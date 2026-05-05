I 10 migliori giochi di Mortal Kombat del 2026

I migliori giochi di Mortal Kombat combinano comandi precisi, giochi mentali spietati e modalità che ti insegnano davvero come affrontare gli avversari. Gioco a MK dai tempi dei joystick d’argento e dei monitor CRT, e continuo a valutare i titoli in base ai frame, alle meccaniche di gioco e alle fasi dei tornei.

La trama conta, ma le meccaniche di gioco contano di più: hit confirm, oki, wave dash, gestione della barra e vera profondità negli abbinamenti . Se un roster non regge a set lunghi, non entra in questa lista.

Ecco i titoli che spiccano: combattimenti puliti, un lab ben strutturato e modalità che vale la pena approfondire. Ti spiegherò perché ogni titolo è ancora al top e chi dovrebbe provarlo per primo. Pronto a scegliere il tuo personaggio principale? Continua a leggere.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Mortal Kombat

I giochi della serie Mortal Kombat sono noti soprattutto per aver ridefinito il genere dei picchiaduro nel suo complesso. Introducono innovazioni, come le varianti dei personaggi o gli abbinamenti di combo più puliti, insieme a trame coinvolgenti e un’intensità di combattimento senza pari, per regalarti esperienze indimenticabili.

1 Mortal Kombat 11 2019 Presenta un sistema di combattimento perfezionato, con mosse dinamiche e una trama avvincente che ripropone i conflitti del passato con nuove sfide. Buy now 2 Mortal Kombat X 2015 Funge da ponte tra i vecchi giochi e quelli nuovi, introducendo varianti dei personaggi e più elementi 2.5D. Buy now 3 Mortal Kombat 9 2011 Un vero e proprio reboot che ha riportato in auge il tradizionale gameplay arcade di MK, con una modalità storia semplice e le classiche fatality. Buy now

Questi tre titoli hanno gettato le basi per il MK moderno: sistemi puliti, vera profondità negli abbinamenti e storie che arricchiscono davvero il combattimento. Se sei alle prime armi, inizia da qui. Se giochi a Mortal Kombat fin dai tempi delle sale giochi, continua a scorrere. Analizzerò il resto e ti dirò quale titolo si adatta meglio al tuo stile.

I 10 migliori giochi di Mortal Kombat di tutti i tempi

Gioco a MK sin dai tempi delle sale giochi, quindi questa lista non è solo nostalgia. I miei 10 migliori giochi di Mortal Kombat si sono guadagnati un posto in questa lista grazie a comandi precisi, ore di allenamento che danno i loro frutti e scontri che vale la pena imparare. Alcuni hanno reinventato la serie, altri l’hanno perfezionata. Ecco l’ordine in cui li giocherei e perché ogni gioco è ancora importante.

1. Mortal Kombat 11 [Il miglior MK moderno per le basi e la profondità del gameplay]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore NetherRealm Studios Durata media di gioco 8-10 ore per la storia principale (11-14 con Aftermath), da 50-70+ a 100%

Ricordo la prima volta che ho avviato Mortal Kombat 11. Già solo l’intro cinematografica mi ha conquistato. Era come guardare un film di successo, ma con il controllo nelle mie mani.

Questo gioco originale di Mortal Kombat ha introdotto un sistema di varianti per ogni personaggio, che permette stili di gioco più personalizzati. Ho passato ore a sperimentare diverse combinazioni, cercando quella più adatta a me.

La modalità storia è un altro punto forte. È avvincente e piena di colpi di scena, soprattutto quando i personaggi incontrano le loro versioni del passato. Il doppiaggio e il motion capture fanno sì che ogni cutscene sembri un film ad alto budget.

Però mi è mancata l’intensità cruda dei titoli precedenti come Mortal Kombat X. Questo capitolo mi è sembrato più rifinito e curato, il che è fantastico, ma mi mancava quel tocco grintoso.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat 11 ha portato la serie a un livello superiore grazie alla sua ampia personalizzazione, alla narrazione cinematografica e alle meccaniche di combattimento raffinate. Ha stabilito un nuovo standard per i giochi di combattimento e rimane una delle scelte migliori per il suo equilibrio tra accessibilità e profondità.

