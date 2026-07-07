Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: największe talenty, które warto pozyskać

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to nie tylko gracze o świetnej skuteczności strzeleckiej; cechują ich również dynamika ruchu, opanowanie i świadomość taktyczna, dzięki czemu świetnie radzą sobie w każdym systemie gry. Budowanie zwycięskiej drużyny w Football Manager 2026 zaczyna się od znalezienia napastnika, który może wyrosnąć na niezawodnego strzelca.

Napastnik z wysokim wskaźnikiem potencjału (PA) i odpowiednimi cechami psychicznymi może błyskawicznie przekształcić twój atak ze średniej klasy w elitarny. W tym przewodniku wychodzimy poza znane nazwiska, uwzględniając mniej znanych graczy, którzy oferują prawdziwą wartość, mądry potencjał rozwoju i długoterminowy wpływ na każdy rodzaj rozgrywki.

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26: elitarne talenty, które poprowadzą twoją linię ataku

Jeśli uwielbiasz zagłębiać się w najlepsze gry piłkarskie, wiesz, jak ważne jest pozyskanie młodego napastnika z potencjałem rozwoju. Ci światowej klasy piłkarze nie tylko przewodzą linii ataku, ale często dyktują sposób gry twojej drużyny w ostatniej trzeciej części boiska.

W tej sekcji skupimy się na napastnikach poniżej 25. roku życia o wysokim potencjale, którzy łączą w sobie skuteczność wykończenia akcji, ruchliwość i konsekwencję w grze – niektórzy z nich nadają się do czołowych klubów, a inni idealnie sprawdzają się w przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.

Podczas gdy niektóre nazwiska, takie jak Kylian Mbappé i Endrick, są już znane większości graczy FM, inne, na przykład Mason Melia czy Patrik Kristal, pozostają w cieniu, oferując jednak obiecującą krzywą rozwoju i przystępne ceny.

Kluczowym czynnikiem jest również dopasowanie do danej roli. Niezależnie od tego, czy budujesz drużynę wokół „polującego napastnika”, „napastnika presującego” czy „napastnika grającego z głębi pola”, znajdziesz opcje, które w naturalny sposób mogą rozwinąć się w tych rolach.

Te propozycje obejmują szeroki zakres budżetów i potrzeb taktycznych. Oto najlepsi młodzi piłkarze w FM26, których warto śledzić, obserwować lub pozyskać jak najwcześniej.

Zawodnik Wiek Klub Dopasowanie do roli Wartość rynkowa Kylian Mbappé 27 Real Madryt Wszechstronny napastnik, CF 140 mln funtów – 160 mln funtów+ Rodrigo Mora 19 FC Porto Drugi napastnik, „fałszywa dziewiątka” 60 mln funtów – 74 mln funtów Endrick 19 Real Madryt Łowca bramek, napastnik skrzydłowy 96 mln – 118 mln funtów Arda Güler 21 Real Madryt Ofensywny rozgrywający / 10 96 mln – 118 mln funtów Youssoufa Moukoko 21 Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice) Napastnik wyczulony na okazje, napastnik stosujący pressing 18,5 mln funtów – 23 mln funtów Enzo Alves 16 Real Madryt Napastnik, CF Kontrakt z akademią Patrik Kristal 18 1. FC Köln II Ofensywny pomocnik, SS Nieujawniona Harry Gray 17 Leeds United (wypożyczony do Rotherham) Napastnik presingowy Nieujawniona Benjamin Šeško 22 RB Lipsk Napastnik, CF ~50–70 mln funtów Mohamed Meite 18 Stade Rennais Napastnik typowy, łowca bramek Nieujawniona Vitor Roque 21 Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona) Napastnik grający pod presją, łowca bramek ~40–60 mln funtów Mason Melia 18 St Patrick’s Athletic Napastnik wykończeniowy, napastnik wysunięty ~4 mln – 8 mln funtów

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1. Kylian Mbappé [Najlepszy napastnik klasy elitarnej]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 27 / Francuz / Real Madryt Ocena FMInside (OVR) 94 / 100 Tempo i przyspieszenie 20 / 20 Wykończenie i opanowanie 18 / 20 Podania i przegląd sytuacji 15 / 20 Drybling i technika 18 / 20 Obrona i zaangażowanie 6 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 14 / 20 Preferowana noga Prawa

Kylian Mbappé to prawdziwa perełka w Football Managerze. Dzięki światowej klasy przyspieszeniu i szybkości na poziomie 20 dominuje zarówno jako zaawansowany napastnik, jak i skrzydłowy na lewym skrzydle. Jego wyjątkowa skuteczność, opanowanie i talent sprawiają, że niemal niemożliwe jest powstrzymanie go na każdym poziomie rozgrywek.

