I 11 migliori videogiochi per coppie per creare ricordi indimenticabili

I migliori videogiochi per coppie non sono solo divertimento: sono un modo per stare insieme, ridere e affrontare le sfide in coppia.

Cerchi qualcosa di tranquillo e rilassante, caotico e divertente, o un gioco che metta davvero alla prova le tue abilità? Qui troverai il titolo perfetto per te e il tuo partner.

Con così tanti giochi cooperativi e multiplayer in giro, scegliere quello giusto può sembrare un’impresa ardua. È qui che entra in gioco questa lista. Ho raccolto i migliori giochi pensati per avvicinare le coppie, concentrandomi sulle esperienze cooperative che danno il meglio di sé quando giocate con la tua dolce metà.

Ogni gioco di questa lista è un vero gioiellino, e alcuni sono particolarmente fantastici se giocati con la tua dolce metà. In questa lista, ecco il meglio del meglio:

1 It Takes Two 2021 Un fantastico gameplay cooperativo intrecciato a una storia commovente incentrata su una coppia di coniugi che cerca di ricucire il proprio rapporto. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Il re dei simulatori di vita agricola è anche un gioco divertente da giocare in coppia – ed è un ottimo modo per avvicinare qualcuno al mondo dei videogiochi. Buy now 3 A Way Out 2018 Scappare dalla legge di solito non finisce bene, ma forse il vero tesoro sono stati gli amici che ci siamo fatti lungo il percorso. Buy now

Anche se questi sono i titoli migliori della lista, assicurati di dare una possibilità anche agli altri. Tutti – giochi narrativi, di avventura e sandbox di sopravvivenza – sono divertenti da giocare in qualsiasi compagnia, e ti assicuro che vale davvero la pena provarli tutti al 100%. Chissà, magari scoprirai qualche nuovo gioco preferito lungo il percorso!

I 11 migliori videogiochi per far legare le coppie come mai prima d’ora

Scegliere i migliori giochi per coppie non è molto diverso dallo scegliere ottimi giochi cooperativi in generale. L’idea è trovare giochi che siano particolarmente divertenti per due persone, piuttosto che per un intero gruppo di amici.

La maggior parte delle mie scelte punta su esperienze più piccole e intime, con qualche gioco incentrato sulla trama o basato su enigmi qua e là. Non preoccuparti se tu e il tuo partner siete giocatori accaniti: c’è qualcosa di stimolante anche per voi.

Bene, tuffiamoci nella lista!

1. It Takes Two [Il miglior gioco per coppie che amano il lavoro di squadra e le avventure emozionanti]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Hazelight Games Durata media di gioco circa 15 ore Ideale per coppie che vogliono avvicinarsi ancora di più giocando insieme

Nessuna lista dei migliori videogiochi per coppie (o semplicemente dei giochi cooperativi da divano in generale) è completa senza menzionare It Takes Two.

In It Takes Two, tu e il tuo partner vestite i panni di Cody e May, una coppia di coniugi la cui relazione è in crisi. Le cose prendono una piega surreale quando i due si ritrovano trasformati involontariamente in bambole dalla loro figlia, che spera disperatamente che si riconciliino.

Mentre i due cercano di trovare una via d’uscita dalla loro situazione difficile, sono costretti a fare i conti con i fallimenti del loro matrimonio e a imparare a collaborare per superare i loro problemi. Questo porta sia Cody che May non solo a riconoscere le cose che avrebbero potuto fare meglio, ma anche a impegnarsi attivamente per correggere questi aspetti nel corso del gioco, il che porta la coppia a ricucire il proprio rapporto.

Perché l’abbiamo scelto

It Takes Two è l’esperienza cooperativa definitiva per le coppie, che unisce una storia toccante a un gameplay che richiede comunicazione e lavoro di squadra, rendendolo perfetto per rafforzare il legame e divertirsi insieme.

Sebbene It Takes Two abbia una storia semplice ma sentita, i suoi insegnamenti sono magistralmente intessuti nel gameplay. Sia tu che il tuo partner dovrete imparare a comunicare e a sfruttare i punti di forza l’uno dell’altro per risolvere questo gioco di piattaforme e puzzle che sfida i generi.

