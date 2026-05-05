La classifica definitiva dei migliori giochi della serie Call of Duty mai usciti

La maggior parte di voi sarà d’accordo con me quando dico che la serie Call of Duty (CoD) ha portato gli sparatutto in prima persona a un livello superiore. Classici come Counter-Strike, Half-Life e Medal of Honor hanno aperto la strada al multiplayer, alla narrazione e all’uso di elementi storici.

Ma CoD? Ha preso tutti questi elementi e li ha potenziati. CoD ci ha regalato azione e trame da film hollywoodiani, una modalità multigiocatore frenetica e migliorata, oltre a una grafica realistica. In oltre due decenni, ha segnato l’infanzia di tantissimi e è diventata la serie di sparatutto in prima persona che tutti volevano battere.

Ho setacciato questa serie iconica per proporti i MIGLIORI giochi di Call of Duty. Questa classifica mette in evidenza le caratteristiche principali di ogni gioco, dal migliore al peggiore. Ripensare ai tempi in cui cercavo di giocare a Nuketown 2025 in Black Ops II mentre preparavo questa lista è stato un piacevole viaggio nei ricordi. E, non ti nascondo, mi ha fatto venire voglia di giocarci di nuovo.

Non è stato facile decidere la classifica. I giocatori di CoD sono fortemente divisi sui loro preferiti. Non li biasimo. Questa serie occupa un posto speciale nei miei ricordi e crescere con essa mi ha reso anch’io piuttosto esigente. Ma ho considerato ogni aspetto per mantenere questa lista obiettiva. Continua a leggere per scoprire come ho stabilito la classifica.

Le migliori scelte: i migliori giochi di Call of Duty

A proposito del voto collettivo, Black Ops 2 ha vinto 3 volte in 3 diverse occasioni. Per darti un’idea di massima e un punto di partenza, ecco i nostri primi 5 in classifica:

1 Call of Duty: Black Ops 2 2012 La Guerra Fredda incontra la guerra del futuro. Equipaggiamenti "Pick 10", scelte ramificate. Buy now 2 Call of Duty: Black Ops 2010 Missioni sotto copertura, teorie del complotto, i classici Zombi. Buy now 3 Call of Duty: Modern Warfare 2019 Price è tornato. Modalità Realismo, cross-play con gli amici. Buy now

Vuoi scoprire la lista completa dei migliori giochi di Call of Duty mai usciti? Continua a scorrere per vedere i titoli di punta, cosa li rende speciali e per trovare le offerte migliori.

Perché Call of Duty continua a essere un fenomeno nel mondo dei videogiochi?

I giochi della serie Call of Duty sono ben più che semplici giochi sparatutto in prima persona: sono veri e propri fenomeni culturali. CoD ha unito milioni di persone in tutto il mondo, dalla gente comune come noi ai professionisti degli eSport a tempo pieno.

La particolarità di CoD è che la sua formula cambia sempre, ma in realtà non cambia mai. C’è qualcosa in quelle campagne da cardiopalma, nell’esperienza multigiocatore competitiva e negli archi narrativi sempre nuovi che ci è rimasto impresso per sempre.

Ricordo ancora la lotta avvincente di correre in spazi ristretti e schivare le granate a Nuketown o quella missione, “No Russian”, di Modern Warfare 2 che mi ha colpito dritto allo stomaco. È qualcosa che mi è rimasto impresso nella mente. E il multiplayer? È solo caos, ma nel senso migliore del termine.

Probabilmente potrei tenere un TED talk su tutti quei giochi leggendari su Nuketown o Terminal. È proprio quella nostalgia che continua ad attirare me – e tutti gli altri – a tornare regolarmente, anche quando continuano a reinventare le cose.

CoD non si adagia mai sugli allori: è sempre alla ricerca di nuovi modi per reinventarsi. Con la modalità Zombi, il Battle Royale (Warzone) e la grafica delle torrette. È proprio questa fusione tra nostalgia e innovazione che riporta tutti a giocare a CoD, ancora e ancora.

Come abbiamo scelto i migliori giochi di Call of Duty

Stabilire la classifica dei migliori giochi di Call of Duty non è stata proprio una passeggiata, ma ho voluto essere imparziale nel valutare la serie di Call of Duty. Mi sono concentrato su ciò che rende ogni gioco memorabile e straordinario. Ho preso in considerazione la trama, il gameplay, la modalità multigiocatore e la grafica. Ho rigiocato alcuni dei miei titoli preferiti che possedevo, come alcuni Black Ops e Modern Warfare, per rinfrescarmi la memoria.

Ecco i fattori che abbiamo preso in considerazione:

Trama e qualità della campagna

Esperienza multigiocatore e innovazione

Grafica e prestazioni tecniche

Modalità di gioco e rigiocabilità

Accoglienza da parte dei fan e consensi della critica

Analizzare a fondo ogni singolo elemento del gioco mi ha aiutato a capire meglio il quadro generale di ogni titolo e perché si è guadagnato il suo posto in classifica.

