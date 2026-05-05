I 10 migliori giochi della serie God of War da provare nel 2026

Questo è il posto giusto per scoprire il miglior gioco della serie God of War, frutto di anni di sangue, battaglie e narrazioni leggendarie. Mi sono fatto strada a colpi di ascia in ogni scontro, ho sconfitto ogni boss e mi sono goduto ogni momento epico mentre Kratos si apriva un varco tra il mondo greco e i miti nordici.

Sei un nuovo giocatore o un fan di lunga data che vuole confrontare i vecchi e i nuovi giochi della serie God of War? Questa lista fa proprio al caso tuo. Ogni gioco ha il suo stile, la sua storia e i suoi momenti di combattimento mozzafiato, quindi ce n’è per tutti i gusti.

Preparati a rivivere le avventure più leggendarie di Kratos nel 2026 .

Le nostre scelte migliori per i giochi di God of War

Rivedere tutti i giochi di God of War mi ha ricordato quanti momenti iconici abbia questa serie. Detto questo, dopo aver rivissuto il viaggio di Kratos, tre titoli si sono davvero distinti come il meglio del meglio.

1 God of War 2018 Questo gioco ha ridefinito completamente la serie, unendo combattimenti intensi a una storia padre-figlio profondamente commovente. L’ambientazione norrena sembra davvero viva, ogni scontro è carico di tensione e la grafica è mozzafiato. È un punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori, ma offre anche una prospettiva nuova ai fan di lunga data. Buy now 2 God of War Ragnarök 2022 Epic seguito del reboot del 2018, Ragnarök amplia l’universo nordico con combattimenti più ricchi, nuovi regni e una trama più articolata. Ogni scontro è importante. Il legame tra padre e figlio si rafforza e il gioco conclude la saga in modo eccellente. Inoltre, introduce nuovi colpi di scena emozionanti. Buy now 3 God of War II 2007 Un classico che non passa mai di moda, questo gioco offre alcune delle battaglie contro i boss più intense dell’intera serie. La trama porta avanti la ricerca di vendetta di Kratos, ambientata in uno scenario ricco e avvincente. Il gameplay frenetico ti tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Buy now

Questi tre non sono solo belli, sono proprio ciò che rende la serie così fantastica. Ognuno di essi apporta qualcosa di nuovo, che si tratti di una narrazione emozionante, di combattimenti esplosivi o di profondità mitologica.

Per quanto queste scelte siano ottime, non trascurare gli altri giochi che completano la serie. Continua a leggere per vedere la lista completa e scoprire perché ogni gioco di God of War dovrebbe far parte della tua collezione.

I 10 migliori giochi di God of War che scatenano la rabbia

La serie God of War si è evoluta da un brutale gioco hack-and-slash a una delle saghe più importanti del mondo dei videogiochi. In questi 10 giochi di God of War, vivrai una narrazione cinematografica, una profondità mitologica e alcuni dei migliori combattimenti mai progettati. Ognuno di essi offre qualcosa di speciale, che si tratti di epici scontri con i boss, commoventi momenti tra padre e figlio o ambientazioni che ti invitano a esplorarle.

Quali sono i tuoi preferiti?

1. God of War (2018) [La migliore avventura norrena incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5 (versione migliorata), Windows (PC) Anno di uscita 2018 Creatori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Interactive Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Combattimenti con l'ascia in visuale "over-the-shoulder", emozionante viaggio padre-figlio, ambientazione nella mitologia norrena Punteggio Metacritic 94

In God of War ho percepito un cambiamento decisivo: Kratos si lascia alle spalle la sua eredità sanguinosa di dio greco e si avventura nel mondo ricco e pericoloso della mitologia norrena insieme al suo giovane figlio, Atreus. Mi sono ritrovato completamente immerso in battaglie cinematografiche, enigmi ingegnosi da risolvere ed esplorazioni in ambientazioni mozzafiato, dalle montagne innevate alle antiche foreste avvolte nell’ombra.