Il gioco non rimane mai statico: anche se sia Cody che May ottengono abilità fantastiche che devono essere combinate per superare gli ostacoli di ogni area, queste sono temporanee. Insieme siete più forti!

Infine, tieni presente che It Takes Two è un gioco cooperativo obbligatorio, il che significa che non c’è modo di andare avanti senza un partner. Per coincidenza, questo lo rende anche il gioco perfetto per rafforzare il legame con il tuo ragazzo o la tua ragazza durante una serata di giochi: dopotutto, avrete bisogno l’uno dell’altro. È anche considerato uno dei migliori videogiochi per San Valentino.

E se temi di dover comprare due copie, Hazelight Games ha un sistema di “friend pass” che richiede solo una copia!

Il mio verdetto: It Takes Two è un gioco imperdibile per le coppie, che offre un mix unico di umorismo, emozioni e lavoro di squadra che rende ogni momento insieme indimenticabile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE IT TAKES TWO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Stardew Valley [Il miglior gioco cooperativo accogliente per coppie che costruiscono insieme la vita dei loro sogni]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2016 Autore ConcernedApe Durata media di gioco Variabile (modificabile) Ideale per coppie che amano rilassarsi e costruire qualcosa insieme

Stardew Valley non è solo uno dei migliori videogiochi per coppie, è uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, punto e basta. Creato dallo sviluppatore indipendente ConcernedApe, Stardew Valley ha davvero rivoluzionato il genere grazie alla sua incredibile raffinatezza, fissando uno standard difficile da superare, anche se ci sono altri giochi simili a Stardew Valley che meritano una menzione.

Stardew Valley ha tutte le caratteristiche dei suoi predecessori: un lavoro da impiegato senza prospettive, un’eredità immobiliare inaspettata da parenti defunti e una pittoresca cittadina in cui stabilirti. Man mano che tu e il tuo partner vi adattate alla vita a Pelican Town, scoprirete una miriade di stili di gioco a vostra disposizione.

Perché l’abbiamo scelto

Stardew Valley è perfetto per le coppie perché vi permette di costruire, esplorare e rilassarvi insieme al vostro ritmo, rendendolo un’esperienza cooperativa accogliente e infinitamente gratificante.

Certo, potete lavorare nella vostra fattoria faticando nei campi e occupandovi del bestiame, ma potete anche esplorare la vasta campagna e scoprire i tanti segreti che nasconde. Alla fine, siete liberi di fare come vi pare e affrontare il gioco al vostro ritmo: il gioco non vi costringe a uno stile di gioco particolare e non c’è modo di perdere.

Ciò che rende questo gioco particolarmente adatto alle coppie è che puoi giocarci alla velocità che preferisci, veloce o lenta che sia. Dato che fai sempre progressi, Stardew Valley è uno dei migliori giochi rilassanti per avvicinare il tuo partner a questo hobby.

Il mio verdetto: Stardew Valley è un gioco affascinante e rilassato che rende il tempo trascorso con il tuo partner divertente, creativo e senza stress.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STARDEW VALLEY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. A Way Out [La migliore avventura incentrata sulla trama per le coppie che amano i drammi ad alta tensione]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Hazelight Games Durata media di gioco circa 10 ore Ideale per coppie che amano le esperienze cooperative ad alta tensione

La prima cosa che probabilmente noterai cercando A Way Out nel 2026 è che si tratta di un gioco molto simile a It Takes Two. Non c'è da stupirsi: anche questo titolo è di Hazelight Games.

La posta in gioco è alta in A Way Out: tu e il tuo partner vestite i panni di due criminali condannati, ovvero il sicuro di sé e testardo Leo Caruso e il riflessivo e astuto Vincent Moretti, che ne hanno davvero abbastanza della vita in prigione.

Perché l’abbiamo scelto

A Way Out è l’ideale per le coppie perché richiede lavoro di squadra e comunicazione, permettendoti di affrontare insieme al tuo partner sfide ad alto rischio mentre vivete una storia avvincente.

Insieme affronterete scene diverse ma collegate tra loro, lavorando in tandem per risolvere enigmi e assicurarvi che ci sia una via di fuga non solo per te, ma anche per il tuo partner. Sfuggire alla legge non è affatto facile, quindi preparati a mettere alla prova il vostro lavoro di squadra!

