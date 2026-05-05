Recensione di Monster Hunter Stories 3 | Il miglior JRPG di Capcom degli ultimi anni

In questa recensione di Monster Hunter Stories 3, ti spiegherò perché questo gioco è un serio candidato al titolo di miglior JRPG del 2026, uscito proprio nel momento in cui i fan avevano davvero bisogno di una vittoria.

Dopo che Monster Hunter Wilds aveva lasciato alcuni di noi con sentimenti contrastanti nel 2025, Riflesso distorto è arrivato come un vero e proprio momento di riscatto per la serie. Al momento in cui scrivo, i critici gli hanno assegnato un punteggio di 86 su Metacritic, con un incredibile tasso di raccomandazione del 92% su OpenCritic.

So di essere un po’ in ritardo, ma dopo averci dedicato decine di ore, posso dirti che l’entusiasmo è ben fondato. Questo è il culmine della trilogia Stories e un serio peso massimo nella corsa al titolo di Gioco dell’Anno. E se sei preoccupato perché sei un nuovo giocatore, non preoccuparti. Non devi saper distinguere un Rathalos da un Rajang, né aver giocato a nessuno dei capitoli precedenti, per innamorarti di questo mondo.

In questa recensione di Monster Hunter Stories 3 ti guiderò alla scoperta delle meccaniche di combattimento rinnovate, della storia emozionante e dei nuovi sistemi Monstie. Ho anche dedicato del tempo a valutare le prestazioni su diverse piattaforme, tra cui Switch 2, per vedere se la tecnologia riesce a stare al passo con le ambizioni del gioco. Daremo un’occhiata anche alle diverse edizioni, così saprai esattamente su quale puntare.

Sono qui per dirti in tutta onestà perché questo investimento da 49,59 $ è uno dei migliori acquisti che puoi fare quest’anno. Davvero, il gioco è una vera bomba e risolve molti dei problemi che affliggevano i titoli precedenti della serie.

Recensione di Monster Hunter Stories 3: Riflesso distorto – Lo spin-off che ha spiccato il volo

Prima di entrare nel vivo della mia recensione di Monster Hunter Stories 3, chiariamo subito l’identità fondamentale di questo fantastico titolo. Si tratta di un JRPG a turni, non di un gioco d’azione. È una differenza fondamentale rispetto alla serie principale di Monster Hunter.

Se sei qui aspettandoti il ritmo frenetico, le schivate e le manovre in tempo reale della serie principale, troverai invece un’esperienza molto più tattica e riflessiva. È un punto di ingresso perfetto per chi vuole approfondire il mondo senza le intense esigenze meccaniche di una caccia tradizionale.

La storia ti mette nei panni del principe o della principessa di Azuria. Questo regno è la patria dei Cavalieri, persone che stringono un legame con i mostri – chiamati Monsties – e combattono al loro fianco in battaglia. La trama ruota attorno a un enorme conflitto tra due nazioni rivali, Azuria e Vermeil. Entrambe stanno lottando contro un disastro ambientale noto come “L’Avanzata dei Cristalli”.

Questo fenomeno sta deformando la terra e le creature che la popolano, aggiungendo un senso di urgenza a ogni missione. C’è anche un’affascinante trama secondaria che coinvolge una coppia di gemelli Rathalos nati da un unico uovo, un raro presagio che si ricollega direttamente al destino del mondo.

Anche Capcom non ha lesinato sul lancio. Il gioco è uscito il 13 marzo 2026 contemporaneamente su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Una cosa che devo sottolineare nella mia recensione di Monster Hunter Stories 3 è che questa è la prima volta che un titolo della serie Stories arriva su tutte le principali piattaforme contemporaneamente.

Anche in questo caso, il passaggio al RE Engine rappresenta una svolta epocale, offrendo una grafica paragonabile a quella di alcuni dei migliori titoli di Monster Hunter, con ambientazioni ricche e animazioni dei mostri molto espressive.