2. Rodrigo Mora [Najlepszy techniczny młody rozgrywający]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 19 / Portugalczyk / FC Porto Ocena FMInside (OVR) 76 / 100 (młody talent) Szybkość i przyspieszenie 14 / 20 Wykończenie i opanowanie 12 / 20 Podania i widzenie boiska 15 / 20 Drybling i technika 16 / 20 Obrona i zaangażowanie 8 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 10 / 20 Preferowana noga Prawa

Rodrigo Mora jest jednym z najzdolniejszych kreatywnych piłkarzy w Portugalii. Z natury gra na pozycji ofensywnego pomocnika, a jego ogromny potencjał pozwala mu stać się światową gwiazdą. Posiada wspaniałą naturalną kondycję fizyczną, dużą zwinność oraz znakomite umiejętności techniczne, które pozwalają mu płynnie przedzierać się między blokami obronnymi.

3. Endrick [Najbardziej wysportowany przyszły napastnik]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 19 / Brazylijczyk / Real Madryt Ocena FMInside (OVR) 82 / 100 (młody talent) Szybkość i przyspieszenie 17 / 20 Wykończenie i opanowanie 15 / 20 Podania i wizja gry 12 / 20 Drybling i technika 15 / 20 Obrona i zaangażowanie 7 / 20 Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość) 16 / 20 Preferowana noga Lewa

Endrick jest stworzony do czystego, niczym niezmąconego zdobywania bramek. Jego cechy fizyczne są niezwykle zaawansowane jak na nastolatka – charakteryzuje się ogromną siłą, eksplozją szybkości i wyjątkową determinacją. Przy odpowiednim treningu jego dynamiczny potencjał sprawia, że staje się prawdziwą maszyną zdolną do przewodzenia elitarnym atakom przez dziesięciolecia.

4. Arda Güler [Najlepszy elitarny, wizjonerski cudowny dzieciak]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 21 / Turcja / Real Madryt Ocena FMInside (OVR) 83 / 100 (młody talent) Szybkość i przyspieszenie 13 / 20 Wykończenie i opanowanie 14 / 20 Podania i wizja gry 17 / 20 Drybling i technika 17 / 20 Obrona i zaangażowanie 9 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 11 / 20 Preferowana noga Lewa

Arda Güler to znakomity ofensywny rozgrywający, który łączy światowej klasy umiejętności techniczne z precyzyjnym wyczuciem gry. Dzięki doskonałej technice, podaniom i świetnemu pierwszemu dotknięciu piłki rzadko traci jej posiadanie. Wyróżnia się wykonywaniem zabójczych podań oraz rozbijaniem zwartych formacji obronnych z pozycji środkowej lub prawej skrzydłowej.

5. Youssoufa Moukoko [Najbardziej dynamiczny napastnik]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 21 / Niemiec / Borussia Dortmund (wypożyczony do OGC Nice) Ocena FMInside (OVR) 79 / 100 Szybkość i przyspieszenie 16 / 20 Wykończenie i opanowanie 15 / 20 Podania i przegląd boiska 11 / 20 Drybling i technika 14 / 20 Obrona i zaangażowanie 6 / 20 Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość) 12 / 20 Preferowana noga Lewa

Youssoufa Moukoko pozostaje legendarną postacią i ulubieńcem graczy Football Managera. Obdarzony niesamowitym przyspieszeniem i naturalnym instynktem łowcy bramek, wykazuje się pierwszorzędnymi ruchami bez piłki. Najlepiej sprawdza się w taktykach opartych na szybkich kontratakach, gdzie potrafi przełamywać linie obrony i wykorzystywać wysokie bloki defensywne.