Proprio come in *Ci vogliono due*, anche *A Way Out* ha una trama davvero avvincente. Sia Leo che Vincent hanno le loro ragioni per trovarsi in prigione e, man mano che i due imparano ad apprezzare le reciproche abilità, tra loro inizia a sbocciare un’amicizia profonda e duratura.

Questo legame si rafforza ulteriormente grazie alle tante prove che la coppia dovrà superare, aiutandoli non solo ad approfondire la loro amicizia, ma anche a crescere come persone.

Come per gli altri giochi di Hazelight, A Way Out prevede una modalità cooperativa obbligatoria, il che rende questo titolo particolarmente adatto alle serate di gioco. Inoltre, ti basterà una sola copia, grazie al sistema “Friend Pass” di Hazelight!

Il mio verdetto: A Way Out offre un’esperienza cooperativa intensa e incentrata sulla trama che mette alla prova il tuo lavoro di squadra e regala una serata di gioco indimenticabile con il tuo partner.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE A WAY OUT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Overcooked! All You Can Eat [Il miglior gioco cooperativo caotico per coppie che ridono nel bel mezzo del caos]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Ghost Town Games Durata media di gioco ~40 ore Ideale per coppie che si divertono a ridere insieme durante un caotico lavoro di squadra



Prima di iniziare, vorrei chiarire che non si tratta di un titolo nuovo. Overcooked! All You Can Eat è una versione rimasterizzata che riunisce entrambi i giochi della serie Overcooked, oltre a includere la modalità cross-play.

Ora, passiamo al gioco vero e proprio. Overcooked, a prima vista, può essere descritto come un simulatore di cucina. Ogni giocatore (fino a 4) controlla uno chef e dovrete lavorare tutti insieme per preparare i piatti seguendo le specifiche esatte, servirli e poi pulire tutto.

Perché l’abbiamo scelto

Overcooked! All You Can Eat è perfetto per le coppie perché trasforma il lavoro di squadra, la comunicazione e il coordinamento in un’esperienza divertente, caotica e piena di risate.

In pratica, però, Overcooked degenera rapidamente in un caos esilarante: non solo qualcuno sbaglierà inevitabilmente un ordine, ma i banconi si riempiranno di ingredienti inutili, i fornelli prenderanno fuoco, i piatti già pronti finiranno nella spazzatura e gli stessi livelli cospireranno contro di te.

Proprio come in It Takes Two, tu e il tuo ragazzo o la tua ragazza dovrete imparare non solo a comunicare in modo efficace, ma anche a mettere a punto un piano d’azione ben strutturato e una chiara divisione dei compiti.

Anche se vedere tutto andare a rotoli è divertente e catartico, gestire la situazione con rigore, in modo che tu e il tuo partner (o i tuoi amici, ricorda che questo gioco supporta fino a 4 giocatori in modalità cooperativa online o in locale) sappiate esattamente cosa fare, è un’esperienza estremamente soddisfacente, soprattutto se riesci a raggiungere l’ambito punteggio di 3 stelle in una sfida!

Il mio verdetto: Overcooked! All You Can Eat è un gioco cooperativo esilarante che sfida le coppie a lavorare insieme sotto pressione divertendosi un mondo in una cucina virtuale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE OVERCOOKED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. PEAK [Il miglior gioco cooperativo di arrampicata per coppie che scalano le vette e si aiutano a vicenda]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforma PC Anno di uscita 2025 Autori Aggro Crab e Landfall Durata media di una partita circa 2 ore Ideale per coppie a cui piace coordinarsi fisicamente e strategicamente

In PEAK, tu e il tuo compagno interpretate due esploratori naturalisti bloccati su un’isola misteriosa. La vostra unica speranza è scalare la montagna al centro dell’isola, ma ogni scivolone, ogni passo falso e ogni scelta sbagliata in fatto di cibo o resistenza può significare un disastro.

La conformazione della montagna cambia ogni giorno, costringendovi ad adattarvi mentre posizionate le corde e vi aiutate a vicenda ad attraversare pericolose scogliere.

Perché l’abbiamo scelto PEAK è un’ottima scelta per le coppie perché non si tratta solo di arrivare in cima. Si tratta di fare affidamento l’uno sull’altro, condividere le risorse ed essere presenti quando le cose vanno male.

