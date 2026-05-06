20 gier podobnych do „Cult of the Lamb” z 2026 roku, które pokochasz

Gry takie jak „Kult Baranka”” łączą w sobie uroczy chaos, przerażająco-uroczą grafikę i magię zarządzania sektą, a istnieje kilka innych tytułów, które oddają ten sam klimat. Każda z nich wnosi własny akcent w postaci czarnego humoru, sprytnej mechaniki i pełnej akcji rozgrywki, oferując graczom nowe sposoby kierowania swoimi ekscentrycznymi wyznawcami i odkrywania pokręconych światów.

Zebrałem najlepsze alternatywy, które charakteryzują się tą samą energią, urokiem i szaloną osobowością, dzięki którym „Kult Baranka”” jest tak wciągający. Od dziwacznych społeczności po szalone sekwencje walk – jest tu mnóstwo rzeczy do odkrycia. Przyjrzyjmy się najlepszym pokręconym, przytulnym i chaotycznym przygodom, jakie można znaleźć na rynku.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Kult Baranka

Gry podobne do Kult Baranka oferują mieszankę ekscentrycznego survivalu, strategicznego budowania bazy i mrocznie uroczej rozgrywki. Będziesz kierować dziwacznymi koloniami, unikać szalonych katastrof i odkrywać światy, które są w równym stopniu przerażające, co zabawne. Te najlepsze propozycje zapewniają tę samą chaotyczną zabawę, sprytną strategię i czarny humor, dzięki którym każda sesja przypomina szaloną przygodę, od której nie można się oderwać.

1 Don’t Starve 2013 Klasyczna gra survivalowa z nietypową, ręcznie rysowaną grafiką i czarnym humorem. Buduj, twórz przedmioty i przetrwaj, zarządzając ograniczonymi zasobami w świecie pełnym chaosu. Buy now 2 Stardew Valley 2016 To coś więcej niż symulacja życia na farmie – oferuje tajemnice miasteczka, relacje między postaciami oraz satysfakcjonujące budowanie bazy. Zapewnia tę samą atmosferę opieki nad światem, wzbogaconą o elementy strategiczne. Buy now 3 RimWorld 2018 Zarządzaj kolonią wyjątkowych postaci, zmagając się z losowymi wydarzeniami i katastrofami. Spontanicznie rozwijająca się fabuła i chaotyczne momenty sprawiają, że każda rozgrywka jest inna. Buy now

Te trzy tytuły to dopiero początek. Przewiń dalej, aby sprawdzić wszystkie 20 gier, które oddają ten ekscentryczny chaos i mroczny humor, które pokochałeś w „Kult Baranka””. Znajdziesz nowe światy do odkrycia, dziwnych wyznawców, którymi musisz zarządzać, oraz mnóstwo niespodzianek, dzięki którym każda rozgrywka będzie świeża i zabawna.

20 gier podobnych do Kult Baranka, których nie możesz przegapić

W ile z nich grałeś? Jeśli uwielbiasz zamieniać malutkich wyznawców w lojalnych sługusów, odkrywać dziwaczne światy i śmiać się z mrocznego, pokręconego chaosu, czeka cię prawdziwa gratka. Zebrałem najlepsze propozycje, które oddają całe to szaleństwo i nie tylko: kompletną listę gier podobnych do Kult Baranka.

1. Don’t Starve [Przetrwaj i rozwijaj się w surowym środowisku dzikiej przyrody]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja przetrwania w dziczy Platformy Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Klei Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry ~100 godzin (gracze podają 60–120+ godzin) Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają survival z wysokim ryzykiem, budowanie baz i eksplorację Mocne strony Mroczny, fantazyjny styl graficzny; mechanika „permadeath” i generowany proceduralnie świat zapewniają ciągłą świeżość rozgrywki; systemy rzemiosła zachęcają do kreatywności i eksperymentowania

Don’t Starve przenosi cię do mrocznego, niepokojącego świata w stylu kreskówkowym, gdzie każdy dzień to trzymająca w napięciu walka o przetrwanie, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i szalonej ekscytacji. Wcielasz się w rolę rozbitka-naukowca uwięzionego w dziwacznej dziczy, a twój cel jest prosty… przeżyć. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić.

Od zbierania zasobów i polowania na przerażające stworzenia po wytwarzanie narzędzi, budowanie schronień i odpieranie koszmarnych potworów – każdy dzień przypomina starannie zaplanowany numer żonglerski. Inspirowana twórczością Tima Burtona oprawa graficzna oraz niesamowicie piękna ścieżka dźwiękowa nadają grze wyjątkowy charakter, który jest jednocześnie niesamowity i dziwnie uroczy.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ żadna inna gra survivalowa nie łączy w sobie gotyckiego uroku, chaotycznych odkryć i ciągłych momentów typu „o nie, co teraz?” tak jak ta.

Twoja baza to pole do popisu dla strategii i kreatywności. Planowanie rozmieszczenia pułapek, upraw i budowli może zadecydować o tym, czy odniesiesz sukces, czy też spotka cię makabryczny koniec. Ta pętla „przetrwanie + budowanie bazy” jest wciągająca: każda decyzja ma znaczenie, a sprytne myślenie i eksperymentowanie opłacają się.

Permadeath i proceduralnie generowane światy sprawiają, że każda rozgrywka jest pełna napięcia i emocji, a rozbudowane systemy rzemiosła oraz liczne elementy do odblokowania gwarantują, że postępy w grze nigdy nie stają się monotonne. Ogromna jest również społeczność modderów, oferująca nieskończone możliwości dostosowywania rozgrywki, dodawania nowych postaci i utrzymywania świata w świeżości długo po pierwszych kilkunastu zgonach.

Nasza ocena: Fani „Kult Baranka”” pokochają „Don’t Starve” za jego chaotyczny urok, czarny humor i satysfakcjonujące pętle przetrwania. To idealna gra dla każdego, kto lubi planować, eksperymentować i śmiać się z własnych nieszczęśliwych przygód w pokręconym, pięknie dziwnym świecie.

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2. Stardew Valley [Uprawiaj rośliny, zbuduj swoją wymarzoną farmę]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia na farmie / RPG Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca/twórcy ConcernedApe; wydanie własne Średni czas gry Setki godzin dla wielu graczy (użytkownicy Reddita podają od 500+ do 1 000+ godzin) Najlepsze dla Graczy, którzy lubią spokojne, otwarte gry o zarządzaniu, uprawie roli, rzemiośle i budowaniu relacji Mocne strony Swoboda kształtowania własnego życia, urocza grafika pikselowa, rozbudowane systemy społecznościowe oraz niekończąca się pętla rozwoju i eksploracji

Stardew Valley zaczyna się prosto: dziedziczysz małą, zaniedbaną farmę i postanawiasz uporządkować swoje życie, przenosząc się do spokojnego miasteczka. Zaczynasz od wyrywania chwastów i sadzenia kilku roślin. Potem gra wciąga cię coraz głębiej. Nagle zajmujesz się uprawą roli, wędkarstwem, wydobyciem surowców, gotowaniem, ulepszaniem sprzętu, a przy tym wciąż próbujesz zapamiętać daty urodzin wszystkich mieszkańców.

