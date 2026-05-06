Recensione di Clair Obscur: Expedition 33 – Un gioco di ruolo con una nuova veste grafica

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Pubblicato 24 aprile 2025 Sviluppatore Sandfall Interactive Editore Kepler Interactive Piattaforme PC, Xbox Series X|S, PS5 (versione recensita)

Non proprio un gioco da quattro soldi

Clair Obscur: Expedition 33 è il titolo di debutto dello studio francese Sandfall Interactive, ma non farti ingannare pensando che si tratti solo di un titolo indie da quattro soldi: dietro le quinte di Sandfall ci sono ex sviluppatori di Ubisoft e altri talenti del settore AAA, il che si traduce in un RPG stupendo con una sua identità e delle peculiarità tutte sue. Lascia che ti spieghi perché non è una sorpresa che sia uno dei principali candidati al titolo di Gioco dell’Anno ai Game Awards di quest’anno.

Clair Obscur segue le vicende degli abitanti di Lumière che, ogni anno, assistono al risveglio di una misteriosa Pittura. Dall’alto del suo sinistro monolite, lei dipinge un numero. Un anno dopo, tutti quelli che hanno più di quel numero muoiono, ma in modo altrettanto artistico: si dissolvono in petali e fumo.

In passato sono state inviate diverse spedizioni per cercare di fermare la Pittrice, ma tutte hanno fallito, quindi la domanda è: la Spedizione 33 ce la farà, o tutti quelli che hanno più di 33 anni svaniranno come un dipinto sotto la pioggia?

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Ti presentiamo la banda

Lumière e i suoi dintorni si ispirano alla Belle Époque francese, che va dalla fine del XIX secolo all’inizio del XX. Clair Obscur: Expedition 33 non è il primo gioco a prendere in prestito elementi della “Bella Epoca” per un RPG in stile Souls (mi viene in mente Lies of P), ma è il primo a usarli come base per una storia profondamente umana, arricchita da un insolito sistema di combattimento a turni.

Ma prima di arrivare a questo, diamo un’occhiata ai personaggi di Clair Obscur: Expedition 33. Come nei tipici giochi di ruolo, potrai scegliere un gruppo e, di tanto in tanto, potenziare ogni membro (ne parleremo meglio più avanti). Il tuo primo membro è Gustave, che inizia il gioco trascorrendo la giornata con Sophie, la sua ex ragazza. Lei è destinata a scomparire, quindi il loro è un ricongiungimento agrodolce; questo contribuisce anche a definire il tono e le paure esistenziali che attraversano e sottendono il gioco.

Gustave interagisce anche con la sua sorellastra adolescente, Maelle. Insieme, decidono di diventare “Expeditioners” e partono per fermare la Paintress. È proprio in questo prologo esteso che potrai provare il parkour e le basi del combattimento; chiunque abbia giocato di recente a un RPG d’azione saprà cosa aspettarsi da quest’ultimo, con schivate e parate all’ordine del giorno.

Incontrerai anche Lune (una studiosa e maga), Sciel (un guerriero apparentemente spensierato), Monoco (un essere simile a un costrutto chiamato Gestral) e Verso (uno sconosciuto misterioso). C’è anche Renoir, un signore anziano che sembra immune al potere della Paintress e che potrebbe rivelarsi un alleato o un nemico – non ti svelerò come andrà a finire.

Sandfall mette in mostra il suo budget grazie ai personaggi, dato che la maggior parte è doppiata da attori famosi del cinema, della TV e dei videogiochi come Andy Serkis, Charlie Cox, Jennifer English e Ben Starr. Mi piace che questo crei fin dall’inizio l’aspettativa di trovarti di fronte a qualcosa di un gradino sopra il tipico titolo indie. Tuttavia, man mano che il gioco andava avanti, ho trovato che questo fosse un po’ un’arma a doppio taglio, poiché l’ambizione narrativa di Sandfall inizia a sfilacciarsi ai bordi come una vecchia tela.

Frenesia di QTE a turni

Oltre all’ambientazione, è proprio nel combattimento che Clair Obscur: Expedition 33 dà il meglio di sé. A prima vista sembra un gioco a turni, come tantissimi RPG che l’hanno preceduto, dalla serie Final Fantasy a Sea of Stars. Però c’è un forte elemento di ritmo che, onestamente, richiede un po’ di tempo per abituarsi. Le parate e i QTE ti permettono di cambiare le carte in tavola in tempo reale durante ogni scontro, che si tratti di deviare un attacco nemico o di lanciare una palla di fuoco.

