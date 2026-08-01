Recensione delle munizioni HEAT in World of Tanks – Grazie mille, carri armati!

World of Tanks HEAT è arrivato fin dall’inizio come gioco a sé stante, non come un semplice aggiornamento aggiunto al titolo originale, e Wargaming lo ha dimostrato il 26 maggio 2026 con un nuovo motore grafico, un modello free-to-play e nessuna progressione condivisa con il classico WoT.

Creare da zero uno sparatutto tattico con i carri armati completamente nuovo è una vera scommessa per uno studio che ha tenuto in vita un unico titolo dal 2010. Gli anni passati tra gli alberi tecnologici del WoT classico mi hanno dato un punto di riferimento chiaro per valutare cosa è cambiato, a partire proprio dall’albero tecnologico stesso, che è sparito, sostituito da abilità degli Agenti in stile “eroe” integrate nel vero combattimento tra carri armati .

“Gratis” non sempre significa che valga la pena dedicarci del tempo, ed è proprio questo che chiarisce questa recensione da World of Tanks HEAT.

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Cos’è HEAT in World of Tanks?

Wargaming ti dirà che World of Tanks HEAT non è uno sparatutto con eroi – una posizione che ha mantenuto con fermezza sin dalla data di uscita di World of Tanks HEAT. Otto Agenti, ognuno con la propria abilità definitiva che si sovrappone al combattimento tra carri armati, dimostrano invece il contrario.

La linea ufficiale dello studio è: «Consideratelo un gioco tattico di sparatutto con carri armati incentrato su carri armati e agenti», e questo regge fino al momento in cui un’abilità definitiva chiama un attacco aereo o fa impazzire qualcuno con un picco di danni pazzesco. Qualunque sia l’etichetta che Wargaming preferisce, è la logica tipica degli sparatutto con eroi a caratterizzare il gameplay di World of Tanks: HEAT, altrimenti piuttosto realistico.

Dopo qualche settimana di gioco, metterei World of Tanks HEAT nella lista dei migliori giochi di guerra gratuiti, pensando a tre tipi specifici di giocatori:

I veterani del WoT classico ne hanno abbastanza della routine dell’albero tecnologico, visto che questo lo elimina del tutto

I giocatori di Overwatch e Apex Legends che sono curiosi di vedere come le abilità degli eroi si integrino con la fisica realistica dei carri armati

Gli scettici del free-to-play che vogliono un gioco ben finanziato che non costa nulla da provare

Se rientri in una di queste tre categorie, il gameplay di World of Tanks: HEAT probabilmente ti piacerà. L’etichetta di “hero-shooter” può restare un argomento di discussione per qualcun altro.

World of Tanks HEAT è stato presentato per la prima volta all’Opening Night Live della Gamescom il 19 agosto 2025, per poi passare quasi un anno in fase di test. La sola beta chiusa ha registrato quasi 157.000 battaglie e 8 milioni di minuti di combattimento prima che qualcuno al di fuori dello studio potesse dire la propria. La data di uscita di World of Tanks: HEAT è stata finalmente fissata al 26 maggio 2026, con il lancio simultaneo su tutte le piattaforme.

Sviluppatore / Editore Wargaming Data di uscita 26 maggio 2026 Piattaforme PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Genere Sparatutto tattico con veicoli e abilità degli eroi Cross-play Cross-play completo e progressione incrociata su tutte le piattaforme Prezzo Gratuito Motore Nuovo motore proprietario, diverso da quello del classico WoT

Il cross-play è arrivato fin dal primo giorno, ed è il punto di forza più evidente di tutta questa lista. Ho scaricato il gioco su Steam la stessa settimana del lancio e mi sono ritrovato nella stessa lobby di un amico che giocava su Xbox. Nessuna configurazione aggiuntiva da nessuna delle due parti, solo lo stesso identico gameplay di World of Tanks: HEAT su due piattaforme diverse.

La data di uscita di World of Tanks HEAT ha avuto però un vero e proprio asterisco. Il giorno del lancio ha portato un’ondata di crash del PC così gravi da far precipitare le recensioni su Steam a “Prevalentemente negative” nelle prime 24 ore.

