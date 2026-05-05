16 gier podobnych do „Shinobi: Art of Vengeance” – przewodnik z 2026 r.

Jeśli szukasz gier podobnych do „Shinobi: Sztuka zemsty”, prawdopodobnie zależy ci na szybkiej i precyzyjnej mieszance elementów platformówki, skradanki oraz walki z wykorzystaniem broni białej. Przygotowałem listę obejmującą zarówno klasyczne gry akcji z przewijaniem bocznym, jak i współczesne interpretacje fantazji o mocy ninja.

Shinobi zajmuje miejsce obok Golden Axe i Jet Set Radio w dziedzictwie firmy Sega, a nawet sięga czasów konsoli Sega Saturn, więc postarałem się zachować równowagę między duchem retro a nowoczesnym komfortem. Spodziewaj się nawiązań do wyzwań w stylu NES, przejrzystej obsługi, trochę starych, dobrych rozmów o grach oraz nacisku na rozgrywkę, która nagradza mistrzostwo.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Shinobi: Sztuka zemsty

Jeśli szukasz szybkiego przeglądu gier podobnych do Shinobi: Sztuka zemsty, zacznij tutaj. Wybrałem pięć tytułów, które wyróżniają się szybkimi ciosami i wyraźną reakcją na działania gracza. Każdy z nich wskazuje drogę do świata fantazji o shinobi.

Te najlepsze propozycje łączą styl i wartość powtórnego grania (a może nawet pewne wyzwania) dla fanów ninja.

1 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Sięgam po Sekiro, gdy mam ochotę na grę mieczową, w której najważniejsze jest wyczucie czasu. Przełamywanie postawy, parowanie ciosów, salta i precyzyjne ciosy kończące walkę wymagają pełnego skupienia na zachowaniu odpowiedniej odległości i opanowaniu. Haczyk pozwala na sprytne poruszanie się w pionie. Jeśli cenisz sobie precyzję, to jest to współczesny wzorzec. Buy now 2 Mark of the Ninja 2012 Gra ta przekształca niewidzialność w przejrzysty system. Światło, dźwięk i linie widzenia są wizualizowane. Narzędzia umożliwiają przeprowadzanie nieśmiercionośnych „biegów-duchów” lub stosowanie cichych taktyk zastraszania. Punkty zaczepienia i otwory wentylacyjne nagradzają graczy za staranne rozpoznanie terenu. Jest to najlepszy wybór dla graczy pragnących pełnej kontroli nad skradaniem się. Buy now 3 Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 Dowodzisz oddziałem zabójców o unikalnych umiejętnościach, koordynując zsynchronizowane ataki w czasie rzeczywistym. W tej grze mniej liczy się błyskawiczny refleks, a bardziej cierpliwe planowanie, co sprawia, że satysfakcja jest jeszcze większa, gdy wszyscy strażnicy padają w idealnej harmonii. Buy now

Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełnymi specyfikacjami i krótkimi recenzjami każdej z gier. Na końcu będziesz mieć listę finalistów i jasne wyobrażenie o tym, która z najlepszych gier podobnych do Shinobi: Sztuka zemsty pasuje do Twojego nastroju dzisiejszego wieczoru.

16 gier podobnych do „Shinobi: Sztuka zemsty” – od klasyków po współczesne tytuły

Ta lista to Twoja podróż przez świat skradania się i precyzyjnej platformówki, która przenosi ducha Shinobi przez różne style i epoki. Przejrzyj propozycje, zaznacz kilka na dzisiejszy wieczór, rozpocznij pobieranie, a następnie podziel się własną listą.

W ile z tych gier grałeś spośród najlepszych tytułów podobnych do „Shinobi: Sztuka zemsty”?

1. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, oferująca precyzyjne parowania i śmiertelne pojedynki shinobi]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, przygoda, Soulslike Platformy PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2019 Twórca/twórcy FromSoftware, Activision Średni czas gry 30 godzin

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie przenosi cię do Japonii z epoki Sengoku, gdzie wcielasz się w samotnego shinobiego. Mechanika rozgrywki jest prosta i brutalna. Atakuj, by zbudować przewagę, blokuj, by odebrać przeciwnikowi chwilę oddechu, a potem po prostu wykończ go. Haczyk zamienia dachy i klify w linie ataku, dzięki czemu mobilność też wydaje się być bronią.

