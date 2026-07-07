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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: największe talenty, które warto pozyskać

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: największe talenty, które warto pozyskać
Image credit: Sports Interactive

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to nie tylko gracze o świetnej skuteczności strzeleckiej; cechują ich również dynamika ruchu, opanowanie i świadomość taktyczna, dzięki czemu świetnie radzą sobie w każdym systemie gry. Budowanie zwycięskiej drużyny w Football Manager 2026 zaczyna się od znalezienia napastnika, który może wyrosnąć na niezawodnego strzelca. 

Napastnik z wysokim wskaźnikiem potencjału (PA) i odpowiednimi cechami psychicznymi może błyskawicznie przekształcić twój atak ze średniej klasy w elitarny. W tym przewodniku wychodzimy poza znane nazwiska, uwzględniając mniej znanych graczy, którzy oferują prawdziwą wartość, mądry potencjał rozwoju i długoterminowy wpływ na każdy rodzaj rozgrywki.

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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: elitarne talenty, które poprowadzą twoją linię ataku

Jeśli uwielbiasz zagłębiać się w najlepsze gry piłkarskie, wiesz, jak ważne jest pozyskanie młodego napastnika z potencjałem rozwoju. Ci światowej klasy piłkarze nie tylko przewodzą linii ataku, ale często dyktują sposób gry twojej drużyny w ostatniej trzeciej części boiska.

W tej sekcji skupimy się na napastnikach poniżej 25. roku życia o wysokim potencjale, którzy łączą w sobie skuteczność wykończenia akcji, ruchliwość i konsekwencję w grze – niektórzy z nich nadają się do czołowych klubów, a inni idealnie sprawdzają się w przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.

Podczas gdy niektóre nazwiska, takie jak Kylian Mbappé i Endrick, są już znane większości graczy FM, inne, na przykład Mason Melia czy Patrik Kristal, pozostają w cieniu, oferując jednak obiecującą krzywą rozwoju i przystępne ceny. 

Kluczowym czynnikiem jest również dopasowanie do danej roli. Niezależnie od tego, czy budujesz drużynę wokół „polującego napastnika”, „napastnika presującego” czy „napastnika grającego z głębi pola”, znajdziesz opcje, które w naturalny sposób mogą rozwinąć się w tych rolach.

Te propozycje obejmują szeroki zakres budżetów i potrzeb taktycznych. Oto najlepsi młodzi piłkarze w FM26, których warto śledzić, obserwować lub pozyskać jak najwcześniej.

ZawodnikWiekKlubDopasowanie do roliWartość rynkowa
Kylian Mbappé27Real MadrytWszechstronny napastnik, CF140 mln funtów – 160 mln funtów+
Rodrigo Mora19FC PortoDrugi napastnik, „fałszywa dziewiątka”60 mln funtów – 74 mln funtów
Endrick19Real MadrytŁowca bramek, napastnik skrzydłowy96 mln – 118 mln funtów
Arda Güler21Real MadrytOfensywny rozgrywający / 1096 mln – 118 mln funtów
Youssoufa Moukoko21Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice)Napastnik wyczulony na okazje, napastnik stosujący pressing18,5 mln funtów – 23 mln funtów
Enzo Alves16Real MadrytNapastnik, CFKontrakt z akademią
Patrik Kristal181. FC Köln IIOfensywny pomocnik, SSNieujawniona
Harry Gray17Leeds United (wypożyczony do Rotherham)Napastnik presingowyNieujawniona
Benjamin Šeško22RB LipskNapastnik, CF~50–70 mln funtów
Mohamed Meite18Stade RennaisNapastnik typowy, łowca bramekNieujawniona
Vitor Roque21Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona)Napastnik grający pod presją, łowca bramek~40–60 mln funtów
Mason Melia18St Patrick’s AthleticNapastnik wykończeniowy, napastnik wysunięty~4 mln – 8 mln funtów
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1. Kylian Mbappé [Najlepszy napastnik klasy elitarnej]