Atmosfera jest świetna. Grafika pikselowa jest ciepła i nostalgiczna, nie próbując przy tym zbytnio się wysilać, a Pelican Town sprawia wrażenie prawdziwie zamieszkanego. Każda postać ma swoją rutynę, drobne dziwactwa i wątki fabularne, które powoli odkrywasz, po prostu spędzając z nią czas. Ta gra jest tak relaksująca, że nie zdajesz sobie z tego sprawy: zaczynasz „na dzień lub dwa”, a potem podnosisz wzrok i zdajesz sobie sprawę, że niechcący grałeś przez cztery godziny.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jest to złoty standard wśród symulatorów spokojnego życia, zamieniający proste dni na farmie w najbardziej satysfakcjonującą rutynę, jaką kiedykolwiek pokochasz.

To właśnie postęp w grze sprawił, że nie mogłem się od niej oderwać. Zawsze dążysz do czegoś: lepszych narzędzi, nowych budynków, nowych obszarów, nowych ryb, nowych przepisów – cokolwiek cię interesuje. A gra nigdy cię nie pogania. Możesz zoptymalizować swoje gospodarstwo lub po prostu udekorować dom, pogłaskać zwierzęta i cieszyć się ścieżką dźwiękową. Aktualizacje i modyfikacje tylko poszerzają i tak już ogromną zawartość gry.

Nasza ocena: „Stardew Valley” to jedna z tych gier, które uruchamiasz, by zaznać ciszy i spokoju, a w końcu całkowicie się w niej zatapiasz. Jeśli lubisz przytulne światy z ogromną swobodą i powolnym, ale satysfakcjonującym postępem, zrozumiesz, dlaczego ludzie tak bardzo ją kochają.

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3. RimWorld [Zarządzaj kolonią w chaotycznej zabawie]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonizacji / Strategia Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Ludeon Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry Od kilkudziesięciu do kilkuset godzin; wielu graczy na Reddicie podaje, że spędzili w grze od ponad 500 do ponad 1000 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie głęboką, rozwijającą się fabułę, planowanie strategiczne oraz symulatory kolonizacji typu sandbox Mocne strony Sztuczna inteligencja kierująca fabułą, nieprzewidywalne wydarzenia, bogata symulacja cech i nastrojów kolonistów oraz nieskończona powtarzalność dzięki proceduralnie generowanym światom

RimWorld czerpie siłę z nieprzewidywalności, dzięki czemu każda kolonia staje się osobną historią. Początek jest dość prosty: rozbiłeś się na odległej planecie wraz z kilkoma pechowymi kolonistami, a twoim zadaniem jest utrzymanie ich przy życiu. Na początku wydaje się to proste. Potem ktoś dostaje zatrucia pokarmowego, a rozbłysk słoneczny niszczy zasilanie. Pojawiają się pijani i wściekli najeźdźcy, a twój najlepszy lekarz kompletnie traci głowę z powodu wiewiórki, która jest maskotką kolonii.

Oto RimWorld w pigułce: wszystkie twoje starannie opracowane plany idą z dymem – to czysty chaos fabularny w najlepszym tego słowa znaczeniu. To, co sprawia, że gra jest tak wciągająca, to wzajemne przenikanie się wszystkich systemów. Zarządzasz nastrojami, pogodą, układem bazy, badaniami, produkcją żywności, losowymi wydarzeniami oraz bardzo wątpliwymi osobowościami twoich kolonistów.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ każda rozgrywka staje się generatorem dziwacznych, niezapomnianych historii, napędzanym czystym chaosem i genialnym dramatem sztucznej inteligencji.

I nic z tego nie jest z góry ustalone. Gra generuje historie na podstawie wszelkich szalonych wydarzeń, jakie mają miejsce w twojej kolonii, więc każda rozgrywka przypomina nowy sezon serialu, o którym nie wiedziałeś, że go tworzysz. Najgorsze katastrofy często stają się najzabawniejszymi wspomnieniami.

Pod względem wizualnym gra jest prosta, przejrzysta i urocza w minimalistycznym stylu fantastyka naukowa. Nie daj się jednak zwieść – ta gra ma ogromną głębię. A społeczność modderów? Absolutnie szalona w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nowe biomy, wydarzenia, frakcje, narratorzy… możesz przekształcić RimWorld w cokolwiek – od spokojnej gry budowlanej, przez średniowieczne królestwo, aż po symulator przetrwania w klimacie horroru.

Nasza ocena: RimWorld jest idealny, jeśli kochasz gry strategiczne, w których chaos powstaje w sposób naturalny. Oddaje to samo uczucie „moi podwładni to dziwne małe gremliny, ale je kocham”, co w Kult Baranka, ale z o wiele większą głębią i niekończącymi się, nieprzewidywalnymi historiami.

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4. Oxygen Not Included [Utrzymaj swoich kolonistów przy życiu pod ziemią]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonii kosmicznej / Strategia Platformy Windows, macOS, Linux Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Klei Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry Kilkadziesiąt godzin, często 70–140+ Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowane zarządzanie, balansowanie zasobami i symulację z elementami nieprzewidywalności Mocne strony Sprytne systemy automatyzacji, testy wytrzymałościowe pętli zasobów oraz swoboda optymalizacji kolonii w ekstremalnych warunkach

Nie spodziewałem się, że symulator kolonii kosmicznej tak mnie wciągnie, ale „Oxygen Not Included” szybko udowodnił, że się myliłem. Każdy mały duplikant ma swoje potrzeby, a każda rura, linia energetyczna i otwór wentylacyjny to potencjalna katastrofa, która tylko czeka, by się wydarzyć.

To właśnie tego rodzaju wyzwanie sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier survivalowych na rynku: nieustannie myślisz z wyprzedzeniem, żonglujesz zasobami i śmiejesz się (lub panikujesz) na widok rozwijającej się katastrofy. Urok tej gry wynika z tego, jak wszystko ze sobą współdziała. Musisz balansować między tlenem, wodą, jedzeniem, stresem i badaniami, a każdy nowy budynek lub skonfigurowana automatyka daje poczucie postępu.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ łamigłówki związane z budowaniem kolonii sprawiają, że zarządzanie tlenem, toaletami i podatnymi na załamanie nerwowe klonami dostarcza niekończącej się rozrywki.

A kiedy już wydaje ci się, że masz kolonię pod kontrolą, fala upałów, epidemia lub obca istota przypomną ci, kto tak naprawdę tu rządzi. Humor wplata się tu na każdym kroku: małe animacje, dziwaczne dziwactwa klonów i katastrofalne wydarzenia sprawiają, że przetrwanie w rozpadającej się kolonii staje się dziwnie zabawne.

Pod względem wizualnym gra jest przejrzysta i kolorowa, a jej styl jest techniczny, ale uroczy – przypomina ożywiony notatnik inżyniera. Ścieżka dźwiękowa dyskretnie podsyca napięcie, subtelnie przypominając, że w każdej chwili wszystko może pójść nie tak.

Nasza ocena: Fani gry „Kult Baranka””, którzy uwielbiali budowanie baz i mechanikę zarządzania, pokochają „Oxygen Not Included””. Gra jest złożona, nieprzewidywalna i daje niekończącą się satysfakcję, dostarczając w równym stopniu chaosu, co triumfu.

