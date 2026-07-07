Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: największe talenty, które warto pozyskać
Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to nie tylko gracze o świetnej skuteczności strzeleckiej; cechują ich również dynamika ruchu, opanowanie i świadomość taktyczna, dzięki czemu świetnie radzą sobie w każdym systemie gry. Budowanie zwycięskiej drużyny w Football Manager 2026 zaczyna się od znalezienia napastnika, który może wyrosnąć na niezawodnego strzelca.
Napastnik z wysokim wskaźnikiem potencjału (PA) i odpowiednimi cechami psychicznymi może błyskawicznie przekształcić twój atak ze średniej klasy w elitarny. W tym przewodniku wychodzimy poza znane nazwiska, uwzględniając mniej znanych graczy, którzy oferują prawdziwą wartość, mądry potencjał rozwoju i długoterminowy wpływ na każdy rodzaj rozgrywki.
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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: elitarne talenty, które poprowadzą twoją linię ataku
Jeśli uwielbiasz zagłębiać się w najlepsze gry piłkarskie, wiesz, jak ważne jest pozyskanie młodego napastnika z potencjałem rozwoju. Ci światowej klasy piłkarze nie tylko przewodzą linii ataku, ale często dyktują sposób gry twojej drużyny w ostatniej trzeciej części boiska.
W tej sekcji skupimy się na napastnikach poniżej 25. roku życia o wysokim potencjale, którzy łączą w sobie skuteczność wykończenia akcji, ruchliwość i konsekwencję w grze – niektórzy z nich nadają się do czołowych klubów, a inni idealnie sprawdzają się w przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.
Podczas gdy niektóre nazwiska, takie jak Kylian Mbappé i Endrick, są już znane większości graczy FM, inne, na przykład Mason Melia czy Patrik Kristal, pozostają w cieniu, oferując jednak obiecującą krzywą rozwoju i przystępne ceny.
Kluczowym czynnikiem jest również dopasowanie do danej roli. Niezależnie od tego, czy budujesz drużynę wokół „polującego napastnika”, „napastnika presującego” czy „napastnika grającego z głębi pola”, znajdziesz opcje, które w naturalny sposób mogą rozwinąć się w tych rolach.
Te propozycje obejmują szeroki zakres budżetów i potrzeb taktycznych. Oto najlepsi młodzi piłkarze w FM26, których warto śledzić, obserwować lub pozyskać jak najwcześniej.
|Zawodnik
|Wiek
|Klub
|Dopasowanie do roli
|Wartość rynkowa
|Kylian Mbappé
|27
|Real Madryt
|Wszechstronny napastnik, CF
|140 mln funtów – 160 mln funtów+
|Rodrigo Mora
|19
|FC Porto
|Drugi napastnik, „fałszywa dziewiątka”
|60 mln funtów – 74 mln funtów
|Endrick
|19
|Real Madryt
|Łowca bramek, napastnik skrzydłowy
|96 mln – 118 mln funtów
|Arda Güler
|21
|Real Madryt
|Ofensywny rozgrywający / 10
|96 mln – 118 mln funtów
|Youssoufa Moukoko
|21
|Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice)
|Napastnik wyczulony na okazje, napastnik stosujący pressing
|18,5 mln funtów – 23 mln funtów
|Enzo Alves
|16
|Real Madryt
|Napastnik, CF
|Kontrakt z akademią
|Patrik Kristal
|18
|1. FC Köln II
|Ofensywny pomocnik, SS
|Nieujawniona
|Harry Gray
|17
|Leeds United (wypożyczony do Rotherham)
|Napastnik presingowy
|Nieujawniona
|Benjamin Šeško
|22
|RB Lipsk
|Napastnik, CF
|~50–70 mln funtów
|Mohamed Meite
|18
|Stade Rennais
|Napastnik typowy, łowca bramek
|Nieujawniona
|Vitor Roque
|21
|Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona)
|Napastnik grający pod presją, łowca bramek
|~40–60 mln funtów
|Mason Melia
|18
|St Patrick’s Athletic
|Napastnik wykończeniowy, napastnik wysunięty
|~4 mln – 8 mln funtów
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1. Kylian Mbappé [Najlepszy napastnik klasy elitarnej]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|27 / Francuz / Real Madryt
|Ocena FMInside (OVR)
|94 / 100
|Tempo i przyspieszenie
|20 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|18 / 20
|Podania i przegląd sytuacji
|15 / 20
|Drybling i technika
|18 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|6 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|14 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Kylian Mbappé to prawdziwa perełka w Football Managerze. Dzięki światowej klasy przyspieszeniu i szybkości na poziomie 20 dominuje zarówno jako zaawansowany napastnik, jak i skrzydłowy na lewym skrzydle. Jego wyjątkowa skuteczność, opanowanie i talent sprawiają, że niemal niemożliwe jest powstrzymanie go na każdym poziomie rozgrywek.
