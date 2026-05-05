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10 najlepszych stron internetowych, na których można kupić karty podarunkowe do gry „League of Legends” w 2026 roku

Zastrzeżenie dotyczące programów partnerskich: Mogę otrzymać prowizję, jeśli dokonasz zakupu za pośrednictwem linków zawartych w tym artykule, co pomaga mi w dalszym testowaniu najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych do gry League of Legends dla społeczności.

Najlepszymi stronami do kupowania kart podarunkowych League of Legends na punkty Riot (RP) są Eneba, Driffle i Kinguin – jednak to, która z nich będzie dla Ciebie odpowiednia, zależy od tego, w jaki sposób chcesz dokonać zakupu, a niektóre metody wiążą się z większym ryzykiem dla konta niż inne. Riot Points, powszechnie nazywane RP, to waluta premium używana w grze League of Legends do odblokowywania skórek bohaterów, emotikonów i ekskluzywnych nagród.

W 2026 roku znalezienie najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends jest najbezpieczniejszą i pozbawioną ryzyka metodą doładowania konta bez bezpośredniego powiązania karty kredytowej z klientem gry. Oceniłem 10 różnych dostawców pod kątem aktualnych cen, szybkości dostawy oraz ochrony kupujących, aby przedstawić wam jasny obraz rynku. Ponieważ karty podarunkowe Riot Games są kompatybilne między grami, kody te można również wykorzystać w Valorant i Teamfight Tactics (TFT) po zrealizowaniu ich na oficjalnej stronie Riot Games.

Moje najlepsze propozycje serwisów oferujących karty podarunkowe do League of Legends

Przygotowałem tę przejrzystą listę moich najlepszych propozycji stron, na których można kupić karty podarunkowe do gry „League of Legends”, abyś mógł znaleźć dostawcę najlepiej odpowiadającego Twoim konkretnym potrzebom.

Eneba – najlepsza strona do zakupu punktów Riot (RP) Driffle – najlepsza platforma handlowa z zweryfikowanymi sprzedawcami punktów Riot (RP) Kinguin – najlepsza platforma P2P do kupowania kart Riot Gamivo – najlepsza opcja ekonomicznych e-kart z punktami Riot (RP) Instant Gaming – najlepsza sprawdzona strona z rabatami (10–15% zniżki, bez ryzyka związanego z transakcjami P2P) CoinGate – najlepsza opcja dla nabywców kryptowalut (zerowe ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi) Bitrefill – najlepsza opcja kryptowalutowa w sieci Lightning Eldorado.gg – najlepsza platforma mieszana do kupowania punktów Riot G2G.com – najlepsza platforma z usługą escrow SEAGM – najlepsza opcja dla nabywców z regionu Azji i Pacyfiku oraz kart wieloregionalnych

10 najlepszych stron z kartami podarunkowymi do LoL – przegląd

Przejrzałem każdą z poniższych platform, aby upewnić się, że są to najlepsze strony do kupowania kart podarunkowych League of Legends dostępne w 2026 roku.

1. Eneba [Najlepsza strona do kupowania punktów Riot]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Karta elektroniczna (kod RP do zrealizowania na stronie account.riotgames.com) Ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi ZERO – kod realizowany na oficjalnej stronie Riot Cena początkowa Od ~11,28 USD za kartę podarunkową o wartości 10 Riot Points (obowiązują opłaty) Sprawdzony czas dostawy ~1–2 minuty (automatyczna) Ochrona kupującego Tak – obciążenia zwrotne w systemie PayPal oraz w przypadku kart kredytowych/debetowych

Eneba korzysta z dostawy w formie e-karty: kupujesz kartę podarunkową Riot Points i otrzymujesz kod e-mailem w ciągu 1–2 minut. Kod aktywujesz samodzielnie na oficjalnej stronie Riot Games, co oznacza, że Eneba nigdy nie ma dostępu do Twojego konta osobistego. Z mojego doświadczenia wynika, że Eneba wyróżnia się spośród najlepszych serwisów oferujących karty podarunkowe do League of Legends, ponieważ łączy konkurencyjne ceny z ochroną PayPal oraz całodobową obsługą klienta.