To, co mnie urzekło, to fakt, że zablokowane ataki wciąż mają znaczenie. Idealna obrona odbiera przeciwnikowi równowagę i tempo, więc nawet obrona wydaje się agresywna. Styl graficzny jest nastrojowy i mityczny, a bossowie budują atmosferę zagrożenia dzięki wyraźnym, łatwym do opanowania schematom. Bardzo podobało mi się to, jak narzędzia w protezie shinobi dodają nowe możliwości, nie zastępując jednak cierpliwej analizy sytuacji i solidnych podstaw.

Dlaczego to wybraliśmy W grze Sekiro liczy się postawa. Każda potyczka wymaga analizy sytuacji, a jedno czyste odbicie ataku otwiera drogę do śmiertelnego ciosu. Gra przedkłada dyscyplinę nad panikę.

Jako jedna z najwybitniejszych gier typu soulslike na rynku, wyznacza wysokie standardy w zakresie walki mieczem opartej na umiejętnościach. Kiedy postawa zostaje złamana, czerwone cięcie kończące walkę pada niczym wyrok – czyste i ostateczne.

Nasza ocena: Szukasz nowoczesnej, zabójczej interpretacji walki shinobi? To jest właśnie ta gra.

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2. Znak ninja [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, jeśli chodzi o prawdziwą infiltrację z cienia]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Platforma, skradanka Platformy PC, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Klei Entertainment, Microsoft Studios Średni czas rozgrywki 8,5 godziny

Znak ninja to najlepsza gra 2D o skradaniu się, o jakiej można marzyć. Światło, dźwięk i linie widoczności są wizualizowane, dzięki czemu zawsze wiesz, dlaczego zostałeś zauważony. Narzędzia pozwalają odwrócić uwagę strażników lub przemknąć się obok nich niezauważonym. Styl graficzny cel-shading jest łatwy do zrozumienia i wygląda świetnie.

Rozpoznajesz trasy patroli i zaznaczasz miejsca na ciche zabójstwa (mając na uwadze pole widzenia strażników), a następnie łączysz akcje w trybie cienia, by przeprowadzić zsynchronizowaną akcję likwidacyjną. Częste zapisywanie stanu gry i cofanie zmian zachęca do nauki bez konieczności żmudnego powtarzania.

Mapy obejmują zarówno ośnieżone fortece, jak i miasta oraz wille na wyspach, z wieloma wejściami i drobnymi sekretami ukrytymi za trasami patroli.

Dlaczego to wybraliśmy Gra przedstawia skradanie się jak żadna inna. Światło, dźwięk i linie widzenia są precyzyjnie odwzorowane, dzięki czemu każdy sukces wydaje się zasłużony, a każda porażka ma sens.

Podoba mi się, jak gra oddziela sukces od przemocy. Mapę można przejść jako duch lub widmo, które pozostawia po sobie strach. Ruchy są płynne, a lina chwytakowa klika niczym metronom. Rytm staje się medytacyjny, gdy plany się sprawdzają, a fani skradania się wpadają w rytm.

Nasza ocena: Najczystsza 2D gra fantasy o infiltracji w stylu ninja, która wciąż wyznacza standardy w tym gatunku.

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3. Shadow Tactics: Ostrza szoguna [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty pod względem strategicznych zabójstw]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Taktyka w czasie rzeczywistym, skradanka Platformy PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Średni czas gry 25 godzin

W grze Ghostrunner, z izometrycznej perspektywy, prowadzisz oddział ninja wraz z sojusznikami przez otwarte mapy. Zastawiasz pułapki i łączysz umiejętności, by bezszelestnie pokonywać przeszkody. Tryb Cienia rejestruje działania wielu postaci, dzięki czemu możesz przeprowadzić jednoczesną likwidację przeciwników.

