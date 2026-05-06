I 15 migliori videogiochi per il Giorno del Ringraziamento del 2026: proposte divertenti per tutti

Il Giorno del Ringraziamento è l’occasione perfetta per riunire le persone, e scegliere i videogiochi giusti per questa festa può trasformare una serata tranquilla in uno di quei momenti di cui tutti parlano ancora mesi dopo.

Nella mia famiglia, un semplice gioco cooperativo di cucina una volta ha riunito tre generazioni nella stessa stanza, e le risate non si sono fermate per ore. Quell’esperienza mi ha fatto capire come il gioco giusto possa cambiare completamente l’atmosfera della festa.

Questa guida mette in evidenza i migliori titoli per divertirsi in gruppo, rilassarsi in compagnia, sfidarsi amichevolmente e creare legami indimenticabili durante il Giorno del Ringraziamento. Preparati a scoprire la tua prossima tradizione!

Le nostre scelte migliori per i videogiochi del Giorno del Ringraziamento

Quando si tratta di giochi che trasformano all’istante le riunioni del Giorno del Ringraziamento, questi tre titoli si distinguono per il loro fascino, la loro accessibilità e la capacità di riunire tutti. Danno il tono all’intera lista e rappresentano il mix perfetto di divertimento, caos e accogliente atmosfera festiva.

1 Overcooked! 2 2018 Questo frenetico gioco di cucina in modalità cooperativa trasmette tutta l’energia del Giorno del Ringraziamento. Le sue cucine in cui il lavoro di squadra è fondamentale, gli errori esilaranti e la comunicazione senza sosta lo rendono la scelta perfetta per le famiglie che amano i giochi di gruppo veloci e divertenti. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Accogliente, tranquillo e incentrato sulla comunità, questo simulatore di vita contadina si adatta perfettamente allo spirito delle feste. L’atmosfera autunnale e la modalità cooperativa lo rendono ideale per trascorrere momenti tranquilli in compagnia. Buy now 3 Mario Kart World 2025 Questa scelta è una garanzia di divertimento. I comandi semplici, i tracciati colorati e la competizione amichevole trasformano qualsiasi stanza in una festa vivace. Buy now

Queste scelte top sono solo l’inizio. Continua a scorrere per scoprire la lista completa.

15 videogiochi per il Giorno del Ringraziamento – Scelte accoglienti, divertenti e adatte a tutta la famiglia

Questa sezione mette in evidenza una selezione curata di titoli perfetti per le riunioni, i momenti di tranquillità e l’atmosfera festosa dell’autunno. Ogni gioco porta la sua dose di calore, lavoro di squadra o caos amichevole alla festa, rendendoli i videogiochi ideali per il Giorno del Ringraziamento per ogni gruppo.

Quanti di questi hai già provati?

1. Overcooked! 2 [Il miglior caos cooperativo per il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Anno di uscita 7 agosto 2018 Sviluppatore/i Ghost Town Games Durata media di gioco 5–20 minuti per livello Genere Simulatore di cucina in modalità cooperativa Modalità Multigiocatore locale e online

Overcooked! 2 è un caotico gioco di cucina cooperativo in cui i giocatori fanno a gara per tagliare gli ingredienti, preparare i piatti, servire i clienti e impedire che la cucina vada a rotoli.

Non appena parte il timer, tutti si danno da fare in coloratissime cucine in stile cartone animato che si inclinano, si spostano e si dividono in parti mobili. È come entrare in un divertente festival gastronomico animato, pieno di energia e personalità.

Consiglio dell’esperto Gioca con quattro giocatori per il massimo del caos, ma passa a due giocatori se vuoi partite più tranquille e strategiche.

Le famiglie lo adorano perché rispecchia la vera cucina delle feste, solo che è più divertente e molto meno stressante. C’è un motivo se è considerato uno dei migliori giochi di cucina. Il suo punto di forza emerge nei momenti più concitati, dove tempismo, lavoro di squadra e risate si intrecciano.

Molti giocatori su Reddit lo definiscono il gioco per eccellenza in cui “urli contro i tuoi amici ma continui ad amarli”, il che spiega perfettamente perché si adatti così bene alle feste.

