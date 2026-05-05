I 12 migliori giochi di Street Fighter del 2026: le scelte migliori di ogni epoca

Scegliere il miglior gioco di Street Fighter è un compito difficile. Ci sono più di 20 titoli diversi nella serie, tra cui i titoli principali, le versioni aggiornate, gli spin-off, i crossover e le raccolte. Con così tante opzioni, individuare il gioco giusto può sembrare una vera e propria battaglia.

Ma ti renderò le cose più facili. In questo articolo ho raccolto tutti i migliori giochi della serie Street Fighter. La lista include sia titoli moderni che classici che reggono ancora bene oggi, così avrai una vasta scelta tra cui scegliere.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Street Fighter

I cinque giochi elencati qui sono i migliori dell’intera serie e i primi che dovresti prendere in considerazione se vuoi avvicinarti alla serie.

Super Street Fighter II Turbo (1994) – Un classico intramontabile che ancora oggi è presente nei tornei di giochi di combattimento come l’EVO. È il miglior gioco della serie Street Fighter in assoluto, e molti lo considerano la versione più pura di Street Fighter. Street Fighter 6 (2023) – L’ultimo titolo e il miglior gioco moderno della serie Street Fighter, che ha qualcosa da offrire a tutti, con una modalità multigiocatore online molto attiva e tantissimi contenuti per giocatore singolo. Street Fighter V: Champion Edition (2020) – Un gioco di Street Fighter eccellente che offre un pacchetto completo, con una modalità storia cinematografica e uno dei roster più vasti della serie. È il modo migliore per vivere Street Fighter V. Street Fighter III: 3rd Strike (1999) – Un gioco di Street Fighter visivamente sbalorditivo. Unisce bellissime animazioni 2D a un gameplay tecnico appagante e a un fantastico roster di combattenti. Ultra Street Fighter IV (2014) – Un gioco di Street Fighter acclamato dalla critica che si colloca anche tra i migliori giochi mai realizzati. È l’esperienza definitiva di Street Fighter IV, completa di nuovi contenuti e miglioramenti rispetto alla formula originale.

Questi cinque saranno anche i pezzi da novanta, ma la lista dei grandi giochi di Street Fighter è molto più ampia. Continua a leggere e scoprirai quanti altri titoli hanno tenuto viva la sfida nel corso dei decenni.

I 12 migliori giochi di Street Fighter: quale dovresti provare per primo?

La serie Street Fighter è una delle migliori del genere, con una lunga storia di personaggi iconici e momenti memorabili. Ecco una carrellata dei titoli più importanti per aiutarti a trovare il miglior gioco di Street Fighter.

1. Super Street Fighter II Turbo [Il miglior gioco di Street Fighter in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, Amiga, Amiga CD32, DOS, 3DO, Dreamcast, Game Boy Advance, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Anno di uscita 1994 Autore/i Capcom Punteggio Metacritic N/A Caratteristiche degne di nota Super Combo, boss nascosto Akuma, velocità Turbo regolabile

Super Street Fighter II Turbo è la versione migliore dell'originale Street Fighter II. Ha impostazioni di velocità regolabili e meccaniche perfezionate che lo distinguono da tutte le altre versioni. In particolare, il gioco ha introdotto le Super Combo e il boss nascosto Akuma, che ora è uno dei personaggi più popolari nella storia di Street Fighter.

Le Super Combo ti permettono di riempire una barra durante i combattimenti e di sferrare potenti combo che infliggono un sacco di danni. Questa funzione premia la tua costanza e la tua aggressività e ti dà la possibilità di sferrare il colpo finale o di ribaltare le sorti della battaglia se usata al momento giusto.

Perché l'abbiamo scelto Super Street Fighter II Turbo rimane un punto di riferimento nel panorama dei picchiaduro ed è uno dei titoli più importanti che hanno contribuito a definire l’intero genere.

Un’altra grande innovazione è stata la possibilità di eseguire le “tech throw”, che per la prima volta nella serie hanno permesso ai giocatori di sfuggire alla presa dell’avversario. Questo sottile cambiamento ha aggiunto un nuovo livello difensivo al gioco, rendendo gli incontri più tattici e meno sbilanciati una volta che la presa andava a segno.

Il mio verdetto: Questo è il miglior gioco di Street Fighter per i principianti e per gli appassionati di picchiaduro che vogliono provare Street Fighter nella sua forma più pura.

