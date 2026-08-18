Concludere l’affare: i 10 migliori pacchetti Pokémon da acquistare per guadagnare nel 2026

Cercare le migliori buste di Pokémon da acquistare per trarne profitto era qualcosa che da bambino non avrei mai immaginato potesse davvero accadere. All’epoca, la gente collezionava le carte Pokémon perché erano belle, perché giocava molto o semplicemente perché erano di moda, e pensavo che fosse tutto lì.

Oggi, quei bambini di allora sono diventati adulti. Ma nonostante siano cresciuti, molti nutrono ancora una grande passione per tutto ciò che riguarda i Pokémon. Alcuni di loro sono ancora collezionisti accaniti e giocatori seri del gioco di carte, il che significa che ora è possibile realizzare un bel guadagno vendendo buste del gioco di carte Pokémon.

Se stai cercando di guadagnare con le carte Pokémon, sei nel posto giusto. In questa lista, esamineremo 10 delle migliori buste Pokémon da acquistare per trarne profitto.

Le nostre scelte migliori per le buste Pokémon da acquistare a scopo di guadagno

Ci sono tantissime ottime buste di Pokémon da acquistare per guadagnare, ma qui ne metterò in evidenza tre tra le migliori:

Crown Zenith (2023) – Con tantissime carte eccezionali, illustrazioni fantastiche e percentuali di estrazione stellari, questa espansione è una delle migliori su cui investire. 151 (2023) – Il cast originale di Kanto è una vera e propria bomba di nostalgia; e le illustrazioni mozzafiato non guastano affatto. Evoluzioni prismatiche (2025) – La prova evidente che un solido cast di Pokémon e splendide carte full art sono più che sufficienti per rendere popolare un set.

Sebbene queste siano le migliori buste di carte Pokémon da acquistare e rivendere per trarne profitto, diversificare il proprio investimento su diverse espansioni aiuterà a mitigare il rischio. Per scoprire quali altre buste possono rivelarsi un vero affare, continua a leggere.

I 10 migliori pacchetti di carte Pokémon da acquistare per trarne profitto

Quando si tratta delle migliori buste di Pokémon da acquistare per trarne profitto, e anche delle migliori buste di Pokémon da acquistare per le carte rare, ci sono molti fattori da considerare. Il valore futuro di una bustina dipende dai Pokémon che vi compaiono, dalle sue carte "chase" (carte molto ambite) e dal fatto che l’edizione sia destinata a diventare rara.

Queste sono le migliori buste Pokémon da acquistare per trarne profitto per numerose ragioni: alcune sono molto amate dalla community, altre presentano illustrazioni eccezionali e altre ancora, come “Crown Zenith”, potrebbero avere percentuali di estrazione incredibili. D’altro canto, ci sono anche set che potrebbero rivelarsi vantaggiosi in futuro, come Pokémon GO con la sua portata unica e Shrouded Fable, la cui scarsa popolarità fa aumentare l’offerta di prodotti premium.

1. Crown Zenith [La scelta migliore per le carte rare e molto richieste]

Specifiche Dettagli Data di uscita 20 gennaio 2023 Probabilità di estrazione ~1:2 (una delle migliori nei set moderni) Numero totale di carte 230 carte + Galleria di Galar da 70 carte Carte più ricercate Mewtwo VSTAR, Giratina VSTAR, il trio dei Cani Leggendari Livello di investimento ⭐⭐⭐⭐⭐ Eccellente – La migliore confezione di buste Pokémon da acquistare per ottenere rendimenti affidabili Ideale per Collezionisti alla ricerca di carte rare con percentuali di estrazione costanti Livello di rischio Basso-medio – Storia di rivalutazione consolidata, ma essendo in circolazione da oltre 2 anni è improbabile una ristampa; prezzi stabili

Crown Zenith è ampiamente considerato il miglior pacchetto di carte Pokémon da acquistare a scopo di profitto sia per i collezionisti che per gli investitori, e non è difficile capire perché. Grazie alla sua generosissima frequenza di estrazione (quasi 1:2), alle eccellenti illustrazioni delle carte e alla collezione “Galarian Gallery”, aprire una bustina di Crown Zenith ti farà sicuramente sorridere. Non c’è da stupirsi che molti lo definiscano uno dei migliori set Pokémon in circolazione2026.



Why we chose it Crown Zenith ha rappresentato una conclusione esplosiva e fantastica dell’era Spada e Scudo, grazie alle sue percentuali di ottenimento e alle straordinarie illustrazioni delle carte, che lo rendono un investimento sicuro anche oggi.

Non è un'esagerazione affermare che l'ultima espansione speciale dell'era Spada e Scudo sia una delle migliori espansioni di Pokémon da acquistare a scopo di guadagno, poiché rappresenta il sogno di ogni collezionista. Grazie alle eccellenti probabilità di estrazione di Crown Zenith, hai ottime possibilità di ottenere carte della Galarian Gallery, una serie di splendide carte full-art. Tra le carte più importanti di questa serie figurano Mewtwo VSTAR, i cani leggendari e il minaccioso Giratina VSTAR.

“Crown Zenith” è stata lanciata il 20 gennaio 2023. Ciò significa che è poco probabile che venga ristampata a breve, poiché le carte non saranno più ammesse nei tornei. Ciononostante, è una delle migliori buste Pokémon da acquistare per le carte rare, in particolare grazie alla “Galarian Gallery” da 70 carte.

Il mio verdetto: “Crown Zenith” si conferma il miglior pacchetto Pokémon da acquistare per trarne profitto grazie al suo eccezionale rapporto di estrazione di 1:2 e alla “Galarian Gallery” da 70 carte che garantisce valore ad ogni apertura.

