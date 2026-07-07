Recensione di “Indiana Jones e il Grande Cerchio” – L’avventura di Indy che aspettavamo da decenni

Le discussioni sulle recensioni da “Indiana Jones e il Grande Cerchio” tornano tutte allo stesso punto: finalmente sembra di nuovo una vera avventura di Indiana Jones.

MachineGames prende il DNA incentrato sulla furtività dei suoi giochi Wolfenstein e lo trasforma in un'avventura d'azione in prima persona incentrata sull'esplorazione, la risoluzione di enigmi, i travestimenti e le fughe improvvisate che sembrano uscite direttamente da una scena di Spielberg.

Sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda Softworks sotto l’egida di Xbox Game Studios, “Indiana Jones e il Grande Cerchio” è uscito il 9 dicembre 2024 per Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store, ed è stato disponibile fin dal primo giorno su Game Pass Ultimate e PC Game Pass .

La versione per PS5 è seguita il 17 aprile 2025 con miglioramenti per PS5 Pro, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è arrivata il 12 maggio 2026. Il prezzo è di 69,99 $ per la Edizione Standard e di 99,99 $ per la Edizione Premium, che include l’accesso anticipato e l’espansione DLC “L’Ordine dei Giganti”.

Dal punto di vista della critica, l’accoglienza è stata ottima su tutta la linea. I punteggi su Metacritic sono attualmente a 86 su Xbox Series X|S e a 87 su PC, mentre OpenCritic lo colloca nel 96° percentile dei giochi recensiti. Ha anche chiuso il 2024 come l’esclusiva per console Xbox più apprezzata dell’anno.

Questa recensione da *Indiana Jones e il Grande Cerchio* analizza cosa rende davvero speciale l’esperienza di gioco: sei ambientazioni storiche sparse per il mondo, sistemi di furtività che premiano l’improvvisazione, la performance sorprendentemente eccellente di Troy Baker nei panni di Indy, e se la narrazione cinematografica riesca a compensare i combattimenti corpo a corpo un po’ goffi e l’eccessivo ricorso alle scene animate.

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Mi mancava questa atmosfera alla Indy

Mi sono avvicinato a questa recensione di "“Indiana Jones e il Grande Cerchio” aspettandomi una divertente avventura su licenza e ne sono uscito sinceramente sorpreso da quanto il gioco abbia capito con sicurezza cosa rende speciale Indy.

Genere Gioco d'azione-avventura in prima persona che unisce elementi di furtività, enigmi ambientali e combattimenti corpo a corpo Meccanica di gioco Tuffati in siti storici, cerca indizi, usa travestimenti per eludere le guardie, risolvi "veri" enigmi archeologici e usa la tua frusta per svelare il mistero del Grande Cerchio Punto di forza principale Senza dubbio l’adattamento più fedele di sempre; dettagli mozzafiato in giro per il mondo; la performance migliore della carriera di Troy Baker; e enigmi che mettono davvero alla prova il tuo cervello Punto debole Combattimenti corpo a corpo goffi e imprecisi; scene animate lunghe e frequenti che possono interrompere il flusso di gioco; e segmenti in mondo semi-aperto che mancano di quella “magia cinematografica” Verdetto chiaro Uno dei migliori adattamenti di un gioco su licenza degli ultimi anni; imperdibile per i fan di Indy, altamente consigliato agli appassionati di giochi d’avventura e stealth, un acquisto scontato fin dal primo giorno per gli abbonati a Game Pass Data di uscita 9 dicembre 2024 (Xbox Series X|S + PC) | 17 aprile 2025 (PS5) | 12 maggio 2026 (Nintendo Switch 2) Piattaforme Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), PS5 (versione ottimizzata per PS5 Pro), Nintendo Switch 2 Prezzo Standard 69,99 $ / Premium 99,99 $ | Incluso fin dal primo giorno su Game Pass Ultimate + PC Game Pass Ideale per I fan dei film di Indiana Jones, gli abbonati un Game Pass Ultimate e gli appassionati di Tomb Raider o di simulatori immersivi che amano un gameplay basato sulla curiosità Game Pass L'accesso dal primo giorno è un'esclusiva dei piani Game Pass Ultimate e PC Game Pass; gli utenti di Game Pass Standard non possono accedervi DLC L'espansione della storia “L’Ordine dei Giganti”" (in uscita a settembre 2025); inclusa nella Edizione Premium o disponibile come acquisto separato