Wargaming non ha cercato di nasconderlo. Il 27 maggio è stata rilasciata una patch, seguita dall’aggiornamento 1.0.3 più completo il 9 giugno, e le recensioni sono risalite a “Miste” dopo quella battuta d’arresto alla data di uscita da World of Tanks HEAT, anche se ora le critiche riguardano più l’economia e il bilanciamento che i crash.

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World of Tanks: HEAT Gameplay – Poteri degli eroi, regole dei carri armati

La prima cosa che mi ha colpito di World of Tanks HEAT è quanto poco richieda in realtà di esperienza con il WoT classico – era vero alla data di uscita di World of Tanks HEAT ed è vero anche adesso. Chiunque abbia giocato a Overwatch o Apex Legends ne riconoscerà subito la struttura: scegli un agente (o il tuo eroe?), personalizza le armi, la corazza e l’equipaggiamento del tuo carro armato, poi buttati in una partita 5v5 o 10v10.

Ogni agente è legato a una rosa specifica di due veicoli, quindi la scelta del personaggio equivale già a una decisione sulla tua configurazione prima ancora di sparare un colpo. Aggiungi un'abilità definitiva e una passiva, poi toglile entrambe: la meccanica di tiro sottostante, l’angolazione della corazza, i rimbalzi, non sono cambiati di una virgola. Questa è la parte del gameplay di World of Tanks: HEAT che appartiene ancora alla stessa tradizione dei migliori sparatutto tattici su cui si basa questo genere, abilità o meno.

Per me, è proprio nel ritmo di gioco che World of Tanks: HEAT si discosta davvero dall’originale. Nel WoT classico non ci sono respawn: un solo errore e per me la partita era finita, costretto a stare a guardare. Qui, morire significa solo rientrare più in fretta, e questa velocità si nota soprattutto sulle mappe più verticali di World of Tanks HEAT, dove restare fermi raramente è un’opzione a lungo.

All’inizio pensavo che la progressione riguardasse solo gli Agenti, ma mi sbagliavo. In realtà funziona su due binari: gli Agenti e i carri armati. Entrambi crescono, solo a velocità diverse, ed è proprio questa divisione che rende il gameplay da World of Tanks: HEAT più complicato da sbloccare completamente di quanto sembri a prima vista.

Wargaming vuole prendersi il merito di aver eliminato l’albero tecnologico, e va bene, ormai non c’è più. Le abilità degli agenti si sbloccano spendendo i punti guadagnati con l’XP, suddivisi in quattro categorie: Tratto, Abilità, Attributo e Abilità Definitiva. Queste abilità si attivano durante la partita grazie ai punti che guadagni giocando bene.

Per quanto riguarda i veicoli, invece, è tutta un’altra storia, e molto più complessa. Non farmi parlare della routine per sbloccare i veicoli. Approfondirò i numeri veri e propri più avanti in questa recensione da World of Tanks HEAT, perché meritano più spazio di quanto possa dar loro un semplice paragrafo di chiusura.

Agenti da World of Tanks HEAT – Sensazioni decisamente diverse

Otto agenti suddivisi in tre ruoli: due difensori che tengono la posizione (Chopper ed Ember), quattro assaltatori pensati per l’aggressività (Kent, Raketa, Reaper e Twister) e due tiratori scelti che coprono le lunghe distanze (Hound e Fuzzer). Tre di loro, Chopper, Kent e Hound, sono disponibili gratuitamente fin dal primo giorno, insieme a tre carri armati. Gli altri si sbloccano o si acquistano man mano che accumuli ore di gioco, e scegliere quello giusto all’inizio dipende spesso dalle mappe di World of Tanks HEAT su cui prevedi di passare più tempo.

Finora ne ho provati sei degli otto, abbastanza per sentirmi davvero a mio agio con ciascuno di essi, e le partite contro i restanti due mi hanno dato un’idea sufficientemente chiara da poter parlare onestamente di tutti e otto in questa recensione da World of Tanks HEAT. Ecco una rapida panoramica di ciò che apportano effettivamente a una partita.

