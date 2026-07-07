War Thunder contro World of Tanks nel 2026: qual è il gioco migliore?

Il confronto tra War Thunder e World of Tanks nel 2026 si riduce a una domanda: preferisci il realismo o l’accessibilità? Sia War Thunder che World of Tanks sono MMO gratuiti dedicati ai veicoli militari, con un’enorme base di giocatori e anni di sviluppo attivo alle spalle, ma si rivolgono a tipi di giocatori molto diversi. Questo articolo li mette a confronto in sei categorie: gameplay, veicoli, modello F2P, grafica, curva di apprendimento e un verdetto per tipo di giocatore , così saprai esattamente quale scaricare per primo.

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War Thunder vs World of Tanks: Quick Comparison

Here is everything you need to know about War Thunder vs World of Tanks at a glance. Each row below gives you a category verdict so you can skip straight to the sections that matter most to you.

Category War Thunder World of Tanks Verdict Gameplay Style Realistic combined arms (tanks, planes, ships) Arcade-focused tank battles War Thunder for variety; WoT for simplicity Vehicle Roster 2,000+ vehicles (ground, air, naval) 700+ tanks and tank destroyers War Thunder F2P Grind Heavy grind; fair economy Heavy grind; P2W concerns Roughly equal – both grinds are significant Graphics and Performance Modern engine; high visual fidelity Older engine; lighter on hardware War Thunder for visuals; WoT for low-spec PCs Learning Curve Steep – realistic mechanics Moderate – arcade-simplified World of Tanks for new players Platforms PC, PlayStation, Xbox PC, PlayStation, Xbox Equal

Gameplay: How Each Game Plays

This is the section that matters most when weighing War Thunder vs World of Tanks. Both put you in armoured vehicles on a battlefield, but they feel fundamentally different in practice.

War Thunder: Realistic Combined Arms Combat

War Thunder is a combined arms MMO where you build a vehicle lineup covering tanks, aircraft, and warships across three distinct battle modes. Arcade Battles add aim assist and simplified physics, which is the best entry point for new players. Realistic Battles apply real ballistic physics and crew knockout mechanics. Simulator Battles go furthest, with full cockpit view and no third-person camera.

The ballistics and damage model is what separates War Thunder from every other tank game. Shells must hit specific armour weak spots to penetrate, and individual crew members can be knocked out, disabling functions like gun loading or movement. The BR (Battle Rating) system slots vehicles into brackets by performance rather than era.

Wondering whether War Thunder or World of Tanks will follow you across systems? War Thunder runs on PC, PlayStation 4/5, and Xbox One/Series X/S, and your progression carries between them. World of Tanks‘ platform setup is broken down below.

World of Tanks: Focused Arcade Tank Battles

World of Tanks is exclusively a tank game – no aircraft, no ships. Matches are 15v15 on contained maps with one objective: destroy the enemy team or cap their base. The damage model uses a straightforward HP bar, with no penetration angle calculations and no crew knockouts.

The five role-based tank classes – Light, Medium, Heavy, Tank Destroyer, and SPG – make team roles immediately legible, each with a defined purpose on the map. Progression runs through nation-specific tank lines tiered I through XI, with Tier XI added in the World of Tanks 2.0 update in September 2025.

When comparing World of Tanks vs War Thunder on platform availability, the console families line up – World of Tanks runs on PC, PlayStation 4/5, and Xbox One/Series X/S – but with one important caveat: the console version, World of Tanks Modern Armor, is a separate game from the PC version, with its own client, vehicle roster, and development team.

Verdict: Is War Thunder better than World of Tanks? It depends on what you want. War Thunder wins on depth, with combined arms combat, realistic ballistics, and 2,000+ vehicles, which makes it a richer experience for players willing to invest time. World of Tanks wins on accessibility; faster matches, a simpler damage model, and cleaner progression make it the better entry point for casual players. The full War Thunder vs World of Tanks breakdown continues below.

Vehicles and Content

Vehicle count is one of the biggest practical differences in the War Thunder vs World of Tanks debate, and it shapes how much content you have access to as a free player.