Non si tratta di un gioco d’azione ricco di azione come Uncharted né di uno sparatutto mascherato da gioco d’avventura. Come ho scoperto scrivendo questa recensione da Indiana Jones: Il grande cerchio, il gioco è più lento, più intrigante e molto più incentrato sulla furtività, l’esplorazione e la risoluzione di enigmi di quanto mi aspettassi – e, onestamente, è proprio per questo che funziona.

Il punto di forza principale è l’autenticità. Dalle rovine polverose e dagli indizi criptici alla costante sensazione di «non dovrei assolutamente trovarmi qui», MachineGames ha colto in pieno il tono dei film originali.

Anche Troy Baker merita un grande riconoscimento. Invece di cercare di imitare Harrison Ford alla lettera, riesce a cogliere il fascino, il sarcasmo e l’improvvisazione stanca di Indy in un modo che dopo poche ore ti sembra del tutto naturale.

Detto questo, i difetti ci sono. Il combattimento corpo a corpo risulta più spesso goffo che soddisfacente, alcune scene animate si trascinano troppo a lungo e le aree di esplorazione semi-aperte non sono neanche lontanamente all’altezza delle sequenze narrative dal copione ben strutturato.

Comunque, se ti piacciono i giochi d’avventura incentrati sulla furtività, gli enigmi ambientali e le esperienze cinematografiche in single-player, questo è uno dei migliori giochi su licenza usciti negli ultimi anni, e una scelta particolarmente facile da consigliare agli abbonati a Game Pass.

È come un quarto film perduto

Immergersi in questa avventura per recensire il gioco “Indiana Jones e il Grande Cerchio” non sembra tanto giocare a uno spin-off su licenza, quanto piuttosto scoprire un capolavoro cinematografico dimenticato.

Ambientata nel 1937, la storia si inserisce perfettamente tra “I predatori dell’arca perduta” e “L’ultima crociata”. Cattura quel periodo specifico della vita di Indy in cui il suo ingegno è affilato quanto la sua frusta.

La trama prende il via al Marshall College prima di trasformarsi in una cospirazione globale che coinvolge il Grande Cerchio: un misterioso allineamento di antichi siti sacri che una cricca fascista, guidata dall’enigmatico Emmerich Voller, vuole a tutti i costi sfruttare.

Questo viaggio non è solo una serie di livelli statici; è un’odissea che ti porta in giro per il mondo, dalle sale di marmo del Vaticano alle rovine soleggiate dell’Egitto e alle vette ghiacciate dell’Himalaya.

Ogni ambientazione è ricostruita con incredibile accuratezza storica. Non sei solo di passaggio: stai conducendo ricerche archeologiche in un mondo che sembra davvero reale e ricco di dettagli.

Ad aiutarti ad affrontare questi pericoli c’è Helena Shaw, un’alleata astuta e imprevedibile, le cui motivazioni ti lasciano spesso con il fiato sospeso. La sua dinamica con Indy rispecchia perfettamente la classica formula cinematografica fatta di attrito e rispetto reciproco, rendendola senza dubbio uno dei personaggi originali più forti che abbiamo visto negli ultimi anni.

Anche se il gioco è stato sviluppato in stretta collaborazione con Lucasfilm Games, la vera magia sta nella recitazione.

Lo stesso Harrison Ford ha elogiato l’interpretazione di Troy Baker, che riesce a cogliere la voce iconica e la fisicità grintosa di Indy senza dare l’impressione di una semplice imitazione. Come ho già sottolineato nella mia recensione di Indiana Jones: Il grande cerchio, il doppiaggio è un vero capolavoro che fa da perno all’intera esperienza.