Zalety Wady ✅ ZERO ryzyka związanego z kontem dzięki dostawie w formie e-karty



✅ Automatyczna dostawa w ciągu jednej do dwóch minut



✅ Ochrona PayPal i możliwość obciążenia zwrotnego karty kredytowej



✅ Obsługa klienta dostępna 24/7 poprzez czat na żywo ❌ Opłaty serwisowe naliczane przy końcowej realizacji transakcji



❌ Kody są ściśle ograniczone regionalnie



❌ Dostępność regionalna różni się w zależności od sprzedawcy

Asortyment produktów jest szeroki, a przed rozpoczęciem meczu możesz nawet zabezpieczyć swoje połączenie, korzystając z najlepszych sieci VPN dla League of Legends. Eneba oferuje elastyczne opcje płatności, obsługując karty kredytowe, PayPal oraz różne kryptowaluty. Karty podarunkowe te działają zarówno w League of Legends, jak i w innych tytułach Riot Games, o ile zostaną prawidłowo zrealizowane.

Wystarczyło, że dokonałem płatności, a kod karty podarunkowej Riot Points pojawił się w mojej skrzynce odbiorczej niemal natychmiast. Chociaż ceny są zazwyczaj o 5–15% niższe niż w oficjalnym sklepie, sugeruję sprawdzenie, czy region karty odpowiada regionowi Twojego konta. Eneba to najbardziej niezawodna opcja na tej liście, jeśli chodzi o bezpieczne doładowania RP.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Driffle [Najlepsza platforma handlowa z zweryfikowanymi sprzedawcami punktów Riot (RP)]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy e-kartka (kod karty podarunkowej RP / Riot Access wysyłany e-mailem) Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi ZERO – Driffle nigdy nie uzyskuje dostępu do Twojego konta Riot Cena początkowa Od ~10,30 USD za kartę podarunkową o wartości 10 Riot Points Sprawdzony czas dostawy Natychmiastowo do poniżej 10 sekund Ochrona kupującego Tak – system obciążenia zwrotnego i rozstrzygania sporów dotyczących kart kredytowych/debetowych

Driffle korzysta z dostawy w formie e-karty, w ramach której otrzymujesz kod do zrealizowania samodzielnie na stronie account.riotgames.com. Jako jedna z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends, oferuje ona unikalne nominały, takie jak karty globalne o wartości 100 RP i 575 RP, które nie są dostępne na większości innych stron. Działa ona jako rynek „zweryfikowanych sprzedawców”, co uważam za bezpieczniejsze niż otwarte platformy P2P.

Zalety Wady ✅ Natychmiastowa dostawa w mniej niż 10 sekund



✅ Zweryfikowani sprzedawcy zmniejszają ryzyko otrzymania nieważnego kodu



✅ Unikalne nominały, takie jak karty o wartości 100 RP



✅ Firma wspierana przez fundusz venture capital z wyselekcjonowanym katalogiem ❌ Mniejsza liczba opinii niż na tradycyjnych platformach



❌ Dopasowanie regionu ma kluczowe znaczenie



❌ Ceny znacznie się różnią w zależności od sprzedawcy

Po zakończeniu płatności na stronie driffle.com kod karty podarunkowej Riot Points pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej w ciągu kilku sekund. Serwis obsługuje płatności kartami kredytowymi i przez PayPal, a jego ocena na Trustpilot wynosi 4,1/5 na podstawie prawie 5 900 recenzji. Warto wspomnieć, że ich starannie dobrany katalog obejmuje co najmniej osiem regionalnych kodów produktów, w tym z USA, UE i Wielkiej Brytanii.

Dostawa okazała się naprawdę błyskawiczna, choć muszę ostrzec, że kod z USA nie zadziała na koncie w UE. Chociaż Driffle to nowsza platforma założona w 2021 roku, uważam ją za jedną z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends dla osób poszukujących konkretnych kart regionalnych.

