Le 20 migliori coppie dei videogiochi del 2026: storie d’amore iconiche

Le migliori coppie dei videogiochi si distinguono perché rendono le storie realistiche, concrete ed emotivamente credibili, anziché artificiose. Le relazioni solide nei giochi danno peso alle decisioni, danno significato ai momenti di tranquillità e trasformano scene semplici in momenti che i giocatori ricordano anche anni dopo.

Ricordo ancora quando finivo certi giochi e pensavo meno al boss finale e più a come due personaggi si fossero sostenuti, sfidati o persi a vicenda lungo il percorso. Quell’impatto duraturo non è casuale. Le coppie ben scritte arricchiscono il ritmo narrativo, rafforzano l’evoluzione dei personaggi e avvicinano i giocatori al mondo che stanno esplorando.

Questo articolo mette in evidenza 20 coppie dei videogiochi che hanno plasmato le loro storie attraverso fiducia, conflitti, sacrifici e crescita, mostrando come le relazioni continuino a definire alcune delle esperienze più intense del mondo dei videogiochi.

Le nostre scelte migliori per le coppie dei videogiochi

Ciò che distingue le migliori coppie dei videogiochi da quelle dimenticabili è quanto la loro dinamica risulti reale all’interno della storia. Le coppie più forti nei videogiochi costruiscono il loro legame nel tempo, il che fa sì che ogni momento condiviso sembri meritato invece che forzato.

Queste scelte rappresentano coppie famose dei videogiochi il cui legame rafforza la profondità narrativa, crea continuità emotiva tra più titoli e lascia un’impressione duratura grazie alla storia condivisa e alla crescita dei personaggi.

1 Link & Zelda 2023 Una coppia intramontabile tra le migliori dei videogiochi, il loro rapporto si costruisce lentamente grazie alla lealtà e al sacrificio. Anche nel silenzio, il loro legame sembra profondo e meritato. Buy now 2 Mario & Princess Peach 2019 Una delle coppie più iconiche dei videogiochi: la loro dinamica è spensierata, familiare e senza tempo. Si adatta perfettamente allo spirito divertente della serie. Buy now 3 Nathan Drake & Elena Fisher 2022 Una delle coppie più credibili dei videogiochi. La loro relazione cresce grazie ai pericoli affrontati insieme e alle conversazioni sincere. Sembra matura, complicata e vera nel senso migliore del termine. Buy now

Queste migliori coppie dei videogiochi definiscono lo standard, ma sono solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire l’elenco completo delle relazioni nei videogiochi che hanno reso la narrazione più significativa e memorabile.

Le 20 migliori coppie dei videogiochi che hanno segnato la storia del gaming

Questa sezione raccoglie le coppie che hanno lasciato il segno grazie alla narrazione, allo sviluppo dei personaggi e alla carica emotiva. Coppie famose dei videogiochi come queste dimostrano come un forte legame romantico possa elevare l’intera narrazione.

Le coppie nei videogiochi assumono molte forme, dalle relazioni tranquille alle storie d’amore appassionate, e questa lista copre l’intero spettro.

1. Link e Zelda [Serie The Legend of Zelda]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura Piattaforme NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Anno di uscita 1986 (debutto della serie) Ideatore Shigeru Miyamoto, Nintendo Durata media di gioco 25–60 ore, a seconda del titolo Titoli principali Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild, Le lacrime del regno

Poche coppie presenti nelle classifiche delle migliori coppie dei videogiochi sembrano così intramontabili come Link e la Principessa Zelda di *The Legend of Zelda**. Attraverso generazioni, linee temporali e rivisitazioni di Hyrule, il loro legame rimane uno dei più iconici mai creati nei videogiochi. Mentre il mondo intorno a loro cade in cicli di rovina e rinascita, il loro legame rimane la costante emotiva che tiene insieme l’intera serie.

Ciò che li rende una delle coppie più importanti dei videogiochi non è un grande romanticismo o dichiarazioni drammatiche, ma una devota dedizione silenziosa. Zelda spesso si fa carico del peso della profezia, della leadership e del sacrificio, costretta a scelte impossibili per il bene del suo regno. Link, al contrario, parla con i fatti. La sua lealtà è salda, silenziosa e assoluta. Insieme, formano un equilibrio di saggezza e coraggio che definisce non solo Hyrule, ma la loro stessa relazione.

Consiglio dell’esperto In Breath of the Wild e Le lacrime del regno, raccogliere tutte le scene dei ricordi prima dell’atto finale offre un contesto fondamentale per le decisioni di Zelda e rafforza l’impatto emotivo.

Il loro rapporto raramente si sviluppa attraverso l’interazione diretta, eppure è proprio questo a guidare l’intera narrazione. Zelda spesso porta il peso della leadership, della profezia o del sacrificio, mentre Link funge da suo costante contrappeso, rispondendo con le azioni piuttosto che con le parole.

In giochi come Skyward Sword, il loro legame sembra personale e familiare, mentre Breath of the Wild e Le lacrime del regno descrivono il loro rapporto attraverso frammenti di memoria, momenti di tranquillità e una fiducia duratura forgiata dalla perdita e dal dovere.

Il mio verdetto: Link e Zelda sono il punto di riferimento per le migliori coppie dei videogiochi – un legame che attraversa vite, linee temporali e sacrifici, senza mai perdere il suo fascino emotivo.

