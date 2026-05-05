Recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: un remake audace e controverso

Questa recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riflette le mie impressioni dopo aver completato entrambe le campagne, oltre ai dettagli di lancio attualmente disponibili, al consenso della critica e all’opinione generale della community.

Essendo io stesso un fan sfegatato della serie Yakuza (con Yakuza 0 che è uno dei miei giochi preferiti di sempre), ho passato un bel po’ di tempo con Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e capisco subito perché le opinioni su questo titolo siano così contrastanti. Questa uscita è stata una delle più chiacchierate della serie negli ultimi anni, e non sempre per gli stessi motivi .

Uscito il 12 febbraio 2026, il pacchetto ti offre il remake completo di Yakuza 3 con una nuovissima campagna prequel chiamata Dark Ties. Sulla carta, sembra una vittoria scontata. In pratica, però, la cosa si rivela un po’ più… complicata.

Nel complesso, ci sono un sacco di momenti che mi hanno davvero colpito. Il combattimento è decisamente migliore rispetto alla versione originale, e alcune delle sezioni più tranquille incentrate sui personaggi ti colpiscono nel profondo, proprio come ci ha abituati la serie. Poi alcune decisioni mi hanno fatto riflettere, soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti nella trama e i contenuti mancanti.

Questo contrasto è al centro dell’esperienza. Alcuni giocatori ne usciranno entusiasti dei miglioramenti moderni e della campagna aggiuntiva, mentre altri si concentreranno su ciò che è stato modificato o rimosso (e a ragione).

Quindi, invece di cercare di dare subito un giudizio definitivo, ti spiegherò tutto nel modo più chiaro possibile: cosa trovi nella confezione, come funziona ogni parte, cosa è cambiato rispetto all’originale e da dove nascono effettivamente alcune polemiche su questo titolo.

Alla fine, ti avrò dato un’idea chiara se valga la pena comprare subito Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties o se sia meglio aspettare.

Recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: di cosa si tratta, esattamente?

Prima di addentrarmi troppo nei dettagli di tutto ciò che questo gioco ha da offrire, come faccio di solito nelle mie altre recensioni, lascia che chiarisca subito il punto che crea più confusione. Non si tratta di un unico gioco con un sottotitolo. Sono due campagne separate raggruppate insieme (da qui il “&”).

Yakuza Kiwami 3 è un remake completo del titolo per PlayStation 3 del 2009, e non si tratta di un semplice ritocco. Il gioco gira sul Dragon Engine, il che significa grafica aggiornata, nuovi filmati, attività ampliate e un sistema di combattimento completamente rielaborato. La storia segue lo stesso percorso di base, anche se il modo in cui si sviluppa è cambiato in alcuni punti chiave.

Poi c’è “Dark Ties”. Si tratta di una campagna prequel autonoma incentrata su Yoshitaka Mine, l’antagonista principale di Yakuza 3. È nata come un’idea più modesta, ma si è trasformata in una storia giocabile completa dopo che i fan hanno chiesto a gran voce più contenuti su Mine.

Anche se Dark Ties si svolge in un periodo precedente nella cronologia di Yakuza, una cosa che devo sottolineare nella mia recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è che ti consiglio vivamente di giocare prima a Kiwami 3. Il prequel fa apertamente riferimento a momenti chiave della trama della campagna principale, quindi se ti ci butti troppo presto ti rovinerai le rivelazioni più importanti.

Passerai da un protagonista all’altro, entrambi molto diversi. Kazuma Kiryu guida la trama principale tra Okinawa e Tokyo, mentre la campagna di Mine si svolge tutta a Kamurocho. Questo contrasto funziona bene, soprattutto quando inizi a notare come le loro prospettive differiscano – proprio come in Yakuza 0 con Kiryu e Majima.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è uscito su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e altri rivenditori di terze parti, offrendo un modo conveniente per accedere al gioco senza pagare il prezzo pieno in negozio.