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2. 151 [Un set che merita tutto l’entusiasmo che ha suscitato]

Specifiche Dettagli Data di uscita 22 settembre 2023 Frequenza di estrazione circa 1:3 per le carte ultra rare Numero totale di carte 207 carte (tutte Pokémon di prima generazione) Carte più ricercate Charizard EX SIR, Mew EX, Alakazam EX, Kadabra (la prima in 20 anni) Livello di investimento ⭐⭐⭐⭐⭐ Eccellente – Domanda alimentata dalla nostalgia Ideale per Appassionati della prima generazione e investitori a lungo termine Livello di rischio Medio – La domanda è elevata, ma le frequenti ristampe (Blooming Waters) ne riducono la rarità; si consiglia di monitorare gli annunci di rifornimento

151, come suggerisce il nome, è un set incentrato sulla prima generazione di Pokémon. Da Bulbasaur a Mew, ogni carta Pokémon di questo set appartiene al cast originale di Kanto. Sì, compresa la prima carta di Kadabra degli ultimi due decenni. Se hai intenzione di catturarli tutti, assicurati di avere a portata di mano un bel raccoglitore per le carte Pok é mon.

151 è un set pensato per sfruttare appieno il fattore nostalgia. Non che sia una cosa negativa, e bisogna ammettere che contiene alcune carte davvero ambite, come il tanto decantato Charizard EX SIR (rara con illustrazione segreta). E pur facendo leva sulla nostalgia, 151 rimane una delle migliori espansioni di Pokémon da acquistare a scopo di lucro, poiché è un’espansione molto popolare tra giocatori, collezionisti e investitori.

Why we chose it L'enorme clamore che circonda il 151 contribuisce notevolmente a farne salire il prezzo. Questo è il miglior pacchetto Pokémon da acquistare per trarne profitto se si è alla ricerca di un investimento sicuro.

Il set 151 rimane una scelta molto solida grazie sia ai suoi SIR che al fascino nostalgico, il che lo rende anche uno dei migliori pacchetti di espansione Pokémon per collezionisti e nuovi giocatori. Tuttavia, tieni presente che questa popolarità influisce sui prezzi del set, quindi è importante non solo valutare l’offerta, ma anche monitorare eventuali ristampe o set speciali, come “Acque fiorite””.

Il mio verdetto: la domanda alimentata dalla nostalgia rende il 151 la migliore confezione di Pokémon da acquistare per trarne profitto tra gli appassionati della prima generazione, nonostante la saturazione del mercato mantenga accesa la concorrenza per le carte rare di Charizard.

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3. Evoluzioni prismatiche [Una delle espansioni più rinomate]

Specifiche Dettagli Data di uscita 17 gennaio 2025 Frequenza di estrazione circa 1:2,5 con possibilità di ottenere pacchetti "god" Numero totale di carte Oltre 250 carte, incluse le Master Ball olografiche Carte più ricercate 9 evoluzioni di Eevee SIR, Pikachu Master Ball, carte Allenatore Full Art Livello di investimento ⭐⭐⭐⭐⭐ Eccezionale – Le bustine Pokémon con il miglior rapporto qualità-prezzo per chi le conserva a lungo termine Ideale per Collezionisti di Eeveelution e investimento sicuro a lungo termine Livello di rischio Medio-alto – L'uscita recente comporta una certa volatilità; i prezzi ETB potrebbero subire una correzione man mano che l'offerta raggiunge la domanda

Nessuna lista dei migliori pacchetti redditizi del GCC Pokémon può dirsi completa senza menzionare Evoluzioni prismatiche, uno dei pacchetti (se non il più) più richiesti degli ultimi tempi.

Questa espansione ha tutto: Pokémon popolari, tre tipi di pacchetti "god pack" (uno dei quali contiene un set di nove SIR delle Evoluzioni di Eevee), Pokémon estremamente popolari, il debutto delle carte olografiche Master Ball e, sì, una marea di splendide SIR full art. Certo, non sono abbastanza costose da meritare di essere incluse nella lista delle carte Pokémon più costose, ma valgono comunque un bel po’.



Why we chose it Ancora oggi, “Evoluzioni prismatiche” rimane la migliore espansione di Pokémon da acquistare per trarne profitto in termini di popolarità. Il fatto che moltissime persone la considerino un investimento sicuro la dice lunga su quanto sia forte questa espansione.



Data la grande popolarità di questa serie, oltre all’amore dei fan per la linea delle Eeveelution, ritengo che “Evoluzione prismatica” sia tra le migliori buste di Pokémon da acquistare a scopo di guadagno. In altre parole, dovrebbe rappresentare un investimento sicuro a lungo termine, in particolare le sue ETB (Elite Trainer Box). Acquistate una scatola, conservatela per un paio d’anni, poi rivendetela in seguito per realizzare un profitto.

Il mio verdetto: pochi pacchetti Pokémon in grado di competere con “Evoluzione prismatica” in termini di "god pack", ologrammi Master Ball e mania per le Eeveelution; le ETB di questa edizione sono quanto di più vicino a una vincita garantita si possa ottenere nel mondo degli investimenti.

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4. Hidden Fates [Un classico intramontabile]

Specifiche Dettagli Data di uscita 23 agosto 2019 Probabilità di estrazione circa 1:3 per le carte Shiny Vault Numero totale di carte 210 carte + sottoinsieme Shiny Vault da 94 carte Carte più ricercate Charizard GX Shiny, Trio di Uccelli Leggendari Promo, Carte Stained Glass Grado di investimento ⭐⭐⭐⭐⭐ Eccellente – Apprezzamento comprovato Ideale per Investitori pazienti che hanno acquistato anni fa Livello di rischio Basso – Track record di oltre 5 anni, nessuna ristampa dal 2020; apprezzamento comprovato nel lungo termine, ma il costo di ingresso è elevato

Hidden Fates è un ottimo esempio di come funzioni l’investimento a lungo termine nelle migliori carte Pokémon da acquistare a scopo di lucro, soprattutto quando i prezzi non sono influenzati artificialmente dagli speculatori, ma da persone che desiderano davvero il prodotto.