Agente Ruolo Ultimate Impatto in partita Chopper Difensore Creeping Barrage, una raffica di proiettili HE ambulanti che ripulisce i punti di conquista e taglia fuori le vie di fuga Libera un punto dai difensori trincerati o blocca una via di fuga Kent Assalto Colpo mirato: con il lock-on breve spara razzi Hydra, con quello lungo passa ai missili Hellfire a ricerca automatica Elimina un bersaglio in fuga o finisce quello già danneggiato da lontano Hound Tiratore scelto Hunting Time: un missile guidato via TV su bersagli contrassegnati con pochi HP; un'uccisione confermata lo ricarica parzialmente per un secondo colpo Elimina un bersaglio contrassegnato e può concatenare direttamente una seconda uccisione Raketa Assalto Rampage: un picco di cadenza di fuoco da berserk con la salute bloccata sopra 1 per tutta la durata Trasforma una singola pressione del grilletto in un picco di danno quasi inarrestabile per diversi secondi Ember Difensore Grand Slam, una bomba pesante che penetra il terreno provocando un'esplosione sismica Sgombera un’area contesa o blocca un’avanzata attraverso un punto di strozzatura Fuzzer Tiratore Strike Laser, un attacco laser guidato da velivolo Infligge danni da lontano, ma raramente basta da solo a ribaltare le sorti di uno scontro Mietitore Assalto Napalm in the Morning, un attacco al napalm con un F-4 Phantom Brucia una posizione difesa o punisce un gruppo che avanza compatto Twister Assalto Lights Out, un EMP lanciato da un drone che rallenta i nemici prima di disturbare le loro comunicazioni e danneggiarli Blocca un'avanzata o ti dà un po' di tempo per ritirarti e riorganizzarti

La cosa bella è che, una volta in partita, si percepiscono davvero come diversi l’uno dall’altro. Attivare la raffica di Chopper rallenta l’azione intorno a un singolo punto, mentre attivare lo stato berserk di Raketa accelera invece tutto, e questa differenza si mantiene in tutto il roster. Questo è particolarmente vero una volta che l’hai visto in azione su diverse mappe HEAT in World of Tanks, invece che su una sola.

È proprio lo stesso fascino che attira la gente verso i migliori sparatutto in terza persona: otto motivi concreti per affrontare lo stesso obiettivo in modi diversi. È anche la prova che il gameplay da World of Tanks: HEAT punta più sulla scelta dell’Agente che sulla semplice precisione nel mirare.

Gli aspetti meno positivi, però, si bilanciano: la data di uscita di World of Tanks HEAT è un po’ approssimativa in alcuni punti, almeno fino a quando ho scritto questa recensione. "Raketa's Rampage" lo rende quasi immortale e allo stesso tempo fa schizzare il suo danno alle stelle, chiaramente troppo potente rispetto al suo costo. Lo "Strike Laser" di Fuzzer, invece, è troppo debole e raramente vale lo slot che occupa.

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Mappe da World of Tanks HEAT – Il terreno influenza il tuo gameplay

Nexus Dam mi ha dato una lezione la prima volta che ci ho giocato come Marksman, poco dopo l’uscita di World of Tanks HEAT: arrivare per primo in cima non serve a niente se poi non riesci a tornare giù. Mi ero appena sistemato in posizione di tiro sul ponte superiore quando due Agenti d’Assalto mi hanno aggirato dalla scala dietro di me, e non c’era più nessun posto dove ritirarmi.

Questa è la realtà in tutte e otto le mappe da World of Tanks HEAT: nessuna di esse è terreno neutrale. Ognuna favorisce un agente specifico e punisce silenziosamente quello sbagliato, a volte anche nella stessa partita. Tutte e otto le mappe da World of Tanks HEAT si ispirano a luoghi reali e ognuna ha il proprio nome ufficiale nel gioco:

Nord Oko , stazione di ricerca artica, mappa notturna

, stazione di ricerca artica, mappa notturna Diga di Nexus , una diga idroelettrica in una gola di montagna

, una diga idroelettrica in una gola di montagna Portaerei , porto navale tropicale

, porto navale tropicale Progetto Phoenix , impianto a energia solare

, impianto a energia solare Moonshot , complesso di lancio spaziale nel deserto

, complesso di lancio spaziale nel deserto Scarred City , rovine urbane di una città in guerra civile in Medio Oriente