5. Moonlighter [Połączenie eksploracji lochów z przygodą polegającą na zarządzaniu sklepem]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Roguelite Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Digital Sun (twórca), 11 Bit Studios (wydawca), Netflix Games (Android, iOS) Średni czas rozgrywki ~20–30 godzin w przypadku typowej rozgrywki (zależy w dużym stopniu od stylu gry) Najlepsze dla Graczy, którzy lubią łączyć zarządzanie sklepem z eksploracją lochów Mocne strony Cykl dnia i nocy, w którym prowadzę sklep i walczę jako bohater, połączenie dwóch bardzo różnych stylów rozgrywki oraz urocza grafika pikselowa

Spędziłem wiele godzin w Moonlighter, zanim zdałem sobie sprawę, że w równym stopniu fascynuje mnie zarówno sprzedaż, jak i walka. Byłem głęboko w lochu, unikając ognistych pułapek i walcząc mieczem z goblinami, a potem wracałem do sklepu, starannie wyceniając rzadkie łupy, by nie odstraszyć klientów. Gra w jakiś sposób idealnie równoważy te dwa elementy i właśnie dlatego z łatwością plasuje się wśród najlepszych RPG akcji.

Ekspedycje do lochów są pełne napięcia, ale sprawiedliwe. Każde piętro jest generowane proceduralnie, więc nigdy nie masz pewności, co czeka za rogiem. Pokonywanie wrogów to główny sposób na zdobycie łupów, które bezpośrednio zasilają twój sklep. A twój sklep? Jest zaskakująco strategiczny. Wybieranie tego, co sprzedawać, ulepszanie przedmiotów i zarządzanie zapasami przypomina mini-grę samą w sobie.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ przełączanie się między eksploracją lochów a prowadzeniem sklepu to najbardziej wciągające podwójne życie, jakie kiedykolwiek będziesz prowadzić.

To, co sprawia, że gra wciąga, to naturalność tej pętli. Zawsze dążysz do kolejnego ulepszenia, zdobycia tego jednego trudnego przedmiotu lub poczucia dreszczyku emocji związanego z przejściem poziomu lochu bez szwanku. Grafika pikselowa jest jasna i urocza. Ścieżka dźwiękowa płynnie przechodzi od relaksującej atmosfery sklepu do napięcia panującego w lochu, dzięki czemu każda chwila jest wciągająca, a gra po prostu ciągle zachęca do kolejnej rozgrywki – albo do kolejnej sprzedaży.

Nasza ocena: „Moonlighter” to czysta, wciągająca zabawa. To rzadkie połączenie zarządzania i akcji, które zmusza cię do myślenia i działania jednocześnie.

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6. Hades [Przebij się przez podziemia i wyjdź z nich]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji typu roguelike Platformy Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Supergiant Games (twórca i wydawca) Średni czas gry Różny; wielu graczy na Reddicie podaje ponad 300 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie dynamiczną walkę, możliwość wielokrotnego przechodzenia gry oraz mitologiczną fabułę Mocne strony Satysfakcjonujący cykl walki, bogate ścieżki ulepszeń oraz postacie z charakterem. Każda rozgrywka wydaje się mieć sens, nawet gdy zginiesz

Trudno to wyjaśnić, ale gra „Hades” sprawiła, że pokochałem ciągłe umieranie. Wcielasz się w Zagreusa, próbującego wyrwać się z panowania swojego ojca, a każda rozgrywka wydaje się nowym wyzwaniem. Gra jest pełna pełnych napięcia walk, sprytnych bonusów i pomieszczeń, które zmuszają cię do błyskawicznego dostosowywania się do sytuacji.

Połączenie płynnej walki i stopniowych ulepszeń to główny powód, dla którego „Hades” plasuje się wśród najbardziej ekscytujących gier typu roguelike. Każda rozgrywka, nawet ta zakończona porażką, przybliża cię do celu. Odblokowujesz nową broń, ulepszenia i wątki fabularne, dzięki czemu każda rozgrywka ma znaczenie. Walka jest dopracowana i płynna, a każda broń i każdy bonus zmieniają sposób, w jaki podchodzisz do przeciwników. Jest wymagająca, ale sprawiedliwa, a zwycięstwo zawsze dostarcza emocji.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ jest to kwintesencja doświadczenia typu „jeszcze tylko jedna rozgrywka”, łącząca walkę na boskim poziomie z błyskotliwym scenariuszem i stylem.

Pod względem wizualnym Hades zachwyca. Żywa grafika, szczegółowe animacje i epicka ścieżka dźwiękowa wciągają gracza, a scenariusz nadaje postaciom prawdziwą osobowość. Dzięki pełnym napięcia bitwom i dowcipnym dialogom gra angażuje gracza od początku do końca.

Nasza ocena: Jeśli podobały ci się pętle roguelike’owe i wciągająca rozgrywka w Kult Baranka, Hades od razu wyda ci się znajomy, ale na wyższym poziomie: szybki, stylowy i od którego nie da się oderwać.

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7. Dead Cells [Dynamiczna walka w generowanych losowo światach]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelite / Metroidvania Platformy Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Motion Twin (twórca); Motion Twin i Playdigious (wydawca) Średni czas rozgrywki ~34 godziny na Steamie Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają szybką walkę, platformówki oparte na umiejętnościach i wysoką powtarzalność rozgrywki Mocne strony Płynne, responsywne poruszanie się; satysfakcjonująca równowaga między umiejętnościami a szczęściem; ciągłe nagrody za eksplorację

Dead Cells wciągnęło mnie w sposób, jakiego niewiele platformówek akcji jest w stanie dokonać. Gra jest szybka, dynamiczna i opiera się na tym uczuciu „jeszcze tylko jeden bieg”, które sprawia, że krótka sesja zamienia się w stracony wieczór. Każde uderzenie, uniki i przewroty są precyzyjne i responsywne, a kiedy w końcu zaczniesz łączyć wszystkie elementy w łańcuchy, gra praktycznie płynie w twoich rękach.

To, co naprawdę mnie przekonało, to naturalne połączenie mechaniki roguelite z eksploracją w stylu Metroidvania. Zawsze odkrywasz coś nowego: nową broń, alternatywne ścieżki, ukryte pomieszczenia, a to poczucie ciągłego posuwania się do przodu sprawia, że łatwo zrozumieć, dlaczego gra ta jest często wymieniana wśród najlepszych współczesnych tytułów z gatunku Metroidvania. Nawet gdy poniesiesz porażkę, i tak odchodzisz z pewnym postępem, więc żadna rozgrywka nie wydaje się zmarnowana.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ żadna inna platformówka akcji nie jest tak płynna, responsywna i niebezpiecznie wciągająca przy pełnej prędkości.

Dead Cells zapewnia też ciągłą świeżość dzięki częstym aktualizacjom i dodatkom DLC. Będziesz przemierzać znane obszary i nagle natrafisz na nowy biom, rodzaj wroga lub schemat, który całkowicie zmieni twoje podejście. A system postępów to prawdziwy ratunek: drobne ulepszenia zdobyte podczas kolejnych rozgrywek wygładzają krzywą trudności, nie sprawiając jednak, że gra wydaje się łatwa.