Nonostante ciò, Mortal Kombat 11 si distingue come uno dei titoli più completi e curati della serie. Il gameplay è ben strutturato, la grafica è mozzafiato e i contenuti sono tantissimi. È un gioco imperdibile sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Il mio verdetto: Mortal Kombat 11 trova il giusto equilibrio tra divertimento spettacolare e abilità vera e propria. È ben fatto, ricco di contenuti e sembra il MK più completo di sempre. Un successo assoluto sia per i giocatori occasionali che per i fan più accaniti.

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2. Mortal Kombat X [Il migliore per pressione aggressiva e varietà dei personaggi]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore NetherRealm Studios Durata media di gioco 4-6 ore per la storia principale, 40-60 ore con le Torri, la Cripta e gli sbloccabili

Mortal Kombat X (2015) è sembrato un coraggioso passo avanti per la serie. Introduce una nuova generazione di personaggi, come Cassie Cage e Takeda, pur mantenendo i classici combattenti che abbiamo sempre amato. Il sistema di variazione dei personaggi è una caratteristica di spicco perché offre tre set di mosse distinti per ogni combattente. Questa maggiore profondità e rigiocabilità mi permettono di sperimentare diversi stili di gioco, cosa che adoro.

La modalità storia copre un arco di 25 anni e intreccia i nuovi personaggi con la trama esistente. È coinvolgente e aggiunge un peso emotivo agli scontri. La grafica è impressionante, con modelli dei personaggi dettagliati e ambienti dinamici che rendono ogni combattimento quasi cinematografico.

Tuttavia, ho riscontrato alcuni problemi di bilanciamento, in particolare con certi personaggi come Cassie Cage ed Erron Black. Questi momenti sono stati frustranti, ma non hanno offuscato il divertimento complessivo.

Perché l’abbiamo scelto Mortal Kombat X si distingue per le innovative varianti dei personaggi, la coinvolgente modalità storia e l’introduzione di nuovi personaggi che hanno dato nuova vita alla serie. Ha saputo bilanciare con successo il vecchio e il nuovo, riuscendo a offrire ai giocatori sia un tuffo nel passato che esperienze nuove.

Nel complesso, Mortal Kombat X ha offerto un mix avvincente di elementi classici e innovazioni. Ha dato nuova vita alla serie e mi ha fatto tornare a giocarci ancora e ancora.

Il mio verdetto: Mortal Kombat X porta l’azione alle stelle con combattimenti veloci e aggressivi e tantissima personalità. La varietà dei personaggi mantiene il gioco sempre fresco, e il mix di lottatori classici e nuovi lo rende uno dei titoli più emozionanti della serie.

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3. Mortal Kombat 9 [Il miglior reboot in assoluto per combattimenti serratissimi e l’atmosfera classica di MK]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2011 Sviluppatore NetherRealm Studios Durata media di gioco 6-8 ore per la storia principale, 30-50+ con le Torri delle Sfide, la Classifica e gli sblocchi della Cripta

Mortal Kombat 9 (2011) ha segnato un ritorno alle origini della serie, offrendo un'esperienza di combattimento cruda e intensa. Il sistema di combattimento in 2.5D del gioco, unito alla grafica moderna, dona alla serie un tocco fresco ma allo stesso tempo nostalgico. La modalità storia è piuttosto lineare e si basa su una serie di flashback che ripercorrono la rivalità tra l’Earthrealm e l’Outworld, rendendolo uno dei migliori giochi d’avventura in circolazione.

L’aggiunta delle modalità “Challenge Tower” e “Test Your Luck” offre ulteriori livelli di gioco, che intrattengono i giocatori anche al di là della trama principale. Le brutali “fatality” e le mosse “X-ray” del gioco mettono in mostra la violenza esagerata tipica della serie, che piace tantissimo ai fan di lunga data.