Why we chose it Non importa se si tratti di una bolla destinata a scoppiare o di un improvviso aumento di valore delle sue carte; una cosa è certa: questo è il momento ideale per gli investitori per accaparrarsi Hidden Fates.

Sebbene sia sempre stato molto apprezzato dalla community, non da ultimo perché è una delle migliori confezioni di Pokémon da acquistare per le carte rare, i prezzi di Hidden Fates (in particolare il trio di uccelli leggendari ETB e la carta promozionale con vetrata colorata) hanno registrato un vero e proprio balzo nel 2025, con una singola confezione che arriva a costare circa 400 dollari.

E sebbene l’ETB sia ciò che va particolarmente forte in questo momento, nemmeno l’espansione Hidden Fates è da meno. Lo Shiny Vault, in particolare, è un sottoinsieme “segreto” di carte che presenta Pokémon Shiny. Sebbene non siano abbastanza rare da guadagnarsi un posto in una lista delle carte Pokémon più rare (e ce ne siano molte sul mercato), sono comunque piuttosto interessanti, specialmente Shiny Charizard GX.

Il mio verdetto: gli investitori pazienti alla ricerca delle migliori buste di carte Pokémon da acquistare possono fare il colpo grosso con “Hidden Fates”, i cui ETB sono saliti alle stelle fino a 400 dollari nel 2025 grazie alla forte domanda secondo “ShinyVault””.

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Specifiche Dettagli Data di uscita 20 novembre 2020 (esclusiva per il Giappone) Probabilità di estrazione circa 1:2 per le carte shiny Numero totale di carte Oltre 190 carte, comprese le ristampe Carte più ricercate Charizard VMAX cromatico, Uccelli leggendari cromatici, Marnie Full Art Prezzo attuale della confezione 180–250 $ (mercato internazionale) Grado di investimento ⭐⭐⭐⭐ Buono – Investimento basato sulla rarità a livello internazionale Ideale per Portafogli diversificati alla ricerca di titoli esclusivi giapponesi Livello di rischio Medio – L'esclusività giapponese crea dipendenza dalle importazioni; domanda internazionale imprevedibile, guadagni lenti

Quando si parla di acquistare e conservare prodotti premium, non considerare altri mercati può portare a perdere opportunità. Prendiamo, ad esempio, l’Pacchetto High Class Shiny Star V, un’esclusiva giapponese (un nome piuttosto lungo, a dirla tutta), che contiene una grande quantità di ristampe. Tra queste figurano carte Pokémon V, VMAX e Shiny Secret, oltre a carte in esclusiva delle precedenti versioni inglesi e carte full art. Tutto ciò lo rende, ad oggi, il miglior pacchetto Pokémon da acquistare per trarne profitto.



Why we chose it Sebbene il suo potenziale di guadagno sia più modesto, il valore di Shiny Star V deriva proprio dalla sua rarità. Non si guadagneranno cifre da capogiro (almeno non nell’immediato), ma dato che si tratta di una delle migliori buste di Pokémon da acquistare per le carte rare, è proprio questa rarità a renderla una scelta intelligente

Dal punto di vista collezionistico, Shiny Star V non spicca particolarmente. Come ho già detto, gran parte del suo contenuto è costituito da ristampe. Ciò significa che chi desidera le carte offerte da Shiny Star V probabilmente ha già acquistato le singole carte dai pacchetti originali. Tuttavia, resta il fatto che si trattava di un set in esclusiva per il Giappone, il che ne aumenta in qualche modo il valore sul mercato internazionale.

Lo status di esclusiva di Shiny Set V implica che, riedizioni incluse o meno, si tratti di un articolo raro. E proprio perché è raro, chi è alla ricerca di set unici o introvabili dovrebbe assolutamente prendere in considerazione l’idea di tenersi una o due scatole di questa edizione.

Il mio verdetto: la scarsità a livello internazionale colloca Shiny Star V tra le migliori confezioni di Pokémon da acquistare a scopo di profitto per portafogli diversificati, anche se il lento apprezzamento richiede pazienza da parte di chi è alla ricerca di rendimenti esplosivi.

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6. Shrouded Fable [Potrebbe essere la gemma nascosta di domani]

Specifiche Dettagli Data di uscita 2 agosto 2024 Frequenza di estrazione circa 1:3 per le carte ultra rare Numero totale di carte Oltre 170 carte Carte più ricercate Pecharunt ex, Kingdra ex (confezione promozionale), Perrin Full Art Grado di investimento ⭐⭐⭐ Speculativo – Alto rischio, alto rendimento Ideale per Investitori contrarian che puntano su set poco popolari Livello di rischio Elevato – Strategia speculativa controcorrente; le espansioni poco popolari possono rimanere a basso prezzo a tempo indeterminato o non recuperare mai il valore

Probabilmente ti sorprende vedere "“Favola avvolta nel mistero” in questa lista, e non ti biasimo. Non è un'espansione particolarmente popolare, con pochissime carte da collezionare, anche se vale la pena sottolineare che, in termini di giocabilità, contiene alcune delle migliori carte Pokémon presenti nelle espansioni più recenti.

Anche dal punto di vista dell’investimento, “Favola avvolta nel mistero” non sembra destinato a rivelarsi particolarmente redditizio. I Pokémon di questa espansione non sono particolarmente degni di nota, e mancano in modo evidente i preferiti dai fan. È un vero peccato, però, dato che questa espansione presenta delle illustrazioni assolutamente splendide.

Why we chose it A volte, andare controcorrente e accaparrarsi set poco popolari mentre sono economici può preparare il terreno per un futuro successo. È già successo in passato e potrebbe succedere di nuovo. L’enfasi è sul “potrebbe”, però.

