I 10 migliori giochi della serie Sniper Elite che ogni tiratore scelto dovrebbe provare nel 2026

Trovare il miglior gioco della serie Sniper Elite non è così semplice come sembra. Rebellion ne ha pubblicati diversi nel corso degli anni e i fan sono divisi: alcuni preferiscono i titoli più vecchi per la loro giocabilità più tosta e impegnativa, mentre altri pensano che quelli più recenti abbiano perfezionato l’esperienza di tiro da cecchino in un mondo aperto.

Allora, da dove iniziare nel 2026 ? È proprio a questo che serve questa guida. Ho raccolto tutti i migliori giochi di Sniper Elite, spiegando cosa rende speciale ciascuno di essi, a chi è perfetto e dove si notano i segni del tempo.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Sniper Elite

Se ti stai chiedendo quali titoli si distinguono come i migliori in assoluto, ecco i tre che consiglierei sopra tutti gli altri. Ognuno di essi incarna alla perfezione la formula tipica di Sniper Elite a modo suo, con furtività, maestria nel tiro a lunga distanza e quella fantastica e appagante X-Ray Kill Cam.

1 Sniper Elite 4 2017 Se chiedi ai fan di lunga data quale titolo definisca al meglio la serie, la maggior parte indicherà proprio Sniper Elite 4. Le missioni nella campagna italiana sono vaste, mozzafiato e ricche di opzioni su come affrontare ogni obiettivo. Ti muovi furtivamente lungo i sentieri a strapiombo, prepari trappole elaborate o ti trasformi in un tiratore scelto a mezzo miglio di distanza? Il gioco ti dà la libertà di giocare come preferisci, ed è per questo che sembra ancora fresco anche a distanza di anni. Buy now 2 Sniper Elite 5 2022 L'ultimo capitolo riprende direttamente ciò che ha reso Sniper Elite 4 così bello, ma ne affina ulteriormente i dettagli. Le mappe sono ancora più grandi, i movimenti sono più fluidi e il nuovo sistema di invasione ti tiene sempre all'erta, permettendo ad altri giocatori di darti la caccia nel bel mezzo di una missione. Per gli appassionati della modalità cooperativa, è l'esperienza multiplayer più fluida e curata che la serie abbia mai offerto finora. Buy now 3 Sniper Elite III 2014 Karl Fairburne si dirige nei deserti del Nord Africa per sabotare il programma delle super-armi naziste. Ciò che distingue questo titolo è il design a livelli aperti, in cui non sei costretto a seguire un unico percorso, ma puoi invece sperimentare diversi itinerari, tattiche e strategie creative per eliminare i nemici. Buy now

Questi tre sono i miei preferiti in assoluto. Ma la classifica completa riserva delle sorprese che forse non ti aspetteresti.

I 10 migliori giochi della serie Sniper Elite

La serie Sniper Elite è in circolazione da due decenni, regalando ai giocatori alcune delle esperienze di sparatutto stealth più appaganti del mondo dei videogiochi. Ma quali titoli si distinguono davvero dagli altri oggi? Di seguito ho stilato una classifica dei dieci migliori giochi di Sniper Elite a cui puoi giocare nel 2026 , illustrandone i punti di forza, le caratteristiche uniche e il motivo per cui sono ancora importanti.

Quanti di questi hai giocato e quale pensi sia il miglior gioco di Sniper Elite?

1. Sniper Elite 4 [Il miglior gioco sandbox con cecchini in mondo aperto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 25 – 40 ore Punteggio Metacritic 77

Se chiedi alla maggior parte dei fan quale sia il miglior gioco della serie Sniper Elite, probabilmente ti risponderanno Sniper Elite 4. Questo titolo ha perfezionato la formula della serie con mappe open-world immense ambientate in villaggi italiani inondati dal sole, fitte foreste e persino colossali megastrutture naziste. Ogni livello sembra un vero e proprio sandbox, dove sei tu a decidere se sgattaiolare oltre le pattuglie, sabotare i mezzi nemici o preparare un tiro da mezzo miglio contando solo sulla tua pazienza e sui calcoli del vento.