1. Call of Duty: Black Ops 2

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Guerra Fredda, futuro prossimo 2025

Sinossi del gioco: Black Ops 2 ti catapulta in un mondo fatto di vendetta, tecnologia e caos bellico futuristico.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Goditi una trama basata sulle tue scelte e percorsi ramificati nella campagna.

e percorsi ramificati nella campagna. Il sistema “Pick 10” presente nella modalità multigiocatore ha rivoluzionato il modo in cui i giocatori possono configurare il proprio equipaggiamento.

Punteggio Metacritic: 83/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: anche se i fan di CoD si insultano allegramente a vicenda per le loro preferenze, hanno comunque scelto all’unanimità Black Ops 2 come numero uno in diversi sondaggi online.

Black Ops 2 è uno dei preferiti per un motivo. La campagna era innovativa: ogni scelta contava e il multiplayer era super coinvolgente. Tutti hanno adorato quelle classiche mappe di Zombies come TranZit e Buried.

Cosa mi è piaciuto: Nuketown 2025. Ero praticamente un disastro su questa mappa, ma è proprio questo che la rendeva divertente.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto oltre 29 milioni di copie e ha influenzato profondamente i titoli successivi grazie alla trama basata sulle scelte del giocatore.

Ideale per: chi ama le campagne avvincenti e il divertimento in multiplayer.

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2. Call of Duty: Black Ops

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fredda, anni '60

Sinossi del gioco: Questo titolo ti catapulterà in missioni segrete e complesse che ti lasceranno a bocca aperta.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Missioni basate sulle tue scelte e una trama cospirativa da urlo.

e una trama cospirativa da urlo. La modalità Zombi ti regalerà ore e ore di caos in modalità cooperativa.

Punteggio Metacritic: 87/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: i giocatori sono impazziti per i colpi di scena della campagna e per il tuffo nel passato con le armi della Guerra Fredda. Apprezzato per la profondità narrativa e la classica modalità Zombi.

Cosa mi è piaciuto: La trama imprevedibile e la modalità Zombi! L’ho giocato su Wii.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto oltre 30 milioni di copie. Black Ops è un titolo colossale che ha reso l’intera serie ancora più famosa.



Ideale per: gli appassionati di thriller di spionaggio.

3. Call of Duty: Modern Warfare

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Epoca moderna, paese immaginario del Medio Oriente

Sinossi del gioco: Il capitano Price è tornato. Preparati a missioni crude e intense.

Caratteristiche principali e innovazioni:

La modalità di gioco “Realismo” ha davvero alzato il livello. Niente HUD, solo tu e il combattimento puro.

ha davvero alzato il livello. Niente HUD, solo tu e il combattimento puro. Gioco multipiattaforma. Finalmente puoi formare una squadra e giocare con gli amici su PC, Xbox o PlayStation.

Punteggio Metacritic: 80/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: tutti erano entusiasti di rivedere Price. Il gameplay è stato molto apprezzato.

Cosa mi è piaciuto: uno dei momenti migliori per me è stato muovermi furtivamente durante quella missione notturna con gli occhiali per la visione notturna. Pulire le stanze sembrava così reale che mi sono ritrovato a sudare freddo.

Vendite e impatto sul settore: ha avuto un successo pazzesco nelle vendite — 600 milioni di dollari nei primi tre giorni. Infinity Ward ha davvero dato il massimo per far sembrare la serie di nuovo fresca.

Ideale per: Gli appassionati di realismo e di azione classica.

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4. Call of Duty 4: Modern Warfare

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 Epoca moderna, Medio Oriente ed Europa orientale

Sinossi del gioco: Si riparte con il Capitano Price e Soap. La tua missione? Fermare le minacce globali, combattere i terroristi e sopravvivere.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Missioni iconiche vieni a vedere “All Ghillied Up”

vieni a vedere “All Ghillied Up” Le serie di uccisioni e i bonus hanno cambiato per sempre il multiplayer.

Punteggio Metacritic: 94/100 dalla critica.

Reazione dei giocatori: I giocatori si sono sentiti fortunati grazie alla campagna rivoluzionaria. Non puoi biasimarli, era il 2007. La maggior parte dei giocatori ritiene che questo gioco abbia ridefinito l’intero genere degli sparatutto in prima persona.

Cosa mi è piaciuto: Richiedere attacchi aerei dopo aver accumulato serie di uccisioni non stancava mai. L’emozione di fare il cecchino in “All Ghillied Up” con il Capitano Price che sussurrava le istruzioni era davvero speciale all’epoca.

Vendite e impatto sul settore: un momento che ha definito il genere, che ha portato CoD allo status di superstar. Ha venduto 17 milioni di copie.

Ideale per: gli appassionati di FPS che vogliono un po’ di nostalgia con sparatorie intense.

5. Call of Duty: Modern Warfare II

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fredda, futuro prossimo 2025

Sinossi del gioco: Ghost e Soap si riuniscono per affrontare una minaccia globale sempre più grave. Questo nuovo Modern Warfare ti terrà con il fiato sospeso.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Missioni cooperative che ti permettono di decidere come affrontare ogni obiettivo.

come affrontare ogni obiettivo. IA migliorata, che rende ogni scontro più impegnativo, realistico e originale.