War Thunder’s Multi-Vehicle Roster

War Thunder has over 2,000 vehicles spanning ground forces, aviation, and naval units. Nations with full research trees include USA, USSR/Russia, Germany, Britain, Japan, Italy, France, Sweden, Israel, and China. Each vehicle type has its own independent research tree organised into tiers I through VIII – so a player grinding German tanks progresses through a completely separate tree from someone grinding German aircraft.

Premium vehicles, purchased with Golden Eagles, sit alongside the tech tree at every rank and let players skip the early grind. New vehicles arrive in major updates roughly every 3–4 months, covering new nations, sub-trees, and top-tier additions. Cross-platform progression means every vehicle you unlock is available across PC, PlayStation, and Xbox.

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La collezione di carri armati da World of Tanks

World of Tanks ha oltre 700 veicoli corazzati dai livelli I all’XI, con il livello XI (il massimo) aggiunto nell’aggiornamento World of Tanks 2.0 del 3 settembre 2025. Gli alberi tecnologici delle nazioni includono URSS, Germania, USA, Francia, Regno Unito, Giappone, Cina, Repubblica Ceca, Svezia, Polonia e Italia. Tutti i veicoli del gioco sono terrestri – carri armati, cacciacarri e cannoni semoventi – senza aerei né navi.

I carri armati premium entrano nel garage a un livello fisso e non scendono mai al di sotto del loro livello minimo di prestazioni, il che li rende affidabili sia per addestrare l’equipaggio che per guadagnare crediti. Quando si confrontano World of Tanks e War Thunder in termini di ampiezza dei contenuti, vale la pena notare che Wargaming mantiene il combattimento aereo e navale in titoli completamente separati – World of Warplanes e World of Warships – ciascuno con le proprie installazioni e i propri account.

Verdetto: la scelta tra War Thunder e World of Tanks in termini di varietà di veicoli è semplice: War Thunder vince in ampiezza con oltre 2.000 veicoli e combattimenti con più veicoli. World of Tanks vince per i giocatori che vogliono un roster mirato e gestibile, composto esclusivamente da carri armati. War Thunder è migliore di World of Tanks solo in termini di contenuti? A conti fatti, sì – ma solo se quello che cerchi sono i combattimenti combinati con più veicoli. Il divario di contenuti tra War Thunder e World of Tanks si riduce notevolmente se il tuo unico interesse sono i carri armati.

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Modello free-to-play e progressione

Entrambi i giochi sono gratuiti e entrambi sono oggetto di critiche per la loro monetizzazione: ecco un’analisi onesta di quanto costa a un nuovo giocatore ciascun modello nel confronto tra War Thunder e World of Tanks.

Modello F2P di War Thunder

L'economia di base di War Thunder si basa su due valute. I Leoni d'Argento si guadagnano nelle partite e servono per comprare veicoli e coprire i costi di riparazione. Le Aquile d'Oro sono la valuta premium, usata per acquistare veicoli premium, tempo di account premium e convertire i punti ricerca.

L’account premium aumenta sia i punti ricerca che i Leoni d’Argento guadagnati per battaglia: senza di esso, la fatica a partire dal grado VI in poi è notevole. I costi di riparazione sono il vero punto dolente: perdere a livelli alti prosciuga i Leoni d’Argento più velocemente di quanto le vittorie riescano a ricostituirli.

Il lato positivo è che tutti i contenuti principali sono davvero accessibili senza spendere nulla. I veicoli di livello più alto sono raggiungibili anche da giocatori free-to-play: ci vuole solo più tempo.

Modello F2P da World of Tanks

World of Tanks utilizza tre valute: Crediti (guadagnati in battaglia), Oro (valuta premium) e XP gratuiti (convertibili da XP normali usando l’Oro). L’account Premium aumenta i Crediti e l’XP per battaglia, accorciando i tempi di gioco.