Młody napastnik w FM26 – Kylian Mbappé
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub27 / Francuz / Real Madryt
Ocena FMInside (OVR)94 / 100
Tempo i przyspieszenie20 / 20
Wykończenie i opanowanie18 / 20
Podania i przegląd sytuacji15 / 20
Drybling i technika18 / 20
Obrona i zaangażowanie6 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)14 / 20
Preferowana nogaPrawa

Kylian Mbappé to prawdziwa perełka w Football Managerze. Dzięki światowej klasy przyspieszeniu i szybkości na poziomie 20 dominuje zarówno jako zaawansowany napastnik, jak i skrzydłowy na lewym skrzydle. Jego wyjątkowa skuteczność, opanowanie i talent sprawiają, że niemal niemożliwe jest powstrzymanie go na każdym poziomie rozgrywek.

2. Rodrigo Mora [Najlepszy techniczny młody rozgrywający]

Młody napastnik w FM26 – Rodrigo Mora
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub19 / Portugalczyk / FC Porto
Ocena FMInside (OVR)76 / 100 (młody talent)
Szybkość i przyspieszenie14 / 20
Wykończenie i opanowanie12 / 20
Podania i widzenie boiska15 / 20
Drybling i technika16 / 20
Obrona i zaangażowanie8 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)10 / 20
Preferowana nogaPrawa

Rodrigo Mora jest jednym z najzdolniejszych kreatywnych piłkarzy w Portugalii. Z natury gra na pozycji ofensywnego pomocnika, a jego ogromny potencjał pozwala mu stać się światową gwiazdą. Posiada wspaniałą naturalną kondycję fizyczną, dużą zwinność oraz znakomite umiejętności techniczne, które pozwalają mu płynnie przedzierać się między blokami obronnymi.

3. Endrick [Najbardziej wysportowany przyszły napastnik]

Młody napastnik w FM26 – Endrick
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub19 / Brazylijczyk / Real Madryt
Ocena FMInside (OVR)82 / 100 (młody talent)
Szybkość i przyspieszenie17 / 20
Wykończenie i opanowanie15 / 20
Podania i wizja gry12 / 20
Drybling i technika15 / 20
Obrona i zaangażowanie7 / 20
Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)16 / 20
Preferowana nogaLewa

Endrick jest stworzony do czystego, niczym niezmąconego zdobywania bramek. Jego cechy fizyczne są niezwykle zaawansowane jak na nastolatka – charakteryzuje się ogromną siłą, eksplozją szybkości i wyjątkową determinacją. Przy odpowiednim treningu jego dynamiczny potencjał sprawia, że staje się prawdziwą maszyną zdolną do przewodzenia elitarnym atakom przez dziesięciolecia.

4. Arda Güler [Najlepszy elitarny, wizjonerski cudowny dzieciak]

Młody napastnik w FM26 – Arda Güler
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub21 / Turcja / Real Madryt
Ocena FMInside (OVR)83 / 100 (młody talent)
Szybkość i przyspieszenie13 / 20
Wykończenie i opanowanie14 / 20
Podania i wizja gry17 / 20
Drybling i technika17 / 20
Obrona i zaangażowanie9 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)11 / 20
Preferowana nogaLewa

Arda Güler to znakomity ofensywny rozgrywający, który łączy światowej klasy umiejętności techniczne z precyzyjnym wyczuciem gry. Dzięki doskonałej technice, podaniom i świetnemu pierwszemu dotknięciu piłki rzadko traci jej posiadanie. Wyróżnia się wykonywaniem zabójczych podań oraz rozbijaniem zwartych formacji obronnych z pozycji środkowej lub prawej skrzydłowej.