2. Rodrigo Mora [Najlepszy techniczny młody rozgrywający]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|19 / Portugalczyk / FC Porto
|Ocena FMInside (OVR)
|76 / 100 (młody talent)
|Szybkość i przyspieszenie
|14 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|12 / 20
|Podania i widzenie boiska
|15 / 20
|Drybling i technika
|16 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|8 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|10 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Rodrigo Mora jest jednym z najzdolniejszych kreatywnych piłkarzy w Portugalii. Z natury gra na pozycji ofensywnego pomocnika, a jego ogromny potencjał pozwala mu stać się światową gwiazdą. Posiada wspaniałą naturalną kondycję fizyczną, dużą zwinność oraz znakomite umiejętności techniczne, które pozwalają mu płynnie przedzierać się między blokami obronnymi.
3. Endrick [Najbardziej wysportowany przyszły napastnik]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|19 / Brazylijczyk / Real Madryt
|Ocena FMInside (OVR)
|82 / 100 (młody talent)
|Szybkość i przyspieszenie
|17 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|15 / 20
|Podania i wizja gry
|12 / 20
|Drybling i technika
|15 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|7 / 20
|Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)
|16 / 20
|Preferowana noga
|Lewa
Endrick jest stworzony do czystego, niczym niezmąconego zdobywania bramek. Jego cechy fizyczne są niezwykle zaawansowane jak na nastolatka – charakteryzuje się ogromną siłą, eksplozją szybkości i wyjątkową determinacją. Przy odpowiednim treningu jego dynamiczny potencjał sprawia, że staje się prawdziwą maszyną zdolną do przewodzenia elitarnym atakom przez dziesięciolecia.
4. Arda Güler [Najlepszy elitarny, wizjonerski cudowny dzieciak]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|21 / Turcja / Real Madryt
|Ocena FMInside (OVR)
|83 / 100 (młody talent)
|Szybkość i przyspieszenie
|13 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|14 / 20
|Podania i wizja gry
|17 / 20
|Drybling i technika
|17 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|9 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|11 / 20
|Preferowana noga
|Lewa
Arda Güler to znakomity ofensywny rozgrywający, który łączy światowej klasy umiejętności techniczne z precyzyjnym wyczuciem gry. Dzięki doskonałej technice, podaniom i świetnemu pierwszemu dotknięciu piłki rzadko traci jej posiadanie. Wyróżnia się wykonywaniem zabójczych podań oraz rozbijaniem zwartych formacji obronnych z pozycji środkowej lub prawej skrzydłowej.
