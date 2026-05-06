Il miglior gioco della serie Age of Empires: 12 edizioni definitive ed espansioni classificate dagli esperti

Qual è il miglior gioco della serie Age of Empires? Anche se è una questione soggettiva, credo di aver trovato la risposta giusta con la lista qui sotto. Per chi non lo sapesse, Age of Empires è un vero e proprio libro di storia da giocare. Si tratta di una serie di giochi di strategia in tempo reale in cui guidi una civiltà dalle umili origini fino a trasformarla in un impero. Raccoglierai risorse, svilupperai un’economia, metterai su eserciti e avanzerai attraverso diverse “ere”.

Tutto è iniziato nel 1997 con Sid Meier e Bruce Shelley, che ne sono stati i principali ideatori, dando vita a un franchise incredibile.

Da allora, ogni gioco della serie AoE ha fatto evolvere costantemente il franchise. Oggi, la serie Age of Empires è disponibile sulla maggior parte delle piattaforme principali, tra cui PC, dispositivi mobili e console moderne.

Se sei curioso di provare i giochi di strategia o semplicemente ami la storia e la mitologia, AoE offre una profondità appagante e un divertimento senza fine.

Le nostre scelte migliori per il miglior gioco di Age of Empires

Anche in questo caso, è spesso difficile stabilire quale sia il miglior gioco di Age of Empires, visto che si tratta di una questione soggettiva. Tuttavia, se vuoi la mia opinione, AoE è sempre stato unico e avvincente. Ogni gioco ha la sua personalità e si distingue bene da solo. Eppure alcuni titoli in particolare hanno attirato maggiormente la nostra attenzione:

1 Age of Empires II: Definitive Edition 2019 Considerato un capolavoro del genere RTS, l’originale AoE II era fantastico. Eppure la versione rimasterizzata ha risolto tutti i problemi del passato e ha migliorato tutto ciò che amiamo dei giochi RTS. Buy now 2 Age of Empires III: Definitive Edition 2020 È difficile trovare di meglio del sistema di combattimento unico e impressionante di questo gioco, così come dell’eccellente sistema della città natale. Buy now 3 Age of Empires IV 2021 Considerato uno dei migliori giochi RTS competitivi dei nostri tempi, AoE IV ci riporta nell'era medievale con una grafica moderna e meccaniche ibride. Buy now

Il miglior gioco di Age of Empires: 12 titoli classificati dagli esperti, dai classici ai moderni

Ogni gioco di Age of Empires è speciale perché il team di sviluppo offre ai giocatori la possibilità di rivivere la storia con le proprie mani… letteralmente. L’ordine in cui questi giochi vengono classificati oggi nella mente dei fan, però, varia enormemente.

Vale anche la pena notare che spesso c’è un gioco originale, seguito da un’espansione che lo arricchisce al punto da renderla praticamente un gioco a sé stante. Ecco perché ho ritenuto opportuno considerare le espansioni come giochi a sé stanti, dato che arricchiscono notevolmente il titolo base.

Ogni volta che parlerò di un titolo in “edizione definitiva”, questo includerà sia il gioco base che le espansioni in dotazione. Tienilo a mente mentre continui a leggere.

1 . Age of Empires II: Definitive Edition [Il miglior capolavoro RTS in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Anno di uscita 2019 Autori Sviluppatori: I confini del mondo e gli imperi dimenticati Editore: Xbox Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 35 a 45 ore Caratteristiche uniche: colonna sonora rimasterizzata, zoom dinamico, percorso delle unità migliorato, grafica 4K Ideale per Gli amanti dei giochi RTS puri e della storia Cosa mi è piaciuto Il crossplay tra piattaforme come PC e Xbox

Age of Empires II: Definitive Edition è una sontuosa riedizione di Age of Empires II e delle sue espansioni. Oltre a un enorme miglioramento grafico, modernizza l’interfaccia, l’IA e l’esperienza di gioco in generale, facendo sembrare nuovo di zecca un classico RTS.

Il supporto al 4K rende ogni tassello e ogni unità ancora più nitidi, mentre la colonna sonora rimasterizzata aggiunge grinta e chiarezza. Uscito per la prima volta nel 2019 su PC Windows e Xbox One, Age of Empires II: Definitive Edition è arrivato su Xbox Series X/S nel 2023 e su PS5 nel maggio 2025.

I contenuti sono cresciuti ad ogni lancio: versioni definitive delle campagne originali più nuovi espansioni come Lords of the West, Dawn of the Dukes, Dynasties of India, Return to Rome e The Mountain Royals, con Three Kingdoms che si è aggiunto nel 2025. In totale, il pacchetto ora comprende 40 campagne di civiltà.

