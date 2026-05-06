20 gier podobnych do „What Remains of Edith Finch 2026” – gry z głęboką fabułą

Najlepsze gry podobne do „Co pozostało po Edith Finch” to doświadczenia, które pozostają w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera. Nie są to zwykłe gry – są bogate, emocjonujące i pomysłowe.

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie wolisz delektować się grami i czerpać z nich przyjemność, zamiast przechodzić całe tytuły w trybie speedrun. Być może interesują Cię intymne rodzinne tajemnice, poetycka narracja osadzona w otoczeniu lub inne motywy, w których fabuła, postacie i atmosfera są ważniejsze niż walka czy mechanika gry.

Każda gra z tej listy została wybrana ze względu na emocjonalny wydźwięk i kreatywność narracyjną. Czytaj dalej, aby znaleźć grę, która wciągnie cię, jedna przejmująca scena po drugiej.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Co pozostało po Edith Finch”

Może się wydawać, że to wąski gatunek, ale istnieje wiele znakomitych gier podobnych do „Edith Finch”. Jeśli zdecydujesz się wypróbować tylko trzy, zacznij od tych:

1 Gone Home 2013 Eksploracja pozornie pustego domu z perspektywy pierwszej osoby ujawnia pełną niespodzianek historię rodzinną. Sposób opowiadania historii poprzez otoczenie pozwala odczuć znaczenie każdej ukrytej notatki i każdego zdjęcia, oddając cichą intymność życia rodzinnego. Z każdego pokoju emanuje nostalgia, pozwalając graczom odkrywać tajemnice we własnym tempie. Buy now 2 Firewatch 2016 Akcja gry Firewatch rozgrywa się na dzikich terenach Wyoming i łączy nastrojową oprawę wizualną z fabułą opartą na dialogach. Twoje rozmowy kształtują przebieg wydarzeń, a piękno lasu odzwierciedla napięcie i izolację związane z główną tajemnicą gry. Jest to gra, która sprawia, że czujesz się jednocześnie samotny i połączony z otoczeniem. Buy now 3 Everybody’s Gone to the Rapture 2015 Wędruj po opuszczonej angielskiej wiosce i odkryj tajemnicę obejmującą całe miasteczko. Fabuła rozwija się poprzez nagrania audio i wskazówki zawarte w otoczeniu, tworząc emocjonalną mozaikę, w której każdy krok ma znaczenie. Niesamowita atmosfera sprawia, że Twoja podróż będzie niezapomniana. Buy now

Te najlepsze propozycje stanowią szczytowe osiągnięcie w dziedzinie opowiadania historii opartej na emocjach i pokazują, dlaczego gry takie jak „Co pozostało po Edith Finch” to coś więcej niż tylko rozrywka – to prawdziwe przeżycia. „Edith Finch” zaprasza do eksploracji we własnym tempie, odkrywając historie ukryte w każdym zakątku pięknie dopracowanego domu.

Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę 20 gier, które w nowatorski sposób zgłębiają tematykę pamięci, żałoby i więzi międzyludzkich.

20 najlepszych gier podobnych do „Co pozostało po Edith Finch”, które pięknie opowiadają historie

Czy jesteś gotowy na dogłębną analizę najlepszych gier podobnych do „Edith Finch”? Zebrałem dla Ciebie absolutną śmietankę, dzięki czemu dowiesz się wszystkiego, co potrzebne, by znaleźć swoją kolejną grę. Zaczynamy!

1. Gone Home [Najlepsza gra fabularna podobna do Edith Finch]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby / Przygoda fabularna Platformy PC, Mac, Linux Rok wydania 2013 Twórca/twórcy The Fullbright Company (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 2–4 godziny

Najlepsze dla Fanów kameralnych, opartych na postaciach historii

Wkrocz do pustych korytarzy rezydencji Greenbriar w grze „Gone Home” – spokojnej opowieści opowiadanej raczej poprzez eksplorację niż akcję. Przemieszczasz się z pokoju do pokoju, przeszukując szuflady, szafy i listy, powoli odkrywając historię o rodzinie, tożsamości i sprawach, o których się nie mówi.

Dlaczego to wybraliśmy Gone Home sprowadza eksplorację narracyjną do jej najczystszej postaci, pozwalając graczom odkrywać głęboko osobistą historię we własnym tempie.

Akcja rozgrywa się w latach 90. i oddaje klimat tamtej epoki bez narzucania nostalgii – każdy przedmiot wydaje się mieć znaczenie, a każde odkrycie ma osobisty charakter. Nie ma tu walki ani presji czasu, tylko spokojny rytm ciekawości i refleksji – ten sam rodzaj cichej narracji, który sprawił, że gra „Co pozostało po Edith Finch” wywarła tak głębokie wrażenie.

Grafika jest stonowana, ale pełna atmosfery, a ścieżka dźwiękowa tętni tymi samymi subtelnymi emocjami, które przewijają się przez całą rozgrywkę. Gone Home to idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie subtelny wpływ emocjonalny i opowiadanie historii poprzez otoczenie bardziej niż akcję czy tradycyjne łamigłówki.