To właśnie oddaje strategiczny aspekt fantazji o shinobi. Gra przypomina bardziej partię szachów niż bijatykę, ale satysfakcja z udanego planu jest ogromna. Fani taktycznej kontroli i cichej elegancji poczują się tu jak w domu, a gra zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier typu stealth dla strategów.

Dlaczego to wybraliśmy Pięciu specjalistów, jeden zsynchronizowany atak. Tryb Shadow Mode pozwala zaplanować idealny moment na wielokrotne zabójstwo, co daje satysfakcję niczym udany skok.

Wzmocnienie zmysłów pozwala przechylać się w powietrzu, by unikać pocisków, a następnie wykorzystać nabytą prędkość do wykonania cięcia. Łańcuchowe ruchy po poziomach wykorzystują precyzyjne punkty kontrolne, dzięki czemu ćwiczenie pętli jest dynamiczne, a nie frustrujące.

P.S.: Późniejsze ulepszenia otwierają nowe perspektywy i narzędzia do radzenia sobie z tłumem, a próby na czas jeszcze bardziej podnoszą poprzeczkę umiejętności wytyczania tras.

Nasza ocena: Dla cierpliwych zabójców, którzy lubią rozwiązywać poziomy jak łamigłówki, to prawdziwa perełka.

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4. Ghostrunner [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, oferująca błyskawiczną akcję cyber-ninja]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, platformówka Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Amazon Luna Rok wydania 2020 Twórcy One More Level, Slipgate Ironworks, 505 Games, All in Games Średni czas rozgrywki 7 godzin

Gra z perspektywy pierwszej osoby, nasycona neonowymi światłami i błyskawiczna. Ghostrunner zamienia każde pomieszczenie w zagadkę ruchową. Jedno trafienie oznacza śmierć. To samo dotyczy przeciwników. To zmusza cię do wykonywania perfekcyjnych przebiegów z wykorzystaniem haków, biegania po ścianach, szybkich akcji i uników w trybie bullet time.

Dlaczego to wybraliśmy Szybkość i precyzja łączą się w jedno. Każde pomieszczenie staje się zagadką ruchową, w której bieganie po ścianach i zabijanie jednym trafieniem zmuszają cię do osiągnięcia idealnego płynności.

Gra sprowadza fantazję o ninja do prędkości i klarowności. Porażka, reset, nauka, płynność. Kiedy w końcu pokonasz przestrzeń bez bycia trafionym, powtórka w czasie rzeczywistym wygląda jak kompilacja akrobacji. Gra doskonale wpisuje się również w grono najszybszych platformówek dla graczy spragnionych rytmu.

Nasza ocena: Czysty, dynamiczny flow dla fanów gier RPG akcji, którzy chcą żyć na krawędzi ostrza.

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5. Aragami [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, jeśli chodzi o skradanie się w stylu Phantom]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, przygoda, skradanka Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Lince Works Średni czas gry 7 godzin

Aragami to stylizowana przygoda typu stealth, w której ciemność wzmacnia twoje moce. Umiejętność „Skok cienia” pozwala teleportować się między zacienionymi punktami, tworzyć wabiki i znikać. Świat gry charakteryzuje się przejrzystą grafiką w stylu cel-shading, która ułatwia orientację.

Ponieważ bezpośrednia walka jest ryzykowna, każdy sukces wymaga cierpliwości. Gra oddaje klimat dawnych gier Shinobi, w których sprytne ataki i wybór trasy mają większe znaczenie niż suche statystyki.

Dlaczego to wybraliśmy „Shadow Leap” zamienia mapę w sieć bezpiecznych miejsc. Umiejętność odczytywania światła i cienia staje się twoją podstawową umiejętnością.

Podoba mi się, że obserwowanie źródeł światła staje się kluczowym elementem poruszania się po świecie gry, ponieważ ścieżki księżyca i pochodnie strażników wyznaczają bezpieczne trasy. Bezpośrednie starcia są ryzykowne, więc planujesz trasy, podkradasz się z góry i ukrywasz ciała ofiar, by nie wzbudzać podejrzeń patroli; to naprawdę idealna gra do uruchomienia na solidnym laptopie do gier.