Ora, se l’aumento di prezzo di “Favola avvolta nel mistero” sia artificiale o reale è difficile da dire. Ciò che non è una supposizione, tuttavia, è che “Favola avvolta nel mistero” contenga alcuni prodotti promozionali interessanti (come la confezione di Kingdra EX), oltre ad alcune carte ETB di buon livello . Ciò significa che “Favola avvolta nel mistero” ha un notevole potenziale di crescita futura come miglior pacchetto Pokémon da acquistare a scopo di lucro, anche se, come sempre, solo il tempo potrà dirlo.

Il mio verdetto: gli investitori contrarian alla ricerca delle migliori espansioni Pokémon da acquistare per le carte rare potrebbero scommettere sull’attuale scarsa popolarità di Shrouded Fable, ma questa rimane la mossa speculativa più rischiosa della lista.

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7. Paldea Evoluta [Un set discreto con una carta iconica da collezionare]

Specifiche Dettagli Data di uscita 9 giugno 2023 Probabilità di estrazione circa 1:3 per le carte ultra rare Numero totale di carte 279 carte Carte più ricercate Magikarp SIR (stile ukiyo-e), Iono SIR, Raichu SIR, Lechonk Grado di investimento ⭐⭐⭐⭐ Buono – Potenziale di crescita costante Ideale per Investitori conservatori che preferiscono un apprezzamento stabile Livello di rischio Basso-medio – Crescita costante, poco entusiasmante; improbabile un crollo, ma anche improbabile un'impennata; investimento sicuro e conservativo

Torniamo su un terreno più sicuro. Sebbene la sua crescita non sia stata esplosiva, il valore di Paldea Evoluta sta lentamente aumentando sul mercato, preannunciando potenzialmente un altro investimento stabile e a lungo termine tra le migliori buste di Pokémon da acquistare per trarne profitto. Non si sono verificati nemmeno crolli significativi di popolarità, il che significa che i prezzi delle confezioni e degli ETB rimangono, per la maggior parte, stabili.

Why we chose it Paldea Evoluta è un set piuttosto solido a tutto tondo. Sebbene non sia allo stesso livello, ad esempio, di Evoluzioni prismatiche, ha delle basi solide e potrebbe potenzialmente rivelarsi un ottimo investimento in futuro.

“Paldea Evoluta”" ruota attorno alla serie "Scarlet & Violet" e, come suggerisce il nome, presenta le fasi finali di evoluzione di tutti e tre i Pokémon iniziali di Paldea. Include anche molte belle carte SIR, come Raichu addormentato, Iono, uno dei preferiti dai fan, e l’iconico Magikarp in stile ukiyo-e che si arrampica su una cascata nel suo percorso verso l’evoluzione. Sì, una carta Magikarp è la carta più ricercata di questa espansione.

Sebbene “Scarlet & Violet” sia ancora piuttosto fresco nella memoria della maggior parte dei fan dei Pokémon, c’è da aspettarsi un aumento dei prezzi una volta che la serie principale si sarà consolidata abbastanza da conferire a questa regione un certo valore nostalgico. Come per tutte le espansioni “piuttosto buone”, qui la chiave di tutto è l’investimento a lungo termine, quindi se state cercando di realizzare un profitto con “Paldea Evoluta”, procuratevi qualche ETB e aspettate un paio d’anni.

Il mio verdetto: la crescita costante rende “Paldea Evoluta” la migliore espansione Pokémon da acquistare a scopo di profitto per gli investitori conservatori che preferiscono un apprezzamento stabile alla caccia volatile, con quell’iconico Magikarp a rendere ancora più allettanti gli affari.

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8. Pokémon GO [Un set a tema unico]

Specifiche Dettagli Data di uscita 1 luglio 2022 Probabilità di estrazione ~1:3,5 per le carte ultra rare Numero totale di carte 88 carte (set ridotto) Carte più ricercate Mewtwo V, Charizard Radioso, Conkeldurr (illustrazione fotorealistica) Prezzo attuale della confezione di buste 90–115 dollari Grado di investimento ⭐⭐⭐ Speculativo – Jolly crossover con giochi per dispositivi mobili Ideale per Speculatori con elevata tolleranza al rischio che puntano sulla nostalgia per i giochi per dispositivi mobili Livello di rischio Elevato – La novità del crossover potrebbe non tradursi mai in valore; la longevità del gioco per dispositivi mobili è incerta

E a proposito di valore nostalgico, parliamo di Pokémon GO. No, non del gioco per dispositivi mobili, ma dell’espansione del gioco di carte collezionabili realizzata per celebrarlo. Sebbene l’accoglienza dei fan nei confronti di questa espansione sia stata da tiepida a gelida, direi che essa getta le basi per la rarità futura di Pokémon GO.

Why we chose it Il fatto che Pokémon GO non sia molto popolare potrebbe renderlo un investimento molto redditizio in futuro, ma non vi nascondo che ci sono molti “se” in questa affermazione. Investite in questo prodotto solo se siete disposti ad assumervi il rischio.

Considero Pokémon GO una sorta di set spin-off. Sì, contiene alcune carte interessanti, come Mewtwo V e Charizard Radioso, ma il suo fascino principale risiede nel crossover con il gioco per dispositivi mobili, grazie a illustrazioni fotorealistiche che richiamano le meccaniche del gioco.

L’espansione Pokémon GO si rivolge a un mercato unico, il che a sua volta significa che i suoi prezzi futuri potrebbero essere determinati dal gioco per dispositivi mobili. E sebbene la maggior parte dei giocatori e dei collezionisti di giochi di carte collezionabili abbia una reazione piuttosto “così così” nei confronti del set Pokémon GO, è probabile che diventi una delle migliori buste Pokémon da acquistare per le carte rare, poiché la sua attuale scarsa popolarità implica che potrebbe essere piena zeppa di carte Pokémon che varranno molto negli anni a venire.