6. Enzo Alves [Najlepszy młody napastnik poniżej 17 lat]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 16 / Hiszpan / Real Madryt Ocena FMInside (OVR) 65 / 100 (wysoki potencjał) Tempo i przyspieszenie 13 / 20 Wykończenie i opanowanie 13 / 20 Podania i przegląd sytuacji 11 / 20 Drybling i technika 12 / 20 Obrona i zaangażowanie w grę 5 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 12 / 20 Preferowana noga Prawa

Enzo Alves (syn legendarnego obrońcy Marcelo) jest wysoko oceniany w aktualizacjach baz danych dotyczących młodzieży jako elitarny kandydat na napastnika. Wysoki i silny jak na swój wiek, wykazuje się ogromnymi podstawowymi atrybutami, takimi jak determinacja, skuteczność wykończenia akcji i surowa sprawność fizyczna, co czyni go jednym z najlepszych nabytków akademii.

7. Patrik Kristal [Najlepszy bałtycki geniusz pomocowy]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 18 / Estoński / 1. FC Köln II Ocena FMInside (OVR) 68 / 100 Szybkość i przyspieszenie 13 / 20 Wykończenie i opanowanie 11 / 20 Podania i przegląd boiska 13 / 20 Drybling i technika 13 / 20 Obrona i zaangażowanie 10 / 20 Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość) 11 / 20 Preferowana noga Prawa

Patrik Kristal to ukryty diament z Estonii, który ma przed sobą niezwykle obiecującą przyszłość. Jako młody środkowy pomocnik wyróżnia się techniką przewyższającą rówieśników – dysponuje doskonałą wizją gry, wyczuciem i zasięgiem podań, które pozwalają mu bez problemu odnaleźć się w drużynach średniej klasy europejskich lig.

8. Harry Gray [Najlepszy angielski napastnik specjalizujący się w pressingu]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 17 / Anglik / Leeds United (wypożyczony do Rotherham) Ocena FMInside (OVR) 66 / 100 Szybkość i przyspieszenie 14 / 20 Wykończenie i opanowanie 12 / 20 Podania i przegląd boiska 11 / 20 Drybling i technika 12 / 20 Obrona i zaangażowanie w grę 13 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 12 / 20 Preferowana noga Prawa

Harry Gray kontynuuje w Leeds wyjątkową sportową tradycję swojej rodziny. Jako pracowity środkowy napastnik już od początku wyróżnia się cechami psychicznymi – zwłaszcza determinacją, wydajnością i odwagą. Pięknie rozwija się w nowoczesnego napastnika stosującego pressing, który bez wysiłku zakłóca rozgrywanie piłki przez przeciwników.

9. Benjamin Šeško [najlepszy napastnik podaniowy w powietrzu]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Narodowość / Klub 22 / Słoweńczyk / RB Leipzig Ocena FMInside (OVR) 84 / 100 Tempo i przyspieszenie 16 / 20 Wykończenie i opanowanie 16 / 20 Podania i przegląd boiska 12 / 20 Drybling i technika 14 / 20 Obrona i zaangażowanie w grę 11 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 17 / 20 Preferowana noga Prawa

Benjamin Šeško jest dominującym napastnikiem. Dzięki wysokiemu wzrostowi, wyjątkowemu zasięgowi skoku, sile i szybkości stanowi nieustanne zagrożenie w powietrzu. Połączenie ogromnej siły fizycznej i skuteczności w wykańczaniu akcji sprawia, że jest on graczem, który regularnie zdobywa ponad 20 bramek w sezonie w czołowych ligach.

10. Mohamed Meite [Najlepszy francuski napastnik z flerem]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 18 / Francuz / Stade Rennais Ocena FMInside (OVR) 67 / 100 Szybkość i przyspieszenie 15 / 20 Wykończenie i opanowanie 11 / 20 Podania i przegląd boiska 12 / 20 Drybling i technika 14 / 20 Obrona i zaangażowanie 6 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 11 / 20 Preferowana noga Prawa

Mohamed Meite to bardzo techniczny i dynamiczny zawodnik wywodzący się z francuskiej szkółki młodzieżowej. Znany ze swoich zwodniczych dryblingów, szybkości i zwinności, wnosi ogromną nieprzewidywalność na skrzydle. Jest doskonałym wyborem dla menedżerów pragnących wykształcić szybkiego, utalentowanego napastnika grającego w środku pola.

