Recensione di Heroes of Might and Magic: Olden Era (2026) – Un vero ritorno alle origini

Questa recensione di Heroes of Might and Magic: L’Era Antica parla del tanto atteso ritorno alla strategia a turni, all’esplorazione 4X e alle tattiche fantasy che affondano le radici nell’epoca d’oro della serie.

Sviluppato da Unfrozen Studio, noto per Iratus: Il Signore dei Morti, e pubblicato da Hooded Horse con Ubisoft come titolare del marchio, Olden Era arriva come primo titolo della serie principale dopo oltre un decennio. È stato lanciato in Early Access il 30 aprile 2026 su Steam e Microsoft Store, solo per PC, con disponibilità fin dal primo giorno su PC Game Pass al prezzo standard di circa 39,99 $.

Costruito direttamente sulle fondamenta di Heroes of Might and Magic III, questa recensione sull’Early Access da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica mostra un gioco che sembra già ben rifinito, pur essendo chiaramente non ancora completato.

La versione attuale include sei fazioni, il nuovo sistema di combattimento Focus, la meccanica delle città Law e un primo atto della campagna giocabile, oltre alle modalità schermaglia, multigiocatore, hotseat e un editor di mappe in versione beta.

Le prime reazioni sono ampiamente positive, con i critici che lo definiscono il miglior titolo della serie Heroes degli ultimi decenni. Seguimi mentre analizzo come si gioca, cosa funziona, cosa ha ancora bisogno di tempo e chi dovrebbe provarlo subito.

TL;DR: Recensione da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica – Panoramica

Genere Strategia fantasy a turni / 4X / battaglie tattiche su griglia esagonale (segue la tradizione di HoMM3) Meccanica di gioco Parti con un eroe e una città a Jadame → esplora la mappa → combatti contro eserciti neutrali e conquista strutture di risorse → costruisci città e recluta unità → affronta battaglie a turni su griglia esagonale → usa 4 scuole di magia + abilità Focus → supera i rivali controllati dall’IA per dominare la mappa Punto di forza principale Il primo vero successore di HoMM3 in 25 anni. Offre 6 fazioni distinte, nuove e approfondite meccaniche di Focus e Legge, e accesso immediato con PC Game Pass. A differenza della maggior parte dei titoli in Early Access, l’editor di mappe, la modalità hotseat e il multiplayer online sono già tutti disponibili Punto debole principale È ancora in Early Access: è disponibile solo l’Atto 1 della campagna e l’IA a volte è un po’ lenta. Non c’è ancora il supporto per i controller, il testo è minuscolo su Steam Deck e il bilanciamento del gioco personalizzato ha ancora bisogno di molte modifiche Verdetto definitivo Un grande successo per i puristi di HoMM3 e gli appassionati di strategia. È un inizio in Early Access davvero solido e, dato che è su PC Game Pass, gli abbonati possono provarlo e giudicarlo da soli senza spendere un centesimo Data di uscita Disponibile dal 30 aprile 2026 su Steam Early Access e Microsoft Store (Game Preview). La versione completa 1.0 è ancora da annunciare, dato che gli sviluppatori stanno perfezionando l’esperienza insieme alla community Piattaforme Solo PC (Steam, Microsoft Store, PC Game Pass tramite Game Preview); stato su Steam Deck: Giocabile (non verificato) Prezzo Normalmente 39,99 $, ma tieni d’occhio lo sconto di lancio (attualmente su Steam costa 29,99 $ fino al 14 maggio). Se sei abbonato a PC Game Pass, puoi saltare del tutto l’acquisto e giocare gratis Ideale per I veterani di HoMM3; i fan di Heroes che si sono allontanati e hanno saltato HoMM 5/6/7; gli appassionati di strategia a turni; i seguaci della strategia di Hooded Horse; gli abbonati a PC Game Pass che vogliono provare la versione in Early Access senza rischi

Questa recensione di HoMM: Olden Era parla di un gioco che coglie già in pieno l’essenza di ciò che ha reso speciale la serie, anche se non è ancora del tutto a punto. Il classico ciclo di gioco è intatto: esplora la mappa, assicurati le risorse, costruisci la tua città e vinci battaglie decisive su una griglia esagonale dove il posizionamento e il tempismo contano più dei numeri in sé.