Il mio verdetto: lo status unico di crossover di Pokémon GO lo rende una carta jolly tra i migliori pacchetti Pokémon da acquistare a scopo di lucro, perfetto solo per gli speculatori con una certa propensione al rischio che puntano sulla nostalgia per il gioco per dispositivi mobili.

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9. Forze temporali [Nuova espansione con elevato potenziale di crescita]

Specifiche Dettagli Data di uscita 22 marzo 2024 Frequenza di estrazione circa 1:3 per le carte ultra rare Numero totale di carte 218 carte + carte allenatore ACE SPEC Carte più ricercate Shiftry (illustrazione mozzafiato), Walking Wake ex, Iron Leaves ex, ACE SPEC Prezzo attuale della confezione di buste 100–130 dollari Livello di investimento ⭐⭐⭐⭐ Buono – Interesse per la riedizione di ACE SPEC Ideale per Collezionisti di opere d’arte e strateghi in attesa di ristampe Livello di rischio Medio – Le voci sulle ristampe creano incertezza; attendi chiarimenti o acquista solo con forti sconti

Sebbene non esista un investimento veramente sicuro quando si tratta delle migliori buste di Pokémon da acquistare a scopo di lucro, probabilmente avrete già intuito la semplice formula: “Pokémon popolari + bella grafica + eventualmente buone carte ETB o promozionali = probabilmente un buon investimento a lungo termine”. E quando molte persone sottovalutano un set come Forze temporali, potresti avere tra le mani una vera e propria miniera d’oro.

Why we chose it Forze temporali rappresenta un altro investimento potenzialmente “sicuro”, grazie alle sue illustrazioni molto apprezzate e all’attuale bassa domanda.

“Forze temporali” si distingue in modo particolare nella comunità del GCC Pokémon per aver reintrodotto quello che alcuni avrebbero potuto considerare un nuovo tipo di carta Pokémon: le ACE SPEC, carte Allenatore uniche ed estremamente potenti. Oltre a questo, però, “Forze temporali” è molto apprezzato anche per le sue illustrazioni mozzafiato: ad esempio, date un'occhiata a Shiftry di questa espansione e ditemi se non ne vorreste una.

Un altro fattore che incide sul prezzo da “Forze temporali” è la mancanza di ristampe. Se a questo si aggiungono le voci su una tiratura limitata, si crea una sorta di scarsità artificiale, che a sua volta potrebbe renderlo uno dei migliori pacchetti Pokémon da acquistare per le carte rare. Tuttavia, “Forze temporali” rientra nella consueta fascia di ristampa, quindi sta a voi decidere se buttarvi subito o aspettare una potenziale ristampa.

Il mio verdetto: le illustrazioni mozzafiato e la reintroduzione di ACE SPEC collocano “Forze temporali” tra le migliori buste di carte Pokémon da acquistare, anche se la scelta più oculata è quella di attendere chiarezza sulla ristampa prima di investire ingenti somme.

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10. Destined Rivals [Un buon punto di partenza oggi]

Specifiche Dettagli Data di uscita 30 maggio 2025 Frequenza di estrazione ~1:2,5 per le carte ultra rare Numero totale di carte Oltre 240 carte a tema Team Rocket Carte più ricercate Mewtwo EX SIR di Giovanni, Garchomp V di Cynthia, Allenatori del Team Rocket Prezzo attuale della confezione di buste 110–145 dollari Grado di investimento ⭐⭐⭐⭐⭐ Eccellente – Nuovo con fondamentali solidi Ideale per Nuovi investitori che cercano un investimento accessibile con potenziale di rivalutazione Livello di rischio Medio – L'uscita recente (8 mesi fa) implica che la determinazione del prezzo sia ancora in corso; il tema Team Rocket garantisce stabilità

Ultimo, ma sicuramente non meno importante in questa lista, c’è il set piuttosto recente “Rivali predestinati””. Questa espansione è stata lanciata il 30 maggio 2025. Nonostante la sua recente uscita, “Rivali predestinati” è un ottimo set a tutto tondo, sia per i collezionisti che per i giocatori alla ricerca delle migliori nuove carte Pokémon per i propri mazzi

Why we chose it “Rivali predestinati” non solo presenta tutte le caratteristiche di un'ottima espansione, ma beneficia anche del fatto di essere un'uscita piuttosto recente, il che significa che l'entusiasmo che la circonda è ancora elevato. D'altro canto, ciò significa anche che si tratta di un mercato affollato e in continua evoluzione.

L'ultima espansione della serie Scarlet & Violet vede il proseguimento della serie “Pokémon dell’Allenatore”, ma questa volta con un’attenzione particolare al Team Rocket. Include anche alcune fantastiche carte SIR che raffigurano gli allenatori insieme ai loro Pokémon, come Garchomp V con Cynthia e Mewtwo EX del Team Rocket con Giovanni. Quindi sì, ci sono un sacco di carte da collezionare qui.

Infine, come se le SIR non bastassero, la lista delle carte da “Rivali predestinati” è popolata da molti Pokémon classici delle regioni di Johto e Kanto. Ciò significa che in esso è insito un po’ del fattore nostalgia dei 151, il che può far salire i prezzi e potenzialmente trasformare “Rivali predestinati” in una delle buste Pokémon più redditizie in futuro.

Il mio verdetto: il nuovo entusiasmo e la nostalgia per il Team Rocket rendono “Rivali predestinati” una delle migliori espansioni Pokémon da acquistare per le carte rare per i nuovi investitori, poiché combina la disponibilità con solidi fondamentali di rivalutazione.