La storia emozionante del gioco mi ha catturato subito, mentre il suo sistema di combattimento moderno ha reso ogni scontro una sfida strategica, invece che un semplice premere freneticamente i pulsanti. Anche gli amici con cui ho parlato hanno elogiato la grafica incredibile e lo sviluppo approfondito dei personaggi, che insieme rendono questo capitolo una delle migliori esperienze di God of War a cui abbia mai giocato.

Per gli appassionati di trame ricche, God of War (2018) sembra un vero e proprio viaggio cinematografico, che unisce un sistema di combattimento innovativo a una storia più riflessiva che ridefinisce Kratos come padre, non solo come guerriero.

Perché l’abbiamo scelto God of War ha una trama fantastica, azione intensa e una crescita dei personaggi ben curata. Se sei nuovo alla serie, inizia da qui.

Verdetto finale: I fan adorano God of War per la sua narrazione avvincente, i mondi coinvolgenti e il combattimento innovativo, che lo rendono un titolo imperdibile sia per i nuovi giocatori che per i veterani.

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2. God of War Ragnarök [Il miglior finale epico della mitologia norrena]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2022 Creatori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Interactive Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Tanti personaggi giocabili, mondi più vasti, una progressione RPG più approfondita, funzioni di accessibilità Punteggio Metacritic 94

God of War Ragnarök è il finale esplosivo della saga, in cui Kratos e Atreus affrontano la profezia, gli dei nordici e il destino stesso. Questo videogioco espande il suo mondo attraverso tutti e nove i regni, ricchi di esplorazione, enigmi cinematografici e combattimenti viscerali. Ogni battaglia è intensa e significativa, mentre il legame emotivo tra padre e figlio tiene i giocatori incollati allo schermo.

Questo gioco è sbalorditivo. Combina riprese cinematografiche con modelli dei personaggi realistici e ambientazioni incredibili. I fan su Reddit sottolineano spesso come Ragnarök perfezioni il sistema di combattimento di God of War (2018), aggiungendo nuove armi, tipi di nemici e scene spettacolari davvero indimenticabili.

Ragnarök è il finale definitivo della saga norrena: perfeziona il sistema di combattimento e la narrazione del suo predecessore, ampliando il mondo di gioco e i suoi personaggi su vasta scala. È una scelta perfetta per chiunque ami i migliori giochi di ruolo con trame ricche e uno sviluppo approfondito dei personaggi.

Perché l’abbiamo scelto Ragnarök perfeziona la formula introdotta nel 2018, offrendo combattimenti più articolati, aree di esplorazione più vaste e un finale emozionante che i fan stavano aspettando da tempo.

Verdetto finale: Se hai amato God of War ( 2018 ), Ragnarök è un capolavoro da non perdere. Non è solo un gioco: è il perfetto commiato dal viaggio di Kratos nel mondo nordico.

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3. God of War II [La migliore vendetta mitologica greca senza tregua]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection) Anno di uscita 2007 Creatori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Computer Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Sistema di combattimento ampliato, ambientazione mitologica più vasta, finale sospeso Punteggio Metacritic 93

È con God of War II che la serie ha davvero fatto un salto di qualità. Riprendendo esattamente da dove si era interrotto il primo gioco, Kratos cade in disgrazia e deve affrontare il tradimento degli stessi dei. Dalla battaglia contro il Colosso di Rodi all’inizio del gioco all’esplorazione degli inferi, la storia non perde tempo e ti offre subito azione adrenalinica.

Il gameplay si distingue per le meccaniche di combattimento raffinate. Aggiunge nuove combo, armi e nemici che mettono alla prova il tuo tempismo e la tua abilità. Gli enigmi sono più complicati e le scene spettacolari danno al gioco un’atmosfera cinematografica. Dal punto di vista visivo, il gioco ha spinto la PlayStation 2 al limite, con ambientazioni vastissime e animazioni più fluide che nel 2007 facevano davvero la differenza. È uno spettacolo che ti fa sentire come se portassi il peso di un intero mondo sulle spalle, con ogni battaglia inquadrata in uno stile cinematografico da lasciare a bocca aperta.