Ciò che salta subito all’occhio è quanto sia naturale giocare. Le basi di HoMM3 sono solide come una roccia, ma le nuove meccaniche di Focus e Law aggiungono quella profondità di cui c’era davvero bisogno al combattimento e alla costruzione della città. Con sei fazioni distinte e l’editor di mappe già disponibile, la rigiocabilità è garantita.

Se vuoi buttarti subito nella mischia, procurarti una chiave Heroes of Might and Magic: L’Era Antica su Steam su Eneba è l’opzione più diretta, mentre chi è attento al budget può provarlo tramite l’hub di PC Game Pass.

Tieni però presente che siamo ancora in fase di Early Access, con una campagna breve, un’IA un po’ lenta e alcune funzionalità di comodità ancora mancanti. Insomma, è un ritorno di tutto rispetto, ma ancora in fase di sviluppo.

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Ritorno a Jadame: un prequel con 25 anni di tradizione alle spalle

Heroes of Might and Magic: L’Era Antica ti catapulta a Jadame, un continente di cui si è parlato a lungo nella serie ma che non era mai stato esplorato fino ad ora. Essendo un vero e proprio prequel della cronologia di HoMM, racconta una storia nuova invece di riproporre trame già viste.

Il primo atto della campagna segue Gunnar, un Signore dei Minotauri di Heroes of Might & Magic III HD, mentre indaga su un misterioso fuoco eterno che si sta diffondendo per la terra e sta facendo impazzire gli abitanti. Insieme alla sua regina, un drago imponente, il viaggio di Gunnar si snoda attraverso missioni create a mano, pensate per mettere alla prova le tue doti tattiche.

In sostanza, si tratta di un gioco di strategia fantasy a turni basato sul classico ciclo di esplorazione e controllo delle risorse. Ti muovi sulla mappa con punti limitati, conquisti miniere fondamentali e ti lanci in battaglie su griglia esagonale dove il posizionamento e il tempismo decidono tutto.

Non è un gioco di strategia in tempo reale come Age of Empires né un gioco di grande strategia come Crusader Kings III; si colloca invece saldamente nella tradizione di HoMM3.

Unfrozen Studio attinge a piene mani da questa eredità, utilizzando HoMM3 come base meccanica, mentre il roster riprende l’energia variegata di Heroes of Might & Magic II: Gold, bilanciando elementi iconici con identità di fazioni fresche e ispirate all’horror cosmico.

I critici lo stanno già definendo il miglior capitolo della serie dai tempi del suo apice nel 1999. La versione in Early Access è sorprendentemente ricca, con sei fazioni distinte da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica: Temple, Grove, Dungeon, Necropolis, Schism e Hive, ognuna con le proprie formazioni e sinergie.

Con quattro scuole di magia, la modalità hotseat e un editor di mappe in versione beta, le basi sono davvero solide. Se la demo gratuita su Steam ti ha conquistato, la strada più semplice da seguire è procurarti una chiave Steam su Eneba o un abbonamento a PC Game Pass.

È ora di padroneggiare l’esagono: il classico ciclo di gioco ritorna

La tensione caratteristica di Heroes of Might and Magic: L’Era Antica sta nel modo in cui bilancia la leggendaria profondità di HoMM3 con le aspettative strategiche moderne. Inizi ogni partita con una sola città e un eroe solitario, avventurandoti nella nebbia di guerra di Jadame con punti movimento limitati per turno.