Dovrete cercare cibo, gestire infortuni e resistenza e usare attrezzi da arrampicata come ramponi o corde per sopravvivere. Il gioco supporta la modalità cooperativa fino a quattro giocatori, anche se gran parte della magia si sprigiona quando siete in due, collaborando per salvarvi a vicenda da una caduta, nel vero senso della parola.

Il mio verdetto: PEAK è un gioco di arrampicata in modalità cooperativa splendidamente teso e appagante per le coppie che vogliono mettere alla prova la fiducia, la coordinazione e il sostegno reciproci.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PEAK GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Mario Kart 8 Deluxe [Il miglior gioco divertente e competitivo per coppie che amano la rivalità amichevole]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii U, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 (versione base), 2017 (Deluxe) Sviluppatore Nintendo Durata media di gioco circa 60 ore Ideale per coppie che amano le sfide spensierate e divertenti

Se cerchi giochi più competitivi da giocare con il tuo partner, con Mario Kart 8 Deluxe vai sul sicuro: è un’aggiunta eccellente alla serie di giochi di Mario.

Mario Kart 8 Deluxe, proprio come i suoi predecessori, si riassume così: “scegli un pilota, personalizza la tua auto e gareggia su diversi circuiti ambientati nell’universo di Mario”.

Perché l’abbiamo scelto

Mario Kart 8 Deluxe è un must per le coppie che amano la competizione amichevole, con gare veloci e divertenti e esilaranti momenti salienti alla fine di ogni gara.

In pratica, però, è molto più di questo: la funzione antigravità permette tantissime varianti di gioco, i nuovi oggetti hanno dato una scossa al tutto e, ovviamente, l’abilità del giocatore è un fattore determinante per decidere chi vincerà una determinata gara.

Nonostante tutto ciò, devo dire che Mario Kart 8 Deluxe è davvero facile da giocare. I comandi e le meccaniche sono abbastanza intuitivi (e online ci sono tantissimi consigli e trucchi) da permettere anche ai giocatori occasionali di divertirsi un mondo!

Il mio verdetto: Mario Kart 8 Deluxe regala risate a non finire e una rivalità giocosa, rendendolo un gioco di corse perfetto da goderti con il tuo partner.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MARIO KART GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Moving Out [Il miglior gioco cooperativo ricco di fisica per coppie che amano il caos esilarante]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, PS4, Xbox Anno di uscita 2020 Sviluppatori SMG Studio e Devm Games Durata media di gioco circa 15 ore Ideale per coppie che adorano il divertimento spensierato e improvvisato

Il prossimo è Moving Out, uno dei giochi simili a Overcooked, se è proprio quel tipo di caos divertente che stai cercando.

L'idea alla base di Moving Out è semplice: tu e il tuo partner vestite i panni di un FART (Tecnico di sistemazione e trasloco mobili), il cui unico compito è assicurarsi che il trasloco venga portato a termine in tempo.

Perché l’abbiamo scelto

Moving Out è perfetto per le coppie che amano il divertimento caotico e esilarante in modalità cooperativa, trasformando il lavoro di squadra e la risoluzione creativa dei problemi in un’avventura esilarante dedicata al trasloco.

La parola chiave qui è “in tempo”, quindi puoi rompere le finestre per lanciare fuori divani e tavoli e guadagnare qualche secondo, sfondare muri fragili con oggetti pesanti e rimanere incastrato nelle porte con quegli stupidi oggetti che proprio non ci passano.

La fisica un po’ stravagante e l’approccio libero di Moving Out fanno sì che il gameplay si trasformi spesso in una rapida improvvisazione delle tue abilità di problem solving. Questo porta anche a un sacco di risate, rendendolo uno dei migliori giochi cooperativi da giocare sul divano!

Il mio verdetto: Moving Out offre caos comico senza sosta e sfide di lavoro di squadra, rendendolo un gioco imperdibile per le coppie che amano i giochi cooperativi divertenti e dal ritmo serrato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Split Fiction [La migliore avventura narrativa per coppie creative che amano raccontare storie insieme]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore Hazelight Games Durata media di gioco ~15 ore Ideale per coppie a cui piace risolvere insieme i problemi in modo creativo

Se It Takes Two ha lasciato te e il tuo partner con la voglia di giocare ancora, Split Fiction fa proprio al caso vostro, perché non solo è il nuovo gioco cooperativo di Hazelight Games, ma è anche, in sostanza, una versione potenziata di It Takes Two.