Najlepsza sprawdzona platforma handlowa do kupowania punktów Riot Driffle 5.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Globalna platforma handlowa oferująca klucze do gier wideo i karty podarunkowe. Zrób zakupy w Driffle

3. Kinguin [Najlepszy rynek P2P dla kart Riot]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Karta elektroniczna (P2P – kod dostarcza indywidualny sprzedawca) Ryzyko związane z warunkami korzystania z serwisu NISKIE (jakość kodu zależy od sprzedawcy) Cena początkowa Od ~10,10 USD za kartę o wartości 10 USD w punktach Riot Points Sprawdzony czas dostawy Natychmiast do 15 minut Ochrona kupującego Tak – WYŁĄCZNIE z dodatkiem „Ochrona kupującego”

Kinguin działa w oparciu o model peer-to-peer, w którym kody dostarczają indywidualni sprzedawcy. Znajdziesz tu ogromny wybór – ponad 40 000 sprzedawców – dlatego uważam tę stronę za jedną z najlepszych do kupowania kart podarunkowych do gry „League of Legends” w konkurencyjnych cenach. Zdecydowanie zalecam, aby dla własnego spokoju zawsze wykupywać opcję „Ochrona kupującego”.

Zalety Wady ✅ Ogromny wybór spośród ponad 40 000 sprzedawców



✅ Konkurencyjne ceny dzięki rywalizacji w modelu P2P



✅ Renomowana platforma z 17 milionami użytkowników



✅ Różnorodne metody płatności, w tym wiele kryptowalut ❌ Ochrona kupującego wiąże się z dodatkową opłatą



❌ Czas dostawy zależy od konkretnego sprzedawcy



❌ Jakość kodu zależy od wyboru sprzedawcy

Kod wpisujesz samodzielnie na oficjalnej stronie Riot i potwierdziłem, że Kinguin nigdy nie uzyskuje dostępu do danych logowania do Twojego konta. Zauważyłem, że dostawa może zająć do 15 minut w zależności od sprzedawcy. Jeśli chcesz zrezygnować z obecnego konta, zapoznaj się z moimi pomocnymi poradami dotyczącymi bezpiecznej sprzedaży danych konta w League of Legends.

Głównym zastrzeżeniem jest zmienność na rynku P2P, dlatego zalecam korzystanie z filtrów opartych na ocenach sprzedawców. Dla wielu graczy Kinguin pozostaje jedną z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends ze względu na ogromną bazę użytkowników liczącą ponad 17 milionów osób.

Najlepsza platforma P2P do wymiany punktów Riot Points Kinguin 4.9 Based on our overall assessment at the time of writing. Kupuj klucze do gier, kody aktywacyjne i oprogramowanie w obniżonych cenach. Zrób zakupy w Kinguin

4. Gamivo [Najlepsza opcja ekonomicznych e-kart Riot Points (RP)]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy e-kartka (kod karty podarunkowej Riot Points) Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi ZERO – kod realizowany na oficjalnej stronie Riot Cena początkowa Od ~12,37 USD za kartę podarunkową Riot Points o wartości 10 USD Sprawdzony czas dostawy ~1–2 minuty (automatyczna) Ochrona kupującego Tak – zwroty płatności przez PayPal i karty kredytowe

Uważam, że Gamivo to najlepszy wybór w zakresie automatycznych kart elektronicznych dla osób, które stawiają na cenę i zerowe ryzyko związane z kontem. Kod karty podarunkowej Riot Points otrzymujesz w ciągu 1–2 minut od zakupu. Zauważyłem, że od 2017 roku obsłużyli około pięciu milionów klientów.

Zalety Wady ✅ Niezmiennie niskie ceny automatycznych e-kart



✅ Szybka dostawa za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu



✅ Globalny zasięg obejmujący pięć milionów klientów



✅ Ważne dla wszystkich tytułów Riot Games ❌ Subskrypcja SMART jest często dodawana automatycznie



❌ Rozpoznawalność marki niższa niż w przypadku CDKeys



❌ Kody regionalne należy sprawdzać ręcznie

Kod należy zrealizować samodzielnie na stronie account.riotgames.com. Sprawdziłem, że serwis Gamivo nigdy nie ma dostępu do danych logowania do Twojego konta. Chociaż firma się rozwija, zauważyłem, że nadal jest mniej znana niż niektóre starsze platformy. Mimo to jej niezmiennie konkurencyjne ceny sprawiają, że jest to jedna z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych do League of Legends.

Otrzymałem kod na skrzynkę e-mailową i wprowadziłem go na oficjalnej stronie Riot. Zauważyłem, że ich ceny często są nieco niższe od cen konkurencji, takiej jak CDKeys, co sprawia, że jest to świetna opcja dla osób z ograniczonym budżetem.