Trama e personaggi: una storia di Monster Hunter che fa davvero i conti seri

Secondo sia la critica che la community, Riflesso distorto presenta di gran lunga la trama più avvincente della trilogia, e su questo sono assolutamente d’accordo anch’io. La narrazione si concentra su complessi intrighi politici tra i regni di Azuria e Vermeil.

Ciò che rende questo conflitto davvero unico è l’ambiguità morale del “L’invasione dei cristalli”. Vermeil non è un regno popolato solo da semplici cattivi. Si tratta in realtà di persone disperate, la cui terra viene attivamente distrutta da quel fenomeno. Questa disperazione alimenta l’evoluzione personale di Eleanor, la principessa di Vermeil, che si unisce alla tua causa per capire le motivazioni estreme di sua sorella, la regina.

Una cosa che devo sottolineare in questa recensione di Monster Hunter Stories 3 è il grande cambiamento rispetto ai primi due giochi della serie, con l’introduzione di un protagonista completamente doppiato. Il fatto che il tuo eroe (maschio o femmina) parli davvero nei momenti cruciali aumenta immediatamente il tuo coinvolgimento nella storia. Finalmente non ti senti più un osservatore silenzioso mentre la mascotte e gli altri compagni parlano al posto tuo.

A proposito di compagni, il gioco presenta un gruppo di Ranger: Gaul, Ogden, Kora, Thea e Simon. Ognuno di loro ha quattro capitoli di missioni secondarie specifiche che premiano i giocatori che si prendono il tempo di affrontarle. Queste missioni ti offrono preziose informazioni sul mondo di gioco e ricompense uniche, che fanno davvero sentire il mondo popolato da persone con vite e storie reali.

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Ora che abbiamo parlato delle cose positive, temo di dover essere onesto anche sui punti deboli della trama (dopotutto, questa è una recensione completa di Monster Hunter Stories 3, non solo una carrellata di immagini). Ho trovato che la trama secondaria sulla guerra fosse un po’ poco sviluppata, nonostante un inizio davvero forte, e il ritmo nell’atto finale ne risente parecchio.

Ti imbatterai anche in una fase di grinding obbligatorio che interrompe lo slancio della storia proprio quando le cose sembrano prendere piede. In più, il compagno Palico, Rudy, è un po’… controverso. Certo, personalmente non l’ho trovato neanche lontanamente fastidioso come Navirou dei capitoli precedenti, ma i suoi continui dialoghi durante le cacce alle uova possono diventare stucchevoli nelle sessioni di gioco più lunghe.

Eppure, per una serie storicamente nota per le trame un po’ sottili, direi che l’ambizione in questo caso è davvero impressionante. Non raggiunge proprio le vette filosofiche di grandi giochi come Clair Obscur: Expedition 33 o Metafora: ReFantazio, ma l’impatto emotivo è innegabile al 100%.

Sistema di combattimento e strategia dell’IA degli alleati: profondo ma controverso

Il prossimo argomento che voglio trattare nella mia recensione di Monster Hunter Stories 3 è il combattimento vero e proprio. Proprio come in tutti i titoli precedenti, si tratta di un sistema raffinato di "sasso-carta-forbici" in cui ci si sfida uno contro uno. È semplice da imparare: la Potenza batte la Tecnica, la Tecnica batte la Velocità e la Velocità batte la Potenza. Vincere uno scontro infligge danni bonus, mentre perdere significa subire danni extra.

Le cose si fanno un po’ più emozionanti con i “Doppi attacchi”. Quando tu e un compagno mirate alla stessa parte del corpo con lo stesso tipo di attacco durante un testa a testa, infliggete danni enormi e caricate rapidamente l’indicatore di Affinità. Questo indicatore è la chiave per cavalcare il tuo Monstie e scatenare abilità di Affinità spettacolari che ribaltano le sorti della battaglia.

Consiglio dell’esperto Vai nel menu "Partita" → "Strategie" e imposta la strategia del tuo compagno su "Dai priorità allo stesso mostro" il prima possibile. Questo riduce drasticamente la frequenza con cui gli alleati attaccano la parte del corpo sbagliata durante gli incontri con i mostri feroci, specialmente nelle fasi avanzate del gioco, quando gli errori di mira possono costarti la vittoria.