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Gameplay e combattimenti di Yakuza Kiwami 3: il miglioramento più evidente del pacchetto

Proprio come per quasi tutti i titoli moderni della serie Yakuza o, in realtà, per qualsiasi gioco di Ryu Ga Gotoku Studio in generale, il combattimento è l’aspetto più facile da consigliare. Se hai sentito qualcuno scherzare sul fatto che l’originale Yakuza 3 fosse “Blockuza”, quella reputazione ormai non vale più.

I nemici non passano la maggior parte del combattimento a parare i tuoi attacchi. Gli scontri sono più veloci, i colpi vanno a segno in modo più affidabile e il ritmo generale sembra più vicino ai titoli più recenti della serie.

Kiryu ha due stili di combattimento principali. “Dragon of Dojima: Kiwami” è quello che la maggior parte dei giocatori sceglierà. È veloce, aggressivo e ricco di opzioni di combo. Ci sono tornato più volte prima di scrivere questa recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e dopo aver provato tutto il resto, soprattutto perché concatenare una combo pulita in una mossa finale è proprio una bella sensazione.

Lo "Stile Ryukyu" è la novità. Questo stile si concentra sulle armi ispirate alle arti marziali di Okinawa. Puoi alternare strumenti come lance e nunchaku, ognuno con le proprie mosse. La meccanica di parata è fantastica una volta che hai capito i tempi giusti.

All’inizio mi è capitato di parare un nemico in carica con uno scudo e di rispondere immediatamente con un colpo potente, e mi è sembrato quasi troppo facile. È proprio questo il problema. Una volta che ci prendi la mano, la sfida può perdere un po’ di smalto.

Consiglio dell’esperto Non ignorare l’albero delle abilità Ryukyu! Certo, lo stile “Drago di Dojima” è il tuttofare su cui puoi sempre contare, ma investire fin dall’inizio nei potenziamenti di parata di Ryukyu è fondamentale se vuoi affrontare i nuovi boss protetti dall’Aura che incontrerai più avanti nel gioco.

Un’altra cosa che voglio sottolineare nella mia recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è che le schivate perfette sono una parte fondamentale del combattimento. Riuscirci rallenta l’azione quel tanto che basta per permetterti di contrattaccare in modo pulito. È una sensazione fantastica sul momento, anche se ho notato che i combattimenti possono iniziare a sembrare prevedibili se ci fai troppo affidamento.

I combattimenti contro i boss introducono un sistema di Aura che cambia il modo in cui affronti certi scontri. Alcuni boss assorbono i danni a meno che tu non giochi in base alle loro meccaniche.

Mentre mi preparavo a scrivere questa recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, c’è stato un combattimento in cui ho continuato ad attaccare normalmente senza fare quasi nessun progresso. Poi ho cambiato tattica e all’improvviso ho fatto svanire la barra della salute. Funziona, ma può sembrare un po’ incoerente.

Una cosa che ho notato quasi subito è il numero ridotto di Heat Actions. Ce ne sono meno rispetto all’originale e inizi a vedere ripetizioni prima del previsto. Dopo poche ore, riuscivo già a prevedere quale animazione stesse per attivarsi.

Un’altra cosa che devo sottolineare nella mia recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è che l’esperienza di combattimento complessiva sembra un vero e proprio salto di qualità. È più fluida, più reattiva e di gran lunga più divertente anche nelle sessioni più lunghe.

Per me, il combattimento mi ha conquistato quasi subito. D’altra parte, sono stati proprio i contenuti secondari a richiedere un po’ più di tempo per essere apprezzati appieno. In un gioco di Yakuza? Sorprendente, lo so.

La vita al Morning Glory e i contenuti secondari: il cuore di Kiwami 3

La trama dell’orfanotrofio Morning Glory è stata rielaborata in una campagna secondaria a sé stante chiamata “La vita al Morning Glory”. Nel gioco originale, questo contenuto faceva parte della storia principale.

Questo cambiamento ha diviso l’opinione dei giocatori e delle recensioni di Yakuza Kiwami 3. Alcuni pensano che la campagna tolga peso emotivo alla trama principale. Altri apprezzano il ritmo, dato che la storia non si interrompe più per lunghi tratti.