E-karty z punktami Riot (RP) w przystępnej cenie Gamivo 4.8 Based on our overall assessment at the time of writing. Globalna platforma cyfrowa służąca do zakupu kluczy aktywacyjnych do gier oraz kart podarunkowych. Kupuj na Gamivo

5. Instant Gaming [Najlepsza sprawdzona strona z rabatami (10–15% zniżki, bez ryzyka związanego z P2P)]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy eCard (kod RP – natychmiastowa dostawa) Ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi ZERO – Instant Gaming nigdy nie uzyskuje dostępu do Twojego konta Cena początkowa ~10,26 USD za 10 EUR (1 240 punktów Riot) Sprawdzony czas dostawy Natychmiastowa (automatyczna) Ochrona kupującego Tak – dostępna jest opcja obciążenia zwrotnego karty kredytowej/debetowej

Polecam Instant Gaming, ponieważ firma ta bezpośrednio weryfikuje swoje zasoby, co moim zdaniem jest znacznie szybsze i bardziej niezawodne niż w przypadku otwartych platform handlowych. To sprawia, że jest to jedna z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends, jeśli chcesz mieć gwarancję działającego kodu bez ryzyka związanego z transakcjami P2P.

Zalety Wady ✅ Sprawdzony asortyment zapewnia większą niezawodność



✅ Przejrzysty interfejs bez ryzyka związanego z rynkiem P2P



✅ 10–15% zniżki w stosunku do oficjalnych cen w sklepie Riot



✅ Natychmiastowa dostawa dzięki zautomatyzowanemu systemowi ❌ Karty podarunkowe głównie w euro



❌ Ograniczona obsługa kart z Ameryki Północnej



❌ Brak opcji płatności kryptowalutami

Warto wspomnieć, że w ofercie znajdują się głównie kody denominowane w euro, więc należy sprawdzić, czy działają one w regionie, w którym znajduje się Twoje konto. Kod karty podarunkowej Riot Points otrzymałem natychmiast po dokonaniu płatności i sam go zrealizowałem na stronie account.riotgames.com. Stwierdziłem, że oferowany przez nich rabat w wysokości 10–15% jest stały i niezawodny.

Najlepiej sprawdzona platforma z rabatami Instant Gaming 4.7 Based on our overall assessment at the time of writing. Wszystkie Twoje ulubione gry na PC i konsole z rabatem do 70%. Kupuj w Instant Gaming

6. CoinGate [Najlepsze rozwiązanie dla nabywców kryptowalut (zerowe ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi)]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Karta elektroniczna (tylko płatności kryptowalutowe) Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi ZERO – kod realizowany na oficjalnej stronie Riot Cena początkowa Od ~9,80 USD za kartę podarunkową o wartości 10 USD w punktach Riot Sprawdzony czas dostawy Natychmiastowa (automatyczna) Ochrona kupującego NIE – płatności kryptowalutowe nie podlegają obciążeniom zwrotnym

Doszedłem do wniosku, że CoinGate to najlepszy wybór, jeśli chcesz korzystać z kryptowalut, nie narażając swojego konta na żadne ryzyko. Sprawdziłem, że obsługują ponad 200 kryptowalut, w tym Bitcoin i Ethereum. Kod karty podarunkowej Riot Points otrzymujesz natychmiast po potwierdzeniu transakcji.

Zalety Wady ✅ Pełna anonimowość bez konieczności weryfikacji tożsamości (KYC)



✅ Ponad 200 kryptowalut akceptowanych w zamian za punkty Riot



✅ Zero ryzyka związanego z warunkami korzystania z usługi (ToS) dzięki oficjalnym e-kartom



✅ Natychmiastowa dostawa po potwierdzeniu w łańcuchu bloków ❌ Płatności nieodwracalne, bez możliwości cofnięcia transakcji



❌ Brak ochrony kupującego w przypadku nieudanych transakcji



❌ Cena zbliżona do wartości nominalnej karty

Pamiętaj, że transakcje kryptowalutowe są nieodwracalne, więc nie masz ochrony przed obciążeniem zwrotnym, jeśli kod nie zadziała. Polecam tę platformę tylko wtedy, gdy czujesz się już swobodnie z płatnościami za pomocą aktywów cyfrowych. Moim zdaniem jest to najlepsza strona do kupowania kart podarunkowych League of Legends dla osób poszukujących pełnej anonimowości.