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Perché l’acquisto di pacchetti Pokémon è una strategia di investimento redditizia

Non basta cercare semplicemente la migliore confezione di Pokémon da acquistare per trarne profitto; è necessario anche comprendere perché questa scelta rimane un investimento solido. A tal proposito, ecco tre fattori fondamentali che influenzano il mercato:

Domanda costante in tutte le fasce demografiche – Collezionisti occasionali, giocatori agonistici e investitori garantiscono una liquidità di mercato costante per le migliori buste di carte Pokémon da acquistare, sia che si tratti di carte singole, buste sigillate o scatole di buste. Longevità del marchio e fascino intergenerazionale – Quasi tre decenni di rilevanza culturale proteggono gli investimenti a lungo termine in modi che i mercati volatili non possono eguagliare. L'economia della rarità e la cultura del collezionismo – Che si tratti delle migliori buste Pokémon da acquistare a scopo di lucro o semplicemente per divertimento, la gente ama collezionare. Questo, a sua volta, fa aumentare il valore delle carte, che possono essere vendute per centinaia di migliaia, dimostrando che i collezionisti pagano prezzi elevati per le migliori buste Pokémon da acquistare alla ricerca di carte rare.

Ricordate che investire nelle confezioni di Pokémon comporta dei rischi, come in qualsiasi mercato. Sebbene i fondamentali rimangano solidi, gli investitori accorti analizzano le tendenze, diversificano i propri portafogli ed evitano la speculazione cieca.

Come scegliere le migliori confezioni di Pokémon da acquistare per trarne profitto: consigli per investire in modo intelligente

Guadagnare con le migliori confezioni di Pokémon da acquistare a scopo di lucro richiede ben più che comprare a caso scatole di buste e sperare per il meglio. Ecco come costruire una strategia di investimento redditizia nei Pokémon.

Acquista le confezioni di buste piuttosto che le singole carte per ottenere margini migliori

Quando si tratta di capire quali siano le migliori bustine di Pokémon da acquistare, l’acquisto all’ingrosso garantisce rendimenti superiori rispetto all’acquisto di singole bustine, che è più aleatorio. Le scatole di espansione costano dai 90 ai 180 dollari a seconda della serie, il che equivale a un prezzo per bustina compreso tra 2,50 e 5,00 dollari. Si tratta di un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello delle singole bustine vendute al dettaglio, che va dai 4 ai 7 dollari. Inoltre, questo vantaggio in termini di prezzo ti permette di:

Aprire le bustine per trarne profitto: aprire le bustine alla ricerca di carte rare, mantenendo un costo di acquisto contenuto, per poi vendere le carte trovate singolarmente e recuperare l’investimento con un guadagno. Conservarle sigillate per la rivalutazione: le migliori scatole di buste Pokémon acquistabili si rivalutano del 15-40% all’anno per set popolari come «Crown Zenith» o «Evoluzioni prismatiche», man mano che l’offerta si riduce dopo la stampa.

Gli investitori accorti fanno scorta di scatole di buste dei Pokémon con il miglior rapporto qualità-prezzo quando le serie vengono lanciate al prezzo di listino (da 90 a 110 dollari), per poi conservare le scorte sigillate per 2-5 anni. Le confezioni di “Crown Zenith” acquistate a 95 $ all’inizio del 2023 ora vengono vendute a 130-160 $, con un rendimento del 37-68% in soli due anni.

Puntate sulle tirature limitate e sui prodotti premium

Le migliori buste Pokémon da acquistare per le carte rare provengono da prodotti a tiratura limitata che creano una scarsità artificiale. Le ETB, le scatole promozionali e le edizioni speciali si rivalutano più rapidamente perché:

Limiti di offerta – Le ETB vengono solitamente stampate in quantità inferiori rispetto alle confezioni standard di buste, il che fa lievitare i prezzi sul mercato secondario una volta esaurite le scorte nei negozi.

– Le ETB vengono solitamente stampate in quantità inferiori rispetto alle confezioni standard di buste, il che fa lievitare i prezzi sul mercato secondario una volta esaurite le scorte nei negozi. Contenuti esclusivi – Le carte promozionali, le carte jumbo e le confezioni uniche aggiungono un valore collezionistico che va oltre i pacchetti stessi. L’ETB del leggendario trio di uccelli di Hidden Fates è passato da 50 dollari al dettaglio (2019) a oltre 400 dollari (2025), principalmente grazie alla carta promozionale con il motivo del vetro colorato.

– Le carte promozionali, le carte jumbo e le confezioni uniche aggiungono un valore collezionistico che va oltre i pacchetti stessi. L’ETB del leggendario trio di uccelli di Hidden Fates è passato da 50 dollari al dettaglio (2019) a oltre 400 dollari (2025), principalmente grazie alla carta promozionale con il motivo del vetro colorato. Attrattiva espositiva – Gli ETB sigillati e le confezioni premium costituiscono attraenti pezzi da collezione, creando una doppia domanda sia da parte degli investitori che dei collezionisti che desiderano prodotti ancora chiusi da esporre.

Quando si individuano le migliori confezioni di Pokémon da acquistare in questo momento, è consigliabile dare la priorità alle ETB e alle confezioni in edizione speciale rispetto alle confezioni di buste standard se si intende conservarle per 3 o più anni. Questi prodotti superano costantemente le confezioni di buste sfuse in termini di rivalutazione a lungo termine.

Analizza le tendenze di mercato prima di investire

Per sapere quale sia la migliore confezione di Pokémon da acquistare a scopo di profitto, è necessario effettuare ricerche di mercato continue attingendo a diverse fonti di dati. Gli investitori dilettanti seguono le mode del momento; i professionisti analizzano i fondamentali:

Monitora i grafici dei prezzi su TCGPlayer : segui l’andamento su 30 giorni, 90 giorni e 1 anno delle confezioni di buste e delle carte rare. I picchi improvvisi spesso indicano schemi artificiali di “pump-and-dump” piuttosto che una domanda organica.