, rovine urbane di una città in guerra civile in Medio Oriente Blossom Crash , una valle di alta montagna intorno a un aereo cargo precipitato nel Sud-Est asiatico

, una valle di alta montagna intorno a un aereo cargo precipitato nel Sud-Est asiatico Sunstroke, un resort di lusso nel deserto in costruzione

Scarred City ribalta completamente il problema della Nexus Dam. Hound si trova davvero a suo agio lassù: i tetti e le strade barricate offrono al Marksman una visuale sopraelevata su ogni via d’accesso e, per una volta, il vantaggio dell’altezza non nasconde una botola sotto di te.

Se però metti lo stesso tiratore scelto in “Moonshot”, il vantaggio svanisce. Ci sono linee di tiro lunghe, ma il deserto aperto non offre nulla dietro cui nascondersi se qualcuno ti individua, quindi la distanza che rendeva “Scarred City” così fantastica qui ti rende solo un bersaglio più facile.

Devo ammettere che la fedeltà grafica mi ha colto alla sprovvista più di una volta. Le risaie allagate e i boschetti in fiore di Blossom Crash facevano sembrare ogni avanzata verso l’aereo cargo abbattuto un vero e proprio campo di battaglia. Anche "Aircraft Carrier" ha avuto lo stesso effetto: combattere su un ponte di volo esposto, circondato dall’acqua su tutti i lati, ha aggiunto una tensione che il semplice indicatore dell’obiettivo non avrebbe mai potuto creare da solo.

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Modalità HEAT in World of Tanks – Conquest ruba la scena

Dopo soli tre minuti dalla mia prima partita in modalità Conquest, mi ero già dimenticato che in questo gioco ci fossero altre tre modalità. Le basi cambiavano continuamente posizione sulla mappa, i respawn continuavano a catapultarmi nella battaglia più vicina e non ho mai dovuto fermarmi a pensare a dove andare dopo.

Ecco cos’è Conquest in poche parole, ed è l’unica modalità qui che definirei sinceramente divertente. Le altre tre sono abbastanza valide; semplicemente non mi hanno mai coinvolto come ha fatto quella prima partita. Una partita 10 contro 10 con più basi attive contemporaneamente genera più caos al minuto di quanto qualsiasi modalità 5v5 possa eguagliare, specialmente sulle mappe HEAT più grandi di World of Tanks, progettate proprio per supportarla. Il design della mappa fa la maggior parte del lavoro al posto tuo, una volta che impari a seguire l’azione invece di pianificare ogni mossa.

Ecco come si presentano effettivamente tutte e quattro le modalità.

Modalità Giocatori Obiettivo Conquista 10v10 Più basi attive contemporaneamente; vince chi raggiunge per primo i 2.000 punti Punto strategico 5v5 Una sola base attiva, a rotazione; vince chi raggiunge per primo 2.000 punti Controllo 5v5 Al meglio di tre, zona singola; vinci due round Uccisione confermata 5 contro 5 Le uccisioni valgono punti solo dopo aver raccolto i gettoni; vince chi arriva per primo a 25

La maggior parte delle mappe HEAT in World of Tanks supporta più di una di queste modalità, quindi non dare per scontato che la combinazione di mappa e modalità sia sempre la stessa due volte di fila. Le tre modalità 5v5 richiedono più pazienza rispetto a Conquest: difendere una base, calcolare i tempi di rotazione, lottare per raccogliere un gettone… esattamente il tipo di ragionamento che Conquest ti permette di saltare del tutto.

Anche il campo di addestramento merita davvero un plauso, tanto da meritare una menzione a parte in questa recensione da World of Tanks HEAT. Il gameplay da World of Tanks: HEAT gestisce la mira e il ritmo in modo abbastanza diverso da uno sparatutto convenzionale, tanto che fare un po’ di riscaldamento contro l’IA prima di destreggiarti tra otto Agenti con kit completamente diversi smette di sembrare facoltativo e inizia a sembrare necessario.