Najlepsza opcja kryptowalutowa do zakupu punktów Riot CoinGate 4.5 Based on our overall assessment at the time of writing. Akceptuj, kupuj i wydawaj kryptowaluty w sklepach internetowych największych sieci handlowych. Zakupy w CoinGate

7. Bitrefill [Najlepsza opcja kryptowalutowa w sieci Lightning]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy e-kartka (kod karty podarunkowej RP za pośrednictwem kryptowaluty) Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi ZERO – kod realizowany na oficjalnej stronie Riot Cena początkowa Od ~10,00 $ za kartę podarunkową o wartości 10 Riot Points Sprawdzony czas dostawy Natychmiastowa (automatyczna) Ochrona kupującego NIE – płatności kryptowalutowe nie podlegają obciążeniom zwrotnym

Bitrefill jest stałym elementem branży kryptowalutowej od 2014 roku. Serwis ten obsługuje w szczególności sieć Sieć Lightning Bitcoin, zapewniającą wyjątkowo niskie opłaty transakcyjne, dlatego zaliczam go do najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends dla międzynarodowych użytkowników kryptowalut.

Zalety Wady ✅ Obsługa sieci Lightning Network zapewniająca niskie opłaty



✅ Obsługa ponad 170 krajów na całym świecie



✅ Reputacja pioniera w branży kryptowalut



✅ Możliwość realizacji karty w serwisie Riot bez konieczności posiadania konta ❌ Transakcje kryptowalutowe są ostateczne



❌ Brak możliwości cofnięcia płatności zwiększa ryzyko dla użytkownika



❌ Rabaty są zazwyczaj minimalne

Kod karty podarunkowej Riot Points otrzymujesz natychmiast i wpisujesz go na stronie account.riotgames.com. Warto wspomnieć, że serwis obsługuje ponad 170 krajów, co sprawia, że jest bardzo dostępny dla graczy z całego świata. Zauważyłem, że ich ceny są zazwyczaj zbliżone do wartości nominalnej.

Najlepsza opcja zakupu punktów Riot za bitcoiny Bitrefill 4.4 Based on our overall assessment at the time of writing. Kupuj karty podarunkowe i doładowania telefonów komórkowych za pomocą Bitcoinów i altcoinów. Zrób zakupy w Bitrefill

8. Eldorado.gg [Najlepsza platforma oferująca różne opcje zakupu punktów Riot]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Mieszane – kody kart podarunkowych lub bezpośrednie doładowanie Ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi ZERO dla kart; WYSOKIE dla bezpośredniego doładowania Cena początkowa 9,48 USD za kartę podarunkową o wartości 10 USD w punktach Riot Points Sprawdzony czas dostawy Natychmiast (karta podarunkowa) do 2 godzin (doładowanie) Ochrona kupującego Tak – system rozstrzygania sporów i escrow serwisu Eldorado

Sprzedawcy na Eldorado.gg oferują zarówno bezpieczne kody kart podarunkowych, jak i ryzykowne bezpośrednie doładowania. Zdecydowanie zalecam, aby zawsze filtrować oferty według opcji „Karta podarunkowa”, aby całkowicie wyeliminować ryzyko związane z kontem. Bezpośrednie doładowania wymagają podania danych logowania do konta, co, jak wiem, stanowi naruszenie sekcji 2.2 Warunków korzystania z usługi firmy Riot Games.

Zalety Wady ✅ System escrow chroni Twoją płatność



✅ Sprawdzona platforma działająca od 2014 roku



✅ Konkurencyjne ceny kodów kart podarunkowych



✅ Różnorodne metody płatności, w tym PayPal i kryptowaluty ❌ Oferty bezpośredniego doładowania wiążą się z wysokim ryzykiem



❌ Udostępnianie danych logowania stanowi naruszenie Warunków korzystania z usługi



❌ Możliwe opóźnienia ze strony sprzedawcy wynikające z ręcznej obsługi

Jeśli ograniczysz się do ofert kart podarunkowych Riot Points, otrzymasz kod natychmiast, bez ryzyka zawieszenia konta. Zauważyłem, że serwis ten jest stałym elementem rynku od 2014 roku i oferuje system escrow zapewniający bezpieczeństwo. Uważam, że Eldorado.gg jest jedną z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends ze względu na szeroki wybór ofert.