Il mio verdetto: Overcooked! 2 è la scelta perfetta per le famiglie che vogliono un po’ di pura energia festiva. Regala risate a non finire, lavoro di squadra e un’atmosfera accogliente da Giorno del Ringraziamento.

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2. Stardew Valley [L’esperienza di raccolto più accogliente per il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dispositivi mobili Anno di uscita 26 febbraio 2016 Autore/i ConcernedApe (Eric Barone) Durata media di gioco 40–200 ore Genere Simulazione agricola e di vita quotidiana Modalità Giocatore singolo e multigiocatore cooperativo

Stardew Valley è un gioco di simulazione agricola che ti scalda il cuore, in cui erediti una fattoria fatiscente e la trasformi pian piano in una tenuta fiorente. I giocatori coltivano, allevano animali, preparano pasti, raccolgono risorse nei boschi, decorano la propria casa e stringono legami profondi con gli abitanti del paese.

La sua estetica in stile pixel art unisce colori tenui, animazioni delicate e musica rilassante per creare uno dei migliori giochi di fattoria disponibili oggi. Il gameplay incoraggia un progresso lento e ponderato piuttosto che reazioni frenetiche, rendendolo la scelta ideale per chiunque preferisca videogiochi tranquilli da giocare durante il Giorno del Ringraziamento.

Consiglio dell’esperto Gioca alla modalità multiplayer con un massimo di quattro persone se vuoi un’esperienza rilassata e collaborativa, perfetta per le lunghe serate festive.

I festival della Fiera di Stardew Valley e della Vigilia dello Spirito sono particolarmente adatti alle festività, rispecchiando le vere celebrazioni stagionali con luci calde, attività condivise, bancarelle di cibo della comunità e un senso di appartenenza.

Il suo punto di forza sta nel modo in cui celebra profondamente il raccolto, la comunità e i legami. Coltivi i campi nel corso delle stagioni, prepari piatti da condividere con gli abitanti del villaggio e crei il tuo ritmo di vita quotidiano.

Il mio verdetto: Stardew Valley è l’ideale per chi cerca un gioco tranquillo e significativo per le feste. Il suo calore, lo spirito di comunità e il ritmo rilassato lo rendono un compagno perfetto per il Giorno del Ringraziamento.

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3. Mario Kart World [La competizione in famiglia più divertente]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2025 Autore/i Nintendo Durata media di gioco 3–5 minuti per gara Genere Gare di kart Modalità Multigiocatore locale e online

Mario Kart World unisce diverse generazioni con gare frenetiche, piste coloratissime e quel caos amichevole che anima all’istante qualsiasi salotto. Il concetto è semplice: scegli un personaggio, seleziona un kart e sfreccia su percorsi fantasiosi pieni di scorciatoie, potenziamenti e colpi di scena imprevedibili.

I giocatori sfrecciano in derapata nelle curve, schivano i gusci, attivano i boost e competono per il primo posto su un mix di piste classiche e nuovissime. La grafica vivace, le animazioni fluide e il design accessibile lo rendono uno dei migliori giochi per Switch per i bambini, ma è comunque abbastanza impegnativo per gli adulti che amano il divertimento competitivo.

Consiglio dell’esperto Attiva lo "Smart Steering" per i giocatori più giovani, così tutti potranno godersi gare competitive senza frustrazioni.

Questo titolo è perfetto per le riunioni del Ringraziamento perché permette partite veloci, un gioco a cui è facile partecipare al volo e un mix di livelli di abilità. Anche i principianti possono prendere un controller e unirsi subito, il che lo rende ideale per le famiglie che vogliono un po’ di sana competizione durante le feste.

È semplice da imparare ma impossibile da padroneggiare, trasformando ogni gara in un mix di abilità, fortuna e sorprese esilaranti. Risate, rivalità giocose e momenti del tipo “ancora una gara” sono garantiti, spesso ben prima che il dessert arrivi in tavola.

Il mio verdetto: Mario Kart World è perfetto per le famiglie che cercano un divertimento ad alta energia. È facile da imparare, rigiocabile all’infinito e ti regalerà sicuramente momenti memorabili durante il Ringraziamento.