Perché l’abbiamo scelto Mortal Kombat 9 si distingue per il ritorno al classico gameplay 2D, la coinvolgente modalità storia e l’introduzione di nuove funzionalità che ne aumentano la rigiocabilità. È riuscito a fondere con successo nostalgia e innovazione, rendendolo un titolo di spicco nella serie Mortal Kombat.

Nel complesso, Mortal Kombat 9 ha saputo dare nuova vita alla serie e offre sia ai nuovi giocatori che a quelli di vecchia data un’esperienza di gioco avvincente ed emozionante.

Il mio verdetto: Mortal Kombat 9 riporta la serie alle sue radici con combattimenti serri e precisi e la classica intensità di MK. È brutale, nostalgico e sembra ancora fresco, rendendolo un gioco imperdibile per gli appassionati di scontri strategici e azione esagerata.

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4. Mortal Kombat 1 [Il miglior reboot della nuova era con una storia cinematografica e cameo]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore NetherRealm Studios Durata media di gioco 6-8 ore per la storia principale, 40-60+ con Invasioni, Torri e sbloccabili

Mortal Kombat 1 è un gioco cooperativo degno di nota che presenta un audace miglioramento visivo, con una grafica migliore rispetto a MK11. Inoltre, Mortal Kombat 1 (2023) ha offerto una nuova visione della serie, ma non senza alcune difficoltà. I miglioramenti visivi del gioco si notano subito. I modelli dei personaggi e gli ambienti sono nitidi e la presentazione complessiva è curata. Tuttavia, il cambiamento di atmosfera, dai toni più cupi dei titoli precedenti a un’estetica più luminosa, sembra allontanarsi dalle radici crude della serie.

Dal punto di vista del gameplay, l’introduzione del sistema Kameo aggiunge un livello di strategia, permettendo ai giocatori di chiamare in aiuto personaggi di supporto durante i combattimenti. Sebbene si tratti di un’aggiunta interessante, non compensa del tutto il ritmo più lento dei combattimenti e il sistema di combo meno intuitivo rispetto ai predecessori come Mortal Kombat 11.

La modalità Invasions punta a fornire contenuti aggiuntivi, ma non è abbastanza approfondita. I giocatori esprimono frustrazione per la natura ripetitiva delle sfide e le ricompense limitate, il che crea una sensazione di routine senza una ricompensa sostanziale.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat 1 si distingue per il suo innovativo sistema Kameo, che aggiunge profondità alle strategie di combattimento. I miglioramenti grafici e la trama rivisitata offrono una nuova prospettiva su questa serie classica. Anche se potrebbe non piacere a tutti i giocatori, offre un'esperienza unica che vale la pena provare.

Nonostante questi difetti, Mortal Kombat 1 è promettente. Con futuri aggiornamenti e DLC che risolveranno i problemi relativi alla trama e al gameplay, potrebbe trasformarsi in un’esperienza ancora più avvincente. Per chi segue la serie da tempo, vale la pena provarlo, ma è meglio non aspettarsi troppo.

Stare al passo con i tempi rivela quanto il genere continui a evolversi ad ogni ciclo. Gli appassionati curiosi di sapere come si evolverà il panorama competitivo possono consultare l’elenco completo dei candidati al premio “Miglior gioco di combattimento” dei Game Awards 2025 per scoprire quali titoli in arrivo intendono sfidare gli standard fissati dalle uscite di questa generazione.

Il mio verdetto: Mortal Kombat 1 è fantastico e rivoluziona la serie con il sistema Kameo e una trama originale, ma i combattimenti più lenti e le modalità ripetitive gli impediscono di risultare così coinvolgente come MK11. È una nuova versione divertente, ma non aspettarti la stessa intensità dei titoli precedenti.