Tuttavia, una cosa da tenere a mente è che il gioco è molto ricco di cutscene. Sono lunghe, cinematografiche e frequenti: una scelta di design voluta da MachineGames per mantenere un ritmo da film.

Mentre molti apprezzeranno la presentazione in stile Spielberg, alcuni potrebbero trovare frustranti le continue interruzioni del gameplay. Che tu stia cercando una recensione per PC o per PS5 di Indiana Jones: Il grande cerchio, scoprirai che si tratta di una storia a sé stante che non richiede alcuna conoscenza preliminare del gioco, ma la tua esperienza sarà sicuramente più ricca se sei un fan della trilogia originale.

Pronto a calarti nei panni di Indy? Prendi una chiave Steam.

Furtività, fruste e vera archeologia

Per capire come si vive il gioco giorno per giorno in questa recensione da *Indiana Jones e il Grande Cerchio*, devi andare oltre i tipici cliché dei giochi d’azione-avventura. Invece di un semplice sandbox senza senso, ognuna delle sei ambientazioni principali del gioco funziona come un’area semi-aperta ricca di obiettivi narrativi centrali, missioni secondarie opzionali e segreti ambientali.

La filosofia di progettazione si avvicina più a una “simulazione immersiva” che a un classico open world; la curiosità è la tua risorsa più preziosa, anche se il gioco non ti obbliga mai a interagire con ogni elemento opzionale.

Mentre chi si affretta lungo il percorso principale troverà un’esperienza più serrata e dal ritmo migliore, i giocatori che si prendono il tempo di esplorare a fondo scopriranno una profondità molto più ricca del mondo di gioco.

La furtività è alla base dell’esperienza. Il gioco premia fortemente un approccio incentrato sulla furtività, permettendo a Indy di utilizzare i travestimenti trovati per mimetizzarsi tra le fazioni nemiche, strisciare attraverso i sistemi di ventilazione e sfruttare le coperture ambientali.

Piuttosto che le rigide regole di un gioco stealth tradizionale, i sistemi qui sono fluidi e contestuali, più simili alla “social stealth” opportunistica della serie Hitman. Se sei un fan del genere e vuoi affinare ulteriormente queste abilità, la nostra raccolta dei migliori giochi stealth offre tantissime altre scelte eccellenti per farti rimanere nell’ombra.

Puoi distrarre le guardie lanciando oggetti o superarle di soppiatto; chi sceglie questa strategia troverà il gioco molto più appagante rispetto a chi cerca di entrare facendo rumore, dato che il combattimento aperto è pensato per essere difficile e meno soddisfacente.

L’elemento che spicca di più, però, è il design degli enigmi. Non si tratta solo di semplici compiti in cui tirare leve; sono enigmi ambientali che richiedono l’esperienza di Indy come archeologo. Passerai un bel po’ di tempo a leggere antiche iscrizioni, allineare meccanismi celesti e combinare elementi ambientali per sbloccare camere nascoste.

Non ti limiti a superare queste prove a caso; devi davvero fermarti e usare il cervello. Mi sono ritrovato costantemente sorpreso dal numero di soluzioni diverse nascoste nell’ambiente, che di solito ti offrono diversi modi per risolvere lo stesso enigma a seconda di come lo guardi.

Come ho sottolineato in questa recensione da Indiana Jones: Il grande cerchio per PS5, questa è senza dubbio la parte più riuscita del gioco. Gli enigmi sembrano "vera" archeologia, riuscendo a farti sentire uno studioso di livello mondiale anche mentre sudi durante la tua prossima grande avventura.

Al centro sia di questa esplorazione che degli scontri occasionali c’è la frusta. È l’elemento meccanico più appagante del gioco, che funge da strumento versatile per dondolarti oltre gli ostacoli, azionare leve a distanza o disarmare i nemici in pieno combattimento. Rimane costantemente utile in tutte e sei le ambientazioni e si integra perfettamente con la tematica del gioco.