Il sequel che ha preso tutto dall’originale rendendolo ancora più grande e migliore, con combattimenti e puzzle perfezionati e una nuova telecamera cinematografica che ha stabilito un nuovo standard per il genere. È un gioco imperdibile per chiunque ami i migliori giochi hack-and-slash.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto God of War II perché ha dimostrato come un sequel possa ampliare gli orizzonti, perfezionare le meccaniche di gioco e mantenere comunque quell’intensità grezza che ha reso l’originale un successo.

Verdetto finale: God of War II rimane un titolo di spicco della serie, amato per il suo mix di azione brutale e enigmi impegnativi che regalano ai giocatori ricordi indimenticabili.

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4. God of War III [Il miglior spettacolo di uccisione di dei]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4 (rimasterizzato) Anno di uscita 2010 Creatori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Computer Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Grafica mozzafiato, combattimenti spettacolari, scene cinematografiche Punteggio Metacritic 92

God of War III è il gran finale esplosivo della saga greca, in cui Kratos porta la sua vendetta sull’Olimpo. I giocatori si trovano ad affrontare combattimenti intensi, epiche battaglie contro i boss e enigmi complicati. Esplorano ambientazioni mozzafiato e brutali che mettono in mostra tutta la potenza della PlayStation. Lo stile cinematografico del gioco fa sì che ogni battaglia sembri uno spettacolo uscito direttamente dalla mitologia greca, con caos e distruzione dietro ogni angolo.

Come drammatico capitolo conclusivo della trilogia, non si limita a mostrare epiche battaglie contro i boss, ma le porta in vita in modo fragoroso. Kratos affronta gli dei dell’Olimpo in scontri mozzafiato. Queste battaglie sono intense e ricordano i combattimenti frenetici che trovi nei migliori giochi di combattimento.

Questo gran finale frenetico della trilogia greca presenta le battaglie contro i boss più brutali ed esagerate, mentre Kratos affronta gli dei dell’Olimpo in spettacoli mozzafiato.

Perché l’abbiamo scelto Il suo mix di narrazione cinematografica e azione intensa ed esagerata definisce lo standard di riferimento per la serie.

Verdetto finale: I fan adoreranno God of War III per la sua epica portata senza pari, i combattimenti intensi e la conclusione drammatica della storia. È un gioco imperdibile per chiunque segua la saga originale di Kratos.

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5. God of War (2005) [L'edizione originale che ha ridefinito il genere d'azione]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection) Anno di uscita 2005 Autori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Computer Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Ha introdotto Kratos, una narrazione cinematografica e epici combattimenti contro i boss Punteggio Metacritic 94

Il primo God of War è stato un vero e proprio Thunderbolt nel 2005, cambiando all’istante il modo di realizzare i giochi d’azione. È qui che incontri per la prima volta Kratos, un guerriero spartano spinto dalla vendetta. Fin dall’inizio, ti ritrovi catapultato in battaglie contro imponenti bestie mitologiche e dei vendicativi nel cuore dell’antica Grecia. Il gioco ha introdotto un sistema di combattimento fluido e basato sulle combo con le Lame del Caos, fondendo esplorazione, risoluzione di enigmi e narrazione cinematografica in un modo che all’epoca sembrava rivoluzionario.

I suoi evento a tempo reale sono diventati iconici, permettendo ai giocatori di sconfiggere boss imponenti in sequenze spettacolari, simili a quelle dei film. Lo stile visivo, con cieli cremisi, templi in rovina e campi di battaglia illuminati dal fuoco, ha creato un’atmosfera cruda, in perfetta sintonia con la tragica caduta di Kratos nella furia omicida contro gli dei.

Il titolo che ha dato il via a tutto ha inaugurato una nuova era di giochi d’azione cinematografici ed esagerati, grazie ai suoi combattimenti fluidi, agli esclusivi evento a tempo reale e alla storia avvincente e tragica di un guerriero spartano in cerca di vendetta.