Nasza ocena: Elegancka gra, w której cień odgrywa kluczową rolę, przeznaczona dla graczy pragnących poczuć się naprawdę niewidzialnymi.

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6. Strider [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, zapewniająca klasyczne emocje związane z grami zręcznościowymi o ninja]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, platformówka Platformy PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Double Helix Games, Capcom Średni czas gry 5,5 godziny

Nowa odsłona gry Strider przypomina nieco serię Shinobi. Gracz przedziera się przez miasto w klimacie science fiction, posługując się mieczem Cypher, jednocześnie eksplorując półotwartą mapę 2D, która odblokowuje się w miarę zdobywania nowych narzędzi. Najważniejsze są akrobacje i szybkość.

Ta gra wymaga agresywności. Gracz jest nagradzany za szybkie i efektowne pokonywanie przeszkód. To nowoczesna oprawa dla klasycznego DNA gier zręcznościowych, która doskonale wpisuje się w grono innych czołowych platformówek kładących nacisk na płynne poruszanie się.

Dlaczego to wybraliśmy Arcade DNA w nowoczesnym wydaniu. Strider nagradza agresywną grę i stylowe akrobacje, co sprawia, że gra przypomina Shinobi.

Łączy klasyczną prędkość gier zręcznościowych z lekką strukturą typu Metroidvania, co zaspokaja tę samą potrzebę, co starsze poziomy Shinobi, w których dla spostrzegawczych graczy ukryto boczne trasy.

Nasza ocena: Energia gier zręcznościowych w nowoczesnym wydaniu, idealna dla fanów tęskniących za tym czystym zastrzykiem adrenaliny.

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7. Katana ZERO [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, jeśli chodzi o stylowe, zabójcze speedruny]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Platforma, Hack and Slash Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Askiisoft, Devolver Digital Średni czas gry 4,5 godziny

Katana ZERO przypomina tworzenie scenariusza idealnego przejścia. Jeden błąd oznacza reset, ale dzięki zdolności spowolnienia czasu możesz przecinać pociski i choreografować rozwiązania. Neonowy noir i elegancki klimat Cyberpunku, a także wyrazista ścieżka dźwiękowa, tworzą niepowtarzalny nastrój.

Każde pomieszczenie to sekwencja typu „wszystko albo nic” z zabójstwami jednym trafieniem, subtelnym napięciem, natychmiastowymi restartami i umiejętnością spowolnienia czasu, pozwalającą na precyzyjne strzały. Rozpoznajesz teren, ponosząc szybkie porażki, a następnie wytyczasz idealną trasę między strażnikami i pułapkami, oglądając czyste powtórki, gdy wszystko idzie zgodnie z planem.

Dlaczego to wybraliśmy Zaplanuj, spowolnij czas i wytycz idealną trasę przez pomieszczenie. Natychmiastowe powtórzenie to okrążenie zwycięzcy.

Gra odzwierciedla klasyczną presję gier zręcznościowych w nowoczesnej oprawie. Każde przejście potęguje ten zastrzyk dopaminy. Pełna wielu zwartych, wymagających wysokich umiejętności pętli rozgrywki, jest prawdziwą gratką i plasuje się wśród najlepszych współczesnych gier typu hack-and-slash dla fanów precyzji.

Nasza ocena: Krótka, stylowa i precyzyjna. Nagradza spokojne myślenie w sytuacji zagrożenia.

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8. Styx: Władca cieni [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, jeśli chodzi o bezlitosne, niezauważalne likwidacje]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Skradanka, przygodówka akcji Platformy PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Cyanide Studio, Nacon Średni czas rozgrywki 15,5 godziny

Styx to gra w pełni poświęcona skradaniu się. Twoja postać jest delikatna, poziomy to wielowarstwowe place zabaw, a pionowość jest twoim najlepszym przyjacielem. Niewidzialność i sterowany klon zamieniają patrole w łamigłówki. Walka jest (jak wspomniałem) delikatna, więc mądrze jest jej unikać i utrzymywać czystą ścieżkę do wyjść.