Punteggio Metacritic: 75/100 secondo i critici.

Reazione dei giocatori: Tutti erano entusiasti di rivedere Ghost, e la trama ha offerto un bel mix di nostalgia e azione.

Cosa mi è piaciuto: rivedere Ghost e Soap insieme è stato come ritrovare dei vecchi amici.

Vendite e impatto sul settore: ha generato oltre UN MILIARDO di ricavi. Ha attirato sia i veterani della serie che i nuovi giocatori, e ha ricordato a tutti perché CoD detiene ancora il primato tra gli sparatutto in prima persona.

Ideale per: I fan di lunga data pronti a scoprire rivisitazioni moderne di vecchi classici.

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6. Call of Duty: Modern Warfare 2

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 Epoca moderna, luoghi caldi del mondo

Sinossi del gioco: Soap, Price e la banda sono tornati. Emozioni a non finire, dagli aeroporti alle sparatorie sulla neve.

Caratteristiche principali e innovazioni:

La modalità Spec Ops ti permette di portare a termine le missioni insieme ai tuoi amici.

ti permette di portare a termine le missioni insieme ai tuoi amici. Serie di uccisioni ampliate per una migliore personalizzazione dell’equipaggiamento. Perfette per affinare la tua strategia e aggiungere un tocco personale a tutte le tue battaglie

Punteggio Metacritic: 86/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: I giocatori hanno adorato la scarica di adrenalina offerta dal gameplay multigiocatore serrato.

Cosa mi è piaciuto: chiamare un AC-130 per scatenare il caos mentre i tuoi amici ti incitavano. Assolutamente pazzesco! La modalità Spec Ops era la mia preferita. Ho passato innumerevoli ore con i miei amici a cercare di perfezionare le nostre partite.

Vendite e impatto sul settore: 22,7 milioni di copie vendute. È diventato un punto di riferimento per gli sparatutto in prima persona online, proprio come gli altri titoli di punta della serie Modern Warfare.

Ideale per: chi ama le campagne super coinvolgenti e il multiplayer sfrenato.

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7. Call of Duty: World at War

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii Seconda Guerra Mondiale, Pacifico ed Europa

Sinossi del gioco: Questo titolo ti farà immergere nelle brutalità della Seconda Guerra Mondiale.

Caratteristiche principali e innovazioni:

L’iconica introduzione della modalità Zombi ! Ce ne siamo tutti innamorati, vero?

! Ce ne siamo tutti innamorati, vero? La campagna della Seconda Guerra Mondiale era intensa e cruda.

Punteggio Metacritic: 84/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: A molti è piaciuta la campagna sulla Seconda Guerra Mondiale e la modalità Zombi, ma un bel po’ di giocatori hanno trovato le meccaniche del multiplayer un po’ deludenti, così come la colonna sonora.

Cosa mi è piaciuto: la modalità Zombi ti prendeva subito alla gola. Ricordo l’adrenalina di sbarrare le finestre mentre urlavo ai miei amici di prendere armi migliori. Mi è piaciuto anche scatenare il lanciafiamme nella campagna.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto oltre 15 milioni di copie.

Ideale per: Chi vuole un po’ di caos con non morti e follia sfrenata.

8. Call of Duty: Black Ops 3

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Guerra futuristica, 2065

Sinossi del gioco: CoD incontra la fantascienza. Black Ops III ti farà tuffare nel futuro.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Co-op a quattro giocatori: la chiave per la vittoria.

chiave per la vittoria. Sono state introdotte le funzionalità di corsa sui muri e jetpack.

Punteggio Metacritic: 81/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: opinioni contrastanti sull’ambientazione fantascientifica, ma tutti hanno adorato la modalità Zombi in questo capitolo e il multiplayer è stato giudicato divertente. La campagna è stata definita per lo più “nella media”.

Cosa mi è piaciuto: correvo sui muri, volavo con il jetpack e facevo fuori i nemici nei modi più folli. E la modalità Zombi? È ancora una delle più divertenti da giocare. È sicuramente lì che ho imparato a non fidarmi mai di un amico quando c’è l’ultimo zombi.

Vendite e impatto sul settore: Questo titolo ha venduto oltre 26 milioni di copie. Black Ops III e Advanced Warfare hanno in qualche modo ritagliato un piccolo spazio per CoD nell’intero panorama fantascientifico.

Ideale per: I fan di Matrix e Blade Runner, ovviamente.

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9. Call of Duty: Ghosts

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Futuro prossimo, focolai di crisi globali

Sinossi del gioco: Immergiti in una guerra ambientata nel futuro prossimo con nuovi personaggi, intensi conflitti globali e una missione letteralmente fuori dal mondo.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Mappe dinamiche. La modalità multigiocatore è diventata ancora più imprevedibile grazie agli ambienti mutevoli.

La modalità multigiocatore è diventata ancora più imprevedibile grazie agli ambienti mutevoli. Modalità Squadra! Gestisci e combatti con la tua squadra.

Punteggio Metacritic: 78/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: Mista — un’esperienza che o si ama o si odia. Ho dato un’occhiata ai commenti e quasi nessun giocatore si è detto neutrale al riguardo.

