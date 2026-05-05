I 20 migliori giochi della serie Dynasty Warriors del 2026: le scelte migliori per ogni tipo di giocatore

Scegliere il miglior gioco della serie Dynasty Warriors può essere difficile, vista la grande quantità di titoli fantastici presenti nella serie. Questa guida classifica i migliori giochi, dai combattimenti intensi alle modalità cooperative e strategiche, aiutandoti a trovare quello perfetto per il tuo stile di gioco.

Con opzioni sia per chi gioca da solo sia per chi cerca un’emozionante azione cooperativa (e spin-off come Samurai Warriors), questa lista ha qualcosa per tutti. Scopri il meglio di Dynasty Warriors nel 2026 e vedi quale gioco si distingue per le migliori battaglie contro i boss, la varietà di armi e le esperienze memorabili.

Le nostre scelte migliori per il miglior gioco di Dynasty Warriors

Scegliere il miglior gioco di Dynasty Warriors dipende da ciò che ti piace di più: combattimenti intensi, modalità cooperativa o gameplay strategico. Questi cinque giochi si distinguono per le loro caratteristiche entusiasmanti, le esperienze memorabili e il fascino intramontabile. Scopri perché questi titoli sono tra le scelte migliori della serie!

1 Dynasty Warriors 9 Empires 2021 Questo gioco offre nuove emozioni grazie alle sue battaglie mozzafiato e alla modalità Empire, in cui puoi prendere decisioni che influenzano la trama. È perfetto per i giocatori che cercano un'esperienza più strategica e flessibile nella serie Dynasty Warriors. Buy now 2 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition 2013 Questo gioco offre ancora più divertimento grazie a nuovi personaggi, armi e trame avvincenti. L'espansione Xtreme Legends lo rende uno dei giochi della serie Dynasty Warriors più completi, con tantissimi contenuti per la gioia dei fan. Buy now 3 Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends 2011 Nota per i combattimenti fluidi e l'ottimo design dei personaggi, questa versione di Dynasty Warriors 7 offre più missioni e personaggi. È una scelta azzeccata per chiunque voglia ancora di più di ciò che rende Dynasty Warriors così divertente. Buy now

Questi cinque giochi Dynasty Warriors sono il punto di partenza perfetto per chiunque voglia immergersi nella serie. Continua a scorrere per vedere l’elenco completo e scoprire altri fantastici titoli da aggiungere alla tua collezione!

I 20 migliori giochi di Dynasty Warriors – Combattimenti epici ed eroi

Il miglior gioco di Dynasty Warriors può variare da persona a persona, a seconda di ciò che cerchi. Se ami i combattimenti epici, la strategia o l’azione in modalità cooperativa, ogni gioco di questa lista ha qualcosa di unico da offrirti.

Quanti di questi giochi top della serie Dynasty Warriors hai giocato?

1. Dynasty Warriors 9 Empires [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Creatori Koei Tecmo (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media 30–50 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 61 (Critici), 5,6 (Utenti)

Dynasty Warriors 9 Empires ti invita a esplorare il mondo e a costruire il tuo impero. Prenderai il controllo di un regno durante l’era dei Tre Regni. Pianificherai battaglie, stringerai alleanze e combatterai i nemici per espandere il tuo territorio.

Il gioco unisce la strategia al divertente combattimento hack-and-slash per cui la serie è famosa. Dai un’occhiata ai migliori giochi hack-and-slash per scoprire altri titoli epici e ricchi di azione.

Il gioco presenta campi di battaglia vasti e ricchi di dettagli, con ambientazioni mozzafiato e modelli dei personaggi realistici. I paesaggi maestosi e gli enormi eserciti che si scontrano sullo schermo rendono ogni scontro intenso e cinematografico. La grafica ti catapulta nell’ambientazione dei Tre Regni, trasformando ogni scontro in una grande battaglia storica.

Grazie a nuove funzionalità, come la possibilità di interagire con il mondo in modo più approfondito, i giocatori possono stringere alleanze o annientare intere fazioni. Puoi anche creare gemme per potenziare armi e statistiche. Questo aggiunge un livello di profondità e strategia che mancava nei giochi precedenti della serie.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul potenziare i tuoi generali fin dall’inizio. Possono fare davvero la differenza nelle battaglie, aiutandoti a controllare più territori più velocemente e a rendere il tuo impero più forte.

Le dimensioni del mondo sono davvero impressionanti e puoi passare ore semplicemente a esplorare e scoprire nuovi luoghi, personaggi e sfide. Non si tratta solo di combattimenti; si tratta di plasmare il mondo che ti circonda e di fare scelte che determineranno il futuro del tuo impero. Ciò che rende Dynasty Warriors 9 Empires diverso è il modo in cui puoi costruire il tuo impero mentre combatti. Prendi decisioni che cambiano il modo in cui si svolge la storia, quindi non esistono due partite uguali.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 9 Empires è perfetto per chi ama sia l’esplorazione che le battaglie frenetiche. Il gioco combina strategia e azione in un modo che lo rende sempre fresco ed emozionante.

