11 storie sui videogiochi in ordine cronologico: le tappe fondamentali e i titoli iconici

Mettere in ordine i giochi della serie Tales è importante per capire la storia e la direzione della serie. I giochi Tales si sono sempre distinti per la forte caratterizzazione dei personaggi, i momenti di interazione e un sistema di combattimento unico nel suo genere, ma non sono diventati così dall’oggi al domani.

Se vuoi immergerti nella storia del franchise, ci penso io. Anche se non tratterò l’intera lista dei giochi della serie Tales in ordine cronologico, metterò in evidenza 11 titoli di spicco che illustrano la crescita (e le difficoltà iniziali) della serie Tales.

La nostra selezione dei migliori giochi della serie Tales

Anche se questa lista si concentra principalmente sull’elencare i giochi più importanti della serie Tales in ordine cronologico, devo sottolineare che alcuni di essi sono sia storicamente rilevanti che giochi di altissimo livello:

Racconti dell’Abisso (2006) – Il mio preferito in assoluto, questo gioco della serie Tales approfondisce davvero i meandri dello sviluppo dei personaggi. Tales of Vesperia (2008) – Un JRPG che non ha nulla da invidiare agli altri ed è uno dei migliori punti di partenza per chi si avvicina alla serie per la prima volta. Tales of Berseria (2016) – Una versione più cupa e matura del classico eroe di Tales, insieme a combattimenti dinamici, lo rendono davvero unico.

Ma anche se questi sono i titoli che ho scelto come punti di forza di questa lista, non sono le uniche pietre miliari della serie, quindi continua a leggere.

I 11 giochi della serie Tales in ordine – dal più vecchio al più recente

Prima di iniziare, devo precisare un paio di cose.

Prima di tutto: questa non è una lista completa. Ci sono 11 titoli in questa lista, ma il numero effettivo di giochi della serie Tales (contando spin-off, titoli per dispositivi mobili e altro) si aggira intorno ai 25-30, più o meno.

In secondo luogo, i giochi saranno elencati in ordine cronologico, non in base al punteggio decrescente. Anche se vedremo cosa ha reso speciale ciascuno di questi giochi, tieni presente che non sono ordinati dal migliore al peggiore.

Infine, ti avverto che qui c’è un po’ di parzialità personale: anche se ogni gioco di questa lista ha lasciato un segno importante nella serie Tales, non tutti lo hanno fatto grazie alla loro eccellenza.

Ora, entriamo subito nel vivo. Quali di questi giochi della serie Tales hai provato?

1. Tales of Eternia [Il meglio dei JRPG della fine degli anni ’90]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 1, PSP Anno di uscita 2000 Autore/i Namco Durata media di gioco ~40 ore

Cominciamo con una delle prime grandi star della serie, Tales of Eternia (o Racconti del destino 2 nella sua versione originale nordamericana). Molti, me compreso, lo considerano uno dei migliori JRPG di tutti i tempi e, insieme a Final Fantasy 7, incarna alla perfezione la trama, il design di gioco e l’estetica dei giochi di ruolo della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000.

E quando dico “trama da fine anni ’90”, intendo proprio quello. Vesti i panni di Reid Hershel, un ragazzo di campagna che vive un’esistenza idilliaca a Rasheans quando una ragazza cade da un dirigibile proprio nelle tue braccia (in senso figurato), portandoti, ovviamente, un avvertimento sull’apocalisse. Per farla breve, verrai trascinato in una missione per salvare il mondo.

Perché l’abbiamo scelto Anche se oggi può sembrare un po’ rudimentale, Tales of Eternia merita ancora di essere giocato grazie al gameplay tipico della serie Tales e al sistema di combattimento lineare super appagante.

Un po’ convenzionale, certo, ma per l’epoca, Eternia era (ed è tuttora) eccezionale. Certo, oggi ci sono giochi della serie Tales of migliori se cerchi una trama o un sistema di combattimento più avvincenti, ma Eternia rappresenta l’apice di un’era più semplice e classica. Con un buon ritmo, filmati e grafica di alto livello, solide basi RPG, oltre a tantissimi segreti e contenuti extra, Eternia è un gioco che resterà nella storia.