La campagna è davvero enorme, con innumerevoli obiettivi, postazioni da cecchino e missioni secondarie da scoprire. Oltre alla campagna per giocatore singolo, c’è una modalità cooperativa online completa (sì, puoi giocare l’intera storia con un amico), ed è per questo che Sniper Elite 4 si guadagna anche un posto tra i migliori giochi cooperativi. Ha modalità multigiocatore competitive che mantengono alta l’adrenalina del tiro da cecchino.

Consiglio dell’esperto Prova diversi punti di osservazione. Non sparare sempre dall’altura più ovvia; muoverti attraverso vicoli stretti o arrampicarti sulle sporgenze può offrirti tiri più precisi e una via di fuga più sicura.

E poi, la leggendaria X-Ray Kill Cam è tornata ed è più brutale e spettacolare che mai. Ora è in grado di catturare anche gli attacchi corpo a corpo e le uccisioni con trappole esplosive. Aggiungici una personalizzazione approfondita delle armi, opzioni di movimento fluide come l’arrampicata e le eliminazioni dai cornicioni, oltre agli aggiornamenti di nuova generazione con grafica 4K a 60 fps, e avrai la versione più raffinata di sempre.

Verdetto finale: Sniper Elite 4 è il perfetto equilibrio tra furtività, libertà e soddisfazione. Se devi scegliere un solo titolo con cui iniziare, scegli questo, soprattutto se esplorare giochi open-world con scelte tattiche è la tua idea di divertimento.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cavolo, adoro davvero rigiocare a questo gioco. Il gameplay è semplicemente incredibile, le mappe sono davvero ben realizzate, poter correre accovacciato rende il gioco coinvolgente e divertente, e le opportunità di tiro da cecchino sono fantastiche.

2. Sniper Elite 5 [L’esperienza Kill-Cam più avanzata]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 30 – 45 ore Punteggio Metacritic 77

Sniper Elite 5 perfeziona l’essenza della serie Sniper Elite e introduce alcune novità, assicurandosi un posto tra i migliori giochi di cecchini disponibili oggi. Questo capitolo ti catapulta nella Francia del 1944, dove Karl Fairburne collabora con la Resistenza francese per svelare un terrificante progetto nazista noto come Operazione Kraken. L’ambientazione non è solo coinvolgente, ma anche storicamente accurata, con mappe realizzate tramite fotogrammetria che ricreano luoghi reali con dettagli mozzafiato.

Il gameplay rimane un mix di furtività, precisione e combattimento tattico senza esclusione di colpi, ma è ancora più raffinato. Il sistema di spostamento migliorato permette a Karl di aggrapparsi alle sporgenze, scivolare lungo i pendii e usare le zipline per trovare postazioni da cecchino originali. Questa libertà si combina alla perfezione con la fisica avanzata delle armi del gioco, dove ogni colpo tiene conto della gravità, del vento e persino della frequenza cardiaca di Karl.

Consiglio dell’esperto Sfrutta a tuo vantaggio il nuovo sistema di invasione: piazza trappole, cambia spesso posizione e fai in modo che i cecchini nemici ti diano la caccia alle tue condizioni.

La personalizzazione è più approfondita che mai. Grazie ai banchi da lavoro sparsi per le missioni, puoi mettere a punto fucili, pistole e armi secondarie in base al tuo stile, fino al tipo di munizioni. E torna anche la leggendaria X-Ray Kill Cam, ora più cruenta che mai.

Verdetto finale: Sniper Elite 5 è il gioco più completo e tecnicamente impressionante della serie, che offre ai giocatori il mix perfetto di libertà, tensione e precisione. Si colloca senza dubbio tra i migliori giochi stealth.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Sniper Elite III [Migliore libertà tattica in livelli aperti]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 20 – 25 ore Punteggio Metacritic 73

Sniper Elite III ti trasporta nei paesaggi aspri ma esotici del Nord Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, dove infuria la lotta contro l’Afrika Korps tedesco. Nei panni di Karl Fairburne, dovrai sabotare il programma segreto delle super-armi naziste, un progetto che, se lasciato senza controllo, potrebbe schiacciare la resistenza alleata e portare il conflitto a un punto morto. La campagna ti porterà attraverso canyon tortuosi, oasi lussureggianti e antiche città del deserto, conferendo a ogni missione un’atmosfera unica che richiede pazienza, pianificazione e precisione.