Per tenere traccia di tutto, hai il Libro dell’Avventura. Come spiegato in questa recensione da “Indiana Jones e il Grande Cerchio”, questo taccuino funge sia da diario narrativo che da strumento fondamentale per risolvere gli enigmi, dove il confronto incrociato con le mappe è essenziale

Se c’è un punto debole in questa esperienza, è sicuramente il combattimento corpo a corpo. Anche se Indy dovrebbe essere quel tipo di picchiatore grintoso, pronto a “colpirli con una sedia”, i comandi in realtà risultano piuttosto goffi e imprecisi, con un feedback dei colpi che sembra un po’ vago e insoddisfacente.

E di sicuro non sono l’unico a pensarla così; è praticamente l’unico aspetto su cui tutti sembrano concordare nel definirlo il punto debole del gioco. Le sparatorie sono presenti ma volutamente limitate, dato che il design ti spinge attivamente verso l’evitamento e la furtività piuttosto che verso lo scontro diretto.

Anche il ritmo si rallenta un po’ durante quei segmenti semi-aperti che colmano il divario tra i momenti salienti della trama. Anche se è divertente gironzolare un po’, queste parti sembrano decisamente un po’ meno “magiche come in un film” rispetto alle scene principali.

Se sei il tipo di completista che deve spuntare ogni singola casella, ti avverto che alcuni dei contenuti secondari tendono più a essere un lavoro di routine che a offrire la qualità di un blockbuster. Ma finché sei qui per il ciclo principale fatto di frustate, azioni furtive e scavi alla ricerca della storia, l’esperienza rimane davvero incredibile.

Sessanta dollari o un mese di Game Pass?

Allora, vale la pena prendere “Indiana Jones: Il grande cerchio”? Per rispondere a questa domanda, devi prima considerare come accedi ai tuoi giochi, perché il rapporto qualità-prezzo cambia radicalmente a seconda che tu sia un abbonato o un acquirente a titolo definitivo.

Per chiunque abbia un abbonamento attivo un Xbox Game Pass Ultimate o a PC Game Pass, questo è il “sì” più scontato dell’anno. Per questa recensione da Indiana Jones: Il grande cerchio per Xbox, vale la pena notare che il gioco è entrato a far parte del servizio proprio il giorno del suo lancio, il 9 dicembre 2024, quindi se il tuo abbonamento è attivo, hai già pieno accesso all’ultima avventura intorno al mondo di Indy.

Se il tuo abbonamento è scaduto, acquistare un codice Game Pass Ultimate da 1 mese su Eneba, che di solito costa tra i 10 e i 13 dollari, è senza dubbio il modo più conveniente per giocare. Tieni presente però che Game Pass Standard non include questo titolo; chi ha quell’abbonamento dovrà passare a un piano superiore o acquistare il gioco a parte.

Se preferisci possedere i giochi a titolo definitivo, l’edizione Standard da 69,99 $ rappresenta un investimento notevole. Stai pagando per un'esperienza cinematografica di alta qualità che richiede circa 12-15 ore per completare la trama principale, o più vicino alle 20-25 ore se sei il tipo di archeologo che insiste nel scoprire ogni missione secondaria e ogni segreto nascosto.

Per i fan più accaniti, la Edizione Premium da 99,99 $ include l’espansione della storia “L’Ordine dei Giganti”. Uscita a settembre 2025, questa espansione offre un’aggiunta narrativa sostanziale per chi non è pronto a appendere il fedora al chiodo una volta finiti i titoli di coda.

Per chi non è abbonato e vuole risparmiare, vale la pena adottare una strategia del tipo “aspetta i saldi”. I titoli first-party di Microsoft spesso subiscono sconti del 30–40% entro un anno dall’uscita, il che può farti risparmiare circa 20–28 $. Dato che si tratta di una campagna per giocatore singolo incentrata sulla trama con una rigiocabilità limitata, aspettando non ti perderai nessun momento “dal vivo” della community.

Sebbene i vari approcci stealth e gli enigmi ambientali offrano una certa flessibilità se decidi di rigiocare, la maggior parte dei giocatori scoprirà che una sola partita completa è sufficiente. In definitiva, come abbiamo visto in questa recensione da “Indiana Jones e il Grande Cerchio”, il valore di questo gioco non sta nei cicli di rigioco infiniti, ma nell’eccezionale qualità di ogni ora trascorsa nei panni di Indy.