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2. Mario e la Principessa Peach [Serie Super Mario]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Piattaforma Piattaforme NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Anno di uscita 1985 (debutto della serie) Ideatore Shigeru Miyamoto, Nintendo Durata media di gioco 8–20 ore per ogni titolo principale Titoli principali Super Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder

Mario e la Principessa Peach fanno parte della cultura dei videogiochi da così tanto tempo che è facile dimenticare perché siano considerati una delle migliori coppie dei videogiochi. La loro relazione non si basa su trame drammatiche o scene animate ricche di emozioni. Al contrario, si fonda sulla ripetizione, sulla familiarità e su quel senso di affidabilità con cui i giocatori sono cresciuti.

Dal primissimo salvataggio fino ai titoli più recenti come *Super Mario Odyssey*, la motivazione di Mario è sempre stata chiara. Non esita, non si pone domande né vacilla. Va avanti perché Peach è importante per lui. Allo stesso tempo, Peach è molto più di un semplice obiettivo passivo. Nel corso degli anni, ha assunto un ruolo sempre più importante nel Regno dei Funghi, partecipando ad avventure, competizioni sportive e persino recitando da protagonista nei suoi titoli. Questa evoluzione rafforza il loro posto tra le coppie più iconiche dei videogiochi, anziché indebolirlo.

Consiglio dell’esperto In Super Mario Odyssey, esercitati fin dall’inizio a concatenare salti lunghi, dive cancel e salti a muro, poiché i movimenti avanzati sbloccano percorsi nascosti, scorciatoie e lune segrete in ogni regno.

Mario e la Principessa Peach si inseriscono naturalmente in questo ritmo come una delle migliori coppie dei videogiochi per i giocatori che apprezzano un fascino spensierato e senza tempo. Il loro rapporto rimane coerente e familiare. Peach rappresenta la stabilità e la leadership all’interno del Regno dei Funghi, mentre Mario dimostra lealtà attraverso le azioni piuttosto che con le parole.

Il mio verdetto: Mario e Peach restano nel cuore dei giocatori perché il loro legame sembra classico e affidabile. Essendo una delle coppie più iconiche dei videogiochi, hanno influenzato il modo in cui i giochi trattano le relazioni.

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3. Nathan Drake ed Elena Fisher [Serie Uncharted]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2007 (debutto della serie) Ideatrice Amy Hennig, Naughty Dog Durata media di gioco 10–15 ore per ogni titolo principale Titoli principali Drake’s Fortune, Among Thieves, A Thief’s End

La serie Uncharted ruota tanto attorno alla relazione tra i protagonisti quanto all’azione. Nathan Drake ed Elena Fisher sono una di quelle famose coppie dei videogiochi la cui dinamica plasma ogni avventura, dalle rovine fatiscenti di Drake’s Fortune alle emozioni intense di A Thief’s End.

Ciò che li distingue dalle altre coppie dei videogiochi è la naturalezza con cui il loro legame si evolve nel corso della serie. Non solo attraverso i filmati, ma anche nel modo in cui parlano durante gli inseguimenti, litigano dopo aver rischiato grosso e, alla fine, scelgono di stare insieme ancora e ancora.

Consiglio dell’esperto In Uncharted 4, dai la priorità al posizionamento in quota durante gli scontri a fuoco, perché stare in alto migliora la visibilità, riduce il rischio di essere aggirati dal nemico e offre opportunità di eliminazioni furtive.

Elena contrasta l’incoscienza di Nathan con intelligenza e convinzione, mettendolo alle strette in modi che rendono entrambi i personaggi molto realistici. La lealtà e il senso dell’umorismo di Nathan mantengono vivo il loro legame anche quando le sue scelte lo mettono a dura prova, e la loro storia, che si snoda attraverso diversi giochi, conferisce a ogni ricongiungimento e a ogni conflitto un peso emotivo autentico.

Il mio verdetto: i giocatori si affezionano a Nathan ed Elena perché la loro relazione si evolve in modo naturale nel tempo, aggiungendo un coinvolgimento emotivo a ogni fuga, combattimento e decisione finale. Le coppie nei videogiochi raramente sembrano così realistiche o così umane.

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4. Geralt di Rivia e Yennefer di Vengerberg [The Witcher 3: Wild Hunt]

Il nostro punteggio Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo d’azione Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore CD Projekt Red Durata media di gioco 50–100 ore Titoli principali The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine

Se vuoi vedere in azione una delle coppie più iconiche dei videogiochi, Geralt e Yennefer sono il punto di partenza giusto. The Witcher 3 ti catapulta in un immenso continente devastato dalla guerra nei panni di Geralt, un burbero cacciatore di mostri alla ricerca della figlia adottiva, ma il vero fascino sta nel rintracciare Yennefer e capire cosa significano ancora l’uno per l’altra.

Il mondo è enorme, ricco di dettagli e davvero divertente da esplorare, con combattimenti che premiano la preparazione e l’uso intelligente di spade, segni e pozioni, piuttosto che il semplice premere freneticamente i pulsanti. Ciò che rende il tutto perfetto, però, è il modo in cui il gioco intreccia la relazione direttamente nella trama. Le scelte nei dialoghi e le decisioni nelle missioni influenzano il rapporto tra Geralt e Yennefer, quindi ogni conversazione ha un peso reale. La grafica è cupa e cinematografica, perfetta per una storia d’amore che non è mai semplice.

Consiglio dell’esperto Completa le missioni personali di Yennefer prima di proseguire con le missioni della trama nella fase avanzata del gioco, poiché sbloccano percorsi di dialogo fondamentali e influenzano l’esito finale della relazione.