Gra zaspokaja te same potrzeby, co czyste gry skradankowe, tylko z goblinowym akcentem. Jest przeznaczona dla graczy, którzy lubią obserwować, tworzyć punkty połączeń, działać w ukryciu (opcjonalnie) i odkrywać sekrety.

Dlaczego to wybraliśmy Pionowe mapy, niewidzialność i psotny klon sprawiają, że każda infiltracja staje się zagadką wymagającą cierpliwości i planowania.

Oprawa wizualna to brudny kamień, ciepłe światło pochodni i mosty linowe, które podkreślają wysokość. Punkty kontrolne są sprawiedliwie rozmieszczone, więc eksperymenty są mile widziane, a powtórne przejścia nabierają stałego rytmu.

Nasza ocena: Sprytna gra typu sandbox z elementami skradanki dla cierpliwych strategów, którzy cenią sobie pełną kontrolę.

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9. The Messenger [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty w kategorii retro platformówek ninja]

Nasza ocena 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, platformówka, Metroidvania Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórcy Sabotage Studio, Devolver Digital Średni czas rozgrywki 12 godzin

Gra „The Messenger” rozpoczyna się od dynamicznego sprintu w stylu „Ninja Gaiden”, a następnie przechodzi w grę typu Metroidvania, w której akcja przeskakuje między przeszłością a przyszłością. Funkcja „Cloudstepping” zapewnia dodatkowe skoki po dotknięciu wrogów lub latarni, zamieniając poruszanie się w grę rytmiczną.

Postęp w grze odblokowuje nowe narzędzia, a mapa zwija się w sobie, gdy ponownie odwiedzasz obszary, korzystając z nowych możliwości poruszania się i lepszego planu. Bossowie uczą precyzyjnego odczytywania sytuacji, a małe pokoje z wyzwaniami pozwalają rozgrzać ręce między wielkimi starciami.

Dlaczego to wybraliśmy Przejście od linearnej akcji w stylu 8-bitowym do rozległej mapy z podróżami w czasie to prawdziwa niespodzianka, która pogłębia wciągającą rozgrywkę.

To zarówno arcydzieło, jak i gra z własnym charakterem. Scenariusz jest dowcipny, muzyka daje czadu, a eksploracja dodaje świeżości. Gra wyróżnia się wśród najlepszych tytułów z gatunku Metroidvania dla graczy, którzy lubią odkrywać świat po pełnym napięcia początku.

Nasza ocena: Sprytna ewolucja retro akcji ninja, łącząca serce i rozum.

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10. Cyber Shadow [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty dla miłośników 8-bitowej nostalgii ninja]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, platformówka Platformy PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch, macOS, Linux Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Mechanical Head Studios, Yacht Club Games Średni czas rozgrywki 6 godzin

Cyber Shadow sprawia wrażenie zagubionej kontynuacji gry 8-bitowej, która wyciągnęła wnioski z nowoczesnych trendów. Poziomy są liniowe i trudne, bossowie zadają potężne ciosy, a nowe umiejętności ninjutsu otwierają łatwiejsze trasy.

Grafika pikselowa jest po prostu rewelacyjna, a ścieżka dźwiękowa oddaje klimat epoki, nie sprawiając wrażenia przestarzałej. Moja nostalgia skłania się ku konsoli NES i dla mnie jest to świetny wybór oraz doskonałe uzupełnienie innych najlepszych platformówek, w których liczy się wyczucie czasu i przejrzystość rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy Gra sprawia wrażenie zaginionej 8-bitowej kontynuacji Shinobi, tylko w ostrzejszym wydaniu. Trudni bossowie i sprawiedliwe punkty kontrolne przywracają ducha NES do życia.

Punkty kontrolne są uczciwe i przejrzyste, a gracz może poszukiwać sekretów bez utraty głównej linii fabularnej. Gra oddaje to samo tempo przewijania bocznego, jakie stworzyły wczesne części Shinobi, tyle że w oprawie science fiction i z odrobiną większej wyrozumiałości, naprawdę.