Personalmente, questa rivisitazione mi è piaciuta tantissimo. Le attività sembrano semplici a prima vista, ma aggiungono un sacco di personalità. Un attimo prima aiutavo un ragazzino a fare i compiti, quello dopo rincorrevo insetti come se fosse la cosa più importante del mondo. Sembra una cosa da poco, ma quei momenti ti restano davvero impressi.

Cucinare o prendersi cura del giardino non è complicato, ma crea un ritmo che rallenta tutto, simile a quello di un gioco piacevole e rilassante. Dopo una lunga serie di combattimenti, tornare a Morning Glory è stato davvero rigenerante.

Tutte queste attività aumentano il “Daddy Rank” di Kiryu, che sblocca ulteriori interazioni e momenti della storia. Alcune conversazioni mi hanno davvero colto alla sprovvista per quanto sembravano sincere. Il regista Ryosuke Horii ha definito questi contenuti essenziali, e capisco perché. Danno a Kiryu lo spazio per vivere semplicemente al di fuori di tutte le tipiche avventure piene di conflitti in stile Yakuza in cui si ritrova coinvolto.

C’è anche una nuova modalità chiamata “Il drago cattivo”. Ci catapulta Kiryu in scontri su larga scala, dove guida un gruppo contro bande rivali. All’inizio è caotico ma divertente, come un fantastico picchiaduro, ma con un tocco in più legato alla gestione del gruppo.

In una partita ho perso completamente il filo di ciò che stava succedendo e mi sono concentrato solo a liberare lo spazio intorno a me. Una cosa che voglio davvero sottolineare nella mia recensione di Yakuza Kiwami 3 è che, dopo qualche round, il gioco inizia a sembrare un po’ ripetitivo.

L’emulazione del Game Gear è un’altra bella aggiunta. Puoi giocare ai classici titoli SEGA all’interno del gioco, tra cui Sonic Chaos e Streets of Rage. Ho finito per passarci più tempo di quanto mi aspettassi, più per curiosità che per nostalgia, dato che questi giochi sono usciti ben prima che io nascessi (mi sono comunque divertito a fare schifo giocandoci).

Le sottotrame sono il punto in cui le cose si fanno… complicate. Il gioco originale ne aveva ben oltre 100, mentre questa versione ne include circa 31, tra quelle già note e quelle nuove. Mancano diverse delle preferite dai fan, e le nuove sottotrame spesso seguono una struttura più semplice. Si nota davvero la differenza se hai giocato all’originale, dato che alcune finiscono più in fretta del previsto.

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Recensione di Dark Ties: la mia storia merita il tuo tempo (con qualche avvertenza)

Come ho già detto nella mia recensione di Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties, ti consiglio di giocare a Dark Ties solo dopo aver finito Kiwami 3. È una campagna completa a cui puoi accedere dal menu principale.

Dark Ties non è una semplice modalità bonus, ma offre una trama e una progressione tutte sue. La storia principale dura dalle 3 alle 6 ore; chi vuole completare tutto può allungarla fino a 15 o addirittura 20 ore.

La storia segue Mine nel 2007, dopo che i suoi affari sono andati in pezzi a causa di un tradimento. Vaga per Kamurocho e rimane affascinato dalla lealtà che vede nel mondo della yakuza. Questo lo avvicina a Tsuyoshi Kanda, che diventa la sua porta d’accesso.

Una cosa che devo sottolineare in questa recensione da Yakuza: Legami oscuri è quanto tempo passerai nella testa di Mine. Il suo monologo interiore ti fa capire chiaramente come ragiona e perché si comporta in quel modo. Ci sono momenti in cui osserva le persone da lontano, quasi analizzandole, e questo arricchisce il suo personaggio.

Penso che il suo legame con Daigo Dojima aggiunga un’ulteriore sfaccettatura che i fan della serie, vecchi o nuovi che siano, apprezzeranno. Soprattutto perché alcune delle loro scene risultano personali e di grande impatto, proprio come solo le migliori storie di Yakuza sanno essere.