Un sistema semplice che ti fa pagare la pazienza

La progressione dei veicoli ha una profondità maggiore di quanto mi aspettassi, è completamente separata dalla progressione delle abilità degli agenti ed è altrettanto centrale nel gameplay di World of Tanks: HEAT, ma è proprio il modo in cui si ottengono i veicoli che mi lascia un po’ perplesso.

L’XP del veicolo fa salire di livello il carro armato stesso, fino al livello 25, sbloccando moduli suddivisi in categorie come Potenza di fuoco, Resistenza, Utilità e Mobilità, ognuna con un vero e proprio compromesso. Più potenza di fuoco in cambio di meno difesa, più tempo di attività delle abilità in cambio di meno mobilità. Ogni carro armato ha anche un budget di carico utile fisso; il mio di solito si aggira intorno al 35 su 100, quindi gli equipaggiamenti sono un vero e proprio vincolo piuttosto che qualcosa che alla fine riesci a sfruttare al massimo.

L'equipaggiamento funziona allo stesso modo: uno slot è riservato alla cura, indipendentemente dal veicolo che guido, mentre l'altro è legato al ruolo del veicolo. C’è meno libertà di quanto mi aspettassi, ma questo impedisce che tutte le configurazioni finiscano per convergere sulle stesse tre scelte “migliori”. Se ti piacciono di più i giochi di strategia a turni, la nostra rassegna dei migliori giochi di guerra totale approfondisce proprio quel lato del genere.

L’acquisto è il vero problema. Secondo i miei calcoli, un nuovo veicolo costa circa 200.000 crediti dalla data di uscita di World of Tanks HEAT, e una partita ne fa guadagnare circa 3.000 anche con i booster attivi. Potresti guadagnarne di più se ti comporti bene nelle partite, ma si tratta comunque di oltre 60 partite per carro armato, per un roster iniziale di soli 12 veicoli sbloccabili. Il grinding non ti garantisce nemmeno una varietà immediata; ti offre solo un’opzione in più dopo una o due serate di gioco.

Anche il sistema di potenziamento presenta delle lacune. Le modifiche sono disponibili nelle rarità grigia, blu, viola e leggendaria, e una buona parte di ciò che era presente nella closed beta non è nel gioco al momento del lancio. Il sistema attuale funziona, ma è semplicemente meno completo di quanto dovrebbe essere fin dal primo giorno.

C’è anche la personalizzazione estetica: skin e una manciata di gadget specifici per gli agenti, va bene, ma non è approfondita, né cerca di esserlo.

Tra i quindici veicoli, il Marder 1A3 e l’XM1 mi sono sembrati i più potenti. Il Marder se lo guadagna quasi nonostante Fuzzer, il cui kit non fa granché, come ho detto prima: la sinergia tra i moduli conta più dell’Agente stesso. L’XM1 è l’esatto contrario: la passiva di Kent che ricarica al colpo e l’efficienza del carico utile del carro si integrano alla grande, soprattutto sulle mappe HEAT più aperte da World of Tanks, dove quell’efficienza ha davvero modo di fare la differenza.

Niente di tutto questo deve essere perfetto fin dal primo giorno, dato che i giochi gratuiti tendono ad avere spazio per crescere. Ma tra il limite dei crediti e le mod mancanti, il divario effettivo nei contenuti è più ampio di quanto meriti il design del sistema, ed è l’unica critica su cui questa recensione da World of Tanks HEAT continua a tornare.

HEAT vs Classico – Differenze chiave

World of Tanks: HEAT e il World of Tanks classico sono giochi separati senza progressione condivisa. Ma portare il nome World of Tanks in un gioco completamente nuovo rende questo confronto inevitabile, che lo si voglia o no, soprattutto perché la data di uscita da World of Tanks HEAT ha reso ufficiale questa separazione. Ecco quindi dove i due giochi si trovano effettivamente a confronto.