Nasza ocena: Jeśli spodobało ci się intymne, skupione na postaciach podejście w grze „Edith Finch”, „Gone Home” oferuje podobnie przejmujące doświadczenie. Każde pomieszczenie, do którego wchodzisz, odkrywa kolejne warstwy historii rodziny i osobistej prawdy, pozostawiając trwałe emocjonalne wrażenie.

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2. Firewatch [Najlepsza opowieść osadzona w otoczeniu, podobna do Edith Finch]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygoda z perspektywy pierwszej osoby / Eksploracja fabularna Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Campo Santo (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godzin

Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie klimatyczną opowieść i fabułę skupioną na postaciach

W grze Firewatch wcielasz się w postać Henry'ego, strażnika przeciwpożarowego przebywającego na odludziu w stanie Wyoming, którego jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym jest jego przełożona, Delilah, z którą komunikuje się przez radio. Jest to gra oparta na dialogach i atmosferze, w której każdy wybór kształtuje więź, która wydaje się autentycznie ludzka.

Dlaczego to wybraliśmy Firewatch doskonale łączy głębię narracji z wciągającą eksploracją. System rozgałęzionych dialogów daje graczom prawdziwą swobodę w interakcjach, dzięki czemu historia wydaje się osobista, bez konieczności polegania na walce czy łamigłówkach.

Wędrujesz przez skąpane w słońcu lasy, stare chatki i ciche szlaki, składając w całość tajemnicę zaginięcia, podczas gdy otaczający cię świat przechodzi od piękna do izolacji. Nie ma tu zbyt wiele akcji – tylko eksploracja, dialogi i refleksja – ale o to właśnie chodzi.

Ta gra pozostaje w pamięci i budzi nastrojowe wspomnienia – każda klatka jest skomponowana niczym kadr z filmu, a każdy dźwięk oddaje napięcie i spokój wynikające z całkowitej samotności na łonie natury.

Nasza ocena: Fani najlepszych interaktywnych gier fabularnych docenią kontemplacyjne tempo, emocjonalną stawkę i bogatą narrację opartą na otoczeniu. Firewatch zamienia prostą letnią pracę w głęboko poruszające doświadczenie narracyjne, w którym każdy wybór ma znaczenie.

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3. Wszyscy poszli na Sąd Ostateczny [Najlepsza poetycka narracja w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby / Przygoda fabularna Platformy PC, PS4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy The Chinese Room (twórca), Sony Computer Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki 6–10 godzin

Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie poetycką, skłaniającą do refleksji narrację

Akcja gry „Wszyscy odeszli w niebo” rozgrywa się w opustoszałej angielskiej wiosce i pozwala graczowi odkryć, co stało się z jej zaginionymi mieszkańcami. Wędrujesz po polach, domkach i cichych uliczkach, powoli układając w całość historię na podstawie subtelnych wskazówek w otoczeniu, dobiegających odgłosów i tajemniczych świateł.

Dlaczego to wybraliśmy Siła tej gry tkwi w poetyckim podejściu do opowiadania historii. Dzięki wyeliminowaniu tradycyjnej presji związanej z rozgrywką na pierwszy plan wysuwają się narracja i atmosfera, tworząc medytacyjne doświadczenie, które wywołuje głębokie emocje.

Gra skupia się na obserwacji i refleksji, ukazując relacje międzyludzkie, stratę i kruchość życia bez uciekania się do obszernych dialogów. Prosta mechanika pozwala na eksplorację we własnym tempie, dzięki czemu emocje docierają do gracza w naturalny sposób.

Każdy najmniejszy szczegół – od sposobu, w jaki pszenica faluje na wietrze, po ciche dzwonienie odległego kościelnego dzwonu – sprawia, że wioska wydaje się prawdziwa, mimo że jest dziwnie pusta.

Nasza ocena: Fanów gry „Edith Finch” urzeknie powoli rozwijająca się tajemnica oraz delikatna, skupiona na ludziach fabuła. „Wszyscy odeszli w niebo” to kontemplacyjna podróż, która pozostaje w pamięci długo po tym, jak ekran pogrąża się w ciemności.

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4. Zaginięcie Ethana Cartera [Najlepsza gra detektywistyczna w stylu Edith Finch]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby / Przygodówka z elementami tajemnicy Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy The Astronauts (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 6–8 godzin

Najlepsze dla Fanów opowieści detektywistycznych i klimatycznych światów

W grze „Zaginięcie Ethana Cartera”” wcielasz się w rolę detektywa Paula Prospero, poszukującego zaginionego chłopca w pięknej, ale niesamowitej dolinie. Gra łączy tajemnice o charakterze nadprzyrodzonym z narracją opartą na otoczeniu – musisz poskładać w całość to, co się wydarzyło, badając przedmioty i wskazówki.

Dlaczego to wybraliśmy Wyróżnia ją mechanika rekonstrukcji wspomnień, oferująca pomysłowy sposób na układanie fragmentów fabuły i zwiększająca poczucie immersji.