Consiglio dell’esperto Se sei nuovo alla serie, non devi aver giocato all’originale Yakuza 3, alla sua versione rimasterizzata o ad altri capitoli per goderti Kiwami 3 & Dark Ties, dato che il gioco include un sistema di riassunto dettagliato che ti mette subito al passo. Detto questo, giocare prima a Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2 renderà la storia di Kiryu molto più coinvolgente.

Rispetto alla campagna “principale” di Kiwami 3, qui il combattimento cambia parecchio. Mine usa uno stile di shoot-boxing che punta sulla velocità e sul tenere i nemici in aria – proprio come Kazuya Mishima. In un combattimento affollato, c’è stato un momento in cui ho tenuto i nemici in aria più a lungo del previsto, e si è rivelato uno degli scontri più soddisfacenti del gioco.

La modalità “Il suo oscuro risveglio” rende i combattimenti più aggressivi, il che si adatta piuttosto bene alla personalità Kirin di Mine. Cambia notevolmente il tono del combattimento e, in alcune situazioni, mi sono davvero divertito di più a giocare con Mine che con Kiryu. Le sue mosse mi sono sembrate complessivamente più veloci e dinamiche.

I contenuti secondari includono “Kanda Damage Control” e “Hell’s Arena”. Queste modalità aggiungono varietà, ma la premessa alla base di alcune missioni può risultare scomoda a seconda di come interpreti i personaggi coinvolti.

Nel complesso, la trama va sul sicuro, colmando le lacune del gioco originale senza spingersi troppo in una nuova direzione. Il finale, in particolare, ha suscitato reazioni contrastanti nelle recensioni di Yakuza: Legami oscuri che puoi trovare su Internet. MA, per me, questa campagna finisce per essere una delle parti più interessanti dell’intero pacchetto.

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Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: punteggio su Metacritic e recensioni della critica

Oltre alla mia recensione personale di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, le opinioni su questo gioco sono molto contrastanti, e questo diventa evidente basta dare un’occhiata ai punteggi.

Su Metacritic, le versioni per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S si attestano rispettivamente a 79 e 77, entrambe classificate come “Generalmente favorevoli” al momento in cui scrivo. La versione per PS5 si attesta a 74, mentre quella per PC a 73, entrambe nella fascia “Misto” o “Nella media”.

Su OpenCritic, le recensioni di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties hanno una media intorno ai 70, con circa il 63-65% dei critici che lo consiglia.

Però, i punteggi degli utenti raccontano una storia diversa. La versione per PS5 si attesta intorno a 6,2, il che mostra un divario evidente tra critici e giocatori:

Piattaforma Punteggio Metacritic Percezione Nintendo Switch 2 77/100 Generalmente favorevole Xbox Series X/S 79/100 Per lo più positive PS5 74/100 "Misto o nella media PC 73/100 "Recensioni contrastanti o nella media OpenCritic 74/100 media Il 63% dei critici lo consiglia Punteggio degli utenti (PS5) 6,2/10 Valutazioni contrastanti o nella media, ma nettamente inferiori a quelle dei critici

Ho notato una chiara tendenza leggendo le singole recensioni di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. I critici che hanno considerato il gioco come un titolo a sé stante spesso gli hanno dato un voto intorno al 7 o all’8 su 10, mentre quelli che l’hanno confrontato con la versione originale o con la remaster gli hanno dato un voto molto più basso.

La forbice tra le diverse testate è insolitamente ampia. Alcuni punteggi scendono fino a 20 su 100, mentre altri raggiungono i 90. Una tale disparità è in realtà rara, anche per un titolo che divide l’opinione pubblica.

Questo gioco ha finito per essere uno dei titoli della serie principale di Yakuza con le recensioni più basse. Nel frattempo, nonostante fosse un po’ indietro rispetto ad alcuni dei migliori giochi di Yakuza, sia l’originale Yakuza 3 che la sua versione rimasterizzata hanno ottenuto punteggi medi più alti.

Spiegazione della polemica sulla trama di Kiwami 3

Ci sono due questioni principali alla base della polemica su questa versione: le scelte del cast e i cambiamenti alla trama.