Geralt e Yennefer sono una di quelle coppie da videogioco che ti danno davvero l’impressione di avere una storia alle spalle, invece di una semplice storia d’amore imposta da un filmato. Yennefer è acuta, ambiziosa e non si lascia mai impressionare facilmente, il che tiene Geralt sempre all’erta nel modo migliore. Lui è leale e silenziosamente devoto, ma sono le tue scelte a determinare se tutto questo sia sufficiente – e il fatto che il finale cambi a seconda di come gestisci la situazione fa sì che la loro storia sembri davvero meritata.

Il mio verdetto: i giocatori apprezzano Geralt e Yennefer perché la loro relazione sembra complicata e autentica. Coppie famose dei videogiochi come questa elevano i loro giochi a qualcosa che va ben oltre il semplice intrattenimento.

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5. Il comandante Shepard e Garrus Vakarian [Serie Mass Effect]

Il nostro punteggio Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo d'azione, sparatutto in terza persona Piattaforme Xbox 360, PlayStation 3, PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2007 (debutto della serie) Ideatore Casey Hudson, BioWare Durata media di gioco 30–50 ore per titolo Titoli principali Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Legendary Edition

Shepard e Garrus si distinguono dalla maggior parte delle coppie presenti nelle classifiche delle migliori coppie dei videogiochi perché la loro relazione non nasce con l’intenzione di diventare una storia d’amore . Inizia nel bel mezzo di una crisi, si costruisce attraverso missioni condivise, scontri a fuoco concitati e lunghe conversazioni nei corridoi silenziosi della Normandy. Ciò che rende il loro legame così avvincente è la naturalezza con cui si evolve nel tempo.

Nel primo gioco, Garrus rispetta l’autorità di Shepard ma non la segue ciecamente. Si oppone, mette in discussione le decisioni e si confronta con le sue idee sulla giustizia. Quella tensione crea una base che sembra conquistata sul campo, non solo frutto di una sceneggiatura. In Mass Effect 2, il legame si approfondisce attraverso le missioni di lealtà e la vulnerabilità personale. Garrus non è più solo un compagno di squadra. Diventa qualcuno che sceglie di stare al fianco di Shepard, non perché deve, ma perché crede in lui.

Consiglio dell’esperto Completa presto le missioni di lealtà di Garrus in Mass Effect 2, perché sbloccano percorsi di dialogo più approfonditi e rafforzano il suo ruolo negli esiti successivi della storia.

Il rapporto tra il comandante Shepard e Garrus Vakarian cresce lentamente nel corso di diversi giochi. Inizia con il rispetto professionale e l’esperienza di combattimento condivisa, poi si evolve in fiducia, lealtà e, alla fine, in una storia d’amore. Garrus non idolatra mai Shepard; al contrario, mette in discussione le sue decisioni, sfida i suoi ideali e sta al suo fianco da pari a pari.

Il mio verdetto: Shepard e Garrus sono una di quelle rare coppie nei videogiochi in cui ogni missione sembra una questione personale. Il loro legame acquista peso emotivo un scontro a fuoco e una conversazione sincera alla volta.

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6. Ellie & Dina [The Last of Us Part II]

Il nostro punteggio Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore Naughty Dog Durata media di gioco 25–30 ore Titoli principali The Last of Us Part II

In The Last of Us Part II, Ellie e Dina vivono una delle storie d’amore più anticonformiste del mondo dei videogiochi, ed è proprio per questo che sono così importanti. La loro relazione si sviluppa in un contesto di dolore, rabbia e violenza, non in un ambiente sicuro. Quando ballano insieme a Jackson o scherzano durante una pattuglia, quei momenti ti colpiscono ancora di più perché il mondo che le circonda non offre quasi nessuna dolcezza.

Ciò che le rende una delle coppie più emozionanti dei videogiochi è quanto il loro legame sembri normale. Dina prende in giro Ellie per il suo diario. Ellie cerca, un po’ goffamente, di esprimere ciò che prova. Parlano di musica, di paura, di come potrebbe essere il futuro se la sopravvivenza non fosse l’unica priorità. Sono piccole conversazioni, ma costruiscono qualcosa di vero.

Consiglio dell’esperto Usa l’erba alta e il movimento prono insieme durante gli scontri per interrompere le linee di vista dei nemici e risparmiare munizioni.

Le scene nella fattoria, più avanti nella storia, sono tranquille e familiari, quasi fragili, e proprio quella fragilità rende impossibile ignorare la tensione che c’è sotto. Molti giocatori paragonano il suo peso emotivo alle migliori narrazioni dei giochi di ruolo d’azione, anche se la struttura rimane decisamente incentrata sull’azione.

La relazione tra Ellie e Dina offre rari momenti di calore in questo contesto così duro. Dina offre stabilità emotiva, umorismo e sostegno, il che rende le scelte di Ellie ancora più pesanti e personali.

Il mio verdetto: Ellie e Dina sono una delle coppie più sincere dal punto di vista emotivo nei videogiochi. La loro tenerezza colpisce ancora di più proprio perché tutto ciò che le circonda cerca di portargliela via.

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7. Tidus e Yuna [Final Fantasy X]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo (JRPG) Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PC, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 2001 Creatore Yoshinori Kitase, Square Durata media di gioco 40–50 ore Titoli principali Final Fantasy X, Final Fantasy X-2

Tidus e Yuna si guadagnano un posto tra le migliori coppie dei videogiochi perché la loro relazione cresce all’ombra del sacrificio. All’inizio Tidus è un outsider, chiassoso e insicuro, mentre Yuna si comporta con tranquilla determinazione mentre va incontro a un destino che ha già accettato.

Mentre attraversano Spira insieme, le loro conversazioni passano da una distanza educata a un affetto sincero. Tidus mette in discussione il modo in cui Yuna accetta la perdita, e Yuna smussa la spericolatezza di Tidus con empatia e determinazione. Il loro legame si sviluppa gradualmente, accompagnato da una delle colonne sonore più toccanti dei giochi di ruolo, finché l’amore diventa sia la loro forza che la loro più grande tragedia.