Il mio verdetto: vecchio ma sempre valido; anche se Tales of Eternia non è propriamente il primo gioco della serie, si conferma come uno dei grandi grazie alle sue prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista.

2. Tales of Symphonia [Il salto al 3D]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Anno di uscita 2003 Creatori Namco Durata media di gioco ~50 ore

Se negli anni 2000 eri un fan della serie e avevi appena finito di giocare a Eternia, non hai dovuto aspettare molto per il prossimo titolo della serie, sempre che avessi un GameCube. Uscito nel 2003, Tales of Symphonia era un po’ goffo e si trovava in quella fase un po’ imbarazzante in cui la serie stava cercando di passare al 3D… ma rimane ancora oggi un classico molto amato.

L’essenza del JRPG c’è ancora: vestirai i panni di Lloyd Irving, un idealista dagli occhi spalancati (onestamente, un po’ un idiota) che si imbarca in una missione per proteggere la sua amica d’infanzia Colette Brunel nel suo Viaggio per la Rigenerazione del Mondo. Questo rituale mira a risvegliare la dea Martel e a imprigionare i malvagi Desiani… ma ovviamente, visto che si tratta di un JRPG, aspettati che le cose vadano storte tantissime volte.

Perché l'abbiamo scelto I giocatori di oggi troveranno senza dubbio Symphonia un po’ goffo; tieni presente che Symphonia era in fase di transizione verso il 3D. Tuttavia, se riesci a guardare oltre questi difetti, Symphonia offre una scrittura dei personaggi e combattimenti appaganti che sono i tratti distintivi della serie Tales of.

Anche se la trama non è stata acclamata quanto quella dei titoli precedenti, Symphonia rimane un gioco molto curato, con una colonna sonora fantastica e un’elevata rigiocabilità. Per me, però, il vero punto forte è il combattimento: sì, è un po’ goffo, ma il passaggio dal sistema di combattimento a movimento lineare a una versione multilinea ha segnato l’inizio di giochi della serie Tales ancora più grandi in futuro.

Il mio verdetto: se cerchi un po’ di azione JRPG nostalgica e vuoi scoprire le origini della serie Tales, Tales of Symphonia è un ottimo punto di partenza.

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3. Tales of Legendia [Leggi la storia, salta i combattimenti]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2 Anno di uscita 2005 Creatore/i Namco (Progetto MelFes) Durata media di gioco ~35 ore

Mettiamo le cose in chiaro: non penso che Tales of Legendia sia un brutto gioco, ma tra i titoli della serie Tales è piuttosto controverso. Molti saranno d’accordo sul fatto che questo è un gioco che si gioca per la trama e i personaggi; il combattimento, invece, è generalmente considerato così così. Non è terribile, ma sembra incredibilmente datato, sia nell’aspetto che nelle sensazioni, ed è anche super elementare.

Perché l’abbiamo scelto Legendia è uno di quei giochi che ci giochi una volta e basta, ma credo che sia un punto importante nella serie. La sua accoglienza tiepida, soprattutto se paragonata all’amatissimo Symphonia, è stata un campanello d’allarme per Namco e ha spianato la strada a giochi più solidi in futuro.

Vale la pena notare che i difetti di Legendia possono in parte essere ricondotti al suo team di sviluppo. Anziché essere affidato ai team che avevano lavorato ai precedenti giochi della serie Tales, Symphonia è stato realizzato da Project MelFes, un team misto composto da personale Namco e da sviluppatori delle serie Tekken e Soulcalibur.

Legendia, come altri JRPG, segue una trama generale del tipo “salva il mondo”. Ma ciò che distingue davvero Legendia (e forse lo riscatta) sono le missioni dei personaggi: grandi archi narrativi in cui puoi conoscere più da vicino ciascuno dei tuoi personaggi. Puoi dire quello che vuoi sul combattimento di Legendia, ma lo sviluppo dei personaggi e la sceneggiatura qui sono a dir poco eccezionali.