Cosa mi è piaciuto: ho adorato le mappe dinamiche. Non c’è niente di meglio che allagare l’area per mandare all’aria la strategia del tuo avversario. Anche la modalità Squadra ha aggiunto una ventata di novità, dandomi la sensazione di avere il controllo completo su tutta la mia squadra, il che è stato davvero fantastico.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto circa 21 milioni di copie.

Ideale per: Chi vuole provare qualcosa di un po’ diverso dal classico CoD. Non aspettare troppo.

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10. Call of Duty: WWII

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Seconda Guerra Mondiale, Europa

Sinossi del gioco: Questo è un vero e proprio tuffo nel passato. Ti ritroverai proprio nelle trincee della Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla Normandia.

Caratteristiche principali e innovazioni:

La modalità Guerra ha aggiunto degli obiettivi multigiocatore davvero originali.

ha aggiunto degli obiettivi multigiocatore davvero originali. Un gameplay realistico che ti fa sentire davvero lì.

Punteggio Metacritic: 79/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: Erano tutti entusiasti di quell’atmosfera cruda e old-school. Finalmente qualcosa di diverso dopo tutte quelle ambientazioni futuristiche.

Cosa mi è piaciuto: Onestamente, la modalità Guerra era davvero il massimo. Io e la mia squadra abbiamo vissuto un momento in cui abbiamo sfondato le linee nemiche, ed è stato super teso.

Vendite e impatto sul settore: Ha venduto oltre 19 milioni di copie. Nessun impatto degno di nota sul settore, ma sono numeri davvero ENORMI (come al solito).

Ideale per: I fan di World at War.

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11. Call of Duty: Black Ops Cold War

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Anni '80, periodo della Guerra Fredda

Sinossi del gioco: Black Ops si tuffa nella Guerra Fredda. Spie, agenti doppiogiochisti e giochi mentali ovunque. C’è tutta quella classica atmosfera di paranoia tipica di Black Ops, che ti tiene sempre sulle spine.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Diversi finali a seconda delle tue scelte.

a seconda delle tue scelte. Integrazione con Warzone, che è stata davvero pazzesca.

Punteggio Metacritic: 76/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: pareri un po’ contrastanti, ma nel complesso la gente ha apprezzato l’atmosfera da Guerra Fredda. La nostalgia colpisce forte.

Cosa mi è piaciuto: quei finali multipli mi hanno fatto tornare a giocarci più e più volte.

Vendite e impatto sul settore: è stato un successo, non c’è da stupirsi, soprattutto grazie a Warzone che ha attirato nuovi giocatori. 30 milioni di copie vendute.

Ideale per: Ti piacciono le storie di spionaggio? Cerchi una campagna con tante opzioni?

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12. Call of Duty: Black Ops 6

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anni '90, periodo post-guerra fredda

Sinossi del gioco: Un titolo nuovo ma davvero fantastico. Segui Troy e Woods, agenti ribelli della CIA, mentre danno la caccia al gruppo paramilitare Pantheon.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Il sistema di movimento Omni ti permette di correre alla massima velocità. Adoro la mobilità del personaggio e le dinamiche di combattimento.

ti permette di correre alla massima velocità. Adoro la mobilità del personaggio e le dinamiche di combattimento. Le modalità multigiocatore migliorate ti offrono tantissimi tipi di missioni con cui divertirti.

Punteggio Metacritic: 83/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: Onestamente, le opinioni sono state contrastanti. Alcuni hanno apprezzato molto l’atmosfera da spionaggio, mentre altri avrebbero voluto ritrovare la classica atmosfera di Black Ops.

Cosa mi è piaciuto: i colpi di scena mi hanno conquistato finora.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventato il titolo di maggior successo della serie CoD.

Ideale per: chi ama un po’ di azione alla CIA.

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13. Call of Duty: Modern Warfare 3

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii Seconda Guerra Mondiale, Teatro europeo, Normandia

Sinossi del gioco: Unisciti a Price e Soap e dai la caccia a Makarov per impedire la terza guerra mondiale.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Modalità Sopravvivenza Spec Ops. Caos senza fine

Caos senza fine Tantissimi momenti epici e cinematografici che hanno concluso la trilogia di Warfare.

Punteggio Metacritic: 88/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: I fan hanno finalmente avuto un po’ di soddisfazione vedendo Price e Soap affrontare Makarov.

Cosa mi è piaciuto: Ho adorato la modalità Sopravvivenza. Non riesco a dimenticare com’era giocare con gli amici e urlare tutti insieme perché venivamo travolti da una valanga di nemici.

Vendite e impatto sul settore: ha venduto circa 30 milioni di copie in tutto il mondo.

Ideale per: Gli appassionati di azione multiplayer intensa e chi vuole scoprire come si concludono le storie di Soap e Price.

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14. Call of Duty: Infinite Warfare

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One Futuro, Guerra spaziale

Sinossi del gioco: CoD va nello spazio. Cambia prospettiva e preparati a un po’ di azione nel sistema solare.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Combattimento a gravità zero. Stiamo vivendo al massimo la nostra vita da cosmonauti.