Najlepsza platforma wymiany punktów Riot Points Eldorado 4.3 Based on our overall assessment at the time of writing. Najlepsza platforma handlowa dla graczy: kupuj i sprzedawaj walutę, konta oraz usługi boostingu. Zrób zakupy w Eldorado

9. G2G.com [Najlepsza platforma z usługami escrow]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Różne – kody kart podarunkowych lub bezpośrednie doładowanie Ryzyko związane z warunkami korzystania z serwisu ZERO dla kart; WYSOKIE dla bezpośredniego doładowania Cena początkowa 10,60 USD za karty podarunkowe o wartości 10 USD Sprawdzony czas dostawy Różni się w zależności od sprzedawcy i metody Ochrona kupującego Tak – system escrow G2G Shield

Polecam serwis G2G.com, ponieważ ich usługa G2G Shield przechowuje płatność w depozycie do momentu potwierdzenia dostawy. Szukając najlepszych stron do zakupu kart podarunkowych League of Legends, zawsze warto zwracać uwagę na oznaczenie „Zweryfikowany sprzedawca”.

Zalety Wady ✅ Usługa G2G Shield zatrzymuje płatność do momentu dostawy



✅ Odznaki „Zweryfikowany sprzedawca” ułatwiające weryfikację



✅ Bezpieczny system escrow przy zakupach punktów Riot Points



✅ Wiarygodne źródło szerokiej gamy usług związanych z grami ❌ Ryzyko naruszenia warunków korzystania z usługi przy bezpośrednim doładowaniu



❌ Dostawa realizowana przez sprzedawcę fizycznego może trwać dłużej



❌ Konieczna ostrożność ze strony kupującego przy sprawdzaniu poprawności kodów

Unikaj ofert typu „Direct Top-Up”, ponieważ wiążą się one z wysokim ryzykiem zawieszenia konta z powodu współdzielenia konta. Odkryłem, że ta platforma jest również przydatnym źródłem informacji, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bezpiecznie zarabiać grając w League of Legends. Uważam, że G2G.com to solidny wybór dla tych, którzy preferują środowisko chronione systemem escrow.

Platforma handlowa z zabezpieczeniem escrow G2G 4.2 Based on our overall assessment at the time of writing. Wiodąca na świecie platforma handlowa z przedmiotami cyfrowymi i kontami między graczami. Kupuj na G2G

10. SEAGM [Najlepsze rozwiązanie dla kupujących z regionu Azji i Pacyfiku oraz kart wieloregionalnych]

Tabela statystyk Szczegóły Sposób dostawy Karta elektroniczna (kody RP dla ponad 10 regionów) Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi ZERO – SEAGM nigdy nie uzyskuje dostępu do Twojego konta w serwisie Riot Cena początkowa Od ~8,35 USD za kartę podarunkową o wartości 10 USD w punktach Riot Sprawdzony czas dostawy Natychmiastowa (automatyczna – dostawa przez panel użytkownika) Ochrona kupującego Tak – ponad 390 metod płatności

Zauważyłem, że SEAGM to zdecydowanie najlepszy wybór, jeśli mieszkasz w regionie Azji i Pacyfiku. Oferują kody kart podarunkowych Riot Points dla ponad 10 regionów oraz lokalne punkty Riot Points dla Malezji, Filipin i Indonezji. Obsługują również lokalne portfele elektroniczne, takie jak GrabPay i Touch ’n Go.

Zalety Wady ✅ Ponad 390 metod płatności, w tym lokalne portfele elektroniczne



✅ Specjalista w regionie Azji i Pacyfiku w zakresie lokalnych kodów PIN



✅ Firma posiadająca certyfikat MSC o wysokim wskaźniku odpowiedzi



✅ Ponad 10 regionalnych opcji kart podarunkowych RP ❌ Brak zniżek, ponieważ karty sprzedawane są po wartości nominalnej



❌ Dopasowanie regionu ma kluczowe znaczenie w przypadku ponad 10 pozycji asortymentowych



❌ Konieczność przejścia przez panel użytkownika w celu znalezienia kodów

Kod otrzymujesz natychmiast na pulpicie nawigacyjnym konta SEAGM w sekcji „Moje karty”. Karty te są zazwyczaj sprzedawane po wartości nominalnej, więc nie znajdziesz tu tak dużych zniżek, jakie widziałem na Eneba czy Driffle. Mimo to uważam, że jest to jedna z najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends dla osób spoza Ameryki Północnej i Europy.