Il mio verdetto: se sei disposto a sopportare i combattimenti un po’ deludenti, le missioni dei personaggi di Tales of Legendia ti stupiranno continuamente per la loro ampiezza e profondità.

4. Racconti dell’Abisso [Un classico moderno]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, Nintendo 3DS Anno di uscita 2006 Sviluppatore/i Namco Durata media di gioco circa 60 ore

Ecco, ora sì che ci siamo. Legendia è stato un po’ un punto basso per la serie Tales, ma il suo successore, Racconti dell’Abisso, ha più che compensato. Questo è un JRPG per eccellenza, con una narrazione sorprendentemente matura, un cast corale molto forte con uno sviluppo approfondito dei protagonisti e combattimenti soddisfacenti che lo mettono alla pari con i migliori giochi di ruolo d’azione.

In questa storia vestirai i panni di Luke fon Fabre, un ragazzo piuttosto ingenuo che viene catapultato dall’altra parte del mondo insieme a Tear Grants, una maga in missione per uccidere suo fratello. Come nella maggior parte dei giochi della serie Tales, aspettati tanti colpi di scena e momenti da brivido nella tua missione per salvare, ancora una volta, il mondo.

Perché l'abbiamo scelto Racconti dell’Abisso è un gioco che fa tutto alla perfezione. Certo, forse non è super innovativo o strabiliante, ma ogni aspetto, dalla trama al combattimento, è curato nei minimi dettagli e ben realizzato, regalando un'esperienza di gioco davvero eccezionale sotto ogni punto di vista.

Dove Racconti dell’Abisso brilla davvero è nella sua storia, decisamente più matura rispetto ai titoli precedenti. Luke è un personaggio che ti conquista pian piano, e il suo lento e doloroso percorso di crescita da ragazzo arrogante ed egocentrico a vero eroe è qualcosa che devi provare di persona.

Il mio verdetto: se potessi scegliere un solo gioco per rappresentare l’intera serie di Tales, sarebbe senza dubbio Racconti dell’Abisso.

5. Tales of Vesperia [Ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i Namco Durata media di gioco ~50 ore

Dando un'occhiata a questa lista, puoi vedere come i giochi della serie Tales siano cresciuti nel corso degli anni, dal passaggio al 3D in Symphonia a una maggiore attenzione alla narrazione in Abyss. Il culmine si è raggiunto con l’amatissimo Tales of Vesperia, uno dei migliori JRPG su Switch e un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori, tanto da aver ricevuto una versione rimasterizzata nel 2019.

Perché l’abbiamo scelto Vesperia è considerato uno dei momenti migliori della serie per un buon motivo. Questo gioco incorpora tutte le lezioni apprese dagli altri titoli della serie Tales e le perfeziona in una narrazione incisiva e potente, con un sistema di combattimento divertente.

Questa volta vestirai i panni del giustiziere Yuri Lowell, un ex cavaliere che affronta le ingiustizie con le proprie mani. Come nella maggior parte dei giochi della serie Tales, una semplice commissione (il furto di una fontana) si trasforma rapidamente in qualcosa di molto, molto più grande. Gli spoiler abbondano, anche se aggiungo che secondo me la trama è un po’ più debole rispetto al gioco precedente.

Vesperia è un esempio lampante della maturità raggiunta dai giochi della serie Tales. A quel punto, Namco aveva un’idea chiara di cosa funzionasse e cosa no, e si vede chiaramente come abbiano cercato di perfezionare i propri punti di forza (in particolare la trama e l’unicità del sistema di combattimento di Tales) sperimentando al contempo nuovi modi per far evolvere la serie.

Il mio verdetto: Vesperia merita a pieno titolo il suo posto tra i titoli più amati della serie Tales, e vale ancora al 100% la pena provarlo oggi.

6. Tales of Xillia [Narrazione a doppia prospettiva]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Namco Durata media di gioco ~35 ore

E a proposito di sperimentazione, è proprio quello che ha fatto Namco con Tales of Xillia. Questo titolo si distingue per la narrazione a doppia prospettiva; esatto, hai due protagonisti e due campagne al prezzo di una. Anche se, a dire il vero, avrei preferito che avessero creato un’unica trama, più ampia e meglio sviluppata.