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2. Street Fighter 6 [Il miglior gioco moderno di Street Fighter]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S, Arcade, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Capcom Punteggio Metacritic 92 Caratteristiche principali Sistema Drive, modalità World Tour, tipi di controllo classici e moderni

Street Fighter 6 è l’ultimo titolo della serie principale e mantiene il familiare stile 2.5D, offrendo al contempo nuove meccaniche e funzionalità. Include sia comandi classici che moderni, rendendolo più accessibile a tutti.

Il nuovo sistema Drive è l’aggiunta più importante. Rappresentato dall’indicatore Drive sotto la barra della salute del personaggio, ti permette di usare diverse abilità come l’Overdrive, simile alle mosse speciali EX dei titoli precedenti. Questo apre le porte a maggiore creatività e imprevedibilità durante gli incontri.

Perché l’abbiamo scelto Street Fighter 6 è il miglior gioco della serie Street Fighter dell’era moderna e, essendo l’ultimo titolo principale, riceve ancora aggiornamenti e vanta una modalità multigiocatore online molto attiva.

Puoi goderti il gioco in diversi modi. Il divertimento maggiore lo offre il gioco online multipiattaforma contro altri giocatori. Ma se preferisci la modalità single-player, puoi provare la modalità World Tour, che si gioca come un RPG d’azione in cui crei un combattente personalizzato ed esplori ambienti 3D.

Il mio verdetto: Questo gioco è assolutamente da provare ed è uno dei migliori picchiaduro su PC e console di ultima generazione. Offre un mix impressionante di funzionalità moderne, meccaniche di gioco approfondite e una grafica stupenda, oltre a ottimi contenuti per giocatore singolo.

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3. Street Fighter V: Champion Edition [Secondo classificato come miglior gioco moderno della serie Street Fighter]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, PS4, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatori Capcom, Dimps, Taito Punteggio Metacritic 82 Caratteristiche principali Più V-Skills, modalità storia completa, vastissimo roster di personaggi

Street Fighter V: Champion Edition si distingue come uno dei migliori giochi di combattimento dell’ultima generazione. Migliora le versioni precedenti di Street Fighter V con più contenuti e aggiornamenti al bilanciamento.

Il cambiamento più evidente nel gameplay è l’aggiunta di una seconda V-Skill per tutti i personaggi, una meccanica introdotta nella versione originale. Con due V-Skill uniche a tua disposizione, hai più modi per adattare il tuo stile di combattimento alle diverse partite.

Perché l'abbiamo scelto Con la sua giocabilità raffinata e i contenuti aggiuntivi, Street Fighter V: Champion Edition ha completato il grande ritorno di Street Fighter V, affermandolo definitivamente come uno dei migliori titoli della serie.

Oltre alle arene e alla maggior parte dei costumi rilasciati nelle Stagioni da 1 a 4, questa versione include nuovi personaggi che portano il numero totale a 40. Se acquisti anche il Premium Pass della Stagione 5, il totale sale a 46, il numero più alto di personaggi nella storia della serie fino ad ora.

Il mio verdetto: se cerchi un titolo moderno ma non vuoi ancora buttarti sull’ultimo capitolo, questa versione aggiornata è il miglior gioco di Street Fighter per PS4 e PC. Il suo bilanciamento ben rodato e la ricca offerta di contenuti lo rendono la versione più completa di SF.

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Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, Dreamcast, PS2, Xbox, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Anno di uscita 1999 Sviluppatori Capcom, Iron Galaxy Studios Punteggio Metacritic 86 Caratteristiche principali Parata, sistema Judgment

Street Fighter III: 3rd Strike è l’ultima versione aggiornata di Street Fighter III. Ha ampliato il roster con il ritorno di Chun-Li, una delle preferite dai fan, insieme ad altri quattro personaggi giocabili. Oggi fa parte della Collezione per il 30° anniversario di Street Fighter, il che rende facile rigiocarlo sulle piattaforme moderne.

Tra i migliori giochi di Street Fighter classificati solo in base alla grafica, questo titolo è tra i primi. Si distingue per la sua splendida animazione 2D, che gli conferisce un aspetto unico e lo differenzia da altri picchiaduro come la serie Mortal Kombat, anch’essa molto acclamata.

Perché l’abbiamo scelto Apprezzato per il suo sistema di parata e per le animazioni incredibilmente fluide, Street Fighter III: 3rd Strike è considerato un capolavoro tecnico nel campo dei videogiochi di combattimento in 2D.

La "Guard Parry" è l’aggiunta più importante di questo capitolo. Ti permette di parare durante uno stordimento in guardia e, se sincronizzata correttamente, ti mette in una posizione migliore per contrattaccare. Qui viene introdotto anche il sistema "Judgment", che valuta la tua prestazione dopo aver vinto un incontro.