Ogni mossa è una scelta tattica: ti assicuri una miniera d’oro per alimentare la tua economia, o ti spingi verso un insediamento per rafforzare le tue fila? Eserciti neutrali custodiscono questi obiettivi, diventando sempre più forti col passare delle settimane. Se aspetti troppo a lungo, ti supereranno in numero, ma se attacchi troppo presto, la tua campagna potrebbe finire in una sconfitta umiliante.

Costruire imperi e sconfiggere eserciti

La gestione della città è dove spenderai le risorse guadagnate con fatica, come oro e mercurio, per potenziare il quartier generale della tua fazione. Un’aggiunta di spicco è il sistema delle Leggi, che aggiunge un livello di strategia ponderata oltre al classico schema. Investendo in leggi specifiche, puoi orientare il tuo regno verso la crescita economica o la potenza militare, rendendo ogni turno davvero determinante.

Quando l’acciaio incontra le ossa, il gioco si sposta su iconici campi di battaglia a griglia esagonale dove gli stack di unità, il posizionamento e la sinergia sono fondamentali. L’innovazione di spicco è il sistema Focus, che permette alle unità di accumulare risorse per attivare abilità attive, come il Ladro di Tombe che evoca rinforzi nel bel mezzo della battaglia.

Si raggiunge così un equilibrio perfetto tra i classici gruppi di unità di HoMM e lo sperimentalismo incentrato sugli eroi di Heroes of Might & Magic IV Complete Edition. Aggiungici quattro scuole di magia, e anche un umile scheletro può diventare un dio del campo di battaglia con il giusto supporto.

Le sei fazioni di Jadame

Ognuna delle sei fazioni iniziali offre un'identità tattica ben definita che rispecchia i punti di forza della serie:

Tempio : Cavalieri corazzati e nobili grifoni che eccellono in difesa con cariche devastanti e contrattacchi multipli.

: Cavalieri corazzati e nobili grifoni che eccellono in difesa con cariche devastanti e contrattacchi multipli. Boschetto : spiriti elementali specializzati in potenti sinergie magiche ispirate alla natura.

: spiriti elementali specializzati in potenti sinergie magiche ispirate alla natura. Dungeon : la tana aggressiva di draghi, idre e minotauri; questa fazione è protagonista del primo atto della campagna.

: la tana aggressiva di draghi, idre e minotauri; questa fazione è protagonista del primo atto della campagna. Necropoli : legioni di non morti come vampiri e lich che prosciugano la vita per ottenere un effetto “valanga” in battaglia, resuscitando i guerrieri caduti sotto forma di scheletri.

: legioni di non morti come vampiri e lich che prosciugano la vita per ottenere un effetto “valanga” in battaglia, resuscitando i guerrieri caduti sotto forma di scheletri. Schisma : una nuova fazione da horror cosmico composta da abomini soprannaturali.

: una nuova fazione da horror cosmico composta da abomini soprannaturali. Hive: La sesta fazione, specializzata nelle meccaniche insettoidi dello “Sciame” e nella rapida espansione sul campo di battaglia.

La realtà dell’accesso anticipato

Anche se il combattimento è incredibilmente ben rifinito, tieni presente che si tratta di un lancio in Early Access. A volte l’IA può impiegare qualche mese di gioco prima di diventare davvero una minaccia aggressiva, e Unfrozen Studio sta ancora perfezionando il bilanciamento del gioco.

Solo un avvertimento: se hai intenzione di giocare a Heroes of Might and Magic: L’Era Antica sul tuo Steam Deck, preparati a qualche piccolo intoppo. Anche se gira senza problemi a 40-60 fps, la mancanza di supporto nativo per i controller significa che dovrai usare i trackpad, e il testo in caratteri piccoli potrebbe essere un problema per alcuni giocatori.

Nonostante questi piccoli intoppi iniziali, il gameplay di base è senza dubbio il migliore che la serie abbia visto negli ultimi vent’anni. Che tu stia usando l’editor di mappe per creare sfide o giocando in multiplayer hotseat, la magia del “solo un altro turno” è tornata in pieno vigore.