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2. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition [Il miglior gioco classico della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Creatori Koei Tecmo (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 40–60 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 69 (Critici), 7,4 (Utenti)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition riporta in vita la classica azione hack-and-slash. Ambientato durante l’era dei Tre Regni, ti ritroverai a combattere attraverso la storia, vestendo i panni di alcuni dei personaggi più famosi della serie. Il gioco mescola combattimenti veloci e strategia, rendendo ogni scontro emozionante.

L’espansione Xtreme Legends aggiunge nuovi personaggi e armi che mantengono il gameplay sempre fresco. È un mix perfetto di azione e strategia. Vuoi ancora più azione? Dai un’occhiata ai migliori giochi di ruolo d’azione.

Il gioco è fantastico, con i suoi vasti campi di battaglia ricchi di dettagli e il design unico dei personaggi. Il mondo sembra davvero vivo mentre affronti enormi gruppi di nemici. I combattimenti divertenti ti terranno incollato allo schermo per ore.

Consiglio dell’esperto Fai salire di livello i tuoi personaggi e prova armi diverse per sbloccare mosse potenti e attacchi più forti. Questo rende le battaglie più difficili più facili e divertenti.

Con nuovi personaggi e missioni, il gioco offre un’elevata rigiocabilità. Troverai sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La modalità cooperativa rende il gioco ancora più divertente quando giochi con gli amici. Potete unire le forze per sconfiggere i nemici e affrontare sfide ancora più impegnative.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition è perfetto per chi ama le battaglie ricche di azione e apprezza la strategia. I contenuti aggiuntivi e la rigiocabilità lo rendono uno dei migliori della serie.

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3. Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors per il cambio di armi]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3 Anno di uscita 2011 Sviluppatori Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media 25–40 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 64 (Critici), 6,8 (Utenti)

Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends aggiunge una novità al gioco: il cambio d’arma. Puoi passare da un’arma all’altra durante le battaglie, il che rende i combattimenti ancora più divertenti ed emozionanti. Il gioco è ambientato nell’era dei Tre Regni e dovrai affrontare i nemici in battaglie epiche, variando le tue mosse per sconfiggerli.

Il gioco ha una grafica fantastica, con personaggi dettagliati e vasti campi di battaglia. Il combattimento è frenetico e il cambio di armi ti permette di variare gli attacchi, rendendo l’esperienza sempre nuova.

Consiglio dell’esperto Cambia arma durante le battaglie per trovare le combo migliori. Alternare le armi ti aiuterà a sconfiggere più velocemente i nemici più tosti.

Ciò che distingue questo titolo è la possibilità di cambiare arma durante il combattimento. Questo nuovo sistema ti offre un maggiore controllo sul combattimento, rendendolo più profondo ed emozionante. I giocatori che non conoscono la serie apprezzeranno la facilità con cui si entra nel gioco, mentre i fan di lunga data adoreranno la sfida di padroneggiare le combo con le armi.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends è perfetto per chi cerca combattimenti divertenti e veloci e ama la sfida di cambiare arma. Il gioco aggiunge qualcosa di nuovo alla serie, pur mantenendo le battaglie ricche di azione che tutti adorano.

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4. Dynasty Warriors: ORIGINS [Il miglior prequel della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 15–25 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 79 (critici), 8,1 (utenti)

Dynasty Warriors: ORIGINS è uno spin-off prequel che esplora i primi tempi del periodo dei Tre Regni. Il gioco si concentra sui momenti cruciali che hanno posto le basi per gli eventi della serie principale di Dynasty Warriors. Combatterai in vari territori, stringerai alleanze e lotterai per plasmare la storia iniziale dei regni.

Il gioco offre i combattimenti hack-and-slash dal ritmo serrato per cui la serie è famosa, con uno stile visivo che ricrea l’atmosfera antica di quel periodo. Gli scenari sono vastissimi, con tanta azione che si svolge su grandi campi di battaglia che ti fanno sentire parte della storia.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul completamento delle missioni secondarie per sbloccare personaggi extra e abilità potenti. Questi ti daranno un vantaggio nelle battaglie e renderanno la storia ancora più avvincente.

Ciò che distingue Dynasty Warriors: ORIGINS è la possibilità di vivere i primi anni dell’era dei Tre Regni da una prospettiva nuova. Ti piacerà scoprire come sono iniziate le storie di personaggi leggendari come Cao Cao e Liu Bei, senza rinunciare ai tradizionali combattimenti hack-and-slash.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: ORIGINS è perfetto per i fan che vogliono immergersi negli albori dell’era dei Tre Regni. L’approccio innovativo al gameplay e le nuove prospettive sui personaggi amati lo rendono un’entusiasmante aggiunta alla serie.