Il mio verdetto: se ti piace lo stile grafico 2D e cerchi un gioco con meccaniche raffinate che premiano il tempismo e la precisione, questo fa proprio al caso tuo.

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5. Ultra Street Fighter IV [La migliore esperienza di Street Fighter IV]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, PS3, Xbox 360, PC, PS4 Anno di uscita 2014 Sviluppatori Dimps, Capcom Punteggio Metacritic 84 Caratteristiche degne di nota Ultra Combo Doppio, Attacco Focus Rosso

Ultra Street Fighter IV è la versione definitiva di Street Fighter IV. Ha apportato modifiche al bilanciamento e migliorato le meccaniche esistenti, rendendo il suo gameplay uno dei migliori nel genere dei picchiaduro.

Il gioco include cinque nuovi personaggi, portando il totale a 44: uno dei roster più ampi della serie Street Fighter. Sei nuovi livelli aggiungono varietà ai contenuti, mentre le nuove modalità Eliminazione e Allenamento online completano il pacchetto.

Perché l'abbiamo scelto Ultra Street Fighter IV ha perfezionato la formula con modifiche sia grandi che piccole, rendendo ancora migliore uno dei migliori giochi di Street Fighter.

Le nuove meccaniche aggiungono ulteriori sfaccettature alle Ultra Combo e agli attacchi Focus introdotti nella versione originale. L’Ultra Combo Double ti permette di selezionare entrambe le Ultra Combo del tuo personaggio in cambio di una potenza ridotta. Gli attacchi Focus rossi ti consentono di assorbire più colpi.

Il mio verdetto: questa versione è il modo migliore per vivere l’esperienza di Street Fighter IV. Offre un ottimo equilibrio tra nostalgia e innovazione, con nuove funzionalità, meccaniche migliorate, personaggi che tornano in campo e ancora più contenuti.

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6. Street Fighter Alpha 3 [Stili di combattimento variabili]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, PlayStation, Dreamcast, Saturn, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Anno di uscita 1998 Sviluppatore/i Capcom, Crawfish Interactive Punteggio Metacritic 80 Caratteristiche degne di nota Stili di combattimento variabili (“ismi”), indicatore di potenza della difesa

Street Fighter Alpha 3 presentava tre stili di combattimento selezionabili (A-ism, X-ism, V-ism) che sostituivano le semplici modalità Manuale e Automatica dei precedenti giochi della serie Alpha. Ogni stile influisce sulla velocità, sulla forza e sulla difesa del tuo personaggio, dandoti un maggiore controllo su come affrontare ogni incontro.

Un’altra meccanica introdotta in questo titolo è l’indicatore di potenza della guardia, che varia a seconda del personaggio. Ogni parata consuma l’indicatore e, se si svuota, il tuo personaggio subisce un “guard crush” e diventa vulnerabile agli attacchi.

Perché l’abbiamo scelto Con audaci cambiamenti alle meccaniche consolidate e una maggiore profondità di gioco, Street Fighter Alpha 3 ha portato la serie Alpha a nuovi livelli.

Questo titolo si distingue anche tra i capitoli principali della serie come un ottimo gioco per giocatore singolo. Oltre alle modalità Arcade e Survival, include una modalità World Tour, in cui affronti numerose battaglie in luoghi diversi.

Il mio verdetto: ti consiglio vivamente questo titolo se stai cercando i migliori giochi di Street Fighter che offrono stili di combattimento variabili e un’elevata rigiocabilità in modalità giocatore singolo.

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7. Street Fighter IV [Una rivisitazione moderna di Street Fighter]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, PS3, Xbox 360, PC Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i Dimps, Capcom Punteggio Metacritic 93 Caratteristiche degne di nota Ultra Combo, Attacco mirato

Street Fighter IV ha fatto riscoprire la serie a una nuova generazione. Ha dato alla serie uno stile moderno con i suoi modelli dei personaggi e le ambientazioni in 3D, pur mantenendo il tradizionale gameplay in 2D.

Gli attacchi Focus e le Ultra Combo sono le due meccaniche principali introdotte in questo titolo. Gli attacchi Focus ti permettono di assorbire un colpo in arrivo e sferrare immediatamente un contrattacco, aggiungendo più strategia e tensione a ogni combattimento.

Perché l'abbiamo scelto Street Fighter IV è riuscito a modernizzare la serie Street Fighter mantenendo intatta la sua identità fondamentale.