Ciò che ha contraddistinto questo titolo è stato il suo design a livelli aperti e vasti, una novità assoluta per la serie. Le missioni sono costruite con percorsi multipli, obiettivi secondari e opportunità collaterali, assicurando che nessuna partita sia uguale all’altra. Puoi seguire i nemici in silenzio, distrarli, piazzare trappole esplosive o sfruttare la nuova meccanica “Relocate” per tornare nell’ombra dopo aver sparato. Il sistema balistico ti costringe a tenere conto della gravità, del vento e persino della frequenza cardiaca, rendendo ogni tiro a lunga distanza davvero gratificante.

Consiglio dell’esperto Dopo ogni uccisione, usa la meccanica "Relocate": cambia posizione prima che i nemici si riversino sul tuo ultimo punto noto.

La tua "X-Ray Kill Cam" preferita è tornata più dettagliata che mai, ora con strati muscolari, sistemi circolatori e persino abbattimenti di veicoli, permettendoti di smantellare carri armati e auto blindate pezzo per pezzo. La modalità multigiocatore ha aggiunto cinque modalità competitive, mentre la modalità cooperativa consente di giocare l’intera campagna o di affrontare missioni di sopravvivenza basate sul lavoro di squadra.

Verdetto finale: per i giocatori che apprezzano la libertà di approccio e la creatività tattica, Sniper Elite III segna una svolta nella serie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Sniper Elite V2 Remastered [L’esperienza definitiva di cecchinaggio classico]

Il nostro voto 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 15 – 20 ore Punteggio Metacritic 73

Sniper Elite V2 Remastered ti catapulta nel cuore della Berlino della Seconda Guerra Mondiale, durante l’ultima disperata resistenza dei tedeschi. Ti calerai ancora una volta nei panni del tiratore d’élite Karl Fairburne, incaricato di impedire che la tecnologia nazista dei razzi V2 finisca nelle mani dei sovietici. Per riuscirci, dovrai aiutare gli scienziati chiave a passare dalla parte degli Alleati ed eliminare chiunque ti ostacoli.

A differenza dei titoli successivi in stile sandbox, V2 Remastered punta molto su una campagna lineare e incentrata sulla trama. Ogni missione ti catapulterà in scenari di combattimento urbano progettati con cura, dove la furtività, la pazienza e i tiri di precisione a lunga distanza sono le tue armi migliori. Dall’infiltrazione nelle roccaforti nemiche allo sventare una missione di propaganda, i giocatori si cimentano in infiltrazioni ad alta tensione, fortificano postazioni da cecchino e calcolano con cura i tempi dei colpi sotto pressione estrema. La grafica migliorata mette in risalto una Berlino devastata dalla guerra con dettagli mozzafiato, mentre l’iconica X-Ray Kill Cam della serie rende ogni colpo davvero brutale.

Consiglio dell’esperto Usa le impostazioni di autenticità. Aumentare il realismo balistico non solo rende ogni colpo più gratificante, ma ti insegna anche l’importanza del vento, della distanza e del tempismo come pochi sparatutto riescono a fare.

La versione rimasterizzata include tutti i DLC originali, dalle missioni aggiuntive della campagna al famigerato obiettivo “Assassina il Führer”. Inoltre, introduce nuovi personaggi giocabili della serie Zombie Army di Rebellion, una modalità Foto cinematografica e una grafica completamente aggiornata con supporto 4K.

Anche la modalità multigiocatore è stata ampliata, consentendo a un massimo di 16 giocatori di sfidarsi in modalità come Deathmatch, Dogtag Harvest e Distance King, rendendola perfetta per chiunque voglia rivivere le origini di questo gioco con un tocco moderno.

Verdetto finale: se ti piacciono i tiri da cecchino a lunga distanza e una campagna ben strutturata, Sniper Elite V2 Remastered è tra i migliori giochi per provare emozioni da lungo raggio.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Sniper Elite: Resistance [Il migliore per un'esperienza di gioco incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 25 – 35 ore Punteggio Metacritic 75

Sniper Elite: Resistance porta la serie nel cuore della Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, dove ti calerai nei panni di un combattente della Resistenza francese impegnato a sabotare le operazioni naziste. A differenza delle campagne aperte degli altri titoli della serie Sniper Elite, questo gioco punta su un'esperienza ben definita e guidata dalla trama. Le missioni sono incentrate sulla furtività, l’infiltrazione e sabotaggi ad alto rischio, immergendoti in una storia in cui ogni proiettile e ogni mossa contano.