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5. Dynasty Warriors 8 Empires [Il miglior gioco di strategia della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media 40–70 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 63 (Critici), 6,6 (Utenti)

Dynasty Warriors 8 Empires offre un ottimo mix di strategia e combattimenti avvincenti. Sei tu a controllare un impero, prendendo decisioni importanti su alleanze, battaglie e territori. L’obiettivo non è solo combattere, ma anche gestire ed espandere il tuo impero.

Ciò che rende Dynasty Warriors 8 Empires unico è il modo in cui combina azione e strategia. I giocatori che amano pianificare in anticipo e gestire un impero mentre combattono apprezzeranno le nuove sfide che questo gioco propone. È un vero e proprio gioco di impero che ti permette di controllare sia le battaglie che la crescita del tuo territorio, un titolo che spicca nella serie Dynasty Warriors.

Consiglio dell’esperto Per avere successo, assicurati di stringere alleanze solide fin dall’inizio. Mantieni equilibrate le risorse del tuo impero e usa il tuo esercito con saggezza per ottenere un maggiore controllo.

Il gioco ti offre la possibilità di gestire battaglie su vasta scala, ma ti permette anche di decidere come far crescere e proteggere il tuo impero. Dovrai pianificare con attenzione ogni mossa mentre sposti i tuoi eserciti sulla mappa del mondo. La grafica è ricca e mette in risalto le battaglie e i paesaggi della Cina antica, facendo sentire il gioco come una vera e propria parte della storia.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 8 Empires è perfetto per i giocatori che amano la strategia e vogliono controllare sia l’azione sul campo di battaglia sia la crescita del proprio impero. Il gioco unisce una pianificazione intelligente a combattimenti frenetici, per un’esperienza fresca e divertente.

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6. Dynasty Warriors 6 [Il miglior gioco sperimentale della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, PS3, PS Portable, Xbox 360 Anno di uscita 2008 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 20–30 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 60 (critici), 7,0 (utenti)

Dynasty Warriors 6 introduce un nuovo stile grafico sperimentale e meccaniche di gioco innovative. Il gioco offre combattimenti hack-and-slash dal ritmo serrato con un approccio visivo diverso che lo distingue dai titoli precedenti della serie. Se ti piacciono i giochi di strategia, questo aggiunge un ulteriore livello di pensiero tattico nelle battaglie su larga scala, rendendolo un titolo da non perdere.

I giocatori si cimentano in battaglie su larga scala, prendendo il controllo di potenti guerrieri mentre affrontano vari obiettivi per raggiungere la vittoria. La grafica e il design dei personaggi sono più stilizzati, conferendo al gioco un’atmosfera unica rispetto al resto della serie.

Consiglio dell’esperto Prendi confidenza con le nuove meccaniche di combattimento fin dall’inizio. Il ritmo più lento del gioco e i comandi diversi potrebbero sembrare complicati all’inizio, ma con la pratica sbloccherai combo e mosse più potenti.

Anche il sistema di combattimento ha subito delle modifiche, con l’aggiunta di nuove meccaniche a cui potrebbe volerci un po’ di tempo per abituarsi. Alcuni giocatori adorano questa scelta audace, mentre altri hanno opinioni contrastanti sui cambiamenti. In ogni caso, il gioco offre tantissime battaglie ricche di azione e una nuova interpretazione della formula di Dynasty Warriors.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 6 è perfetto per i giocatori alla ricerca di un approccio fresco e sperimentale alla serie. Se sei un fan della serie e vuoi provare qualcosa di diverso, questo titolo offre un'interessante svolta al gameplay a cui sei abituato.

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7. Dynasty Warriors 5 [Il miglior gioco classico della serie Dynasty Warriors in termini di combattimento]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, Xbox, Xbox 360 Anno di uscita 2005 Sviluppatori Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 15–25 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 85 (critici), 8,1 (utenti)

Dynasty Warriors 5 riporta in scena i classici combattimenti che i fan adorano, con una grafica migliorata e un gameplay più fluido. Comandi potenti guerrieri per farti strada tra orde di nemici. Ti farai strada tra folle enormi e sconfiggerai i nemici con combo frenetiche, proprio come nei classici giochi della serie Dynasty Warriors.

La grafica è stata migliorata, con ambienti e modelli dei personaggi più dettagliati, che rendono il gioco più vivo pur rimanendo fedele alla classica formula di Dynasty Warriors. Il combattimento veloce rende ogni battaglia emozionante e ti piacerà tantissimo affrontare enormi forze nemiche.