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5. Mortal Kombat: Deadly Alliance [Migliore reinvenzione dell’era 3D con Krypt & Konquest]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Anno di uscita 2002 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 3-5 ore per la classifica arcade, 25-40+ con le missioni Konquest, gli sblocchi della Krypt e gli extra

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) è stato per me un momento cruciale della serie. Ha segnato un passaggio significativo dallo stile di combattimento tradizionale in 2D a un sistema di combattimento 3D più complesso. Ogni personaggio ha ora tre stili di combattimento distinti: due basati sulle arti marziali e uno sulle armi, il che permette strategie più articolate e una maggiore varietà di combo. Questo cambiamento rende il gameplay più dinamico e coinvolgente.

L’introduzione della modalità Konquest è un altro punto forte. Funge sia da tutorial che da modalità storia, fornendo informazioni sul background di ogni personaggio e sulle loro motivazioni. Questa aggiunta arricchisce la narrazione del gioco e offre un’esperienza più coinvolgente.

Tuttavia, non tutto è perfetto. Il gioco presenta solo una Fatality per personaggio, il che sembra un passo indietro rispetto ai capitoli precedenti. Inoltre, alcuni dei nuovi personaggi non mi colpiscono tanto quanto i classici.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat: Deadly Alliance si distingue per il suo innovativo sistema di combattimento in 3D, che introduce diversi stili di combattimento per ogni personaggio. L’aggiunta della modalità Konquest ha arricchito l’esperienza narrativa, rendendolo un’evoluzione significativa della serie.

Nonostante questi difetti, Deadly Alliance rimane un titolo di spicco nella serie Mortal Kombat. Il suo gameplay innovativo e le meccaniche di combattimento più articolate lo distinguono dagli altri e hanno gettato le basi per i titoli successivi.

Il mio verdetto: Mortal Kombat: Deadly Alliance ha reinventato la serie con i suoi combattimenti in 3D, i diversi stili di combattimento e l’avvincente modalità Konquest. È un passo avanti audace che sembra fresco e strategico, anche se mancano alcuni classici e le Fatality.

6. Mortal Kombat: Deception [Miglior sandbox dell’era 3D: Konquest, scacchi, puzzle]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox, GameCube, PC Anno di uscita 2004 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 6-8 ore per la modalità Konquest, 40-60+ con gli sblocchi della Krypt, le classifiche arcade, i combattimenti a puzzle/scacchi e gli extra

Mortal Kombat: Deception (2004) ha portato la serie verso nuove e audaci direzioni. Non si trattava più solo di combattimenti. Gli sviluppatori hanno aggiunto nuove modalità come Chess Kombat e Puzzle Kombat, che sono sorprendentemente divertenti e danno una ventata di freschezza al gioco. Ma per me, la vera chicca è la modalità Konquest ampliata.

Invece di essere solo un tutorial, diventa una vera e propria avventura. Vesti i panni di Shujinko, viaggiando attraverso diversi regni, incontrando personaggi e scoprendo segreti nascosti. Sembra quasi un mini RPG ambientato nell’universo di Mortal Kombat.

La modalità storia fa il punto sugli eventi dei giochi precedenti, concentrandosi sull’ascesa di Onaga, il Re Drago. È semplice ma appagante, soprattutto per i fan di lunga data. Il combattimento è frenetico e crudo, rimanendo fedele alle radici di Mortal Kombat. L’aggiunta dei combo breaker permette un gioco più strategico, riducendo la frustrazione di rimanere bloccati in lunghe combo.

Perché l’abbiamo scelto Mortal Kombat: Deception si distingue per le sue modalità di gioco innovative e gli elementi narrativi ampliati. La modalità Konquest ha aggiunto profondità, mentre il sistema dei combo breaker ha reso i combattimenti più strategici. È stato un passo avanti audace per la serie, che ha offerto sia nuove esperienze che emozioni familiari.

Tuttavia, il gioco non era privo di difetti. Alcuni dei nuovi personaggi come Dairou, Darrius e Hotaru non mi hanno convinto, e la grafica, sebbene impressionante all’epoca, ha subito l’usura del tempo. Ma si tratta di problemi minori in un gioco per il resto solido.