Perché l’abbiamo scelto È il gioco originale potenziato al massimo, che ti fa provare davvero cosa significa essere un re alla ricerca del dominio mondiale. Stavolta, in edizione HD.

Alla base, AoE rimane un gioco di equilibrio tra economia e aggressività. Raccogli risorse, avanzi attraverso quattro ere e costruisci un impero pronto per la conquista o per le conquiste culturali. Le nuove funzionalità come Empire Wars semplificano le sequenze di costruzione iniziali, mentre un’IA più intelligente e senza trucchi migliora il gioco in solitaria.

Il multiplayer multipiattaforma tra Steam e Xbox garantisce code veloci e un meta vivace, dimostrando che Age of Empires II: Definitive Edition è ancora il punto di riferimento.

Il mio verdetto: Questo è un gioco pensato sia per i fan di lunga data della serie che per i nuovi giocatori. Se ami la storia e ti piacciono i grandi giochi RTS, Age of Empires II: Definitive Edition è un titolo imperdibile e il miglior gioco della serie Age of Empires disponibile oggi sul mercato.

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2. Age of Empires III: Definitive Edition [Il miglior sistema di combattimento unico e di città natale]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows Anno di uscita 2020 Sviluppatori Sviluppatori: Tantalus Media & Forgotten Empires Editore : Xbox Game Studios Durata media/Caratteristiche uniche Durata media: da 40 a 82 ore Caratteristiche uniche : grafica potenziata in 4K, IA migliorata, combattimenti straordinari e senza precedenti nei giochi RTS Ideale per Appassionati di giochi per PC e amanti della storia Cosa mi è piaciuto La correzione di errori storici del passato, come la narrazione riguardante le popolazioni indigene e la loro cultura

Age of Empires III: Definitive Edition perfeziona uno dei titoli più ambiziosi e controversi della serie. Uscito per la prima volta nel 2005, ha portato Age of Empires nell’era moderna, incentrandosi sull’esplorazione, la colonizzazione e la costruzione di imperi dal XV al XIX secolo. La Definitive Edition del 2020 potenzia queste basi con una grafica in 4K, sistemi ribilanciati e un audio rimasterizzato, mentre rivisita i temi storici con maggiore attenzione culturale.

Questa versione include le campagne e le espansioni originali e aggiunge nuove civiltà tramite aggiornamenti, tra cui svedesi, inca, messicani e italiani. Le fazioni risultano più distinte grazie a tecnologie rielaborate, unità uniche e al ritorno della meccanica della Città Madre, che garantisce una progressione continua tra una partita e l’altra.

La versione polacca offre un’IA migliorata, un pathfinding più fluido, un’interfaccia utente ottimizzata e un equilibrio più accurato tra economia e strategia militare. Gli elementi narrativi sono stati modernizzati per garantire rappresentazioni più rispettose.

Perché l’abbiamo scelto È lo stesso titolo dell’originale, ma completamente rimasterizzato per offrire ai giocatori tutto ciò che amano di AoE.

Sebbene AoE III sia meno iconico del suo fratello medievale, la Definitive Edition ne sottolinea con forza l’importanza. Ritmo più veloce, portata globale e un mix tra le classiche tattiche RTS e la profondità della gestione dell’impero lo rendono dinamico e audace. Persistono qualche bug occasionale e qualche stranezza nel bilanciamento, ma sono dettagli minori rispetto all’ambizione e alla maestria che traspaiono dal gioco. Age of Empires III: Definitive Edition ha non solo riportato in vita, ma addirittura riscattato un sequel spesso frainteso.

Il mio verdetto: questo gioco ha dimostrato di saper risolvere i vecchi problemi del passato, quelli meno ben ponderati, aggiornando al contempo letteralmente tutto per adattarsi al mondo moderno. Anche se preferirei che fosse disponibile su più piattaforme, questa è l’unica vera pecca che gli trovo.

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3. Age of Empires IV [Il miglior RTS competitivo moderno]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5 Anno di uscita 2021 Sviluppatori Sviluppatori: Relic Entertainment e World’s Edge Editore: Xbox Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 30 a 80 ore Caratteristiche uniche: narrazione cinematografica, miglioramenti dell’IA rispetto ai titoli precedenti, splendida grafica in 4K Ideale per I neofiti dei giochi RTS e i giocatori veterani di AoE Cosa mi è piaciuto Il mix di novità e elementi familiari che coinvolge i principianti e allo stesso tempo soddisfa i veterani

Age of Empires IV segna il tanto atteso ritorno di una delle serie più leggendarie dei giochi di strategia. È anche il successore spirituale di Age of Empires II, che modernizza l’identità fondamentale della serie. Ambientato nel Medioevo, unisce un nuovo motore grafico e una presentazione cinematografica a una campagna interamente doppiata che mescola gameplay e narrazione in stile documentario, con contenuti educativi, divertenti e fedeli alla precisione tattica che i fan si aspettano da AoE.