Consiglio dell’esperto Prenditi il tempo necessario per imparare le mosse uniche di ogni personaggio. Padroneggiarle ti aiuterà a superare i livelli più velocemente e renderà ogni combattimento più dinamico.

Le meccaniche facili da imparare e i combattimenti divertenti rendono questo gioco una scelta eccellente sia per i neofiti che per i fan di lunga data. È anche uno dei migliori giochi a schermo diviso per chi ama l’azione cooperativa locale. Dynasty Warriors 5 è perfetto per chiunque cerchi combattimenti classici con un look aggiornato e una giocabilità più fluida.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 5 è l’ideale per i giocatori che amano l’azione veloce e frenetica con un tocco di strategia. I miglioramenti al combattimento e alla grafica lo rendono un gioco di spicco della serie.

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8. Dynasty Warriors 4 [Il gioco della serie Dynasty Warriors più equilibrato]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS2, Xbox Anno di uscita 2003 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media 20–30 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 78 (Critici), 7,5 (Utenti)

Dynasty Warriors 4 unisce azione frenetica e strategia intelligente. I giocatori controllano famosi guerrieri dell’era dei Tre Regni, combattendo contro enormi gruppi di nemici. Il gioco ha più personaggi che mai, ognuno con mosse e stili di gioco unici. Per vincere, dovrai scegliere i guerrieri giusti per ogni missione.

La grafica è incredibile e mette in risalto vasti campi di battaglia pieni di nemici. Il gioco raggiunge un ottimo equilibrio tra combattimento e strategia, rendendolo uno dei migliori titoli della serie Dynasty Warriors per gli appassionati.

Consiglio dell’esperto Prova personaggi diversi per trovare quello che si adatta meglio al tuo stile. Ogni personaggio ha punti di forza e mosse diverse che ti aiutano in situazioni diverse.

Con un gameplay solido, più personaggi e un sistema di combattimento ben bilanciato, Dynasty Warriors 4 è considerato uno dei migliori della serie. È perfetto sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data che vogliono godersi il meglio di Dynasty Warriors.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 4 è fantastico per chi ama l’azione e la strategia. Il suo gameplay equilibrato e il vasto roster di personaggi lo rendono un titolo imperdibile per qualsiasi fan della serie.

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9. Dynasty Warriors 3 [Il miglior gioco 3D della serie Dynasty Warriors dei primi tempi]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox Anno di uscita 2001 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 15–25 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 78 (critici), 7,9 (utenti)

Dynasty Warriors 3 è il primo gioco della serie a offrire battaglie completamente in 3D. Prendi il controllo di famosi guerrieri dell’era dei Tre Regni e combatti contro centinaia di nemici. Il gioco introduce nuove combo, rendendo l’azione più veloce ed emozionante.

La grafica è decisamente migliorata, con personaggi dettagliati e vasti campi di battaglia. Puoi anche giocare con un amico in modalità a due giocatori, il che rende il tutto ancora più divertente. Ci sono nuovi modi per potenziare le tue armi e abilità, dandoti un maggiore controllo sui combattimenti.

Consiglio dell’esperto Prova diversi personaggi e le loro mosse uniche per trovare le combo migliori. Imparare queste combo ti aiuterà a sconfiggere nemici più forti e a superare livelli più difficili.

Dynasty Warriors 3 è perfetto per chiunque ami le battaglie veloci e la strategia. Il mondo in 3D e il sistema di combattimento migliorato rappresentano un grande passo avanti per la serie.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 3 è un gioco divertente sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data. Le nuove funzionalità e i combattimenti avvincenti lo rendono una scelta eccellente per chiunque ami i giochi d’azione.

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10. Dynasty Warriors 2 [Il miglior sequel classico della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PS3 Anno di uscita 2000 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 15–25 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 75 (critici), 8,1 (utenti)

Dynasty Warriors 2 è il gioco che ha gettato le basi per l’intera serie. Allontanandosi dalle sue origini incentrate sui duelli uno contro uno, questo sequel ha introdotto battaglie su larga scala in cui controlli un potente guerriero che sbaraglia ondate di nemici.

È stata una pietra miliare, che ha unito elementi apprezzati dagli appassionati dei migliori giochi di strategia in tempo reale con il combattimento veloce in stile hack-and-slash che ha caratterizzato la serie. È il primo titolo a incarnare lo stile di combattimento “Musou” che i fan conoscono oggi.

Le attività principali includono combattere contro centinaia di soldati su mappe estese, portare a termine gli obiettivi e guidare il tuo esercito alla vittoria. Lo stile grafico rappresentò un enorme balzo in avanti per l’epoca, con modelli dei personaggi più fluidi, campi di battaglia più vasti e ambienti più dettagliati rispetto all’originale.

Consiglio dell’esperto Resta vicino ai tuoi ufficiali nelle battaglie più difficili. Possono aiutarti a coprirti le spalle quando sei in inferiorità numerica e rendere le battaglie più facili da gestire.