La storia inizia nel regno di Rieze Maxia, dove umani e mostri convivono in relativa armonia. Quando Jude Mathis, studente di medicina, scopre una terribile verità nel cuore del paese di Rashugal, viene salvato da Milla Maxwell e, insieme, i due partono per una missione volta a riportare la pace nel mondo.

Perché l’abbiamo scelto La trama di Xillia può sembrare un po’ così così rispetto agli altri titoli della serie Tales, ma è sostenuta da tanti altri punti di forza: un cast simpatico e memorabile, una direzione artistica e una colonna sonora di grande effetto, e un sistema di combattimento ben strutturato e modernizzato.

La trama promette una storia interessante, questo è certo, ma l’esecuzione lascia un po’ a desiderare. Tuttavia, questo viene più che compensato dal sistema di combattimento. Il sistema di combattimento di Xillia prende il meglio dai sistemi di Destiny e Symphonia, aggiungendo attacchi combinati per un potenziale di combo ancora maggiore. È davvero divertente, e forse la mia parte preferita di questo gioco.

Il mio verdetto: anche se la trama di Tales of Xillia è uno dei suoi punti deboli, i personaggi giocabili, l’estetica moderna e soprattutto i combattimenti sono fantastici.

7. Tales of Xillia 2 [Un vero e proprio sequel]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Bandai Namco Durata media di gioco ~35 ore

Sì, hai letto bene: Tales of Xillia 2 è uno dei pochi giochi della serie Tales ad avere un sequel diretto. Un vero miracolo, lo so.

Anche se è ambientato nello stesso mondo del titolo precedente, la storia di Xillia 2 è generalmente considerata un miglioramento rispetto al primo capitolo. Vesti i panni di Ludger Kresnik di Elympios e, insieme al cast di Xillia, cercherai di aiutare una ragazza misteriosa a trovare la mistica Terra di Canaan. Anche questa volta sono coinvolti mondi paralleli e la nuova storia è molto più cupa. Divertiti.

Perché l’abbiamo scelto Il modo migliore per descrivere Xillia 2 è “Xillia”, ma meglio. Xillia 2 perfeziona le meccaniche di gioco di Xillia e migliora il ritmo della storia, offrendo un’esperienza di gioco decisamente migliore.

Xillia 2 offre anche un ottimo seguito al sistema di combattimento di Xillia. È più o meno la stessa cosa, certo, ma è ancora più raffinato. Ci sono tantissime piccole modifiche per migliorare i sistemi, e ogni personaggio, sia quelli nuovi di Xillia 2 che le star del primo gioco, è un vero spasso da giocare.

Il mio verdetto: Tales of Xillia 2 è un incredibile seguito di un gioco già di per sé ottimo. Se hai amato Tales of Xillia, Tales of Xillia 2 ti piacerà sicuramente.

8. Tales of Zestiria [Una lezione di sperimentazione]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3/4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Bandai Namco Durata media di gioco ~45 ore

Torniamo un attimo a quando ho detto che “Namco stava sperimentando come far evolvere la serie”, perché Zestiria non era sicuramente la risposta giusta. Non è del tutto ingiocabile, ma non si può negare quanto Zestiria impallidisca rispetto al resto della serie Tales, al punto che probabilmente ti chiederai perché non stai semplicemente giocando ad altri titoli della serie.

Il modo migliore per riassumere Zestiria è che è o troppo banale o troppo complicato, senza vie di mezzo. Molti criticano la trama perché è sorprendentemente insipida per un gioco della serie Tales. Il combattimento, d’altra parte, è un caos totale in cui anche le cose più semplici (come il sistema di equipaggiamento) sono un incubo. In un certo senso, avrei preferito che si fossero concentrati sulla loro versione di un grande RPG a turni.

Perché l’abbiamo scelto Zestiria è un gioco la cui ambizione ha di gran lunga superato la sua realizzazione. Tuttavia, devo ammettere che alcune delle sue meccaniche sono davvero interessanti e meritano di essere approfondite.