5. Youssoufa Moukoko [Najbardziej dynamiczny napastnik]

Młody napastnik w FM26 – Youssoufa Moukoko
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub21 / Niemiec / Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice)
Ocena FMInside (OVR)79 / 100
Szybkość i przyspieszenie16 / 20
Wykończenie i opanowanie15 / 20
Podania i przegląd boiska11 / 20
Drybling i technika14 / 20
Obrona i zaangażowanie6 / 20
Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)12 / 20
Preferowana nogaLewa

Youssoufa Moukoko pozostaje legendarną postacią i ulubieńcem graczy Football Managera. Obdarzony niesamowitym przyspieszeniem i naturalnym instynktem łowcy bramek, wykazuje się pierwszorzędnymi ruchami bez piłki. Najlepiej sprawdza się w taktykach opartych na szybkich kontratakach, gdzie potrafi przełamywać linie obrony i wykorzystywać wysokie bloki defensywne.

6. Enzo Alves [Najlepszy młody napastnik poniżej 17 lat]

Młody napastnik w FM26 – Youssoufa Moukoko
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub16 / Hiszpan / Real Madryt
Ocena FMInside (OVR)65 / 100 (wysoki potencjał)
Tempo i przyspieszenie13 / 20
Wykończenie i opanowanie13 / 20
Podania i przegląd sytuacji11 / 20
Drybling i technika12 / 20
Obrona i zaangażowanie w grę5 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)12 / 20
Preferowana nogaPrawa

Enzo Alves (syn legendarnego obrońcy Marcelo) jest wysoko oceniany w aktualizacjach baz danych dotyczących młodzieży jako elitarny kandydat na napastnika. Wysoki i silny jak na swój wiek, wykazuje się ogromnymi podstawowymi atrybutami, takimi jak determinacja, skuteczność wykończenia akcji i surowa sprawność fizyczna, co czyni go jednym z najlepszych nabytków akademii.

7. Patrik Kristal [Najlepszy bałtycki geniusz pomocowy]

Młody napastnik w FM26 – Patrik Kristal
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub18 / Estoński / 1. FC Köln II
Ocena FMInside (OVR)68 / 100
Szybkość i przyspieszenie13 / 20
Wykończenie i opanowanie11 / 20
Podania i przegląd boiska13 / 20
Drybling i technika13 / 20
Obrona i zaangażowanie10 / 20
Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)11 / 20
Preferowana nogaPrawa

Patrik Kristal to ukryty diament z Estonii, który ma przed sobą niezwykle obiecującą przyszłość. Jako młody środkowy pomocnik wyróżnia się techniką przewyższającą rówieśników – dysponuje doskonałą wizją gry, wyczuciem i zasięgiem podań, które pozwalają mu bez problemu odnaleźć się w drużynach średniej klasy europejskich lig.

8. Harry Gray [Najlepszy angielski napastnik specjalizujący się w pressingu]

Młody napastnik w FM26 – Harry Gray
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub17 / Anglik / Leeds United (wypożyczony do Rotherham)
Ocena FMInside (OVR)66 / 100
Szybkość i przyspieszenie14 / 20
Wykończenie i opanowanie12 / 20
Podania i przegląd boiska11 / 20
Drybling i technika12 / 20
Obrona i zaangażowanie w grę13 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)12 / 20
Preferowana nogaPrawa

Harry Gray kontynuuje w Leeds wyjątkową sportową tradycję swojej rodziny. Jako pracowity środkowy napastnik już od początku wyróżnia się cechami psychicznymi – zwłaszcza determinacją, wydajnością i odwagą. Pięknie rozwija się w nowoczesnego napastnika stosującego pressing, który bez wysiłku zakłóca rozgrywanie piłki przez przeciwników.

9. Benjamin Šeško [najlepszy napastnik podaniowy w powietrzu]

Młody napastnik w FM26 – Benjamin Šeško
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Narodowość / Klub22 / Słoweńczyk / RB Leipzig
Ocena FMInside (OVR)84 / 100
Tempo i przyspieszenie16 / 20
Wykończenie i opanowanie16 / 20
Podania i przegląd boiska12 / 20
Drybling i technika14 / 20
Obrona i zaangażowanie w grę11 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)17 / 20
Preferowana nogaPrawa

Benjamin Šeško jest dominującym napastnikiem. Dzięki wysokiemu wzrostowi, wyjątkowemu zasięgowi skoku, sile i szybkości stanowi nieustanne zagrożenie w powietrzu. Połączenie ogromnej siły fizycznej i skuteczności w wykańczaniu akcji sprawia, że jest on graczem, który regularnie zdobywa ponad 20 bramek w sezonie w czołowych ligach.