Ciò che ha reso Dynasty Warriors 2 un gioco unico è stata la sua formula semplice ma avvincente: combattimenti veloci, un numero enorme di nemici e l’emozione di falciare interi eserciti. È stata un’esperienza fresca ed emozionante su PlayStation 2 e ha gettato le basi per tutto ciò che è venuto dopo.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 2 è un classico che i fan apprezzeranno per il mix di grafica migliorata, battaglie più grandi e la nascita dell’iconico stile di gioco Musou.

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11. Dynasty Warriors: Gundam [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors con i mecha]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2007 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Bandai Namco / Koei Tecmo (editori) Durata media di gioco 20–35 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 55 (Critici), 6,0 (Utenti)

Dynasty Warriors: Gundam prende l’azione frenetica di Dynasty Warriors e la mescola alle battaglie tra robot giganti dell’universo di Gundam. Invece di combattere come generali a cavallo, piloti dei mobile suit, ognuno con le proprie armi e il proprio stile di combattimento, su vasti campi di battaglia pieni di mech nemici.

I giocatori passano la maggior parte del tempo a combattere ondate di nemici, portare a termine missioni e potenziare diversi mobile suit Gundam. La grafica ispirata agli anime è davvero notevole, con armi laser dai colori vivaci, grandi esplosioni e design dettagliati dei mecha che fanno sembrare ogni battaglia parte integrante della serie Gundam.

Consiglio dell’esperto Prova diversi mobile suit all’inizio del gioco. Alcuni sono più veloci e più adatti al combattimento ravvicinato, mentre altri puntano su una potenza di fuoco maggiore.

Questo gioco è unico perché unisce le battaglie su larga scala di Dynasty Warriors allo stile e alla trama di Gundam. Volare nello spazio o lanciarsi all’assalto su campi di battaglia futuristici aggiunge una ventata di novità al familiare gameplay Musou.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Gundam è un crossover divertente che unisce il combattimento Musou all’emozione di pilotare robot giganti. È un gioco imperdibile per i fan di Gundam e per chiunque voglia provare una versione diversa di Dynasty Warriors.

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12. Dynasty Warriors: Gundam Reborn [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors con mecha, perfettamente rifinito]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, PS Vita Anno di uscita 2013 (Giappone), 2014 (in tutto il mondo) Creatori Omega Force (sviluppatore), Bandai Namco (editore) Durata media di gioco 25–40 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 64 (Critici), 7,5 (Utenti)

Dynasty Warriors: Gundam Reborn migliora i precedenti titoli di Gundam con comandi più fluidi, una grafica aggiornata e battaglie più grandi. L’idea è quella di prendere la classica formula Musou e renderla più raffinata e veloce.

Puoi scegliere tra il più vasto roster di Gundam della serie, che copre tanti archi narrativi degli anime. Ti ritroverai a combattere in battaglie epiche, a rigiocare famose missioni della storia e a potenziare i tuoi mobile suit con armi e parti più potenti. La grafica in stile anime spicca con le spade laser luminose, gli effetti particellari spettacolari e i mech che sembrano usciti direttamente dalle serie TV.

Consiglio dell’esperto Sblocca e potenzia subito il tuo mobile suit preferito. Un mobile suit potente e perfettamente ottimizzato rende molto più facili le missioni più difficili della fase avanzata del gioco.

Il roster ampliato e il sistema di combattimento migliorato rendono questo titolo uno dei preferiti dai fan. Molti giocatori lo considerano il gioco della serie Gundam Warriors più completo, che ti offre la libertà di goderti sia le trame classiche che l’azione esagerata in stile Musou in un unico pacchetto. Si distingue inoltre nella storia della serie come il titolo Gundam più raffinato.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Gundam Reborn è il mix perfetto tra i combattimenti di Dynasty Warriors e le battaglie tra mecha di Gundam, con un gameplay più fluido e il roster più ampio di sempre. È la scelta perfetta per i fan di Gundam.

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13. Dynasty Warriors: Strikeforce [Miglior gioco Dynasty Warriors in modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, PS Portable, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 20–35 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 65 (Critici), 7,1 (Utenti)

Dynasty Warriors: Strikeforce stravolge la solita formula Musou mettendo la modalità cooperativa al centro dell’attenzione. Invece di sbaragliare eserciti da solo, puoi allearti con gli amici per affrontare missioni piene di nemici giganteschi e boss. Questo lo rende uno dei migliori giochi cooperativi per gli appassionati del gioco di squadra.