Eksploracja jest satysfakcjonująca: każdy opuszczony dom, brzeg rzeki i leśna polana mogą ujawnić więcej szczegółów dotyczących fabuły. Narracja nie jest liniowa, więc musisz zwracać uwagę na szczegóły. Grafika jest oszałamiająca, dźwięk wciąga, a świat wydaje się żywy i nawiedzony, emanując tym samym słodko-gorzkim klimatem, który sprawił, że gra „Co pozostało po Edith Finch” zapadła w pamięć.

Nasza ocena: Graczom, których pociąga klimatyczna praca detektywistyczna i poruszające emocjonalnie zagadki, ta gra zapewnia wciągające doświadczenie, które można przeżywać we własnym tempie i które pozostaje w pamięci jeszcze długo po zamknięciu sprawy.

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5. Dear Esther [Najlepsza minimalistyczna opowieść w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby / symulator spacerów Platformy PC, Mac Rok wydania 2012 Twórca/twórcy The Chinese Room (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 2–3 godziny

Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie poetycką, skłaniającą do refleksji narrację

Gra „Dear Esther” przenosi cię na samotną, smaganą wiatrem wyspę, gdzie każda ścieżka, skała i ruiny budynków wskazują na fragmenty historii. Nie ma tu walk ani celów do osiągnięcia – pozostaje tylko eksploracja. Fabuła jest przekazywana poprzez narrację i otoczenie, tworząc spokojne, skłaniające do refleksji doświadczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Mistrzowskie oddanie atmosfery i minimalistyczna narracja pokazują, że gry mogą wywoływać głębokie emocje bez skomplikowanej mechaniki czy walki.

Każda scena nakłada na siebie warstwy emocji, zacierając granice między wspomnieniami a wyobraźnią. Minimalistyczna oprawa pozwala, by to dźwięk, światło i krajobraz opowiadały historię. W ciągu zaledwie kilku godzin gra oddaje melancholię, tajemniczość i refleksję, co czyni ją pozycją obowiązkową dla fanów gry „Co pozostało po Edith Finch””. Tempo rozgrywki zachęca do zwolnienia i rozkoszowania się każdym szczegółem, pozwalając w pełni docenić piękno wyspy i subtelny smutek.

Nasza ocena: Jeśli pragniesz introspektywnej, pełnej emocji podróży, „Dear Esther” zapewni Ci intymne, niezapomniane doświadczenie, które na długo pozostanie w Twojej pamięci.

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6. Layers of Fear [Najlepszy horror psychologiczny podobny do Edith Finch]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror psychologiczny / Eksploracja z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Bloober Team (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–8 godzin (dłużej dla graczy, którzy chcą ukończyć grę w 100%)

Najlepsze dla Fanów klimatycznych horrorów skupiających się na fabule

W grze „Warstwy strachu” wcielasz się w rolę zmagającego się z problemami malarza, błąkającego się po wiktoriańskiej rezydencji, która wydaje się zmieniać wokół ciebie, odzwierciedlając stan umysłu twojej postaci. W tej grze nie chodzi o walkę – chodzi o budowanie napięcia poprzez wykorzystanie pokręconych pomieszczeń, dziwnych efektów wizualnych i niesamowitych dźwięków, które wciągają cię w rozpadającą się psychikę artysty.

Dlaczego to wybraliśmy Gra doskonale łączy niepokojącą oprawę graficzną z wciągającą fabułą, dzięki czemu każde odkrycie wydaje się osobiste i niepokojące.

Poprzez dzienniki, szkice i ukryte szczegóły fabuła powoli odsłania obsesję, tragedię i szaleństwo. Każdy korytarz, każda szczelina w ścianie potęguje niepokój, jednocześnie opowiadając historię. Jeśli gra „Edith Finch” wywarła na tobie wrażenie, z pewnością spodoba ci się sposób, w jaki samo otoczenie napędza zarówno fabułę, jak i doświadczenie psychologiczne.

Nasza ocena: Jeśli szukasz historii, która wbije się pod skórę i pozostanie w pamięci na długo po zakończeniu gry, „Warstwy strachu” to przejmująca, niezapomniana podróż.

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7. Oxenfree [Najlepszy thriller o tematyce nadprzyrodzonej w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Thriller z elementami nadprzyrodzonymi / Przygodówka fabularna / 2D side-scroller Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Night School Studio (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 5–6 godzin

Dla kogo Graczy, którzy lubią historie oparte na dialogach i mroczną atmosferę

W grze Oxenfree trafiasz na tajemniczą wyspę o mrocznej historii, gdzie grupa przyjaciół przypadkowo wywołuje zjawiska paranormalne. Największym atutem gry jest system dialogowy – twoje wybory kształtują relacje między postaciami oraz przebieg fabuły w czasie rzeczywistym, nie spowalniając akcji.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie naturalistycznych dialogów i niesamowitej, zmieniającej się scenerii tworzy trzymającą w napięciu fabułę, która dostosowuje się do decyzji gracza.