Al lancio, Age of Empires IV offriva otto civiltà distinte, ciascuna costruita attorno a meccaniche che creano stili di gioco davvero diversi, piuttosto che semplici variazioni:

Inglesi: difesa fortificata e controllo dell’arco lungo

difesa fortificata e controllo dell’arco lungo Mongoli: mobilità ed espansione nomade

mobilità ed espansione nomade Dinastia abbaside: slancio tecnologico grazie alla Casa della Saggezza

L’avanzamento del tempo basato sui monumenti, gli ambienti dettagliati e i miglioramenti alla giocabilità rendono le partite coinvolgenti e strategicamente variegate. Dal lancio, espansioni e aggiornamenti hanno aggiunto civiltà come gli Ottomani, i Maliani, i Bizantini e i Giapponesi, mantenendo sempre fresco sia il gioco competitivo che quello occasionale.

Perché l’abbiamo scelto Secondo me, AoE IV riesce a dare vita a tutto ciò che amo dei giochi RTS nel modo migliore. Offre quella profondità strategica che ogni appassionato di RTS ama vedere.

Secondo me, AoE IV è il titolo più cinematografico e accessibile della serie. Il ritmo incalzante, la grafica curatissima e un'introduzione ben pensata lo rendono un ponte ideale tra i neofiti e i veterani. I piccoli problemi di bilanciamento e il roster di lancio un po’ ridotto sono stati mitigati da un supporto post-lancio costante, e una scena e-sportiva in crescita fa ben sperare per il futuro. AoE IV si è ormai affermato come uno dei migliori giochi RTS della sua epoca.

Il mio verdetto: mi piace tantissimo che gli sviluppatori abbiano cercato di creare un gioco in grado di coinvolgere i nuovi giocatori curiosi, offrendo al contempo qualcosa anche ai veterani. Onestamente, potrei giocare alla modalità “schermaglia” ogni singolo giorno, perché lo svolgimento può cambiare quasi ogni volta.

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4. Age of Empires (1997) [Il miglior RTS classico di sempre]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows e Macintosh Anno di uscita 1997 Autori Sviluppatori: Ensemble Studios Editore: Microsoft Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 22 a 44 ore; Caratteristiche uniche: gameplay originale, un capolavoro degli RTS per l'epoca Ideale per Gli amanti del classico AoE Cosa mi è piaciuto I vecchi giochi per computer offrono qualcosa di così semplice, ed è proprio quello che trovi qui. Semplicità con un tocco di divertimento

Essendo il primissimo gioco della serie, Age of Empires (1997) ha gettato le basi per una delle serie di strategia in tempo reale più influenti nel mondo dei videogiochi. Essere il primo gioco comporta una grande responsabilità, perché ci saranno degli errori da correggere in seguito. Tuttavia, si è subito distinto ed è diventato uno dei migliori giochi di strategia della sua epoca.

Ma la serie AoE non sarebbe quella che è oggi senza questo gioco. AoE (1997) unisce la profondità della costruzione di città all’urgenza militare. Ha saputo catturare sia la pazienza necessaria per gestire un impero, sia il brivido della conquista e del dominio del mondo.

Ambientato nel mondo antico (dall’Età della Pietra all’Età del Ferro), il gioco permetteva ai giocatori di guidare civiltà come gli egizi, i greci e i babilonesi attraverso la storia antica: raccogliendo risorse, costruendo meraviglie e combattendo guerre su mappe in continua evoluzione. Fondamentalmente, ha introdotto la progressione attraverso le “ere”, sbloccando nuove tecnologie e unità.

Questo sarebbe diventato un tratto distintivo che ancora oggi caratterizza Age of Empires.

Il design bilanciava economia e combattimento, premiando la creatività sia che ti dedicassi al commercio, all’esplorazione o al dominio totale. I punti di forza di ogni civiltà suggerivano strategie diverse. Anche se la sua presentazione audiovisiva è modesta per gli standard moderni, Age of Empires (1997) era incredibilmente ambizioso e coinvolgente alla fine degli anni ’90.

Perché l’abbiamo scelto È sempre stato un bel gioco, e ora la gente sta iniziando a rendersene conto… finalmente.

L'espansione "L’ascesa di Roma" (1998) ha perfezionato la formula con nuove civiltà, un'IA migliorata e campagne più articolate, arricchendo ulteriormente Age of Empires senza perdere la sua essenza accessibile.