In questo gioco, tu e il tuo partner vestite i panni di Mio e Zoe, due scrittrici che si cimentano in campi completamente diversi. Dopo aver ricevuto un invito dalla Radar Publishing per “testare” una nuova macchina in grado di simulare le loro storie.

Perché l’abbiamo scelto

Split Fiction è perfetto per le coppie che amano le avventure cooperative creative e incentrate sulla trama, che mettono alla prova il lavoro di squadra, la comunicazione e la capacità di risolvere i problemi in modi divertenti e inaspettati.

A insaputa di entrambe le donne, la macchina è in realtà progettata per rubare le loro idee, intrappolandole in un mondo virtuale nato dalla fusione delle loro idee. Credimi: i livelli qui sono pazzeschi e creativi.

Proprio come in It Takes Two, Split Fiction richiede un ottimo coordinamento e una comunicazione efficace tra entrambi i giocatori. Prestando molta attenzione al tuo compagno di gioco, riuscirai a trovare soluzioni davvero stravaganti alle sfide del gioco!

Il mio verdetto: Split Fiction offre un’esperienza cooperativa stravagante e fantasiosa che trasforma ogni momento con il tuo partner in un’avventura condivisa.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SPLIT FICTION GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Terraria [Il miglior gioco di esplorazione e costruzione per coppie che amano i progetti a lungo termine da affrontare insieme]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Mac, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2011 Sviluppatore Re-Logic Durata media di gioco Variabile (modificabile) Ideale per coppie a cui piacciono i progetti a lungo termine e l'esplorazione

Consiglio sempre Terraria, sia che tu ci giochi da solo, in coppia o con gli amici. Questo piccolo e divertente gioco d’avventura incarna alla perfezione il detto “vecchio ma sempre valido”.

A prima vista, Terraria è piuttosto semplice: è un gioco sandbox in 2D che unisce elementi di tanti generi diversi, come l’esplorazione libera, i combattimenti in stile Metroidvania, la sopravvivenza, la costruzione e la creazione di oggetti, oltre a un sistema di alloggi per gli NPC.

Perché l'abbiamo scelto

Terraria è perfetto per le coppie che amano l’esplorazione e la creatività, perché offre infinite opportunità di costruire, combattere e vivere avventure insieme, al vostro ritmo.

In pratica, però, Terraria è un gioco molto profondo: dovrai padroneggiarne tutti gli aspetti per sconfiggere i tantissimi boss e superare le sfide che il gioco ti propone.

Giocando con un partner, non solo potrete esplorare il mondo e affrontare i boss insieme, ma potrete anche usare classi di combattimento complementari e portare a termine più cose. E se ti senti sotto pressione, non preoccuparti: la maggior parte dei contenuti (a parte alcuni boss che invadono il tuo mondo) può essere affrontata al tuo ritmo!

Sebbene la versione base di Terraria abbia già tantissimi contenuti, può essere ulteriormente ampliata con mod che miglioreranno quasi ogni aspetto del gioco.

Il mio verdetto: Terraria offre un’esperienza cooperativa profonda e appagante che permette alle coppie di esplorare, elaborare strategie e creare insieme in un mondo ricco e articolato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TERRARIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Don’t Starve Together [La migliore sfida di sopravvivenza per le coppie che vogliono mettere alla prova il loro lavoro di squadra]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore Klei Durata media di gioco Variabile (modificabile) Ideale per coppie che amano le sfide di sopravvivenza

Cerchi un gioco più impegnativo da giocare con il tuo partner? Don’t Starve Together potrebbe essere proprio quello che fa per te. Questo piccolo e cupo gioco indie è stato un successo immediato per me e il mio gruppo di amici, e conservo bei ricordi di una partita in coppia durata oltre 200 giorni.

Come mi piace sottolineare ogni volta che parlo di questo gioco, si tratta di un sandbox di sopravvivenza che fa sul serio. Sì, molti giochi di sopravvivenza hanno meccaniche legate alla fame, ma di solito non sono così difficili da superare. Don’t Starve Together, invece, fa sul serio.