Consiglio dell’esperto Alterna spesso i membri del gruppo nelle prime battaglie per mantenere tutti allo stesso livello e sbloccare abilità più potenti prima possibile.

Il rapporto tra Tidus e Yuna cresce attraverso momenti condivisi, conversazioni tranquille e comprensione reciproca. Tidus porta leggerezza e ribellione, mentre Yuna incarna il senso del dovere e la moderazione. Il loro legame riflette il tema centrale del sacrificio e della scelta.

Il mio verdetto: Tidus e Yuna dimostrano che le migliori coppie dei videogiochi non si limitano a sostenere la storia, ma ne diventano parte integrante. Il loro amore, plasmato dal sacrificio e dalla fugacità, rende indimenticabile questo classico JRPG.

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8. Kratos e Faye [God of War Ragnarök]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore Santa Monica Studio Durata media di gioco 25–35 ore Titoli principali God of War (2018), God of War Ragnarök

Faye se n’è andata prima ancora che la storia di God of War Ragnarök abbia inizio , eppure la sua presenza influenza ogni cosa che Kratos fa. Ogni regno che visita, ogni risposta che cerca, risale a una promessa che si sono fatti insieme. La loro storia viene svelata a pezzi, non con grandi discorsi, e questo le dà peso. Kratos non parla spesso di lei, ma quando lo fa, si percepiscono moderazione e rimpianto.

Tra le relazioni più mature dei videogiochi, la loro spicca perché è costruita sul cambiamento. Faye ha visto chi era Kratos e ha continuato a credere in chi avrebbe potuto diventare. Quella fiducia lo ha trasformato. Il loro legame sembra meno una storia d’amore e più una collaborazione, forgiata dalle difficoltà condivise.

Poche storie d’amore tragiche nei videogiochi sembrano così realistiche. Anche quando non c’è, Faye rimane al centro, ed è per questo che rimangono una delle coppie più forti del mondo dei videogiochi.

Consiglio dell’esperto Potenzia gli scudi difensivi il prima possibile, perché i diversi tipi di scudo cambiano i tempi di parata e le opzioni di controllo della folla durante gli scontri più difficili.

Anche se Faye non viaggia mai al fianco di Kratos, la sua presenza influenza ogni decisione che lui prende. Il loro legame si basa sui ricordi, sull’eredità e su un obiettivo comune. Faye incarna la moderazione, la saggezza e la fiducia nel cambiamento, che contrastano con il passato violento di Kratos e guidano la sua crescita sia come guerriero che come padre.

Il mio verdetto: Kratos e Faye sono una delle coppie più potenti e famose dei videogiochi proprio perché una dei due non c’è più – eppure la sua presenza ridefinisce ogni momento del gioco.

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9. Master Chief e Cortana [Serie Halo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona Piattaforme Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2001 (debutto della serie) Sviluppatore Bungie, 343 Industries Durata media di gioco 8–12 ore per campagna Titoli principali Halo: Combat Evolved, Halo 3, Halo Infinite

La serie Halo ha costruito la sua colonna portante emotiva attorno a Master Chief e Cortana, una coppia che non è mai stata concepita come una storia d’amore tradizionale, eppure il loro legame ha un peso emotivo maggiore rispetto a molte storie d’amore più esplicite. All’interno di un’armatura e di una proiezione olografica, prende forma qualcosa di profondamente umano. Col tempo, quel legame si guadagna un posto tra le migliori coppie dei videogiochi, non solo grazie all’affetto, ma anche alla dipendenza e alla fiducia forgiate dalla guerra.

Cortana è molto più di un semplice software di supporto. Lei guida, fa domande, stuzzica e a volte spinge Chief verso scelte che lui preferirebbe evitare. Lui parla raramente, eppure il suo silenzio quando è con lei sembra diverso da quello che mostra con chiunque altro. È proprio questa sfumatura a farli risaltare tra le coppie dei videogiochi di fantascienza.

Man mano che la serie va avanti, la separazione e il sacrificio ridefiniscono il loro legame. Poche relazioni non convenzionali nei videogiochi hanno plasmato una serie in modo così profondo. Insieme, rimangono una delle coppie più iconiche degli sparatutto in prima persona nella storia dei videogiochi.

Consiglio dell’esperto Cambia spesso arma durante gli scontri, perché gli scudi e i tipi di armatura dei nemici reagiscono meglio a determinati tipi di danno.

Master Chief e Cortana sono il fulcro emotivo della serie. Il loro legame cresce grazie alla fiducia, all’affidabilità e all’isolamento condiviso. Cortana guida, mette in discussione e sfida Chief, mentre Chief offre stabilità e protezione. Questo legame umanizza un personaggio creato per sembrare distante.

Il mio verdetto: Master Chief e Cortana sono tra le coppie più iconiche dei videogiochi di fantascienza e la prova che i legami più forti non hanno bisogno di romanticismo, ma solo di fiducia costruita contro ogni previsione.

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10. Cloud Strife e Aerith Gainsborough [Final Fantasy VII]

Il nostro punteggio Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo (JRPG) Piattaforme PlayStation, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 1997 Sviluppatore Square Durata media di gioco 35–45 ore Titoli principali Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake

Pochi giochi di ruolo hanno creato un legame così silenziosamente travolgente come quello tra Cloud e Aerith in Final Fantasy VII. Lui la incontra fingendo di essere qualcuno che non è, nascondendosi dietro una sicurezza che sembra un po’ artificiosa. Lei lo capisce quasi subito. È proprio questo contrasto a dare vita a una delle migliori coppie mai create nei videogiochi, perché il loro legame rivela chi è davvero Cloud. Aerith lo prende in giro, mette in discussione il suo atteggiamento diffidente e porta un po’ di leggerezza in una storia incentrata sull’avidità delle grandi aziende e sul collasso del pianeta.