Le Ultra Combo conferiscono ai combattimenti un tocco cinematografico. Sbloccabili dopo aver incassato un numero sufficiente di colpi e aver riempito l’apposita barra delle Ultra Combo, queste mosse finali ad alto danno consentono rimonte soddisfacenti e ti offrono un modo spettacolare per chiudere i round.

Il mio verdetto: questo titolo della serie principale regge bene il confronto e vale la pena giocarci se cerchi meccaniche più semplici rispetto alla versione definitiva. Ha meno contenuti, ma ti terrà comunque impegnato per decine di ore.

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8. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting [Combattimenti veloci e frenetici]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, SNES, Genesis, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One Anno di uscita 1992 Sviluppatore/i Capcom Punteggio Metacritic 76 Caratteristiche degne di nota Velocità di gioco elevata, colori alternativi dei personaggi

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting è la terza versione arcade di Street Fighter II, ricordata soprattutto per aver introdotto una velocità di gioco notevolmente più elevata. Questo aggiornamento permette incontri più intensi che richiedono reazioni più pronte e un'esecuzione più precisa dei comandi.

Perché l'abbiamo scelto Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting ha segnato una svolta per la serie con un ritmo molto più veloce che lo distingueva dagli altri giochi dell’epoca.

Oltre alla maggiore velocità di gioco, sono state aggiunte nuove mosse speciali per alcuni personaggi, per ampliare la varietà del roster e offrire ai giocatori più opzioni durante gli incontri. Ai personaggi sono state inoltre assegnate palette di colori alternative, un piccolo ma utile tocco nel multiplayer competitivo che rende più facile distinguere i combattenti a colpo d’occhio.

Il mio verdetto: se cerchi un classico di Street Fighter con un ritmo di gioco veloce, questa versione è una delle migliori opzioni. È perfetta per allenare il tuo tempismo e la tua velocità di reazione, così da migliorare quando giochi ai titoli più moderni.

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9. Street Fighter II: The World Warrior [Quello da cui è partito tutto]

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, SNES, Amiga, Atari ST, Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, PC, CPS Changer, Game Boy, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 1991 Creatore/i Capcom Punteggio Metacritic N/A Caratteristiche principali Roster ampliato, mosse speciali, comandi a sei pulsanti

Street Fighter II: The World Warrior ha dato il via al boom dei picchiaduro negli anni '90 e ha gettato le basi per l'intero genere. Se si dovesse stilare una classifica di tutti i giochi di Street Fighte r in base alla loro importanza, questo sarebbe sicuramente in cima alla lista.

Ha ampliato il roster da soli Ryu e Ken a otto combattenti unici, ognuno con uno stile di combattimento ben distinto. Ha anche introdotto elementi di gameplay che in seguito sarebbero diventati un punto fermo della serie, come i comandi a sei pulsanti, le mosse speciali e gli attacchi di presa e lancio.

Perché l'abbiamo scelto Anche se ormai è un po’ datato, Street Fighter II: The World Warrior rimane un titolo fondamentale che ha plasmato il genere e influenzato la generazione successiva di giochi di combattimento.

Il mio verdetto: se sei completamente nuovo alla serie, ti consiglio di giocare a questo titolo per vivere un pezzo di storia dei videogiochi. Ha meccaniche molto più semplici, ma puoi imparare alcune abilità di base che ti torneranno utili anche nei titoli più recenti.

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10. Street Fighter V [Il miglior gioco di Street Fighter per la modalità Storia]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PC, Arcade Anno di uscita 2016 Sviluppatori Capcom, Dimps, Taito Punteggio Metacritic 77 Caratteristiche principali V-System, modalità storia cinematografica

Street Fighter V riprende lo stesso stile di Street Fighter IV, con personaggi e livelli in 3D che si integrano perfettamente con il tradizionale gameplay in 2D.

Oltre al già noto sistema EX, la meccanica del V-System introdotta in questo titolo ti offre nuove tecniche in grado di ribaltare le sorti degli incontri a tuo favore. I V-Skills e i V-Trigger sono attacchi speciali e abilità uniche per ogni personaggio, mentre i V-Reversals ti permettono di contrattaccare quando sei sotto pressione.

Perché l’abbiamo scelto Pur essendo un po’ carente in termini di contenuti, l’originale Street Fighter V offre comunque un gameplay eccellente ed è un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori, grazie alle sue caratteristiche moderne che lo rendono più accessibile.

Il gioco si distingue anche per la presenza di una modalità storia cinematografica inclusa come aggiornamento gratuito. Anche se la trama in sé non è all’altezza dei famosi film tratti dai videogiochi, è comunque una bella aggiunta.