I giocatori passano la maggior parte del tempo a far salire di livello i personaggi, a creare nuove armi e a sbloccare abilità. Gli elementi RPG ti danno motivi per macinare punti esperienza e migliorare la tua configurazione, mentre le missioni ti spingono a fare affidamento sul lavoro di squadra. Lo stile visivo è più appariscente rispetto ai giochi precedenti, con combattimenti aerei veloci e mosse speciali che sembrano quasi una battaglia da anime.

Consiglio dell’esperto Crea una squadra equilibrata per il multiplayer. Unire personaggi potenti a quelli di supporto rende molto più facili i combattimenti contro i boss più tosti.

I fan spesso considerano questo gioco uno degli spin-off più originali della serie Dynasty Warriors. Combinando la progressione tipica dei giochi di ruolo con l’azione cooperativa, Strikeforce offre ai giocatori un nuovo modo di godersi i combattimenti Musou, mantenendo l’attenzione sul lavoro di squadra.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Strikeforce è un’ottima scelta per chiunque ami il gioco cooperativo e lo stile RPG. Offre una visione diversa della serie che premia la strategia, i potenziamenti e il gioco con gli amici.

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14. Dynasty Warriors: Strikeforce 2 [Il miglior gioco multiplayer della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS3, PS Portable Anno di uscita 2010 (solo in Giappone) Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 25–40 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic N/A (uscita solo in Giappone)

Dynasty Warriors: Strikeforce 2 riprende l’azione cooperativa del primo gioco e la porta a un livello superiore. Aggiunge più missioni, più personaggi e sistemi perfezionati per offrire ai giocatori un’esperienza più lunga e approfondita.

I giocatori si divertono a fare squadra con gli amici per superare grandi battaglie, raccogliere equipaggiamento e personalizzare i propri personaggi. La progressione in stile RPG incoraggia a macinare punti esperienza e a sperimentare nuove configurazioni. Il combattimento è ancora veloce e spettacolare, con mosse aeree ed effetti colorati che spingono la PSP al limite.

Consiglio dell’esperto Prima di iniziare le missioni, assegna i ruoli alla tua squadra. Avere un mix di attaccanti potenti, combattenti a distanza e personaggi di supporto rende più facili gli scontri difficili.

Ciò che distingue questo sequel è la sua rigiocabilità. Con un roster più ampio e una maggiore varietà di missioni, mantiene fresco il gioco in cooperativa e offre ai giocatori più motivi per tornare a giocarci.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Strikeforce 2 è la versione più solida e raffinata del primo gioco. Con più personaggi, missioni e azione di squadra, è un’ottima scelta per chiunque ami il gameplay Musou in modalità cooperativa.

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15. Dynasty Warriors 4: Empires [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors dedicato alla costruzione di un impero]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, Xbox Anno di uscita 2004 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 20–35 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 72 (critici), 7,4 (utenti)

Dynasty Warriors 4: Empires è stato il primo gioco della serie a unire la strategia di costruzione di un impero alle classiche battaglie hack-and-slash. Invece di limitarti a combattere, ti occupi anche di governare un regno prendendo decisioni politiche, stringendo alleanze e pianificando le tue mosse successive.

Il gameplay si divide tra la gestione del tuo impero e la guida delle truppe in battaglia. Dal punto di vista strategico, recluti ufficiali, gestisci le risorse e decidi come espandere il tuo territorio.

Quando inizia la battaglia, ti tuffi nell’azione e sbaragli grandi gruppi di nemici in rapidi combattimenti Musou. La grafica era nitida per l’epoca, con mappe enormi e battaglie che catturavano il caos di quel periodo.

Consiglio dell’esperto Assumi ufficiali forti il prima possibile. Ti danno più potere sia nelle battaglie che nelle riunioni strategiche, rendendo il tuo impero più difficile da sconfiggere.

Ciò che ha reso speciale questo gioco è stato il mix di strategia e azione. Ha offerto ai fan un nuovo modo di vivere la storia dei Tre Regni, e la combinazione di pianificazione e combattimento ha aggiunto un grande valore di rigiocabilità.

Verdetto finale: Dynasty Warriors 4: Empires è un’ottima scelta per i giocatori che vogliono qualcosa di più dell’azione. Con il suo mix di costruzione dell’impero e battaglie veloci, è uno degli spin-off più interessanti della serie e si distingue ancora oggi come uno dei migliori giochi per giocatore singolo per gli appassionati di strategia e combattimento.

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16. Dynasty Warriors: Next [Il miglior gioco portatile della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS Vita Anno di uscita 2011 (Giappone), 2012 (nel resto del mondo) Creatori Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 15–25 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 67 (critici), 7,6 (utenti)

Dynasty Warriors: Next porta l’azione della serie su PlayStation Vita. Mantiene lo stesso genere hack-and-slash, ma è pensato per funzionare meglio su una console portatile.