11. Vitor Roque [Najbardziej wytrwały napastnik grający pod bramką]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 21 / Brazylijczyk / Real Betis (wypożyczony z FC Barcelona) Ocena FMInside (OVR) 81 / 100 Szybkość i przyspieszenie 16 / 20 Wykończenie i opanowanie 14 / 20 Podania i przegląd boiska 11 / 20 Drybling i technika 14 / 20 Obrona i zaangażowanie 14 / 20 Warunki fizyczne (siła/wytrzymałość) 15 / 20 Preferowana noga Prawa

Vitor Roque to intensywny, pełen energii napastnik, który w dużej mierze opiera się na swojej niesamowitej pracowitości i agresywnych biegach bez piłki. Potrafi grać zarówno na środku, jak i wbiegać do środka z skrzydła, a jego solidna siła, równowaga i wytrzymałość fizyczna pozwalają mu z łatwością powstrzymywać potężnych obrońców.

12. Mason Melia [Najlepszy młody irlandzki napastnik]

Grupa atrybutów Wartość FMInside Wiek / Obywatelstwo / Klub 18 / Irlandczyk / St Patrick’s Athletic Ocena FMInside (OVR) 69 / 100 (młody talent) Szybkość i przyspieszenie 14 / 20 Wykończenie i opanowanie 13 / 20 Podania i widzenie boiska 11 / 20 Drybling i technika 12 / 20 Obrona i zaangażowanie 11 / 20 Kondycja fizyczna (siła/wytrzymałość) 13 / 20 Preferowana noga Prawa

Mason Melia to fenomenalny irlandzki młody talent, który często gra znacznie powyżej swojej klasy. Łącząc świetne cechy fizyczne z niezwykle opanowanym wykończeniem jak na 18-latka, stanowi doskonały zakup dla drużyn z niższych lig, dążących do szybkiego awansu i długoterminowej wartości odsprzedaży.

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Najlepsi młodzi napastnicy w FM26

Najlepsze zapisane rozgrywki w Football Manager często zaczynają się od jednego – czołowego młodego talentu w FM26, wokół którego można budować drużynę przez lata. W FM26 wyróżnia się kilku młodych talentów, których potencjał pozwala przekształcić przeciętny atak w linię ofensywną zdolną do walki o tytuł.

Zawodnicy ci oferują potencjał rozwoju, wszechstronność i wartość odsprzedaży, a przy odpowiednim rozwoju mogą stać się filarem twojej drużyny na dekadę lub dłużej.

Niektórzy z nich są już powszechnie znani. Inni dopiero wychodzą z akademii młodzieżowych lub drużyn ze środka tabeli i są dostępni, zanim wielkie kluby podbiją ich cenę. Każdy z nich wnosi do gry inne atuty: niektórzy to łowcy bramek, którzy świetnie poruszają się za plecami obrońców, inni schodzą głęboko, by łączyć grę, lub w FM26 wyprzedzają najlepszych obrońców dzięki przyspieszeniu i finezji. Niezależnie od stosowanego systemu – 4-2-3-1, 4-4-2 czy 3-5-2 – odpowiedni młody napastnik może zadecydować o wyniku meczu.

Oto 10 najbardziej obiecujących młodych napastników w FM26, wybranych na podstawie potencjału, wczesnych ścieżek rozwoju i elastyczności pozycyjnej. Skorzystaj z tej listy, aby wyprzedzić konkurencję, zanim osiągną oni światowy poziom.