Nasza ocena: Prawdziwe wyzwanie z rozsądnymi punktami kontrolnymi i wymagającymi sekwencjami akcji.

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11. Shank [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, oferująca krwawe, zręcznościowe walki mieczem]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, hack and slash Platformy PS3, Xbox 360, PC Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Klei Entertainment, Electronic Arts Średni czas rozgrywki 3 godziny

To gra typu gra typu „beat ’em up”, która stawia na styl. Przełączaj się między nożami, ciężkim narzędziem i bronią palną, by radzić sobie z hordami przeciwników. Tryb kooperacji dodaje grze energii, a grafika w stylu komiksowym przewyższa oczekiwania.

Krótka kampania toczy się w szybkim tempie, a osobny lokalny prequel w trybie kooperacji zapewnia dodatkową noc zabawy na kanapie, jeśli masz ochotę na więcej. Na papierze wygląda to prosto, ale gdy pojawiają się zróżnicowane grupy przeciwników, trzeba wykazać się wyczuciem czasu i umiejętnością wyboru trasy.

Dlaczego to wybraliśmy To kreskówka, która krwawi. Animacja jest dopracowana, kombinacje ciosów są szalone, postępy w grze są zaskakująco efektowne, a całość emanuje charakterem.

Nie jest to gra o ninja, ale oddaje ducha gier zręcznościowych, który uwielbiają wieloletni fani serii Shinobi. Krótka, dynamiczna i idealna na wieczór, kiedy bardziej niż skradania się pragniesz spektakularnych wrażeń.

Nasza ocena: Hałaśliwa bijatyka z mnóstwem kombinacji, która zaspokaja tęsknotę za oldschoolowymi wrażeniami.

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12. Blazing Chrome [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty – chaos ninja w stylu bullet hell]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, Run and Gun Platformy PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy JoyMasher, The Arcade Crew Średni czas gry 2,5 godziny

To połączenie gier „Contra” i „Metal Slug”. Biegaj, skacz, poruszaj się i niszcz maszyny, podczas gdy bossowie zalewają ekran. Lokalny tryb kooperacji zamienia ten chaos w prawdziwą imprezę.

Napięcie rodem z gier zręcznościowych i zagrożenie śmiercią po jednym trafieniu na trudniejszych poziomach przywodzą na myśl surowy klimat gry Shinobi. To idealna propozycja na szybką, pełną akcji rozgrywkę, która świetnie sprawdza się w połączeniu z zabawnymi rozgrywkami wieloosobowymi na kanapie.

Dlaczego to wybraliśmy To odrodzenie Contra Chaos i pakiet kooperacyjnego szaleństwa, który zapewnia tę retro arcade'ową moc, za którą wciąż tęsknią fani Shinobi.

Poziom trudności jest dobrze skalowany – od przyjaznych trybów na rozgrzewkę po trudne ustawienia, w których wystarczy jedno trafienie, by zginąć. Nie jest to opowieść o ninja, ale tempo i przejrzystość nawiązują do arcade’owej esencji, którą pamiętają starsi fani Shinobi.

Nasza ocena: Krótka, pełna akcji i warta wielokrotnego grania. Pełna napięcia strzelanka w stylu retro, która szanuje czas gracza.

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13. Black Myth: Wukong [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, oferująca mityczną walkę nowej generacji]

Nasz wynik 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji Platformy PS5, Xbox Series X/S, PC Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Game Science Średni czas gry 53 godziny

Jest to bogata gra RPG akcji, której tłem są chińskie mity. Walka kijem, uniki i zmiany postaci napędzają długie pojedynki z potężnymi stworzeniami. Gra charakteryzuje się dopracowaniem i rozmachiem godnym wielkiej produkcji. Przemiany dodają różnorodności taktycznej, ponieważ szybki wilk lub mały owad mogą zwiadowczać, unikać ataków lub kontratakować, wykraczając poza zwykłą walkę kijem.