L’attore Teruyuki Kagawa è stato scelto per interpretare Goh Hamazaki. In passato, nel 2022, aveva ammesso di aver commesso un comportamento scorretto, il che ha scatenato reazioni negative da parte di una parte della community. Una petizione che chiedeva la sua rimozione ha raccolto circa 10.000 firme.

Il regista Ryosuke Horii ha commentato pubblicamente la scelta, affermando che il casting era adatto al personaggio. SEGA ha preferito non aggiungere altro. Questo ha sollevato dubbi sulla coerenza: in un caso precedente, un altro attore della serie era stato sostituito abbastanza rapidamente a seguito di problemi legali.

Anche i cambiamenti nella trama hanno suscitato un sacco di discussioni. Nel gioco originale, la storia di Mine finisce in un modo ben preciso (niente spoiler). Qui, quel finale viene modificato, il che crea un effetto a catena per i capitoli futuri. Il gioco accenna anche a una nuova direzione per la serie, suggerendo che i futuri remake potrebbero seguire una linea temporale diversa invece di attenersi strettamente agli originali.

Visto che sto pubblicando una recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, devo dire che capisco entrambe le posizioni. Alcuni giocatori sono interessati a questa nuova direzione. Altri pensano invece che indebolisca i momenti emotivi chiave della storia originale.

Onestamente? Io propendo un po’ di più per il lato del “rispetto del materiale originale” (dopotutto sono un fan della vecchia scuola di Yakuza), ma nessuna delle due reazioni mi sembra irragionevole. Dipende semplicemente da quanto ci tieni a rimanere fedele alla narrazione originale.

Recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: come va su tutte le piattaforme?

Per chi volesse confrontare le versioni di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X, ecco come si posizionano – insieme alle versioni per PS5 e PC – in base alle prestazioni e all’esperienza complessiva:

Nintendo Switch 2: Funziona a 30 fps sia in modalità dock che portatile. La risoluzione si adatta dinamicamente, il che significa che le immagini possono risultare un po’ sfocate durante i combattimenti o nelle scene affollate.

Durante la mia recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, l’ho notato soprattutto durante i combattimenti più intensi, dove i dettagli tendono a sfocarsi leggermente. Comunque, rimane abbastanza stabile anche per sessioni lunghe, e la modalità portatile è un grande vantaggio in termini di praticità.

Xbox Series X/S: offre una risoluzione più alta e prestazioni più fluide rispetto allo Switch 2. I problemi iniziali relativi ai colori e all’HDR sono stati risolti con una patch dopo il lancio.

Giocare su Xbox offre un'esperienza più fluida, soprattutto durante i combattimenti contro i boss, dove la nitidezza delle immagini fa la differenza.

PC (Steam): le prestazioni dipendono dalla tua configurazione. Una GPU di fascia media gestisce comodamente il 1080p e il 1440p, mentre le GPU più potenti possono raggiungere frame rate più alti.

Funzionalità come DLSS e FSR aiutano a stabilizzare le prestazioni. Durante le mie sessioni di gioco con Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, non ho riscontrato problemi rilevanti, anche se ogni tanto si verificavano qualche rallentamento durante le transizioni.

PS5: Considerata da molti un ottimo porting per questo remake, la versione per PS5 punta a una risoluzione nativa in 4K a 60 FPS fissi.

Grazie all’SSD ultraveloce della console, i tempi di caricamento per entrare negli edifici o avviare le sottotrame sono praticamente istantanei, il che rappresenta un enorme passo avanti rispetto all’esperienza originale su PS3. Anche il feedback tattile del DualSense è una caratteristica di spicco: sentirai il caratteristico rombo delle onde di Okinawa e la resistenza ponderata dei grilletti durante le scene d’azione.

In definitiva, la mia recensione di Yakuza Kiwami & Dark Ties mostra che il gioco funziona bene su tutte le piattaforme, con PS5 e Xbox Series X che offrono l’esperienza più fluida, mentre le prestazioni su PC dipendono molto dalla tua configurazione hardware e dalle scelte di ottimizzazione.