Gracz Wiek Klub Pozycja(e) Wartość (szacunkowa) Mocne strony Potencjał Endrick 18 Real Madryt Napastnik/Prawoskrzydłowy 96 mln funtów – 118 mln funtów Siła, przyspieszenie, technika 184 Francesco Camarda 17 AC Milan ST 12 mln – 18 mln funtów Opanowanie, wykończenie akcji, poruszanie się po boisku Bardzo wysokie José Reyes 17 Real Madryt AMRL/ST 23 mln funtów Kreatywność, gra bez piłki, pierwsze przyjęcie 174 Rodrigo Mora 18 FC Porto AMC/AML/ST 60 mln funtów – 74 mln funtów Drybling, wizja gry, przyspieszenie 170+ Chido Obi-Martin 17 Manchester United ST Nieujawnione Siła, wykończenie, pierwsze podanie Bardzo wysoka Kenan Yildiz 20 Juventus AMRL/ST 191 mln funtów Równowaga, podania, wszechstronność 170 George Ilenikhena 18 AS Monaco ST 39 mln funtów Wykończenie akcji, siła fizyczna, biegi za plecami obrońców 170 Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne ST 6 mln funtów Wykończenie, wizja gry, przewidywanie 170 Harry Gray 16 Leeds United F C/ST 11 mln funtów Ruch, przyspieszenie, gra bez piłki 170 Shumaira Mheuka 17 Chelsea ST 12 mln funtów Determinacja, wykończenie akcji, zwinność 170

Najlepsi młodzi napastnicy w okazyjnej cenie w FM26

Nie każda gra oferuje duży budżet transferowy, a właśnie w takich sytuacjach trafny, okazyjny transfer może mieć kluczowe znaczenie. W FM26 pojawia się kilku młodych napastników o ogromnym potencjale, którzy wciąż pozostają niezauważeni. Gracze ci są przystępni cenowo na początku gry, ale z czasem mogą wyrosnąć na niezawodnych graczy podstawowego składu lub cenne aktywa, które w przyszłości będzie można sprzedać z zyskiem.

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz drużynę w Championship, Ligue 2, czy w niższej klasie rozgrywkowej Serie A – nie musisz wydawać fortuny, aby znaleźć przyszłe gwiazdy.

Wielu z tych najlepszych napastników w FM26 ma obecnie niską wartość rynkową ze względu na młody wiek, konkurencję o czas gry lub po prostu fakt, że nie zostali jeszcze odpowiednio wycenieni przez skautów. Wszyscy jednak mają solidne atrybuty i jasną ścieżkę rozwoju, co idealnie pasuje do klubów, które chcą budować drużynę od podstaw.

Oto 10 najlepszych młodych napastników z FM26, których warto rozważyć przy kolejnej przebudowie drużyny przy ograniczonym budżecie.

Gracz Wiek Klub Pozycja Wartość Mocne strony Dlaczego są przystępne cenowo Harvey Higgins 15 Blackburn AM RL, ST 260 tys. funtów Drybling, gra bez piłki, technika Profil nieznany, warunki kontraktu dla młodzieży w dużej mierze do uzgodnienia Toni Fernández 16 Barcelona AM RC, F C 454 tys. funtów Wizja gry, talent, pierwsze dotknięcie piłki W strukturze drużyny rezerwowej – opłacalne wczesne podejście Josh Sonni-Lambie 17 Liverpool AM RLC, F C 509 tys. funtów Przyspieszenie, zwinność, podania Zawodnik akademii, którego karierę hamuje duża konkurencja w drużynie seniorskiej Yahya Idrissi 17 Chelsea AM RLC, F C 957 tys. funtów Szybkość, równowaga, talent Pomijany ze względu na ogromną liczbę zawodników w składzie Chelsea David Bausch 16 Bayern Monachium ST 169 tys. funtów Siła, wykończenie akcji, ustawianie się na boisku Rezerwowy w drużynie młodzieżowej, łatwy do pozyskania na wczesnym etapie Cristian Florez 16 Real Cartagena Ofensywny pomocnik, napastnik 925 tys. funtów Technika, wykończenie akcji, przyspieszenie Południowoamerykański nieodkryty talent z drużyny niższej ligi Giacomo Koloto 16 Bazylea ST 657 tys. funtów Główkowanie, determinacja, pracowitość Niedocenianie w lidze szwajcarskiej, niskie wymagania płacowe Adam Hložek 23 Hoffenheim Napastnik/skrzydłowy ~24 mln funtów Siła, strzały z dystansu, wszechstronność Uwaga: Doświadczony zawodnik; nie jest to okazyjny zakup wśród młodych graczy. Yumeki Yokoyama 21 Imabari AM LC, F C 870 tys. funtów Wytrzymałość, wszechstronność, ruchliwość Dostępny za niewielką cenę z J.League 2 Gassimou Sylla 16 RSCA Futures AM RL, ST 35 tys. funtów Gra bez piłki, drybling, talent Niezwykle tania kategoria ze względu na status kontraktu akademickiego