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4. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti [Il gioco perfetto per le riunioni del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 20 marzo 2020 Autore/i Nintendo Durata media di gioco 50–300 ore Genere Simulazione di vita Modalità Gioco singolo con multiplayer online

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti offre ai giocatori un’isola tranquilla da decorare, esplorare e personalizzare. Raccogli materiali, crei mobili, ti dedichi al giardinaggio, peschi e passi il tempo con simpatici animaletti del villaggio. I suoi colori tenui, la musica rilassante e il ritmo tranquillo lo rendono perfetto per creare un’atmosfera festiva e serena.

Il gioco si adatta perfettamente al Giorno del Ringraziamento grazie al suo evento ufficiale dedicato al “Turkey Day”. Franklin, lo chef, arriva con ricette stagionali, attività a tema culinario e calde decorazioni autunnali che richiamano le vere tradizioni festive.

Consiglio dell’esperto Pianta le zucche in anticipo, così avrai abbastanza ingredienti pronti quando Franklin arriverà per il “Turkey Day”.

Le famiglie possono farsi visita online, cucinare piatti insieme o semplicemente godersi il paesaggio autunnale, rendendo questa esperienza una delle celebrazioni festive più rilassanti nel mondo dei videogiochi.

Il suo punto di forza è come il “Turkey Day” unisca cucina, comunità e momenti di tranquillità in un ritrovo virtuale che trasmette conforto e gioia, soprattutto per i giocatori che cercano una celebrazione più rilassata.

Il mio giudizio: una scelta delicata e accogliente per il Giorno del Ringraziamento. Offre calore, creatività e uno spazio virtuale tranquillo che le famiglie possono godersi insieme.

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Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Autore/i I Cavalieri dell’Unità Durata media di gioco 5–15 minuti per livello Genere Gioco cooperativo di società Modalità Multigiocatore locale

Tools Up! trasforma la ristrutturazione di casa in un caos frenetico e divertente, mentre i giocatori dipingono pareti, posano moquette, spostano mobili e ridecorano le stanze, intralciandosi a vicenda in continuazione.

Il concetto è semplice: porta a termine un lavoro di ristrutturazione prima che scada il tempo, ma il vero divertimento inizia quando gli amici si scontrano, rovesciano i materiali o confondono i compiti nella fretta.

Consiglio dell’esperto Assegna i ruoli all’inizio di ogni livello per evitare che tutti prendano gli stessi materiali e rallentino i progressi.

La grafica vivace, la chiara codifica a colori e i livelli frenetici lo rendono uno dei migliori giochi cooperativi per gruppi che amano il lavoro di squadra vivace e pratico.

Si inserisce perfettamente nelle riunioni del Giorno del Ringraziamento perché rispecchia l’energia giocosa delle pulizie dopo una grande cena in famiglia. Il suo punto di forza sta nel modo in cui trasforma le faccende post-banchetto in un’azione esilarante. Ristrutturare insieme diventa una metafora spensierata del lavoro di squadra durante le feste, creando momenti in cui ci si riconosce, un po’ caotici e divertenti.

Il mio verdetto: Tools Up! è perfetto per le famiglie che amano i giochi energici e basati sul lavoro di squadra. Regala risate immediate, comandi semplici e un caos gioioso a qualsiasi riunione del Giorno del Ringraziamento.

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6. Sackboy: Una grande avventura [L’avventura per famiglie più sana]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Sumo Digital Durata media di gioco 8–12 ore Genere Piattaforma 3D Modalità Giocatore singolo e multigiocatore cooperativo

Sackboy: Una grande avventura è un affascinante platform 3D in cui i giocatori guidano un eroe di maglia attraverso mondi coloratissimi pieni di enigmi divertenti, ostacoli creativi e segreti da scoprire.

L’estetica artigianale, i comandi fluidi e il tono amichevole lo rendono uno dei migliori platform per giocatori di tutte le età.

Consiglio dell’esperto Gioca i livelli insieme agli amici dopo aver sbloccato nuovi costumi per scoprire percorsi nascosti e sfide bonus.