Nasza ocena: Jeśli kochasz szybką, opartą na umiejętnościach walkę i pełne akcji wyprawy do lochów, Dead Cells to pozycja obowiązkowa. To jedna z tych rzadkich gier, które nagradzają praktykę, szanują twój czas i pozostają ekscytujące jeszcze długo po pierwszych kilkunastu godzinach.

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8. The Binding of Isaac: Rebirth [Mroczna przygoda w stylu roguelike pełna niespodzianek]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka akcji typu roguelike Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Nicalis, Inc. (twórca i wydawca) Średni czas gry Setki godzin; wielu graczy podaje, że od 500 do ponad 1000 Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają wciągające synergie przedmiotów, wysoką powtarzalność rozgrywki i czarny humor Mocne strony Szalone różnorodność przedmiotów; pokręcone, nieprzewidywalne buildy; mroczny klimat i ogromna wartość powtórkowa

The Binding of Isaac: Rebirth to gra, przy której siadasz, żeby pograć przez dziesięć minut, a nagle… jest już północ. Każda rozgrywka przypomina otwieranie zabawki-niespodzianki: czasem trafisz na coś niesamowitego, czasem na kompletną bzdurę, a czasem na kombinację tak absurdalnie potężną, że nie możesz powstrzymać śmiechu.

To, co wyróżnia Isaaca, to to, jak szalone mogą być interakcje między przedmiotami. Zaczynasz rozgrywkę, myśląc, że wszystko jest normalne… a potem robi się ciekawie. Nagle strzelasz laserami z siarki, spawnasz o wiele za dużo pająków i zamieniasz się w jakąś istotę z piwnicy, która w jakiś sposób wzmacnia twoją konfigurację. To cudownie szalone, przezabawne i dokładnie ten rodzaj nieprzewidywalności, który sprawia, że Isaac nie przestaje bawić.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ niekończące się kombinacje przedmiotów sprawiają, że każda rozgrywka zamienia się w szalony eksperyment naukowy, który cudownie się nie udaje.

Pod względem klimatu gra idealnie wpisuje się w tę mroczną, ale pełną humoru niszę, którą uwielbiają fani Kult Baranka. Jest przerażająca, dziwna, trochę obrzydliwa i w pełni oddaje ten klimat. Gra nieustannie wprowadza nowe elementy: nowe przedmioty, nowych przeciwników, nowe układy pomieszczeń, nowe postacie, nowe wyzwania.

Nawet po dziesiątkach rozgrywek wciąż natrafiasz na coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. A jeśli jakoś uda ci się to wszystko przerobić? Społeczność modderów wkracza z hasłem: „Nie martw się, mamy jeszcze więcej”. Nowe przedmioty, nowe poziomy, nowi bossowie – w zasadzie cała dodatkowa warstwa rozrywki.

Nasza ocena: Jeśli kochasz eksperymenty, nieprzewidywalne konfiguracje postaci i szybkie rozgrywki, które przeradzają się w kompletny nonsens, Isaac to pozycja obowiązkowa. Jest chaotyczna, pomysłowa i nie da się od niej oderwać.

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9. Slay the Spire [Strategiczne budowanie talii i walka taktyczna]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike z budowaniem talii Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mega Crit (twórca); Humble Games (wydawca) Średni czas gry ~75 godzin według danych z monitoringu Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają strategiczne budowanie talii i rozgrywki, do których można wracać wielokrotnie Mocne strony Idealna równowaga między ryzykiem a nagrodą; różnorodność kombinacji kart; to, że każda rozgrywka przypomina inną łamigłówkę

Slay the Spire to jedna z tych gier, które uruchamiasz „tylko po to, żeby przejść jedną rozgrywkę”, a nagle całkowicie zatracasz się w swojej talii. Na pierwszy rzut oka wygląda to prosto: wybierz postać, wspinaj się na wieżę, walcz z przeciwnikami. Jednak gdy tylko zaczniesz budować swoją talię, całość zamienia się w niesamowicie satysfakcjonującą układankę. Nic dziwnego, że ludzie wciąż nazywają ją jedną z najbardziej wpływowych gier typu „deck-building”.

To, co naprawdę ją wyróżnia, to fakt, że każdy wybór ma znaczenie. Każda dodana karta zmienia przebieg rozgrywki. Każda relikwia kieruje twoją strategię w nowym kierunku. A kiedy wszystko się układa, kiedy synergia zaczyna działać, a elitarni przeciwnicy topnieją jak masło, trudno nie poczuć się jak geniusz. Gra nieustannie zmusza cię do kreatywnego rozwiązywania problemów, dlatego żadne dwa przebiegi nigdy nie są takie same.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ doprowadziła do perfekcji strategię budowania talii, sprawiając, że każdy wybór wydaje się sprytny, ryzykowny i daje ogromną satysfakcję.

Postęp w grze jest przejrzysty i wciągający. Odblokowywanie nowych elementów ma sens, nie jest tylko wypełniaczem, a momenty związane z ryzykiem i nagrodą (jak zdobycie przeklętej relikwii czy przycięcie talii) naprawdę zmieniają sposób, w jaki podchodzisz do wspinaczki. To właśnie ta strategiczna głębia sprawia, że w „Spire” chce się grać wielokrotnie.

Nasza ocena: Jeśli lubisz taktyczne pętle progresji i sprytną strategię, to jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier, jakie możesz wybrać. Fani struktury opartej na rundach z gry „Cult of the Lamb” poczują się tu jak w domu.

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10. Darkest Dungeon [Przetrwaj stres, szaleństwo i śmiertelnych wrogów]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gotycka turowa gra RPG / Dungeon Crawler Platformy Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Red Hook Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki ~40 godzin dla wielu graczy Najlepsze dla Graczy, którzy lubią strategię opartą na wysokich stawkach i stresie oraz zarządzanie postaciami Mocne strony System aflikcji, który sprawia, że bohaterowie są wrażliwi, mroczna atmosfera i narracja, a także to, jak zarządzanie bazą i permadeath potęgują napięcie

Gra „Darkest Dungeon” jest brutalna we wszystkich właściwych aspektach i bez trudu plasuje się wśród najbardziej wciągających gier typu dungeon-crawler, w jakie można zagrać. Potwory to tylko połowa zagrożenia; prawdziwą walką jest narastający stres, który stopniowo niszczy twoich bohaterów, wypaczając ich osobowości dzięki genialnemu systemowi aflikcji.

Każda wyprawa przypomina chodzenie po linie z pochodnią, która gaśnie o wiele za szybko. Osobliwości, lęki i punkty krytyczne twojej drużyny stają się równie ważne jak ich broń. A kiedy ktoś załamuje się w trakcie bitwy i pociąga za sobą całą drużynę… cóż, to właśnie Darkest Dungeon w najlepszym wydaniu.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ system stresu i dolegliwości sprawia, że każda wyprawa do lochów jest pełna napięcia, wymagająca i niezapomniana.