Qualità da museo: perché gli ambienti sono i veri protagonisti

L’esperienza visiva e sonora di “Indiana Jones e il Grande Cerchio”” è un vero e proprio fiore all’occhiello per il team di MachineGames. L’hanno realizzato su “Motor”, una versione personalizzata del motore id Tech 7, e non hanno certo giocato sul sicuro. Il ray tracing non è stato solo un ripensamento: era un requisito fondamentale fin dal primo giorno.

Dato che l’illuminazione è stata integrata nel DNA del gioco, il modo in cui la luce cambia mentre ti sposti da una giungla inondata dal sole a una tomba buia illuminata solo da candele è incredibilmente realistico. Stiamo parlando di un’attenuazione naturale della luce e di ombre di contatto che fanno sembrare ogni pietra antica e ogni corridoio polveroso un luogo reale che potresti toccare con mano.

Se giochi su PC con una scheda NVIDIA di fascia alta, puoi spingere le impostazioni al massimo con il Path Tracing. È un vero e proprio divoratore di risorse, ma offre un livello di precisione nell’illuminazione che le console proprio non riescono a eguagliare. È senza dubbio l’aspetto più “next-gen” del gioco.

Il team artistico ha chiaramente fatto un ottimo lavoro in tutte e sei le principali ambientazioni. Che tu stia sgattaiolando tra le sale di marmo del Vaticano, attraversando l’Himalaya o perdendoti nei templi della Thailandia, gli ambienti sembrano vissuti e frutto di un’approfondita ricerca. Ti ritroverai a mettere in pausa solo per ammirare le incisioni su una parete o il modo in cui la luce illumina una reliquia.

Questo livello di dettaglio si estende anche ai personaggi. Troy Baker non si limita a imitare la voce di Indy; le sue espressioni e i suoi movimenti rispecchiano quelli di Harrison Ford in modo così perfetto da risultare quasi inquietante. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora ispirata a John Williams, perfetta in ogni nota, e da effetti sonori che rendono tangibile ogni schiocco della frusta.

Quale hardware ti serve per lo scavo?

PC – Il massimo: se hai una GPU in grado di gestire il path tracing, questa è l’esperienza visiva definitiva.

se hai una GPU in grado di gestire il path tracing, questa è l’esperienza visiva definitiva. Xbox Series X e PS5 – Il punto d’equilibrio: entrambe le console sono straordinariamente simili e potenti. Come vedrai in qualsiasi recensione da Indiana Jones: Il grande cerchio per Xbox, le versioni per console sono comunque incredibili anche senza tutti i fronzoli di illuminazione di fascia alta del PC.

entrambe le console sono straordinariamente simili e potenti. Come vedrai in qualsiasi recensione da Indiana Jones: Il grande cerchio per Xbox, le versioni per console sono comunque incredibili anche senza tutti i fronzoli di illuminazione di fascia alta del PC. Series S e Switch 2 – La fascia media: la grafica è comunque ottima, ma la versione per Switch 2 punta ai 30 fps, rendendola il compromesso ideale per “giocarci in movimento”.

Non importa dove giochi, questa recensione da “Indiana Jones e il Grande Cerchio” rileva che le basi tecniche garantiscono un’atmosfera di altissimo livello dall’inizio alla fine.

Un nuovo punto di riferimento per i giochi su licenza?

Le recensioni sono uscite, e si può dire con certezza che Indy ha fatto centro. Se temevi che potesse essere l’ennesimo gioco mediocre tratto da un film, i numeri raccontano una storia ben diversa:

Steam: 90% “Molto positivo” (i giocatori lo adorano davvero).

90% “Molto positivo” (i giocatori lo adorano davvero). OpenCritic: 87/100 (si colloca nel primo 4% di tutti i giochi presenti sul sito).

87/100 (si colloca nel primo 4% di tutti i giochi presenti sul sito). Metacritic: 87 su PC e 86 su Xbox, ufficialmente l’esclusiva Xbox con il punteggio più alto del 2024.