5. Youssoufa Moukoko [Najbardziej dynamiczny napastnik]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|21 / Niemiec / Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice)
|Ocena FMInside (OVR)
|79 / 100
|Szybkość i przyspieszenie
|16 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|15 / 20
|Podania i przegląd boiska
|11 / 20
|Drybling i technika
|14 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|6 / 20
|Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)
|12 / 20
|Preferowana noga
|Lewa
Youssoufa Moukoko pozostaje legendarną postacią i ulubieńcem graczy Football Managera. Obdarzony niesamowitym przyspieszeniem i naturalnym instynktem łowcy bramek, wykazuje się pierwszorzędnymi ruchami bez piłki. Najlepiej sprawdza się w taktykach opartych na szybkich kontratakach, gdzie potrafi przełamywać linie obrony i wykorzystywać wysokie bloki defensywne.
6. Enzo Alves [Najlepszy młody napastnik poniżej 17 lat]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|16 / Hiszpan / Real Madryt
|Ocena FMInside (OVR)
|65 / 100 (wysoki potencjał)
|Tempo i przyspieszenie
|13 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|13 / 20
|Podania i przegląd sytuacji
|11 / 20
|Drybling i technika
|12 / 20
|Obrona i zaangażowanie w grę
|5 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|12 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Enzo Alves (syn legendarnego obrońcy Marcelo) jest wysoko oceniany w aktualizacjach baz danych dotyczących młodzieży jako elitarny kandydat na napastnika. Wysoki i silny jak na swój wiek, wykazuje się ogromnymi podstawowymi atrybutami, takimi jak determinacja, skuteczność wykończenia akcji i surowa sprawność fizyczna, co czyni go jednym z najlepszych nabytków akademii.
7. Patrik Kristal [Najlepszy bałtycki geniusz pomocowy]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|18 / Estoński / 1. FC Köln II
|Ocena FMInside (OVR)
|68 / 100
|Szybkość i przyspieszenie
|13 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|11 / 20
|Podania i przegląd boiska
|13 / 20
|Drybling i technika
|13 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|10 / 20
|Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)
|11 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Patrik Kristal to ukryty diament z Estonii, który ma przed sobą niezwykle obiecującą przyszłość. Jako młody środkowy pomocnik wyróżnia się techniką przewyższającą rówieśników – dysponuje doskonałą wizją gry, wyczuciem i zasięgiem podań, które pozwalają mu bez problemu odnaleźć się w drużynach średniej klasy europejskich lig.
8. Harry Gray [Najlepszy angielski napastnik specjalizujący się w pressingu]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|17 / Anglik / Leeds United (wypożyczony do Rotherham)
|Ocena FMInside (OVR)
|66 / 100
|Szybkość i przyspieszenie
|14 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|12 / 20
|Podania i przegląd boiska
|11 / 20
|Drybling i technika
|12 / 20
|Obrona i zaangażowanie w grę
|13 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|12 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Harry Gray kontynuuje w Leeds wyjątkową sportową tradycję swojej rodziny. Jako pracowity środkowy napastnik już od początku wyróżnia się cechami psychicznymi – zwłaszcza determinacją, wydajnością i odwagą. Pięknie rozwija się w nowoczesnego napastnika stosującego pressing, który bez wysiłku zakłóca rozgrywanie piłki przez przeciwników.
9. Benjamin Šeško [najlepszy napastnik podaniowy w powietrzu]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Narodowość / Klub
|22 / Słoweńczyk / RB Leipzig
|Ocena FMInside (OVR)
|84 / 100
|Tempo i przyspieszenie
|16 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|16 / 20
|Podania i przegląd boiska
|12 / 20
|Drybling i technika
|14 / 20
|Obrona i zaangażowanie w grę
|11 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|17 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Benjamin Šeško jest dominującym napastnikiem. Dzięki wysokiemu wzrostowi, wyjątkowemu zasięgowi skoku, sile i szybkości stanowi nieustanne zagrożenie w powietrzu. Połączenie ogromnej siły fizycznej i skuteczności w wykańczaniu akcji sprawia, że jest on graczem, który regularnie zdobywa ponad 20 bramek w sezonie w czołowych ligach.