10. Mohamed Meite [Najlepszy francuski napastnik z flerem]

Młody napastnik w FM26 – Mohamed Meite
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub18 / Francuz / Stade Rennais
Ocena FMInside (OVR)67 / 100
Szybkość i przyspieszenie15 / 20
Wykończenie i opanowanie11 / 20
Podania i przegląd boiska12 / 20
Drybling i technika14 / 20
Obrona i zaangażowanie6 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)11 / 20
Preferowana nogaPrawa

Mohamed Meite to bardzo techniczny i dynamiczny zawodnik wywodzący się z francuskiej szkółki młodzieżowej. Znany ze swoich zwodniczych dryblingów, szybkości i zwinności, wnosi ogromną nieprzewidywalność na skrzydle. Jest doskonałym wyborem dla menedżerów pragnących wykształcić szybkiego, utalentowanego napastnika grającego w środku pola.

11. Vitor Roque [Najbardziej wytrwały napastnik grający pod bramką]

Młody napastnik w FM26 – Vitor Roque
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub21 / Brazylijczyk / Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona)
Ocena FMInside (OVR)81 / 100
Szybkość i przyspieszenie16 / 20
Wykończenie i opanowanie14 / 20
Podania i przegląd boiska11 / 20
Drybling i technika14 / 20
Obrona i zaangażowanie14 / 20
Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość)15 / 20
Preferowana nogaPrawa

Vitor Roque to intensywny, pełen energii napastnik, który w dużej mierze opiera się na swojej niesamowitej pracowitości i agresywnych biegach bez piłki. Potrafi grać zarówno na środku, jak i wbiegać do środka z skrzydła, a jego solidna siła, równowaga i wytrzymałość fizyczna pozwalają mu z łatwością powstrzymywać potężnych obrońców.

12. Mason Melia [Najlepszy młody irlandzki napastnik]

Młody napastnik w FM26 – Mason Melia
Grupa atrybutówWartość FMInside
Wiek / Obywatelstwo / Klub18 / Irlandczyk / St Patrick’s Athletic
Ocena FMInside (OVR)69 / 100 (młody talent)
Szybkość i przyspieszenie14 / 20
Wykończenie i opanowanie13 / 20
Podania i widzenie boiska11 / 20
Drybling i technika12 / 20
Obrona i zaangażowanie11 / 20
Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość)13 / 20
Preferowana nogaPrawa

Mason Melia to fenomenalny irlandzki młody talent, który często gra znacznie powyżej swojej klasy. Łącząc świetne cechy fizyczne z niezwykle opanowanym wykończeniem jak na 18-latka, stanowi doskonały zakup dla drużyn z niższych lig, dążących do szybkiego awansu i długoterminowej wartości odsprzedaży.

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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26

Najlepsze zapisane rozgrywki w Football Manager często zaczynają się od jednego – czołowego młodego talentu w FM26, wokół którego można budować drużynę przez lata. W FM26 wyróżnia się kilku młodych talentów, których potencjał pozwala przekształcić przeciętny atak w linię ofensywną zdolną do walki o tytuł

Zawodnicy ci oferują potencjał rozwoju, wszechstronność i wartość odsprzedaży, a przy odpowiednim rozwoju mogą stać się filarem twojej drużyny na dekadę lub dłużej.

Niektórzy z nich są już powszechnie znani. Inni dopiero wychodzą z akademii młodzieżowych lub drużyn ze środka tabeli i są dostępni, zanim wielkie kluby podbiją ich cenę. Każdy z nich wnosi do gry inne atuty: niektórzy to łowcy bramek, którzy świetnie poruszają się za plecami obrońców, inni schodzą głęboko, by łączyć grę, lub w FM26 wyprzedzają najlepszych obrońców dzięki przyspieszeniu i finezji. Niezależnie od stosowanego systemu 4-2-3-1, 4-4-2 czy 3-5-2 – odpowiedni młody napastnik może zadecydować o wyniku meczu.