Il tempo che passano insieme è breve, eppure ridisegna l’intera narrazione. Poche storie d’amore tragiche nei giochi di ruolo o relazioni memorabili nei JRPG hanno lasciato un segno così duraturo nella storia dei videogiochi. La versione originale abbina modelli dei personaggi stilizzati a sfondi pre-renderizzati, mentre il ritmo e la struttura risultano ancora oggi molto validi, il che spiega perché molti giocatori lo considerino ormai uno dei migliori giochi per Nintendo Switch per gli appassionati di giochi di ruolo incentrati sulla trama.

Consiglio dell’esperto Concentrati fin dall’inizio sul potenziamento delle Materia di Aerith, perché la potenza della sua magia rende gli scontri a metà gioco molto più facili.

La relazione tra Cloud e Aerith si sviluppa attraverso scambi spensierati, esplorazioni condivise e sincerità emotiva. Aerith porta calore e curiosità, che contrastano con la personalità riservata di Cloud e permettono ai giocatori di intravedere delle crepe nella sua armatura emotiva.

Il mio verdetto: Cloud e Aerith sono tra le coppie di videogiochi più famose mai create. Il loro legame è breve, struggente e così profondamente intrecciato con Final Fantasy VII che la storia sarebbe impensabile senza di esso.

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11. Squall Leonhart e Rinoa Heartilly [Final Fantasy VIII]

Il nostro punteggio Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo (JRPG) Piattaforme PlayStation, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 1999 Sviluppatore Square Durata media di gioco 40–50 ore Titoli principali Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII Remastered

Squall e Rinoa non si innamorano facilmente, ed è proprio questa tensione a renderli così affascinanti. Squall tiene le persone a distanza perché crede che l’attaccamento porti alla perdita, mentre Rinoa va verso di lui senza esitare, rifiutandosi di lasciarlo ritirarsi nel suo isolamento.

Man mano che la storia va avanti, il loro rapporto passa dall’irritazione e dall’incomprensione a una vera e propria dipendenza reciproca. Rinoa costringe Squall a confrontarsi con emozioni che lui preferirebbe ignorare e, così facendo, lo trasforma. Questo percorso emotivo li colloca tra le migliori coppie dei videogiochi, oltre che tra le storie d’amore più incentrate sui personaggi nei giochi di ruolo e tra le storie d’amore classiche dei JRPG più intramontabili della storia dei videogiochi.

Consiglio dell’esperto Evita di usare troppo la magia "drawn" all'inizio, perché esaurire gli incantesimi indebolisce i tuoi bonus alle statistiche tramite il sistema Junction.

La relazione tra Squall e Rinoa è il motore della trama. Rinoa sfida la freddezza emotiva di Squall, mentre lui impara a mostrarsi vulnerabile grazie alla sua presenza. La loro storia d’amore si sviluppa gradualmente e sembra davvero meritata, grazie ai pericoli affrontati insieme e ai momenti di tranquillità.

Nel complesso, la storia di Final Fantasy VII pone grande enfasi sulla crescita personale, sui ricordi e sui legami piuttosto che sul puro eroismo, ed è per questo che molti fan continuano a definirlo il gioco con la migliore trama della serie. Dal punto di vista visivo, il gioco unisce proporzioni realistiche dei personaggi a filmati cinematografici che esaltano le scene più emozionanti.

Il mio verdetto: Squall e Rinoa sono una delle coppie più iconiche dei videogiochi della loro epoca. La loro storia d’amore, che si sviluppa lentamente, colpisce più forte di qualsiasi spada, perché costringe entrambi i personaggi a cambiare davvero.

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Il nostro punteggio Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo (CRPG) Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Larian Studios Durata media di gioco 70–100 ore Titoli principali Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 costruisce una delle storie d’amore più avvincenti dei giochi di ruolo moderni attorno a Tav e Lae’zel. All’inizio lei è diffidente e intransigente, plasmata da una cultura che valorizza la forza sopra ogni altra cosa. Quando Tav mette in discussione la sua visione del mondo, la tensione sembra reale, non idealizzata. La fiducia si costruisce lentamente, attraverso pericoli condivisi e conversazioni difficili, piuttosto che con un affetto improvviso. Col passare del tempo, i giocatori la vedono mettere in discussione convinzioni di lunga data, e questo cambiamento dà peso alla relazione.

Questo arco narrativo spicca tra le storie d’amore dei giochi di ruolo basati sulle scelte perché dipende interamente dalle decisioni del giocatore. Si colloca inoltre ai primi posti tra le relazioni dei giochi fantasy moderni per la sua ricompensa emotiva. Per molti fan, Tav e Lae’zel meritano sicuramente un posto in qualsiasi lista delle migliori coppie dei videogiochi.

Consiglio dell’esperto Sostieni l’approvazione iniziale di Lae’zel scegliendo opzioni di dialogo decise, poiché l’esitazione può precludere momenti chiave della relazione.

La grafica unisce modelli dei personaggi super dettagliati a riprese cinematografiche. Inoltre, la modalità cooperativa opzionale permette di prendere decisioni insieme, il che lo rende una scelta imbattibile per chi cerca la migliore esperienza di gioco a due giocatori su PS5.