Fani gier typu „soulslike”, którzy lubią analizować schematy zachowań przeciwników, szybko się w nią wciągną. Nie jest to opowieść o samurajach, ale rytm wyzwań i zemsty wydaje się znajomy.

Dlaczego to wybraliśmy Przemiany wzbogacają walki z bossami o dodatkowe warstwy taktyczne, a świat gry od początku do końca stanowi prawdziwą ucztę dla oczu.

Podoba mi się, jak areny nadają pojedynkom charakter przedstawień teatralnych, z wyraźnymi sygnałami i przestrzenią do manewrowania oraz zadawania ciosów. Świat gry obejmuje mgliste lasy, jaskinie świątynne, górskie urwiska oraz pałace oświetlone blaskiem burzy.

Nasza ocena: Wspaniała, wymagająca przygoda z oszałamiającą oprawą graficzną i rozbudowanym systemem walki.

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14. Wanted: Dead [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, oferująca przesadną akcję]

Nasza ocena 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, hack and slash, strzelanka z perspektywy trzeciej osoby Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Soleil, 110 Industries Średni czas gry 8 godzin

Ta gra jest chaotyczna w uroczy sposób. Łączysz ciosy katana z wykończeniowymi ruchami strzeleckimi i czerpiesz energię z klimatu nawiązującego do PS2. Kiedy wszystko się zgra, gra wydaje się szalona i wyjątkowa.

Wcielasz się w porucznik Hannah Stone, oczyszczając poziomy za pomocą serii ciosów kataną, szybkich parowań i salw z broni palnej, które osłabiają hordy przeciwników. Starcia toczą się zarówno w ciasnych korytarzach, jak i na otwartych placach z pozycjami snajperskimi, a opanowanie różnych kombinacji wrogów jest ważniejsze niż same statystyki.

Gra wywodzi się z serii Ninja Gaiden, więc pod tą stylową powłoką kryje się prawdziwa moc. Jest to w zasadzie gra o nieco chaotycznym uroku, ale z prawdziwą głębią walki – pozycja, która zapewni ci trochę „grzesznej przyjemności”.

Dlaczego to wybraliśmy Chaotyczna i stylowa w duchu ery PS2. Łączy sekwencje z kataną z strzelaniną, tworząc chaotyczną pętlę walki, która ma swoje wady, ale jest niezapomniana.

W niektórych momentach jest surowa, ale szczera, a to połączenie potrafi oczarować (naprawdę nie mogę przestać w to grać), gdy tylko złapiesz odpowiedni rytm.

Nasza ocena: Niedoskonała, hałaśliwa, ale zabawna. Przyjdź dla klimatu, zostań dla satysfakcjonującej walki.

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15. Sifu [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty, jeśli chodzi o brutalną walkę wręcz]

Nasz wynik 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Bijatyka, Akcja Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Sloclap Średni czas rozgrywki 10 godzin

Sifu to czysta nauka walki. Parowanie i utrzymywanie odpowiedniej odległości pozwalają zadawać obrażenia, aż obrona przeciwnika zostanie przełamana. Każda porażka postarza cię, zwiększając zadawane obrażenia kosztem zdrowia. Ta pętla uczy poprzez powtarzanie.

Wybór broni i rzuty z pchnięciem pozwalają kontrolować przestrzeń, a kontry karzą za zbyt ambitne kombinacje. Oprawa graficzna nawiązuje do filmów o kung fu – od zadymionych klubów po śliskie od deszczu dachy – a wszystko to w rytm napiętej ścieżki dźwiękowej.

Dlaczego to wybraliśmy System starzenia sprawia, że każda śmierć boli, a każdy postęp to zastrzyk dopaminy. Dyscyplina staje się opowieścią.

Odzwierciedla to mentalność Shinobi, opartą na treningu i mistrzostwie. Sifu to najlepszy sposób na wyostrzenie refleksu i precyzyjne przewidywanie ataków. Trudno znaleźć lepsze laboratorium dla jednego gracza; gra zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier walki, w których najważniejsze jest wyczucie czasu.

Nasza ocena: Zdecydowanie najlepiej dopracowany system walki wręcz w branży.