Perché l'abbiamo scelto

Don’t Starve Together è perfetto per le coppie che amano i giochi di sopravvivenza impegnativi, dove il lavoro di squadra e la prontezza di spirito sono fondamentali per restare in vita in un mondo oscuro e imprevedibile.

Ogni pasto non è che una breve tregua, e dovrai adattarti in fretta alla vita in questo paesaggio in stile Tim Burton se vuoi superare i primi due giorni. Tutto, ma proprio tutto, vuole ucciderti, dai mostri raccapriccianti (che, guarda caso, lasciano cadere cibo disgustoso) alle condizioni meteorologiche avverse e all’oscurità che ti ucciderà letteralmente.

E, ultimo ma non meno importante, la tua sanità mentale in calo, che fa succedere cose brutte se scende troppo in basso. Per fortuna, il gioco smorza la difficoltà con qualche tocco ben piazzato di affascinante umorismo nero.

Meglio ancora, essendo uno dei migliori giochi a schermo diviso su Xbox e altre console, puoi giocarci praticamente dove vuoi, così puoi vedere quali nuovi orrori stanno terrorizzando il tuo partner su tutte le diverse piattaforme. Perdere è divertente!

Ora, le sfide impegnative di Don’t Starve Together possono essere mitigate avendo al tuo fianco un partner affidabile. Che si tratti di cacciare per procurarti cibo, raccogliere risorse per espandere una base o scappare per salvarti la vita, il solo fatto di avere un paio di mani in più, specialmente se quelle mani appartengono a qualcuno di cui ti fidi, rende il gioco molto più veloce e divertente.

Il mio verdetto: Don’t Starve Together trasforma la sopravvivenza in un’emozionante avventura cooperativa, permettendo alle coppie di mettere alla prova il loro lavoro di squadra, condividere risate e superare i pericoli fianco a fianco.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DON’T STARVE TOGETHER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Escape Simulator [Il miglior gioco di enigmi per le coppie che amano risolvere le sfide fianco a fianco]

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Mac OS Anno di uscita 2021 Sviluppatore Pine Studio Durata media di gioco circa 20 ore Ideale per coppie che amano risolvere enigmi insieme

Se avevi in mente di provare un'escape room per la tua prossima serata romantica ma hai deciso che è troppo costosa, puoi optare per la versione virtuale con Escape Simulator, uno dei migliori giochi di simulazione che abbia mai avuto il piacere di provare.

Come suggerisce il nome, Escape Simulator è un simulatore di escape room. È pieno di tutti gli elementi, i trucchi e le trappole che ti aspetteresti da una vera escape room – e per molti versi, il suo gameplay coinvolgente (e l’assenza di oggetti reali) può superare l’esperienza di un’escape room fisica.

Gli appassionati dei migliori giochi da tavolo per due giocatori riconosceranno qui la familiare soddisfazione di risolvere enigmi complessi, dato che il gioco ripropone quella classica atmosfera da tavolo in un ambiente puramente virtuale.

Perché l’abbiamo scelto

Escape Simulator è perfetto per le coppie che amano i puzzle e risolvere problemi, offrendo un’esperienza di escape room divertente e coinvolgente che potete affrontare insieme da casa.

Escape Simulator non lesina nemmeno sull’atmosfera: potrai vivere avventure in stanze dai temi sempre diversi, dall’antico Egitto a inquietanti manieri e persino a stazioni spaziali. Per fortuna, non c’è fretta quando si tratta di risolvere gli enigmi, e ogni piccola vittoria ti avvicina di un passo al completamento della stanza.

Il mio verdetto: Escape Simulator trasforma la serata in coppia in un’avventura che mette alla prova il cervello, permettendo alle coppie di lavorare fianco a fianco per risolvere sfide ingegnose e godersi ogni piccola vittoria.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ESCAPE SIMULATOR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Il mio verdetto generale sui migliori videogiochi per coppie

Se non sei ancora sicuro di quale gioco scegliere per la tua prossima sessione in cooperativa o serata romantica, ecco una breve panoramica per aiutarti a trovare il titolo perfetto per il tipo di coppia che siete.