10. Mohamed Meite [Najlepszy francuski napastnik z flerem]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|18 / Francuz / Stade Rennais
|Ocena FMInside (OVR)
|67 / 100
|Szybkość i przyspieszenie
|15 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|11 / 20
|Podania i przegląd boiska
|12 / 20
|Drybling i technika
|14 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|6 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|11 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Mohamed Meite to bardzo techniczny i dynamiczny zawodnik wywodzący się z francuskiej szkółki młodzieżowej. Znany ze swoich zwodniczych dryblingów, szybkości i zwinności, wnosi ogromną nieprzewidywalność na skrzydle. Jest doskonałym wyborem dla menedżerów pragnących wykształcić szybkiego, utalentowanego napastnika grającego w środku pola.
11. Vitor Roque [Najbardziej wytrwały napastnik grający pod bramką]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|21 / Brazylijczyk / Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona)
|Ocena FMInside (OVR)
|81 / 100
|Szybkość i przyspieszenie
|16 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|14 / 20
|Podania i przegląd boiska
|11 / 20
|Drybling i technika
|14 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|14 / 20
|Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)
|15 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Vitor Roque to intensywny, pełen energii napastnik, który w dużej mierze opiera się na swojej niesamowitej pracowitości i agresywnych biegach bez piłki. Potrafi grać zarówno na środku, jak i wbiegać do środka z skrzydła, a jego solidna siła, równowaga i wytrzymałość fizyczna pozwalają mu z łatwością powstrzymywać potężnych obrońców.
12. Mason Melia [Najlepszy młody irlandzki napastnik]
|Grupa atrybutów
|Wartość FMInside
|Wiek / Obywatelstwo / Klub
|18 / Irlandczyk / St Patrick’s Athletic
|Ocena FMInside (OVR)
|69 / 100 (młody talent)
|Szybkość i przyspieszenie
|14 / 20
|Wykończenie i opanowanie
|13 / 20
|Podania i widzenie boiska
|11 / 20
|Drybling i technika
|12 / 20
|Obrona i zaangażowanie
|11 / 20
|Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)
|13 / 20
|Preferowana noga
|Prawa
Mason Melia to fenomenalny irlandzki młody talent, który często gra znacznie powyżej swojej klasy. Łącząc świetne cechy fizyczne z niezwykle opanowanym wykończeniem jak na 18-latka, stanowi doskonały zakup dla drużyn z niższych lig, dążących do szybkiego awansu i długoterminowej wartości odsprzedaży.
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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26
Najlepsze zapisane rozgrywki w Football Manager często zaczynają się od jednego – czołowego młodego talentu w FM26, wokół którego można budować drużynę przez lata. W FM26 wyróżnia się kilku młodych talentów, których potencjał pozwala przekształcić przeciętny atak w linię ofensywną zdolną do walki o tytuł.
Zawodnicy ci oferują potencjał rozwoju, wszechstronność i wartość odsprzedaży, a przy odpowiednim rozwoju mogą stać się filarem twojej drużyny na dekadę lub dłużej.
Niektórzy z nich są już powszechnie znani. Inni dopiero wychodzą z akademii młodzieżowych lub drużyn ze środka tabeli i są dostępni, zanim wielkie kluby podbiją ich cenę. Każdy z nich wnosi do gry inne atuty: niektórzy to łowcy bramek, którzy świetnie poruszają się za plecami obrońców, inni schodzą głęboko, by łączyć grę, lub w FM26 wyprzedzają najlepszych obrońców dzięki przyspieszeniu i finezji. Niezależnie od stosowanego systemu – 4-2-3-1, 4-4-2 czy 3-5-2 – odpowiedni młody napastnik może zadecydować o wyniku meczu.