Il mio verdetto: Mortal Kombat Deception unisce i classici combattimenti brutali a modalità originali come Chess Kombat e Puzzle Kombat, oltre a un’avventura Konquest ampliata che aggiunge una vera profondità al gioco. È creativo, strategico e un titolo imperdibile per chi cerca qualcosa di più dei semplici combattimenti.

7. Mortal Kombat II [Il miglior sequel classico da sala giochi con mosse finali brutali]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Arcade, SNES, Genesis Anno di uscita 1993 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 30-60 minuti per personaggio nella classifica arcade, 8-12 ore per completare il gioco

Mortal Kombat II (1993) è stato un punto di svolta per me. Ricordo di essere entrato in sala giochi, di aver sentito il familiare "Toasty!" e di aver visto i vivaci sprite dei personaggi. Mi è sembrato di entrare in un mondo nuovo.

Il gameplay è più scorrevole e fluido rispetto al suo predecessore (Mortal Kombat). Personaggi come Liu Kang e Sub-Zero avevano nuove mosse che rendevano i combattimenti più dinamici. L’aggiunta delle “Friendships” e delle “Babalities” aggiunge un tocco divertente alle solite “Fatalities”, mettendo in luce anche il lato giocoso del gioco.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat II si distingue per le meccaniche di gioco migliorate, i personaggi memorabili e l’introduzione di mosse finali uniche. Ha stabilito un nuovo standard per i giochi di combattimento e rimane un classico del genere.

Però, la difficoltà del gioco è una vera sfida. L’IA è tosta e i boss come Shao Kahn sono implacabili. Mi ci sono voluti diversi tentativi per sconfiggerli, ma la soddisfazione di aver finalmente vinto ne è valsa la pena.

Il mio verdetto: Mortal Kombat II è un vero gioiellino arcade con combattimenti fluidi, personaggi memorabili e mosse finali esagerate che ancora oggi lasciano a bocca aperta. È impegnativo, divertente e un must per gli appassionati di picchiaduro retrò.

8. Mortal Kombat: Armageddon [Il miglior MK con un roster enorme]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox, PC Anno di uscita 2006 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 4-6 ore per Konquest, 40-60+ con le classifiche arcade, Kreate-A-Fatality, Motor Kombat e gli sblocchi della Krypt

Mortal Kombat: Armageddon (2006) è stato un tentativo audace di mettere tutto insieme. Il roster vanta oltre 60 personaggi, tra cui i preferiti dai fan e altri meno conosciuti come Mokap e Khameleon. È il sogno di ogni fan che diventa realtà. Ma, man mano che ci giocavo, mi sono reso conto che la quantità non sempre va di pari passo con la qualità.

La modalità "Kreate-A-Fighter" è una caratteristica davvero speciale. Ho passato ore a personalizzare i personaggi, a mettere a punto le loro mosse e a inventare le loro storie. È un vero e proprio parco giochi per la creatività. Tuttavia, la modalità "Kreate-A-Fatality", pur essendo innovativa, mi è sembrata un po’ carente. L’assenza delle tradizionali Fatality fa sembrare il gioco incompleto. Mi sono mancate le mosse finali cinematografiche che erano un segno distintivo della serie.

La modalità storia, incentrata sulla missione di Taven, ha del potenziale ma non è all’altezza. Mi è sembrata affrettata e non ha offerto la profondità che speravo. Il finale, che porta ad Armageddon, mi è sembrato deludente.

Perché l’abbiamo scelto Mortal Kombat: Armageddon si distingue per il suo vasto roster di personaggi e per l’introduzione della modalità Kreate-A-Fighter. Pur avendo i suoi difetti, ha dimostrato la volontà del franchise di innovare e spingersi oltre i limiti.

Nonostante i suoi difetti, Armageddon ha molto da offrire. Il vasto roster, le modalità creative e gli elementi nostalgici lo rendono un’esperienza memorabile. Non è perfetto, ma è una testimonianza dell’ambizione della serie.