Detto questo, Zestiria ha comunque un suo seguito. La colonna sonora a volte è commovente e, a quanto pare, la storia migliora se vai fino in fondo (anche se, ammettiamolo, c’è davvero MOLTO da digerire). Ciononostante, è ampiamente considerato un gioco “ipotetico” nella serie Tales, con tantissimo potenziale rimasto inespresso. Almeno i giochi successivi hanno imparato da questo, immagino.

Il mio verdetto: se sei un fan delle meccaniche sperimentali dei JRPG, Tales of Zestiria ti darà sicuramente del filo da torcere.

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9. Tales of Berseria [Una storia più cupa e matura]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3/4 Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Bandai Namco Durata media di gioco ~45 ore

Potresti pensare che Namco si sarebbe subito lavata le mani di Zestiria, ma non è così. Il titolo successivo, Tales of Berseria, non è ambientato in un mondo nuovo, ma è piuttosto un prequel di Zestiria. E anche se questo potrebbe sembrare un campanello d’allarme, non lo è: Berseria è un grande successo ed è uno dei migliori giochi fantasy quando si tratta di approcci più realistici alle trame dei JRPG.

A differenza dei giochi precedenti della serie, Berseria è a tutti gli effetti una storia di vendetta. Sì, a un certo punto ti ritrovi coinvolto nel salvare il mondo (dopotutto è un JRPG), ma la vendetta è un’influenza totalizzante sulla protagonista, Velvet Crowe. Si insinua in ogni sua azione, al punto che a volte ti sembrerà di giocare nei panni di un antieroe.

Perché l'abbiamo scelto Non giriamoci intorno: Velvet è il vero cuore di Berseria. Sì, anche gli altri nemici e personaggi giocabili sono carini, ma Velvet ruba la scena sia con la sua evoluzione del personaggio impeccabile che con le sue prestazioni in combattimento senza pari.

Come ci si aspetta da un gioco della serie Tales, Berseria punta all’eccellenza in ogni aspetto e la raggiunge. Il combattimento è eccezionale, la colonna sonora e l’atmosfera sono intense, e il doppiaggio in questo titolo (soprattutto quello di Velvet) è particolarmente toccante.

Il mio verdetto: Tales of Berseria è un gioco fantastico sotto ogni punto di vista, ma è particolarmente indicato per chi cerca qualcosa di diverso dai soliti JRPG dal tono spensierato.

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10. Tales of Arise [Un trionfale ritorno alla forma]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Bandai Namco Durata media di gioco ~50 ore

Molti considerano Tales of Arise il numero uno nella classifica dei migliori giochi della serie Tales. Non sono del tutto convinto di questa idea, ma non posso negare che, sì, Tales of Arise sia un gioco fantastico.

Perché l'abbiamo scelto Arise porta perfettamente lo spirito della serie Tales nell’era moderna, senza mai perdere di vista ciò che rende speciale questo franchise.

In Tales of Arise, ritroviamo la solita trama. Stavolta, la storia si svolge in un regno diviso tra il mondo avanzato e sospeso tra le nuvole di Rena e le terre conquistate di Dahna. Come ci si aspettava, i nostri protagonisti provengono sia da Rena che da Dahna e, naturalmente, dovrai impegnarti per ricucire la frattura tra i due popoli.

Sebbene Arise non introduca nulla di nuovo, compensa ampiamente questa mancanza con una cura dei dettagli eccezionale. Tutto, e intendo proprio tutto, è molto più raffinato: una presentazione e una direzione artistica potenti e cinematografiche, una colonna sonora e un doppiaggio eccezionali, oltre a sistemi di gioco ben rifiniti, in particolare il combattimento.

Il mio verdetto: Tales of Arise è un ottimo punto di partenza per chi cerca un approccio più moderno alla serie.