Oto 10 najbardziej obiecujących młodych napastników w FM26, wybranych na podstawie potencjału, wczesnych ścieżek rozwoju i elastyczności pozycyjnej. Skorzystaj z tej listy, aby wyprzedzić konkurencję, zanim osiągną oni światowy poziom.

GraczWiekKlubPozycja(e)Wartość (szacunkowa)Mocne stronyPotencjał
Endrick18Real MadrytNapastnik/Prawoskrzydłowy96 mln funtów – 118 mln funtówSiła, przyspieszenie, technika184
Francesco Camarda17AC MilanST12 mln – 18 mln funtówOpanowanie, wykończenie akcji, poruszanie się po boiskuBardzo wysokie
José Reyes17Real MadrytAMRL/ST23 mln funtówKreatywność, gra bez piłki, pierwsze przyjęcie174
Rodrigo Mora18FC PortoAMC/AML/ST60 mln funtów – 74 mln funtówDrybling, wizja gry, przyspieszenie170+
Chido Obi-Martin17Manchester UnitedSTNieujawnioneSiła, wykończenie, pierwsze podanieBardzo wysoka
Kenan Yildiz20JuventusAMRL/ST191 mln funtówRównowaga, podania, wszechstronność170
George Ilenikhena18AS MonacoST39 mln funtówWykończenie akcji, siła fizyczna, biegi za plecami obrońców170
Dijylian N’Guessan16Saint-ÉtienneST6 mln funtówWykończenie, wizja gry, przewidywanie170
Harry Gray16Leeds UnitedF C/ST11 mln funtówRuch, przyspieszenie, gra bez piłki170
Shumaira Mheuka17ChelseaST12 mln funtówDeterminacja, wykończenie akcji, zwinność170

Najlepsi młodzi napastnicy w okazyjnej cenie w FM26

Puchar Premier League w grze „Football Manager 26”

Nie każda gra oferuje duży budżet transferowy, a właśnie w takich sytuacjach trafny, okazyjny transfer może mieć kluczowe znaczenie. W FM26 pojawia się kilku młodych napastników o ogromnym potencjale, którzy wciąż pozostają niezauważeni. Gracze ci są przystępni cenowo na początku gry, ale z czasem mogą wyrosnąć na niezawodnych graczy podstawowego składu lub cenne aktywa, które w przyszłości będzie można sprzedać z zyskiem.

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz drużynę w Championship, Ligue 2, czy w niższej klasie rozgrywkowej Serie A – nie musisz wydawać fortuny, aby znaleźć przyszłe gwiazdy.

Wielu z tych najlepszych napastników w FM26 ma obecnie niską wartość rynkową ze względu na młody wiek, konkurencję o czas gry lub po prostu fakt, że nie zostali jeszcze odpowiednio wycenieni przez skautów. Wszyscy jednak mają solidne atrybuty i jasną ścieżkę rozwoju, co idealnie pasuje do klubów, które chcą budować drużynę od podstaw.

Oto 10 najlepszych młodych napastników z FM26, których warto rozważyć przy kolejnej przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.