Odkrywanie wyspy ma intymny i klimatyczny charakter, a wszystko to dzięki interakcjom z postaciami, subtelnej narracji poprzez otoczenie oraz stopniowemu odkrywaniu nadprzyrodzonej tajemnicy.

Oxenfree łączy w sobie elementy horroru, dramatu młodzieżowego i subtelnego humoru, a wszystko to opakowane w unikalny styl wizualny i sugestywną ścieżkę dźwiękową. Osoby, które cenią sobie sposób opowiadania historii przez Fincha, docenią to, że gra skupia się na fabule i emocjach, a nie na akcji, dzięki czemu każdy wybór ma znaczenie.

Nasza ocena: Dla tych, którzy lubią wciągające gry science fiction lub pragną nadprzyrodzonej intrygi z osobistym zaangażowaniem, Oxenfree oferuje wciągający, bogaty emocjonalnie thriller.

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8. Noc w lesie [Najlepsza fabuła oparta na postaciach, podobna do Edith Finch, w klimacie małego miasteczka]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa / Eksploracja fabularna Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Infinite Fall (twórca), Finji (wydawca) Średni czas rozgrywki 8–10 godzin

Dla Graczy, którzy lubią emocjonujące, skupione na postaciach historie z nutką tajemnicy

„Noc w lesie” opowiada historię Mae Borowski, dziewczyny, która porzuciła studia i wraca do swojego spokojnego rodzinnego miasteczka Possum Springs – miejsca, gdzie kopalnie zostały zamknięte, sklepy stoją puste, a mieszkańcy robią, co mogą, by jakoś sobie radzić. Gdy Mae odnawia kontakty ze starymi przyjaciółmi, w lesie na obrzeżach miasta zaczynają dziać się dziwne rzeczy, sugerujące, że pod powierzchnią kryje się coś mrocznego.

Dlaczego to wybraliśmy Podobnie jak w grze „Co pozostało po Edith Finch”, „Noc w lesie” oddaje cichy smutek codziennego życia poprzez intymną narrację i pięknie uchwycone szczegóły. Każda rozmowa wydaje się autentyczna i ludzka, zamieniając proste interakcje w chwile prawdziwej więzi.

Odkrywając miasto dzień po dniu, będziesz uczestniczyć w nocnych przygodach, grać w zespole, rozmawiać o dorastaniu i odkrywać sekrety, które są równie osobiste, co niepokojące. Jego styl graficzny 2D jest uroczy, a jednocześnie melancholijny, a sama gra stanowi wspaniałą przygodę, idealnie uzupełniającą poruszane w niej tematy zmian, straty i przynależności.

Nasza ocena: Niewiele gier tak dobrze łączy humor, nostalgię i refleksję egzystencjalną. „Noc w lesie” to niezapomniana podróż przez upadek małego miasteczka i odkrywanie siebie – pozycja obowiązkowa dla każdego, kto pokochał emocjonalną szczerość gry „Edith Finch”.

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9. „The Stanley Parable” [Najlepsza gra z meta-narracją w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygoda z metanarracją Platformy PC, Mac Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Galactic Cafe Średni czas rozgrywki 2–4 godziny

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią samoświadome, satyryczne historie

Jedna z najlepszych gier niezależnych, „The Stanley Parable”, pozwala wcielić się w Stanleya, pracownika biurowego, którego świat zaczyna się rozpadać, gdy wszyscy inni nagle znikają. W grze chodzi przede wszystkim o wybory, w których gracz jest prowadzony – lub wprowadzany w błąd – przez dowcipnego narratora, co prowadzi do wielu ścieżek fabularnych i zakończeń. Jej urok polega na wyśmiewaniu sposobu opowiadania historii i kontroli gracza, łącząc satyrę z refleksjami egzystencjalnymi.

Dlaczego to wybraliśmy Gra sprytnie podważa oczekiwania związane z fabułą, oferując humor, meta-komentarz i niespodzianki, które zachęcają do ponownego grania i nagradzają odkrywanie świata.

Mechanika gry jest prosta, dzięki czemu uwaga skupia się na fabule i humorze. Jeśli podobało ci się, jak w grze „Edith Finch” każdy najmniejszy szczegół ma znaczenie, tutaj poczujesz się jak w domu.

Nasza ocena: „„The Stanley Parable”” to idealna propozycja dla graczy spragnionych sprytnej, skłaniającej do refleksji fabuły i samoświadomego humoru.

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10. Przewodnik dla początkujących [Najlepsza introspektywna opowieść w stylu Edith Finch]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Interaktywna opowieść / symulator spacerów Platformy PC, Mac Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Davey Wreden (twórca i wydawca) Średni czas gry 2–3 godziny

Najlepsze dla Graczy, którzy lubią samoświadome, satyryczne historie

Gra „Przewodnik dla początkujących” zabierze cię w podróż po niedokończonych grach twórcy, oferując osobisty, a czasem niepokojący wgląd w jego twórczą drogę. Przemierzasz różne poziomy, podczas gdy narrator dzieli się spostrzeżeniami, ujawniając intencje, zmagania i wątpliwości twórcy.