All’inizio questo sistema di combattimento basato sul gioco “sasso, carta, forbici” potrebbe non sembrare così complicato, ma credimi, è molto più complesso di quanto sembri. Dovrai mirare a parti del corpo specifiche per limitare le mosse di un mostro, gestire le affinità elementali e cambiare arma durante lo scontro per individuare i punti deboli.

Anche la gestione della resistenza diventa fondamentale negli scontri più lunghi, specialmente negli incontri con i Mostri Invasivi o Selvaggi, che sono sfide ad alto rischio e richiedono approcci tattici completamente diversi rispetto ai tuoi combattimenti abituali.

Devo davvero sottolineare una cosa in questa recensione di Monster Hunter Stories 3: la strategia dell’IA degli alleati può diventare un vero grattacapo. I compagni sono controllati dall’IA e possono prendere decisioni frustranti, in particolare durante i combattimenti contro i mostri selvaggi, dove attaccare la parte sbagliata scatena una rappresaglia immediata.

Per essere ancora più pignolo riguardo al combattimento, nella fase avanzata del gioco vengono introdotti attacchi ad area (AoE) inbloccabili che ho trovato leggermente frustranti, inoltre alcuni incontri richiedono ben più di un po’ di grinding per far fronte ai bruschi picchi di difficoltà.

Per dare una nota più positiva a questa recensione di Monster Hunter Stories 3: a differenza di Stories 2, in questo gioco i compagni che vengono sconfitti non mettono più fine alla battaglia. Si riprendono dopo qualche turno, il che rende i loro errori occasionali molto meno penalizzanti.

Il sistema premia i giocatori pazienti e diventa davvero molto appagante una volta sbloccati il sistema genetico e il Rito della Canalizzazione. Tieni solo presente che non avrai il pieno controllo tattico su ogni membro del gruppo, se è questo che stai cercando.

Probabilità di schiusa delle uova e lista dei Monstie: il cuore del gioco

Questa è la parte della mia recensione di Monster Hunter Stories 3 in cui parlo del vero motivo per cui io e tanti altri fan di Monster Hunter adoriamo questa serie spin-off: la dipendenza che crea il fatto di costruire un esercito di adorabili macchine da guerra squamose. Se hai già giocato a un titolo della serie Stories, sai come funziona, ma Riflesso distorto perfeziona davvero il ciclo di gioco.

Ottieni i tuoi Monstie immergendoti nelle Tane dei Mostri sparse per il mondo di gioco. Per prima cosa, trovi un nido, rovisti un po’ in giro e speri di non svegliare un Diablos addormentato mentre cerchi l’uovo perfetto. Le uova che trovi sono casuali ma dipendono dai mostri che vivono in quell’habitat, quindi se vuoi un Monstie specifico, devi andare a caccia nel posto giusto.

Da grande appassionato di giochi gacha che, guarda caso, sta scrivendo proprio questa recensione di Monster Hunter Stories 3, posso dire che questo gioco riesce davvero a farti desiderare ardentemente quel dolce, dolcissimo bagliore arcobaleno.

Le uova Standard o Gold Shine vanno benissimo per completare la rosa grazie al Rito della Canalizzazione, ma quello che ti interessa davvero sono le leggendarie uova Rainbow Shine (Altamente Potenti). Questi reperti di alto livello, incredibilmente rari, possono potenzialmente garantire ai Monstie appena nati il massimo numero di slot genici sbloccati e una qualità iniziale dei geni superiore.

Se sei fortunato e riesci a procurarti un uovo Rainbow Shine, ti sei appena risparmiato un sacco di farming e l’uso di risorse preziose (Stimolanti) solo per rendere un Monstie adatto a contenuti più impegnativi, dato che ha le probabilità più alte di ottenere Geni Passivi XL, Geni Rainbow e una griglia al massimo, con 9 slot.