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11. Tales of Graces f Remastered [Maggiore accessibilità per i titoli più datati]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Creatore/i Tose (remaster), Bandai Namco Durata media del gioco ~45 ore

Ultimo, ma sicuramente non meno importante in questa lista, c’è il remake moderno di un vecchio titolo: Tales of Graces f Remastered. Giusto per chiarire: Tales of Graces f era una versione aggiornata di Graces, quindi Graces f Remastered non è solo un remaster, ma una versione definitiva con tutti i DLC e alcune belle modifiche per migliorare l’esperienza di gioco, oltre a renderlo più accessibile al pubblico di oggi.

Vesti i panni di Asbel Lhant, un giovane (e ovviamente idealista) nobile che cerca di acquisire più potere per servire al meglio il popolo che un giorno governerà. In pratica, succedono un sacco di cose e non pochi legami si spezzano. Sì, è una storia molto incentrata sul “potere dell’amicizia”, anche se compensa tutto questo con l’alchimia tra i personaggi e la qualità delle scenette.

Perché l'abbiamo scelto Tales of Graces f Remastered è un gioco divertente dall’inizio alla fine, ma ciò che lo rende davvero speciale è il sistema di combattimento basato sui CC. Anche se ad alcuni potrebbe non piacere, io adoro il modo in cui rende i combattimenti veloci, frenetici e praticamente simili a quelli di un picchiaduro.

Come altri titoli della serie, Tales of Graces f Remastered punta a eccellere sotto ogni aspetto. Con i suoi combattimenti frenetici (che secondo me lo rendono un bel piccolo RPG tattico), un buon ritmo, tantissimi contenuti post-gioco, una colonna sonora suggestiva e tocchi moderni, questo è sicuramente un gioco della serie Tales che dovresti provare.

Il mio verdetto: Tales of Graces f Remastered è un ottimo lavoro di rimasterizzazione che ogni giocatore della serie Tales o appassionato di JRPG dovrebbe prendere in considerazione.

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Tutto quello che devi sapere sui giochi della serie Tales

Ora che hai avuto una rapida panoramica di alcuni dei titoli chiave della serie Tales degli ultimi anni, approfondiamo un po’ di più la serie Tales nel suo complesso.

Come si è evoluta la serie Tales nel tempo

La serie Tales è iniziata con Tales of Phantasia, che nel 1995 è uscito solo in Giappone per Super Famicom (SNES). Questo JRPG si è subito distinto per aver spinto al massimo la grafica e la qualità audio della console, oltre che per il suo sistema di combattimento a movimento lineare, unico per l’epoca.

Il successo di Phantasia ha portato alla nascita di diversi altri titoli sulla stessa linea: Racconti del destino ha debuttato nel 1997, seguito da Tales of Eternia nel 2001. Sebbene tutti questi giochi abbiano riscosso un successo che andava da discreto a grande, il prossimo grande salto in avanti sarebbe arrivato con il passaggio di Tales of Symphonia alla grafica 3D, verso cui molti giochi si stavano orientando all’epoca.

Da quel momento in poi, Namco si è impegnata sia a perfezionare la serie Tales sia a distinguerla dagli altri JRPG. La successiva grande innovazione sarebbe arrivata dall’adattamento del sistema di combattimento all’ambiente 3D; questo si sarebbe visto nella modalità “free run” da Racconti dell’Abisso, in cui un personaggio poteva staccarsi dalle linee di battaglia lineari e riposizionarsi altrove sul campo di battaglia.

Oggi, i giochi della serie Tales continuano a distinguersi non solo creando trame più profonde e mature, ma anche evolvendo continuamente e aggiungendo novità al loro rinomato sistema di combattimento. Intendiamoci, non tutti gli esperimenti hanno avuto successo, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare: continuano a provare cose nuove.

Cosa distingue la serie Tales nel genere JRPG?

Ricorda che Tales è nato nel 1995, un’epoca in cui i JRPG erano super di moda. Questo significa che il primissimo gioco doveva offrire qualcosa di molto diverso da ciò che potevano offrire titoli come Final Fantasy. E ci è riuscito: *Tales of Phantasia* non solo ha stupito per la sua padronanza dell’hardware del Super Famicom, ma ha offerto un sistema di combattimento completamente nuovo.