Poza lochami wioska zapewnia warstwę strategiczną, która sprawia, że wszystko idzie do przodu. Ulepszenia, łagodzenie stresu, trening umiejętności – nieustannie żonglujesz zasobami, decydując, kogo warto ocalić, a kogo lepiej zostawić w tyle. To surowy cykl, ale niezwykle satysfakcjonujący, gdy już zrozumiesz, jak wszystkie systemy się ze sobą zazębiają.

Grafika, narracja i atmosfera spajają całość. Jest ponuro, przytłaczająco i dziwnie pięknie w najbardziej nieszczęśliwy sposób.

Nasza ocena: Jeśli lubisz taktykę o wysoką stawkę i obserwowanie rozwoju nieprzewidywalnych historii, ta gra jest dla ciebie. Fani mrocznego klimatu z gry „Cult of the Lamb” poczują się tu jak w domu… o ile „domem” jest rozpadające się lochy pełne egzystencjalnego strachu.

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11. Strażnik cmentarza [Zarządzaj średniowiecznym cmentarzem i warsztatem]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja zarządzania cmentarzem / Strategia Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Lazy Bear Games (twórca); tinyBuild (wydawca) Średni czas gry ~62,5 godziny (treść główna + dodatkowa) Najlepsze dla Graczy, którzy lubią nietypowe symulatory, dylematy moralne i czarny humor w swobodnej atmosferze Mocne strony Niekonwencjonalny humor, rozbudowane systemy rzemiosła, zaskakujące zadania poboczne oraz to, jak decyzje o wątpliwej moralności wydają się znaczące

Strażnik cmentarza to jedna z tych gier, które podkradają się niepostrzeżenie. Zaczynasz myśleć: „Naprawię kilka grobów i pójdę spać”, a nagle po kolana pogrążasz się w średniowiecznej papierkowej robocie, wykopujesz zwłoki, zajmujesz się dziwnymi dodatkowymi zleceniami i zastanawiasz się, jak ten dziwny mały świat tak cię wciągnął. Gra ma ten czarny humor i przytulną atmosferę symulacji zarządzania, którą uwielbiają fani Kult Baranka.

Gdy już przebrniesz przez chaos samouczka, gra po cichu ujawnia, jak wiele głębi w sobie kryje. Łańcuchy rzemieślnicze, laboratoria alchemiczne, poletka uprawne, kazania kościelne, lochy, negocjacje z osłami – cokolwiek byś nie wymienił, prawdopodobnie ma to związek z czymś innym. I właśnie ta wielowarstwowa progresja sprawia, że gra tak dobrze wpisuje się w grono innych wybitnych gier strategicznych.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ prowadzenie średniowiecznego cmentarza z etycznie wątpliwymi dodatkowymi zajęciami sprawia więcej radości, niż można by się spodziewać.

Zawsze planujesz kolejne ulepszenie, kolejny cykl produkcyjny, kolejną wątpliwą moralnie „poprawę wydajności”. To zaspokaja tę część twojego mózgu, która dąży do „optymalizacji wszystkiego, aż stanie się to piękną maszyną”. Tym, co naprawdę sprzedaje to doświadczenie, jest to, jak dziwne i urocze jest tu wszystko.

Zadania poboczne przypominają krótkie skecze komediowe, mieszkańcy wioski są uroczo szaleni, a dodatki DLC nieustannie wprowadzają nowe systemy, dzięki którym świat wydaje się jeszcze bardziej żywy (lub nieumarły).

Nasza ocena: Jeśli lubisz symulatory zarządzania z charakterem, czarnym humorem i niekończącymi się pętlami postępu, „Strażnik cmentarza” spełni twoje oczekiwania z nawiązką. Jest to gra relaksująca, pomysłowa i idealny wybór dla graczy, którzy lubią budować coś dziwnego i satysfakcjonującego we własnym tempie.

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12. Dzieci Morty [Wzruszająca przygoda typu roguelike z fabułą w centrum uwagi]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z naciskiem na fabułę / Roguelite Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Dead Mage (twórca), 11 Bit Studios (wydawca) Średni czas gry ~14–20 godzin na fabułę główną, do ~25–30 godzin, jeśli ukończysz większość treści pobocznych Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie emocjonujące historie, różnorodność postaci oraz przygodowe gry akcji, do których warto wracać Mocne strony Fabuła skupiona na rodzinie, różnorodne klasy postaci, grafika w stylu pixel art oraz to, jak postępy w grze dają poczucie satysfakcji i wzruszają

Dzieci Morty trafia w naprawdę wyjątkową niszę, nie tylko dlatego, że jest to gra typu roguelite ze świetną walką, ale także dlatego, że naprawdę dba o swoich bohaterów. Zamiast wcielać się w samotnego bohatera, wkraczasz w życie rodziny Bergsonów, która wspólnie walczy z korupcją. Każda rozgrywka posuwa fabułę do przodu, a gra wplata emocjonalne momenty tak naturalnie, że w końcu kibicujesz im jako ludziom, a nie tylko klasom postaci.

To, co sprawia, że gra nie traci na atrakcyjności, to fakt, że każdy członek rodziny jest zupełnie inny. Jedno z rodzeństwa to błyskawiczny łotrzyk, inne posługuje się magią, a jeszcze inne przyjmuje ciosy niczym mur. Zmiana postaci naprawdę zmienia sposób podejścia do rozgrywki, a system postępów spaja wszystko w całość, pozwalając całej rodzinie stawać się coraz silniejszą w miarę postępów w grze.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ niewiele gier typu roguelike tak pięknie łączy akcję z fabułą opartą na relacjach rodzinnych.

Gra zapewnia naprawdę wygodną równowagę między wyzwaniem a przystępnością: czuć presję typową dla gier typu roguelite, ale nigdy nie napotyka się na mur nie do pokonania. A jeśli lubisz grać z kimś innym? Tryb kooperacji jest fantastyczny. Zamienia całe doświadczenie w ciepłą, chaotyczną, wspólną przygodę, która idealnie wpisuje się w motyw rodziny.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry typu roguelite z sercem i postaciami, na których naprawdę ci zależy, „Dzieci Morty” jest właśnie dla ciebie. Jest ciepła, wymagająca i niezwykle łatwo się do niej przywiązać.

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13. Wejdź do Gungeon [Strzelanka typu bullet hell z niekończącą się gamą broni]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike typu „bullet hell” z eksploracją lochów Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Dodge Roll (twórca), Devolver Digital (wydawca) Średni czas gry ~80–100 godzin na ukończenie gry Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają dynamiczne strzelanki oparte na umiejętnościach, oferujące dużą różnorodność Mocne strony Absurdalna różnorodność broni, dynamiczna walka z unikami i to, jak każda rozgrywka wydaje się nieprzewidywalna i niezwykle wymagająca

„Wejdź do Gungeon” to czysty, pięknie wyreżyserowany chaos w formie gry wideo. Przenosi cię do labiryntu pomieszczeń pełnych wrogów, kul i absurdalnej broni: od karabinów laserowych po pistolety strzelające prawdziwymi pszczołami. W chwili, gdy zaczynasz unikać pocisków, wykonując przewroty niczym mały bohater filmów akcji, adrenalina zaczyna działać i nagle wciąga cię dążenie do perfekcji w każdej rozgrywce, poszukiwanie nowych broni i sekretów.