Prima la strategia, poi la storia: una tela in continua evoluzione

Ad essere sinceri, Heroes of Might and Magic: L’Era Antica è prima di tutto un gioco di strategia e solo in secondo luogo un’esperienza narrativa. Anche se la campagna offre una trama coerente e un’ottima qualità di produzione, questo non è Baldur's Gate 3.

I giocatori che cercano una narrazione fantasy degna di un romanzo dovrebbero rivedere le loro aspettative, dato che qui la trama serve principalmente a guidare l’azione sulla griglia esagonale. Anziché un percorso lineare, la costruzione del mondo eccelle grazie all’esplorazione non lineare.

Le mappe della campagna sono come enormi puzzle in cui la storia si svela attraverso indizi nell’ambiente e scelte strategiche su quale territorio liberare per primo. Questa struttura è un chiaro richiamo alla meccanica di Heroes of Might and Magic III: Edizione completa, dove i tuoi progressi sulla mappa determinano il ritmo della trama.

Sebbene critici come Steam Deck HQ lodino la «splendida grafica e il doppiaggio» presenti nei filmati semi-animati, la realtà dell’Early Access è che non c’è alcun doppiaggio durante le missioni vere e proprie.

Una nuova anima per terre antiche

L’atmosfera del gioco riprende il fascino vivido e dipinto a mano di Heroes of Might & Magic II: Gold, che conferisce a ciascuna delle fazioni di Heroes of Might and Magic: L’Era Antica un’anima culturale ben definita, anziché limitarsi a un semplice elenco di statistiche.

Questa direzione artistica è una scelta voluta; si allontana dal tipico stile 3D grezzo degli ultimi anni per abbracciare un look vivace, simile a una “illustrazione in movimento”.

Il Tempio e il Boschetto colgono alla perfezione quelle calde note nostalgiche tipiche dell’high fantasy, mentre il Dungeon e la Necropoli riportano in vita quelle atmosfere cupe e malinconiche che ci hanno ossessionato per decenni. Ma quelli che spiccano davvero sono lo Schisma e l’Alveare: la loro estetica da horror cosmico e da sciame di insetti è una vera boccata d’aria fresca per la serie.

Questo stile si riflette anche sugli eroi, che fungono da punto di riferimento in questo mondo. Tra la ricerca di artefatti che cambiano le carte in tavola e l’esplorazione approfondita degli alberi delle abilità, la progressione in stile RPG fa sì che ogni partita sembri la tua storia personale.

Anche se le scelte morali sono ancora superficiali e non influenzano molto la trama, la mia recensione di HoMM: Olden Era conferma che le basi per un’imponente epopea fantasy ci sono tutte.

Vale la pena giocare a Heroes of Might and Magic: L’Era Antica? La realtà dell’Early Access e il rapporto qualità-prezzo

Vale la pena comprare Heroes of Might and Magic: L’Era Antica? Dipende interamente da quanto sei disposto a sopportare i problemi tipici dell’Early Access rispetto alla tua voglia di un vero successore di HoMM3.

A differenza di molte uscite moderne, Olden Era offre una rara opportunità di risparmio: è disponibile su PC Game Pass fin dal primo giorno. A circa 10 $ al mese tramite Eneba, un solo mese di abbonamento costa circa il 25% del prezzo di 39,99 $ su Steam, rendendolo una prova ideale e senza rischi per gli scettici.

Scegli il tuo percorso verso Jadame

Ci sono tre modi principali per tuffarti in questo periodo di prova da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica:

Acquisto definitivo su Steam (~39,99 $): l’opzione migliore per i veterani incalliti che sanno già che ci dedicheranno più di 50 ore. Il titolo è tuo per sempre, riceverai tutti gli aggiornamenti fino al lancio della versione 1.0 e puoi acquistarlo a un prezzo più conveniente tramite l’offerta di chiavi Steam su Eneba. Microsoft Store / Xbox Game Pass Ultimate (~10-15 $ al mese): la scelta più intelligente per chi vuole risparmiare. Avrai pieno accesso alla versione Game Preview per capire se fa al caso tuo prima di impegnarti con una chiave Steam definitiva.

