przemianowane studio Halo Studios skupia się na długoterminowych projektach, w tym na remake'u Halo: Combat Evolved oraz Halo 7, które są tworzone od podstaw w silniku Unreal Engine 5.

Które gry z serii Halo oferują tryb podzielonego ekranu?

Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach, Halo 4 oraz Halo Infinite oferują graczom możliwość rozgrywki ze znajomymi bez połączenia z internetem. Wszystkie te tytuły obsługują tryb podzielonego ekranu, co pozwala graczom łączyć siły w trybie kooperacyjnym kampanii lub rywalizować ze sobą w lokalnych trybach wieloosobowych.