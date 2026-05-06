20 najlepszych gier podobnych do „Anno 117: Pax Romana” – ulubione przez fanów w 2026 roku

Jeśli szukasz gier podobnych do „Anno 177 Pax: Romana”, ta lista zawiera tytuły, które doskonale oddają to połączenie budowania miast, handlu i zarządzania imperium, za którym wszyscy tęsknimy.

Jako miłośnik kształtowania prowincji i usprawniania łańcuchów produkcyjnych znam dreszczyk emocji związany z obserwowaniem, jak mała placówka przeradza się w kwitnącą potęgę w stylu Imperium Rzymskiego. Zapewniam was więc, że ten sam urok pojawia się tutaj: satysfakcja z przejęcia kontroli, organizowania zasobów i prowadzenia swoich poddanych przez nowe wyzwania .

Niezależnie od Twojego stylu gry, te wspaniałe tytuły zapewnią strategiczną głębię, nowe decyzje do podjęcia i mnóstwo przestrzeni do rozbudowy Twojego kolejnego imperium.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Anno 117: Pax Romana

Zanim przejdziesz do pełnej listy, oto trzy tytuły, które – z mojego doświadczenia – najlepiej oddają połączenie planowania, strategii i przekształcania osad w kwitnące imperium:

1 Tropico 6 2019 To doskonałe połączenie intryg politycznych, umiejętności ekonomicznych i zarządzania miastem na wyspie. Elastyczne łańcuchy produkcyjne i ciągłe podejmowanie decyzji sprawiają, że gra ta jest idealna dla tych, którzy szukają nowych wyzwań wykraczających poza klasyczne prowincje rzymskie. Buy now 2 Cities: Skylines 2015 To nowoczesna gra typu city-builder, w której opłaca się stosować przemyślane układy i długoterminowe planowanie. Obserwowanie, jak miasto ożywa, sprawia, że jest to jedna z naprawdę świetnych gier dla każdego, kto uwielbia tworzyć i udoskonalać systemy miejskie. Buy now 3 Banished 2014 Trudna gra polegająca na budowaniu miasta, w której liczy się każdy surowiec, a życie twoich poddanych jest nieustannie zagrożone. Idealna dla fanów podobnych gier, które wymagają starannego planowania już od pierwszej chaty. Buy now

Te trzy tytuły to już propozycje z najwyższej półki, ale przewiń dalej – pełna lista oferuje jeszcze większą głębię, różnorodność i światy do odkrycia.

20 najlepszych gier podobnych do Anno 117: Pax Romana – wybór strategiczny

Przygotuj się na głębsze zanurzenie się w bogatym budowaniu miast, zaciętych bitwach lądowych, rozbudowywaniu imperium i kształtowaniu nowych prowincji. Ta pełna lista ma mnóstwo do zaoferowania, co sprawi, że nie będziesz mógł się od niej oderwać. W ile z tych gier podobnych do Anno 117: Pax Romana grałeś?

1. Tropico 6 [Najlepsza gra typu city-builder o tematyce polityczno-ekonomicznej]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Polityczno-ekonomiczna / symulacja budowy miasta Platformy PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Limbic Entertainment (twórca), Kalypso Media (wydawca) Średni czas gry 30–100 godz. Najlepsze dla Fanów rozbudowy imperium, strategii ekonomicznej, zarządzania wyspą Mocne strony Struktura archipelagu + humorystyczne mechaniki polityczne

W Tropico 6 wcielasz się w rolę El Presidente i zarządzasz własnym państwem wyspiarskim (a raczej archipelagiem), łącząc infrastrukturę, gospodarkę, dyplomację, a nawet potęgę militarną. Dzięki temu każda sesja jest dynamiczna i pozwala ci stworzyć państwo ukształtowane przez twoje wybory, styl przywództwa oraz kierunek, w którym chcesz, by podążała jego przyszłość.

Oprawa wizualna gry jest kolorowa, satyryczna i pełna życia. Będziesz budować mosty między wyspami, organizować handel, wydawać edykty, a czasem organizować wyprawy w poszukiwaniu cudów świata.

Dlaczego to wybraliśmy Możliwość ekspansji na inne wyspy, przeprowadzania strategicznych najazdów oraz sprawowania rządów przy użyciu zarówno narzędzi politycznych, jak i ekonomicznych nadaje grze Tropico 6 wyjątkowy charakter. Jeśli szukasz gry typu „builder”, w której umiejętności dyplomatyczne i sprawność ekonomiczna są równie ważne, ta pozycja z pewnością przypadnie ci do gustu.

Jedną z rzeczy, która się wyróżnia, jest to, jak gra pozwala ci przewodzić powstającej potędze w stylu Imperium Rzymskiego (bez Rzymian) na tropikalnych wyspach, łącząc humor z rozbudowanymi systemami strategicznymi.

Nasza ocena: Jeśli lubisz łączyć budowanie miast na wyspach z ryzykownymi manewrami politycznymi i długoterminowym rozwojem w stylu imperium, „Tropico 6” to pozycja obowiązkowa. Gra jest zabawna, głęboka i nieustannie zmusza cię do wybierania między postępem, władzą a popularnością.

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Co mówią gracze?

webkilla ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Moim zdaniem „Tropico” jest o wiele bardziej wciągające i daje więcej frajdy niż gry z serii „Anno”. Trzeba tu znacznie więcej myśleć i dostosowywać się do sytuacji – zwłaszcza podczas misji.

Apatride ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Różni się znacznie od „Anno” i „Cities” – to zdecydowanie moja ulubiona gra z całej tej trójki.

2. Cities: Skylines [Najlepsza współczesna symulacja zarządzania miastem]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie miasta / symulacja zarządzania miastem Platformy PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Colossal Order (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 40–200 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy chcą tworzyć duże, złożone i realistyczne miasta Mocne strony Elastyczne podział na strefy, rozbudowane narzędzia transportowe, obsługa modów

Cities: Skylines przenosi tę znaną satysfakcję, jaką dają gry takie jak Anno 117: Pax Romana, do współczesnego świata typu sandbox, w którym każda decyzja wpływa na to, jak żyją i poruszają się twoi pracownicy. Zamiast kierować prowincją w epoce imperiów, rozwijasz nowoczesną metropolię, dostosowując podział na strefy, przepływ ruchu i infrastrukturę komunalną na całym terytorium, które zajmujesz.

W miarę rozwoju dzielnic gra angażuje cię w równoważenie usług i usprawnianie ruchu, dając jednocześnie swobodę eksperymentowania z układami inspirowanymi naturą, Rzymem, a nawet rewolucją przemysłową. Ogromna społeczność modderów pozwala tworzyć szczegółowe miasta, testować strategie i dodawać nowe narzędzia, a ciągłe wsparcie oraz dodatkowe systemy badawcze zapewniają ciągłą świeżość rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Cities: Skylines” wyróżnia się tym, że pozwala kształtować ogromne, tętniące życiem miasta z niezwykłą dbałością o szczegóły. Głębia systemów politycznych, narzędzia transportowe oraz elastyczność modyfikacji nadają jej strategiczny charakter, którego fani oczekują od gier typu „budowanie imperium”.

Widok maleńkich postaci poruszających się po ruchliwych dzielnicach sprawia, że każdy wybór wydaje się znaczący, a projekty można łatwo modyfikować, gdy tylko wpadniesz na pomysł lepszej trasy.