GraczWiekKlubPozycjaWartośćMocne stronyDlaczego są przystępne cenowo
Harvey Higgins15BlackburnAM RL, ST260 tys. funtówDrybling, gra bez piłki, technikaProfil nieznany, warunki kontraktu dla młodzieży w dużej mierze do uzgodnienia
Toni Fernández16BarcelonaAM RC, F C454 tys. funtówWizja gry, talent, pierwsze dotknięcie piłkiW strukturze drużyny rezerwowej – opłacalne wczesne podejście
Josh Sonni-Lambie17LiverpoolAM RLC, F C509 tys. funtówPrzyspieszenie, zwinność, podaniaZawodnik akademii, którego karierę hamuje duża konkurencja w drużynie seniorskiej
Yahya Idrissi17ChelseaAM RLC, F C957 tys. funtówSzybkość, równowaga, talentPomijany ze względu na ogromną liczbę zawodników w składzie Chelsea
David Bausch16Bayern MonachiumST169 tys. funtówSiła, wykończenie akcji, ustawianie się na boiskuRezerwowy w drużynie młodzieżowej, łatwy do pozyskania na wczesnym etapie
Cristian Florez16Real CartagenaOfensywny pomocnik, napastnik925 tys. funtówTechnika, wykończenie akcji, przyspieszeniePołudniowoamerykański nieodkryty talent z drużyny niższej ligi
Giacomo Koloto16BazyleaST657 tys. funtówGłówkowanie, determinacja, pracowitośćNiedocenianie w lidze szwajcarskiej, niskie wymagania płacowe
Adam Hložek23HoffenheimNapastnik/skrzydłowy~24 mln funtówSiła, strzały z dystansu, wszechstronnośćUwaga: Doświadczony zawodnik; nie jest to okazyjny zakup wśród młodych graczy.
Yumeki Yokoyama21ImabariAM LC, F C870 tys. funtówWytrzymałość, wszechstronność, ruchliwośćDostępny za niewielką cenę z J.League 2
Gassimou Sylla16RSCA FuturesAM RL, ST35 tys. funtówGra bez piłki, drybling, talentNiezwykle tania kategoria ze względu na status kontraktu akademickiego

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 według pozycji

Nie każdy napastnik pasuje do każdego systemu gry. W Football Manager 2026 wybór odpowiedniego typu napastnika jest równie ważny, jak znalezienie odpowiedniego talentu. Niektórzy świetnie radzą sobie, wykorzystując przestrzeń za obroną, podczas gdy inni wyróżniają się w starciach z najlepszymi bramkarzami w FM26. W tej sekcji przedstawiono młodych napastników, którzy idealnie pasują do konkretnych ról.

Każdy z poniższych zawodników został wybrany na podstawie swoich wyróżniających się atrybutów oraz przydatności do jednej z trzech kluczowych ról: łowcy bramek, napastnika celowego lub napastnika wysuniętego. Jeśli budujesz skład z myślą o konkretnym ustawieniu lub strategii, pomoże ci to w mądrzejszym prowadzeniu skautingu w FM i stworzeniu bardziej spójnej linii ataku.

GraczWiekKlubPozycjaMocne stronyIdealny dla
Rodrigo Mora18FC PortoZaawansowany napastnikKreatywność, pierwsze podanie, zabójcze podaniaDrużyny grające w szybkim tempie, formacja 4-2-3-1 lub wąska 4-3-3
Cade Cowell21GuadalajaraŁowca bramekSzybkość, ustawianie się na boisku, wykończenie akcjiDrużyny grające z kontry, zawodnicy, którzy wkraczają do akcji w końcowej fazie
Dijylian N’Guessan16Saint-ÉtienneŁowca bramekPrzyspieszenie, gra bez piłki, opanowanieDrużyny poszukujące skutecznego napastnika w polu karnym
Giovanni Reyna22Borussia DortmundOfensywny napastnikDrybling, wizja gry, wykończeniePłynne systemy ofensywne, styl gry oparty na wysokim pressingu
Kenan Yildiz20JuventusZaawansowany napastnikTechnika, zwinność, podejmowanie decyzjiKluby stosujące odwróconą rolę napastnika lub rolę swobodnego napastnika
Mohamed Meite17Stade RennaisCzołowy napastnikSiła, zasięg skoku, gra głowąDrużyny grające szeroko i często podające do skrzydeł
Ryan McQueen15ChelseaŁowca bramekRuch, przewidywanie, wykończenieProjekt długoterminowy, śledzenie rozwoju zawodników od akademii do elity
George Ilenikhena18AS MonacoStrzelecPrzyspieszenie, wykończenie akcji, siłaDrużyny, które potrzebują szybkiego, bezpośredniego napastnika
David Bausch16Bayern MonachiumCzołowy napastnikWzrost, utrzymywanie piłki, gra głowąSystemy gry bezpośredniej typu „route-one”
Yahya Idrissi17ChelseaZaawansowany napastnikZwinność, drybling, kreatywnośćDrużyny ze środka tabeli poszukujące kreatywności w ostatniej trzeciej części boiska

