I 6 migliori giochi della serie Uncharted del 2026 che ti regalano un’avventura

La community di Uncharted è da sempre divisa: se chiedi a dieci giocatori qual è il miglior gioco di Uncharted, è molto probabile che otterrai dieci risposte diverse. E questo disaccordo ha perfettamente senso. La serie non è mai rimasta ferma. Ogni titolo ha aggiunto qualcosa di nuovo, il che rende quasi impossibile scegliere un unico “MIGLIORE”.

Nathan Drake è il protagonista del mondo di Uncharted, presentato inizialmente come un cacciatore di tesori alla ricerca di miti e leggende. Col passare del tempo, si evolve in un personaggio molto più complesso, diviso tra l’avventura e una vita normale. Ogni gioco mette in luce un suo lato diverso. Qui ripercorreremo in dettaglio il viaggio di Nathan attraverso la serie e, alla fine, capirai quale avventura di Uncharted merita di essere definita la migliore.

Le nostre scelte per il miglior gioco di Uncharted

Le avventure di Nathan Drake si snodano attraverso sei giochi principali, ma la serie non si è fermata a lui. Gli spin-off hanno portato la serie su piattaforme diverse e l’hanno mantenuta al passo con i tempi. E anche se ognuno ha i suoi momenti mozzafiato, alcune avventure sono di gran lunga superiori alle altre. Ecco quelle che metterei al primo posto:

1 Uncharted 4: A Thief’s End 2016 È qui che la serie ha davvero spiccato il volo. È sia un capolavoro visivo che un finale perfetto per la saga di Nathan. Buy now 2 Uncharted: The Lost Legacy 2017 Uno spin-off più piccolo, ma che dimostra che Uncharted non ha bisogno di Drake per brillare. La sua breve durata lo rende uno dei titoli più rigiocabili della serie. Buy now 3 Uncharted 3: Drake’s Deception 2011 Noto per alcuni dei momenti più iconici della serie, questo gioco eccelle in termini di spettacolarità. Anche se non è raffinato come Uncharted 4, le sue sequenze audaci e l’attenzione ai personaggi lo rendono indimenticabile. Buy now

Il vero tesoro di questi giochi di Uncharted non è l’oro né le reliquie antiche, ma proprio i personaggi stessi , ricchi di dettagli. Drake, Chloe, Nadine e il resto del cast rappresentano un salto di qualità nello sviluppo dei personaggi nei videogiochi. Ogni avventura svela un altro aspetto delle loro personalità.

Anche se questi tre rappresentano principalmente la serie Uncharted, ogni gioco ha comunque qualcosa di unico e speciale. Continua a scorrere e capirai esattamente di cosa sto parlando.

I 6 migliori giochi di Uncharted che ti terranno incollato allo schermo

Non ho classificato i giochi basandomi solo sulla mia opinione personale. Mi sono concentrato sulle meccaniche di gioco, sulla narrazione, sull’innovazione tecnologica e su come ogni titolo abbia mantenuto le promesse fatte. Questi migliori giochi della serie Uncharted potrebbero mettere in discussione quello che pensi di sapere sulle avventure di Drake.

1. Uncharted 4: La fine di un ladro [Il migliore per un'avventura realistica]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2016 Creatori Sviluppatore – Naughty Dog; Editore – Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 15 ore Punteggio Metacritic 93

A Thief’s End è il migliore di tutti i giochi della serie. Nathan torna per un’ultima caccia al tesoro in Uncharted 4. Unisce le forze con suo fratello Sam Drake, che non vedeva da tempo, per rintracciare il leggendario tesoro pirata di Henry Avery.

Il gioco segue la loro avventura in giro per il mondo, dai castelli scozzesi alle suggestive lande selvagge del Madagascar, mentre gareggiano contro Nadine Ross e il suo esercito.