I giocatori affrontano le missioni, sconfiggono grandi gruppi di nemici e potenziano i loro personaggi preferiti. Il gioco sfrutta anche il touchscreen e i comandi di movimento della Vita per mosse speciali e minigiochi. Ad alcuni giocatori queste caratteristiche non sono piaciute molto, ma altri hanno apprezzato il fatto che abbiano dato al gioco un tocco di freschezza.

Per essere un gioco portatile, la grafica è davvero notevole. Mappe estese, attacchi spettacolari e battaglie fluide lo rendono simile alle versioni per console, pur rimanendo facile da giocare in movimento.

Consiglio dell’esperto Usa le mosse finali sul touchscreen quando affronti i boss. Sono veloci e possono darti un vantaggio nelle battaglie più difficili.

Ciò che distingue questo gioco è il modo in cui porta la modalità Musou su una console portatile. È una versione più leggera e veloce della serie principale, facile da giocare ovunque ti trovi.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Next è un’ottima scelta se cerchi l’azione Musou da portare sempre con te. È snello, divertente e pensato apposta per il gioco su console portatile.

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17. Dynasty Warriors: Godseekers [Il miglior gioco di ruolo tattico della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS4, PS Vita Anno di uscita 2016 (Giappone), 2017 (nel resto del mondo) Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei Tecmo (editore) Durata media di gioco 30–50 ore (Storia principale + Contenuti extra) Punteggio Metacritic 70 (critici), 6,6 (utenti)

Dynasty Warriors: Godseekers stravolge la solita formula Musou trasformandola in un RPG tattico. Invece di scontrarti con grandi gruppi di nemici, le battaglie si svolgono su una griglia dove muovi le unità, organizzi gli attacchi e pianifichi attentamente le tue mosse.

I giocatori controllano gli eroi sulle mappe, combattono i nemici a distanza e usano abilità speciali per vincere. Il gioco richiede più pianificazione e strategia rispetto ai titoli principali, rendendolo più simile a giochi come Fire Emblem Warriors, ma con i personaggi e la trama di Dynasty Warriors.

La grafica è vivace e colorata, con mappe che ti permettono di vedere facilmente le tue opzioni tattiche. Le scene animate e il design dei personaggi mantengono lo stile ispirato agli anime per cui la serie è famosa.

Consiglio dell’esperto Usa gli attacchi combinati ogni volta che puoi. Permettono a più personaggi di attaccare contemporaneamente e, se li sincronizzi bene, puoi spazzare via un intero gruppo di nemici in un solo turno.

Ciò che distingue Godseekers è quanto sia diverso dalla serie principale di Dynasty Warriors. Invece di un frenetico martellare di pulsanti, offre ai fan battaglie più lente e ponderate, pur utilizzando gli stessi personaggi che conoscono dalla serie.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Godseekers è un'ottima scelta per i fan che amano la strategia. Con il suo mix di tattiche, volti familiari e un nuovo tipo di combattimento, rappresenta una ventata di freschezza per la serie.

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18. Dynasty Warriors: Overlords [Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors dedicato alla gestione del regno]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Mobile (iOS, Android) Anno di uscita 2021 (Cina), 2022 (altre regioni) Creatori SuperNova Overseas Limited (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Servizio live in corso Punteggio Metacritic N/A

Dynasty Warriors: Overlords porta la serie sui dispositivi mobili con un mix di gestione del regno e battaglie d’azione. Raccoglierai risorse, recluterai ufficiali ed espanderai il tuo territorio, senza rinunciare a lanciarti in combattimenti in tempo reale contro ondate di nemici.

Per la maggior parte del tempo, i giocatori devono destreggiarsi tra due attività principali: gestire il proprio regno e guidare i soldati in battaglia. Dal punto di vista strategico, dovrai prendere decisioni relative alle costruzioni e alle risorse. Dal punto di vista dell’azione, combatterai contro folle enormi nei rapidi combattimenti in modalità Musou.

La grafica è vivace e curata, pensata per rendere al meglio sui dispositivi mobili pur rimanendo fedele allo stile della serie. Su PC, usare il miglior monitor da gaming fa risaltare ancora di più i dettagli nelle battaglie su larga scala.

Consiglio dell’esperto Potenzia i tuoi generali e aumenta la produzione di risorse fin dall’inizio. Un’economia solida e ufficiali potenti renderanno le battaglie e le espansioni successive molto più facili.

Ciò che rende speciale questo gioco è il modo in cui combina due stili molto diversi. Trovi la pianificazione dei giochi di strategia e l’adrenalina dei combattimenti in tempo reale, tutto in un unico pacchetto.

Verdetto finale: Dynasty Warriors: Overlords è un’ottima scelta per i fan che amano sia la gestione che l’azione. Con la gestione del regno e le classiche battaglie Musou, offre ai giocatori un modo nuovo di godersi Dynasty Warriors su cellulare.