Oto 10 najbardziej obiecujących młodych napastników w FM26, wybranych na podstawie potencjału, wczesnych ścieżek rozwoju i elastyczności pozycyjnej. Skorzystaj z tej listy, aby wyprzedzić konkurencję, zanim osiągną oni światowy poziom.
|Gracz
|Wiek
|Klub
|Pozycja(e)
|Wartość (szacunkowa)
|Mocne strony
|Potencjał
|Endrick
|18
|Real Madryt
|Napastnik/Prawoskrzydłowy
|96 mln funtów – 118 mln funtów
|Siła, przyspieszenie, technika
|184
|Francesco Camarda
|17
|AC Milan
|ST
|12 mln – 18 mln funtów
|Opanowanie, wykończenie akcji, poruszanie się po boisku
|Bardzo wysokie
|José Reyes
|17
|Real Madryt
|AMRL/ST
|23 mln funtów
|Kreatywność, gra bez piłki, pierwsze przyjęcie
|174
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|AMC/AML/ST
|60 mln funtów – 74 mln funtów
|Drybling, wizja gry, przyspieszenie
|170+
|Chido Obi-Martin
|17
|Manchester United
|ST
|Nieujawnione
|Siła, wykończenie, pierwsze podanie
|Bardzo wysoka
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|AMRL/ST
|191 mln funtów
|Równowaga, podania, wszechstronność
|170
|George Ilenikhena
|18
|AS Monaco
|ST
|39 mln funtów
|Wykończenie akcji, siła fizyczna, biegi za plecami obrońców
|170
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|ST
|6 mln funtów
|Wykończenie, wizja gry, przewidywanie
|170
|Harry Gray
|16
|Leeds United
|F C/ST
|11 mln funtów
|Ruch, przyspieszenie, gra bez piłki
|170
|Shumaira Mheuka
|17
|Chelsea
|ST
|12 mln funtów
|Determinacja, wykończenie akcji, zwinność
|170
Najlepsi młodzi napastnicy w okazyjnej cenie w FM26
Nie każda gra oferuje duży budżet transferowy, a właśnie w takich sytuacjach trafny, okazyjny transfer może mieć kluczowe znaczenie. W FM26 pojawia się kilku młodych napastników o ogromnym potencjale, którzy wciąż pozostają niezauważeni. Gracze ci są przystępni cenowo na początku gry, ale z czasem mogą wyrosnąć na niezawodnych graczy podstawowego składu lub cenne aktywa, które w przyszłości będzie można sprzedać z zyskiem.
Nie ma znaczenia, czy prowadzisz drużynę w Championship, Ligue 2, czy w niższej klasie rozgrywkowej Serie A – nie musisz wydawać fortuny, aby znaleźć przyszłe gwiazdy.
Wielu z tych najlepszych napastników w FM26 ma obecnie niską wartość rynkową ze względu na młody wiek, konkurencję o czas gry lub po prostu fakt, że nie zostali jeszcze odpowiednio wycenieni przez skautów. Wszyscy jednak mają solidne atrybuty i jasną ścieżkę rozwoju, co idealnie pasuje do klubów, które chcą budować drużynę od podstaw.
Oto 10 najlepszych młodych napastników z FM26, których warto rozważyć przy kolejnej przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.