Nasza ocena: Jeśli uwielbiasz obserwować, jak metropolia wyrasta z pustej ziemi, Cities: Skylines zapewnia taką samą satysfakcję strategiczną, jaką daje Anno 117: Pax Romana, tylko przedstawioną w nowoczesnej, miejskiej oprawie.

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Co mówią gracze?

u/earthquakejake03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra jest niebezpiecznie wciągająca. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy w nią zagrałem, nie spałem całą noc.

u/UrbanPlanningNerd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra zdecydowanie wciąga. Zdarzało mi się nawet śnić o niej – to właśnie dzięki tej grze odkryłem swoją pasję do urbanistyki.

3. Banished [Najlepsza surowa symulacja osadnictwa w trybie przetrwania]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja przetrwania i budowania osady / strategia Platformy PC Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Shining Rock Software (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–80 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią mikrozarządzanie, realizm i trudne cykle przetrwania Mocne strony Brutalne zarządzanie zasobami, system starzenia się rodziny, presja związana z porami roku

„Banished” wydaje się być przeciwieństwem rzymskiego triumfu: zamiast rozkoszować się chwałą cesarza, po prostu próbujesz utrzymać przy życiu małą wioskę na tyle długo, by doczekać kolejnej pory roku. To niewielka, niemal mroczna gra typu city builder w klimacie fantasy, w której głód, zimno i nadejście burzy w nieodpowiednim momencie mogą zniweczyć wszystko, na co tak ciężko pracowałeś. I szczerze mówiąc, to właśnie między innymi sprawia, że gra jest tak wciągająca.

Kierujesz garstką wygnańców, którzy muszą przetrwać, korzystając z tego, co uda im się zebrać. Nie ma tu bezpośredniej walki ani systemu wojskowego – twoimi prawdziwymi wrogami są zima, niedobory zasobów oraz ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że wszyscy twoi robotnicy zestarzeli się jednocześnie. Każdy mieszkaniec ma swój cykl życia, tworzą się rodziny, dzieci dorastają, a jeśli zbyt wielu starszych umrze naraz… cóż, wkrótce sam zobaczysz, co się stanie.

Dlaczego to wybraliśmy „Banished” wyróżnia się tym, że każdy zasób ma znaczenie. System starzenia się postaci, niedobory siły roboczej i napięcia związane z porami roku sprawiają, że jest to gra typu survival-builder, w której przetrwanie stoi na pierwszym miejscu, a której elementy żadna inna podobna gra nie realizuje tak spójnie.

Minimalistyczny interfejs użytkownika pozwala po prostu grać, utrzymywać sprawny łańcuch dostaw i szybko reagować, gdy coś pójdzie nie tak.

Nasza opinia: Jeśli lubisz kierować bezbronną społecznością i radzić sobie w ekstremalnych warunkach, to „Banished” doskonale oddaje to uczucie, w którym przetrwanie jest najważniejsze – to samo, co tak bardzo podobało ci się w „Anno 117: Pax Romana” – tyle że stawka jest wyższa, a litości nie ma wcale.

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Co mówią gracze?

u/NeosapienX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra jest wymagająca… jeden błąd i całe miasto się wali, ale właśnie za to ją uwielbiam.

u/DarklK1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Po latach wróciłem do gry „Banished”. To wciąż jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier typu survival-builder, jakie kiedykolwiek powstały.

4. Frostpunk [Najlepsze wyzwanie związane z budowaniem miasta pod kątem moralności i przetrwania]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia przetrwania / zarządzanie społeczeństwem Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy 11 bit studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–60 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią trudne decyzje, przetrwanie w zimnym klimacie i dylematy moralne Mocne strony System prawny, atmosfera, desperacka walka o zasoby

Frostpunk przenosi cię do zamarzniętego świata, w którym twoi ludzie przetrwają tylko wtedy, gdy będziesz gotów podejmować brutalne decyzje. Wcielasz się w przywódcę ostatniej osady z epoki przemysłowej, ustanawiając prawa, które bezpośrednio wpływają na codzienne życie (praca dzieci, wydłużone zmiany, surowe kary), a konsekwencje każdej z nich odczujesz natychmiast.

Estetyka gry jest ponura i oszałamiająca: burze śnieżne pochłaniające budynki, robotnicy skuleni w pobliżu generatora oraz nieustanne poczucie, że jedna zła decyzja doprowadzi do upadku wszystkiego. Zarządzanie poziomem ogrzewania, zapasami węgla, produkcją żywności i nadzieją mieszkańców staje się nieustanną walką z zimnem, a nie z jakimkolwiek tradycyjnym wrogiem.

Dlaczego to wybraliśmy „k” wyróżnia się tym, jak twoje wybory moralne przekształcają społeczeństwo. Żadna inna gra survivalowa nie łączy tak skutecznie tworzenia prawa, presji związanej z zasobami i konsekwencji fabularnych.

To, co utrzymuje wysokie napięcie, to fakt, że każdy scenariusz wprowadza nowe elementy, które wystawiają cię na próbę, co czyni tę grę jedną z najciekawszych gier o budowaniu miasta, w które koniecznie musisz zagrać. Nasza ocena: Jeśli lubisz prowadzić ludzi przez niemożliwe sytuacje i podejmować decyzje, nad którymi później będziesz się zastanawiać, „Frostpunk” zapewnia wciągające doświadczenie survivalowe, które porusza bardziej niż większość gier strategicznych.

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Co mówią gracze?

u/Anonymous-Meme-284 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Frostpunk” to doskonały przykład gry typu city-builder z duszą. Uwielbiam gry tego typu, ale tak wiele z nich boryka się z tym samym problemem – są po prostu strasznie… nudne? „Frostpunk” daje graczowi emocjonalny powód do działania i właśnie to w tej grze tak bardzo mi się podoba.

u/Unable-Angle-4212 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 W końcu udało mi się przejść tę grę, nie posuwając się zbyt daleko. Ta burza jest jednak naprawdę szalona…

5. „They Are Billions” [Najlepsza postapokaliptyczna gra typu „budowanie bazy” z elementami strategicznej walki]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RTS / gra o przetrwaniu z budowaniem bazy Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Numantian Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–120 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią trudne układy obronne i ciągłą presję Mocne strony Budowanie murów, strategia wykorzystująca wąskie gardła, narastające napięcie

Gra „„They Are Billions”” przenosi cię do świata opanowanego przez hordy zarażonych, gdzie każda sesja przypomina walkę o przetrwanie w obliczu niemożliwych do pokonania przeciwności. Wcielasz się w przywódcę kruchej kolonii, rozbudowując swoją bazę i przygotowując się na kolejną falę.

Panuje tu mroczna atmosfera w stylu steampunkowym – niemal jakby cesarz próbował utrzymać porządek, podczas gdy świat płonie. Twoja drużyna zbiera zasoby, buduje umocnienia i wzmacnia mury, zanim jeden błąd doprowadzi do upadku całej bazy.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zmusza cię do mądrzejszego, a nie cięższej walki. Optymalizacja wąskich gardeł, ulepszanie oddziałów i dokładna wiedza o tym, kiedy awansować nowe jednostki, nadają jej głębię, z którą niewiele gier RTS może się równać.