Il mio verdetto: se riesci a comprarlo a un prezzo davvero basso, vale la pena acquistare questo gioco base. Come minimo, potrai goderti la modalità storia e, se il gameplay ti piacerà, potrai sempre passare a Street Fighter V: Champion Edition.

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11. Street Fighter II: Champion Edition [Presentazione dei Grand Masters]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, TurboGrafx-16, Genesis, X68000, Master System, Saturn, PlayStation, PS2, Xbox, PlayStation Portable, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 1992 Creatore/i Capcom Punteggio Metacritic N/A Caratteristiche principali Roster ampliato, incontri specchiati

Street Fighter II: Champion Edition è il primo aggiornamento di Street Fighter II e ha dato il via alla tradizione delle versioni aggiornate della serie. Ha ampliato il roster e ha offerto ai giocatori un'esperienza più competitiva.

I quattro Grand Master (Balrog, Vega, Sagat e M. Bison) sono ora giocabili. Sono più deboli rispetto alle versioni controllate dalla CPU, ma comunque più potenti di tutto il roster base.

Perché l’abbiamo scelto Essendo il primo grande aggiornamento dell’originale, Street Fighter II: Champion Edition ha dimostrato che il gioco poteva evolversi e ha ulteriormente consolidato Street Fighter II come il miglior picchiaduro dell’epoca.

In questo gioco vengono introdotti anche gli incontri “specchio”. Ora i giocatori possono usare lo stesso personaggio in battaglia, distinguendoli grazie a palette di colori alternative. Questa novità ha reso gli incontri più emozionanti e ha stabilito uno standard per i futuri giochi di combattimento.

Il mio verdetto: questa versione aggiornata è un grande passo nella giusta direzione e ti dà ancora più motivi per tornare al leggendario Street Fighter II, con nuovi contenuti e modifiche al gameplay che mantengono il gioco sempre fresco.

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12. Street Fighter X Tekken [Incontro tra due pesi massimi]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, PC Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Capcom, Dimps Punteggio Metacritic 84 Caratteristiche principali Sistema Gem, Modalità Pandora, battaglie a coppie

Street Fighter X Tekken unisce due serie leggendarie. Combina il gameplay 2D e il roster di Street Fighter con quello di Tekken, dando vita a un crossover ambizioso e audace.

Il gioco è incentrato sugli scontri a coppie. Puoi scegliere due combattenti e passare liberamente da uno all’altro, anche nel bel mezzo di una combo, il che garantisce azione senza sosta e strategie uniche.

Perché l'abbiamo scelto Sebbene abbia diviso l’opinione dei fan, Street Fighter X Tekken offre un nuovo modo di giocare a due franchise popolari contemporaneamente ed è un esperimento memorabile nel campo dei picchiaduro crossover.

Tra le meccaniche degne di nota introdotte in questo titolo ci sono il Gem System e la Pandora Mode. Il primo ti permette di personalizzare il tuo personaggio con potenziamenti, mentre la seconda ti consente di sacrificare uno dei tuoi personaggi per dare all’altro un breve picco di potenza.

Il mio verdetto: se sei un grande fan delle due serie e vuoi qualcosa di diverso dai giochi principali di Street Fighter, questo titolo crossover fa proprio al caso tuo.

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Domande frequenti

Qual è il miglior Street Fighter?

Super Street Fighter II Turbo è il migliore. Anche a distanza di decenni dall’uscita, è ancora molto apprezzato nella comunità dei giochi di combattimento grazie alle sue eccellenti meccaniche di gioco.

Che tipo di gioco è Street Fighter?

Street Fighter è una serie di giochi di combattimento creata da Capcom. Rispetto ad altre famose serie di giochi di combattimento come Guilty Gear e Tekken, ha un ritmo più lento, con combo più brevi e meccaniche di combattimento più metodiche.

Quanti giochi di Street Fighter ci sono?

Non c’è una risposta definitiva. Se includi tutti i titoli principali, le versioni aggiornate, gli spin-off, i crossover e le raccolte, l’elenco supera facilmente i 20 giochi. Se includi solo quelli universalmente riconosciuti come i titoli numerati principali, allora finora sono sei.

Qual è stato il primo gioco di Street Fighter?

Il primo gioco della serie si intitolava semplicemente Street Fighter ed è uscito originariamente nel 1987 per le sale giochi.

Qual è l’ultima versione di Street Fighter?

Uscito nel 2023, Street Fighter 6 è l’ultimo titolo principale della serie. Sono passati solo pochi anni dalla sua uscita, ma si sta già affermando come uno dei migliori capitoli moderni della serie.