Questo titolo rappresenta una pietra miliare dal punto di vista tecnico nella serie. Grazie al motore potenziato di Naughty Dog, A Thief’s End offre volti realistici e un’illuminazione che sembra quasi cinematografica. Su PS4, il gioco gira per lo più a 30 FPS, con lievi cali durante le scene d’azione più intense. Funziona egregiamente anche su PS5 e PC, con una grafica mozzafiato che rivaleggia con i migliori giochi FPS in termini di qualità grafica e design del mondo di gioco.

Consiglio dell’esperto Usa la furtività prima degli scontri a fuoco. L’erba alta e le sporgenze ti permettono di eliminare i nemici in silenzio. Eliminarne alcuni in questo modo renderà gli scontri a fuoco più facili.

Affronterai i nemici da una prospettiva in terza persona mentre ti muovi su terreni con dislivelli. Gli enigmi ambientali rendono il gioco sempre interessante, e la meccanica del rampino ti permette di dondolarti o riposizionarti strategicamente durante i combattimenti.

Il team audio si è recato nel deserto per registrare il suono di una frusta da usare come effetto sonoro del rampino in questo gioco, e si sente. L’audio ambientale completa l’esperienza. Sentirai le tempeste che si avvicinano a Madagascar o spari in lontananza in una valle scozzese.

Le modalità multigiocatore supportano fino a 10 giocatori ed è piuttosto divertente giocarci. Ma onestamente, mi sento un po’ più attratto dall’incredibile e divertente campagna per giocatore singolo che dura circa 15 ore. La modalità New Game+ e i bonus sbloccabili aggiungono valore di rigiocabilità per chi vuole rituffarsi nell’avventura.

Pochi giochi d’azione e avventura hanno lo stesso impatto di *A Thief’s End*. È sia un addio a Nathan che una dimostrazione di come Naughty Dog sia al massimo della sua arte. Il risultato è un gioco che, anche a distanza di anni, sembra ancora imperdibile.

Verdetto finale:

Uncharted 4: La fine di un ladro è un addio mozzafiato a Nathan Drake, che unisce una narrazione cinematografica, un gameplay brillante e un'avventura indimenticabile in un'esperienza da non perdere.

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2. Uncharted: L’eredità perduta [Ideale per avventure audaci al di là di Drake]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS5, PC Anno di uscita 2017 Creatori Sviluppatore – Naughty Dog; Editore – Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 7 ore Punteggio Metacritic 84

Questo spin-off di Uncharted segue Chloe Frazer alla ricerca della Zanna di Ganesh nei Ghati occidentali dell’India, affiancata dall’ex antagonista Nadine Ross. Entrambe le protagoniste, che prima erano personaggi secondari, ora sono le protagoniste della storia. Da fan di lunga data di Uncharted, ero un po’ scettico all’idea di un gioco senza Nathan Drake. Ma L’eredità perduta mi ha conquistato completamente.

Il gioco si basa in gran parte sulle stesse risorse e sulla stessa tecnologia di Uncharted 4. Mantiene le familiari meccaniche di combattimento in terza persona e di arrampicata. Le aree del mondo semi-aperto invitano a un’esplorazione approfondita, con percorsi sia liberi che bloccati. I giocatori possono fotografare i punti di riferimento per ottenere punti bonus e scoprire tesori nascosti grazie agli indizi presenti nell’ambiente.

Consiglio dell’esperto Nell’area aperta dei Ghati occidentali, cerca prima di tutto la macchina fotografica prima di altri oggetti da collezionare. Ti svela opportunità fotografiche che spesso portano a tesori nascosti e ti dà un contesto per esplorare.

Per chi cerca una sfida maggiore o un gioco più tattico, Uncharted: L’eredità perduta si colloca tra i migliori giochi stealth della serie. Il combattimento corpo a corpo è più fluido e gli enigmi sembrano più ingegnosi. A volte ho persino avuto l’impressione che il gameplay superasse i titoli precedenti. Chloe Frazer – un po’ cacciatrice di tesori, un po’ archeologa urbana – si muoveva con una grazia predatoria che, al confronto, faceva sembrare Nathan quasi un pedone (e non avrei mai pensato di ammetterlo).