Cosa cambia World of Tanks Classico World of Tanks: HEAT Progressione Albero tecnologico con oltre 400 carri armati, centinaia di ore per raggiungere il livello massimo Nessun albero di ricerca; scegli un veicolo e gioca subito Ritmo delle partite Lento, basato sulle posizioni, in stile simulazione Più veloce, con respawn abilitato, incentrato sugli obiettivi Sistema degli agenti Nessun agente né abilità 8 agenti con abilità definitive e caratteristiche passive Elenco dei carri armati Oltre 400 carri armati storici, liberamente ricercabili 15 veicoli al lancio, ciascuno associato a un agente Giocatore bersaglio Appassionati di simulazioni e strategia Giocatori di Overwatch e Apex che vogliono un po’ di azione con i carri armati senza dover macinare ore di gioco

Gioco ancora regolarmente al WoT classico, e passare a HEAT subito dopo una sessione è come cambiare completamente sport. WoT premia chi sta fermo, chi calcola l’angolo e chi aspetta pazientemente la fine di un duello. HEAT punisce proprio questo: restare fermi ti fa uccidere due volte invece che una, e le mappe di World of Tanks HEAT lo rafforzano – più piccole, più verticali, pensate per il movimento piuttosto che per i lunghi stallo a distanza a cui mi ha abituato WoT. Questo cambiamento nel gameplay di World of Tanks: HEAT è il motivo principale per cui un confronto diretto sembra quasi ingiusto fin dall’inizio.

Wargaming chiaramente non ha trattato il nome in comune con superficialità. Scegliere HEAT come sottotitolo invece di un sequel numerato indica lo stesso universo, ma un gioco diverso, e c’è una logica reale nel sfruttare quindici anni di notorietà del marchio invece di lanciare una nuova IP da zero.

Semplicemente non sono convinto che sia la scelta giusta una volta che provi entrambi i giochi. Niente in quel confronto sembra un’evoluzione, ma piuttosto due prodotti diversi che per caso condividono un logo, ed è l’unico punto di disaccordo che questa recensione di World of Tanks HEAT non riesce a risolvere del tutto.

Avrei apprezzato di più una rottura netta piuttosto che un nome che promette continuità, ma questa versione in realtà non mantiene la promessa. Se è stata l’ambientazione della Seconda Guerra Mondiale ad attirarti verso l’originale, la nostra raccolta dei migliori giochi sulla Seconda Guerra Mondiale copre quell’argomento in modo più diretto rispetto a quanto faccia HEAT ora.

Puoi giocare a entrambi? Sì, download separati, account separati, e un sacco di giocatori li usano entrambi. Per un confronto più approfondito tra questi sparatutto con carri armati, dai un’occhiata al nostro confronto tra War Thunder e World of Tanks.

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Verdetto: Grazie mille, ma attenzione alla ripetitività

Lavorare a questa recensione da World of Tanks: HEAT mi ha convinto che il sistema Agent si meriti davvero il suo posto. Aggiungere le mosse definitive a un gioco basato sulla pazienza e sugli angoli sembra una cosa che non funziona sulla carta, ma in realtà funziona, e il gameplay da World of Tanks: HEAT è il più divertente che abbia provato in un gioco di carri armati da anni.

L’ironia è che ciò che i giocatori classici odiavano di più dell’originale non è mai sparito. La routine dell’albero tecnologico non c’è più, ma si è semplicemente spostata altrove: sbloccare i veicoli costa una piccola fortuna in crediti rispetto a quanto si guadagna in una partita. Con quindici veicoli al lancio è comprensibile, ma i giocatori lo stanno già dicendo a gran voce: nessuno vuole macinare per una settimana per un solo carro armato.

Wargaming ha mantenuto in vita il WoT classico dal 2010, quindi sono in arrivo altri Agenti, veicoli e mappe. Entrare ora significa giocare prima che il meta si stabilizzi, un vero vantaggio per chi si avvicina per primo. Stai ancora valutando se sceglierlo rispetto ad altre opzioni? Vale la pena dare un’occhiata alla nostra raccolta dei migliori giochi di guerra.

In parole povere: vale la pena provarlo se sei stufo di macinare punti nell’albero tecnologico o se vuoi abilità in stile eroe su una fisica dei carri armati realistica. Lascia perdere se cerchi centinaia di carri armati storici e una simulazione approfondita: il WoT classico o War Thunder lo fanno ancora meglio, e le recensioni su Steam, con poco meno della metà di quelle positive, riflettono proprio questo divario.

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Domande frequenti