Il suo design cooperativo lo rende perfetto per le riunioni del Ringraziamento. Fino a quattro giocatori possono unirsi, dividersi i compiti e esplorare livelli realizzati a mano che trasmettono allegria e festosità. Il suo punto di forza è quel delizioso senso di creatività e calore.

Ogni livello è allegro e accogliente, trasformando l’avventura in un’attività familiare piuttosto che in una competizione. Il gioco incoraggia il lavoro di squadra attraverso obiettivi condivisi e layout dei livelli ingegnosi, e la sua natura allegra lo rende perfetto per i giocatori che vogliono divertirsi spensieratamente durante le vacanze.

Il mio verdetto: “Sackboy: Una grande avventura” è una scelta perfetta per le famiglie. Unisce creatività, lavoro di squadra ed energia allegra in un gioco perfetto per le feste.

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7. Lumberhill [Il gioco di squadra all’aperto più divertente per il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Sumo Digital Durata media di gioco 8–12 ore Genere Piattaforma 3D Modalità Gioco singolo e multigiocatore cooperativo

Lumberhill è un gioco multiplayer caotico in cui i giocatori tagliano alberi, radunano animali, schivano disastri e corrono contro il tempo mentre l’ambiente intorno a te esplode in un caos da commedia slapstick.

Ogni livello mette la tua squadra di fronte a ostacoli stravaganti, tra cui fughe precipitose di animali, incendi, ponti che crollano e animali che fanno i capricci. La sua estetica vivace e all’aria aperta gli conferisce un’atmosfera frizzante e piena di energia, facendolo spiccare tra i migliori giochi d’avventura per gruppi che amano il movimento e la comicità.

Consiglio dell’esperto Dividi i ruoli all’inizio di ogni livello, così un giocatore si concentra sul tagliare mentre gli altri si occupano di radunare e consegnare.

Ciò che lo rende perfetto per il Giorno del Ringraziamento è il tema all’aria aperta. Mentre la maggior parte dei giochi per le feste si svolge in cucina o in salotto, Lumberhill porta tutti in un vivace scenario naturale per cambiare un po’ aria.

Il suo punto di forza sta nelle assurde sfide nella foresta che richiedono reazioni veloci, lavoro di squadra e tante risate. Tagliare alberi mentre insegui capre ribelli o cerchi di sopravvivere a un temporale improvviso diventa di per sé un ricordo delle feste.

Il mio verdetto: Lumberhill è una scelta vivace e piena di risate per il Giorno del Ringraziamento. Porta caos all’aria aperta, lavoro di squadra e divertimento senza fine in ogni gruppo.

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8. Il Jackbox Party Pack [Il miglior gioco di società per grandi gruppi durante il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Smart TV Anno di uscita Vari (2014–2024) Creatore/i Jackbox Games Durata media di gioco 10–20 minuti a partita Genere Raccolta di giochi di società Modalità Multigiocatore locale con dispositivi mobili

Il Jackbox Party Pack è una raccolta di giochi di società veloci e divertenti, pensati per gruppi di qualsiasi dimensione. Invece di usare i controller, i giocatori partecipano con i propri telefoni, il che rende incredibilmente facile per chiunque prendere parte al gioco.

Ogni pacchetto include un mix di quiz, giochi di disegno, round di bluff e gare di creatività che scatenano risate a non finire. La semplice configurazione e i round veloci lo rendono perfetto per le grandi riunioni di famiglia, dove le persone vanno e vengono durante tutta la serata.

Consiglio dell’esperto Scegli i pacchetti con i filtri per famiglie attivati se giochi con cugini più piccoli o nonni.

È perfetto per il Giorno del Ringraziamento perché tiene coinvolto tutto il gruppo tra la cena, il dessert e le chiacchierate. Il suo punto di forza è proprio la facilità con cui ci si può unire al gioco.

Chiunque può partecipare scansionando un codice, e i giochi sono pensati per essere divertenti senza richiedere alcuna esperienza di gioco. Jackbox dà il meglio di sé quando tutti nella stanza partecipano, reagiscono e votano insieme, trasformando un semplice ritrovo in uno spettacolo comico collettivo.

Il mio verdetto: Il Jackbox Party Pack non ha rivali quando si tratta di gruppi numerosi. Trasforma il Giorno del Ringraziamento in un evento vivace e pieno di risate, che piacerà a tutti.