|Gracz
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość
|Mocne strony
|Dlaczego są przystępne cenowo
|Harvey Higgins
|15
|Blackburn
|AM RL, ST
|260 tys. funtów
|Drybling, gra bez piłki, technika
|Profil nieznany, warunki kontraktu dla młodzieży w dużej mierze do uzgodnienia
|Toni Fernández
|16
|Barcelona
|AM RC, F C
|454 tys. funtów
|Wizja gry, talent, pierwsze dotknięcie piłki
|W strukturze drużyny rezerwowej – opłacalne wczesne podejście
|Josh Sonni-Lambie
|17
|Liverpool
|AM RLC, F C
|509 tys. funtów
|Przyspieszenie, zwinność, podania
|Zawodnik akademii, którego karierę hamuje duża konkurencja w drużynie seniorskiej
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|AM RLC, F C
|957 tys. funtów
|Szybkość, równowaga, talent
|Pomijany ze względu na ogromną liczbę zawodników w składzie Chelsea
|David Bausch
|16
|Bayern Monachium
|ST
|169 tys. funtów
|Siła, wykończenie akcji, ustawianie się na boisku
|Rezerwowy w drużynie młodzieżowej, łatwy do pozyskania na wczesnym etapie
|Cristian Florez
|16
|Real Cartagena
|Ofensywny pomocnik, napastnik
|925 tys. funtów
|Technika, wykończenie akcji, przyspieszenie
|Południowoamerykański nieodkryty talent z drużyny niższej ligi
|Giacomo Koloto
|16
|Bazylea
|ST
|657 tys. funtów
|Główkowanie, determinacja, pracowitość
|Niedocenianie w lidze szwajcarskiej, niskie wymagania płacowe
|Adam Hložek
|23
|Hoffenheim
|Napastnik/skrzydłowy
|~24 mln funtów
|Siła, strzały z dystansu, wszechstronność
|Uwaga: Doświadczony zawodnik; nie jest to okazyjny zakup wśród młodych graczy.
|Yumeki Yokoyama
|21
|Imabari
|AM LC, F C
|870 tys. funtów
|Wytrzymałość, wszechstronność, ruchliwość
|Dostępny za niewielką cenę z J.League 2
|Gassimou Sylla
|16
|RSCA Futures
|AM RL, ST
|35 tys. funtów
|Gra bez piłki, drybling, talent
|Niezwykle tania kategoria ze względu na status kontraktu akademickiego
Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 według pozycji
Nie każdy napastnik pasuje do każdego systemu gry. W Football Manager 2026 wybór odpowiedniego typu napastnika jest równie ważny, jak znalezienie odpowiedniego talentu. Niektórzy świetnie radzą sobie, wykorzystując przestrzeń za obroną, podczas gdy inni wyróżniają się w starciach z najlepszymi bramkarzami w FM26. W tej sekcji przedstawiono młodych napastników, którzy idealnie pasują do konkretnych ról.
Każdy z poniższych zawodników został wybrany na podstawie swoich wyróżniających się atrybutów oraz przydatności do jednej z trzech kluczowych ról: łowcy bramek, napastnika celowego lub napastnika wysuniętego. Jeśli budujesz skład z myślą o konkretnym ustawieniu lub strategii, pomoże ci to w mądrzejszym prowadzeniu skautingu w FM i stworzeniu bardziej spójnej linii ataku.
|Gracz
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Mocne strony
|Idealny dla
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Zaawansowany napastnik
|Kreatywność, pierwsze podanie, zabójcze podania
|Drużyny grające w szybkim tempie, formacja 4-2-3-1 lub wąska 4-3-3
|Cade Cowell
|21
|Guadalajara
|Łowca bramek
|Szybkość, ustawianie się na boisku, wykończenie akcji
|Drużyny grające z kontry, zawodnicy, którzy wkraczają do akcji w końcowej fazie
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|Łowca bramek
|Przyspieszenie, gra bez piłki, opanowanie
|Drużyny poszukujące skutecznego napastnika w polu karnym
|Giovanni Reyna
|22
|Borussia Dortmund
|Ofensywny napastnik
|Drybling, wizja gry, wykończenie
|Płynne systemy ofensywne, styl gry oparty na wysokim pressingu
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|Zaawansowany napastnik
|Technika, zwinność, podejmowanie decyzji
|Kluby stosujące odwróconą rolę napastnika lub rolę swobodnego napastnika