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 według pozycji

Nie każdy napastnik pasuje do każdego systemu gry. W Football Manager 2026 wybór odpowiedniego typu napastnika jest równie ważny, jak znalezienie odpowiedniego talentu. Niektórzy świetnie radzą sobie, wykorzystując przestrzeń za obroną, podczas gdy inni wyróżniają się w starciach z najlepszymi bramkarzami w FM26. W tej sekcji przedstawiono młodych napastników, którzy idealnie pasują do konkretnych ról.

Każdy z poniższych zawodników został wybrany na podstawie swoich wyróżniających się atrybutów oraz przydatności do jednej z trzech kluczowych ról: łowcy bramek, napastnika celowego lub napastnika wysuniętego. Jeśli budujesz skład z myślą o konkretnym ustawieniu lub strategii, pomoże ci to w mądrzejszym prowadzeniu skautingu w FM i stworzeniu bardziej spójnej linii ataku.

Gracz Wiek Klub Pozycja Mocne strony Idealny dla Rodrigo Mora 18 FC Porto Zaawansowany napastnik Kreatywność, pierwsze podanie, zabójcze podania Drużyny grające w szybkim tempie, formacja 4-2-3-1 lub wąska 4-3-3 Cade Cowell 21 Guadalajara Łowca bramek Szybkość, ustawianie się na boisku, wykończenie akcji Drużyny grające z kontry, zawodnicy, którzy wkraczają do akcji w końcowej fazie Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne Łowca bramek Przyspieszenie, gra bez piłki, opanowanie Drużyny poszukujące skutecznego napastnika w polu karnym Giovanni Reyna 22 Borussia Dortmund Ofensywny napastnik Drybling, wizja gry, wykończenie Płynne systemy ofensywne, styl gry oparty na wysokim pressingu Kenan Yildiz 20 Juventus Zaawansowany napastnik Technika, zwinność, podejmowanie decyzji Kluby stosujące odwróconą rolę napastnika lub rolę swobodnego napastnika Mohamed Meite 17 Stade Rennais Czołowy napastnik Siła, zasięg skoku, gra głową Drużyny grające szeroko i często podające do skrzydeł Ryan McQueen 15 Chelsea Łowca bramek Ruch, przewidywanie, wykończenie Projekt długoterminowy, śledzenie rozwoju zawodników od akademii do elity George Ilenikhena 18 AS Monaco Strzelec Przyspieszenie, wykończenie akcji, siła Drużyny, które potrzebują szybkiego, bezpośredniego napastnika David Bausch 16 Bayern Monachium Czołowy napastnik Wzrost, utrzymywanie piłki, gra głową Systemy gry bezpośredniej typu „route-one” Yahya Idrissi 17 Chelsea Zaawansowany napastnik Zwinność, drybling, kreatywność Drużyny ze środka tabeli poszukujące kreatywności w ostatniej trzeciej części boiska

Jak wyszukiwać i rozwijać młodych napastników w FM26

Aby stworzyć pierwszorzędną linię ataku w FM26, musisz odpowiednio prowadzić skauting i celowo rozwijać zawodników. Wielu młodych napastników wygląda dobrze na papierze, ale tylko nieliczni z nich staną się regularnymi strzelcami bramek. Zacznij od stworzenia sieci skautowskiej, która będzie priorytetowo traktować najlepszych graczy w FM26 poniżej 21 roku życia, charakteryzujących się wysokim potencjałem (PA), silnymi typami osobowości oraz kluczowymi cechami napastnika.