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9. Just Dance 2025 [Il gioco più energico per il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Ubisoft Durata media di gioco Sessioni basate su brani musicali, da 3 a 5 minuti ciascuna Genere Ritmo e danza Modalità Giocatore singolo e multigiocatore

Just Dance 2025 porta la festa in salotto con una playlist enorme di successi recenti, classici intramontabili e brani allegri pensati per far ballare tutti.

I giocatori seguono le coreografie sullo schermo usando i comandi di movimento, trasformando ogni canzone in un’attività divertente che coinvolge tutto il corpo. La grafica colorata, le animazioni energiche e i passi facili da imparare lo rendono uno dei migliori giochi ritmici per le famiglie che cercano qualcosa di vivace e inclusivo.

Consiglio dell’esperto Usa le modalità “Workout” o “Co-op” per un punteggio adatto ai gruppi e un divertimento in più tra una canzone e l’altra.

È perfetto per il Giorno del Ringraziamento perché incoraggia tutti ad alzarsi, a scrollarsi di dosso la pigrizia post-pranzo e a condividere un momento di allegria insieme. Il suo punto di forza è la capacità di risollevare immediatamente l’umore.

Ogni routine sembra una festa. I bambini adorano i passi buffi, gli adulti si godono la nostalgia e i nonni spesso si uniscono solo per ridere e provare un passo o due. Il ritmo vivace e il design accessibile del gioco lo rendono una scelta perfetta per le riunioni festive, soprattutto quando la stanza ha bisogno di una sferzata di energia.

Il mio verdetto: Just Dance 2025 è un successo garantito. Porta musica, movimento e pura gioia alla serata del Giorno del Ringraziamento.

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10. Kind Words [La migliore esperienza per sentirsi bene in un Ringraziamento tranquillo]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Autore/i Popcannibal Durata media di gioco A sessioni, 5–20 minuti Genere Un'esperienza accogliente di scrittura di lettere Modalità Online, interazioni anonime

Kind Words è un gioco tranquillo e riflessivo incentrato sulla scrittura e la ricezione di brevi lettere di incoraggiamento. I giocatori entrano in una stanza accogliente e illuminata da luci soffuse, si rilassano con musica lo-fi rilassante e scelgono se inviare messaggi di sostegno o leggere quelli di chi cerca conforto. Non ci sono timer, compiti o pressioni, solo scambi delicati che favoriscono l’empatia e il calore umano.

Questa struttura tranquilla lo rende un rifugio ideale durante il Giorno del Ringraziamento, soprattutto per chi vuole un momento di tranquillità lontano dal trambusto delle riunioni di famiglia. Il suo punto di forza sta proprio nell’esperienza sincera che regala.

Consiglio dell’esperto Scrivi qualche messaggio all’inizio della tua sessione per ricevere risposte premurose durante tutta la giornata.

Scrivere messaggi semplici e incoraggianti a sconosciuti o ricevere parole gentili in cambio trasforma il gioco in un piccolo rituale di gratitudine, che si adatta perfettamente al tono emotivo della festa.

Le immagini rilassanti, i colori tenui e la colonna sonora rassicurante aiutano i giocatori a distendersi dopo una giornata intensa. È una pausa pensata apposta per chiunque preferisca attività introspettive o voglia un momento di calma tra un pasto, una chiacchierata e un gioco.

Il mio verdetto: Kind Words è uno dei migliori giochi per Switch per bambini ed è perfetto per chi cerca calma, conforto e calore emotivo. Offre uno spazio significativo per la gratitudine e una tranquilla riflessione durante le feste.

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11. Journey [Il viaggio più sereno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation, PC, iOS Anno di uscita 2012 Autore/i Thatgamecompany Durata media di gioco 2–3 ore Genere Avventura d'atmosfera Modalità Gioco per un giocatore con modalità online senza interruzioni

Journey è un’avventura mozzafiato e minimalista in cui i giocatori viaggiano attraverso deserti dorati, antiche rovine e caverne sotterranee luminose verso una vetta lontana.