Dlaczego to wybraliśmy Fani gry „Co pozostało po Edith Finch” uznają jej kontemplacyjne tempo, nowatorską narrację i emocjonalny wydźwięk za idealne połączenie do introspektywnych sesji gamingowych.

Gra zaciera granicę między twórcą a dziełem, dzięki czemu historia wydaje się bardzo intymna i skłania do refleksji. Jej wyróżniającą cechą jest metanarracja – nie tylko eksplorujesz poziomy, ale patrzysz na świat oczami kogoś innego. Minimalistyczna oprawa graficzna i brak tradycyjnej rozgrywki pozwalają zwolnić tempo i naprawdę zastanowić się nad tym, czego doświadczasz.

Nasza ocena: Jeśli gra „Edith Finch” sprawiła, że masz ochotę na kolejną przemyślaną, emocjonalną podróż, ta gra dostarcza tej samej introspektywnej energii na swój własny, niepowtarzalny sposób.

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11. Bracia: Opowieść o dwóch synach [Najlepsza gra przygodowa w stylu „Edith Finch”]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa / platformówka logiczna Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Starbreeze Studios (twórca), 505 Games (wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godzin

Dla Graczy, którzy lubią wzruszające przygody z pomysłową mechaniką

Bracia: Opowieść o dwóch synach to spokojna, pięknie wykonana przygoda fabularna z lekkimi elementami gier logicznych. Prowadzisz dwoje rodzeństwa w podróży w poszukiwaniu lekarstwa dla ich ojca, sterując obiema postaciami jednocześnie – to prosta mechanika, która daje zaskakująco osobiste wrażenie. Zagadki nie są trudne, ale są zgrabnie wplecione w momenty współpracy i odkryć, które sprawiają, że zwracasz uwagę na każdy gest i spojrzenie.

Dlaczego to wybraliśmy Kompaktowa, poruszająca przygoda, która udowadnia, że subtelna narracja potrafi wywrzeć większe wrażenie niż jakiekolwiek słowa.

Podobnie jak w grze „Co pozostało po Edith Finch”, historia opowiadana jest poprzez interakcję, a nie ekspozycję. Nie ma tu nadmiaru dialogów ani długich przerywników filmowych – tylko subtelna narracja, która rozwija się w trakcie rozgrywki. Gra jest krótka, przemyślana i osadzona w realiach emocjonalnych, pokazując, jak wiele można powiedzieć, nie mówiąc w ogóle nic.

Nasza ocena: „Brothers” oferuje emocjonalną głębię i kreatywną narrację, które fani „Co pozostało po Edith Finch” natychmiast rozpoznają i docenią.

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12. „Journey” [Najlepsza narracja bez słów, podobna do „Edith Finch”]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa / Eksploracyjna Platformy PC, PS4, PS5 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Thatgamecompany (twórca), Sony Interactive Entertainment (wydawca) Średni czas rozgrywki 2–3 godziny

Dla Graczy, którzy chcą przeżyć wzruszające chwile bez wypowiadania ani jednego słowa

Journey to nie jest typowa gra polegająca na żmudnym grindowaniu czy pogoń za celami – to klimatyczna platformówka, która zamienia rywalizację na kontemplację. Przemierzasz rozległe wydmy w kierunku świecącej góry, kierując się wyłącznie ciekawością i światłem. Nie ma tu dialogów ani instrukcji, tylko cicha więź między tobą, światem i muzyką. Czasami spotykasz innego podróżnika. Nie możesz mówić, tylko wydawać ciche ćwierknięcie, ale i tak nawiązuje się między wami więź. Kiedy odchodzi, wywiera to na tobie wrażenie, jakiego nie dałaby żadna fabuła oparta na scenariuszu.

Dlaczego to wybraliśmy To gra, która pozostaje w pamięci – nie ze względu na to, co robisz, ale na to, do jakich przemyśleń cię skłania.

Grafika przypomina ruchome obrazy, a muzyka Austina Wintory’ego idealnie współgra z zmieniającym się piaskiem i niebem. „Journey” nie narzuca ci uczuć – pozwala ci je doświadczyć samodzielnie.

Nasza ocena: Jeśli „Co pozostało po Edith Finch” przypominało książkę wspomnień, to „Journey” jest chwilą między stronami – oddechem przed rozpoczęciem kolejnej historii.

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13. Życie jest dziwne [Najlepszy serial dla nastolatków w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Epizodyczna Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Dontnod Entertainment (twórca), Square Enix (wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin

Dla kogo Graczy, którzy lubią historie skupione na postaciach i oferujące znaczące wybory

Życie jest dziwne przypomina nie tyle grę, co czytanie czyjegoś pamiętnika – chaotycznego, pełnego emocji i dziwnie znajomego. Gra czerpie z intymności gier typu visual novel, ale przekształca ją w coś kinowego, pozwalając ci cofać momenty, nad którymi większość z nas wciąż się zastanawia nawet po latach.