I titoli successivi lo avrebbero superato in termini di complessità e rifinitura. Tuttavia, l’originale Age of Empires rimane una pietra miliare: raccolta delle risorse, progresso tecnologico e avanzamento delle ere, tutte meccaniche che ha introdotto per primo.

Il mio verdetto: Il gioco originale di Age of Empires segna la nascita di una serie che ha definito un genere, fondendo autenticità storica e profondità strategica. Questo gioco in particolare, oggi, rappresenta sia una capsula del tempo che un modello da seguire. È l’inizio visionario di “un impero” che avrebbe poi plasmato i giochi di strategia per generazioni.

5. Age of Empires II: The Conquerors [Migliore espansione originale]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme Windows PC, Apple Macintosh Anno di uscita 2000 Autore/i Sviluppatore: Ensemble Studios Editore: Microsoft Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: circa 40 ore Caratteristiche uniche: potenzia la forza militare, offre nuove tecnologie con nuove civiltà Ideale per Gli amanti del gioco originale e gli appassionati di storia Cosa mi è piaciuto Non fa altro che migliorare il gioco originale e offre maggiore profondità

Uscito nel 2000 come espansione ufficiale di Age of Empires II, “The Conquerors” ha migliorato il gioco nel suo complesso semplicemente facendone parte. Ensemble Studios ha perfezionato il bilanciamento, reso il ritmo più serrato e aggiunto contenuti che hanno consolidato Age of Empires II come punto di riferimento del genere.

Cinque nuove civiltà (Aztechi, Maya, Spagnoli, Unni, Coreani) hanno introdotto nuove identità strategiche, dalla potenza della fanteria alimentata dall’economia agli sciami di cavalleria e agli assedi nelle fasi finali del gioco. Allo stesso tempo, quattro campagne storiche hanno regalato scene memorabili con protagonisti Attila l’Unno, El Cid e Montezuma. Una selezione di mappe ampliata, che spazia dalla tundra alle giungle mesoamericane, ha ampliato la varietà tattica e rafforzato la portata globale dell’espansione.

I miglioramenti alla giocabilità hanno trasformato in modo discreto il gioco quotidiano. I carri commerciali seguono percorsi più intelligenti, le fattorie possono essere riseminate automaticamente e le nuove tecnologie (tra cui “Eresia” e “Lignaggi”) aggiungono livelli di contromossa sia in attacco che in difesa. Sottili ritocchi alle unità e alle tecnologie hanno ulteriormente perfezionato il classico ritmo “sasso-carta-forbici” che caratterizza Age of Empires.

Perché l'abbiamo scelto È un'espansione che, in un'epoca in cui le aziende spillano soldi ai clienti, valeva davvero il prezzo pagato.

Ciò che rende The Conquerors un classico intramontabile è la precisione. Ogni modifica è pensata per migliorare la chiarezza, la competitività e l’accessibilità, valorizzando sia le battaglie occasionali che il gioco ad alto livello senza compromettere ciò che rende Age of Empires II un gioco così eccezionale.

Il mio verdetto: l’espansione The Conquerors ha stabilito lo standard di riferimento su come un’espansione dovrebbe migliorare il gioco precedente. Ha ampliato la portata del gioco mantenendo una perfetta integrità meccanica. A distanza di decenni, altri studi potrebbero imparare da questo esempio.

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows, Apple OS X Anno di uscita 2002 (versione originale) e 2014 (edizione estesa) Autori Sviluppatori: Ensemble Studios e Westlake Interactive Editori: Microsoft Game Studios e MacSoft (OS X) Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 29 a 80 ore Caratteristiche uniche: grafica aggiornata, stili di gioco distinti e migliorati Ideale per Gli appassionati di storia che amano un pizzico di mitologia Cosa mi è piaciuto Tutto è stato aggiornato, con una grafica incredibile, unita a esperienze migliorate per ogni civiltà

Age of Mythology ha debuttato nel 2002 come un audace allontanamento dall’approccio storico di Age of Empires, sostituendo la storia pura con un mondo antico e mitico in cui dei, mostri ed eroi plasmano i campi di battaglia. Age of Mythology: Edizione Estesa mantiene il design classico aggiungendo una grafica più nitida, il supporto per lo schermo panoramico, una modalità multigiocatore moderna e aggiornamenti tecnici che accolgono sia i veterani che i nuovi giocatori. Inoltre, l’aggiunta di elementi mitologici non ha fatto altro che aumentare il suo fascino.

La sua magia intramontabile sta proprio nel mix tra mito e strategia. I giocatori comandano civiltà ispirate ai pantheon greci, egizi e nordici. In seguito si aggiungono gli Atlantidei e i Cinesi grazie alle espansioni: The Titans e Tale of the Dragon. Poteri divini e unità mitologiche, dalle tempeste di fulmini ai minotauri e ai giganti del gelo, infondono un’imprevedibilità creativa che i suoi fratelli storici non riescono a eguagliare.