|Mohamed Meite
|17
|Stade Rennais
|Czołowy napastnik
|Siła, zasięg skoku, gra głową
|Drużyny grające szeroko i często podające do skrzydeł
|Ryan McQueen
|15
|Chelsea
|Łowca bramek
|Ruch, przewidywanie, wykończenie
|Projekt długoterminowy, śledzenie rozwoju zawodników od akademii do elity
|George Ilenikhena
|18
|AS Monaco
|Strzelec
|Przyspieszenie, wykończenie akcji, siła
|Drużyny, które potrzebują szybkiego, bezpośredniego napastnika
|David Bausch
|16
|Bayern Monachium
|Czołowy napastnik
|Wzrost, utrzymywanie piłki, gra głową
|Systemy gry bezpośredniej typu „route-one”
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|Zaawansowany napastnik
|Zwinność, drybling, kreatywność
|Drużyny ze środka tabeli poszukujące kreatywności w ostatniej trzeciej części boiska
Jak wyszukiwać i rozwijać młodych napastników w FM26
Aby stworzyć pierwszorzędną linię ataku w FM26, musisz odpowiednio prowadzić skauting i celowo rozwijać zawodników. Wielu młodych napastników wygląda dobrze na papierze, ale tylko nieliczni z nich staną się regularnymi strzelcami bramek. Zacznij od stworzenia sieci skautowskiej, która będzie priorytetowo traktować najlepszych graczy w FM26 poniżej 21 roku życia, charakteryzujących się wysokim potencjałem (PA), silnymi typami osobowości oraz kluczowymi cechami napastnika.
Na co zwrócić uwagę podczas skautingu:
- Cechy, na które należy zwrócić szczególną uwagę
:
- Wykończenie: Niezbędne do zamiany okazji na bramki
- Opanowanie: pomaga w sytuacjach pod presją, zwłaszcza w pojedynkach 1 na 1
- Gra bez piłki: Wskazuje na ruch i ustawienie
- Przyspieszenie i tempo: Przydatne do przełamywania linii obrony
- Ukryte cechy, które mają znaczenie
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- Determinacja: Kluczowa dla rozwoju w dłuższej perspektywie
- Profesjonalizm i konsekwencja: Pomagają przekształcić potencjał w rzeczywistą wydajność
- Ulubione zagrania: cechy takie jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” lub „Często biegnie z piłką” mogą pasować do systemów gry z wysoką linią lub pressingu
Wskazówki dotyczące rozwoju:
- Przydziel odpowiednie indywidualne zadania treningowe – dostosuj je do planu taktycznego (np. „zaawansowany napastnik” lub „polakator”)
- Zapewnij regularny czas gry – nawet minuty spędzone na boisku jako rezerwowy mają znaczenie
- Wykorzystuj grupy mentorskie, aby poprawić cechy psychiczne zawodników
- Na początku utrzymuj umiarkowaną intensywność treningów, aby uniknąć kontuzji
Nie ignoruj dopasowania taktycznego. Młody napastnik o doskonałej szybkości, ale słabej grze głową, nie sprawdzi się w roli „Target Mana”. Prowadź skauting z jasnym planem, rozwijaj zawodników z cierpliwością i buduj drużynę w oparciu o cechy, które pasują do Twojego składu.
Rozwój młodych napastników w FM26: wskazówki, jak zmaksymalizować ich potencjał
Aby w pełni wykorzystać potencjał młodych napastników w FM26, musisz opierać się na strukturze, cierpliwości i jasno określonej roli. Zacznij od wyznaczenia konkretnego kierunku treningowego, który odpowiada ich przyszłej roli w twoim systemie – na przykład „polownik” powinien pracować nad wykończeniem, opanowaniem i grą bez piłki, podczas gdy „zaawansowany napastnik” potrzebuje poprawy dryblingu, przyspieszenia i podejmowania decyzji.
Czas spędzony na boisku ma większe znaczenie niż reputacja. Włączaj ich do składu pierwszego zespołu już na wczesnym etapie, nawet na 15–20 minut, i łącz ich z doświadczonymi graczami w dobrze zbilansowanej grupie mentorskiej. Wykorzystaj mentoring do poprawy cech „Determinacja” i „Profesjonalizm”, które mają ogromny wpływ na tempo rozwoju.