La serie Tales si è sempre distinta per il sistema di combattimento. Mentre altri JRPG adottavano il sistema a turni, Tales utilizzava già combattimenti in tempo reale molto simili a quelli dei giochi di lotta. Era innovativo, unico e, soprattutto, divertente da giocare.

Man mano che la serie cresceva, Namco ha sperimentato sempre di più con questo sistema, aggiungendo collegamenti e combo, più opzioni di movimento e persino il controverso sistema di Armatizzazione in Zestiria. Ma a prescindere dall’epoca, Tales ha sempre avuto un sistema di combattimento davvero diverso.

Oltre a questo, i giochi di Tales si distinguono anche per l’enorme attenzione alla crescita dei personaggi e alle interazioni. Anche se le trame sono quasi sempre quelle classiche dei JRPG, i giochi di Tales danno vita ai personaggi attraverso piccole chiacchierate e scenette, trasformandoli da semplici sprite o grafica 3D in personaggi veri e propri, in carne e ossa.

Quale gioco della serie Tales dovresti provare per primo?

Detto questo, potresti chiederti: «Ok, quale gioco dovrei giocare per primo?» Non c’è una risposta univoca, ma la community di Tales spesso indica Symphonia, Vesperia o Xillia come ottimi punti di partenza.

Tales of Symphonia è il più vecchio tra questi, ma come ho detto nella mia recensione, è un classico amatissimo per un ottimo motivo. Con un gameplay semplice ma solido, una grafica fantastica (per l’epoca) e una storia commovente, Symphonia offre uno sguardo sulle fondamenta della serie.

Tales of Vesperia è un altro ottimo punto di partenza, perché secondo me rappresenta l’apice della “fase intermedia” di Tales. È un mix tra le solide basi dei vecchi giochi e le comodità e la qualità dei titoli moderni, che offre un’atmosfera nostalgica da JRPG insieme a un cast di personaggi di grande impatto.

Tales of Xillia è il più moderno dei tre. Xillia mette in mostra la crescita della serie con un mix di una trama decente e un gameplay d’azione in tempo reale eccezionale. Questo titolo è particolarmente adatto a chi è appena uscito dal mondo dei tradizionali RPG a turni: non è troppo complesso, ma è super appagante.

Infine, non ci sono regole su da dove dovresti iniziare. Parti dal gioco che ti attira di più, che si tratti di un titolo più vecchio, di una versione modernizzata o di un remaster.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi della serie Tales of

A questo punto, probabilmente hai già un’idea chiara da dove iniziare. Ma se hai ancora difficoltà a decidere, lascia che ti aiuti sintetizzando l’essenziale.

Il miglior punto di partenza per i giochi della serie Tales of oggi?

Per i nuovi giocatori → Tales of Symphonia , Tales of Vesperia o Tales of Xillia. Ognuno di questi tre titoli è eccellente e offre un mix perfetto di gameplay, trama, sviluppo dei personaggi e combattimenti.



Ognuno di questi tre titoli è eccellente e offre un mix perfetto di gameplay, trama, sviluppo dei personaggi e combattimenti. Per i neofiti alla ricerca di titoli più moderni → Tales of Arise . Questo gioco sembra una rivisitazione dei titoli originali pensata per i giocatori di oggi, con un design dei personaggi fantastico, una trama solida, combattimenti fluidi e una grafica accattivante.



Questo gioco sembra una rivisitazione dei titoli originali pensata per i giocatori di oggi, con un design dei personaggi fantastico, una trama solida, combattimenti fluidi e una grafica accattivante. Per chi ama la crescita dei personaggi → Racconti dell’Abisso. Che tu ami Luke o lo odi, nessuno può negare che questo gioco abbia un arco narrativo dei personaggi davvero incredibile.



Che tu ami Luke o lo odi, nessuno può negare che questo gioco abbia un arco narrativo dei personaggi davvero incredibile. Per chi è stanco dell’eroe idealista → Tales of Berseria. Il percorso oscuro della protagonista Velvet Crowe e la sua ossessione per la vendetta offrono una visione diversa e rinfrescante della serie.

Domande frequenti