To, co naprawdę wciąga, to napięcie: generowane proceduralnie mapy, nagłe roje i to pełzające uczucie, że jedno przełamanie obrony może zniweczyć wszystko. W chwili, gdy zarażeni przedostaną się przez słaby punkt, kolonia szybko upada, a ty natychmiast zaczynasz planować kolejną próbę. To właśnie ten rodzaj presji sprawia, że każda rozgrywka wydaje się świeża i naprawdę ekscytująca.

Nasza ocena: Jeśli kochasz strategiczną presję i obserwowanie, jak losy bazy zależą od każdej najmniejszej decyzji, gra „„They Are Billions”” zapewni ci zastrzyk adrenaliny, jakiego nie oferuje żadna inna gra RTS z gatunku survival.

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Co mówią gracze?

u/xXRHUMACROXx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Za każdym razem, gdy wracam do tej gry, ogarnia mnie chciwość i zaczynam atakować zaraz po zbudowaniu murów, a za każdym razem kończy się to porażką, bo jeden zagubiony zombie szybko zamienia się w miliard zombie, lol.

u/lentil_farmer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „They Are Billions” to gra, którą trudno sklasyfikować… przypomina niemal strategię czasu rzeczywistego (RTS) stworzoną od podstaw z wykorzystaniem mechanik zaczerpniętych z innych gier. Efektem jest gra przeznaczona wyłącznie dla jednego gracza, która rozwiązuje wszystkie problemy, jakie mam z tym gatunkiem.

6. Surviving Mars [Najlepsza gra science fiction o zarządzaniu kolonią]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonii science fiction / strategia zarządzania Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Haemimont Games (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 30–150 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią logistykę, rozwój technologiczny i długoterminowe planowanie Mocne strony Systemy podtrzymywania życia, układy kopuł, automatyzacja łazików

W grze „Przetrwać na Marsie” lądujesz na Czerwonej Planecie, mając do dyspozycji jedynie drony, kopuły i desperacką potrzebę utrzymania wszystkich przy życiu. Zamiast budować prowincję jak w starożytnym Rzymie, wcielasz się w rolę futurystycznego gubernatora, który musi balansować między zapasami tlenu, wody i energii a zdrowiem psychicznym kolonistów, którzy ulegają presji.

Atmosfera jest przejrzysta, w stylu retro-sci-fi, z kolorowymi kopułami świecącymi w nocy i łazikami krzątającymi się wokół niczym niewielka ekipa zajmująca się najtrudniejszymi zadaniami.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie logistyki podtrzymywania życia, drzewek badań i zarządzania zagrożeniami sprawia, że jest to jedna z najprzemyślanych gier symulacyjnych o kolonizowaniu, dostępnych na rynku, szczególnie dla graczy, którzy cenią sobie głęboką rozgrywkę systemową, nie czując się przy tym przytłoczeni. Gra ta doskonale wpisuje się również w grono najlepszych gier science fiction, jeśli lubisz strategie z odrobiną atmosfery i długoterminowego planowania.

To, co sprawia, że gra pozostaje wciągająca, to sposób, w jaki każde przełomowe odkrycie technologiczne subtelnie zmienia twoją strategię. Jedno odkrycie może sprzyjać pełnej automatyzacji, inne całkowicie zmienia przepływ zasobów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz tryb pełnej swobody, czy też będziesz podążać za fabularnymi zagadkami, tempo rozgrywki zawsze wydaje się świeże.

Nasza ocena: Jeśli lubisz starannie rozbudowywać kolonię, walcząc jednocześnie z brutalnymi warunkami panującymi na Marsie, „Przetrwać na Marsie” oferuje satysfakcjonujące połączenie struktury, odkryć i survivalu w klimacie science fiction.

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Co mówią gracze?

u/BlackFenrir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Od kilku miesięcy świetnie się bawię grając w „Surviving Mars”, ale mam pewien problem, z którym, jak sądzę, niektórzy z was mogliby mi pomóc.

u/Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wydaje mi się, że w grze „Surviving Mars” znacznie większy nacisk kładzie się na linie zaopatrzeniowe, podczas gdy w „Frostpunk” chodzi przede wszystkim o trudy życia i niedobory.

7. Planetbase [Najlepsza symulacja kolonizacji planety skupiona na zasobach]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonii science fiction / zarządzanie zasobami Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Madruga Works (twórca i wydawca) Średni czas gry 15–50 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią skomplikowaną logistykę, presję związaną z przetrwaniem i jasno określone cele ekspansji Mocne strony Pętle podtrzymywania życia, system ustalania priorytetów, przejrzyste, modułowe bazy

W grze „Planetbase” przejmujesz dowództwo nad małą pozaziemską placówką, w której liczy się każdy generator tlenu, panel słoneczny i posiłek. Nie jest to najnowsza pozycja w tym gatunku, ale nadal stanowi jedną z najlepiej dopracowanych gier łączących elementy przetrwania i zarządzania.

Kierujesz kolonistami, którzy budują moduły, automatyzują zadania i rozbudowują bazę, podczas gdy planeta rzuca w ciebie burzami piaskowymi, suszami i surowymi nocami. Czasami wydaje się, że to samo środowisko decyduje, czy cię oszczędzi, czy nie – niemal jakby bogowie planety rzucali monetą.

Dlaczego to wybraliśmy Planetbase wyróżnia się rygorystycznymi cyklami zasobów i inteligentnym systemem planowania. Niewiele gier o kolonizowaniu sprawia, że wydajność jest tak satysfakcjonująca, nie przytłaczając przy tym gracza.

W miarę postępów w grze pojawiają się cele pośrednie (produkcja tworzyw sztucznych, robotyka, instalacje wydobywcze), a twoja załoga w naturalny sposób przekształca się w w pełni funkcjonującą siłę roboczą. Na początku jest to proste, ale gra ma wystarczającą głębię, by pozostać interesującą w miarę rozbudowy bazy.

Nasza ocena: Fani gier budowlanych z elementami survivalu, w których liczy się każdy surowiec, uznają Planetbase za niezwykle satysfakcjonującą grę. To dopracowana gra menedżerska w klimacie science fiction, w której każda rozbudowa naprawdę wydaje się zasłużona.

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Co mówią gracze?

u/mblaser ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Podstawowa wersja gry sprawia wrażenie „rozwiązywalnej” – jeśli można tak powiedzieć. Nadal od czasu do czasu, raz na rok lub dwa, mam ochotę ją uruchomić i zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami.

u/alton1515 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Planetbase przypomina nieco grę Banished, ponieważ wydajność na jedną osobę jest tam bardzo niska. Nie masz zbyt wielu nadwyżek, a nadmierna ekspansja doprowadzi do problemów.

8. Humankind [Najlepsza strategia budowania kultury na skalę cywilizacji]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia 4X / budowanie imperium Platformy PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Amplitude Studios (twórca), SEGA (wydawca) Średni czas gry 40–200 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią długoterminowe planowanie, kształtowanie kultury i strategię z szeroką perspektywą Mocne strony Ewolucja epok, system fuzji kulturowych, elastyczna struktura miast i regionów

Zamiast wrzucać cię do jednej, ustalonej cywilizacji, Humankind daje ci czystą kartę, na której twój lud ewoluuje przez kolejne epoki. Za każdym razem, gdy wkraczasz w nową epokę, wybierasz nową kulturę: raz Egipcjan, następnym razem Rzymian, a potem coś zupełnie innego.