La critica ricorrente sull’economia di World of Tanks riguarda le munizioni premium: originariamente acquistabili solo con l’Oro, garantivano ai giocatori paganti un vantaggio in battaglia. Da allora Wargaming ha reso le munizioni premium acquistabili con i Crediti, ma la percezione di un sistema “pay-to-win” è rimasta. Quando si confrontano World of Tanks e War Thunder in termini di monetizzazione, questa è la differenza più marcata tra i due.

I migliori giocatori competitivi usano tantissimo le munizioni premium, e mantenerle costa un sacco di Crediti in poco tempo: l’etichetta “P2W” è rimasta attaccata a una parte rumorosa della community nonostante gli aggiustamenti graduali.

Verdetto: per quanto riguarda il divertimento in modalità gratuita, secondo il consenso generale della community la scelta tra War Thunder e World of Tanks pende a favore di War Thunder. War Thunder è migliore di World of Tanks in termini di monetizzazione? Per quanto riguarda il F2P puro, la maggior parte dei giocatori dice di sì. Entrambi i giochi richiedono un impegno notevole, ma l’economia di War Thunder è più trasparente riguardo ai compromessi che comporta, ed è proprio questo che lo rende la scelta migliore nel confronto F2P tra War Thunder e World of Tanks.

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Grafica e prestazioni

La grafica e le prestazioni sono una delle categorie più evidenti nel confronto tra War Thunder e World of Tanks: i due giochi si collocano su livelli nettamente diversi sotto entrambi gli aspetti.

Grafica e prestazioni di War Thunder

War Thunder gira sul motore Dagor, aggiornato costantemente da Gaijin Entertainment. I modelli dei veicoli sono molto dettagliati, gli ambienti sono distruttibili e il gioco offre illuminazione volumetrica e condizioni meteorologiche dinamiche su tutte le mappe.

La fedeltà visiva è nettamente superiore rispetto alla maggior parte dei concorrenti del genere. Per le impostazioni elevate serve una GPU di fascia media, mentre War Thunder Mobile è disponibile come client separato per chi gioca su dispositivi mobili.

Grafica e prestazioni da World of Tanks

World of Tanks gira sul motore Core sviluppato internamente da Wargaming, che ha sostituito il vecchio motore BigWorld con l’aggiornamento 1.0 del 2018 e da allora è stato costantemente migliorato. Il gioco funziona bene su hardware meno potente e più vecchio, il che è sempre stato uno dei suoi principali punti di forza.

Dal punto di vista visivo, è una generazione indietro rispetto a War Thunder per quanto riguarda i dettagli ambientali e l’illuminazione. Se confronti World of Tanks e War Thunder in termini di prestazioni, World of Tanks gira senza intoppi su macchine che farebbero fatica con War Thunder a impostazioni simili.

Verdetto: Per quanto riguarda la grafica, la scelta tra War Thunder e World of Tanks dipende interamente dall’hardware. War Thunder è visivamente migliore di World of Tanks? Sì, e non c’è nemmeno paragone. Ma World of Tanks offre prestazioni più affidabili su PC economici o meno recenti, ed è proprio qui che il confronto tra World of Tanks e War Thunder si ribalta. Il divario grafico tra War Thunder e World of Tanks è reale; ma conta solo se il tuo hardware è davvero in grado di sfruttarlo. Su macchine con specifiche inferiori, la scelta tra World of Tanks e War Thunder è facile: vince World of Tanks.

Curva di apprendimento ed esperienza dei nuovi giocatori

Entrambi i giochi possono frustrare i neofiti, e spesso i nuovi giocatori si trovano proprio a dover scegliere tra War Thunder e World of Tanks. La domanda è: quanto è ripido quel primo ostacolo e quanto il gioco ti aiuta a superarlo?

War Thunder: ripida ma gratificante

La curva di apprendimento di War Thunder è ripida nella modalità Battaglie Realistiche. Devi capire le meccaniche di penetrazione delle armature, la posizione dei punti deboli specifici, i ruoli dell’equipaggio, la gestione dell’energia degli aerei e l’economia dei punti di spawn.