I giocatori passano gran parte del tempo a individuare le posizioni nemiche, a preparare tiri precisi e a sfruttare l’ambiente per superare in astuzia le pattuglie. Con missioni come “Striking Range”, dovrai impedire il lancio catastrofico di un razzo V1 mentre salvi gli alleati catturati. Dal punto di vista visivo, questo gioco punta su un’estetica realistica, con cittadine francesi dai vicoli acciottolati, fortezze che incombono sulla costa e paesaggi rurali segnati dal tempo.

Consiglio dell’esperto Combina il sabotaggio con il tiro da cecchino: disattiva macchinari o allarmi prima di premere il grilletto per rendere la tua fuga molto più agevole.

Le nuove armi, come il fucile SVT-40, la pistola automatica Mars e la carabina D.L. pensata per il gioco furtivo, offrono ai giocatori nuove opzioni tattiche sia per uno stile di gioco furtivo che per uno più aggressivo. Le espansioni DLC, come le nuove skin, i fucili personalizzati e le mappe multigiocatore aggiuntive, aumentano la rigiocabilità del gioco.

Verdetto finale: Sniper Elite: Resistance è perfetto per chiunque desideri una campagna più intima e incentrata sulla trama, ambientata nell’ombra della Francia occupata. Unisce missioni di sabotaggio ricche di tensione a ambientazioni cinematografiche e nuovi equipaggiamenti sia per il gioco in solitaria che in multiplayer. È considerato uno dei migliori giochi multiplayer disponibili oggi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Darth Ball ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È davvero divertente sia da solo che online... La giocabilità e la grafica sono fantastiche e adoro poter scegliere se giocare a ritmo lento o veloce a seconda di come mi sento.

6. Sniper Elite VR [Il simulatore di cecchinaggio più coinvolgente]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation VR, SteamVR, Oculus Quest Anno di uscita 2021 Sviluppatori Rebellion, Just Add Water e Coatsink Durata media di gioco 8 – 12 ore Punteggio Metacritic 68

Sniper Elite VR porta il gameplay tipico della serie, basato sul tiro da cecchino e sulla furtività, in un’esperienza di realtà virtuale totalmente immersiva. Ambientato nel Sud Italia del 1943, vesti i panni di un partigiano italiano che combatte le forze fasciste per riconquistare la tua patria. La realtà virtuale mette l’azione direttamente nelle tue mani, rendendo ogni colpo, ogni ricarica e ogni movimento furtivo un’esperienza personale e viscerale, distinguendosi così dai moderni sparatutto in prima persona.

Il gioco ruota attorno a una nuovissima campagna autonoma con 18 missioni rigiocabili. I giocatori si cimentano in attività tattiche come aggirare le pattuglie, piazzare trappole e mirare a colpi alla testa a lunga distanza con autentiche armi della Seconda Guerra Mondiale. Le meccaniche VR ti permettono di sollevare fisicamente il fucile, guardare nel mirino e stabilizzare la mira per la massima precisione. In combinazione con la caratteristica X-Ray Kill Cam di Sniper Elite, riprogettata per la realtà virtuale, il risultato è un’emozione elettrizzante quando il tuo proiettile colpisce il bersaglio.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per mirare. Stabilizzare fisicamente la mira con entrambe le mani fa un’enorme differenza. Il tiro da cecchino in VR risulta più coinvolgente quando giochi con calma e precisione.