Na co zwrócić uwagę podczas skautingu:

Cechy, na które należy zwrócić szczególną uwagę : Wykończenie : Niezbędne do zamiany okazji na bramki Opanowanie : pomaga w sytuacjach pod presją, zwłaszcza w pojedynkach 1 na 1 Gra bez piłki : Wskazuje na ruch i ustawienie Przyspieszenie i tempo : Przydatne do przełamywania linii obrony

: Ukryte cechy, które mają znaczenie : Determinacja : Kluczowa dla rozwoju w dłuższej perspektywie Profesjonalizm i konsekwencja : Pomagają przekształcić potencjał w rzeczywistą wydajność Ulubione zagrania : cechy takie jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” lub „Często biegnie z piłką” mogą pasować do systemów gry z wysoką linią lub pressingu

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Wskazówki dotyczące rozwoju:

Przydziel odpowiednie indywidualne zadania treningowe – dostosuj je do planu taktycznego (np. „zaawansowany napastnik” lub „polakator”)

zadania – dostosuj je do planu taktycznego (np. „zaawansowany napastnik” lub „polakator”) Zapewnij regularny czas gry – nawet minuty spędzone na boisku jako rezerwowy mają znaczenie

– nawet minuty spędzone na boisku jako rezerwowy mają znaczenie Wykorzystuj grupy mentorskie, aby poprawić cechy psychiczne zawodników

aby poprawić cechy psychiczne zawodników Na początku utrzymuj umiarkowaną intensywność treningów, aby uniknąć kontuzji

Nie ignoruj dopasowania taktycznego. Młody napastnik o doskonałej szybkości, ale słabej grze głową, nie sprawdzi się w roli „Target Mana”. Prowadź skauting z jasnym planem, rozwijaj zawodników z cierpliwością i buduj drużynę w oparciu o cechy, które pasują do Twojego składu.

Rozwój młodych napastników w FM26: wskazówki, jak zmaksymalizować ich potencjał

Aby w pełni wykorzystać potencjał młodych napastników w FM26, musisz opierać się na strukturze, cierpliwości i jasno określonej roli. Zacznij od wyznaczenia konkretnego kierunku treningowego, który odpowiada ich przyszłej roli w twoim systemie – na przykład „polownik” powinien pracować nad wykończeniem, opanowaniem i grą bez piłki, podczas gdy „zaawansowany napastnik” potrzebuje poprawy dryblingu, przyspieszenia i podejmowania decyzji.

Czas spędzony na boisku ma większe znaczenie niż reputacja. Włączaj ich do składu pierwszego zespołu już na wczesnym etapie, nawet na 15–20 minut, i łącz ich z doświadczonymi graczami w dobrze zbilansowanej grupie mentorskiej. Wykorzystaj mentoring do poprawy cech „Determinacja” i „Profesjonalizm”, które mają ogromny wpływ na tempo rozwoju.

Pod względem taktycznym nie należy wtłaczać najlepszych skrzydłowych w FM26 w sztywne systemy. Młody napastnik cieniowy ze słabą grą głową, ale dobrym poruszaniem się, nie powinien być wykorzystywany jako „Target Man”. Zamiast tego należy dopasować go do ról, w których jego cechy mogą się w pełni rozwinąć – takich jak „Lubi przełamywać pułapkę ofsajdową” w wysokiej linii obrony lub „Często biegnie z piłką” w pionowym ustawieniu 4-2-3-1.

Moja ogólna ocena najlepszych młodych napastników w FM26

Najlepsi młodzi napastnicy w FM26 to coś więcej niż tylko wysokie oceny potencjału. Oferują oni długoterminową wartość, elastyczność taktyczną oraz szansę na kształtowanie sukcesu drużyny przez wiele kolejnych lat. Od czołowych nazwisk, takich jak Endrick, Rodrigo Mora i Youssoufa Moukoko, po ukryte perełki, takie jak Toni Fernández i Gassimou Sylla – ci zawodnicy wnoszą różne style gry i są dostępni w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu pasują do każdej rozgrywki.

Skup się na graczach, którzy pasują do twojego systemu, zainwestuj w ich rozwój, a zbudujesz linię ataku, która poprowadzi cię do awansów, trofeów i europejskich wieczorów.

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