Radość czerpiesz z obserwowania, jak twoje wybory zmieniają cały kierunek rozwoju cywilizacji za każdym razem, gdy wkraczasz w nową epokę. Będziesz rozszerzać regiony, zarządzać wpływami, kierować swoją populacją i decydować o tym, jak rozwija się twoje społeczeństwo – zarówno pod względem wizualnym, jak i mechanicznym.

Dlaczego to wybraliśmy „Humankind” to jedna z najlepszych gier strategicznych dzięki mechanice fuzji kulturowej, która pozwala budować cywilizację, która w każdej rozgrywce wydaje się naprawdę wyjątkowa. Jest idealna dla graczy, którzy lubią postęp w epokach, ale chcą mieć większą kontrolę nad tożsamością i kierunkiem rozwoju.

Styl graficzny łączy przejrzysty, nowoczesny interfejs użytkownika z ciepłym, malarskim krajobrazem, dzięki czemu ogromne mapy są łatwe do odczytania nawet w miarę powiększania się terytorium.

Nasza opinia: Ta gra to świetna propozycja dla miłośników strategii, którzy chcą podejmować decyzje na skalę cywilizacji, nie będąc przy tym ograniczeni do jednej, z góry określonej kultury. Zmiany epok sprawiają, że każda kampania jest świeża i pełna niespodzianek.

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Co mówią gracze?

u/ThrawnAgentOfSHIELD ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nie jestem pewien, czy to dlatego, że miałem już dość „Civ 6”, czy też „Humankind” jest po prostu lepsza, ale w każdym razie wolę tę grę. … Świat w „Humankind” wydaje się bardziej żywy i dynamiczny niż w „Civilization”.

u/5ingle5hot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zacząłem grać w tę grę dość późno, ale uważam, że jest świetna. To całkiem odświeżające podejście do gier typu 4X w stylu „Civilization”. Jest w niej kilka niedopracowanych elementów, ale podoba mi się o wiele bardziej niż gry Sida Meiera.

9. Faraon: Nowa era [Najlepsza gra o budowaniu miast w starożytnym imperium]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Historyczna gra typu city-builder / strategia zarządzania Platformy PC Rok wydania 2023 (remake) Twórca/twórcy Triskell Interactive (twórca), Dotemu (wydawca) Średni czas gry 30–120 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie rozbudowane systemy, historyczny klimat i klasyczne mechaniki zarządzania Mocne strony Budowanie zabytków, produkcja oparta na Nilu, wielopoziomowe systemy usług

Gra „Faraon: Nowa era” przywraca do życia jedną z najbardziej kultowych gier strategicznych osadzonych w starożytnym Egipcie, oferując przejrzystą, nowoczesną oprawę graficzną oraz tę samą głębię rozgrywki, która uczyniła oryginał klasykiem. W tej grze kształtujesz całe egipskie prowincje, zarządzasz systemem nawadniania, dbasz o wyżywienie ludności oraz rozwijasz dzielnice, które przechodzą przez różne warstwy społeczne.

Styl graficzny jest jasny i ręcznie malowany, a obserwowanie corocznej powodzi Nilu wciąż sprawia niesamowitą satysfakcję.

Dlaczego to wybraliśmy Ta nowa wersja zachowuje skomplikowane łańcuchy dostaw, usługi dzielnicowe i budowę zabytków, które pokochali fani, a jednocześnie sprawia, że wszystko działa płynniej i jest łatwiejsze do zrozumienia. Jest wierna oryginałowi, dopracowana i idealna dla graczy, którzy lubią złożone gry historyczne o zarządzaniu.

W miarę postępów w kampanii każdy scenariusz zmusza cię do udoskonalania układów, równoważenia zasobów i godzenia potrzeb kulturowych, takich jak rozrywka i religia. Tempo gry angażuje cię, nie przytłaczając, a każdy ukończony zabytek daje poczucie prawdziwego osiągnięcia.

Nasza ocena: „Faraon: Nowa era” to świetny wybór dla fanów gier strategicznych, którzy lubią historyczne zarządzanie z wieloma zmiennymi elementami. To klasyczna gra odświeżona dla współczesnych graczy, która nie straciła tego, co czyniło ją świetną.

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Co mówią gracze?

u/MilesBeyond250 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Poprawa jakości gry: To z pewnością będzie największą zaletą… gra działa znacznie płynniej i jest bardziej intuicyjna. Poprawki błędów: jak dotąd wydaje się, że ANE naprawiło problemy występujące w oryginalnej wersji. … Podsumowując, jak dotąd gra ANE bardzo mi się podoba.

u/MissyWeatherwax ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tak, uważam, że warto. Kupiłem tę grę tylko dlatego, że cieszyłem się, że ktoś zadał sobie trud, by ją stworzyć, a ostatecznie grałem w nią częściej niż w oryginał.

10. Crusader Kings III [Najlepsza średniowieczna gra strategiczna i symulator dynastii]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia na dużą skalę / symulacja dynastii Platformy PC, PS5, Xbox Series X|S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Paradox Development Studio (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 50–300 h Najlepsze dla Graczy, którzy lubią intrygi polityczne, gry fabularne i długoterminową strategię Mocne strony Opowieść o dynastii, polityka wasalów, głębia wydarzeń

To, co od razu wyróżnia Crusader Kings III, to sposób, w jaki gra traktuje władzę: nie jako coś, czym się rozkazuje, ale jako coś, o co negocjuje się przez pokolenia. Zarządzanie władzą szybko zamienia się w balansowanie między ambitnymi spadkobiercami, intrygującymi wasalami i małżeństwami, które powodują więcej problemów niż rozwiązują. Sojusze powstają i upadają w wyniku jednego potknięcia na dworze, a malownicza mapa świata nadaje każdemu królestwu niepowtarzalny charakter, gdy twoje wpływy rozciągają się na rozległe prowincje.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie fabuły opartej na postaciach z rozbudowaną mechaniką polityczną sprawia, że CK3 nie przypomina żadnej innej gry strategicznej na wielką skalę. Decyzje pociągają za sobą konsekwencje, a wynikające z nich dramatyczne wydarzenia sprawiają, że w tę grę można grać w nieskończoność.

Twoja dynastia może wznieść się na szczyty dzięki kilku mądrym decyzjom lub upaść, gdy spadkobierca nabędzie złe nawyki. To połączenie intryg i lekkiej rozgrywki ekonomicznej sprawia, że każda rozgrywka jest nieprzewidywalna.

Nasza ocena: Crusader Kings III to idealna gra dla fanów strategii, którzy szukają długoterminowej fabuły połączonej z polityczną głębią. Każda rozgrywka staje się osobną średniowieczną sagą pełną niespodzianek.

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Co mówią gracze?

u/faceintheblue ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uważam, że ta gra jest genialna. Czy ma potencjał, by stać się jeszcze lepszą? Zdecydowanie tak. Ma ogromny potencjał i wiele aspektów, które można poprawić. Ale uwielbiam CK3 również w obecnej postaci. Gra jest bardzo wciągająca i przyjemna, a na pewno warta poświęconego jej czasu.

u/9__Erebus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 To bez wątpienia dobra gra. … Dodatki DLC (które kosztują tyle samo, co standardowe gry niezależne) rzeczywiście wzbogacają rozgrywkę, ale moim zdaniem bez nich gra nie jest już tak atrakcyjna.