Jak wyszukiwać i rozwijać młodych napastników w FM26

Ekran taktyczny w grze „Football Manager 26” dla meczu BUR – SUN

Aby stworzyć pierwszorzędną linię ataku w FM26, musisz odpowiednio prowadzić skauting i celowo rozwijać zawodników. Wielu młodych napastników wygląda dobrze na papierze, ale tylko nieliczni z nich staną się regularnymi strzelcami bramek. Zacznij od stworzenia sieci skautowskiej, która będzie priorytetowo traktować najlepszych graczy w FM26 poniżej 21 roku życia, charakteryzujących się wysokim potencjałem (PA), silnymi typami osobowości oraz kluczowymi cechami napastnika.

Na co zwrócić uwagę podczas skautingu:

  • Cechy, na które należy zwrócić szczególną uwagę :
    • Wykończenie: Niezbędne do zamiany okazji na bramki
    • Opanowanie: pomaga w sytuacjach pod presją, zwłaszcza w pojedynkach 1 na 1
    • Gra bez piłki: Wskazuje na ruch i ustawienie
    • Przyspieszenie i tempo: Przydatne do przełamywania linii obrony
  • Ukryte cechy, które mają znaczenie :
    • Determinacja: Kluczowa dla rozwoju w dłuższej perspektywie
    • Profesjonalizm i konsekwencja: Pomagają przekształcić potencjał w rzeczywistą wydajność
    • Ulubione zagrania: cechy takie jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” lub „Często biegnie z piłką” mogą pasować do systemów gry z wysoką linią lub pressingu

Wskazówki dotyczące rozwoju:

  • Przydziel odpowiednie indywidualne zadania treningowe – dostosuj je do planu taktycznego (np. „zaawansowany napastnik” lub „polakator”)
  • Zapewnij regularny czas gry – nawet minuty spędzone na boisku jako rezerwowy mają znaczenie
  • Wykorzystuj grupy mentorskie, aby poprawić cechy psychiczne zawodników
  • Na początku utrzymuj umiarkowaną intensywność treningów, aby uniknąć kontuzji

Nie ignoruj dopasowania taktycznego. Młody napastnik o doskonałej szybkości, ale słabej grze głową, nie sprawdzi się w roli „Target Mana”. Prowadź skauting z jasnym planem, rozwijaj zawodników z cierpliwością i buduj drużynę w oparciu o cechy, które pasują do Twojego składu. 

Rozwój młodych napastników w FM26: wskazówki, jak zmaksymalizować ich potencjał

Football Manager 26 – widok meczu w 3D: CRY kontra NFO

Aby w pełni wykorzystać potencjał młodych napastników w FM26, musisz opierać się na strukturze, cierpliwości i jasno określonej roli. Zacznij od wyznaczenia konkretnego kierunku treningowego, który odpowiada ich przyszłej roli w twoim systemie – na przykład „polownik” powinien pracować nad wykończeniem, opanowaniem i grą bez piłki, podczas gdy „zaawansowany napastnik” potrzebuje poprawy dryblingu, przyspieszenia i podejmowania decyzji

Czas spędzony na boisku ma większe znaczenie niż reputacja. Włączaj ich do składu pierwszego zespołu już na wczesnym etapie, nawet na 15–20 minut, i łącz ich z doświadczonymi graczami w dobrze zbilansowanej grupie mentorskiej. Wykorzystaj mentoring do poprawy cech „Determinacja” i „Profesjonalizm”, które mają ogromny wpływ na tempo rozwoju. 