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19. Dynasty Warriors (1997) [Il miglior gioco classico della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation Anno di uscita 1997 Creatori Omega Force (sviluppatore), Koei (editore) Durata media di gioco 10–15 ore (modalità arcade) Punteggio Metacritic N/A

Dynasty Warriors (1997) è il primissimo gioco della serie, ed è diverso dagli altri. Invece di combattere contro enormi eserciti, questo è un gioco di combattimento uno contro uno con le armi. Scegli un guerriero e combatti in duelli, usando combo e tempismo per vincere.

La grafica era impressionante per l'epoca e ogni personaggio aveva mosse e uno stile unici. Anche se non presenta le grandi battaglie per cui la serie è diventata famosa, ha fatto conoscere ai giocatori molti dei personaggi che vediamo ancora oggi, ponendo le basi per tutti i giochi che sono seguiti.

Consiglio dell’esperto Concentrati sull’imparare alcune combo con un solo personaggio. Vincere gli incontri diventa molto più facile.

Se ti piacciono i combattimenti uno contro uno di Dynasty Warriors (1997), potrebbero piacerti anche altri grandi giochi di combattimento in cui mosse strategiche e combo sono la chiave per la vittoria.

Verdetto finale: Dynasty Warriors (1997) è un classico per i fan che vogliono scoprire come è nata la serie. È più semplice e diverso, ma comunque divertente per chi è interessato alle origini di Dynasty Warriors.

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20. Dynasty Tactics 2 (2003) [Il miglior gioco di pura strategia della serie Dynasty Warriors]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2 Anno di uscita 2003 Sviluppatore(i) Omega Force (sviluppatore), Koei (editore) Durata media di gioco 40–60 ore (percorsi narrativi multipli) Punteggio Metacritic 78 (critici), 7,3 (utenti)

Dynasty Tactics 2 è tutto incentrato sulla strategia e porta la serie Dynasty Warriors in una nuova direzione. Invece dell’azione frenetica, muovi gli ufficiali su una griglia e organizzi attacchi a catena. Collegando gli attacchi di personaggi diversi, puoi abbattere grandi gruppi di nemici in una sola mossa. Il segreto sta nel pensare in anticipo e usare i personaggi giusti.

Il gioco offre anche diversi percorsi narrativi, il che lo rende divertente da giocare più di una volta. Le mappe e i ritratti sono semplici ma chiari, mantenendo l’attenzione sulla strategia e sulla tattica.

Consiglio dell’esperto Crea tattiche a catena ogni volta che puoi. Possono ribaltare completamente l’esito della battaglia a tuo favore.

Uno dei punti di forza di Dynasty Tactics 2 è che include tutti i personaggi dei giochi originali della serie Dynasty Warriors. Potrai usare le loro abilità speciali e costruire la tua strategia con loro. La trama mantiene il gioco avvincente, portandoti alla fine a grandi momenti in cui sconfiggerai nemici potenti.

Verdetto finale: Dynasty Tactics 2 è perfetto per chi ama la pianificazione e la strategia. Con combo complesse e trame ramificate, è uno degli spin-off più ben fatti della serie.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie Dynasty Warriors?

Il miglior gioco della serie Dynasty Warriors è Dynasty Warriors 9 Empires. Unisce battaglie su larga scala alla strategia e permette ai giocatori di governare il proprio regno. I fan adorano il modo in cui questo titolo della serie Empires combina la pianificazione con il combattimento Musou, rendendolo uno dei giochi più forti della serie.

Quanti giochi di Dynasty Warriors ci sono?

Ci sono circa 20 giochi principali e spin-off. Questo include i titoli numerati, le versioni Empires, Xtreme Legends e i crossover come Gundam e Warriors Orochi.

Quanti capitoli ci sono in Dynasty Warriors Origins?

Dynasty Warriors: ORIGINS ha cinque capitoli. Ognuno di essi copre i primi anni dell’era dei Tre Regni, mostrando come gli eroi famosi salgono al potere, combattono e plasmano la storia.

Qual è l'ultimo gioco della serie Dynasty Warriors?

L'ultimo gioco della serie Dynasty Warriors è Dynasty Warriors: ORIGINS (2025). Questa versione offre un'esperienza di gioco rinnovata, con meccaniche perfezionate, nuovi elementi narrativi e un sistema di combattimento aggiornato, pur rimanendo fedele all'essenza della serie, ricca di azione.

Qual è il primo gioco della serie Dynasty Warriors?

Il primo Dynasty Warriors è uscito nel 1997 su PlayStation. Era un picchiaduro uno contro uno, non le grandi battaglie hack-and-slash per cui la serie è famosa oggi.

Da quale Dynasty Warriors iniziare?

Un buon punto di partenza è Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition. Ha un gameplay fluido, un roster enorme e una modalità storia completa facile da seguire per i nuovi giocatori.