Questo trasforma ogni scontro – che sia contro una strana sentinella automatica o una gigantesca bestia di roccia – in una sorta di incrocio tra la danza strategica di una battaglia in stile Souls e frenetici tentativi dell’ultimo minuto, mentre sbagli un QTE e poi cerchi di sferrare un contrattacco efficace. È complicato, ma Sandfall permette ai giocatori di passare liberamente da una difficoltà all’altra al volo: dalla modalità Storia, la più facile, fino alla modalità Esperto. Per questa recensione di Clair Obscur: Expedition 33, ho giocato principalmente in modalità Expeditioner, l’impostazione predefinita, passando ogni tanto alla modalità Storia.

Gli appassionati di build “min-max” in Diablo IV e giochi simili saranno contenti, dato che gli Expeditioner possono essere potenziati con i Pictos (abilità dei personaggi), attributi unici e Luminas (si tratta di abilità passive dei Pictos che possono essere equipaggiate da qualsiasi personaggio, anche se un altro personaggio ha già quei Pictos equipaggiati).

È assolutamente possibile creare personaggi incredibilmente potenti, in grado di infliggere danni enormi con un solo colpo, anche se dovrai sperimentare un bel po’ e stare attento alle abilità che comportano dei compromessi, come quelle che ti permettono di infliggere più danni ma anche di subirne di più.

Luce e Oscurità

Se sei come me, probabilmente ti starai chiedendo cosa significhi Clair Obscur. È, giustamente, l’espressione francese per “luce-oscurità” e si riferisce a un termine artistico meglio conosciuto come chiaroscuro. Si tratta del forte contrasto tra luce e ombra e, oltre al bel collegamento con la trama principale di Paintress, serve anche a mostrare come il gioco stesso sia un mix di bene e male.

Innanzitutto, gli aspetti positivi: l’ambientazione cupa ma bellissima, la mappa del mondo ricca di dettagli che sembra un diorama realizzato a mano e il fatalismo generale del mondo sembrano davvero vissuti e spiccano davvero. Ci vuole un po’ per abituarsi al combattimento, ma una volta che ci prendi la mano, cavolo, ci prendi proprio. Per fortuna, è anche possibile riprovare una battaglia persa. Merita una menzione anche la colonna sonora, giustamente epica, di Lorien Testard e Alice Duport-Percier.

Ora passiamo agli aspetti meno positivi: le animazioni facciali hanno a volte un effetto robotico un po’ fastidioso, che mi ha dato l’impressione di stare guardando dei burattini molto elaborati. Ci sono alcune sezioni platform francamente terribili che manderei volentieri nello spazio per non vederle mai più. La storia, pur essendo ben scritta e davvero commovente, a volte prende delle svolte brusche che non sembrano del tutto giustificate.

Il mio verdetto su Clair Obscur: Expedition 33

I migliori dipinti nascono da uno schizzo approssimativo, prima che ogni delicata pennellata aggiunga gradualmente strati di dettaglio. I punteggi di Clair Obscur: Expedition 33 su Metacritic considerano generalmente questo gioco un capolavoro, quindi non dovrebbe sorprendere che la mia recensione di Clair Obscur si unisca a quelle… con qualche riserva.

I giocatori abituati ai mondi aperti e alle mappe intrecciate dei migliori Soulslike e Metroidvania potrebbero rimanere delusi dalla linearità di Clair Obscur e dalla disposizione dei dungeon a volte un po’ banale, ma queste carenze vengono compensate da scenari surreali, come una Torre Eiffel distorta risucchiata in un vortice, e da personaggi di cui ti affezionerai davvero.

Il sistema di combattimento è una ventata di freschezza (anche se ci vuole un po’ per abituarsi) e gli alberi delle abilità sono molto articolati e incoraggiano configurazioni creative. Anche se la trama a volte rischia di andare fuori binario, riesce comunque a mantenere un filo conduttore chiaro che affronta con sensibilità il dolore e la disperazione, ma con un tocco di speranza.

Puoi dare un’occhiata alla lista dei vincitori dei The Game Awards 2025 per vedere esattamente come si è comportato questo titolo eccezionale rispetto alla concorrenza.

Recensione di Clair Obscur: Expedition 33

C'est magnifique!

Il titolo di debutto di Sandfall Interactive è un RPG ben congegnato e splendido, con un sistema di combattimento insolito e un mondo davvero suggestivo. Anche se l’ambizione dello studio a volte rischia di diluire un po’ troppo la trama, i pregi superano di gran lunga i difetti. Perché, dopotutto, le migliori opere d’arte usano luce e ombra in egual misura.