Perché l’abbiamo scelto Age of Mythology è un gioco che unisce fantasy e RTS, fondendo perfettamente i due generi.

I percorsi divini unici e i bonus di culto creano stili di gioco distinti, premiando le scelte e la sperimentazione. Nel frattempo, l’Extended Edition perfeziona l’illuminazione e la leggibilità senza perdere il calore dell’originale. In definitiva, Age of Mythology: Edizione Estesa riesce sia a preservare che a celebrare un classico RTS ricco di fantasia.

Questo gioco ha trasformato la serie Age of Empires da una semplice serie storica a uno dei giochi fantasy più interessanti e migliori del suo tempo.

Il mio verdetto: la dice lunga il fatto che, a distanza di decenni, si parli ancora così tanto di questo gioco da spingere gli sviluppatori a realizzare una versione aggiornata e, in seguito, una rimasterizzazione. Il mix di strategia e narrazione del gioco è davvero magico, permettendo ai giocatori di diventare un mito… no, una leggenda.

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7. Age of Empires: Definitive Edition [Miglior rivisitazione del mondo antico]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, NVIDIA GeForce Now Anno di uscita 2018 Autore/i Sviluppatore: Forgotten Empires Editore : Xbox Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: circa 50 ore Caratteristiche uniche: zoom dinamico, miglioramenti alla giocabilità, incredibile grafica in 4K Ideale per I fan di lunga data della serie, ma anche i nuovi giocatori curiosi di AoE Cosa mi è piaciuto È una fedele riedizione dell’originale, ma con qualche novità in più

Age of Empires: Definitive Edition riporta in vita il classico del 1997, rendendo omaggio al gioco che ha gettato le basi per una delle serie più longeve dei giochi di strategia. Uscito nel 2018, questo remaster ricostruisce completamente l’esperienza del mondo antico con grafica in 4K, audio rimasterizzato e una colonna sonora riorchestrata, il tutto mantenendo intatte le meccaniche di base.

I miglioramenti apportati in questa versione rimasterizzata l’hanno reso uno dei migliori giochi RTS mai realizzati. Ha preso tutto ciò che i giocatori amavano dell’originale e l’ha portato a un livello superiore.

I giocatori guidano ancora le civiltà dall’Età della Pietra fino all’Età del Ferro, bilanciando la raccolta delle risorse, il progresso tecnologico e l’espansione territoriale per ritagliarsi un posto nella storia.

Oltre al restyling grafico, la Definitive Edition apporta diversi miglioramenti sottili ma significativi. L’interfaccia è stata riprogettata per essere più chiara e facile da usare, l’IA delle unità si comporta in modo più intelligente e sono state risolte alcune frustrazioni di lunga data, come il pathfinding e il controllo delle formazioni.

Perché l'abbiamo scelto È il gioco originale da cui tutto è partito. Come potevamo non amarlo?

L’aggiunta dell’espansione L’ascesa di Roma, dei nuovi scenari e dei miglioramenti alla giocabilità (come livelli di zoom ottimizzati e supporto multiplayer aggiornato) eleva l’esperienza senza compromettere il fascino che ha contraddistinto l’originale.

Sembra più un autentico restauro che una rivisitazione, permettendo ai giocatori di rivivere i primi tempi della strategia in tempo reale con un gameplay più fluido e reattivo.

Il mio verdetto: anche se questo gioco può sembrare un po’ datato rispetto ai titoli successivi, è una fedele testimonianza della storia dei videogiochi. Gli sviluppatori hanno privilegiato l’autenticità rispetto alla reinvenzione, offrendo sia ai veterani che ai nuovi giocatori qualcosa da amare.

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8. Age of Empires Online [La migliore alternativa casual all’esperienza AoE tradizionale]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS (MMO parziale) Piattaforme PC Windows Anno di uscita 2011 Sviluppatori Sviluppatori: Robot Entertainment e Gas Powered Games Editore: Xbox Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: illimitata Caratteristiche uniche: ambiente online Ideale per Giocatori che amano AoE e vogliono estendere l’esperienza al gioco online con altri appassionati Cosa mi è piaciuto Lo stile era diverso dai normali giochi di AoE e l’elemento free-to-play non faceva che aumentare le possibilità che i nuovi giocatori provassero anche gli altri titoli

Age of Empires Online è stato il capitolo più sperimentale della serie, reinventando Age of Empires come un servizio live free-to-play che fondeva le classiche meccaniche RTS con una progressione persistente. I giocatori costruivano capitali, affrontavano missioni e si lanciavano in partite cooperative o competitive in ambientazioni familiari come la Grecia e l’Egitto.