11. Sid Meier’s Cywilizacja VI [Najlepsza turowa gra typu 4X o budowaniu imperium]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategia 4X Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Firaxis Games (twórca), 2K (wydawca) Średni czas gry 50–300 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią zarządzać imperium na poziomie makro w różnych epokach Mocne strony Elastyczna polityka, rozbudowane drzewka technologiczne, nieograniczona powtarzalność rozgrywki

Cywilizacja VI przenosi cię na nową mapę i pozwala poprowadzić frakcję od starożytności aż do odległej przyszłości. Zamiast obserwować rozwój jednej osady w czasie rzeczywistym, jak w Anno 117: Pax Romana, tutaj każdy wybór wpływa na szerszy obraz sytuacji – od dyplomacji i kultury po decyzje wojskowe oraz sposób życia twoich poddanych w miarę rozrostu prowincji.

Drzewka technologiczne i cywilizacyjne pozwalają kształtować tożsamość w trakcie gry, a przejrzysta grafika sprawia, że każdy region jest od razu rozpoznawalny. A turowe tempo gry daje przestrzeń na przemyślenie kolejnych ruchów, zwłaszcza podczas planowania szlaków zaopatrzeniowych lub zarządzania granicami z agresywnymi sąsiadami, którzy wolą walczyć niż rozmawiać.

Dlaczego to wybraliśmy Cywilizacja VI wyróżnia się możliwością kontrolowania „całościowego obrazu”. Postęp w kolejnych epokach, elastyczna polityka i ogromna powtarzalność rozgrywki sprawiają, że gra jest idealna dla graczy, którzy kochają strategię z długoterminowymi konsekwencjami, a także stanowi świetny wybór dla każdego, kto lubi turowe gry strategiczne, dające przestrzeń na przemyślenie każdego ruchu.

Modyfikacje, scenariusze i unikalne zdolności cywilizacji sprawiają, że gra nie traci na świeżości nawet wiele lat po premierze najnowszej części.

Nasza ocena: Cywilizacja VI błyszczy, gdy chcesz mieć pełną kontrolę nad samą historią, pozwalając ci rozwijać kultury, budować sojusze i prowadzić swój lud przez stulecia, dokonując wyborów, które naprawdę mają znaczenie.

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Co mówią gracze?

u/ACorania ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To moja ulubiona gra, więc tak, polecam ją. Jeśli lubisz gry, w których zaczynasz z bardzo niewielką ilością zasobów, a potem budujesz społeczeństwo i prowadzisz badania, a wszystko staje się coraz bardziej skomplikowane, to ta gra jest świetna. Dodatki DLC po prostu wzbogacają rozgrywkę o nowe elementy.

u/whateveritwas100 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Civ 6” naprawdę bardzo mi się spodobało — sposób, w jaki dzielnice zmuszają cię do przemyślenia rozmieszczenia miast, oraz obserwowanie, jak twoje imperium ewoluuje na przestrzeni stuleci, daje ogromną satysfakcję. Dla mnie to jedna z najlepszych gier tego gatunku.

12. Królestwa i zamki [Najlepsza, urocza gra o budowaniu średniowiecznych osad]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna gra o budowaniu miasta / lekka symulacja obrony Platformy PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Rok wydania 2017 (PC), 2023–2024 (konsole) Twórca/twórcy Lion Shield (twórca i wydawca), BlitWorks (wydawca wersji na konsole) Średni czas gry 10–40 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają przyjemnej średniowiecznej gry o budowaniu, z najazdami i smokami Mocne strony Proste narzędzia do projektowania, wciągająca rozgrywka w stylu tower defense

W grze „Królestwa i zamki” zaczynasz od maleńkiej wioski, twierdzy i wystarczającej liczby robotników, by wszystko zaczęło działać. Stamtąd stopniowo budujesz kwitnące średniowieczne królestwo, rozmieszczając domy, gospodarstwa, spichlerze, wieże i mury, podczas gdy twoi chłopi pracują w rytmie pór roku w czasie rzeczywistym.

W miarę jak twoja osada się rozrasta, pojawiają się kłopoty. Wikingowie atakują słabe punkty, smoki palą wszystko, czego zapomniałeś chronić, a sporadyczne katastrofy zmuszają cię do ciągłej czujności. Jednak nic nie wydaje się zbyt trudne – to po prostu zachęca cię do wzmocnienia obrony i przemyślenia niektórych układów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Królestwa i zamki” zasługuje na swoje miejsce dzięki temu, jak zgrabnie łączy przystępność z przemyślaną rozgrywką strategiczną. Narastające zagrożenia dają poczucie postępu, układ obrony naprawdę ma znaczenie, a uroczy wygląd w stylu voxelowym ułatwia orientację na całej mapie, nawet gdy robi się gorąco.

Gdy już wczujesz się w rytm wzmacniania murów, gromadzenia zapasów i dostosowywania układu w miarę pojawiania się nowych zagrożeń, gra staje się zaskakująco wciągająca – pozwala się zrelaksować, a jednocześnie jest na tyle satysfakcjonująca, że chętnie eksperymentujesz z nią przez wiele godzin.

Nasza ocena: Jeśli lubisz rozgrywkę strategiczną w grach takich jak „Anno 177: Pax Romana”, ale szukasz czegoś bardziej relaksującego i uroczego, „Królestwa i zamki” to przytulna średniowieczna alternatywa z satysfakcjonującą rozgrywką obronną.

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Co mówią gracze?

u/SugarFreeSauce ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To świetna rozrywka, zwłaszcza jeśli szukasz czegoś na luzie – lubię włączyć dobry podcast i dać się mu porwać. Gra oferuje wiele aspektów do opanowania, takich jak rozmieszczenie jednostek, obrona, ustalanie priorytetów zadań oraz interakcje z innymi królestwami (choć ten ostatni element jest nieco słaby).

u/ill_never_GET_REAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetnie się bawię, grając w to na Xboxie! … Właściwie to uważam, że ta gra jest jedną z tych gier strategicznych na konsole, które najlepiej nadają się do grania za pomocą gamepada – może zaraz po „Cities: Skylines”.

13. Aven Colony [Najlepsza gra o kolonizowaniu obcej planety]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja zarządzania w klimacie science fiction / budowanie kolonii Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Mothership Entertainment (twórca), Team17 (wydawca) Średni czas gry 15–60 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają uporządkowanej gry budowlanej w klimacie science fiction, z zagrożeniami i systemem rozwoju Mocne strony Klimatyczne biomy, stopniowo rosnący poziom trudności

Aven Colony przenosi cię prosto na obcy świat, gdzie powietrze nie nadaje się do oddychania, rośliny świecą w nocy, a sam teren wydaje się wrogi. Twoim zadaniem jest stworzenie funkcjonującej placówki, zarządzając jednocześnie zasilaniem, jakością powietrza, sieciami wodociągowymi, produkcją żywności i morale – a wszystko to w czasie rzeczywistym. Początek jest łagodny, niemal jak krótka wersja demonstracyjna mająca na celu zapoznanie cię z grą, ale gdy tylko wylądujesz w kolejnych regionach, będziesz musiał zmierzyć się ze zarodnikami, toksycznymi burzami, mroźnymi nocami i innymi osobliwościami tej planety.

W miarę rozwoju odblokowujesz dzięki badaniom specjalistyczne moduły: elektrownie geotermalne, centra dronów, centra VR, rafinerie chemiczne… z których każdy kieruje twój przemysł w nowym kierunku.