Il rapporto tra Lae’zel e Tav sembra conflittuale e crudo. Lei mette in discussione i valori di Tav, lo spinge a superare le esitazioni e gli chiede di essere forte. Col tempo, la fiducia prende il posto dell’ostilità e il rispetto nasce dalle azioni, non dalle parole.

Il mio verdetto: Tav e Lae’zel sono la prova che le migliori coppie dei videogiochi non nascono dalla chimica, ma se la guadagnano. Il loro percorso in Baldur's Gate 3 è una delle storie d’amore più appaganti e a lento sviluppo nella storia dei giochi di ruolo.

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13. Johnny Silverhand e Alt Cunningham [Cyberpunk 2077]

Il nostro punteggio Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo d'azione Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2020 Sviluppatore CD Projekt Red Durata media di gioco 45–70 ore Titoli principali Cyberpunk 2077, Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077, Johnny parla della rivoluzione come se fosse l’unica cosa che abbia mai contato, eppure Alt è la prova che c’era qualcos’altro di importante. Prima di diventare un costrutto intrappolato oltre il Blackwall, era l’unica persona in grado di stare al suo livello, sia intellettualmente che emotivamente. La loro relazione non è mai sdolcinata o sentimentale. È instabile, carica di ambizione ed ego.

Quando Arasaka la rapisce, la rabbia di Johnny non è solo politica, è personale, e questa distinzione cambia il modo in cui i giocatori lo interpretano. Tra le migliori coppie dei videogiochi, la loro spicca perché amore e ideologia si fondono l’uno nell’altro.

Consiglio dell’esperto Investi subito in Intelligenza e nei talenti di hacking per sbloccare soluzioni alternative alle missioni ed evitare combattimenti inutili nelle zone ad alto rischio.

La grafica punta su un realismo intriso di luci al neon, con strade affollate, illuminazione dinamica e momenti narrativi cinematografici che rafforzano la tensione morale del gioco. Questa struttura spiega perché molti giocatori lo considerano ormai uno dei migliori giochi di ruolo, incentrato sulle conseguenze delle azioni e sulla libertà di scelta del giocatore.

Il rapporto tra Johnny Silverhand e Alt Cunningham vive soprattutto nei ricordi e nelle conseguenze. Il loro legame riflette ossessione, rimpianto e sacrificio. L’assenza di Alt pesa, ricordandoti che l’amore a Night City spesso finisce con una perdita piuttosto che con una conclusione.

Il mio verdetto: i fan apprezzano Johnny e Alt perché la loro relazione incarna i temi centrali di Cyberpunk: l’amore, l’eredità e le conseguenze irreversibili in un futuro crudele.

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14. Isaac Clarke e Nicole Brennan [Serie Dead Space]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Horror di sopravvivenza Piattaforme PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2008 (debutto della serie) Ideatore Glen Schofield, EA Durata media di gioco 12–15 ore per titolo Titoli principali Dead Space, Dead Space 2, Dead Space (remake)

Dead Space trasforma la relazione centrale della storia in una fonte di terrore piuttosto che di conforto. Isaac non sale a bordo dell’Ishimura per gloria o eroismo. Ci va perché Nicole gli ha mandato un messaggio che sembrava strano, e quel dubbio non lo abbandona più. Man mano che i corridoi si fanno più bui e l’influenza del Marker distorce la realtà, Nicole diventa sia la sua motivazione che il suo tormento. La loro relazione non è rassicurante. È frammentata, tormentata dalla distanza e dai segreti.

Poche storie d’amore nei survival horror sono così intense dal punto di vista psicologico, perché qui l’amore alimenta l’ossessione piuttosto che la speranza. Questo disfacimento emotivo li colloca tra le migliori coppie dei videogiochi, specialmente tra le relazioni tragiche dei giochi horror costruite sulla perdita e sulla negazione piuttosto che sul ricongiungimento.

Consiglio dell’esperto Usa la stasi per rallentare i nemici prima di smembrarli, così risparmi munizioni e riduci il panico durante gli scontri con più nemici.

I titoli successivi si sono persino espansi verso esperienze condivise, suscitando discussioni tra gli appassionati dei migliori giochi cooperativi nonostante le origini single-player della serie. Il rapporto di Isaac con Nicole definisce il nucleo emotivo. La sua ricerca di lei alimenta le sue azioni, mentre ricordi e registrazioni confondono speranza e dolore, approfondendo il peso psicologico.

Il mio verdetto: Isaac e Nicole sono una delle coppie più inquietanti della storia dei videogiochi horror – dove l’amore non ti salva, ma rende solo più difficile affrontare l’oscurità.

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15. John Marston e Abigail Roberts [Serie Red Dead Redemption]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura, western open-world Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2010 (debutto della serie) Sviluppatore Rockstar Games Durata media di gioco 25–60 ore Titoli principali Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2

Al centro di questa storia ci sono John e Abigail. La loro relazione conferisce profondità emotiva a questo mondo aperto. Ogni taglia eliminata e ogni decisione presa hanno uno scopo preciso, perché John combatte per proteggere Abigail e il loro figlio. Questa motivazione personale è il fulcro della narrazione incentrata sui personaggi della serie e dà un senso a un mondo altrimenti brutale, anche quando si parla dei migliori giochi FPS.

Consiglio dell’esperto Mantieni alto il livello di onore fin dall’inizio. Ti sblocca sconti, migliora l’esito della storia e rafforza il percorso di redenzione di John.