Pod względem taktycznym nie należy wtłaczać najlepszych skrzydłowych w FM26 w sztywne systemy. Młody napastnik cieniowy ze słabą grą głową, ale dobrym poruszaniem się, nie powinien być wykorzystywany jako „Target Man”. Zamiast tego należy dopasować go do ról, w których jego cechy mogą się w pełni rozwinąć – takich jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” w wysokiej linii obrony lub „Często biegnie z piłką” w pionowym ustawieniu 4-2-3-1. 

Moja ogólna ocena najlepszych młodych napastników w FM26

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to coś więcej niż tylko wysokie oceny potencjału. Oferują oni długoterminową wartość, elastyczność taktyczną oraz szansę na kształtowanie sukcesu drużyny przez wiele kolejnych lat. Od czołowych nazwisk, takich jak Endrick, Rodrigo Mora i Youssoufa Moukoko, po ukryte perełki, takie jak Toni Fernández i Gassimou Sylla – ci zawodnicy wnoszą różne style gry i są dostępni w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu pasują do każdej rozgrywki. 

Skup się na graczach, którzy pasują do twojego systemu, zainwestuj w ich rozwój, a zbudujesz linię ataku, która poprowadzi cię do awansów, trofeów i europejskich wieczorów.

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Najczęściej zadawane pytania

Kto jest najlepszym młodym napastnikiem w FM26?

Najlepszym młodym napastnikiem w FM26 jest Endrick z Realu Madryt. Mając zaledwie 18 lat, łączy w sobie doskonałą skuteczność, szybkość i ruchliwość, co czyni go wszechstronnym napastnikiem, który może poprowadzić każdy atak. Jego wysoki potencjał pozwala mu rozwinąć się w jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Kto jest najlepszym młodym napastnikiem w FM26, którego można kupić w okazyjnej cenie?

Najlepszym młodym napastnikiem za okazyjną cenę w FM26 jest Toni Fernández z Barcelony. Na początku większości rozgrywek jest dostępny za mniej niż 500 tys. funtów i ma podstawy techniczne oraz potencjał, by stać się niezawodnym graczem pierwszego składu. Menedżerowie dysponujący mniejszym budżetem powinni go pozyskać, zanim jego wartość wzrośnie.

Na jakie atrybuty należy zwrócić uwagę podczas poszukiwania młodych napastników w FM26?

Podczas poszukiwania młodych napastników w FM26 należy skupić się na wykończeniu, opanowaniu, grze bez piłki, przyspieszeniu i determinacji. Cechy te decydują o tym, jak konsekwentnie napastnik strzela bramki, porusza się i rozwija się z biegiem czasu. Należy również sprawdzić ich osobowość i preferowane zagrania, aby upewnić się, czy pasują do Twojego podejścia taktycznego.

Jak rozwijać młodych napastników w FM26?

Możesz rozwijać młodych napastników w FM26, zapewniając im regularne doświadczenie meczowe, nawet z ławki rezerwowych. Przydzielaj im indywidualne treningi oparte na rolach, które pasują do twojej taktyki, i dodawaj ich do grup mentorskich z doświadczonymi graczami. Łącz regularność treningów ze zrównoważoną intensywnością, aby wspierać stały rozwój bez ryzyka kontuzji.

Czy są jakieś konkretne taktyki, które najlepiej sprawdzają się w przypadku młodych napastników w FM26?

Tak. Najlepiej sprawdzają się systemy z dwoma napastnikami lub jednym napastnikiem wspieranym przez skrzydłowych. Młodzi piłkarze najlepiej rozwijają się w formacjach, które tworzą przestrzeń i zapewniają stałe podania, takich jak 4-2-3-1 lub 4-4-2 z kreatywnymi skrzydłowymi.

Jak zarządzać morale młodych napastników w FM26?

Aby zarządzać morale młodych napastników w FM26, musisz udzielać jasnych informacji zwrotnych dotyczących rozwoju, regularnie chwalić ich po dobrych występach oraz stopniowo wprowadzać do pierwszego składu. Unikaj ostrej krytyki po słabych meczach. Młodzi piłkarze pozytywnie reagują na zaufanie, dlatego kluczowe znaczenie ma utrzymywanie ich pewności siebie i stała komunikacja.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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