Stiamo vivendo al massimo la nostra vita da cosmonauti. Le battaglie spaziali erano una novità.

Punteggio Metacritic: 77/100 secondo i critici.

Reazione dei giocatori: opinioni estremamente contrastanti. La solita storia: alcuni di voi hanno adorato la nuova svolta fantascientifica. Altri l’hanno odiata.

Cosa mi è piaciuto: personalmente ho trovato epici i duelli spaziali.

Vendite e impatto sul settore: non ha venduto bene come altri titoli, ma ha conquistato fan affezionati che hanno apprezzato la mossa audace che ha portato lo SPAZIO nel gioco.

Ideale per: Gli amanti dello spazio.

15. Call of Duty: Advanced Warfare

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Futuro prossimo, società militare privata.

Sinossi del gioco: Un altro titolo di fantascienza. Ti ritroverai a indossare delle tute esotermiche. C’è persino Kevin Spacey nei panni dell’amministratore delegato di Atlas.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Esoscheletri. Imparare a manovrarli è stato fantastico. Il combattimento sembrava sempre nuovo grazie ai doppi salti e alle accelerazioni rapide.

Imparare a manovrarli è stato fantastico. Il combattimento sembrava sempre nuovo grazie ai doppi salti e alle accelerazioni rapide. Le armi futuristiche hanno un impatto diverso.

Punteggio Metacritic: 83/100 secondo i critici.

Accoglienza dei giocatori: La trama ha ricevuto recensioni molto contrastanti. Ma le tute esotermiche? Beh, i giocatori adorano la mobilità. Cosa mi è piaciuto: Quelle tute esotermiche erano davvero qualcosa di speciale. Sì, lo so che l’ho già detto tre volte. Mi è piaciuto tantissimo sfrecciare per la mappa e sorprendere i nemici dall’alto.

Vendite e impatto sul settore: non sono riuscito a trovare dati precisi, ma ha venduto bene e ha dato il via a una nuova tendenza che ci ha aiutato a passare a un’atmosfera diversa.

Ideale per: I fan di CoD che vogliono una ventata di novità e non hanno problemi con la fantascienza.

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16. Call of Duty: Vanguard

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Seconda guerra mondiale, fronti globali

Sinossi del gioco: L’arco narrativo di Vanguard torna a immergersi nella Seconda Guerra Mondiale, ma da diverse prospettive.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Tanta varietà. La storia è raccontata attraverso diversi personaggi.

La storia è raccontata attraverso diversi personaggi. La modalità multigiocatore prevedeva la distruzione tattica! Distruggi gli oggetti e cambia l’andamento della battaglia.

Punteggio Metacritic: 73/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: di nuovo molto contrastante. Alcuni giocatori erano davvero entusiasti di tornare a giocare alla Seconda Guerra Mondiale. Altri invece pensavano che ormai fosse un tema un po’ trito e ritrito. Molti hanno apprezzato la varietà di prospettive dei personaggi, che ha aggiunto un po’ di profondità, ma non ha convinto tutti.

Cosa mi è piaciuto: la distruzione tattica. Mi è piaciuto tantissimo sfondare i muri in modalità multigiocatore. Avrei davvero voluto che questa funzione fosse presente in tutti i giochi.

Vendite e impatto sul settore: 7,2 milioni di copie vendute entro il 2022. Non ha raggiunto i numeri dei titoli precedenti, ma ha comunque trovato il suo pubblico.

Ideale per: I fan di CoD WWII che vogliono una svolta diversa e una trama più articolata.

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17. Call of Duty: Warzone

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Battle Royale senza fine

Sinossi del gioco: Warzone, il battle royale di CoD, ti permette di lanciarti a Verdansk insieme a 150 giocatori.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Meccanica del Gulag. Se vinci un 1v1, hai una seconda possibilità.

Se vinci un 1v1, hai una seconda possibilità. Aggiornamenti costanti per far evolvere il gioco di continuo.

Punteggio Metacritic: 79/100 secondo la critica.

Opinione dei giocatori: piuttosto negativa. Molti giocatori si lamentano dei bug.

Cosa mi è piaciuto: il Gulag mi è piaciuto, ma non in senso negativo.

Vendite e impatto sul settore: è un gioco free-to-play, quindi non ci sono dati sulle vendite, ma posso dire che ha raggiunto oltre 100 milioni di giocatori.

Ideale per: lo stile di gioco di CoD in chiave battle royale.

18. Call of Duty: Black Ops 4

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Futuro, missioni multinazionali delle Black Ops

Sinossi del gioco: Black Ops 4 salta la campagna narrativa e si tuffa direttamente nel multiplayer a tutto campo, con battle royale, zombi e le classiche modalità a squadre.

Caratteristiche principali e novità:

Modalità Blackout : il primo tentativo di CoD con il battle royale. È puro caos.

: il primo tentativo di CoD con il battle royale. È puro caos. Zombie: mappe più grandi, più easter egg, più caos.

Punteggio Metacritic: 83/100 secondo la critica.

Reazione dei giocatori: So che molti dei miei amici hanno adorato Blackout, ma alcuni fan sfegatati della campagna si sono sentiti un po’ esclusi.