Ciò che rende così intenso il loro legame è che non sembra mai idealizzato. Abigail non romanticizza il passato di John e raramente gli permette di dimenticare il male che ha causato. I loro litigi sono pieni di frustrazione, paura e anni di instabilità, il che fa sì che i loro momenti di tranquillità sembrino meritati piuttosto che recitati. Quando John parla di volere un ranch e una vita normale, è un tentativo di diventare qualcuno degno della famiglia che ha già.

Il mio verdetto: John e Abigail sono una delle coppie più autentiche dei videogiochi. Il loro amore non è grandioso né affascinante, è solo logoro e testardo, e vale tutto ciò che John rischia per non lasciarselo sfuggire.

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16. Yuri Hyuga e Alice Elliot [Shadow Hearts]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo (JRPG) Piattaforme PlayStation, PlayStation 2 Anno di uscita 1999 (debutto della serie con Koudelka) Creatore Hiroki Kikuta, Sacnoth Durata media di gioco 30–40 ore Titoli principali Koudelka, Shadow Hearts, Shadow Hearts: Covenant

Yuri non si avvicina ad Alice come un salvatore, e lei non lo tratta come un mostro da sistemare. Il loro legame si sviluppa in contesti inquietanti, tra confessioni su possessioni, sensi di colpa e paura di perdere il controllo. La fede di Alice non è ingenua, e l’oscurità di Yuri non viene romanticizzata.

Quando lui si chiede se meriti di restare al suo fianco, l’esitazione sembra giustificata, non drammatica. Quella tensione dà peso alla loro relazione all’interno di una storia già appesantita dalla guerra e dall’orrore occulto. Tra le storie d’amore dei giochi di ruolo gotici, il loro legame si distingue e rimane una delle coppie di videogiochi più silenziosamente potenti che si possano trovare nelle storie d’amore dei JRPG sottovalutati e trascurati.

Consiglio dell’esperto Padroneggia presto il Judgment Ring. I colpi precisi accorciano le battaglie e riducono la perdita di sanità mentale durante gli scontri più difficili.

Yuri e Alice sono il fulcro emotivo della storia. La fede serena e la compassione di Alice si scontrano con l’oscurità interiore di Yuri, e quella tensione fa avanzare la narrazione. Il loro legame dà peso a ogni minaccia soprannaturale e rafforza l’identità da classico di culto del gioco.

Il mio verdetto: Yuri e Alice sono una delle coppie più iconiche dei videogiochi di cui nessuno parla abbastanza. La loro storia in Shadow Hearts è straziante, silenziosamente potente e impossibile da dimenticare.

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17. Il Principe e Farah [Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura, platform Piattaforme PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Advance Anno di uscita 2003 Autore Jordan Mechner Durata media di gioco 8–12 ore Titoli principali Le Sabbie del Tempo, Il Guerriero Interiore, I Due Troni

In Prince of Persia: Le sabbie del tempo, Farah non si fida del Principe quando si incontrano per la prima volta, e ha tutte le ragioni per non farlo. È stato lui a causare la catastrofe che ha distrutto il suo regno, e lei lo sa bene. La loro alleanza nasce per necessità, segnata da sarcasmo, litigi e una cauta distanza. Man mano che scalano torri e si fanno strada tra sale che crollano, qualcosa cambia. Il Principe inizia ad ascoltare invece di vantarsi, e Farah si accorge che il senso di colpa ha preso il posto dell’arroganza. Le loro battute non spariscono mai, ma diventano più calorose, meno sulla difensiva. Tra le storie d’amore d’azione e avventura, la loro sembra davvero meritata.

Consiglio dell’esperto Conserva i Sand Tank ogni volta che puoi. I riavvolgimenti extra riducono la frustrazione durante le lunghe sezioni platform e ti proteggono da errori che potrebbero costarti caro.

Rimane una delle migliori coppie dei videogiochi e un esempio memorabile di relazioni classiche nei platform, plasmate dalla crescita piuttosto che dal destino.

Farah influenza sia il gameplay che la trama. Ti aiuta nei puzzle, combatte al tuo fianco e mette alla prova l’ego del Principe attraverso un dialogo costante. Man mano che la fiducia cresce, la loro relazione aggiunge un peso emotivo alla meccanica del riavvolgimento del tempo, che riflette il rimpianto e la responsabilità piuttosto che il potere.

Il mio verdetto: il Principe e Farah sono tra le migliori coppie dei videogiochi dei primi anni 2000. La loro intesa trasforma ogni enigma e ogni sezione platform in qualcosa a cui vale la pena affezionarsi.

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18. Ico & Yorda [ICO]

Il nostro punteggio Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3 Anno di uscita 2001 Autore Fumito Ueda, Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 6–8 ore Titoli principali ICO

In ICO, il legame tra i due protagonisti si crea più attraverso le meccaniche di gioco che con le parole. Guidi Ico mentre si arrampica, salta e risolve enigmi, proteggendo costantemente Yorda, che non può difendersi da sola né superare gli ostacoli da sola. Il loro legame è tanto meccanico quanto emotivo, dato che tenere la mano di Yorda diventa letteralmente l’interazione principale. Ogni enigma rafforza la fiducia, la vicinanza e l’affidamento, trasformando semplici azioni in momenti significativi.

Consiglio dell’esperto Elimina sempre i nemici dell’ombra prima di far attraversare a Yorda le aree aperte, poiché la separazione comporta un pericolo immediato e ti costringe a costosi riavvii.

Ico e Yorda parlano a malapena, eppure il loro legame si percepisce immediatamente la prima volta che lui le prende la mano. Lei si muove lentamente, vulnerabile alle creature dell’ombra che cercano di trascinarla via, e quel costante bisogno di protezione trasforma un semplice movimento in una responsabilità. Tenerle la mano non è un evento prestabilito dalla trama, ma una meccanica di gioco, il che rende il rapporto tangibile. Ancora oggi, molti giocatori li considerano tra le migliori coppie dei videogiochi, specialmente nel panorama dei giochi d’autore in cui le relazioni si basano sulla fiducia piuttosto che sul dialogo.