Le battaglie Arcade abbassano notevolmente la soglia di accesso, ma i giocatori esperti della modalità Realistica continueranno a surclassare i nuovi arrivati anche lì. Il tutorial di gioco copre solo le nozioni di base più elementari: il wiki di War Thunder, i canali YouTube e i forum sono quasi indispensabili per migliorare in modo significativo.

Il percorso consigliato per iniziare: parti dalle battaglie Arcade e concentrati su una sola nazione prima di diversificare. Nel confronto tra la curva di apprendimento di War Thunder e quella di World of Tanks, questo singolo consiglio da solo colma già una parte significativa del divario.

World of Tanks: un avvio più indulgente

World of Tanks ha una curva di apprendimento più moderata. Il sistema di danni basato sui punti salute (HP) è immediatamente intuitivo: spara ai nemici, riduci i loro HP, sopravvivi. Le cinque classi di carri armati basate sui ruoli offrono ai nuovi giocatori un quadro chiaro su come posizionarsi e dare il proprio contributo fin dall’inizio.

World of Tanks include anche una progressione più strutturata per i nuovi giocatori: le missioni tutorial guidate e la progressione segnalata nella linea dei carri armati aiutano i giocatori a capire quali veicoli ricercare successivamente.

Verdetto: Nel confronto tra le curve di apprendimento di War Thunder e World of Tanks, World of Tanks è il chiaro vincitore per i principianti assoluti. La profondità di War Thunder è gratificante una volta superata la curva di apprendimento, ma richiede un investimento di tempo iniziale maggiore per arrivarci.

Comunità e longevità

Una delle domande più ricorrenti nel dibattito tra War Thunder e World of Tanks è quale dei due giochi sia più attivo in questo momento: ecco cosa dicono i dati.

Attività dei giocatori di War Thunder

War Thunder è su Steam, quindi l’attività dei giocatori è facilmente verificabile. A maggio 2026, si colloca costantemente tra i primi 25 giochi più giocati su Steam, con un picco di giocatori simultanei che supera regolarmente i 60.000 e picchi giornalieri vicini ai 77.000.

Gaijin Entertainment rilascia aggiornamenti importanti circa ogni tre mesi, aggiungendo nuovi veicoli, nazioni e modalità di gioco. Il gioco è in fase di sviluppo attivo dal 2013.

Attività dei giocatori da World of Tanks

World of Tanks è su Steam dal 2021, con la possibilità di collegare l’account a quelli Wargaming esistenti aggiunta nel 2025. Detto questo, la maggior parte dei giocatori usa ancora il launcher Game Center di Wargaming, quindi il numero di giocatori simultanei su Steam (con picchi intorno ai 9.500) riflette solo una parte dell’attività totale. Wargaming ha dichiarato che i giocatori registrati su World of Tanks nel corso degli anni sono più di 200 milioni, anche se i dati sugli utenti attivi attuali non sono resi pubblici.

Gli aggiornamenti principali escono ogni trimestre e il gioco è in fase di sviluppo attivo dal 2010. L’ultimo aggiornamento di grande rilievo – World of Tanks 2.0, a settembre 2025 – è stato il più grande di sempre per il gioco, introducendo il primo nuovo livello in 15 anni (Livello XI), ribilanciando più di 350 veicoli, aggiungendo una modalità PvE basata su una trama su una nuova mappa (Nordskar) e rinnovando completamente l’hangar e l’interfaccia utente.

Una nota per chi gioca su console

War Thunder Mobile è un client a sé stante per dispositivi mobili. Anche WoT Console (su PlayStation e Xbox) è un gioco distinto da WoT PC, con veicoli diversi e un team di sviluppo separato: assicurati di giocare alla versione corretta prima di confrontare le esperienze.

Verdetto: Nessuno dei due giochi sta morendo. La scheda di War Thunder su Steam rende l’attività dei giocatori facilmente tracciabile; i 160 milioni di account registrati da World of Tanks suggeriscono una vasta base di utenti che non può essere misurata in modo indipendente in tempo reale. Entrambi ricevono aggiornamenti regolari sui contenuti: la longevità non è il fattore decisivo nel confronto tra World of Tanks e War Thunder.

A quale gioco dovresti giocare?