Aggiungo una breve analisi alla mia recensione di Monster Hunter Stories 3 su come queste probabilità di schiusa delle uova si traducano in potenza e utilità effettive:

Qualità dell’uovo Bagliore visivo Slot genici iniziali sbloccati Ideale per… Standard Nessuno Da ~5 a 6 ( Basso ) Ripristino iniziale dell'habitat o come "carne da cannone" per i geni Molto potente Lucentezza dorata Da ~7 a 8 ( Alto ) Ottimo per creare una squadra con l’editing genetico Altamente potente Lucentezza arcobaleno ~9 ( potenzialmente al massimo ) Ottimizzazione in fase avanzata di gioco

Per far pendere la bilancia a tuo favore, il gioco introduce un meccanismo geniale: il “Ripristino dell’habitat”. Rilasciando i Monsties appena nati in libertà, aumenti il “Rank dell’ecosistema” di quella specie nel suo habitat. Un Grado dell’Habitat più alto significa probabilità di spawn decisamente migliori per le potentissime uova arcobaleno. È un lavoro di routine, certo, ma è il tipo di routine più gratificante – almeno per chi sta scrivendo questa recensione di Monster Hunter Stories 3.

Per quanto riguarda l’elenco effettivo dei Monstie di Monster Hunter Stories 3? L’elenco è enorme. Al lancio ci sono circa 86 Monstie unici, un numero leggermente superiore a quello che ci ha offerto Stories 2. Ci sono le star di sempre come Zinogre, Rathian, Tigrex, Nargacuga e Lagiacrus di nuovo in azione, oltre ad alcuni volti nuovi da Monster Hunter Wilds come Doshaguma e Balahara.

Se consideri anche le sottospecie Deviant e le varianti mutanti, il roster sembra ancora più vasto. L’unica vera delusione per i veterani è che al lancio avremo solo 3 Draghi Anziani disponibili come Monstie. È un po’ una lacuna, ma ehi, Capcom ha in serbo altri aggiornamenti.

C’è un’altra “stranezza dei Rider” che devo menzionare nella mia recensione di Monster Hunter Stories 3: Ratha. Proprio come nei giochi precedenti, il Rathalos, protagonista della storia, occupa uno slot obbligatorio nel gruppo per quasi tutta la campagna.

Non puoi sostituirlo, il che può essere un po’ fastidioso quando hai passato ore a creare la squadra di elementali perfetta e vorresti solo quel posto in più per il tuo nuovo Zinogre preferito. Ma, onestamente? Il sistema è così coinvolgente che probabilmente sarai troppo impegnato a cercare le uova arcobaleno per rimanere arrabbiato a lungo.

Ripristino dell’habitat e personalizzazione della borsa da battaglia: cosa c’è di nuovo e cosa è cambiato

È la parte della mia recensione di Monster Hunter Stories 3 in cui parlo di tutte le novità che mi sono davvero piaciute, come il Ripristino dell’habitat. Questa meccanica aggiunge un livello di strategia ecologica che non avevo mai visto prima in un gioco di collezionismo di mostri. Quando rilasci i Monsties in una regione specifica, aumenti il Rango dell’Ecosistema di quella specie, il che migliora poi la qualità e la varietà delle uova che puoi trovare nei nidi locali.

Puoi persino introdurre Monsties non autoctoni in un habitat. Col tempo, iniziano a popolare l’area e ad assumere caratteristiche uniche di quella regione. Questo fa sembrare il mondo un ecosistema davvero personalizzato che hai contribuito a plasmare.

Come se non ci fossero già abbastanza aspetti di questo gioco a cui rimanere incollato, c’è anche il sistema dei Mostri Invasivi, in cui bestie sovrapotenti sconvolgono gli habitat locali e impediscono alle specie in via di estinzione o rare di riprodursi.

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Una cosa che devo sottolineare in questa recensione di Monster Hunter Stories 3 è quanto ho apprezzato il fatto che questi mostri tosti non si sconfiggono solo con la forza bruta, ma attraverso combattimenti simili a enigmi che richiedono una strategia accurata. Li troverai estremamente difficili da sconfiggere se non individui correttamente i loro punti deboli, ma eliminarli permette alle specie rare di tornare e ti regala davvero un ciclo soddisfacente di rigenerazione che si collega direttamente alla tua caccia alle uova migliori.