È stata senza dubbio una mossa ambiziosa per modernizzare la serie di Age of Empires nell’era digitale.

Un look vivace e stilizzato distingueva Age of Empires Online dai suoi fratelli più realistici. La direzione artistica in stile cartone animato lo rendeva accessibile, mentre i sistemi di ispirazione RPG (come i livelli, il bottino e la personalizzazione dell’equipaggiamento) aggiungevano profondità. Ogni civiltà si distingueva per unità, tecnologie e architettura uniche, e le espansioni successive hanno introdotto i Celti, i Persiani e i Norreni.

Perché l'abbiamo scelto All’inizio degli anni 2010, realizzare un gioco online free-to-play era una mossa audace, ma ci sono riusciti con un discreto successo.

Nonostante il design creativo e le meccaniche solide, Age of Empires Online ha faticato a causa dei requisiti di connessione costante e di un modello di monetizzazione inizialmente aggressivo. Sì, AoE era ben più avanti rispetto ad altre serie di videogiochi che hanno iniziato a inserire, tra le altre cose, le microtransazioni nei loro giochi. Ma, ripeto, questo era pur sempre un free-to-play.

Questi ostacoli hanno messo in ombra i suoi punti di forza. Onestamente, il gioco rimane un affascinante proof of concept. È un tentativo audace di portare Age of Empires verso un futuro persistente e guidato dalla community senza abbandonare il suo DNA strategico. Trovare nuovi modi per far giocare i giocatori con altri giocatori non è mai una cosa negativa.

Il mio verdetto: nonostante un lancio travagliato e la chiusura definitiva nel 2014, Age of Empires Online si è guadagnato da allora un certo apprezzamento a posteriori. La sua rinascita postuma grazie a server gestiti dalla community come Project Celeste ha permesso ai fan di riscoprire il suo fascino e la sua profondità.

9. Age of Empires III: Le dinastie asiatiche [Migliore espansione per le civiltà orientali]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows e Mac OS X Anno di uscita 2007 Autori Sviluppatori: Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft e Robot Entertainment Editori: Microsoft Game Studios e MacSoft Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 10 a 27 ore Caratteristiche uniche : differenze marcate tra le civiltà Ideale per Appassionati di storia e fan di lunga data di AoE Cosa mi è piaciuto L'impressionante accuratezza storica delle nuove civiltà, unita all'uso di ottime tecniche di gioco per far risaltare ciascuna di esse

Age of Empires III: Le dinastie asiatiche (la seconda espansione di AoE III) ha ampliato l’orizzonte del gioco oltre l’ambito europeo e dei nativi americani. Ha aggiunto tre nuove civiltà: Cina, India e Giappone. Ognuna con meccaniche, architettura e filosofie distinte che hanno arricchito la strategia e allargato la prospettiva globale della serie.

Giappone: i santuari sacri generano risorse in modo passivo, premiando uno stile di gioco difensivo e incentrato sui santuari.

i santuari sacri generano risorse in modo passivo, premiando uno stile di gioco difensivo e incentrato sui santuari. Cina: Gli eserciti di stendardi addestrano unità miste in gruppi prestabiliti, che sono efficienti ma meno flessibili.

Gli eserciti di stendardi addestrano unità miste in gruppi prestabiliti, che sono efficienti ma meno flessibili. India: Gli abitanti dei villaggi, supportati dagli elefanti sacri, uniscono stabilità economica e potenza militare.

Questi sistemi si integrano perfettamente con la caratteristica Città Madre di Age of Empires III, creando strategie dinamiche che premiano l’adattamento e l’identità culturale. Tre campagne narrative distinte esplorano trame ricche (dall’unificazione del Giappone alla Rivolta indiana), aggiungendo spessore storico insieme a meccaniche innovative.

Perché l’abbiamo scelto Aggiungere le nazioni asiatiche a un gioco già fantastico ha portato AoE III davvero al top!

Dal punto di vista visivo e meccanico, The Asian Dynasties dà nuova vita ad Age of Empires III. Nuove mappe e rotte commerciali, templi e palazzi mozzafiato e paesaggi vivaci aumentano la rigiocabilità mettendo in mostra l’arte regionale. Il risultato è un’espansione sicura di sé e di respiro globale che rende AoE III più vasto, più vario e strategicamente più incisivo senza perdere il suo cuore pulsante da RTS.

Il mio verdetto: “Dinastie asiatiche” non solo ha completato la visione globale della trilogia, ma ha davvero dimostrato che “Age of Empires III” potesse evolversi oltre la narrativa coloniale, celebrando l’ingegnosità e la maestria strategica di civiltà spesso trascurate dalla storia occidentale.