Al di là dei punteggi delle recensioni, il gioco ha già attirato oltre 4 milioni di giocatori, il che rappresenta un enorme successo per Bethesda. Sta anche riscuotendo grande successo nella stagione dei premi, inclusa una nomination come Gioco dell’Anno ai D.I.C.E. Come ho accennato più volte in questa recensione da “Indiana Jones e il Grande Cerchio”, non si tratta solo di un colpo di fortuna; è un momento decisivo per il personaggio nel mondo dei videogiochi.

I critici hanno espresso chiaramente quanto MachineGames abbia azzeccato tutto. GamesRadar è arrivato addirittura a definirla la migliore avventura di Indy degli ultimi tre decenni, mentre la community di OpenCritic la colloca nella stessa categoria “divina” di Batman: Arkham o GoldenEye. Persino Windows Central gli ha dato un 4,5/5, lodando in particolare come il team abbia azzeccato l’atmosfera e i dialoghi.

In sostanza, è uno di quei rari giochi che rispetta davvero il materiale originale. Se cerchi altre avventure che raggiungano gli stessi livelli di eccellenza, il miglior sito dedicato ai giochi di avventura è un ottimo posto dove trovare la tua prossima grande storia.

Detto questo, diciamoci la verità: ci sono alcuni aspetti da sistemare di cui dovresti essere a conoscenza. La critica più diffusa riguarda il combattimento corpo a corpo; è un po’ goffo e manca di quella “scattosità” che ti aspetteresti da un picchiaduro moderno.

C’è poi la questione dei filmati. Sono lunghi e frequenti, il che va benissimo se sei qui per un’esperienza cinematografica, ma potrebbe darti sui nervi se vuoi solo tornare agli enigmi. Inoltre, mentre le missioni lineari sono di altissimo livello, le parti in mondo semi-aperto sembrano un po’ meno rifinite.

Se riesci a sopportare combattimenti un po’ goffi e tante interruzioni cinematografiche, ti trovi di fronte a un nuovo punto di riferimento per ciò che un gioco su licenza può essere.

Il mio verdetto finale: la migliore avventura di Indy dai tempi de “L’ultima crociata”

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Se ti stai chiedendo se “Indiana Jones: Il grande cerchio” valga la pena, la risposta sta in quanto apprezzi un’avventura che capisce bene che Indy non è mai stato pensato per essere un eroe d’azione inarrestabile. È un tipo che improvvisa, viene messo alle strette e riesce a sfuggire ai disastri per un soffio.

MachineGames ha puntato tutto su questa identità “da combattente”, e il risultato è senza dubbio il miglior gioco su licenza che abbiamo visto negli ultimi anni.

L’accoglienza della critica lo conferma. Con un punteggio Metacritic di 86-87 e un 87 su OpenCritic (che lo colloca nel 96° percentile), non si è trattato solo di un’esca nostalgica tollerata dai critici: è l’esclusiva Xbox più apprezzata del 2024 perché l’avventura in sé è davvero ben costruita.

Ciò che mi è rimasto più impresso è come il gioco dia la priorità all’archeologia piuttosto che allo spettacolo fine a se stesso. I momenti migliori non sono le esplosioni; sono quei momenti tranquilli in cui metti insieme gli indizi nel tuo “Adventure Book” per risolvere un mistero vecchio di secoli.

PRO CONTRO ✅Pura magia di Indy: senza dubbio l’adattamento più fedele mai realizzato in formato digitale



✅Troy Baker è strepitoso: una performance da record che ti farà dimenticare che non è Harrison Ford



✅Archeologia come si deve: Enigmi che mettono davvero alla prova il tuo cervello, non solo i tuoi riflessi



✅Il mondo è un personaggio: sei mappe enormi e ricche di storia, visivamente mozzafiato



✅Usa la frusta come si deve: usare la frusta e muoversi di soppiatto è fluido, tattico e davvero appagante



✅Avventura accessibile: Una storia a sé stante che piace a tutti; non serve fare i compiti a casa



✅Game Pass Gold: L’uscita il giorno stesso su Game Pass Ultimate è un vero affare