: segui l’andamento su 30 giorni, 90 giorni e 1 anno delle confezioni di buste e delle carte rare. I picchi improvvisi spesso indicano schemi artificiali di “pump-and-dump” piuttosto che una domanda organica. Segui le comunità di collezionisti : il subreddit r/PokeInvesting su Reddit, i server Discord e i canali YouTube rivelano quali set sono attivamente ricercati dai collezionisti. Un’elevata domanda organica (non la manipolazione da parte dei bagarini) sostiene il valore a lungo termine.

: il subreddit r/PokeInvesting su Reddit, i server Discord e i canali YouTube rivelano quali set sono attivamente ricercati dai collezionisti. Un’elevata domanda organica (non la manipolazione da parte dei bagarini) sostiene il valore a lungo termine. Tieni d’occhio gli annunci di ristampe – The Pokémon Company ristampa occasionalmente set popolari, inondando temporaneamente il mercato e facendo crollare i prezzi. Forze temporali, ad esempio, è oggetto di voci di ristampa che potrebbero influire sui valori a breve termine.

– The Pokémon Company ristampa occasionalmente set popolari, inondando temporaneamente il mercato e facendo crollare i prezzi. Forze temporali, ad esempio, è oggetto di voci di ristampa che potrebbero influire sui valori a breve termine. Analizza le prossime uscite – Gli annunci di nuovi set rivelano a quali Pokémon, meccaniche o temi The Pokémon Company attribuisce priorità. Se le Eeveelution continuano a essere protagoniste, il valore di "Evoluzioni prismatiche" si rafforza; se l’attenzione si sposta su altri Pokémon, la domanda potrebbe indebolirsi.

Gli investitori accorti trattano l’investimento in buste Pokémon come il trading azionario. Effettuano ricerche prima di acquistare, diversificano su più set e programmano gli acquisti durante i cali di mercato piuttosto che nei picchi di entusiasmo. Le buste Pokémon con il miglior rapporto qualità-prezzo spesso si nascondono in bella vista durante i periodi di bassa domanda, prima che i collezionisti le “riscoprano”.

Dove acquistare le buste Pokémon per ottenere le migliori offerte e il massimo profitto

Per trovare le migliori buste di Pokémon da acquistare a scopo di lucro, bisogna innanzitutto sapere dove cercare. Una ricerca intelligente su più canali ti aiuta a individuare le migliori scatole di buste di Pokémon da acquistare a prezzi competitivi, il che incide direttamente sui tuoi margini di profitto. Queste piattaforme offrono vantaggi diversi a seconda che tu stia acquistando le buste di Pokémon con il miglior rapporto qualità-prezzo da aprire immediatamente o prodotti sigillati di alta qualità da conservare a lungo termine.

TCGPlayer (Mercato dedicato ai collezionisti)

Inizia da qui quando cerchi le migliori buste di Pokémon da acquistare in questo momento. TCGPlayer ospita migliaia di venditori verificati in competizione sui prezzi, il che crea un ambiente che rispecchia realmente i prezzi di mercato. I prezzi delle confezioni di buste variano dal prezzo di listino (MSRP) fino a oltre il 200%, a seconda della rarità dell’edizione e della domanda, fornendoti dati sui prezzi in tempo reale.

I grafici sull’andamento dei prezzi della piattaforma mostrano l’apprezzamento su 30 giorni, 90 giorni e 1 anno, aiutandoti a individuare la migliore confezione di buste Pokémon da acquistare prima che i prezzi salgano alle stelle. I venditori conoscono il valore del proprio inventario, quindi non aspettarti offerte al di sotto del prezzo di mercato, ma troverai prodotti autentici e una selezione completa quando cerchi le migliori confezioni di Pokémon da acquistare per le carte rare.

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Pokémon Center (Prezzi di listino ufficiali)

Acquista direttamente dal produttore al prezzo di vendita consigliato con spedizione gratuita per ordini superiori a 20 $. Il Pokémon Center dispone delle ultime uscite al prezzo di vendita consigliato (da 90 a 110 $ per le confezioni di buste), il che lo rende ideale per assicurarti la migliore confezione di Pokémon da acquistare a scopo di profitto a un valore iniziale ragionevole quando le serie vengono lanciate per la prima volta. Le scorte si esauriscono rapidamente per le uscite più attese come Evoluzioni prismatiche, quindi imposta gli avvisi di disponibilità.

La spedizione, limitata agli Stati Uniti, include Alaska, Hawaii e territori. Inoltre, è bene sapere che, quando si individuano le confezioni di Pokémon migliori da acquistare a prezzi equi senza il ricarico degli speculatori, i canali ufficiali offrono protezione contro le contraffazioni e i prezzi esorbitanti.

Amazon ed eBay (fluttuazioni di mercato e caccia alle occasioni)

I prezzi oscillano notevolmente in base alle scorte dei venditori e ai cicli di domanda. Le vendite lampo, le liquidazioni delle eccedenze di magazzino e la concorrenza tra i venditori possono consentirti di acquistare la migliore confezione di buste di Pokémon a prezzi inferiori a quelli di mercato indicati su TCGPlayer. Tuttavia, ciò richiede pazienza e un attento monitoraggio dei prezzi. Il sistema di determinazione dei prezzi di Amazon, basato su algoritmi, fa sì che i prezzi delle confezioni di buste possano scendere del 15-30% durante i periodi di bassa domanda (in genere a metà del ciclo di vita di un set, prima che subentri la nostalgia).

Le aste su eBay offrono occasionalmente occasioni quando i venditori non conoscono bene i Pokémon o hanno bisogno di contanti in fretta. In questo modo potresti persino trovare le migliori bustine di P okémon da acquistare per ottenere carte rare. Fai attenzione ai segnali di allarme che indicano una possibile contraffazione: prezzi troppo belli per essere veri, foto vaghe o venditori con poche recensioni. Queste piattaforme funzionano al meglio quando sai esattamente quali sono le migliori confezioni di Pokémon da acquistare in questo momento e sei in grado di individuare le vere occasioni.