Lo Switch 2, invece, sacrifica un po’ di nitidezza visiva a favore della portabilità, ma offre comunque un’esperienza di gioco stabile e divertente.

Recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: il mio verdetto finale

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Questa parte della mia recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties risponde alla domanda chiave per cui siamo tutti ancora qui: vale la pena comprare Yakuza Kiwami 3 e, se sì, a prezzo pieno?

Vedi, è qui che le cose diventano un po’ più soggettive, perché la risposta dipenderà molto da ciò che ti interessa di più in un gioco di Yakuza.

Personalmente, direi che questo è un buon (ma non eccezionale) punto di ingresso nella serie Yakuza per i nuovi giocatori che vogliono provare i titoli più “moderni”, sia dal punto di vista grafico che di gameplay. Inoltre, il sistema di combattimento aggiornato fa subito la differenza. È più facile entrare in combattimento, capire le meccaniche e goderti davvero il gameplay momento per momento.

E anche se ti consiglio vivamente di giocare a tutti i titoli Kiwami precedenti e a Yakuza 0 prima di questo, la funzione di riepilogo è davvero utile. Ho provato a buttarmi nella storia senza rigiocare i titoli precedenti e non mi sono mai sentito completamente perso. Riesci comunque a cogliere appieno l’impatto emotivo delle scene chiave senza aver giocato ad altri titoli della serie Yakuza, anche se alcuni riferimenti potrebbero sfuggirti.

Per chi ci gioca di nuovo, la questione è più complicata. I miglioramenti al combattimento sono evidenti già nella prima ora, mentre i cambiamenti alla trama restano in secondo piano per tutto il tempo. Mi sono ritrovato a godermi il gameplay pensando allo stesso tempo a come si svolgevano certe scene in passato.

Le sottotrame mancanti si notano. Ci sono stati momenti in cui mi aspettavo che comparisse una certa storia secondaria, solo per rendermi conto che non era inclusa. Quella sensazione non rovina del tutto l’esperienza, almeno per me, anche se rimane un po’ in sospeso.

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Dark Ties aggiunge un vero valore al pacchetto. Ho percepito chiaramente che non si tratta solo di contenuti extra buttati lì alla fine, e non vedevo l’ora di passare alla campagna di Mine dopo aver finito un capitolo con Kiryu. Il suo stile di combattimento è abbastanza diverso da mantenere le cose fresche, e la storia aggiunge un contesto che i fan di lunga data apprezzeranno.

A prezzo pieno, il valore dipende davvero da quanto dai priorità all’accuratezza della trama rispetto ai miglioramenti nel gameplay. Tieni presente che, nonostante i tagli ai contenuti, c’è comunque tantissimo da godersi. La storia principale dura circa 15 ore, e i contenuti secondari possono allungare il tempo di gioco di molto. Alla fine ho passato più tempo del previsto semplicemente a esplorare le attività secondarie e a rivisitare le varie zone.

Detto questo, non tutti i contenuti raggiungono lo stesso livello di qualità. Alcune sottotrame sembrano più brevi del previsto, e certe modalità perdono il loro fascino dopo qualche partita.

Se per te il gameplay è la priorità assoluta, questa versione è decisamente da prendere in considerazione. Se invece ti interessa di più la coerenza narrativa, forse è meglio aspettare uno sconto o riprovare la versione precedente.

Pro Contro ✅ Il combattimento è molto più fluido e reattivo rispetto all’originale



✅ Dark Ties aggiunge una seconda campagna davvero interessante



✅ I contenuti secondari di Morning Glory regalano momenti memorabili per i personaggi



✅ Il motore grafico moderno migliora la grafica e la presentazione generale



✅ Un buon punto di partenza per chi si avvicina alla serie per la prima volta ❌ Le modifiche alla trama potrebbero non piacere ai fan di lunga data



❌ Mancano diverse sottotrame molto amate dai fan



❌ Alcuni sistemi di gioco sembrano sbilanciati o troppo facili

Domande frequenti