Cosa mi è piaciuto: Vincere a Blackout per la prima volta è stata una scarica di adrenalina. Ricordo l’ultimo cerchio, quando tutto si è ridotto a un colpo di cecchino. Anche la versione ampliata di Zombies è stata epica per le serate in cooperativa.

Vendite e impatto sul settore: solide, ma i fan della campagna non erano entusiasti.

Ideale per: I fanatici del multigiocatore e gli appassionati di battle royale.

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19. Call of Duty 2

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 Seconda Guerra Mondiale, fronti europei e nordafricani

Sinossi del gioco: C all of Duty 2 ti catapulta nel caos della Seconda Guerra Mondiale. Conquista i campi di battaglia in Europa e Nord Africa.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Salute rigenerante . Niente più kit medici, basta aspettare che si ricarichi.

. Niente più kit medici, basta aspettare che si ricarichi. Battaglie con tantissimi NPC! Le battaglie sembrano vive: azione continua ovunque.

Punteggio Metacritic: 89/100 secondo la critica.

Reazione della community: Tutti sono impazziti per l’invasione di Pointe du Hoc. Era come un film che controllavi tu.

Cosa mi è piaciuto: giocare il D-Day a Pointe du Hoc sembrava davvero reale. È per questo che continuavo a rigiocare quella missione. Esplosioni, urla. Davvero pazzesco per un gioco di qualche anno fa.

Vendite e impatto sul settore: un successo strepitoso — uno dei migliori giochi del lancio di Xbox 360.

Ideale per: Gli appassionati di esperienze intense e su larga scala ambientate nella Seconda Guerra Mondiale.

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20. Call of Duty

Il nostro voto Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,4/10 2003 PC Seconda Guerra Mondiale, teatro europeo

Sinossi del gioco: Il CoD originale che ha dato il via a tutto. Combatti durante la Seconda Guerra Mondiale nel teatro europeo.

Caratteristiche principali e innovazioni:

Cambio di alleati . Gioca nei panni di americani, inglesi e sovietici.

. Gioca nei panni di americani, inglesi e sovietici. Gioco di squadra! Meno “lupo solitario”, più lavoro di squadra.

Punteggio Metacritic: 91/100 secondo i critici.

Reazione della community: È questo il gioco che ha dato il via alla nostra ossessione per gli sparatutto in prima persona. Ha saputo ricreare alla perfezione quell’atmosfera di combattimento intenso a squadre che è difficile da dimenticare.

Cosa mi è piaciuto: Passare da una forza alleata all’altra è stata un’esperienza davvero innovativa.

Vendite e impatto sul settore: 4,5 milioni di copie vendute. Ha dato il via all’intera serie. Ovviamente, ha avuto un impatto enorme sui futuri giochi FPS.



Ideale per: Giocatori che vogliono scoprire gli inizi di questa leggendaria serie.

21. Call of Duty 3

Il nostro punteggio Anno di uscita Piattaforme Ambientazione e periodo storico ⭐ 7,3/10 2003 PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii Seconda Guerra Mondiale, Teatro europeo

Sinossi del gioco: Call of Duty 3 ti catapulta direttamente nella campagna di Normandia.

Caratteristiche principali e innovazioni:

I “momenti chiave” ti regalavano grandi battaglie scenografiche ovunque. Era tutto in stile hollywoodiano e ti faceva sentire come se fossi in un film d’azione. Un’esperienza pazzesca per quei tempi.

ti regalavano grandi battaglie scenografiche ovunque. Era tutto in stile hollywoodiano e ti faceva sentire come se fossi in un film d’azione. Un’esperienza pazzesca per quei tempi. Combattimenti con i veicoli in modalità multigiocatore. Finalmente potevi guidare le jeep e scatenare il caos con gli amici.

Punteggio Metacritic: 82/100 secondo la critica.

Reazione della community: la gente ha apprezzato le grandi scene d’azione, ma era d’accordo sul fatto che non fosse all’altezza del salto di qualità fatto da CoD 2.

Cosa mi è piaciuto: in modalità multigiocatore mi sono appassionato alle jeep. Gareggiare con gli amici e cercare di non schiantarmi contro il nemico era metà del divertimento.

Vendite e impatto sul settore: Niente di rivoluzionario, ma comunque vendite solide.



Ideale per: Gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale e delle grandi battaglie con i veicoli.

Confronto tra le epoche di Call of Duty

Quando guardo l’evoluzione di CoD, è incredibile quante innovazioni gli sviluppatori abbiano portato alla luce e quanto fosse diversa ogni era. Eppure, sono riusciti a mantenere quel gusto tipico di CoD di cui i fan si sono innamorati. È proprio quel mix di intensità, adrenalina pura e ottima narrazione che ha reso ogni gioco speciale per i giocatori di tutto il mondo, me compreso.

L'epoca della Seconda Guerra Mondiale

Caos totale, niente attrezzature high-tech . Ti ricordi World at War? Correre tra le trincee con le munizioni che scarseggiavano, sentendo ogni singola esplosione? Sì, proprio quello.