Dlaczego to wybraliśmy Aven Colony wyróżnia się tym, jak zgrabnie łączy mechaniki survivalowe z futurystyczną infrastrukturą. Obca ekologia wymusza podejmowanie mądrych decyzji, drzewko badań kształtuje długoterminowy rozwój, a każdy biom jest na tyle odmienny, że zachęca do ciągłego eksperymentowania.

Misje kampanii prowadzą cię przez trudniejsze biomy, wyznaczając jasne cele, a tryb sandbox pozwala na swobodną budowę bez tego typowego dla Ubisoftu chaosu.

Nasza ocena: Jeśli lubisz logikę w stylu serii Anno, ale chcesz ją doświadczyć w bardziej niezwykłym, klimatycznym świecie, Aven Colony to świetny wybór: uporządkowana, świetnie wyglądająca i zawsze wciągająca gra, która nie przytłacza gracza.

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Co mówią gracze?

u/Aeredor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To była fajna gra. Podobała mi się kampania i kilka dodatkowych map. Szkoda, że nie dało się w nią grać jeszcze raz.

u/youreaw1zard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli lubisz gry polegające na budowaniu miast, warto się tym zainteresować. Kampania i poziom trudności pozostawiają nieco do życzenia, ale gra mi się podobała.

14. The Settlers 7: Drogi do królestwa 2010 [Najlepsza średniowieczna gra budowlana skupiona na handlu]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Średniowieczna gra budowlano-strategiczna z elementami taktycznej ekspansji Platformy PC Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Blue Byte (twórca), Ubisoft (wydawca) Średni czas gry 20–100 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią strategiczne zarządzanie zasobami i elastyczne style gry Mocne strony Wielopoziomowe łańcuchy produkcyjne, satysfakcjonująca kontrola nad terytorium

The Settlers 7 przenosi cię do barwnego średniowiecznego świata, w którym każda mała pracownia, młyn i konwój łączą się w większą sieć produkcyjną. Zamiast zmagać się z demonami czy fantastycznymi siłami, wszystko opiera się na sprytnym planowaniu: efektywnym transportowaniu towarów, wyborze regionów do zajęcia i decydowaniu, jak chcesz rozwijać swoją frakcję.

Możesz wybrać ścieżkę strategiczną (ekonomiczną, technologiczną lub militarną), która całkowicie zmienia sposób budowania i ekspansji. Twoje rozplanowanie faktycznie wpływa na przebieg walk, a kampania w spokojnym tempie uczy podstaw, zanim rzucisz się w wir potyczek lub trybu wieloosobowego, gdzie gra naprawdę zyskuje na wartości powtórkowej.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „The Settlers 7” wyróżnia się tym, jak ściśle jej cykle produkcyjne są powiązane z kontrolą terytorium. Układ osad faktycznie wpływa na siłę bojową, a różne ścieżki strategiczne sprawiają, że każda rozgrywka jest inna.

Styl graficzny jest jasny i przypomina niemal grę planszową, co ułatwia śledzenie sytuacji w miarę rozbudowywania sieci.

Nasza ocena: Jeśli lubisz gry strategiczne, w których o zwycięstwie decyduje sprytne zarządzanie zasobami i wybór terytoriów, The Settlers 7 nadal pozostaje jedną z najbardziej satysfakcjonujących gier o tematyce średniowiecznej.

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Co mówią gracze?

u/Kagemand ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uważam, że S7 ma jedną z lepszych fabuł spośród wszystkich gier… Tryb wieloosobowy jest naprawdę dobry, bo przypomina grę planszową, czyli prawdziwą rywalizację z wieloma drogami do zwycięstwa.

u/Bitter_Economy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Siedem podobało mi się znacznie bardziej niż jakakolwiek z kontynuacji po części trzeciej i czwartej, ale nadal uważam, że czegoś mu brakuje – system ekonomiczny jest nieco płytki, a całe to mikrozarządzanie czasami po prostu się powtarza.

15. Port Royale 3 [Najlepsza gra strategiczna o gospodarce i handlu na Karaibach]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Karaibska symulacja zarządzania / strategia morska Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Gaming Minds Studios (twórca), Kalypso Media (wydawca) Średni czas gry 20–120 godz. Dla kogo Graczy, którzy lubią zarządzać trasami, flotami i długoterminowym rozwojem Mocne strony Kontrola konwojów, elastyczne sieci handlowe

To, co od razu wyróżnia Port Royale 3, to wrażenie, jak bardzo ożywiona jest mapa Karaibów. Każdy port ma własne poziomy zapasów, potrzeby i ceny, więc transport towarów to nie tylko kwestia zysku – staje się to całym strategicznym wymiarem, w którym czas ma tak samo duże znaczenie jak sam ładunek.

Będziesz rozwijać miasta poprzez plantacje, warsztaty i linie produkcyjne, a wszystko to podczas żeglowania między nimi z konwojami, które dostosowujesz statek po statku.

Dlaczego to wybraliśmy Port Royale 3 zasługuje na swoje miejsce dzięki temu, jak zgrabnie łączy strategię konwojową z dynamicznym rynkiem karaibskim. Zmieniające się ceny, ruchliwe morza i specjalizacja miast sprawiają, że każda podróż jest inna.

Morza też nie są spokojne. Piraci, korsarze i rywalizujące narody mogą zakłócać twoje trasy, co dodaje odrobinę napięcia. Gra jest strategiczna, ale nie stresująca, a bitwy morskie nadają ulepszeniom twojej floty prawdziwy sens.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli lubisz budować sieci kontaktów, optymalizować floty i obserwować, jak twoje wpływy rozprzestrzeniają się po całym regionie Karaibów. Gra zachowuje doskonałą równowagę między głębią rozgrywki a wygodą, oferując graczowi mnóstwo zadań do wykonania, nie sprawiając przy tym wrażenia zbyt skomplikowanej.

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Co mówią gracze?

u/Acetronaut ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To świetna gra! … System gospodarczy to prawdziwa mocna strona tej gry. Można zbudować całe imperium handlowe na całym obszarze Karaibów. To zdecydowanie gra inna niż wszystkie, ale nadal daje mnóstwo frajdy.

Steam user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Późna faza gry oferuje ogromne możliwości dzięki PR3. Zasadniczo możesz założyć własne państwo, stworzyć flotę wojenną, wypowiedzieć wojnę innym krajom i zdobywać miasta.

16. SimCity 4 (Deluxe) [Najlepsza klasyczna gra typu sandbox o budowaniu miast]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja miejska / gra typu sandbox z elementami zarządzania Platformy PC, Mac Rok wydania 2003 Twórca/twórcy Maxis (twórca), Electronic Arts (wydawca) Średni czas gry 40–200 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowane systemy i długotrwałe eksperymentowanie Mocne strony Głębia świata gry, długoterminowy postęp

SimCity 4 przenosi cię do ogromnego regionu, w którym każda mapa może przekształcić się w potężne centrum miejskie, a wszystkie obszary są połączone autostradami, liniami kolejowymi i infrastrukturą komunalną. Spędzasz czas na kształtowaniu dzielnic, dostosowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, zarządzaniu zasilaniem i zaopatrzeniem w wodę oraz obserwowaniu, jak wraz ze wzrostem liczby mieszkańców powoli zmieniają się wzorce ruchu drogowego.