Najlepsze karty wieloregionalne w regionie Azji i Pacyfiku SEAGM 4.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Platforma South East Asia Gaming Marketplace oferująca doładowania do gier, karty przedpłacone i klucze. Zrób zakupy w SEAGM

Jak punkty Riot (RP) trafiają na Twoje konto: wyjaśnienie metod dostawy

Wyjaśnię metody dostawy, o których wspominałem w każdej recenzji, abyście dokładnie zrozumieli, co dzieje się z waszym kontem. Informacje te mają kluczowe znaczenie przy wyborze najlepszych stron do bezpiecznego zakupu kart podarunkowych League of Legends.

Sposób dostawy Co się faktycznie dzieje Ryzyko związane z Warunkami korzystania z usługi Karta elektroniczna / Karta podarunkowa RP Otrzymujesz kod karty podarunkowej i realizujesz go na stronie account.riotgames.com. Dostawca nigdy nie ma dostępu do Twojego konta. ZERO Oficjalny sklep Riot Bezpośredni zakup w kliencie gry. Brak oszczędności, ale gwarantowana kompatybilność. BRAK Bezpośrednie doładowanie Sprzedawca dodaje RP bezpośrednio na Twoje konto. Narusza to sekcję 2.2 Warunków korzystania z usługi (Współdzielenie konta). WYSOKIE

Zauważyłem, że serwisy Eneba, Driffle, Kinguin, Gamivo, Instant Gaming, CoinGate, Bitrefill i SEAGM korzystają z bezpiecznej metody eCard. Zauważyłem, że serwisy Eldorado.gg i G2G.com oferują ogłoszenia z wykorzystaniem metody „bezpośredniego doładowania”, która wiąże się z wysokim ryzykiem, dlatego należy ostrożnie korzystać z ich filtrów.

Porównanie cen Riot Points (RP): koszt za kartę podarunkową o wartości 10 USD

Opracowałem to porównanie kosztów, przyjmując za punkt odniesienia oficjalny sklep Riot. Należy pamiętać, że ilość RP na kartę o wartości 10 USD może się różnić w zależności od regionu oraz aktualnych pakietów cenowych Riot Games.

Dostawca Wydaj Kwota karty podarunkowej Metoda Ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi Oficjalny sklep ~9,99 USD 10 Oficjalny Brak Eneba ~11,28 $ 10 eKarta ZERO Driffle ~10,30 $ 10 e-kartka ZERO Kinguin ~10,10 USD 10 Karta elektroniczna NISKA Gamivo ~12,37 USD 10 Karta elektroniczna ZERO Gry natychmiastowe ~10,26 USD 10 euro Karta elektroniczna ZERO CoinGate ~9,80 USD 10 $ eCard ZERO Bitrefill ~10,00 $ 10 Karta elektroniczna ZERO Eldorado.gg 9,48 $ 10 Karta elektroniczna ZERO G2G.com 10,60 $ 10 Karta elektroniczna ZERO SEAGM ~8,35 USD 10 Karta elektroniczna ZERO

*Zauważyłem, że podane ceny są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od opłat sprzedawcy w 2026 roku.

Czy kupowanie punktów Riot (RP) na stronach zewnętrznych jest bezpieczne?

Chciałbym podkreślić, że szukając najlepszych stron do kupowania kart podarunkowych League of Legends, narażasz się na dwa odrębne rodzaje ryzyka: ryzyko oszustwa i ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi.

Dwa rodzaje ryzyka – i jak się przed nimi chronić

Ryzyko oszustwa występuje wtedy, gdy strona pobiera pieniądze, nie dostarczając kodu karty podarunkowej Riot Points. Możesz się zabezpieczyć, korzystając z serwisu PayPal lub kart kredytowych, które zapewniają ochronę przed nieautoryzowanymi obciążeniami. Z kolei ryzyko związane z warunkami korzystania z usługi (ToS) dotyczy sposobu dostarczenia kodu. Ponieważ najlepsze serwisy do zakupu kart podarunkowych League of Legends z mojej listy sprzedają oficjalne kody, uważam, że nie wiążą się one z żadnym ryzykiem związanym z warunkami korzystania z usługi.