10. Age of Empires II: The Age of Kings (1999) [Il miglior RTS medievale di sempre]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme Windows PC, Mac OS, PS2 Anno di uscita 1999 Creatore/i Sviluppatore: Ensemble Studios Editore: Microsoft e Konami Durata media/Caratteristiche uniche Durata media: 41-75 ore Caratteristiche uniche: meccaniche innovative per l'epoca, come le unità di guarnigione e la costruzione di castelli Ideale per Gli appassionati di giochi retrò che adorano la serie AoE Cosa mi è piaciuto Anche se non è all’altezza della versione rimasterizzata, l’originale si distingue per l’impressionante lavoro svolto in un’epoca in cui una tale dedizione era rara da parte di uno studio di sviluppo

Age of Empires II: The Age of Kings (1999) ha ridefinito il genere della strategia in tempo reale. Passando dall’antichità al Medioevo, permette ai giocatori di guidare le civiltà attraverso secoli di guerre, diplomazia e progresso tecnologico. Con una grafica più nitida, sistemi più ricchi e un solido fondamento storico, è diventato subito uno dei migliori giochi medievali della sua epoca, pur rimanendo fedele al genere RTS.

Age of Empires II raggiunge un raro equilibrio tra accessibilità e profondità. Sedici civiltà (Britanni, Bizantini, Mongoli, Giapponesi e altre) offrono bonus distintivi, unità uniche e stili architettonici che incoraggiano la sperimentazione e stili di gioco vari.

Perché l’abbiamo scelto È stata la prima vera espansione per AoE II, ed è stata un vero successo. Il team ha introdotto in questa espansione elementi che vengono utilizzati ancora oggi!

I giocatori avanzano attraverso quattro ere:

Oscura

Feudale

Castello

Imperiale

Ad ogni passo, i giocatori sbloccheranno nuove tecnologie, opzioni militari e potenziamenti economici. Le missioni del gioco vedono protagonisti Giovanna d’Arco, Saladino e Gengis Khan. Ognuna di esse unisce una trama avvincente alla maestria tattica, rendendo le battaglie spettacolari come in un film ma comunque radicate nella storia. Nuove meccaniche come la guarnigione, la costruzione di castelli e una gestione più rigorosa delle risorse aggiungono precisione senza complicazioni inutili.

Il mio verdetto: Age of Empires II (1999) è il punto di riferimento del suo genere perché ha raggiunto un equilibrio e una chiarezza senza tempo. Il suo ritmo ben calibrato, il design elegante e la varietà di strategie efficaci hanno creato un ecosistema competitivo che prospera da decenni.

11. Age of Mythology: The Titans [Migliore espansione mitologica]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows Anno di uscita 2003 Autore/i Sviluppatore: Ensemble Studios Editore: Microsoft Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 9 a 20 ore Caratteristiche uniche : uso originale degli Atlantidei e dei poteri divini Ideale per Appassionati di mitologia Cosa mi è piaciuto Il modo diverso in cui sono stati utilizzati gli Atlantidei rispetto alle altre civiltà. E poi, chi può non amare i poteri divini?

Lanciata come espansione di Age of Mythology, l’espansione The Titans ha portato il mitico RTS di Ensemble a nuovi livelli. Ha introdotto la civiltà degli Atlantidei, una nuova campagna, nuovi poteri divini e lo spettacolo più audace della serie: le colossali unità dei Titani. Questi colossi in grado di distruggere intere città possono ribaltare una partita in pochi minuti.

L’introduzione dei Titani ha rappresentato sia una continuazione che un’escalation, trasformando un gioco già epico in qualcosa di ancora più grandioso e sfrenato.

Gli Atlantidei hanno leggermente modificato il ritmo e l’economia del gioco. I loro cittadini non riportano le risorse ai punti di raccolta, semplificando la crescita e incoraggiando un’espansione flessibile. Gli oracoli e un sistema di favori rivisto aggiungono elementi di ricognizione e sfumature strategiche, mentre le divinità principali – Crono, Orano e Gaia – forniscono unità mitiche distintive e abilità in grado di plasmare il campo di battaglia.

Perché l’abbiamo scelto Come si fa a rendere un gioco RTS fantasy ancora più epico? Ci metti dentro i Titani! Gli appassionati di mitologia adoreranno vederli in azione.

Evocare un Titano, un rituale spesso costoso e tipico delle fasi avanzate del gioco, è diventato il momento clou dell’espansione. Vedrai un colosso divino in grado di radere al suolo le fortificazioni, sbaragliare gli eserciti e ridefinire le condizioni di vittoria. L’espansione unisce il mondo quotidiano delle macro ad area d’effetto a ricompense mitiche davvero pazzesche. Questo aiuta a mostrare quanto possa essere impressionante Age of Mythology quando dà il meglio di sé.