Che tu stia cercando qualcosa di intimo, caotico, emozionante o competitivo, qui troverai sicuramente un gioco che vi avvicinerà ancora di più.

Il gioco perfetto per le coppie che cercano un’avventura emozionante e ricca di storia → It Takes Two. È un’esperienza cooperativa davvero sentita, in cui la comunicazione e il lavoro di squadra sono parte integrante di ogni sfida.

→ It Takes Two. È un’esperienza cooperativa davvero sentita, in cui la comunicazione e il lavoro di squadra sono parte integrante di ogni sfida. Ideale per serate rilassanti e intime insieme → Stardew Valley. È un rilassante simulatore di vita contadina che ti permette di costruire una casa, andare con calma e goderti piccoli obiettivi condivisi.

→ Stardew Valley. È un rilassante simulatore di vita contadina che ti permette di costruire una casa, andare con calma e goderti piccoli obiettivi condivisi. Ideale per le coppie che amano il caos divertente → Overcooked! All You Can Eat. È un’esperienza cooperativa in cucina incredibilmente frenetica, dove urlare, ridere e fallire in modo spettacolare è metà del divertimento.

→ Overcooked! All You Can Eat. È un’esperienza cooperativa in cucina incredibilmente frenetica, dove urlare, ridere e fallire in modo spettacolare è metà del divertimento. Ideale per le coppie che preferiscono una sfida più tosta → Don’t Starve Together. È un gioco di sopravvivenza cupo e impegnativo in cui restare uniti fa davvero la differenza tra la vita e la morte.

→ Don’t Starve Together. È un gioco di sopravvivenza cupo e impegnativo in cui restare uniti fa davvero la differenza tra la vita e la morte. Ideale per coppie avventurose che cercano un’esperienza cooperativa unica → PEAK. È un’esperienza di arrampicata ricca di tensione, basata sulla fiducia, sul coordinamento e sul salvarsi a vicenda da situazioni letteralmente da brivido.

I migliori giochi cooperativi per coppie sono quelli che mettono in luce i vostri punti di forza, mettono alla prova la vostra comunicazione e vi regalano ricordi di cui riderete in seguito.

Che tu voglia un’atmosfera tranquilla e accogliente o intensa ed emozionante, il gioco perfetto per la tua prossima serata a casa c’è già in questa lista!

Domande frequenti

Qual è il miglior videogioco per coppie? It Takes Two si distingue come il miglior videogioco per coppie, offrendo un mix perfetto di una trama commovente, meccaniche cooperative creative e sfide basate sul lavoro di squadra che avvicinano i partner, rendendo ogni momento divertente e indimenticabile.

A quali giochi possono giocare un ragazzo e una ragazza? Un ragazzo e una ragazza possono giocare praticamente a qualsiasi cosa insieme, ma i giochi cooperativi più amati come It Takes Two, Stardew Valley e A Way Out sono particolarmente indicati perché basati sul lavoro di squadra, sul prendere decisioni insieme e su momenti divertenti che rendono ogni sessione di gioco un momento speciale. Puoi giocare ai videogiochi con il tuo partner?

Qual è il miglior videogioco per coppie?

Non esiste un unico videogioco migliore per le coppie, ma ti consiglio vivamente di scegliere un gioco cooperativo PVE o d’avventura come It Takes Two. Dovrai dare un’occhiata in giro per trovare il gioco giusto per passare del tempo di qualità con la tua dolce metà!

A quali giochi possono giocare il ragazzo e la ragazza?

Non c’è limite ai giochi a cui possono giocare le coppie. Dovrete decidere tra di voi qual è il gioco perfetto per le vostre serate romantiche, anche se vi consiglio vivamente qualsiasi titolo di Hazelight Games. *Ci vogliono due*, *Split Fiction** e *A Way Out* sono esperienze davvero indimenticabili!

Si possono giocare ai videogiochi con il proprio partner?

Sì, e ti consiglio vivamente di farlo! Giocare ai videogiochi con il tuo partner è uno dei modi più semplici (e divertenti) per passare del tempo di qualità insieme. Che si tratti di fare squadra in It Takes Two o di rilassarvi in Stardew Valley, c’è un gioco cooperativo adatto a ogni tipo di coppia.