✅Capolavoro tecnico : Il path tracing su PC alza l’asticella di ciò che l’hardware moderno è in grado di fare ❌Combattimenti corpo a corpo goffi: il combattimento ravvicinato risulta macchinoso e impreciso; su questo punto le critiche sono quasi unanimi



❌Troppo “film”, troppo poco “gioco”: i filmati lunghi e frequenti possono davvero interrompere il flusso di gioco



❌Mondo aperto troppo gonfiato: I contenuti secondari sembrano un passo indietro rispetto alle missioni principali, curate nei minimi dettagli



❌Da giocare una volta sola: È un’esperienza single-player fantastica, ma ci sono pochissimi motivi per rigiocarlo



❌Esclusione dalla versione Standard : Ricorda, gli utenti del Game Pass Standard non possono accedervi



❌Il compromesso Switch 2: a parte le prodezze tecniche, sull’hardware Nintendo sei bloccato a 30 fps



❌Il paywall dei DLC: dovrai sborsare per la Edizione Premium per ottenere l’espansione L’Ordine dei Giganti

Ideale per:

I fan dei film di Indiana Jones di qualsiasi età che vogliono una storia che sembri un vero e proprio quarto capitolo.

di qualsiasi età che vogliono una storia che sembri un vero e proprio quarto capitolo. Gli abbonati un Game Pass Ultimate alla ricerca di un'avventura per giocatore singolo ricca e di alta qualità.

alla ricerca di un'avventura per giocatore singolo ricca e di alta qualità. I fan di Uncharted o dei simulatori immersivi che vogliono un mondo che premi la curiosità e l’intelligenza.

che vogliono un mondo che premi la curiosità e l’intelligenza. Appassionati di storia che apprezzano ambientazioni culturalmente specifiche e frutto di ricerche approfondite.

Meno adatto a:

Giocatori che danno priorità al combattimento: se per divertirti hai bisogno di combattimenti corpo a corpo fluidi e curati, le risse goffe di questo gioco ti frustreranno. Anche se muoversi di soppiatto è un vero spasso per chi ama la pazienza e la creatività, chiunque preferisca un combattimento più incisivo dovrebbe dare un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi di azione-avventura.

se per divertirti hai bisogno di combattimenti corpo a corpo fluidi e curati, le risse goffe di questo gioco ti frustreranno. Anche se muoversi di soppiatto è un vero spasso per chi ama la pazienza e la creatività, chiunque preferisca un combattimento più incisivo dovrebbe dare un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi di azione-avventura. Chi "odia le scene cinematografiche": se perdi la pazienza con i filmati lunghi e frequenti, il ritmo del gioco potrebbe sembrarti interrotto.

se perdi la pazienza con i filmati lunghi e frequenti, il ritmo del gioco potrebbe sembrarti interrotto. Amanti del multiplayer: questo è un gioco rigorosamente in solitario, incentrato sulla trama.

questo è un gioco rigorosamente in solitario, incentrato sulla trama. Possessori di Switch 2 con altre opzioni: anche se il porting è impressionante, il limite a 30 fps rende le versioni per Xbox o PC la scelta definitiva per giocare.

Pronto a giocare? Se hai Game Pass, il gioco è nella libreria fin dal primo giorno: basta scaricarlo. Se il tuo abbonamento è scaduto, un codice Game Pass Ultimate da 1 mese su Eneba è il modo più economico per ricominciare a giocare.

Per chi acquista a prezzo pieno, prendere una chiave Steam su Eneba ti farà quasi sempre risparmiare rispetto al prezzo diretto dello store. Anche i giocatori su PS5 possono contare su un’esperienza visiva simile e sul supporto per la versione Pro.

In definitiva, come ha dimostrato questa recensione da *Indiana Jones e il Grande Cerchio*, MachineGames ha capito esattamente di cosa avesse bisogno questo franchise e ha saputo soddisfarlo. Se questa è la direzione che sta prendendo la serie, il futuro di Indy nel mondo dei videogiochi sembra destinato a diventare iconico proprio come il suo passato al cinema.

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