Se passi dal primo gioco, forse ti aspetti di poter personalizzare la borsa da battaglia. Qui in Monster Hunter Stories 3, le cose funzionano in modo un po’ diverso. Non c’è la classica borsa da battaglia da configurare prima di uno scontro. Invece, puoi accedere a qualsiasi oggetto nel tuo inventario durante il combattimento.

Per mantenere l'equilibrio, ogni tipo di oggetto ha un limite di utilizzo per battaglia. Ad esempio, potresti riuscire a usare solo due Essenze Vitali in un singolo scontro. Si tratta di una scelta di design intenzionale, volta a incoraggiare una gestione strategica degli oggetti piuttosto che affidarsi a cure illimitate.

Inoltre, il ripristino completo della salute dopo lo scontro è un miglioramento enorme. Significa che non dovrai tornare al villaggio solo per curarti tra uno scontro e l’altro.

Personalizzazione dei Monstie: il Rito della Canalizzazione e le configurazioni genetiche

Un altro argomento che devo trattare nella mia recensione di Monster Hunter Stories 3 è il Rito della Canalizzazione. È qui che passerai gran parte del tuo tempo se ti piace il min-maxing (ridurre al minimo i punti deboli e massimizzare i punti di forza). Ogni Monstie ha una griglia 3×3 di slot genetici. Questi possono contenere qualsiasi attacco, abilità passiva o capacità che hai acquisito lungo il percorso.

Il miglioramento più importante che MHS3 ha introdotto in questo sistema? A differenza di Stories 2, non devi più sacrificare i Monstie per scambiare i geni. Si tratta di un enorme miglioramento che ti permette di sperimentare senza perdere i tuoi Monstie conquistati con fatica, e qualsiasi recensione approfondita di Monster Hunter Stories 3 sarebbe incompleta se non menzionasse come questo abbassi la barriera all’ingresso nel mondo competitivo.

Ti conviene anche prestare attenzione ai bonus Bingo. Allineare geni dello stesso elemento o tipo di attacco in righe, colonne o diagonali garantisce al tuo Monstie grandi moltiplicatori di statistiche. Questo ti costringe a pensare a dove posizionare ogni gene, invece di limitarti ad accumulare le abilità individuali più potenti.

Personalmente l’ho trovato un sistema fantastico, che riesce a trovare il giusto equilibrio tra facilità di apprendimento e profondità di gioco tale da farti passare ore a giocarci, soprattutto ora che è stata eliminata la meccanica del “capro espiatorio”.

Consiglio dell’esperto Quando crei la tua griglia Bingo, dai la priorità ai geni arcobaleno nello slot centrale. Questi fungono da jolly per qualsiasi elemento o tipo di attacco, rendendo molto più facile attivare più bonus Bingo contemporaneamente. Un gene arcobaleno ben posizionato può aumentare notevolmente il danno principale del tuo Monstie.

Ma, ancora una volta, rischio di sembrare fastidioso usando questa recensione di Monster Hunter Stories 3 per sottolineare alcune critiche che ho su questo sistema. L’interfaccia utente del “Rito della Canalizzazione” può essere un po’ una faticaccia. Devi scorrere centinaia di Monstie o geni uno alla volta, e non c’è modo di salvare le configurazioni, almeno al momento in cui scrivo.

Creare più Monstie da zero può diventare noioso. Inoltre, tieni presente che i geni XL di livello superiore sono sbloccabili solo seguendo la trama. Cominciano ad apparire solo dopo aver sconfitto il boss principale della quarta regione, quindi le tue configurazioni all’inizio del gioco hanno un limite.

Il punto forte di questo gioco è che i geni sono completamente trasferibili. Questo significa che puoi rendere quasi ogni Monstie competitivo se ci metti un po’ di impegno. Quindi, se hai un mostro di basso livello preferito a cui proprio non riesci a rinunciare, non preoccuparti: questo gioco ti premia per aver continuato a utilizzarlo.