Walka jest szybka, dynamiczna i w ogromnym stopniu oparta na umiejętnościach. Twoje przetrwanie zależy od wyczucia czasu przy wykonywaniu przewrotów, wyboru odpowiedniej broni w danej chwili oraz od tego, by nie wpaść w panikę, gdy ekran zamieni się w neonową burzę pocisków. A tak się stanie.

W zależności od tego, jakie przedmioty zbierzesz, pojawia się mnóstwo nieprzewidywalnych szaleństw: synergie, klątwy, towarzysze, dziwne modyfikatory. Przejścia są szybkie, ale diametralnie różne, co sprawia, że wartość powtórnego grania jest absurdalnie wysoka.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ oferuje najbardziej chaotyczną i stylową rozgrywkę typu bullet hell w idealnie przystępnych, krótkich rundach.

Gra ma też mnóstwo uroku. Wrogowie to urocze małe stworzonka-kule, humor jest lekki i samoironiczny, a na każdym poziomie kryją się sekrety, na które natkniesz się przypadkowo (lub spędzisz godziny, próbując je odblokować). Gra przypomina klasykę z salonów gier, która w jakiś sposób opanowała wszystkie nowoczesne sztuczki gatunku roguelike.

Nasza ocena: „Wejdź do Gungeon” to szybka, zabawna gra, w którą można grać w nieskończoność. Jeśli kochasz chaotyczne rozgrywki, pomysłową broń i to satysfakcjonujące uczucie „ledwo przeżyłem”, ta gra to prawdziwa frajda.

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14. Rogue Legacy [Dynastyczna platformówka z niekończącymi się wyzwaniami]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma / Roguelite Platformy Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Cellar Door Games (twórca i wydawca) Średni czas gry od ~16 godz. (kampania główna) do ~37 godz. (ukończenie gry) Najlepsze dla Graczy, którzy lubią gry platformowe połączone z rozbudową świata i wyzwaniami Mocne strony Śmierć członków dynastii, nietypowe cechy spadkobierców oraz to, jak bardzo satysfakcjonujące jest ulepszanie swojej posiadłości

Rogue Legacy zamienia ideę śmierci w czystą zabawę. Za każdym razem, gdy twoja postać ginie, to nie jest koniec, a nowy początek. Wcielasz się w rolę kolejnego spadkobiercy, z których każdy ma osobliwe cechy, które mogą sprawić, że rozgrywka będzie przezabawnie chaotyczna lub zaskakująco trudna. Ta mechanika dynastyczna sprawia, że każda śmierć wydaje się znacząca, a nie frustrująca, i sprawia, że pozostajesz zaangażowany w losy rodu, powoli budując potęgę i odblokowując ulepszenia.

Rozgrywka platformowa jest dopracowana i responsywna, dzięki czemu unikanie pułapek, skakanie nad kolcami i walka z bossami za każdym razem stanowią satysfakcjonujące wyzwanie. Łatwo zrozumieć, dlaczego Rogue Legacy zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier platformowych – dzięki proceduralnie generowanym poziomom, koncepcji krótkich rozgrywek oraz sprytnemu systemowi rozwoju dynastii każda rozgrywka jest świeża i ekscytująca.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ umieranie nigdy nie było tak przyjemne, dzięki nieustannie ewoluującemu drzewu genealogicznemu pełnemu nieprzewidywalnych bohaterów.

Postęp w grze jest wciągający. Odblokowywanie nowych klas, ulepszanie posiadłości i odkrywanie sekretnych ścieżek – wszystko to wpisuje się w nieustanną pętlę doskonalenia. Różnorodność cech postaci, takich jak bohaterowie cierpiący na ślepotę barw czy krótkowzroczni spadkobiercy, sprawia, że rozgrywka jest zabawna i nieprzewidywalna, nadając jej osobisty charakter.

Nasza ocena: „Rogue Legacy” zamienia porażkę w postęp z klasą i humorem. Jeśli lubisz gry platformowe, sprytne pętle postępu oraz roguelite, w którym każda śmierć wydaje się satysfakcjonująca, ta gra jest pozycją obowiązkową dla fanów pełnej akcji, strategicznej zabawy.

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15. Klątwa martwych bogów [Szybka walka i strategiczne klątwy]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Izometryczna gra akcji typu roguelike Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Passtech Games (twórca); Focus Home Interactive (wydawca) Średni czas gry ~21 godzin w trybie głównym, ~38 godzin z dodatkami Dla kogo Graczy, którzy lubią szybką walkę, wybory związane z budowaniem postaci oraz mechanikę ryzyka i nagrody Mocne strony System klątw, który wymusza podejmowanie strategicznych decyzji, płynny cykl zdobywania łupów oraz mroczna, w stylu pulpowej literatury estetyka świątyń

W grze „Klątwa zmarłych” Gods” zaczynasz w mrocznej, przeklętej świątyni, gdzie każda komnata stanowi sprawdzian umiejętności, wyczucia czasu i zimnej krwi. Walka jest szybka, przemyślana i zaskakująco taktyczna: nieustannie wykonujesz uniki, łączysz ataki i podejmujesz decyzje w ułamku sekundy, które decydują o twoim przetrwaniu.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to system klątw. Każda zdobyta klątwa wymusza kompromisy, które wpływają na twoją konfigurację postaci, sprawiając, że każda rozgrywka przypomina skomplikowaną zagadkę polegającą na wyważaniu ryzyka i korzyści. Czy sięgniesz po tę potężną broń i zaakceptujesz jej wady, czy też pójdziesz na bezpieczną opcję i będziesz mieć nadzieję, że następne pomieszczenie da ci lepsze możliwości? Gra angażuje twój umysł, podczas gdy twoje refleksy pracują na pełnych obrotach.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ mechanika klątw zamienia każdą decyzję w cudownie niebezpieczny hazard.

Zbieranie łupów i postępy w grze również dają satysfakcję. Ulepszenia są przenoszone między rozgrywkami, zapewniając postaciom znaczący rozwój bez odbierania napięcia związanego z krótkimi, intensywnymi wyprawami. Projekt wrogów jest dopracowany i zróżnicowany, z idealną mieszanką przerażającego i pulpowego klimatu, dzięki czemu każde starcie jest pełne napięcia, ale i zabawy.

Nasza ocena: Jeśli lubisz szybkie, oparte na umiejętnościach rozgrywki, w których liczy się każdy wybór, „Klątwa martwych bogów” to świetna zabawa. Gra jest pełna napięcia, satysfakcjonująca i idealnie nadaje się dla graczy, którzy kochają taktyczną akcję z mrocznym, pokręconym klimatem.