Anche il combattimento è altrettanto soddisfacente, con diversi modi per affrontare ogni scontro. E il controllo è SUPER preciso: mi sono ritrovato ad ammirare sequenze di inseguimento piene di tensione. Questo è il massimo di Uncharted.

The Lost Legacy dimostra che i grandi personaggi vanno oltre il singolo protagonista. Quello che avrebbe potuto essere un esperimento rischioso è diventato invece uno dei risultati migliori della serie e una delle trame più interessanti.

Verdetto finale:

“L’eredità perduta”" dimostra che "Uncharted" non ha bisogno di Nathan Drake per brillare. Con un gameplay incisivo, scene mozzafiato e Chloe e Nadine al comando, si conferma come una delle avventure più audaci e appaganti della serie.

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3. Uncharted 3: L’inganno di Drake [Il migliore per l’azione senza sosta]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3 Anno di uscita 2011 Creatore/i Sviluppatore – Naughty Dog; Editore – Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 9 ore Punteggio Metacritic 92

Tradimento. Eredità. Ossessione. Questi sono i fili conduttori della trama del terzo capitolo della serie Uncharted, L’inganno di Drake. In questa sua terza avventura, Drake va alla ricerca della leggenda di Ubar attraverso il deserto arabo. Segue gli indizi lasciati da Sir Francis Drake (l'esploratore da cui prende il nome) e da T.E. Lawrence (sì, proprio Lawrence d'Arabia in persona).

Il gioco racconta la storia delle origini di Nathan attraverso una serie di flashback, mettendolo al contempo a confronto con la società segreta guidata dalla calcolatrice Katherine Marlowe. Katherine Marlowe non è alla ricerca di oro o reliquie. Vuole solo smascherare l’identità stessa di Nathan, determinata a rivelarlo come un impostore, un signor nessuno che si traveste da protagonista della leggenda di qualcun altro. Ogni indizio lo spinge sempre più verso il dubbio, trasformando la caccia al tesoro in una lotta per il proprio senso di identità.

Consiglio dell’esperto Impara le contromosse in combattimento corpo a corpo osservando le animazioni dei nemici. Calcola bene i tempi delle tue mosse per stenderli all’istante e risparmiare munizioni.

Tra i giochi per giocatore singolo più memorabili della sua generazione, Uncharted 3: L’inganno di Drake oscilla tra caos e personaggi, spettacolarità e trama, senza mai perdere un colpo. Succede qualcosa in ogni istante. Un attimo prima stai lottando per la vita in una torre in fiamme, e quello dopo ti ritrovi catapultato nel passato di Drake, dove lui muove i primi passi verso una vita da cacciatore di tesori.

L’impresa tecnica qui non può essere sottovalutata. Naughty Dog ha spremuto fino all’ultima goccia di potenza dall’hardware della PlayStation 3. Anni dopo, quei panorami desertici e quelle dimore in fiamme sono ancora mozzafiato. Questo non è solo uno dei migliori giochi per PlayStation 3, è uno dei migliori giochi d’azione-avventura mai realizzati.

Verdetto finale:

“L’inganno di Drake” fonde spettacolarità, personaggi e genialità tecnica in un’avventura indimenticabile. È un titolo fondamentale della serie e un classico dell’azione-avventura da non perdere.

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4. Uncharted 2: Among Thieves [Il migliore per le scene cinematografiche]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3 Anno di uscita 2009 Creatore/i Sviluppatore: Naughty Dog; Editore: Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 10 ore e mezza Punteggio Metacritic 96

Qui, Nathan Drake fa squadra con la sua ex compagna Chloe Frazer e il suo socio Harry Flynn per rubare una lampada a olio mongola. Quella lampada non è solo un soprammobile. È la prima traccia che porta alla flotta perduta di Marco Polo e alla leggendaria città di Shambhala. Il tempo stringe e Zoran Lazarević, un criminale di guerra spietato, minaccia di mandare all’aria la loro missione a ogni passo.