Senza dialoghi né menu, l’esperienza si sviluppa attraverso immagini, musica e movimento. Il suo ritmo tranquillo e la splendida direzione artistica creano un’atmosfera meditativa che lo rende uno dei migliori giochi “cozy” per momenti di tranquillità e riflessione.

Ciò che rende Journey perfetto per il Giorno del Ringraziamento è il modo in cui affronta il tema della connessione. Durante la tua avventura, potresti incontrare un altro viaggiatore – un vero giocatore – che non può parlare ma può accompagnarti attraverso semplici suoni e movimenti.

Consiglio dell’esperto Indossa le cuffie per goderti appieno l’impatto emotivo della colonna sonora e dei suoni ambientali.

Questa compagnia silenziosa diventa inaspettatamente emozionante, trasformando brevi incontri in momenti condivisi indimenticabili. Il punto di forza sta proprio in questo potente senso di legame senza parole, che ricorda ai giocatori la gratitudine, il vivere il momento e la bellezza delle piccole connessioni.

La breve durata e il ritmo sereno lo rendono perfetto per rilassarsi dopo una festa frenetica. La sua colonna sonora rilassante, l’illuminazione soffusa e gli effetti della sabbia che scorre contribuiscono a creare un’atmosfera tranquilla che contrasta magnificamente con l’energia vivace di una riunione di famiglia.

Il mio verdetto: Journey è una tranquilla fuga dal Giorno del Ringraziamento. Offre una bellezza silenziosa, una risonanza emotiva e un’esperienza rilassante per concludere la vacanza.

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12. Flower [Il miglior gioco rilassante per distenderti dopo il banchetto]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation, PC, iOS Anno di uscita 2009 Autore/i Thatgamecompany Durata media di gioco 1–2 ore Genere Esplorazione d'atmosfera Modalità Giocatore singolo

Flower è un gioco di esplorazione rilassante in cui guidi un singolo petalo attraverso campi aperti, colline rigogliose e paesaggi da sogno. Invece di controllare un personaggio, dirigi il vento stesso, che soffia tra i fiori per riportare colore, crescita e vita nel mondo.

Senza dialoghi né obiettivi tradizionali, l’esperienza si concentra interamente sull’atmosfera, sul movimento e sul relax. Il suo punto di forza sta nel modo in cui riesce a creare un senso di pace senza alcuno sforzo. Fluttuare in ambienti tranquilli, far rinverdire le zone appassite e vedere i campi rigogliosi sbocciare in risposta ai tuoi movimenti fa sì che Flower sembri una rilassante sessione di meditazione.

Consiglio dell’esperto Gioca in una stanza buia con il volume al massimo per goderti appieno le immagini rilassanti e la musica.

Le immagini delicate, le inquadrature fluide e la colonna sonora emozionante si fondono per creare uno spazio che invita alla riflessione, quasi terapeutico.

Questo lo rende una scelta meravigliosa per il Giorno del Ringraziamento, soprattutto dopo una lunga giornata trascorsa a cucinare, chiacchierare e festeggiare. Flower offre un rifugio tranquillo dove i giocatori possono rilassarsi, distendersi e godersi un momento di quiete.

Il mio verdetto: Flower è il modo perfetto per rilassarsi dopo il banchetto. Regala bellezza, serenità e un delicato momento di ricarica che conclude la festa in modo tranquillo.

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13. Firewatch [La migliore storia riflessiva per il Giorno del Ringraziamento]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Campo Santo Durata media di gioco 4–6 ore Genere Avventura narrativa Modalità Giocatore singolo

Firewatch è un'avventura emozionante e incentrata sulla trama, ambientata nella tranquilla natura selvaggia del Wyoming. Vesti i panni di Henry, una guardia antincendio di stanza nel cuore della foresta, il cui unico compagno è Delilah, una voce dall'altra parte del walkie-talkie.

Mentre esplori i sentieri, indaghi su strani avvenimenti e trascorri lunghe giornate immerso nella natura, la trama svela pian piano temi come la vulnerabilità, la fiducia e il legame. L’illuminazione calda, i paesaggi mozzafiato e il ritmo tranquillo creano un’atmosfera intima che ti coinvolge completamente.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per esplorare ogni zona e apprezzare appieno i dettagli ambientali e i punti panoramici nascosti.