W miarę rozbudowywania miasta na kolejnych polach każdy obszar nabiera własnego charakteru – od klastrów przemysłowych, przez gęsto zabudowane centra miast, po spokojniejsze strefy podmiejskie – tworząc region, który sprawia wrażenie stworzonego ręcznie. To gra, w której nawet najmniejsza zmiana w przepływie ruchu może zmienić atmosferę całej dzielnicy i właśnie dlatego do dziś nie straciła na aktualności.

Dlaczego to wybraliśmy Wielowarstwowe systemy mediów, bogate narzędzia transportowe i zaskakująco skomplikowane powiązania przemysłowe sprawiają, że jest to jedna z najbardziej elastycznych gier typu sandbox, jakie kiedykolwiek wydano. Dodajmy do tego ogromną społeczność modderów, a otrzymamy niewyczerpane źródło wrażeń przy wielokrotnym graniu.

Styl graficzny jest przejrzysty i czytelny, a edycja Deluxe dodaje dodatkowe scenariusze, które stawiają przed graczem konkretne cele, jednocześnie pozwalając na eksperymentowanie we własnym tempie. A jeśli kochasz tego rodzaju symulatory miejskie, warto sprawdzić niektóre z najlepszych gier podobnych do SimCity, aby znaleźć jeszcze więcej gier typu sandbox z silnym naciskiem na zarządzanie.

Nasza ocena: Idealna dla graczy, którzy uwielbiają majsterkować, równoważyć infrastrukturę i powoli, z biegiem czasu, kształtować coś wielkiego. Niewiele klasyków nadal działa tak płynnie.

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Co mówią gracze?

u/Throwaway4SC4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O tak, jasne! Już w podstawowej wersji jest świetna, ale z edycją Deluxe, modyfikacją NAM i kilkoma modami graficznymi gra jest jeszcze lepsza!

u/TowerofPisa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Co sprawia, że SimCity 4 jest tak świetną grą? Jest niesamowicie elastyczna i oferuje ciągłe wyzwania, ale na wiele różnych sposobów. Detale są zachwycające, ale mogę też po prostu usiąść wygodnie i budować bez stresu.

17. Tropico 5 [Najlepsza symulacja dyktatora z historycznym rozwojem akcji]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja rządów dyktatora / zarządzanie historyczne Platformy PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Haemimont Games (twórca), Kalypso Media (wydawca) Średni czas gry 20–80 godz. Dla kogo Graczy, którzy lubią politykę, długotrwały rozwój postaci i humorystyczną atmosferę dyktatury Mocne strony Zmiany epok, elastyczne linie produkcyjne

W grze „Tropico 5” ponownie wcielasz się w rolę El Presidente, ale tym razem twoja dynastia obejmuje wiele epok historycznych. Zaczynasz od skromnych początków i powoli przekształcasz się w nowoczesną potęgę, odblokowując po drodze nowe budynki, ulepszenia technologiczne i systemy polityczne. A całość ma ten charakterystyczny urok serii Tropico: słoneczne krajobrazy, kolorową architekturę i mieszkańców, którzy nie wahają się narzekać, gdy zbyt mocno ich naciskasz.

W miarę rozszerzania terytorium musisz godzić eksport, turystykę, stosunki z obcymi mocarstwami, rebelie i sporadyczne powstania, które dodają grze pikanterii. Gra oferuje również elastyczny, otwarty system postępów, znany z wielu najlepszych gier typu sandbox.

Dlaczego to wybraliśmy Tropico 5 zasługuje na swoje miejsce dzięki temu, jak dobrze łączy postęp epoki z decyzjami strategicznymi. Warstwy polityczne, specjalizacje przemysłowe i rozwijająca się technologia nadają każdej fazie inny rytm, a możliwość gry w trybie kooperacyjnym lub rywalizacji znacznie zwiększa wartość powtórnego grania.

Gdy przemysł już działa na pełnych obrotach, a doradcy przestają narzekać na niedobory, gra staje się zabawną mieszanką polityki, długoterminowego planowania i beztroskiego chaosu.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli lubisz kształtować losy narodu na przestrzeni stuleci i łączyć humor z zarządzaniem strategicznym. Tropico 5 oferuje mnóstwo elementów do dostosowania, nie przytłaczając przy tym gracza.

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Co mówią gracze?

u/bnt8zn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 5 to ocena doskonała. Mechanika handlu i dyplomacji sprawia, że gra jest naprawdę przyjemna.

u/Thebadgamer98 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Tak bym powiedział. Część czwarta nadal zdecydowanie jest moją ulubioną, ale piąta też była świetną grą.

18. Age of Empires II: Edycja Definitywna [Najlepsza klasyczna historyczna gra RTS typu „Empire Builder”]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Historyczna gra RTS / rozbudowa imperium Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X|S Rok wydania 2019 (edycja Definitive Edition) Twórca/twórcy Forgotten Empires (twórca), Xbox Game Studios (wydawca) Średni czas gry 40–200 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają klasycznej strategii RTS z długoterminowym rozwojem Mocne strony Płynne przechodzenie przez kolejne epoki, zróżnicowane style gry poszczególnych cywilizacji

Gra „Age of Empires II: Edycja Definitywna” przywraca jedną z najbardziej uwielbianych gier RTS w historii. Rozpoczynasz w Ciemnych Wiekach, dysponując zaledwie garstką wieśniaków, a następnie powoli poszerzasz swoje terytorium, zbierając drewno, żywność, złoto i kamień pod ciągłą presją.

Każda cywilizacja ma własne jednostki i ścieżki technologiczne, więc znalezienie odpowiedniej równowagi między mikro- a makrozarządzaniem staje się częścią zabawy. Niektóre stawiają na szarże kawalerii, inne opierają się na silnych łucznikach, a kilka z nich nagradza graczy, którzy lubią sprawnie zarządzać łańcuchami produkcyjnymi, jednocześnie radząc sobie z wczesnymi zagrożeniami.

Dlaczego to wybraliśmy AoE2 łączy dynamiczne walki RTS z rozbudowanym zarządzaniem zasobami. Postęp w epokach, różnorodność cywilizacji i dopracowane sterowanie sprawiają, że każda rozgrywka jest inna – niezależnie od tego, czy jesteś graczem rekreacyjnym, czy kimś, kto optymalizuje każdą sekundę.

Zaktualizowana oprawa graficzna sprawia, że średniowieczne mapy mienią się kolorami, a gruntowna przebudowa dźwięku nadaje bitwom wagi, jakiej nigdy nie miały w starszych wersjach. Dlatego dla wielu fanów gier RTS nadal jest to najlepsza gra z serii Age of Empires, której warto się nauczyć, opanować i mieć zainstalowaną na zawsze.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli szukasz klasycznej gry RTS, która nawet dziś nie straciła na aktualności. Age of Empires II: DE zapewnia swobodę strategicznego działania, dynamiczne bitwy i ogromną wartość powtórkową.

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Co mówią gracze?

u/mittenciel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Grałem w to 20 lat temu i wróciłem do tej gry 2 lata temu. Lepsza grafika, o wiele więcej cywilizacji, więcej kampanii, porządna drabinka rankingowa...

u/unknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To niesamowita nowa wersja i tak już niesamowitej gry, więc oczywiście, że warto. Poza tym ilość zawartości, wliczając dodatki DLC i wszystko inne, jest po prostu rewelacyjna.