L’avventura intorno al mondo spazia dai musei turchi alle montagne dell’Himalaya. Affronterai i nemici da una copertura e ti arrampicherai sulle strutture per andare avanti. Gli enigmi ambientali presentano sfide che mettono alla prova la tua osservazione e il tuo ragionamento logico. Tra i migliori giochi platform, questo titolo mantiene l’arrampicata e gli spostamenti in primo piano nell’esperienza di gioco.

Consiglio dell’esperto Usa spesso il fuoco alla cieca da dietro una copertura. L’assistenza alla mira è ottima ed è più sicuro che esporsi per mirare ogni colpo.

Dal punto di vista tecnologico, il gioco era in anticipo sui tempi. Lo sviluppo dei personaggi raggiunge nuovi livelli grazie alle avanzate tecniche di motion capture. Il clima himalayano è quasi un personaggio a sé stante. Le tempeste di neve ti sferzano da ogni parte. Le sporgenze ghiacciate rendono ogni passo rischioso e le raffiche di vento influenzano il modo in cui ti arrampichi e spari.

La curva di difficoltà è ben bilanciata. La modalità Normale ti permette di goderti la storia senza rinunciare alla sfida. La modalità multigiocatore aggiunge profondità, con cacce al tesoro in cooperativa e scontri competitivi.

Infine, l’audio ambientale aggiunge una vera e propria consistenza all’avventura. Riuscivo a sentire lo scricchiolio della neve sotto i piedi e l’eco degli spari tra le montagne. Tutto questo fa sì che *Tra ladri* sia ancora uno dei migliori giochi del genere azione-avventura.

Verdetto finale:

Among Thieves è il massimo di Uncharted: cinematografico, audace e infinitamente divertente. Dalle sue scene mozzafiato alla sua atmosfera indimenticabile, rimane uno dei più grandi giochi d’azione-avventura mai realizzati.

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5. Uncharted: La collezione “L’eredità dei ladri” [Ideale per configurazioni di gioco di fascia alta]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatori Sviluppatori – Naughty Dog, Iron Galaxy; Editori – PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment, PlayStation Publishing LLC Durata media di gioco 20 ore e mezza Punteggio Metacritic 87

Questa collezione definitiva riunisce Uncharted 4: La fine di un ladro e L’eredità perduta con importanti miglioramenti tecnici per PlayStation 5 e PC. Potrai giocare entrambe le campagne con tempi di caricamento ridotti e una qualità delle texture migliorata.

La raccolta è interamente incentrata sul gioco in singolo, senza alcuna modalità multigiocatore presente nelle versioni originali. Il gioco supporta il 4K e gira senza intoppi sui migliori monitor da gaming, offrendo una resa grafica eccellente. L’integrazione del controller DualSense rende l’immersione davvero realistica.

Consiglio dell’esperto Usa la modalità Performance (60 fps) per un’azione più fluida durante i combattimenti e passa alla modalità Fidelity quando esplori o ti concentri sui momenti della trama, per un maggiore livello di dettaglio visivo.

I tempi di caricamento si riducono notevolmente, soprattutto durante i passaggi da un capitolo all’altro. Con oltre 20 ore di contenuti complessivi, questa raccolta offre un ottimo rapporto qualità-prezzo sia per i nuovi giocatori che per i fan di vecchia data che vogliono godersi al meglio entrambe le avventure.

Detto questo, ci sono alcune limitazioni che è bene conoscere in anticipo se hai intenzione di provarla. Alcune sezioni platform possono risultare un po’ goffe e alcuni enigmi non sono stati aggiornati agli standard moderni. Si tratta di problemi minori, ma evidenti per i giocatori più esperti.

Verdetto

finale: “Collezione Legacy of Thieves” è il modo migliore per vivere due delle avventure più belle di Uncharted. Con prestazioni più fluide, una grafica più nitida e l’immersione offerta dal DualSense, è un must-have per i nuovi giocatori e un aggiornamento che vale la pena per i veterani.