Il suo punto di forza è la potenza della narrazione. Firewatch è scritto magnificamente, ricco di dialoghi naturali e realizzato per farti sentire coinvolto in prima persona. Il gioco esplora la solitudine e le relazioni umane in un modo che ti rimane dentro anche molto tempo dopo i titoli di coda.

Questo lo rende perfetto per le serate del Giorno del Ringraziamento, quando in casa regna la calma e hai voglia di vivere un’esperienza significativa da solo.

Il mio verdetto: Firewatch è perfetto per chi cerca una storia commovente e indimenticabile. Offre profondità emotiva e un’evasione tranquilla e contemplativa.

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14. The Sims [Il simulatore di vita definitivo per il Ringraziamento con HarvestFest]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation, Xbox Anno di uscita Serie in corso (2000–2025) Autori Maxis, Electronic Arts Durata media di gioco Infinita Genere Simulazione di vita Modalità Giocatore singolo

The Sims offre una delle esperienze virtuali del Giorno del Ringraziamento più dettagliate e personalizzabili in circolazione, grazie alla festa in-game chiamata HarvestFest. Puoi decorare la tua casa con caldi addobbi autunnali, preparare un banchetto completo, invitare amici e parenti e creare quel tipo di ritrovo accogliente che rispecchia le vere celebrazioni.

Il gameplay ruota attorno alla cucina, alle interazioni sociali, alle decorazioni e alla gestione dell’umore dei Sim, rendendolo un gioco di spicco tra i migliori giochi di simulazione dedicati al divertimento a tema festivo.

Consiglio dell’esperto Migliora l'abilità in cucina del tuo Sim prima dell'HarvestFest, così la grande cena verrà perfetta e senza stress.

Il punto forte è proprio l’evento HarvestFest. Puoi cucinare tanti piatti, apparecchiare la tavola, goderti le tradizioni stagionali e organizzare una cena virtuale che sia festosa e piena di carattere.

Il caos di dover preparare tutto – destreggiarti tra il forno, accogliere gli ospiti e accontentare tutti – cattura lo spirito del Giorno del Ringraziamento senza dover poi pulire tutto come nella vita reale.

Il mio verdetto: The Sims è la simulazione di vita del Ringraziamento per eccellenza. Offre creatività, un’atmosfera festiva e accogliente e celebrazioni virtuali divertenti all’infinito.

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15. Fortnite [Il miglior evento online a tema Giorno del Ringraziamento con skin dedicate]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Epic Games Durata media di gioco A partita, 10–20 minuti Genere Battle Royale e sandbox creativo Modalità Multigiocatore online

Fortnite trasforma il Giorno del Ringraziamento in una festa online con skin stagionali, mappe ispirate all’autunno ed eventi a tempo limitato che portano l’atmosfera accogliente dell’autunno in un mondo multiplayer frenetico.

I giocatori possono lanciarsi nelle partite indossando costumi da tacchino, raccogliere verdure con picconi a tema o esplorare le isole della modalità Creativa decorate con zucche, foglie e calde luci autunnali. Il mix di oggetti cosmetici divertenti e nuovi contenuti stagionali rende Fortnite un modo divertente per godersi l’atmosfera delle feste senza bisogno di una vera e propria riunione di famiglia.

Consiglio dell’esperto Dai un’occhiata ogni giorno al Negozio durante la settimana del Ringraziamento per accaparrarti le skin in edizione limitata prima che vengano sostituite.

Il suo punto di forza è proprio il modo in cui celebra la stagione su scala globale. Skin speciali, sfide a tema e decorazioni festive trasformano ogni partita in un’esperienza spensierata all’insegna del Ringraziamento.

I contenuti del Ringraziamento, che cambiano di anno in anno, offrono inoltre ai giocatori che tornano a giocare qualcosa di nuovo da aspettarsi ogni anno, mantenendo il gioco fresco e festoso.

Il mio verdetto: Fortnite offre un’esperienza divertente e festosa per le feste. I suoi eventi stagionali, gli oggetti cosmetici accattivanti e la vivace community online lo rendono una scelta eccellente per il Giorno del Ringraziamento.