Il mio giudizio: I fan ricordano Ico e Yorda perché il loro legame sembra puro e fragile, dimostrando che il silenzio e meccaniche di gioco sottili possono raccontare una storia d’amore più profonda di quanto potrebbero mai fare i dialoghi.

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19. Cody & May [It Takes Two]

Il nostro punteggio Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Azione-avventura, cooperativo Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore Hazelight Studios, Josef Fares Durata media di gioco 12–14 ore Titoli principali It Takes Two

Cody e May non iniziano il loro viaggio come una coppia affiatata. All’inizio sono frustrati, distanti e già a metà strada dal rinunciare l’uno all’altra. Essere costretti a collaborare sotto forma di bambole fa sparire in fretta l’orgoglio, perché andare avanti dipende letteralmente dall’ascolto e dal tempismo. I litigi continuano a venire a galla, ma così anche i ricordi del perché all’inizio funzionava tra loro. Il gioco non finge che la riconciliazione sia facile, e questa onestà dà peso alla loro storia. Tra le relazioni dei giochi cooperativi, la loro sembra insolitamente realistica.

Consiglio dell’esperto Cambia ogni tanto i ruoli dei controller per scoprire come le diverse meccaniche di gioco rafforzino la crescita emotiva di Cody e May.

Dato che ogni ostacolo richiede lavoro di squadra, la relazione tra i due diventa il gioco stesso. Questa struttura trasforma i temi emotivi in meccaniche di gioco, il che spiega perché spesso compare nelle classifiche dei migliori giochi a schermo diviso.

Il mio verdetto: Cody e May sono una delle coppie più famose nella storia dei videogiochi in modalità cooperativa. La loro relazione non è solo parte della storia, è il gioco stesso, il che fa sì che ogni passo avanti sembri davvero meritato.

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20. Red Mac Raith & Antea Duarte [Banishers: I fantasmi di New Eden]

Il nostro punteggio Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Giochi di ruolo d'azione Piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows Anno di uscita 2024 Sviluppatore Don’t Nod Durata media di gioco 25–30 ore Titoli principali Banishers: I fantasmi di New Eden

Red e Antea iniziano come compagni di lavoro e di vita, già legati da un passato comune prima della tragedia che cambia tutto. Quando Antea diventa uno spirito, la loro relazione non si interrompe, ma si trasforma in qualcosa di più intenso e complicato. Red può ancora sentirla, discutere con lei, contare su di lei, ma gli viene costantemente ricordato ciò che ha perso. Ogni caso di apparizioni su cui indagano lo costringe a scegliere tra giustizia e speranza egoistica. È anche per questo che molti giocatori li considerano una delle migliori coppie dei videogiochi.

Consiglio dell’esperto Presta molta attenzione alle sentenze di esilio fin dall’inizio, poiché i modelli morali ripetuti influenzano sottilmente gli esiti della storia in seguito.

Dal punto di vista visivo, il gioco punta su un realismo concreto, con luci suggestive, colori tenui e inquadrature cinematografiche che ne rafforzano il tono cupo. Il rapporto tra Red e Antea determina ogni decisione importante. Dopo la morte di Antea, devi scegliere fino a che punto Red si spingerà per onorare l’amore, la giustizia o la misericordia. Queste scelte rimodellano le missioni, i personaggi e i finali.

Il mio verdetto: Red e Antea sono tra le coppie di videogiochi più impegnative dal punto di vista emotivo degli ultimi anni. La loro storia d’amore non ti offre un lieto fine a cui aspirare, ma solo un dolore che sta a te decidere come affrontare.

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Il mio giudizio finale

Se stai cercando le migliori coppie dei videogiochi di oggi, il punto di partenza giusto dipende da cosa apprezzi di più: la profondità della trama, il coinvolgimento emotivo o i momenti di gioco condivisi. Di seguito trovi i migliori punti di partenza, basati su profili di giocatori ben definiti, per aiutarti a decidere da dove iniziare.

Giocatori che danno priorità alla trama e apprezzano la crescita emotiva: Link e Zelda

Questa coppia funziona perché la loro relazione si sviluppa lentamente nel corso di diversi giochi, basata sulla fiducia, sul sacrificio e sulla responsabilità condivisa piuttosto che su dialoghi costanti.

Link e Zelda Questa coppia funziona perché la loro relazione si sviluppa lentamente nel corso di diversi giochi, basata sulla fiducia, sul sacrificio e sulla responsabilità condivisa piuttosto che su dialoghi costanti. Giocatori occasionali o nostalgici che cercano una chimica iconica: Mario e la Principessa Peach

La loro dinamica è semplice ma senza tempo, il che la rende un facile punto di partenza per la relazione più riconoscibile del mondo dei videogiochi.

Mario e la Principessa Peach La loro dinamica è semplice ma senza tempo, il che la rende un facile punto di partenza per la relazione più riconoscibile del mondo dei videogiochi. Giocatori che amano la narrazione cinematografica e il realismo: Nathan Drake ed Elena Fisher

La loro relazione sembra concreta e credibile, sostenuta da una sceneggiatura incisiva e da un’evoluzione naturale dei personaggi.

Ognuna di queste coppie mette in luce un diverso punto di forza di questo mezzo. Mentre scorri l’elenco completo, pensa a quale stile ti colpisce di più.

Domande frequenti