19. Jak przetrwać następstwa [Najlepsza gra typu survival manager o kolonii po katastrofie]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Postapokaliptyczna symulacja zarządzania kolonią / przetrwania Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Iceflake Studios (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 20–100 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią cykle survivalowe, eksplorację i zarządzanie zasobami Mocne strony Wyprawy w poszukiwaniu zasobów, rozwój drzewka technologicznego

Gra „Jak przetrwać następstwa” przenosi cię do świata, który ledwo się trzyma, a twoim zadaniem jest odbudowanie funkcjonującej osady praktycznie od zera. Rozbudowujesz swoją bazę krok po kroku, zbierasz zasoby w czasie rzeczywistym, przeszukujesz pustkowie w poszukiwaniu zapasów i wysyłasz specjalistów, by przeszukiwali zrujnowane miasta.

Koloniści niosą ze sobą własne problemy (promieniowanie, choroby, nieprzewidywalne zdarzenia), a wczesne błędy mogą szybko przybrać na sile, choć nic nie wydaje się niesprawiedliwe, o ile nie pozwolisz, by drobne kłopoty przerodziły się później w poważne problemy. Badania odblokowują nowe gałęzie przemysłu, a stacje rzemieślnicze pomagają ustabilizować sytuację, gdy już się zadomowisz.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zapewnia doskonałą równowagę między presją związaną z przetrwaniem a głębią logistyczną. Łańcuchy dostaw, trasy zbieraczy i postęp technologiczny są bogate, ale nie przytłaczają gracza, a wyprawy na mapie świata dodają element, który większość symulatorów zarządzania pomija.

Gdy twoje karawany ruszą w drogę, a specjaliści oczyściły pobliskie newralgiczne punkty, cały obóz wchodzi w satysfakcjonujący rytm, łączący eksplorację ze stabilnym rozwojem.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli lubisz symulatory kolonii survivalowych, które nagradzają rozważne zarządzanie zasobami i długoterminowe planowanie, nie przytłaczając cię nadmierną złożonością systemów.

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Co mówią gracze?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jeśli konkretnie szukasz symulatora kolonii w klimacie postapokaliptycznym, to tak. Tego typu gry są w sam raz dla mnie, więc zdecydowanie ją polecam.

u/ProfessionalEnd1557 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Tak się wkurzyłem na tę grę, że po prostu z niej zrezygnowałem… Ale potem zagrałem jeszcze raz, tak jak należy, i naprawdę mi się spodobała. To fajna gra dla określonej grupy odbiorców.

20. Anno 1800 [Najlepsza gra typu city builder w stylu Anno osadzona w epoce przemysłowej]

Nasz wynik 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategiczna gra o budowaniu miasta w epoce przemysłowej Platformy PC, PS5, Xbox Series X|S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Ubisoft Mainz (twórca), Ubisoft (wydawca) Średni czas gry 40–200 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią logistykę, długoterminowy rozwój i złożone procesy produkcyjne Mocne strony Wielopoziomowe łańcuchy dostaw, wspaniała grafika

Anno 1800 przenosi cię prosto w sam środek chaosu i emocji związanych z rewolucją przemysłową, gdzie każda najmniejsza decyzja może wywołać efekt domina w całej twojej sieci. Zaczynasz od skromnego miasteczka portowego i powoli przekształcasz je w tętniące życiem centrum przemysłowe, rozbudowując kolejne poziomy produkcji, zarządzając ruchliwymi liniami żeglugowymi, zajmując się dyplomacją i dbając o zadowolenie rynków.

Różne terytoria skłaniają cię do stosowania różnych strategii w zależności od oferowanych zasobów, więc specjalizacja każdego z nich staje się częścią zabawy. A ponieważ gra pozwala na wstrzymanie akcji w dowolnym momencie, możesz dostosowywać trasy, przesyłki, układy i logistykę bez pośpiechu. Ubisoft Mainz zawarł w grze mnóstwo szczegółów, ale gra nadal przebiega płynnie, gdy tylko zrozumiesz jej rytm.

Dlaczego to wybraliśmy Anno 1800 doskonale oddaje klimat epoki przemysłowej dzięki wielopoziomowej produkcji, złożonym sieciom transportowym oraz światu, który reaguje na twoje decyzje. Połączenie logistyki, dyplomacji i atrakcyjnej oprawy wizualnej sprawia, że jest to jedna z najmocniejszych gier z tej serii.

Gdy trasy transportowe zaczną tętnić życiem, a fabryki zgryją się ze sobą, gra wchodzi w hipnotyczny rytm, który nagradza sprytną ekspansję i długoterminowe myślenie. Z pewnością spodoba ci się też oprawa wizualna: kominy, zatłoczone ulice, eleganckie dzielnice inwestorów i spokojne obszary wiejskie – wszystko to tętni życiem.

Nasza ocena: Idealna gra dla miłośników rozbudowanych gier menedżerskich z głęboką logistyką i oszałamiającą oprawą świata. Anno 1800 daje nieograniczone możliwości optymalizacji i przekształcania twojego przemysłowego imperium.

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Co mówią gracze?

u/sankdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zaczynam się wciągać w tę grę… Mogę śmiało powiedzieć, że to prawdziwa perełka.

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Anno 1800” to naprawdę jedyna gra z gatunku budowania miast, jaką mogę wymienić spośród niedawno wydanych tytułów, która jest naprawdę dobra i wygląda pięknie.

Moja ogólna ocena

Jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć przygrywanie w gry takie jak „Anno 117: Pax Romana”, właściwy wybór zależy w dużej mierze od tego, jak lubisz grać. Niektórzy wolą spokojną rozgrywkę polegającą na budowaniu, inni szukają napięcia, a jeszcze inni chcą się w pełni zagłębić w strategię. Oto najprostszy sposób na znalezienie gry dla siebie:

Dla początkujących, którzy szukają czegoś przystępnego → „Królestwa i zamki” ”: urocza, łatwa w odbiorze i idealna na rozgrzewkę przed zmierzeniem się z bardziej rozbudowanymi systemami strategicznymi.

”: urocza, łatwa w odbiorze i idealna na rozgrzewkę przed zmierzeniem się z bardziej rozbudowanymi systemami strategicznymi. Dla graczy, którzy szukają klasycznej makrostrategii → Sid Meier’s Cywilizacja VI : Gra turowa, wymagająca przemyślenia, dająca mnóstwo czasu na eksperymentowanie z długoterminowym rozwojem bez presji.

: Gra turowa, wymagająca przemyślenia, dająca mnóstwo czasu na eksperymentowanie z długoterminowym rozwojem bez presji. Dla fanów science fiction, którzy lubią logistykę z domieszką survivalu → „Przetrwać na Marsie” ”: zgrabne połączenie zarządzania kolonią, cykli produkcyjnych i marsjańskich zagrożeń, które sprawiają, że gra pozostaje interesująca.

”: zgrabne połączenie zarządzania kolonią, cykli produkcyjnych i marsjańskich zagrożeń, które sprawiają, że gra pozostaje interesująca. Dla graczy pragnących głębi ery przemysłowej i wielowarstwowych systemów → Anno 1800: Ogromna gra typu sandbox z łańcuchami produkcyjnymi, szlakami handlowymi, dyplomacją i efektowną oprawą wizualną. Czysta strategiczna przyjemność.

Niezależnie od twojego stylu (spokojny, taktyczny, science fiction czy pełen przemysłowej złożoności), znajdziesz tu idealny punkt wyjścia, by zanurzyć się w rozgrywce w stylu Anno.

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