Perché l'abbiamo scelto God of War (2005) merita un riconoscimento per aver dato vita alla serie. Ha stabilito nuovi standard nei giochi d’azione con i suoi combattimenti intensi e l’atmosfera cinematografica.

Verdetto finale: God of War (2005) va ben oltre il suo ruolo di punto di partenza della serie: è il modello di riferimento per i migliori giochi hack-and-slash che sono seguiti. Per chi ama i titoli ricchi di azione con trame avvincenti, è proprio da qui che tutto è iniziato.

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6. God of War: Il fantasma di Sparta [Migliore espansione narrativa per PSP]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Portable, PlayStation 3 (HD Collection) Anno di uscita 2010 Creatori Ready at Dawn, SCE Santa Monica Studio (Sviluppatori) / Sony Computer Entertainment (Editore) Durata media di gioco / Ideale per / Caratteristiche uniche Azione portatile ispirata ai miti, forte enfasi narrativa, combattimenti ben curati Punteggio Metacritic 86

God of War: Il fantasma di Sparta ha dimostrato che i giochi per console portatile possono offrire un'azione di qualità pari a quella delle console fisse. Il gioco si addentra nel passato di Kratos, esplorando il suo rapporto con il fratello Deimos mentre lui continua la sua violenta ascesa come uccisore di dei. La storia è ricca di tensioni personali e colma le lacune nella mitologia di Kratos su cui i fan si interrogavano da tempo.

I giocatori si ritrovano a combattere con la stessa fluidità per cui la serie è famosa, ora adattata alla PSP con notevole precisione. Nuove armi come le Braccia di Sparta rendono il gameplay più vario, mentre la grafica spinge la PSP al limite assoluto. Templi oscuri, mari in tempesta e battaglie illuminate dal fuoco rendono questo gioco uno dei titoli per console portatile più spettacolari mai creati.

Insomma, God of War: Il fantasma di Sparta non è solo una tappa di passaggio, ma una dimostrazione audace di ciò che le console portatili possono raggiungere, fondendo una storia ricca e incentrata sui personaggi con un’azione da blockbuster che lascia i giocatori con la voglia di giocare ancora.

Perché l'abbiamo scelto God of War: Il fantasma di Sparta ha dimostrato che Kratos può dominare anche sulle console portatili, unendo una narrazione emozionante ad azione epica.

Verdetto finale: I fan adorano Il fantasma di Sparta perché sembra un’esperienza di God of War della serie principale che ti sta in tasca, con una grafica e un sistema di combattimento che ancora oggi lasciano a bocca aperta.

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7. God of War: Le catene dell’Olimpo [Migliore avventura mitologica per console portatile]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Portable, PlayStation 3 (HD Collection) Anno di uscita 2008 Creatori Ready at Dawn, Santa Monica Studio (sviluppatori) / Sony Computer Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Nuove meccaniche di combattimento, esperienza coinvolgente su console portatile, scene cinematografiche Punteggio Metacritic 91

God of War: Le catene dell’Olimpo è stato il primo titolo in cui la furia di Kratos ha conquistato una console portatile, stabilendo subito uno standard altissimo. In qualità di prequel, la storia approfondisce il periodo in cui Kratos era al servizio degli dei prima degli eventi della trilogia principale, mescolando battaglie epiche a momenti di grande intensità emotiva.

I giocatori si fanno strada combattendo tra templi greci, bruciano città ed esplorano terre mitiche. Usano le Lame del Caos per sconfiggere i nemici in scontri rapidi e intensi. Pur essendo su PSP, il gioco offriva una grafica da console e un gameplay fluido, dimostrando che le console portatili potevano ospitare un’azione cinematografica alla pari con quelle da salotto.