Verdetto finale: se stai cercando i migliori giochi in VR, Sniper Elite VR si guadagna facilmente un posto nella lista grazie alle sue meccaniche realistiche e alla campagna coinvolgente. È il modo definitivo di vivere la serie per i fan che vogliono un’immersione totale, rendendo ogni missione una prova mozzafiato di precisione e furtività.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Sniper Elite (2005) [Il classico originale dei giochi tattici da cecchino]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, Xbox Anno di uscita 2005 Sviluppatore/i Rebellion e MC2 France Durata media di gioco 20 – 30 ore Punteggio Metacritic 77

Il gioco che ha dato il via a tutto, Sniper Elite 2005, ha fatto conoscere ai giocatori quel gameplay tattico e metodico da cecchino che avrebbe poi definito la serie. Ambientato a Berlino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vesti i panni di un cecchino americano dell’OSS travestito da soldato tedesco. Il gameplay ruota attorno a una pianificazione accurata, all’infiltrazione furtiva, alla resistenza in stile “modalità sopravvivenza” e all’arte del colpo perfetto. Il gioco si è distinto per il suo sistema balistico realistico, che tiene conto di gravità, vento, postura, respirazione e battito cardiaco, costringendo i giocatori a padroneggiare pazienza e precisione.

Consiglio dell’esperto La pazienza paga: aspetta che i rumori ambientali, come gli aerei o il fuoco di artiglieria, coprano i tuoi spari e rimani nascosto.

Dal punto di vista visivo, il gioco cattura l’atmosfera di una Berlino devastata dalla guerra, con strade in rovina, edifici fatiscenti e quella tensione tipica della Guerra Fredda. Molti giocatori ricordano come Karl sembrasse un vero guerriero invernale mentre si muoveva tra le rovine ghiacciate, dove ogni colpo poteva cambiare le sorti della battaglia. Il gioco includeva una modalità multigiocatore in LAN, che permetteva a un massimo di otto giocatori di mettere alla prova le proprie abilità in modalità come Deathmatch, Team Deathmatch e Assassinations, rendendolo un pioniere del gameplay competitivo da cecchino.

Verdetto finale: Sniper Elite (2005) ha gettato le basi per la serie. Offre un’esperienza da cecchino tesa e tattica che premia la pazienza, la precisione e il gioco intelligente come nessun altro gioco dell’epoca.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Sniper Elite V2 [Il classico gioco di cecchinaggio della Seconda Guerra Mondiale rivisitato]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Switch Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Rebellion Developments Durata media di gioco 10-15 ore Punteggio Metacritic 67

Ambientato negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, Sniper Elite V2 ti catapulta direttamente tra le rovine di Berlino, dove la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Vesti i panni del cecchino d’élite americano Karl Fairburne, paracadutato dietro le linee nemiche con una missione che potrebbe cambiare il corso della storia: impedire che il programma missilistico V2 dei nazisti finisca nelle mani dei sovietici. La guerra sta per finire, ma ne sta iniziando una nuova, la Guerra Fredda, e ogni singolo proiettile conta.

Consiglio dell’esperto Non affrettarti a raggiungere gli obiettivi; muoviti con calma e in modo metodico per sfruttare al meglio il design della mappa di Berlino, ricco di ripari.

Ciò che distingue Sniper Elite V2 è il mix di furtività, pianificazione e meccaniche di tiro da cecchino realistiche. Il sistema balistico tiene conto del vento, della gravità e persino della frequenza cardiaca, costringendoti a riflettere prima di ogni colpo. L’ormai iconica X-Ray Kill Cam ruba la scena, mostrando in modo dettagliato come i proiettili lacerino ossa e organi.

Verdetto finale: Sniper Elite V2 è il gioco in cui la serie ha davvero raggiunto la sua piena maturità: tattico, emozionante e brutalmente appagante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Zombie Army 4: Dead War [Lo sparatutto cooperativo con zombie per eccellenza]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 12-20 ore Punteggio Metacritic 72

È il 1946, e proprio quando l’Europa pensava di essere al sicuro, le orde del Führer non morto sono tornate, più affamate che mai. È qui che entri in gioco tu con la tua squadra. Zombie Army 4 è uno sparatutto cooperativo esagerato, pensato per il puro divertimento. Che tu stia strisciando tra i canali pieni di cadaveri a Venezia o cercando di sopravvivere in un vero e proprio zoo di zombie, il gioco non si prende mai troppo sul serio.

Consiglio dell’esperto Usa trappole ed esplosivi per tenere a bada le orde prima che ti travolgano negli spazi ristretti.