Wcielasz się w rolę Max, nieśmiałej studentki fotografii, która odkrywa, że potrafi manipulować czasem – co brzmi fajnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że naprawienie jednego błędu po prostu psuje coś innego.

Dlaczego to wybraliśmy Mechanika manipulacji czasem tworzy osobiste doświadczenie narracyjne, pozwalając graczom kształtować fabułę, pozostając jednocześnie głęboko zanurzonymi w perspektywie Max.

To, co mnie wciągnęło, to nie podróże w czasie ani tajemnica, ale sposób, w jaki gra „Życie jest dziwne” oddaje tę dziwną mieszankę nostalgii i dyskomfortu, która towarzyszy dorastaniu. Każdy wybór wydaje się mieć ogromną wagę, a każda rozmowa jest nieco zbyt realistyczna. Opcjonalne wątki romantyczne nie służą wyłącznie zaspokojeniu oczekiwań fanów – w subtelny sposób kształtują one ton historii Max, dodając jej ciepła lub smutku, w zależności od tego, co wybierzesz. Jest to powolne, niezręczne, piękne i dokładnie tak samo emocjonalnie zagmatwane, jak samo dorastanie w wieku 18 lat.

Nasza ocena: Dla każdego, kto ma ochotę na nastoletni dramat połączony z elementami nadprzyrodzonymi, jest to pozycja obowiązkowa. To gra fabularna, w której wybory naprawdę mają znaczenie, a emocjonalny wydźwięk pozostaje w pamięci jeszcze długo po wyświetleniu napisów końcowych.

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14. To the Moon [Najlepsza emocjonująca opowieść w stylu pikselowym, podobna do Edith Finch]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Epizodyczna Platformy PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Freebird Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godzin, nacisk na fabułę, minimalna rozgrywka

Najlepsze dla Graczy, którzy szukają wzruszającej historii skupionej na postaciach

Gra „To the Moon” opowiada o Johnnym, starszym mężczyźnie, którego ostatnim pragnieniem jest podróż na Księżyc. Wcielasz się w rolę dwóch lekarzy, którzy zgłębiają jego wspomnienia, aby spełnić to marzenie. Gra łączy nostalgiczną grafikę pikselową z głęboko osobistą historią, dzięki czemu podróż przez wspomnienia i żal staje się intymnym doświadczeniem.

Dlaczego to wybraliśmy Koncepcja podróży przez wspomnienia pozwala graczom obserwować, jak historia życia rozwija się w naturalny sposób, nadając grze „To the Moon” głęboką emocjonalną głębię, rzadko spotykaną w grach.

Rozgrywka jest minimalistyczna, dzięki czemu uwaga skupia się na emocjach i narracji, a muzyka oraz grafika podkreślają słodko-gorzkie momenty. Motywy miłości, straty i tęsknoty są przedstawione z delikatnością, pozostawiając wrażenie, które trwa długo po zakończeniu gry.

Nasza ocena: Jeśli pragniesz przejmującej przygody, w której na pierwszym planie stoi fabuła, przypominającej grę „Edith Finch”, ta pikselowa podróż oferuje poruszającą opowieść w zwięzłej, niezapomnianej formie.

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15. „W poszukiwaniu raju” [Najlepsza emocjonująca opowieść sekwencyjna w stylu „Edith Finch”]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Epizodyczna Platformy PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Freebird Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godzin, nacisk na fabułę, minimalna rozgrywka

Najlepsze dla Fanów bogatych fabularnie, wzruszających przygód

W poszukiwaniu raju stanowi kontynuację historii z gry To the Moon i opowiada o lekarzach, którzy pomagają nowemu pacjentowi powrócić do ważnych wspomnień i pogodzić się z nimi. Gracz eksploruje nostalgiczny, pikselowy świat, odkrywając momenty, które ujawniają wybory, żale i radości danej osoby.

Dlaczego to wybraliśmy Ta płynna kontynuacja emocjonalnej opowieści z gry „To the Moon” dodaje głębi fabularnej i wzmacnia oddziaływanie tematyczne, tworząc głęboko poruszające doświadczenie.

Rozgrywka pozostaje prosta i skupia się na fabule, dialogach oraz decyzjach, które kształtują emocjonalne skutki. Każda scena została stworzona tak, by skłonić gracza do refleksji – niezależnie od tego, czy jest to spokojna wędrówka przez wspomnienia, czy wzruszająca chwila spędzona z bliskimi. Muzyka i grafika w stylu pixel art doskonale oddają słodko-gorzki nastrój, dzięki czemu wzloty i upadki fabuły wywołują idealny efekt.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy cenią sobie przygody skupione na postaciach i introspektywną narrację, „W poszukiwaniu raju” jest jedną z najlepszych gier fabularnych dostępnych na rynku.