Vale la pena comprare Monster Hunter Stories 3? Piattaforme, edizioni e rapporto qualità-prezzo

Se vuoi la versione breve della mia opinione soggettiva, e forse un po’ di parte, in questa recensione di Monster Hunter Stories 3, allora la risposta è un SÌ a gran voce.

Da fan dei giochi di Monster Hunter, e in particolare degli spin-off più incentrati sulla trama, mi sono avvicinato a Monster Hunter Stories 3 aspettandomi una formula familiare con qualche aggiornamento moderno. Quello che non mi aspettavo era quanto il gioco avrebbe saputo perfezionare quella formula con sicurezza , pur rimanendo inconfondibilmente fedele allo spirito di Stories. Devi solo avere le giuste aspettative per la piattaforma che hai scelto.

Come noterai in questa e in molte altre recensioni di Monster Hunter Stories 3, le prestazioni variano leggermente a seconda della generazione della console. Se giochi su PS5, direi che stai vivendo l’esperienza migliore (a parte il confronto con i PC di fascia ultra alta, ovviamente). Le prestazioni sono fluide come l’olio in ogni modalità, e la versione per PS5 Pro offre una nitidezza visiva incredibile.

Chi gioca su PC tramite Steam ottiene un'eccellente fedeltà grafica, ma tieni d'occhio il tuo hardware. La maggior parte delle persone si sta divertendo un mondo, ma alcuni utenti con GPU AMD hanno riscontrato crash legati ai driver. Io stesso ho provato il gioco su una scheda AMD (AMD Radeon RX 9060 XT da 16 GB) e, personalmente, non ho riscontrato alcun crash né bug che compromettessero il gioco durante tutta la mia partita.

Ricordati solo di tenere aggiornati i driver e dovresti essere a posto. La Nintendo Switch 2 è un’ottima scelta se cerchi la portabilità, anche se a volte fa fatica con alcuni cali di frame rate nelle grandi aree aperte.

Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, ecco come si posizionano le diverse edizioni:

Edizione Standard (69,99 $, 49,59 $ su Eneba ): questa è la scelta più conveniente per quasi tutti. Ti godi l’esperienza completa di oltre 40 ore e puoi sempre acquistare i DLC separatamente in un secondo momento.

questa è la scelta più conveniente per quasi tutti. Ti godi l’esperienza e puoi sempre acquistare i DLC separatamente in un secondo momento. Edizione Deluxe (89,99 $): questa include il Kit Deluxe. Avrai la storia secondaria di Rudy in arrivo nell’ autunno 2026 , oltre ad alcune armature a strati e acconciature. Ne vale la pena se sei un fan di Rudy o se adori proprio quei costumi specifici.

questa include il Kit Deluxe. Avrai la storia secondaria di Rudy in arrivo nell’ , oltre ad alcune armature a strati e acconciature. Ne vale la pena se sei un fan di Rudy o se adori proprio quei costumi specifici. Edizione Premium Deluxe (99,99 $, 92,73 $ su Eneba): questa aggiunge un pacchetto di oggetti cosmetici in più. La consiglierei solo ai completisti che vogliono ogni singolo oggetto disponibile al lancio.

Vale la pena comprare la Monster Hunter Stories 3 Deluxe Edition, o per quel che conta la Edizione Premium Deluxe? Beh, il consenso della community è piuttosto chiaro su questo fronte. A meno che tu non sia un superfan con un sacco di soldi da spendere (in questa situazione economica?), ti consiglio di iniziare semplicemente con la Edizione Standard.

Se il recente Monster Hunter Wilds o i precedenti MH Stories sono indicativi di ciò che ci aspetta, potremmo avere un bel po’ di DLC per questo titolo, ma puoi sempre risparmiare per comprarli in seguito e non cedere alla paura di perderti qualcosa (FOMO).

Contenuti post-gioco e cosa ci aspetta

Proprio come nei soliti giochi della serie MH, questa recensione di Monster Hunter Stories 3 non sarebbe completa se non parlassi dei contenuti rigiocabili alla fine del gioco o post-gioco. Purtroppo per chi, come me, sperava di avere qualcosa in più da giocare una volta completata la storia, Monster Hunter Stories 3 è uscito senza le classiche modalità post-gioco che tutti abbiamo amato nei primi due capitoli.