Pod względem taktycznym nie należy wtłaczać najlepszych skrzydłowych w FM26 w sztywne systemy. Młody napastnik cieniowy ze słabą grą głową, ale dobrym poruszaniem się, nie powinien być wykorzystywany jako „Target Man”. Zamiast tego należy dopasować go do ról, w których jego cechy mogą się w pełni rozwinąć – takich jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” w wysokiej linii obrony lub „Często biegnie z piłką” w pionowym ustawieniu 4-2-3-1.
Moja ogólna ocena najlepszych młodych napastników w FM26
Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to coś więcej niż tylko wysokie oceny potencjału. Oferują oni długoterminową wartość, elastyczność taktyczną oraz szansę na kształtowanie sukcesu drużyny przez wiele kolejnych lat. Od czołowych nazwisk, takich jak Endrick, Rodrigo Mora i Youssoufa Moukoko, po ukryte perełki, takie jak Toni Fernández i Gassimou Sylla – ci zawodnicy wnoszą różne style gry i są dostępni w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu pasują do każdej rozgrywki.
Skup się na graczach, którzy pasują do twojego systemu, zainwestuj w ich rozwój, a zbudujesz linię ataku, która poprowadzi cię do awansów, trofeów i europejskich wieczorów.
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Najczęściej zadawane pytania
Najlepszym młodym napastnikiem w FM26 jest Endrick z Realu Madryt. Mając zaledwie 18 lat, łączy w sobie doskonałą skuteczność, szybkość i ruchliwość, co czyni go wszechstronnym napastnikiem, który może poprowadzić każdy atak. Jego wysoki potencjał pozwala mu rozwinąć się w jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.
Najlepszym młodym napastnikiem za okazyjną cenę w FM26 jest Toni Fernández z Barcelony. Na początku większości rozgrywek jest dostępny za mniej niż 500 tys. funtów i ma podstawy techniczne oraz potencjał, by stać się niezawodnym graczem pierwszego składu. Menedżerowie dysponujący mniejszym budżetem powinni go pozyskać, zanim jego wartość wzrośnie.
Podczas poszukiwania młodych napastników w FM26 należy skupić się na wykończeniu, opanowaniu, grze bez piłki, przyspieszeniu i determinacji. Cechy te decydują o tym, jak konsekwentnie napastnik strzela bramki, porusza się i rozwija się z biegiem czasu. Należy również sprawdzić ich osobowość i preferowane zagrania, aby upewnić się, czy pasują do Twojego podejścia taktycznego.
Możesz rozwijać młodych napastników w FM26, zapewniając im regularne doświadczenie meczowe, nawet z ławki rezerwowych. Przydzielaj im indywidualne treningi oparte na rolach, które pasują do twojej taktyki, i dodawaj ich do grup mentorskich z doświadczonymi graczami. Łącz regularność treningów ze zrównoważoną intensywnością, aby wspierać stały rozwój bez ryzyka kontuzji.
Tak. Najlepiej sprawdzają się systemy z dwoma napastnikami lub jednym napastnikiem wspieranym przez skrzydłowych. Młodzi piłkarze najlepiej rozwijają się w formacjach, które tworzą przestrzeń i zapewniają stałe podania, takich jak 4-2-3-1 lub 4-4-2 z kreatywnymi skrzydłowymi.
Aby zarządzać morale młodych napastników w FM26, musisz udzielać jasnych informacji zwrotnych dotyczących rozwoju, regularnie chwalić ich po dobrych występach oraz stopniowo wprowadzać do pierwszego składu. Unikaj ostrej krytyki po słabych meczach. Młodzi piłkarze pozytywnie reagują na zaufanie, dlatego kluczowe znaczenie ma utrzymywanie ich pewności siebie i stała komunikacja.