Tieni presente che solo i livelli Game Pass Ultimate e PC Game Pass includono l’accesso dal primo giorno; gli abbonati Un titolo essenziale di Game Pass e Premium ne sono esclusi. Dai un’occhiata all’hub di Xbox Game Pass per confrontare i livelli oppure acquistalo a 10 $ al mese tramite Eneba.

Aspetta la versione 1.0: se vuoi una campagna completa, un’interfaccia utente rifinita e le correzioni per il ridimensionamento del testo su Steam Deck, aspettare l’uscita della versione completa è una strategia valida, anche se al momento non c’è ancora una data fissata.

Durata di gioco e valore a lungo termine

La versione attuale offre contenuti davvero ricchi: il primo atto della campagna dura circa 5-10 ore, mentre le schermaglie e la modalità multigiocatore possono facilmente regalarti decine di ore di gioco.

DualShockers suggerisce che chi ama completare tutto potrebbe trovare oltre 100 ore di gioco esplorando l’editor di mappe e le varie configurazioni degli eroi. Come sottolinea questa recensione sull’Early Access da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica, questo valore è amplificato dall’editor di mappe in versione beta, uno strumento che ha tenuto viva la community di HoMM3 per 25 anni, e dalla reputazione dell’editore Hooded Horse per i suoi aggiornamenti costanti.

Anche se alcuni potrebbero aspettare un’offerta, il prezzo premium del day-one è solo di circa 8-12 dollari. Per molti, è un piccolo prezzo da pagare per unirti alla community al massimo del suo splendore durante la settimana di lancio, per giocare in multiplayer e condividere le mappe.

Se sei ancora indeciso, valuta di prendere Heroes of Might & Magic III HD Edition o Heroes of Might & Magic II: Gold a meno di 10 dollari per scoprire le radici del genere prima di tuffarti nella nuova era.

Scegli la tua piattaforma: esclusività per PC e prestazioni su console portatile

Prima di addentrarmi nei dettagli hardware di questa recensione da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica, è importante sottolineare che, al momento del lancio in Early Access, il gioco è disponibile esclusivamente su PC e Xbox. I fan che provengono da Might & Magic Heroes VII Complete Edition noteranno che non sono state annunciate versioni di Olden Era per Xbox, PS5 o Nintendo Switch.

Inoltre, Mac e Linux non sono ufficialmente supportati, anche se gli utenti Linux possono trovare una soluzione alternativa grazie alla compatibilità Proton di Steam Deck.

Se sei un giocatore che usa solo console, ti consiglio di tenere d’occhio i futuri annunci sulla roadmap. Altrimenti, ecco come si comporta il gioco sull’hardware disponibile.

Steam (la configurazione di base consigliata)

Steam è la piattaforma di riferimento per la maggior parte dei giocatori. Offre la community più vasta, aggiornamenti automatici regolari e l’indispensabile sincronizzazione dei salvataggi su cloud. Inoltre, offre la possibilità di una futura integrazione con Steam Workshop, il che sarebbe un enorme vantaggio per la community dell’editor di mappe.

Se hai intenzione di giocare a Heroes of Might and Magic: L’Era Antica sul tuo Steam Deck, ti consigliamo la versione Steam perché supporta il salvataggio su cloud e ti dà accesso a configurazioni del trackpad create dalla community, che compensano la mancanza di supporto nativo per i controller nel gioco.

Il gioco supporta correttamente sia il formato 16:10 che quello ultrawide 21:9, e chi gioca su Steam può acquistare Olden Era su Eneba tramite questa pagina con le chiavi Steam, spesso a un prezzo inferiore al prezzo di listino di Steam.