Quando si confrontano War Thunder e World of Tanks, ecco un consiglio diretto in base al tipo di giocatore. È la domanda più cercata nel dibattito War Thunder vs World of Tanks e merita una risposta chiara.

Se cerchi il massimo in termini di contenuti e varietà, gioca a War Thunder. Oltre 2.000 veicoli tra forze terrestri, aeree e navali, un gameplay che combina diverse armi, una balistica realistica e importanti aggiornamenti trimestrali lo rendono un gioco più vasto e tecnicamente più ambizioso. Per chiunque stia valutando War Thunder e World of Tanks in base al volume dei contenuti, War Thunder vince a mani basse.

gioca a War Thunder. Oltre 2.000 veicoli tra forze terrestri, aeree e navali, un gameplay che combina diverse armi, una balistica realistica e importanti aggiornamenti trimestrali lo rendono un gioco più vasto e tecnicamente più ambizioso. Per chiunque stia valutando War Thunder e World of Tanks in base al volume dei contenuti, War Thunder vince a mani basse. Se sei alle prime armi con gli MMO militari, inizia con World of Tanks. Partite più brevi, meccaniche più semplici, un sistema di classi chiaro e una progressione guidata per i nuovi giocatori lo rendono un punto di ingresso migliore per chi non ha esperienza nel genere.

inizia con World of Tanks. Partite più brevi, meccaniche più semplici, un sistema di classi chiaro e una progressione guidata per i nuovi giocatori lo rendono un punto di ingresso migliore per chi non ha esperienza nel genere. Se il realismo e l’immersione sono la tua priorità, gioca a War Thunder. La modalità “Battaglie realistiche”, la balistica di penetrazione autentica e un modello di danno che premia la vera conoscenza dei veicoli lo rendono la scelta migliore per la profondità della simulazione. I giocatori che amano i migliori giochi della serie Total War o altre esperienze strategiche basate sulla storia tendono a preferire l’approccio di War Thunder.

gioca a War Thunder. La modalità “Battaglie realistiche”, la balistica di penetrazione autentica e un modello di danno che premia la vera conoscenza dei veicoli lo rendono la scelta migliore per la profondità della simulazione. I giocatori che amano i migliori giochi della serie Total War o altre esperienze strategiche basate sulla storia tendono a preferire l’approccio di War Thunder. Se giochi su un PC con specifiche basse, World of Tanks è la scelta più sicura. I requisiti hardware meno esigenti fanno sì che funzioni senza intoppi su macchine più vecchie, dove War Thunder farebbe fatica a funzionare con impostazioni accettabili.

I giocatori interessati a una gamma più ampia di titoli militari e di strategia potrebbero trovare utili anche le guide ai migliori giochi di guerra e ai migliori giochi per PC su Eneba Hub.

Verdetto finale: War Thunder contro World of Tanks

La questione "War Thunder contro “World of Tanks” non ha un unico vincitore – e la risposta sincera è: vale la pena scaricare entrambi perché sono entrambi gratuiti.

War Thunder è il gioco migliore se cerchi:

Profondità, varietà e il maggior numero di contenuti

Oltre 2.000 veicoli per combattimenti terrestri, aerei e navali

Una balistica realistica che premia la vera conoscenza dei veicoli

Progressi multipiattaforma e un flusso di contenuti in costante crescita

World of Tanks è il gioco migliore se cerchi:

Un punto di ingresso più veloce e accessibile

Un'esperienza incentrata esclusivamente sui carri armati, senza aerei o navi da gestire

Prestazioni migliori su hardware meno potente o più vecchio

Un sistema di classi più chiaro e una progressione più strutturata

Non sai ancora se War Thunder o World of Tanks fa al caso tuo? Scaricali entrambi: sono gratis. Per la maggior parte dei giocatori nel 2026 , il dilemma War Thunder vs World of Tanks si risolve facilmente dopo aver provato entrambi per un’ora. Il modello free-to-play di War Thunder, gli oltre 2.000 veicoli e il combattimento interforze lo rendono il pacchetto più completo per chi è disposto a dedicarci del tempo.

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