Il mio verdetto: Mortal Kombat Armageddon è il sogno di ogni fan con oltre 60 personaggi e la creativa modalità Kreate-A-Fighter. È ambizioso e divertente, anche se la trama e la mancanza delle tradizionali Fatality impediscono di percepirlo come un gioco pienamente completo.

9. Mortal Kombat vs. DC Universe [Miglior crossover con doppie campagne e transizioni tra i livelli]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PSP, Xbox 360 Anno di uscita 2008 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 6-8 ore per la storia principale (entrambe le campagne), 12-15+ con le classifiche arcade, le sfide Kombo e gli sbloccabili

Mortal Kombat vs. DC Universe (2008) è stato un gioco che ho affrontato con sentimenti contrastanti. L’idea di mettere a confronto i brutali combattenti di Mortal Kombat con gli eroi iconici della DC mi incuriosiva, ma mi chiedevo come avrebbero potuto integrarsi. Il risultato è un gioco che, pur essendo ambizioso, dà l’impressione di non riuscire a dedicarsi completamente a nessuna delle due parti.

Le nuove meccaniche di combattimento, come Freefall Kombat e Klose Kombat, aggiungono un po’ di novità. Il Freefall Kombat permette ai personaggi di combattere a mezz’aria durante una caduta, il che è visivamente d’effetto ma spesso interrompe il flusso del combattimento. Il Klose Kombat porta i giocatori in combattimenti ravvicinati, offrendo un’esperienza di combattimento più intima. Anche se queste modalità sono interessanti, a volte sembrano più espedienti che parti integranti del gameplay.

La modalità storia, che punta a fondere gli universi di Mortal Kombat e DC, ha del potenziale. Introduce Dark Kahn, una fusione tra Shao Kahn e Darkseid, che semina il caos in entrambi i regni. Tuttavia, la narrazione spesso sembra sconnessa e il ritmo è irregolare. Alcuni archi narrativi dei personaggi sono poco sviluppati, lasciandomi con la voglia di maggiore profondità e coesione.

Un cambiamento significativo è la violenza più moderata. Le Fatalities, marchio di fabbrica di Mortal Kombat, sono state sostituite dalle Heroic Brutalities per i personaggi DC, che, pur essendo in linea con la loro personalità eroica, non hanno lo stesso impatto delle mosse finali tradizionali. Questo cambiamento rende il gioco meno intenso rispetto ai titoli precedenti.

Perché l’abbiamo scelto Mortal Kombat vs. DC Universe si distingue per il suo ambizioso crossover, che introduce meccaniche di combattimento uniche e una trama che fonde due universi iconici. Anche se ha avuto qualche difficoltà nella realizzazione, rimane un tentativo degno di nota di fondere mondi distinti.

Nonostante questi problemi, Mortal Kombat vs. DC Universe offre un crossover unico che i fan di entrambe le serie potrebbero apprezzare. Non è la fusione perfetta che speravo, ma offre una prospettiva diversa su personaggi familiari.

Il mio verdetto: Mortal Kombat vs. DC Universe è un crossover divertente e ambizioso con meccaniche uniche e doppie campagne, ma la violenza attenuata e la trama discontinua ne limitano il potenziale. È una svolta interessante per la serie, che vale la pena provare per i fan di entrambi gli universi.

10. Mortal Kombat 4 [Il miglior titolo 3D dei primi tempi con lanci di armi e ritmo da sala giochi]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PSP, Xbox 360 Anno di uscita 2008 Sviluppatore Midway Games Durata media di gioco 30-60 minuti per personaggio nella classifica arcade, 6-10 ore per sbloccare la maggior parte dei personaggi

Mortal Kombat 4 è stata una mossa audace per la serie, che ha fatto il suo ingresso nel mondo del 3D. Ricordo la prima volta che l’ho visto in sala giochi: era uno spettacolo. I personaggi erano ora renderizzati in 3D e le arene avevano profondità. Sembrava davvero l’inizio di una nuova era per Mortal Kombat.