Il mio verdetto: sia dal punto di vista visivo che meccanico, The Titans ha rafforzato una base già solida con animazioni migliorate, un design più curato delle unità costruite e ha portato avanti la storia dei discendenti di Arkantos mentre affrontavano in prima persona la “ira dei Titani”.

12. Age of Empires IV: L’ascesa dei sultani [Migliore espansione di nuova generazione]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS Piattaforme PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5 Anno di uscita 2023 Sviluppatori Sviluppatori: Relic Entertainment e World’s Edge Editore: Xbox Game Studios Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Durata media: da 28 a 100 ore Caratteristiche uniche: nuova missione in Medio Oriente, potenziamenti per la guerra navale, nuove civiltà Ideale per Gli appassionati di RTS, gli amanti della storia e i fan di lunga data di AoE Cosa mi è piaciuto La bellezza del gioco continua a lasciarmi a bocca aperta, ma l’hanno migliorata ancora di più con un gameplay divertente e un doppiaggio che non era “necessario”, ma che ha reso il tutto molto migliore

Age of Empires IV: L’ascesa dei sultani è la prima grande espansione per AoE IV, che rivitalizza una campagna incentrata sul Medio Oriente, sulla dinastia ayyubide e sulla lotta di Saladino per la Terra Santa. Ovviamente, Saladino era il sultano d’Egitto, uno dei più grandi regni africani della storia. Questa espansione unisce missioni cinematografiche al tono documentaristico della serie e a una strategia accessibile.

Inoltre, amplia la varietà strategica con due nuove civiltà: i giapponesi e i bizantini. Ognuna porta con sé sistemi economici e militari distinti. Ad esempio:

Giapponesi: offrono disciplina e adattabilità grazie alla produzione basata sui dojo e ai samurai d’élite.

offrono disciplina e adattabilità grazie alla produzione basata sui dojo e ai samurai d’élite. Bizantini: offrono maestria ingegneristica, difese solide e la prima generazione di pietra della serie.

Otto nuove mappe, biomi aggiuntivi e aggiornamenti mirati al ribilanciamento e al miglioramento dell’esperienza di gioco arricchiscono sia la modalità giocatore singolo che quella multigiocatore. I contenuti risultano coerenti e ben mirati, perfezionando il ritmo di gioco senza perdere l’anima storica del titolo. Il doppiaggio di alto livello e il design delle missioni mantengono la narrazione avvincente, mentre le nuove fazioni introducono nuove tattiche nel gioco competitivo.

Perché l’abbiamo scelto AoE IV è già fantastico, ma l’aggiunta di due incredibili dinastie, quella giapponese e quella bizantina, ha reso il gioco ancora migliore.

In breve, The Sultans Ascend dimostra che la serie può evolversi in modo ponderato rimanendo fedele alla sua essenza.

Il mio verdetto: Age of Empires IV: L’ascesa dei sultani è sia una celebrazione che un passo avanti. È un’espansione che approfondisce il mondo medievale e sottolinea la crescente importanza di AoE IV come volto moderno di una delle serie di strategia più rispettate nel mondo dei videogiochi.

Il mio verdetto complessivo

I giochi della serie Age of Empires sono tra i migliori videogiochi mai realizzati. Il team di sviluppo di AoE ha praticamente definito gli standard del genere RTS, e questo si vede nei giochi. Il punto di partenza migliore dipenderà davvero sia dalla tua conoscenza dei giochi RTS che da quella di Age of Empires stesso:

Per i principianti → Age of Empires IV : È stato il mio primo approccio alla serie e mi ha reso tutto così semplice, facendomi innamorare della serie AoE.

È stato il mio primo approccio alla serie e mi ha reso tutto così semplice, facendomi innamorare della serie AoE. Per i fan di lunga data degli RTS → Age of Empires II: Definitive Edition : gli sviluppatori hanno preso un classico intramontabile e l’hanno rimasterizzato per una nuova generazione, risolvendo i problemi e valorizzando gli aspetti migliori di AoE.

gli sviluppatori hanno preso un classico intramontabile e l’hanno rimasterizzato per una nuova generazione, risolvendo i problemi e valorizzando gli aspetti migliori di AoE. Per chi gioca solo su PC → Age of Empires III: Definitive Edition: è l’unico titolo della serie AoE esclusivamente per PC Windows, e si dà il caso che sia uno dei migliori della serie.

Stranamente, questa potrebbe essere una “situazione da manga”. A volte, partire da quello che di solito consideriamo la fine, in realtà, è il miglior inizio. Age of Empires II: Definitive Edition è il mio gioco preferito della serie Age of Empires.

Domande frequenti