Stanowisko dotyczące warunków korzystania z usługi w grze League of Legends

Zbadałem stanowisko firmy Riot Games i stwierdziłem, że nie ma ona żadnych zastrzeżeń co do oficjalnych kart podarunkowych Riot Points, które zostały przez Ciebie zrealizowane. Zauważyłem jednak, że nieoficjalne doładowania (współdzielenie konta) są surowo zabronione i mogą prowadzić do trwałego zawieszenia konta.

Firma Riot Games wdrożyła również funkcję „powiązania kont i kar”, która pozwala jej powiązać wiele kont, co do których ma pewność, że należą do tej samej osoby. Jeśli więc użyjesz metody wysokiego ryzyka, takiej jak bezpośrednie doładowanie (które wymaga współdzielenia konta) na koncie dodatkowym, a konto to zostanie zablokowane, firma Riot zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich innych kont, które utworzyłeś, w tym konta głównego.

Sygnały ostrzegawcze, na które należy zwrócić uwagę

Każda strona obiecująca „darmowy generator RP” to w 100% oszustwo.

Unikaj stron, które proszą o podanie danych logowania do konta w grze.

Trzymaj się z dala od stron, na których ceny są o ponad 40% niższe od tych w oficjalnym sklepie.

Zachowaj ostrożność w przypadku stron obsługujących wyłącznie kryptowaluty, które nie oferują ochrony kupujących ani danych kontaktowych.

Jak wybrać najlepszą stronę z punktami Riot (RP) dla siebie

Wziąłem pod uwagę kilka czynników, aby pomóc Ci zrozumieć, która platforma najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.

1. Sposób dostawy i bezpieczeństwo konta

Uważam, że sposób dostawy jest najważniejszym czynnikiem. Upewniłem się, że wszystkie strony z tej listy korzystają z e-kart, które nie wiążą się z żadnym ryzykiem związanym z warunkami korzystania z usługi, ponieważ nigdy nie udostępniasz swojego hasła.

2. Koszt za 1 000 punktów Riot (RP)

Dowiedziałem się, że ceny początkowe mogą być mylące. Radzę zawsze porównywać koszt za 1 000 sztuk z oficjalną ceną bazową sklepu, aby znaleźć rzeczywiste oszczędności.

3. Ochrona kupujących

Zauważyłem, że dla osób kupujących po raz pierwszy niezbędne są płatności przez PayPal i karty kredytowe. Zalecam unikanie płatności kryptowalutami lub przelewów bankowych na stronach, których dobrze nie znasz, ze względu na brak możliwości cofnięcia transakcji.

4. Szybkość dostawy i niezawodność metody

Zauważyłem, że automatyczna dostawa trwa zazwyczaj mniej niż pięć minut. Zauważyłem też, że na platformach, gdzie procesy są obsługiwane ręcznie, może to trwać znacznie dłużej, dlatego sugeruję zweryfikować zapewnienia o „natychmiastowej” dostawie.

5. Dostępność regionalna i kompatybilność

Zauważyłem, że nie wszyscy dostawcy obsługują każdy region. Sugeruję upewnić się, że karta podarunkowa Riot Points jest zgodna z regionem Twojego konta – na przykład kod z USA nie zadziała na koncie w Wielkiej Brytanii. Warto również śledzić wydarzenia e-sportowe League of Legends, aby być na bieżąco z regionalnymi promocjami.

Ocena końcowa: z której strony z punktami Riot Points (RP) warto korzystać?

Aby zapewnić sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa, polecam korzystanie z serwisu Eneba – stosuje on metodę eCard i gwarantuje, że Twoje konto nigdy nie wchodzi w interakcję z podmiotami zewnętrznymi.

Jeśli chodzi o najlepszy stosunek ceny do jakości, stwierdziłem, że serwisy SEAGM lub Eldorado.gg oferują obecnie najkorzystniejsze ceny w różnych regionach.

Jeśli to Twój pierwszy zakup, uważam, że Eneba to właściwy wybór, ponieważ łączy niskie ryzyko z ochroną zapewnianą przez PayPal. Przeanalizowałem te platformy, abyś mógł bez obaw znaleźć najlepsze strony do zakupu kart podarunkowych League of Legends.

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Często zadawane pytania