All’esordio come primo gioco di God of War su console portatile, adatta magistralmente il combattimento brutale e lo stile cinematografico tipici della serie alla PSP, introducendo una nuova storia prequel. Unendo una ricca narrazione incentrata sui personaggi a una progressione avvincente, ha affascinato i giocatori, mentre le sue intense battaglie promettono di entusiasmare chiunque sia alla ricerca dei migliori giochi hack-and-slash.

Perché l’abbiamo scelto È ricordato come il gioco che ha fatto sentire le console portatili alla stregua di quelle fisse, dimostrando che la formula della serie poteva funzionare ovunque senza perdere il suo fascino.

Verdetto finale: Chains of Olympus è apprezzato per i combattimenti ben strutturati, la trama emozionante del prequel e la sua portata epica pur essendo un gioco portatile, che ancora oggi non smette di stupire.

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8. God of War: Ascension [Miglior prequel per le origini e la mitologia]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3 Anno di uscita 2013 Creatori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Computer Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Ha introdotto la modalità multigiocatore, meccaniche di combattimento migliorate e una trama più articolata Punteggio Metacritic 80

God of War: Ascension riporta i giocatori agli albori della storia di Kratos, molto prima della sua ribellione contro l’Olimpo. È un prequel che svela un lato più vulnerabile dello spartano, pur mantenendo i combattimenti brutali e lo stile cinematografico che caratterizzano la serie.

La campagna principale offre combattimenti fluidi, enigmi su larga scala e scene epiche, il tutto avvolto in un’atmosfera più cupa. Ma ciò che ha davvero contraddistinto questo gioco è stata la modalità multigiocatore, un esperimento audace per la serie. I giocatori potevano creare guerrieri alleati con divinità come Zeus o Ares, per poi combattere in arene ispirate alla mitologia.

L’unico gioco della serie God of War a offrire una modalità multigiocatore completa che permette ai giocatori di creare i propri guerrieri e combattere fianco a fianco o l’uno contro l’altro. Tuttavia, la sua campagna ha ricordato ai fan perché Kratos dà il meglio di sé nelle esperienze per giocatore singolo incentrate sulla trama – proprio come in alcuni dei migliori giochi per giocatore singolo.

Consiglio dell’esperto Non saltare la campagna. È una storia più breve ma che svela il carattere di Kratos, aggiungendo profondità al personaggio prima della sua ascesa alla divinità.

Verdetto finale: anche se non è il videogioco più forte in assoluto, vale la pena rigiocare Ascension per il suo esperimento multigiocatore unico e per una campagna che mette in luce l’umanità di Kratos.

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9. God of War: Il tradimento [Miglior gioco mitologico 2D per dispositivi mobili: Betrayal]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Cellulari Java Anno di uscita 2007 Autore/i Javaground (sviluppatore) / Sony Online Entertainment (editore) Caratteristiche uniche Azione 2D a scorrimento laterale, narrazione portatile, si collega alla trama della serie principale Punteggio Metacritic N/A

God of War: Il tradimento è stato un esperimento audace. È l’unico gioco a scorrimento laterale in 2D della serie, uscito in esclusiva sui primi cellulari. Nonostante i limiti hardware, il gioco ha saputo riprodurre in modo sorprendentemente fluido i combattimenti, i puzzle e lo stile artistico cinematografico tipici della serie.

La storia si svolge dopo God of War II, ampliando il mito di Kratos anche sull’hardware limitato dei primi dispositivi mobili. I giocatori hanno sferrato attacchi contro nemici mitologici, sconfitto mini-boss e superato livelli pieni di trappole – il tutto ripensato in un formato a scorrimento laterale. Per essere un gioco per cellulare di quell’epoca, si è distinto come un ’autentica esperienza di qualità da console.

Questo gioco 2D a scorrimento laterale, unico nel suo genere, ha portato il classico sistema di combattimento e lo stile artistico di God of War sui cellulari. Ha dimostrato che anche gli adattamenti semplificati possono offrire un’azione ricca di storia, proprio come alcuni dei migliori giochi di ruolo.