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16. Dla króla [Taktyczne przygody z zarządzaniem drużyną]

Nasza ocena 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia turowa / RPG typu roguelike Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy IronOak Games (twórca); Curve Games (wydawca) Średni czas rozgrywki ~8–12 godzin w przypadku typowego przejścia kampanii głównej Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie podejmowanie decyzji taktycznych, rozgrywkę kooperacyjną oraz strukturę kampanii umożliwiającą wielokrotne przechodzenie gry Mocne strony Połączenie generowanych losowo map i strategii w stylu gier planszowych, wybory związane z zadaniami oparte na ryzyku i nagrodach oraz satysfakcjonujący cykl postępów z zarządzaniem drużyną i towarzyszami

For the King łączy taktykę gier planszowych z nieprzewidywalnością typową dla gier typu roguelike w sposób, który sprawia, że łatwo się w to wciągnąć, a trudno przestać grać. Prowadzisz drużynę bohaterów przez generowane proceduralnie mapy, zmagasz się z losowymi wydarzeniami i zarządzasz zasobami, decydując jednocześnie, kogo zabrać ze sobą w każdą wyprawę. Niezależnie od tego, czy grasz solo, czy w trybie kooperacyjnym, każda rozgrywka wydaje się świeża, a za każdym rogiem czekają na ciebie niespodzianki.

Połączenie elementów strategii, zarządzania drużyną i map, na których można grać wielokrotnie, sprawia, że gra wyróżnia się na tle innych turowych gier strategicznych. Nieustannie rozważasz stosunek ryzyka do korzyści, decydujesz, które zadania podjąć, oraz zarządzasz umiejętnościami i wyposażeniem swojej drużyny. Gra czerpie z tego samego uroku „zarządzania własną małą sektą/kolonią”, który tak podoba się fanom Kult Baranka, pozwalając ci poczuć kontrolę nad rosnącą i ewoluującą drużyną.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ tak płynnie łączy strategię planszową z przygodą, że poczujesz się, jakbyś uczestniczył w wieczorze wspólnych przygód w trybie kooperacji.

Walka jest turowa, ale nigdy nie jest powolna. Każde starcie wymaga planowania, odpowiedniego ustawienia się i decyzji taktycznych, dzięki czemu nawet krótkie sesje wydają się znaczące. Proceduralne wydarzenia i klimat fabularny dodają uroku i nieprzewidywalności, więc żadne dwie rozgrywki nie są takie same.

Nasza ocena: Jeśli lubisz podejmowanie strategicznych decyzji, zarządzanie drużyną i roguelikowe podejście do mechaniki gier planszowych, For the King jest idealnym wyborem. Jest to sprytna, przystępna i zabawna gra, niezależnie od tego, czy grasz solo, czy z przyjaciółmi.

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17. Lochy Bez Kresu [Połączenie gry typu tower defense z eksploracją w stylu roguelike]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Połączenie gier typu roguelike, tower defense i strategicznych Platformy Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Amplitude Studios (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki ~9,5 godziny na ukończenie gry Dla kogo Graczy, którzy lubią taktyczne rozmieszczanie elementów, strategię opartą na spontanicznych sytuacjach oraz hybrydowe mechaniki rozgrywki Mocne strony Trudne decyzje dotyczące przepływu zasobów, satysfakcja z obrony bazy oraz to, jak losowa eksploracja lochów tworzy nieoczekiwane, intensywne momenty

Lochy Bez Kresu to szalona mieszanka tower defense, roguelike’a i eksploracji, która sprawia, że na każdym kroku musisz myśleć (i się pocić). Prowadzisz niewielką drużynę przez generowane proceduralnie lochy, próbując chronić swój generator, jednocześnie zbierając zasoby, rozstawiając umocnienia i decydując, które pomieszczenia zbadać jako następne. Każdy wybór ma znaczenie, a jeden błąd może doprowadzić do katastrofy.

Siła tej gry tkwi w jej warstwach taktycznych. Przepływ zasobów, rozmieszczenie wieżyczek i staranne zarządzanie jednostkami składają się na krótkie, pełne napięcia rozgrywki, których opanowanie daje ogromną satysfakcję. Każdy losowo generowany loch jest inny, więc musisz nieustannie dostosowywać się do nowych układów, typów wrogów i pojawiających się sytuacji. Nawet pojedyncze piętro może rzucić ci nieoczekiwane wyzwania, dzięki czemu gra zapewnia niekończącą się zabawę.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ żadna inna gra nie oddaje tak doskonale szaleńczej radości z obrony własnej bazy podczas gorączkowej ucieczki w kierunku wyjścia.

Fabuła osadzona w realiach fantastyka naukowa dodaje grze charakteru dzięki unikalnym postaciom, z których każda wnosi do drużyny własne mocne strony i osobliwości. W połączeniu z charakterystyczną oprawą graficzną i atmosferą, Dungeon of the Endless wyróżnia się jako gra typu roguelike, która za każdym razem zapewnia sprytną, pełną napięcia i świeżą rozgrywkę.

Nasza ocena: Jeśli lubisz taktyczne decyzje na najniższym poziomie, hybrydową rozgrywkę i zarządzanie w sytuacjach o wysokiej stawce, „Loch bez końca” to idealny wybór. Fani strategicznego planowania i chaotycznych starć z gry „Cult of the Lamb” znajdą tu mnóstwo powodów do radości.

18. Spiritfarer [Opiekuj się duchami podczas przytulnej podróży]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Zarządzanie / Symulacja fabularna Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Thunder Lotus Games (twórca i wydawca) Średni czas gry ~35–45 godzin (w zależności od stopnia ukończenia gry) Najlepsze dla Graczy, którzy preferują relaksującą rozgrywkę, emocjonujące historie i tempo oparte na relacjach między postaciami Mocne strony Wspaniała, ręcznie rysowana grafika, wzruszające relacje z duchami oraz to, jak każdy dzień na łodzi wydaje się mieć sens i przebiega w spokojnej atmosferze

„Spiritfarer” to przytulna, fabularna gra menedżerska, która doskonale łączy emocje z rozgrywką. Wcielasz się w rolę Stelli, Spiritfarer, której zadaniem jest przewożenie duchów do zaświatów. Po drodze dbasz o swoich pasażerów, ulepszasz statek, zbierasz zasoby, tworzysz przydatne przedmioty i budujesz znaczące relacje. To cykl zarządzania, który jest relaksujący, satysfakcjonujący i pełen serca.

Ręcznie rysowana grafika gry jest absolutnie wspaniała, nadając każdej lokacji i postaci ciepły, zachęcający urok. Ścieżka dźwiękowa i fabuła dodają emocjonalnej głębi, zamieniając proste zadania, takie jak gotowanie, wydobywanie surowców czy pomaganie duchom w zadaniach pobocznych, w chwile, które wydają się naprawdę wyjątkowe. Każdy duch ma swoją unikalną historię, a prowadzenie ich ku spokojowi daje zaskakującą satysfakcję.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ oferuje emocjonującą fabułę opakowaną w jedną z najbardziej przytulnych pętli zarządzania, jakie kiedykolwiek stworzono.

W grze obserwujemy również łagodny postęp w zakresie ulepszania statku, rzemiosła i relacji, dzięki czemu każda sesja ma sens, a gracz nie odczuwa presji. Lokalny tryb kooperacji zapewnia zabawną wspólną rozgrywkę, a częste aktualizacje stale poszerzają zawartość, dając graczom więcej do odkrywania i czerpania radości.

Nasza ocena: „Spiritfarer” to idealna gra dla każdego, kto woli zarządzanie, systemy opieki i opowiadanie historii zamiast ciągłej walki. Jej urok, emocjonalny wydźwięk i przytulna rozgrywka sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów „Kult Baranka””, poszukujących relaksującej, ale dającej głęboką satysfakcję rozgrywki.