Microsoft Store e PC Game Pass

Per chi vuole evitare di spendere l’intero importo di 39,99 $, il gioco è disponibile su Microsoft Store e PC Game Pass (Game Preview). Il contenuto è identico alla versione Steam, ma attenzione: i salvataggi di Microsoft Store non si sincronizzano con Steam.

Gli abbonati a Game Pass possono acquistare un abbonamento a PC Game Pass su Eneba: con un prezzo tipico di circa 10 $ al mese, questo è il modo più economico per provare la versione in Early Access senza un impegno troppo grande.

Heroes of Might and Magic: L’Era Antica – Esperienza su Steam Deck

Su Steam Deck, il gioco è attualmente classificato come "Giocabile", ma non "Verificato". I test mostrano una frequenza di fotogrammi rispettabile tra i 40 e i 60 fps sul modello LCD con impostazioni elevate, anche se allontanando la visuale sulla mappa si possono verificare cali fino ai 30 fps.

Gli ostacoli principali sono la mancanza di supporto nativo per i controller e l’assenza di ridimensionamento dell’interfaccia utente, il che rende il testo piuttosto piccolo sullo schermo da 7 pollici. Per un’esperienza ottimale, limita il frame rate a 30 fps e usa i trackpad per controllare il cursore.

Probabilmente Unfrozen aggiungerà il ridimensionamento dell’interfaccia alla roadmap, quindi compralo subito se non ti dispiace strizzare gli occhi, oppure aspetta se la leggibilità del testo al 100% è un requisito imprescindibile per te.

Altre console portatili e requisiti

Su dispositivi come il ROG Ally o il Legion Go, le cose diventano un po’ più macchinose senza i trackpad, dato che navigare nei menu con il cursore guidato dalla levetta risulta piuttosto lento.

Se hai uno di questi dispositivi, probabilmente vorrai collegarci mouse e tastiera. La buona notizia è che i requisiti tecnici sono davvero modesti: anche una NVIDIA GTX 1650 di cinque anni fa se la cava facilmente, rendendo il gioco accessibile proprio come i titoli classici della serie.

Accoglienza: sconfiggere il fantasma di HoMM7

Heroes of Might and Magic: L’Era Antica è riuscito in un'impresa che i fan ritenevano impossibile: un vero e proprio ritorno ai giorni di gloria della serie.

Uscito a distanza di 11 anni dal deludente HoMM7, questo titolo ha già superato di gran lunga il suo predecessore e ha finalmente regalato alla serie il grande ritorno che i fan aspettavano sin dai tempi di Heroes of Might & Magic V: Le tribù dell’Est. I primi commenti lo definiscono già la cosa migliore che sia capitata alla serie dai tempi del leggendario Heroes 3.

Punteggi complessivi e della community

I primi dati indicano un consenso molto positivo:

Steam Early Access : 91% di recensioni positive su oltre 3.000 recensioni degli utenti.

recensioni recensioni degli utenti. Metascore (PC): ha ottenuto punteggi altissimi su tutta la linea, compreso un 90 perfetto da Insider Gaming .

ha ottenuto punteggi altissimi su tutta la linea, compreso un . Vendite: ha superato le 250.000 copie vendute nelle prime 24 ore.

Recensione da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica – Il verdetto della critica

Gli esperti concordano nel definirlo un successo totale, lodando come il gioco riesca a rimanere fedele alla tradizione di Heroes of Might & Magic III, pur catturando quella meraviglia high-fantasy senza filtri di HoMM2.

Siti come GamesRadar+ e ComicBook.com adorano la profondità tattica dei nuovi sistemi Law e Focus, mentre DualShockers sottolinea l’incredibile quantità di contenuti, promettendo “ben oltre 100 ore” di gioco già dal primo giorno.

Certo, siamo ancora in fase di Early Access. Prima Games e Steam Deck HQ hanno fatto notare che la campagna è ancora solo all’Atto 1 e che l’IA può essere un po’ lenta nelle partite personalizzate. Chi gioca in modalità portatile sta inoltre risentendo della mancanza di ridimensionamento dell’interfaccia utente e del supporto nativo per i controller.