Perché l'abbiamo scelto Betrayal non è solo una curiosità: dimostra quanto sia forte l’identità della serie, anche in un genere completamente diverso.

Verdetto finale: anche se non è indispensabile per tutti i fan, Betrayal è un’affascinante capsula del tempo del mondo dei giochi per dispositivi mobili che conserva ancora tutta la rabbia di Kratos.

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10. God of War: Una chiamata dalla natura selvaggia [Miglior storia complementare per i nuovi giocatori]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Facebook Messenger Anno di uscita 1 febbraio 2018 Autori Santa Monica Studio (sviluppatore) / Sony Interactive Entertainment (editore) Caratteristiche uniche La narrazione interattiva basata sul testo sblocca i bozzetti concettuali Punteggio Metacritic N/A

God of War: Una chiamata dalla natura selvaggia è stato uno dei titoli più insoliti della serie: un’avventura testuale pubblicata su Facebook Messenger. Invece di combattimenti a base di pressioni frenetiche sui pulsanti, i giocatori digitavano comandi per guidare Atreus, il figlio di Kratos, nel suo primo viaggio nelle terre selvagge.

Il gioco puntava sull’esplorazione, sulle scelte e sull’immersione narrativa, offrendo ai fan uno sguardo più approfondito sul personaggio di Atreus prima degli eventi di God of War (2018). Con illustrazioni disegnate a mano ed effetti sonori suggestivi, ha regalato una storia sorprendentemente coinvolgente in un formato che la maggior parte dei giocatori non si sarebbe aspettata da questa serie.

Per i fan che amano le storie coinvolgenti, ha offerto un piacevole cambio di ritmo rispetto all’intensità dei migliori giochi di combattimento.

Perché l’abbiamo scelto Sebbene mancasse dell’azione dei titoli principali, ha messo in luce la flessibilità e la profondità narrativa della serie, dimostrando che God of War: Una chiamata dalla natura selvaggia era molto più di un semplice gioco di combattimento.

Verdetto finale: Una chiamata dalla natura selvaggia era una perla nascosta: breve, sperimentale, ma ricca di retroscena. Era il tipo di storia secondaria che faceva sembrare l’universo ancora più vasto.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie God of War?

Molti fan considerano God of War (2018) il miglior gioco della serie grazie alla sua trama avvincente, ai combattimenti ben curati e alla grafica mozzafiato. Il mix di mitologia, esplorazione e profondità emotiva lo rende un videogioco eccezionale sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Che tipo di gioco è God of War?

God of War unisce azione, combattimenti hack-and-slash e una narrazione cinematografica. Ti immergerai in battaglie frenetiche, esplorerai ambientazioni vivaci, risolverai enigmi e seguirai una storia ricca di azione ed emozioni intense. Se ti piacciono i migliori giochi hack-and-slash, ti sentirai proprio a tuo agio.

Qual è la trama generale di God of War?

La serie segue Kratos, un guerriero spartano, mentre combatte contro dei, mostri e il proprio passato. Dalla mitologia greca a quella norrena, i giochi esplorano temi come la vendetta, la famiglia e la redenzione. Ogni capitolo si basa sull’evoluzione di Kratos, con God of War ( 2018 ) che mostra la sua crescita come padre ed eroe.

Posso giocare a God of War 1 su PS5?

Sì. God of War (2005) è giocabile su PS5 tramite le raccolte rimasterizzate o grazie alla retrocompatibilità. La grafica sarà anche un po’ datata, ma i combattimenti hack-and-slash e la trama epica sono ancora divertenti per i fan. Si divertiranno a riscoprire le origini della serie.

God of War Ragnarök è un gioco difficile?

Sì, God of War Ragnarök offre livelli di difficoltà regolabili. I combattimenti possono essere impegnativi, soprattutto contro nemici potenti e boss. Il gioco è accessibile ai nuovi giocatori, ma offre anche grandi soddisfazioni ai veterani. Padroneggiare armi, rune e tattiche è fondamentale per superare gli scontri più impegnativi.