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16. Eastshade [Najlepsza spokojna gra eksploracyjna w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja w otwartym świecie / Przygoda Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Eastshade Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin

Najlepsze dla Graczy poszukujących spokojnych, opartych na grafice wrażeń

W grze „Eastshade” wcielasz się w rolę wędrownego artysty, który odkrywa barwny, otwarty świat. Zamiast walczyć, posługujesz się pędzlem i płótnem, dzięki czemu możesz uchwycić piękno krajobrazów i historie ludzi. Zadania skupiają się na odkrywaniu, rozmowach i kreatywności, pozwalając ci radzić sobie z wyzwaniami na swój własny sposób.

Dlaczego to wybraliśmy Eastshade wyróżnia się tym, że przekształca eksplorację w twórcze, emocjonalne doświadczenie, płynnie łącząc sztukę z narracją.

Świat wydaje się żywy, pełen interesujących postaci niezależnych, pobocznych wątków i malowniczych miejsc, które nagradzają ciekawość. Delikatna muzyka i odgłosy otoczenia potęgują medytacyjne tempo, sprawiając, że eksploracja jest wciągająca i uspokajająca. Od tętniących życiem miasteczek po ciche lasy i spokojne jeziora – każdy zakątek zachęca do refleksji i nawiązywania więzi.

Nasza ocena: Dla tych, którzy przedkładają relaksującą, bogatą fabularnie eksplorację nad akcję, a także dla miłośników jednej z najlepszych gier symulacyjnych w tym gatunku, Eastshade oferuje spokojną, skłaniającą do refleksji przygodę, która przypomina malowanie z kontrolerem w dłoni.

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17. The Long Reach [Najlepszy psychologiczny horror 2D w stylu Edith Finch]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror 2D / Przygodówka Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Painted Black Games, Silver Lining Interactive Średni czas rozgrywki 8–12 godzin

Najlepsze dla Fanów mrocznych, klimatycznych opowieści

The Long Reach to jedna z najlepszych gier przygodowych typu „wskaż i kliknij” w tym gatunku. Gracz eksploruje małe, niepokojące miasteczko pełne tajemnic i napięcia psychicznego. Podąża za bohaterem próbującym odkryć przyczynę dziwnych wydarzeń, wykorzystując eksplorację i łamigłówki, by poskładać historię w całość.

Grafika w stylu pixel art buduje atmosferę grozy i izolacji, a samo otoczenie opowiada część historii, sprawiając, że każdy szczegół ma znaczenie. Dialogi i wybory kształtują przebieg fabuły, podkreślając ludzką kruchość, strach i moralną dwuznaczność.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra wyróżnia się jako horror psychologiczny, który opiera się na atmosferze, narracji i postrzeganiu gracza, a nie na nagłych przerażających scenach czy akcji.

W grze nie ma walki – nacisk kładziony jest na obserwację, dedukcję i łączenie fragmentarycznych wskazówek. Muzyka i efekty dźwiękowe subtelnie budują napięcie, sprawiając, że nawet ciche chwile wydają się pełne emocji.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy lubią głęboko niepokojące historie z łamigłówkami wymagającymi myślenia, The Long Reach oferuje niezapomnianą, zapadającą w pamięć przygodę w oszałamiającym świecie 2D.

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18. Podróż starca [Najlepsza refleksyjna gra przygodowa z łamigłówkami w stylu Edith Finch]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gry logiczno-przygodowe / Narracja Platformy PC, Mac, iOS, Android Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Broken Rules (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 3–5 godzin

Najlepsze dla Graczy poszukujących refleksyjnej opowieści

W gr Podróż Starego Człowieka wcielasz się w rolę starszego mężczyzny, który rozmyśla o swoim życiu. Rozwiązujesz proste zagadki środowiskowe, aby przekształcić otoczenie i utorować sobie drogę, odkrywając po drodze jego wspomnienia i żale. Ręcznie rysowana grafika i delikatna kolorystyka sprawiają, że każda scena wygląda jak ruchomy obraz.

Dlaczego to wybraliśmy Gra doskonale przekształca proste interakcje w głęboko osobistą, kontemplacyjną opowieść, idealną dla fanów gier fabularnych, takich jak Edith Finch.

Eksploracja przebiega powoli i uspokajająco, skupiając się raczej na refleksji, nostalgii i emocjach niż na mechanice rozgrywki. Przy minimalnej ilości tekstu to grafika i muzyka opowiadają historię, tworząc doświadczenie, z którym każdy może się utożsamić.

Spokojne tempo zachęca do zatrzymania się, przemyślenia i zanurzenia się w cichym pięknie oraz subtelnej melancholii tej podróży.

Nasza ocena: Dla tych, którzy pragną spokojnej, bogatej emocjonalnie przygody z pomysłowymi zagadkami, Podróż starca zapewnia wzruszające i niezapomniane wrażenia.

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19. Tacoma [Najlepsza fabuła science fiction w stylu Edith Finch]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Eksploracja Platformy PC, Xbox One, Mac, PS4 Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Fullbright (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godzin

Najlepsze dla Fanów science fiction i eksploracji opartej na fabule

W grze Tacoma eksplorujesz opuszczoną stację kosmiczną, odkrywając historię zaginionej załogi. Dzięki nagraniom w rzeczywistości rozszerzonej (AR) obserwujesz wydarzenia z różnych perspektyw, układając w całość relacje między postaciami i konflikty. Nieliniowa fabuła zachęca do uważnej obserwacji i powracania do scen, aby w pełni zrozumieć, co się wydarzyło.