. Ti ricordi World at War? Correre tra le trincee con le munizioni che scarseggiavano, sentendo ogni singola esplosione? Sì, proprio quello. Le battaglie erano una questione personale. Sembrava che ogni missione fosse importante.

Guerra moderna

Questa era era in stile hollywoodiano. La posta in gioco altissima, le serie di uccisioni e gli scontri a fuoco di livello superiore ti facevano sentire o un boss o un semplice soldato.

La ti facevano sentire o un boss o un semplice soldato. Lanciare un attacco aereo di precisione dopo una bella serie di uccisioni era un'esperienza DA PAZZI. E non farmi nemmeno iniziare a parlare dell'AC-130.

Ambientazione futuristica

Tutta quella tecnologia, i jetpack, le corse sui muri, i droni e le tute esotermiche mi facevano sentire come un giustiziere. Pensa a CoD Advanced Warfare.

mi facevano sentire come un giustiziere. Pensa a Anche se questa era ha ricevuto recensioni contrastanti, secondo me è stata una ventata di freschezza per la serie ed è stata divertente. Non mi aspettavo che gli sviluppatori si adagiasse sugli allori e rimanessero fermi in un’unica era per decenni. Era assolutamente ragionevole provare un approccio diverso.

Le innovazioni nella modalità multigiocatore di Call of Duty

Il multigiocatore di CoD era il posto dove le amicizie e lo spirito di squadra si creavano o andavano completamente a rotoli (almeno per un po'). Diciamoci la verità. A me è successo un paio di volte. Ogni gioco aggiungeva sempre qualcosa di nuovo al multigiocatore e questo ci teneva incollati allo schermo, che ci piacesse o no. Per citarne alcuni:

Serie di uccisioni e vantaggi

Modern Warfare ci ha conquistato con le serie di uccisioni . Erano il massimo della sfida e la maggior parte di noi si sentiva come un dio quando ci riusciva. Quindi, ovviamente, questo entra nella lista delle innovazioni chiave nel corso degli anni.

. Erano il massimo della sfida e la maggior parte di noi si sentiva come un dio quando ci riusciva. Quindi, ovviamente, questo entra nella lista delle innovazioni chiave nel corso degli anni. I Perks per me sono stati una vera rivoluzione. Hanno reso ogni equipaggiamento personalizzato. Ricordo ancora quando dovevo scegliere tra “Stopping Power” e “Sleight of Hand””.

Personalizzazione – Sistema "Pick 10" (Black Ops 2)

L’ho adorato alla follia. Il fatto di poter eliminare ciò che non ti serviva era una funzionalità davvero indispensabile.

Battle Royale – Warzone

Mi sono ricordato di tutto quel clamore. Non si trattava più solo di rapporti uccisioni/morti. Era la pura e semplice legge del più forte. Probabilmente uno dei miei preferiti in modalità multiplayer. Non c’era niente di paragonabile alla scarica di dopamina che provavi quando riuscivi a sferrare il colpo finale per vincere, dopo che altri 149 erano stati eliminati prima di te.

E ancora oggi mi collego per rivivere alcuni di quei momenti.

Le migliori campagne di Call of Duty

Non tutti i titoli avevano campagne ben riuscite, ma alcune erano EPICHE.

Modern Warfare (2007)

La campagna ha alzato l’asticella per i titoli successivi ed è uno dei motivi principali per cui CoD è schizzato in cima alla classifica. Missioni come “All Ghillied Up” sembravano così reali perché ogni minimo movimento contava. Mi faceva sentire come se fossi davvero in un thriller militare mentre strisciavo a pancia in giù cercando di non farmi scoprire. Mi costringeva a essere paziente, strategico e preciso. La posta in gioco sembrava incredibilmente reale.

Modern Warfare 2 (2009)

In una sola campagna c’erano tre missioni indimenticabili e pazzesche: “Whiskey Hotel”, “The Gulag” e “No Russian”. Le prime due ti facevano sentire parte di qualcosa di più grande, grazie alle missioni ad alto rischio alla Casa Bianca e all’assalto a una prigione russa.

Il terzo: “No Russian” ha sconvolto la comunità dei giocatori. Ti ha mostrato la corruzione brutale e la perdita di moralità che seguono alla distruzione. Lo scopo della missione era farti penetrare nel cerchio ristretto dell’antagonista e mostrarti fino a che punto sarebbe disposto ad arrivare per raggiungere i suoi obiettivi (Makarov). Ti usa per sferrare un attacco su larga scala e poi incolpa gli americani dei suoi attacchi per scatenare una guerra totale tra Russia e Stati Uniti.

Prossime uscite e indiscrezioni su Call of Duty

Sfogliando le voci online su CoD, ho trovato alcune cose piuttosto interessanti:

Collaborazioni in Black Ops 6 : alcune indiscrezioni suggeriscono che Black Ops 6 potrebbe includere dei crossover con altre serie pop come Doom, Halo e Gears of War. Aspettati skin e armi ispirate a queste serie.