Già, qui non troverai né un dungeon a torre né un’enorme mappa post-trama ad aspettarti. Invece, una volta terminata la storia, il gioco ti riporta indietro fino a poco prima del boss finale. È un po’ più scarso rispetto a Stories 2 al momento del lancio, ed è meglio saperlo prima di iniziare.

Detto questo, hai comunque un sacco di sfide opzionali che ti terranno occupato. Puoi dare la caccia ai Mostri Selvaggi, affrontare le Minacce Invasive o mettere alla prova la tua forza contro Draghi Anziani Calamitosi come Ibushi e Narwa. E credimi, questi scontri di livello 75+ non sono uno scherzo. La maggior parte dei giocatori non ci proverà nemmeno finché non avrà completato la trama principale, e richiederanno una strategia davvero ben ponderata.

La buona notizia è che Capcom non ha ancora finito. Un aggiornamento gratuito di “Royal Monsters” arriverà nell’estate del 2026: dopo aver superato una versione più difficile della battaglia finale, quasi tutti i mostri avranno una variante “Royal”.

Si tratta essenzialmente di sfide di alto rango che arrivano fino al livello 90 e oltre, quindi avrai sicuramente bisogno di quelle configurazioni genetiche ottimizzate. In autunno 2026 arriverà anche il DLC a pagamento “Rudy's Tale”. Capcom dice che lo sviluppo è in anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi potremmo anche riceverlo prima.

Recensione di Monster Hunter Stories 3: il mio giudizio su Riflesso distorto

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Per concludere la mia recensione di Monster Hunter Stories 3, voglio dire che, guardando il quadro generale, Capcom si è davvero superata questa volta. La trama è senza dubbio la migliore che abbia mai visto nella trilogia: ha abbandonato un po’ delle solite banalità tipiche dei JRPG per una storia che ha davvero un certo peso. Tra la splendida grafica del RE Engine e il ciclo di “Ripristino degli habitat” che crea una dipendenza pazzesca, mi sono ritrovato a perdere la cognizione del tempo semplicemente giocando con l’ecosistema del gioco.

Il sistema di combattimento basato su sasso-carta-forbici ha una grande profondità strategica (chi l’avrebbe mai detto?), e la rosa dei Monstie è semplicemente un sogno per chiunque ami collezionare o ottimizzare al massimo la propria squadra perfetta.

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Certo, mentirei se dicessi che l’esperienza non ha avuto qualche intoppo. Il post-gioco sembra un po’ scarso al lancio rispetto a quello a cui sono abituato, e quello slot obbligatorio per Ratha nella squadra è ancora un po’ una seccatura per la varietà della squadra.

MA, anche con queste piccole pecche, questo è onestamente uno dei titoli più facili da consigliare tra i pochi giochi che ho recensito finora. Punto e basta: Monster Hunter Stories 3 è uno dei migliori giochi della serie Monster Hunter e sicuramente tra i migliori JRPG non solo del 2026 , ma anche dell’ultimo decennio.

Non importa se sei un fan fin dal primo gioco o se sei un novellino assoluto: non c’è mai stato momento migliore per diventare un Rider. Il messaggio finale della mia recensione di Monster Hunter Stories 3? Non lasciarti sfuggire questo spin-off.

Pro Contro ✅ Una storia davvero commovente, che colpisce ancora di più rispetto ai titoli precedenti



✅ La funzione “Ripristino dell’habitat” rende il mondo davvero interattivo



✅ Una grafica stupenda grazie al RE Engine: una vera delizia per gli occhi



✅ Tante funzionalità aggiuntive che migliorano l’esperienza di gioco



✅ Colonna sonora eccezionale con temi originali dedicati ai mostri ❌ L’IA degli alleati può essere frustrante nei combattimenti contro i boss



❌ La difficoltà aumenta notevolmente nella parte finale del gioco e si verificano cali di 2 fotogrammi su Switch

Domande frequenti