Come scegliere il gioco perfetto per il Giorno del Ringraziamento

Giocare durante il Giorno del Ringraziamento è incredibilmente versatile e si adatta a qualsiasi stato d’animo, dimensione del gruppo o dinamica familiare. Che la tua festa sia chiassosa e vivace o tranquilla e intima, il gioco giusto può migliorare all’istante l’atmosfera.

L’ingrediente chiave è l’energia sociale, ovvero le risate, le reazioni condivise e quei piccoli momenti di complicità che si creano quando si è tutti insieme.

Ecco una guida per aiutarti a scegliere i giochi più adatti al tuo gruppo:

Tipo di Ringraziamento Atmosfera di gioco ideale Perché funziona Generi di gioco Intimo e accogliente Ritmo tranquillo, perfetto per chiacchierare Favorisce la connessione e il calore ed è perfetto per rilassarsi dopo cena Simulatori di vita, avventure narrative, giochi di fattoria, giochi di esplorazione tranquilli Grandi e vivaci Ritmo veloce, partecipazione di gruppo Permette a tutti di partecipare facilmente e riempie la stanza di risate e caos amichevole Giochi di società, giochi ritmici, sfide veloci Per tutte le età Gioco semplice e accessibile Tutti possono partecipare senza frustrazioni, con obiettivi chiari e comandi facili Giochi cooperativi facili, giochi di società semplici, titoli multiplayer casual Spirito delle feste Giochi che celebrano il lavoro di squadra, il cibo o le esperienze condivise Aggiunge un tocco festoso e rende il gioco parte del ricordo Giochi a tema raccolto, giochi di cucina, avventure cooperative

Non esiste un gioco specifico solo per il Giorno del Ringraziamento, ma sceglierne uno che si adatti all’umore del tuo gruppo può rendere la festa ancora più memorabile. Prendi i controller, raduna amici e familiari e lascia che i giochi aggiungano un po’ di divertimento in più alla celebrazione, mentre scopri nuovi modi per goderti la giornata.

Il mio verdetto finale sui migliori videogiochi per il Giorno del Ringraziamento

Ecco il modo più semplice per scegliere da dove iniziare se vuoi un’esperienza di gioco perfetta per il Giorno del Ringraziamento.

Per le famiglie che vogliono caos e risate a non finire → Overcooked! 2 .

Un gioco cooperativo veloce e divertente che cattura lo spirito di una cucina festiva in fermento, il tutto in uno fantastico gioco di cucina.

Un gioco cooperativo veloce e divertente che cattura lo spirito di una cucina festiva in fermento, il tutto in uno fantastico gioco di cucina. Per chi cerca una serata tranquilla e accogliente → Stardew Valley .

È uno dei migliori giochi di fattoria, pieno di calore, temi legati al raccolto e momenti di pace che si adattano perfettamente alla stagione.

È uno dei migliori giochi di fattoria, pieno di calore, temi legati al raccolto e momenti di pace che si adattano perfettamente alla stagione. Per gruppi numerosi che cercano un’opzione semplice a cui tutti possano partecipare → Il Jackbox Party Pack .

Niente controller, round veloci e risate a non finire lo rendono perfetto per i salotti affollati del Giorno del Ringraziamento.

Niente controller, round veloci e risate a non finire lo rendono perfetto per i salotti affollati del Giorno del Ringraziamento. Per bambini e adulti che vogliono movimento ed energia → Just Dance 2025 .

Una playlist vivace e comandi intuitivi trasformano la sonnolenza post-cena in una divertente attività di gruppo.

Una playlist vivace e comandi intuitivi trasformano la sonnolenza post-cena in una divertente attività di gruppo. Per chiunque desideri un momento di tranquilla riflessione dopo la frenesia delle feste → Journey.

Un’esperienza bellissima e meditativa che offre profondità emotiva e una narrazione serena.

Ognuno di questi giochi trasmette un’atmosfera diversa tipica del Giorno del Ringraziamento, così puoi sceglierne uno che si adatti all’umore del momento. Che tu sia in cerca di risate, di un po’ di relax, di una sfida amichevole o di un momento tranquillo per staccare la spina, qui ce n’è per tutti i gusti!

Domande frequenti