Nonostante questi piccoli difetti, questo lancio è un vero sogno per i veterani che hanno aspettato decenni che la serie riconquistasse il trono.

Grafica e audio: un ritorno all’arte dell’high fantasy

Heroes of Might and Magic: L’Era Antica si allontana dal 3D crudo dei titoli più recenti, optando per uno stile vivace, da illustrazione fantasy. Unfrozen cita esplicitamente come fonte d’ispirazione l’estetica vivace e da libro di fiabe di Heroes of Might & Magic II: Gold, creando “meravigliose cittadine da casa delle bambole” che sembrano set di epici personaggi d’azione.

Nella mia recensione da Heroes of Might and Magic: L’Era Antica, ho trovato la mappa di avventura in 2.5D davvero piacevole da esplorare, con identità visive ben distinte per tutte e sei le fazioni e un’ottima leggibilità tattica sui campi di battaglia a griglia esagonale.

La colonna sonora orchestrale è davvero eccezionale: mescola motivi nostalgici con arrangiamenti freschi che rendono ogni momento di esplorazione davvero epico.

A questo si aggiungono effetti ambientali dettagliati, come le ombre mutevoli della Necropoli e la flora rigogliosa del Boschetto, che fanno sì che il mondo sembri vivo anche quando l’azione si ferma per pianificare le mosse strategiche.

Il mio giudizio complessivo su HoMM: Olden Era – Il ritorno che i fan aspettavano

"Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Heroes of Might and Magic: L’Era Antica sembra già il successore più autentico di HoMM3 da oltre 25 anni. Il gameplay di base è ben strutturato, i sistemi Focus e Law aggiungono una profondità significativa e le sei fazioni offrono una vera varietà. Anche in Early Access, ha quella rifinitura che ci si aspetta da un titolo di Hooded Horse.

Il rapporto qualità-prezzo è difficile da ignorare. Steam offre la migliore esperienza di base, mentre il PC Game Pass è il modo più intelligente e a basso rischio per iniziare. Su Steam Deck è giocabile ma un po’ grezzo, e non ci sono altre versioni per console.

PRO CONTRO ✅I migliori eroi dai tempi di HoMM3



✅Il combattimento a turni aggiunge profondità tattica



✅Il sistema delle leggi migliora la gestione della città



✅Sei fazioni distinte



✅Grafica di grande impatto ispirata a HoMM2



✅Multigiocatore, modalità hotseat ed editor di mappe disponibili al lancio



✅Inclusa nel Game Pass per PC fin dal primo giorno



✅Roadmap di sviluppo attiva



✅Demo disponibile ❌La campagna in Early Access è breve



❌Nessun supporto per i controller



❌Testo troppo piccolo su Steam Deck



❌Reazioni lente dell’IA



❌Bilanciamento ancora in evoluzione



❌Nessuna versione per console

Ideale per: veterani di HoMM3, appassionati di strategia, utenti di Game Pass, gruppi multiplayer.

veterani di HoMM3, appassionati di strategia, utenti di Game Pass, gruppi multiplayer. Meno indicato per: giocatori che usano solo console, utenti di Steam Deck sensibili ai caratteri piccoli e neofiti della strategia che dovrebbero prima imparare le basi con la più conveniente Heroes of Might & Magic III HD Edition.

Se sei pronto a rituffarti in Jadame, procurarti una chiave Steam di Olden Era su Eneba è il modo migliore per assicurarti un posto nel meta iniziale. Per chi è ancora indeciso, l’hub del Game Pass per PC offre un punto di ingresso a basso rischio per sondare il terreno prima di impegnarti.

"Olden Era" dimostra che questa formula leggendaria è ancora attuale nel 2026. Se il piano d'azione andrà come previsto, la serie avrà finalmente trovato il suo vero successore.

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