: alcune indiscrezioni suggeriscono che Black Ops 6 potrebbe includere dei crossover con altre serie pop come Doom, Halo e Gears of War. Aspettati skin e armi ispirate a queste serie. Titoli futuri trapelati : alcune indiscrezioni di rilievo sembrerebbero accennare a progetti per giochi CoD nel 2025 e nel 2026. A quanto pare, sono già in corso i primi test per Warzone 3.

: alcune indiscrezioni di rilievo sembrerebbero accennare a progetti per giochi CoD nel 2025 e nel 2026. A quanto pare, sono già in corso i primi test per Warzone 3. Ambientazione nella Guerra del Golfo : alcune fonti dicono che il prossimo CoD potrebbe essere ambientato durante la Guerra del Golfo, segnando un ritorno al gameplay storico.

: alcune fonti dicono che il prossimo CoD potrebbe essere ambientato durante la Guerra del Golfo, segnando un ritorno al gameplay storico. Aggiornamenti alle mappe di Warzone : è in sviluppo una nuova mappa chiamata Avalop. Il lancio è previsto per il 2025 e dovrebbe combinare montagne e zone urbane.

: è in sviluppo una nuova mappa chiamata Avalop. Il lancio è previsto per il 2025 e dovrebbe combinare montagne e zone urbane. Il ritorno di Verdansk: la famosa mappa Verdansk di MW tornerà nella primavera del 2025. Riporterà un po’ di quella classica atmosfera da Battle Royale.

Ti terremo aggiornato man mano che arriveranno novità, quindi resta con noi per non perderti nulla.

Consigli per scegliere il gioco Call of Duty più adatto a te

Che tu abbia appena iniziato a giocare o che tu stia riprendendo da dove avevi interrotto, la scelta del gioco giusto dipende solo da cosa ti va di fare. Vediamo un po’ di cosa si tratta.

Amanti della campagna : se ti interessa soprattutto la trama, puoi iniziare con grandi classici come Modern Warfare (2007) . Se ti piacciono i colpi di scena, prova Black Ops (2010) per qualche svolta davvero sorprendente.

: se ti interessa soprattutto la trama, puoi iniziare con grandi classici come . Se ti piacciono i colpi di scena, prova per qualche svolta davvero sorprendente. Fan del multiplayer: se ti piace dominare gli altri, prova Modern Warfare (2019) con le sue mappe epiche e tante modalità da tenerti sveglio fino al mattino (ma per favore, non farlo).

se ti piace dominare gli altri, prova con le sue mappe epiche e tante modalità da tenerti sveglio fino al mattino (ma per favore, non farlo). Cose del futuro: se ami la fantascienza, allora inizia con Infinite Warfare o Advanced Warfare.

Devo dare credito a Modern Warfare (2019). È un ottimo punto di partenza perché è abbastanza moderno per i giocatori di oggi e per voi della generazione Alpha, ma conserva ancora quella classica atmosfera da CoD che tutti amano e che rende il gioco quello che è. Adatto ai veterani. Chiediti se ti piace la campagna o il multiplayer, poi tuffati nell’avventura.

Come trovare le migliori offerte sui giochi di Call of Duty?

Comprare giochi fa piangere il tuo portafoglio. Ma non deve per forza essere così. Fai acquisti intelligenti, non sfrenati. Trova i tuoi giochi di CoD senza spendere i risparmi per la pensione. Ci penso io.

Saldi stagionali : la prima regola? Aspetta i grandi saldi. Black Friday, saldi estivi, ecc. Non avere fretta e compra al momento giusto. I prezzi possono scendere.

: la prima regola? Aspetta i grandi saldi. Black Friday, saldi estivi, ecc. Non avere fretta e compra al momento giusto. I prezzi possono scendere. Tieni d’occhio i negozi di chiavi e i pacchetti: iscriviti a una newsletter per aggiornamenti in tempo reale e cerca i pacchetti, così puoi fare un vero affare. Anche i codici promozionali sono utili.

Giocare non deve per forza costare una fortuna. Proprio come faresti in un gioco, aspetta i momenti giusti e visita i negozi giusti. Su Eneba puoi anche trovare un sacco di chicche di CoD come punti, skin e pacchetti completi a prezzi fantastici.

Domande frequenti

Devo giocare ai giochi di Call of Duty in ordine?

No. Ogni gioco ha una trama diversa. Alcuni sequel riprendono i personaggi dei capitoli precedenti, ma puoi comunque iniziare a giocare da qualsiasi punto.

Quale gioco di Call of Duty ha la migliore modalità multigiocatore?

È difficile dire quale sia il migliore, ma direi Modern Warfare (2019). Ha il cross-play, un’azione frenetica e un gameplay ben bilanciato.

Ci sono giochi Call of Duty gratuiti?

CoD Warzone è gratuito. È un battle royale a cui puoi giocare quando vuoi. Nessun paywall.

Qual è il Call of Duty più popolare in questo momento?

Black Ops 6 sta spopolando in questo momento, da quando è uscito a ottobre 2024. Provalo.

Posso giocare ai giochi di Call of Duty su più piattaforme?

Sì. A partire da MW 2019, la maggior parte dei giochi CoD supporta il gioco multipiattaforma. Mettiti in squadra se vuoi.