Poruszanie się w stanie nieważkości i interaktywne obiekty sprawiają, że eksploracja jest wciągająca i nie wymaga walki, a samo otoczenie ujawnia osobowości i zmagania członków załogi. Oprawa wizualna łączy eleganckie, futurystyczne wnętrza z osobistymi, ludzkimi akcentami.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zamienia otoczenie i perspektywę w narzędzia opowiadania historii, oferując science-fictionowe doświadczenie narracyjne o głębi i niuansach, które docenią fani gry „Edith Finch”.

Dialogi, gesty i subtelne detale ożywiają postacie, sprawiając, że każde odkrycie nabiera znaczenia. Doświadczenie to jest wciągające, filmowe i skłaniające do refleksji, zachęcając do zwolnienia tempa i docenienia zarówno technologii, jak i ludzkich emocji.

Nasza ocena: Dla tych, którzy poszukują przemyślanej eksploracji w klimacie science fiction i wielowarstwowej fabuły, „Tacoma” oferuje wyjątkowo wciągającą i poruszającą emocjonalnie przygodę.

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20. Niedokończony łabędź [Najlepsza gra o odkrywaniu estetyki, podobna do Edith Finch]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Łamigłówki Platformy PC, PS4, PS3 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Giant Sparrow (twórca i wydawca Sony Computer Entertainment) Średni czas rozgrywki 3–5 godzin

Najlepsze dla Miłośników eksploracji i artystycznych narracji

Gra „Niedokończony łabędź” przenosi cię do pustego, białego świata, w którym odkrywasz otoczenie, rozpryskując farbę i odsłaniając ukryte przestrzenie oraz sekrety. Ta prosta mechanika zamienia eksplorację w zabawne, namacalne doświadczenie, łączące łamigłówki z artystyczną ekspresją.

Dlaczego to wybraliśmy Łącząc eksplorację z malowniczym, interaktywnym światem, gra oferuje rzadką, medytacyjną przygodę, która przemawia do fanów Edith Finch poszukujących emocjonalnej głębi bez walki.

Fabuła jest delikatna i porusza tematy odkrywania, straty oraz wyobraźni poprzez niezapomniane postacie i minimalistyczne wskazówki narracyjne. Grafika i dźwięk tworzą oniryczną, uspokajającą atmosferę, dzięki czemu każda chwila przypomina wędrówkę po obrazie. Tempo gry pozwala na swobodne odkrywanie świata, nagradzając ciekawość i eksperymentowanie w każdym pomieszczeniu.

Nasza ocena: „Niedokończony łabędź” to krótka, ale niezapomniana podróż, łącząca artyzm, pomysłową mechanikę i poruszającą opowieść, zapewniająca wrażenia, które pozostają w pamięci długo po wyświetleniu napisów końcowych.

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Moja ogólna ocena

Dla graczy, których pociągają głęboko emocjonalne i niekonwencjonalne narracje, najlepszym punktem wyjścia wśród gier takich jak „Co pozostało po Edith Finch” jest „Gone Home”. Ta intymna, prowadzona z perspektywy pierwszej osoby eksploracja rodzinnego domu stanowi delikatne i wciągające wprowadzenie do narracji środowiskowej.

Dla tych, którzy cenią sobie klimatyczne dialogi i rozwój postaci, „Firewatch” oferuje oszałamiającą przygodę na dzikich terenach Wyoming, gdzie rozmowy kształtują fabułę w równym stopniu, co eksploracja. Oprawa graficzna gry i subtelne tajemnice urzekają, nie wymagając przy tym szybkiego refleksu.

Jeśli wolisz poetyckie, oparte na świecie narracje, „Wszyscy odeszli w niebo” oferuje nawiedzoną angielską wioskę, po której można wędrować, a ludzkie historie rozwijają się poprzez wskazówki w otoczeniu, muzykę i tempo rozgrywki, które nagradzają cierpliwość.

Dla graczy poszukujących niecodziennych lub eksperymentalnych sposobów opowiadania historii gra „„The Stanley Parable”” podważa konwencje za pomocą humoru i licznych rozgałęzień fabularnych, podczas gdy „Niedokończony łabędź” łączy łamigłówki z malarską eksploracją, przemawiając do tych, którzy cenią sobie kreatywność w połączeniu z głębią narracji.

Tytuły te łącznie reprezentują całe spektrum emocjonalnego i interaktywnego opowiadania historii dostępnego obecnie na rynku. Zarówno nowicjusze w świecie gier fabularnych, jak i doświadczeni odkrywcy wirtualnych światów docenią emocjonalne zaangażowanie, artystyczną oprawę oraz intuicyjną mechanikę. Wszystkie te gry stanowią doskonały punkt wyjścia dla każdego, kto poszukuje magii znanej z gry „Co pozostało po Edith Finch””.

Często zadawane pytania