L’aggiunta delle armi è uno dei punti di forza. Ogni personaggio ha un’arma unica, e la possibilità di raccogliere e usare l’arma del tuo avversario aggiunge un ulteriore livello di strategia. È emozionante vedere come queste nuove meccaniche cambino il ritmo del combattimento.

Tuttavia, il passaggio al 3D non è stato privo di difficoltà. I comandi risultano un po’ rigidi e manca la fluidità dei precedenti giochi in 2D. Alcune animazioni dei personaggi sono un po’ goffe e le fatality, pur rimanendo brutali, non hanno lo stesso impatto di un tempo. Il gioco soffre anche di problemi tecnici e angolazioni della telecamera poco naturali, che compromettono l’esperienza complessiva.

Nonostante questi problemi, Mortal Kombat 4 introduce nuovi personaggi come Fujin, Jarek e Shinnok, ampliando l’universo narrativo della serie. La modalità storia, pur non essendo così approfondita come alcuni fan speravano, fa da sfondo alle battaglie. L’aggiunta delle battaglie a squadre a due giocatori e delle modalità torneo aggiunge varietà e rigiocabilità.

Perché l'abbiamo scelto Mortal Kombat 4 si distingue per il suo ambizioso salto nel 3D, che ha introdotto nuove meccaniche di gioco e ampliato l’universo della serie. Anche se ha avuto qualche difficoltà nella realizzazione, rimane comunque un titolo importante nella saga di Mortal Kombat.

Col senno di poi, Mortal Kombat 4 è stato un trampolino di lancio. Ha gettato le basi per i futuri giochi Mortal Kombat in 3D, anche se non ha centrato del tutto l’obiettivo. Per me è stato un capitolo memorabile della serie, che ha messo in luce le sfide e l’entusiasmo del passaggio a una nuova dimensione.

Il mio verdetto: Mortal Kombat 4 ha fatto un salto audace nel 3D con i lanci di armi e i nuovi personaggi, portando strategie innovative nell’azione da sala giochi. È un po’ grezzo, ma rappresenta un passo importante e memorabile nell’evoluzione della serie.

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Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi di Mortal Kombat

Giudico i titoli di MK in base a ciò che ti insegnano e a quanto sono versatili gli strumenti a disposizione. Questi cinque affinano diverse abilità, dal lavoro di laboratorio alla pura lettura del gioco arcade.

Per i puristi dell’arcade > Mortal Kombat II . Comandi precisi, mosse finali brutali e analisi chiare che ti fanno affinare velocemente le basi.

> . Comandi precisi, mosse finali brutali e analisi chiare che ti fanno affinare velocemente le basi. Per i fanatici del laboratorio > Mortal Kombat 11 . Strumenti per un timing perfetto, analisi approfondite degli abbinamenti e meccaniche che ripagano il tempo dedicato all’allenamento.

> . Strumenti per un timing perfetto, analisi approfondite degli abbinamenti e meccaniche che ripagano il tempo dedicato all’allenamento. Per i fanatici dello rushdown > Mortal Kombat X . Slancio in avanti, attacco spaventoso e varianti che mettono alla prova i giocatori più aggressivi.

> . Slancio in avanti, attacco spaventoso e varianti che mettono alla prova i giocatori più aggressivi. Per chi torna a giocare > Mortal Kombat 1 . Rifiniture moderne, una trama avvincente e cameo che insegnano a prendere decisioni in stile squadra.

> . Rifiniture moderne, una trama avvincente e cameo che insegnano a prendere decisioni in stile squadra. Per i tradizionalisti del 2D classico > Mortal Kombat 9. Scambi di gambe serrati, ritmo chiaro e una trama che riparte da zero ma funziona ancora alla grande.

Inizia con il gruppo con cui ti trovi meglio, poi prova gli altri a turno. Migliorerai la tua capacità di lettura, affinerai l’esecuzione e troverai un personaggio principale su cui vale la pena concentrarti.

Domande frequenti