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6. Uncharted: Drake's Fortune [Ideale per capire la trama di Uncharted]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3 Anno di uscita 2007 Autore/i Sviluppatore – Naughty Dog; Editore – Sony Computer Entertainment Durata media di gioco 8 ore Punteggio Metacritic 88

Incontri Nathan Drake per la prima volta in *Uncharted: La fortuna di Drake*, mentre parte per un viaggio alla ricerca del tesoro di El Dorado, appartenuto al suo antenato, Sir Francis Drake. Si unisce alla giornalista Elena Fisher e al suo mentore Victor Sullivan. È l’inizio di un viaggio che li porterà in giro per il mondo, dove il trio si imbatte in segreti ben più oscuri di quanto si aspettasse.

L’avventura si svolge tra giungle lussureggianti e caverne buie. Il gameplay e l’esperienza visiva migliorano se hai un buon portatile da gaming o un PC. Gli ambienti del gioco risultano più nitidi, con colori e dettagli più definiti. I giocatori si cimentano in sparatorie in terza persona basate sulla copertura. Le opzioni di furtività sono limitate. E rimanere senza munizioni durante scontri prolungati può essere letale.

Consiglio dell’esperto Porta sempre con te un fucile o un AK-47 per gli scontri a lunga distanza. Il gioco presenta molte sezioni da cecchino e campi di battaglia aperti dove le pistole diventano inefficaci contro i nemici lontani.

Tuttavia, questo titolo mostra in diversi modi i limiti tecnici della PlayStation 3 di prima generazione. Il frame rate a volte fa un po’ fatica. Le animazioni dei personaggi e le espressioni facciali sono notevolmente più rigide rispetto ad altri giochi della serie.

Inoltre, alcune sezioni platform possono risultare particolarmente frustranti, con un rilevamento dei salti impreciso che porta a cadute ripetute, a differenza dei giochi successivi. Tuttavia, i suoi punti deboli non oscurano i suoi punti di forza. Infine, il mix di esplorazione e semplici enigmi, unito al fascino dei primi tempi di Drake, lo rende divertente per i nuovi giocatori.

Verdetto finale

“La fortuna di Drake” avrà anche i suoi anni, ma rimane un’affascinante introduzione al mondo di Nathan Drake. Con il classico brivido della caccia al tesoro, scontri a fuoco adrenalinici e quel barlume di ciò che la serie sarebbe diventata, vale ancora la pena giocarlo oggi.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie Uncharted?

Il miglior gioco di Uncharted è Uncharted 4: La fine di un ladro. La sua storia è più profonda rispetto ai giochi precedenti e il viaggio di Nathan raggiunge una conclusione soddisfacente. Il gameplay è ben rifinito e gli aspetti emotivi lasciano un'impressione forte.

Quanti giochi di Uncharted ci sono?

Ci sono sei giochi principali nell’intera serie di Uncharted. Con gli spin-off, si arriva a otto. Ognuno offre un gameplay fantastico e tante avventure da scoprire.

Da quale Uncharted iniziare?

Inizia con Uncharted: La fortuna di Drake. È il primo gioco della serie che presenta Nathan e getta le basi per ciò che verrà dopo. Giocarlo per primo ti permette di seguire la narrazione completa in ordine cronologico.

Dovrei giocare a Uncharted 1, 2 e 3 prima del 4?

Sì. Giocare alla trilogia originale ti dà un contesto importante che rende Uncharted 4: La fine di un ladro ancora più significativo. Capirai la storia di Nathan e vedrai come la sua vicenda si sviluppa nel corso dell’intera serie.

Qual è il gioco di Uncharted più facile?

Uncharted: La fortuna di Drake è considerato il più facile. I combattimenti sono semplici e gli enigmi non sono troppo complessi. Il gioco è anche più breve rispetto ai titoli successivi, quindi i nuovi giocatori possono finirlo più in fretta.

Qual è il gioco di Uncharted più lungo?

Uncharted 4: La fine di un ladro è il gioco più lungo della serie. Solo per completare la trama principale ci vogliono circa 15 ore. Esplorare le aree opzionali o andare a caccia di tesori può far superare le 20 ore di gioco totali. Questi contenuti extra lo rendono l’avventura più lunga della serie.