Pur mantenendo il DNA di Sniper Elite, come la balistica, le X-Ray Kill Cam e i tiri a lunga distanza davvero soddisfacenti, il gioco porta tutto a un livello superiore con trappole, abbattimenti in mischia e abilità soprannaturali pazzesche. I livelli sono enormi e caotici, rendendo questo titolo uno degli sparatutto cooperativi più divertenti in circolazione.

Verdetto finale: Zombie Army 4: Dead War è divertimento allo stato puro. È un mix perfetto tra la precisione del cecchino e il caos di una massacro di zombie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Testimonianza di un utente:



Gonzito3420 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Grafica fantastica, bella colonna sonora, armi da urlo, anche la modalità single player è ottima, ma la cosa migliore in assoluto è il gameplay e la possibilità di giocare online in 4. Secondo me è uno dei migliori giochi del suo genere.

Il nostro voto 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Rebellion Durata media di gioco 10 – 15 ore Punteggio Metacritic 62

In Sniper Elite: Esercito di zombie nazisti, la guerra prende una piega soprannaturale e terrificante. Ambientato negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, Hitler ha scatenato un'orda di zombie nazisti come ultima mossa disperata per schiacciare l'Europa. I giocatori vestono ancora una volta i panni di Karl Fairburne, affrontando non solo nemici armati, ma anche un esercito infinito di zombie, comandanti occulti e mostri grotteschi.

Il gameplay ruota attorno al tiro da cecchino strategico sotto pressione estrema. Dovrai pianificare attentamente i tuoi colpi, tenere conto del vento e della gravità e sfruttare l’iconica X-Ray Kill Cam mentre frantumi ossa e fai esplodere polmoni in decomposizione con dettagli raccapriccianti. L’estetica visiva è cupa, malinconica e intrisa di orrore. Strade di Berlino in rovina, cieli in fiamme e nemici grotteschi che rendono ogni incontro simile a un incubo.

Consiglio dell’esperto Cerca di mirare alla testa anche sotto pressione, perché i colpi al corpo sprecano munizioni preziose contro gli zombie che non finiscono mai.

Il gioco ha poi ricevuto una versione migliorata come parte della Zombie Army Trilogy, rendendolo ancora più accessibile per gli appassionati di sparatutto horror. Ed è per questo che rimane uno dei migliori sparatutto in terza persona in assoluto.

Verdetto finale: Sniper Elite: Esercito di zombie nazisti ha trasformato un realistico sparatutto bellico in un’esperienza di sopravvivenza all’insegna dell’horror, con uno spin-off audace e sanguinario che ha dimostrato come il tiro da cecchino possa essere emozionante tanto contro i non morti quanto contro i soldati.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SNIPER ELITE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie Sniper Elite?

La maggior parte dei giocatori trova Sniper Elite 4 incredibilmente divertente grazie alle sue mappe estese, alle meccaniche di tiro da cecchino raffinate e all’elevata rigiocabilità. Molti fan lo indicano anche come il titolo più accessibile per i nuovi giocatori, rendendolo il punto di partenza perfetto per la serie.

Che tipo di gioco è Sniper Elite?

È uno sparatutto tattico in terza persona incentrato sulla furtività, sui colpi da cecchino a lunga distanza e sulla balistica realistica. La combinazione tra una pianificazione lenta e metodica e risultati esplosivi lo distingue dai classici sparatutto "run-and-gun".

Cosa rende unico Sniper Elite?

La sua caratteristica X-Ray Kill Cam, i tiri da cecchino realistici e l’enfasi sullo stile di gioco sotto copertura lo distinguono dagli altri sparatutto. Questo mix di atmosfera cinematografica e profondità tattica fa sì che i giocatori continuino a giocarci.

Qual è l’ordine dei giochi di Sniper Elite?

L’ordine della serie principale è Sniper Elite 2005, V2, 3, 4 e 5, con spin-off come Esercito di zombie nazisti.

Sniper Elite 4 e 5 sono collegati?

Sì, Sniper Elite 5 riprende da dove si era interrotto Sniper Elite 4, seguendo le missioni di Karl Fairburne durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche se non è necessario giocarli in ordine, farlo rende la narrazione più coinvolgente.

Ci sarà un nuovo gioco di Sniper Elite?

Rebellion non ha annunciato ufficialmente Sniper Elite 6, ma visto il successo della serie, è molto probabile che ne esca un altro capitolo.