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19. Hand of Fate 2 [przygoda karciana z walką akcji]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Hybryda RPG akcji i budowania talii Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Defiant Development (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki ~40–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają strategię, budowanie talii i pełne akcji walki Mocne strony Napięcie związane z budowaniem talii, która kształtuje przebieg przygody, połączenie planowania i walk w czasie rzeczywistym oraz to, że każda walka z bossem ma kinowy charakter i wiąże się z wysoką stawką

Gra „Hand of Fate 2” łączy strategię gier planszowych z pełną akcji walką w stylu roguelike w sposób, który od razu wciąga. Tworzysz własną talię kart, a każda z nich wpływa na przebieg spotkań, nagrody i wyzwania, z którymi będziesz musiał się zmierzyć. To sprytne połączenie planowania i improwizacji, w którym decyzje podejmowane poza walką mają bezpośredni wpływ na przebieg samych bitew.

Sama walka jest szybka i oparta na umiejętnościach. Uniki, wyczucie czasu ataków i odczytywanie schematów działania wrogów mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza podczas walk z bossami, które są równie pełne napięcia, co niezapomniane. Każda rozgrywka trzyma cię w napięciu, a modyfikatory, losowe wydarzenia i niespodzianki związane z kartami sprawiają, że żadne dwie kampanie nie są takie same. System ryzyka i nagród również jest satysfakcjonujący: czasami sięgnięcie po kuszącą kartę może znacznie utrudnić rozgrywkę, ale zawsze jest to ekscytujący hazard.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ połączenie kartowych spotkań z walką w czasie rzeczywistym tworzy przygodę pełną niespodzianek.

Prezentacja jest na najwyższym poziomie – od filmowych spotkań z kartami po szczegółowe walki na arenie – dzięki czemu każda sesja przypomina ożywioną rozgrywkę przy stole o wysoką stawkę. Różnorodność kart, przeciwników i wyników zapewnia grze ogromną wartość powtórkową, nagradzając staranne planowanie i sprytną taktykę.

Nasza ocena: „Hand of Fate 2” jest idealna dla graczy, którzy uwielbiają połączenie strategii z akcją. Fani „Kult Baranka”” docenią budowanie talii, podejmowanie ryzyka oraz pełne napięcia starcia, które sprawiają, że każda rozgrywka jest ekscytująca.

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20. We Happy Few [Przetrwaj w mrocznym, dystopijnym społeczeństwie]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda / Przetrwanie Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Compulsion Games (twórca); Gearbox Publishing (wydawca) Średni czas gry ~30–35 godzin na fabułę + dodatki Dla kogo Graczy, którzy lubią dystopijne historie, podejmowanie decyzji moralnych i mechanikę przetrwania Mocne strony Niepokojący, retrofuturystyczny świat, pełen napięcia mix skradanki i presji społecznej, a także to, jak fabuła skupia się na postaciach z wieloma wadami w społeczeństwie uzależnionym od narkotyków

We Happy Few przenosi cię do dziwacznego, dystopijnego miasta, w którym każdy jest zmuszony do noszenia wiecznego uśmiechu i utrzymywania pozorów… albo poniesie konsekwencje. Wcielasz się w jednego z kilku bohaterów, z których każdy ma własną historię, próbujących przetrwać w świecie pełnym tajemnic, społecznych zasad i narastającej paranoi. Gra doskonale oddaje kultowy, nieco pokręcony klimat, który fanom Kult Baranka wyda się dziwnie znajomy.

W grze „Survival” zarządzanie zdrowiem i zasobami łączy się z umiejętnością wtopienia się w otoczenie, trudnymi wyborami moralnymi oraz podejmowaniem decyzji, kiedy walczyć, skradać się czy przekonywać. Elementy generowane proceduralnie oraz ręcznie tworzone misje sprawiają, że każda rozgrywka jest nieprzewidywalna, a rzemiosło i budowa bazy zapewniają długoterminowe cele, do których można dążyć. Eksploracja nagradza ciekawość – za każdym rogiem czekają ukryte przedmioty, postacie i wątki fabularne.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ połączenie dystopii, survivalu i społecznej skradanki sprawia wrażenie, jakbyśmy wkroczyli na najbardziej niepokojący jarmark, jaki można sobie wyobrazić.

Fabuła jest mocna, a dzięki wielu perspektywom i wielowarstwowemu budowaniu świata gracz zaczyna troszczyć się o miasto i jego mieszkańców, nawet tych przerażających. Każda decyzja ma znaczenie, a połączenie skradania się, przetrwania i mechanik społecznych utrzymuje wysokie napięcie, pozwalając jednocześnie eksperymentować z różnymi podejściami.

Nasza ocena: We Happy Few to idealna gra dla graczy, którzy cenią sobie głębię narracji, dylematy moralne i mroczne, ekscentryczne światy. Fani Kult Baranka z pewnością docenią pokręcony humor, wielowarstwowe systemy społeczne oraz satysfakcjonujące wyzwanie, jakim jest przetrwanie w społeczeństwie, które nie ma nic wspólnego z normalnością.

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Moja ogólna ocena

Właśnie ukończyłeś grę „Kult Baranka”” i masz ochotę na coś, co oferuje tę samą mieszankę mrocznego humoru, ekscentrycznego zarządzania i pełnego akcji chaosu. Oto od czego bym zaczął:

Jeśli uwielbiasz walczyć o przetrwanie w obliczu przeciwności losu, jednocześnie majsterkując przy swojej bazie, to „Don’t Starve” jest grą dla Ciebie. Świat tej gry jest bezlitosny, system rzemiosła jest pomysłowy, a każda rozgrywka trzyma cię w napięciu.

Dla graczy, którzy oprócz akcji w stylu roguelike oczekują fabuły i emocji, idealnym wyborem jest Dzieci Morty. Dynamika relacji rodzinnych, wyraziste postacie i wzruszające momenty sprawiają, że każda rozgrywka nabiera znaczenia.

Jeśli to, co naprawdę Cię wciąga, to walka oparta na umiejętnościach i dynamiczne rozgrywki, nie możesz się pomylić, wybierając Hades. Każda walka daje satysfakcję, postępy w grze są wciągające, a dialogi sprawiają, że gra nie traci na świeżości, niezależnie od tego, ile razy zginiesz.

Jeśli szukasz spokojniejszej, bardziej relaksującej atmosfery z przyjemnym zarządzaniem i cyklem opieki, „Spiritfarer” to prawdziwa perełka. Budowanie łodzi, pomaganie duchom i ulepszanie domu jest zaskakująco satysfakcjonujące i wzruszające.

A jeśli kochasz strategię z niespodzianką, Slay the Spire zapewni ci wiele godzin intensywnego myślenia dzięki sprytnym kombinacjom kart i decyzjom o wysokiej stawce.

Niezależnie od tego, czego szukasz: przetrwania, fabuły, akcji czy strategii – znajdziesz tu grę, która uchwyci tę samą dziwną, uroczą magię, którą pokochałeś w „Kult Baranka””.

Najczęściej zadawane pytania