Negozi di giochi locali (LGS) – Costruire rapporti

Instaurate un rapporto con i negozi locali di giochi di carte collezionabili per ottenere vantaggi esclusivi. I proprietari dei negozi LGS spesso avvisano i clienti abituali quando riforniscono le confezioni di Pokémon più convenienti o svendono le vecchie scorte con sconti. Alcuni negozi offrono ai clienti affezionati prezzi di preordine inferiori al prezzo di listino (MSRP) e ti permettono di esaminare i prodotti fisici prima dell’acquisto. I prezzi degli LGS in genere eguagliano o superano leggermente il prezzo di listino, ma ti consentono di evitare i costi di spedizione e di sostenere le attività commerciali locali che organizzano tornei ed eventi.

Club all’ingrosso (Costco, Sam’s Club, BJ’s) – Sconti sulle confezioni Premium

I club all’ingrosso con abbonamento occasionalmente hanno in magazzino confezioni della Ultra Premium Collection, confezioni Super Premium e pacchetti multipli a prezzi inferiori del 10-20% rispetto al prezzo di listino.

La collezione “Evoluzioni prismatiche Super Premium” di Costco, ad esempio, era in vendita a 109,99 dollari contro i 129,99 dollari del prezzo di listino praticato altrove. L’assortimento varia in modo imprevedibile e va a ruba, quindi controllate settimanalmente se avete accesso come soci.

Questi punti vendita raramente hanno in magazzino scatole di buste standard, ma eccellono per i prodotti sigillati premium quando si desidera acquistare la migliore scatola di buste Pokémon con un risparmio garantito. Gli acquisti all'ingrosso (confezioni da 2 o 3 pacchetti raggruppati insieme) offrono ulteriori sconti unitari non disponibili presso i rivenditori tradizionali.

Strategia di approvvigionamento intelligente

Quando cerchi le migliori buste Pokémon da acquistare per trarne profitto, è importante confrontare i prezzi su tutte le piattaforme utilizzando TCGPlayer come riferimento per il prezzo di mercato. Acquistate le nuove uscite dal Pokémon Center al prezzo di listino (MSRP), controllate su Costco/Sam’s Club/BJ’s le confezioni della Premium Collection in offerta, cercate le occasioni su Amazon/eBay per i set di fascia media e utilizzate TCGPlayer per i prodotti rari o fuori stampa, dove la verifica dell’autenticità è fondamentale.

I club all'ingrosso offrono le migliori confezioni di buste Pokémon da acquistare quando si puntano prodotti Ultra Premium o Super Premium con sconti del 10-20%, anche se la disponibilità varia a seconda della sede e del tipo di iscrizione. Includete i costi di spedizione nei vostri calcoli, poiché le soglie per la spedizione gratuita e l’imposta sulle vendite possono far salire il costo finale di una confezione da 95 $ a oltre 110 $, il che influisce sulla scelta della piattaforma che offre effettivamente il miglior rapporto qualità-prezzo in quel momento.

Il mio verdetto complessivo sulle migliori buste Pokémon da acquistare per trarne profitto

La scelta delle migliori buste di carte Pokémon da acquistare per trarne profitto dipende dalla tua strategia di investimento. Che tu stia cercando le migliori buste per ottenere carte rare, per costruire valore a lungo termine o per puntare su oggetti da collezione di pregio, le migliori buste di carte Pokémon da acquistare garantiscono rendimenti comprovati su diversi orizzonti temporali.

Per i cacciatori di carte rare → Crown Zenith . Un'espansione finale esplosiva dell'era Spada e Scudo caratterizzata da un generoso tasso di estrazione di 1:2 e dalla straordinaria Galleria di Galar da 70 carte, che la rende una delle migliori confezioni di carte Pokémon da acquistare per carte rare come Mewtwo VSTAR e Giratina VSTAR.

. Un'espansione finale esplosiva dell'era Spada e Scudo caratterizzata da un generoso tasso di estrazione di 1:2 e dalla straordinaria Galleria di Galar da 70 carte, che la rende una delle migliori confezioni di carte Pokémon da acquistare per carte rare come Mewtwo VSTAR e Giratina VSTAR. Per gli investitori a lungo termine → Evoluzioni prismatiche . Uno dei set più richiesti degli ultimi tempi, con tre tipi di pacchetti “god pack”, le prime carte olografiche Master Ball e nove Eeveelution SIR che rendono le ETB una scommessa sicura da conservare e rivendere negli anni a venire.

. Uno dei set più richiesti degli ultimi tempi, con tre tipi di pacchetti “god pack”, le prime carte olografiche Master Ball e nove Eeveelution SIR che rendono le ETB una scommessa sicura da conservare e rivendere negli anni a venire. Per i collezionisti premium → Hidden Fates . Un classico intramontabile il cui ETB del leggendario trio di uccelli ha raggiunto i 400 dollari nel 2025, dimostrando come i sottoinsiemi Shiny Vault e le promo “stained glass” creino una domanda costante tra i collezionisti più appassionati.

. Un classico intramontabile il cui ETB del leggendario trio di uccelli ha raggiunto i 400 dollari nel 2025, dimostrando come i sottoinsiemi Shiny Vault e le promo “stained glass” creino una domanda costante tra i collezionisti più appassionati.

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Indipendentemente dal tuo approccio di investimento, queste confezioni Pokémon consigliate per ottenere un profitto combinano solidi fondamentali – Pokémon popolari, illustrazioni meravigliose e una domanda di mercato comprovata – che faranno crescere il tuo portafoglio!

Domande frequenti