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16. Dishonored 2 [Najlepsza gra podobna do Shinobi: Sztuka zemsty pod względem magicznych zabójstw z cienia]

Nasza ocena 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Akcja, przygoda, skradanka Platformy PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Arkane Lyon, Bethesda Softworks Średni czas rozgrywki 12,5 godziny

Dishonored 2 daje ci zestaw mocy i stawia na twoją kreatywność. Blink to krótki teleport, Domino łączy cele, dzięki czemu jedna akcja wpływa na wszystkie, a poziomy to precyzyjnie zaprojektowane piaskownice, które nagradzają ciekawość.

Poziomy takie jak „Clockwork Mansion” i „Dust District” wyróżniają się jako prawdziwe arcydzieła scenografii, które uczą poruszania się w trakcie eksploracji. Oprawa graficzna w przekonujący sposób łączy technologię w stylu „whalepunk” z upadającą arystokracją. Możesz przemierzać trasy jak duch, nie zabijając nikogo, skupić się na precyzyjnych zabójstwach lub na bieżąco łączyć różne style na swoim monitorze.

Dlaczego to wybraliśmy Ukryta gra typu sandbox oparta na swobodzie, w której poziomy Domino i mechaniczne poziomy pozwalają wytyczać własne trasy niczym duchy w stylu shinobi w żywym świecie.

Gra oddaje fantazję Ninpo polegającą na naginaniu rzeczywistości do własnej woli. Gry typu stealth z rozbudowanymi systemami często kończą się katastrofą, jednak ta pozycja plasuje się wysoko wśród najlepszych gier dla jednego gracza, które zachęcają do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Nasza ocena: Plac zabaw dla miłośników skradania się, gdzie spotykają się planowanie, moce i styl.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do „Shinobi: Sztuka zemsty”?

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie to współczesna gra, która najbardziej przypomina Shinobi pod względem precyzyjnej walki mieczem i śmiertelnych pojedynków shinobi. Jeśli szukasz klasycznej rozgrywki side-scrollingowej, The Messenger z wdziękiem oddaje klimat retro. Obie te gry stawiają na precyzję i trafne odczytywanie sytuacji, a nie na statystyki, co nawiązuje do klasycznego Shinobi.

Jakim rodzajem gry jest „Shinobi”?

Gra „Shinobi” rozpoczęła się jako dwuwymiarowa platformówka akcji z dynamicznymi walkami i ścisłymi wymaganiami czasowymi. Nowa gra „Sztuka zemsty” to nowoczesna wersja tej serii, oferująca pełne napięcia poziomy i możliwość swobodnej eksploracji pomiędzy starciami. Spodziewaj się szybkich restartów, wyraźnych sygnałów ostrzegawczych od wrogów oraz satysfakcjonujących sekwencji platformowych.

Czy Shinobi jest dostępne na PS5?

Tak. Gra „Shinobi: Sztuka zemsty” ukaże się na PS5 i PS4, a także na Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch i PC. Na PlayStation pojawiła się wersja demonstracyjna, dzięki czemu użytkownicy PlayStation mogą już teraz zapoznać się z grą. Plany premiery uwzględniają różne regiony, więc dostępność powinna być szeroka.

Czy „Shinobi: Sztuka zemsty” to kontynuacja?

Nie. Jest to reboot serii Shinobi, który przywraca postać Joe Musashiego z nową oprawą graficzną i nowoczesnymi mechanikami, zamiast kontynuować fabułę konkretnej poprzedniej części. Spodziewajcie się świeżych zwrotów akcji, zaktualizowanej mechaniki i odważnej oprawy graficznej.

Kto tworzy „Shinobi: Sztuka zemsty”?

Grę tworzy studio Lizardcube, a wydaje ją firma Sega. Lizardcube odświeżyło wcześniej takie klasyki jak „Streets of Rage 4”, dlatego wielu fanów z niecierpliwością oczekuje na to, jak studio wpłynie na tę produkcję. Dotychczasowe osiągnięcia studia sugerują płynną walkę i nutkę nostalgii.